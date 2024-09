10 Migliori software per il reclutamento dei dipendenti nel 2024

La gestione degli orari dei dipendenti può diventare rapidamente caotica, causando errori di comunicazione, turni saltati ed errori nelle buste paga.

Se questo vi suona familiare, non preoccupatevi. Ci sono passato anch'io.

Fortunatamente, il software di turnazione dei dipendenti semplifica il processo automatizzando gli orari, monitorando le presenze e risparmiando tempo prezioso.

ma con così tante opzioni disponibili, Da fare per scegliere la migliore?

In questo blog vi illustrerò i 10 migliori strumenti di turnazione che io e il mio team abbiamo testato per aiutarvi a trovare la soluzione perfetta.

Cosa si deve cercare in un software di turnazione?

La scelta del giusto software di turnazione ha trasformato il modo in cui gestisco gli orari dei dipendenti, facendo risparmiare tempo ed eliminando i conflitti di programmazione.

Dopo aver testato diversi strumenti, ecco le funzionalità/funzione chiave che ho ritenuto non negoziabili:

Monitoraggio della disponibilità dei dipendenti : Scegliere una soluzione software per la turnazione del personale che registri accuratamente la disponibilità del personale per evitare conflitti di programmazione dei dipendenti e garantire che i turni siano assegnati correttamente

: Scegliere una soluzione software per la turnazione del personale che registri accuratamente la disponibilità del personale per evitare conflitti di programmazione dei dipendenti e garantire che i turni siano assegnati correttamente Capacità di scambiare i turni: Cercareapp di pianificazione che consentono di creare orari flessibili e di permettere ai dipendenti di scambiare facilmente i turni all'interno della piattaforma, riducendo al minimo le interruzioni e mantenendo le operazioni senza intoppi

Cercareapp di pianificazione che consentono di creare orari flessibili e di permettere ai dipendenti di scambiare facilmente i turni all'interno della piattaforma, riducendo al minimo le interruzioni e mantenendo le operazioni senza intoppi Integrazione delle buste paga : Scegliete un software per le buste paga che si integri perfettamente con il vostro sistema di pagamento per un calcolo accurato delle retribuzioni. Questo aiuta a ridurre il lavoro amministrativo

: Scegliete un software per le buste paga che si integri perfettamente con il vostro sistema di pagamento per un calcolo accurato delle retribuzioni. Questo aiuta a ridurre il lavoro amministrativo Monitoraggio delle presenze : Optate per un software per la rilevazione delle presenze che registri i turni di lavoropresenze a distanza in tempo reale per evitare discrepanze

: Optate per un software per la rilevazione delle presenze che registri i turni di lavoropresenze a distanza in tempo reale per evitare discrepanze Strumenti di comunicazione con il team : Trovate un software per la gestione dei turni online che faciliti la comunicazione rapida tra i manager e i dipendenti e tenga tutti informati sui cambiamenti di orario e sulla disponibilità del team

: Trovate un software per la gestione dei turni online che faciliti la comunicazione rapida tra i manager e i dipendenti e tenga tutti informati sui cambiamenti di orario e sulla disponibilità del team Gestione di team multipli: Optate per un software di gestione dei turni che supporti la programmazione dei dipendenti in più team o reparti senza creare confusione

Tenendo conto di queste funzionalità/funzione, scopriamo il miglior software di pianificazione che soddisfa tutti questi requisiti!

I 10 migliori software per la gestione delle presenze

Dopo un'estesa ricerca, il mio team e io abbiamo accuratamente selezionato le 10 migliori soluzioni software per la gestione dei turni. Questi strumenti possono aiutarvi a semplificare le vostre complesse esigenze di programmazione e a ottimizzare la produttività del vostro team.

1. ClickUp (il migliore per la programmazione dei dipendenti, il monitoraggio del tempo e la gestione della forza lavoro)

organizzare le attività di ClickUp Calendar View senza soluzione di continuità utilizzando la funzionalità drag-and-drop

ClickUp ha ottimizzato notevolmente il mio flusso di lavoro. Ha trasformato la gestione del team semplificando la pianificazione, il monitoraggio e l'assegnazione delle attività in un'unica potente piattaforma.

Con il Visualizzazione del calendario di ClickUp è possibile trascinare e rilasciare attività, impostare scadenze e visualizzare a volo d'uccello tutto ciò che accadrà nella settimana o nel mese a venire.

È anche possibile sincronizzare lo strumento con Google Calendar per allineare tutto sulle varie piattaforme.

codice colore delle attività per evidenziare i diversi livelli di priorità e lavorare in modo efficiente con ClickUp Calendar

Un'altra funzione su cui faccio spesso affidamento è la codifica a colori delle diverse attività in base alla priorità. È perfetta se si desidera gestire più progetti contemporaneamente.

Ad esempio, posso vedere quando la scadenza di un progetto si scontra con le ferie pianificate di un membro del team e modificare rapidamente le sue attività.

assegnate i commenti a membri specifici del team e mantenete le comunicazioni più efficienti

Utilizzando il Monitoraggio del tempo ClickUp la funzionalità/funzione di ClickUp consente di monitorare il tempo direttamente all'interno di Tasks, sia che si lavori dal browser o dall'app mobile.

Ad esempio, posso registrare il tempo dedicato alle sessioni di formazione o alle riunioni con un solo clic. Le reportistiche sono utili quando devo verificare quanto tempo il mio team dedica a progetti specifici.

registra le ore di lavoro e tieni traccia del tempo in modo efficiente con ClickUp Time Tracking_

È anche possibile esportare i dati del monitoraggio del tempo per la busta paga, semplificando il processo e riducendo gli errori manuali. Inoltre, è possibile contrassegnare il tempo come fatturabile, facilitando il monitoraggio dei lavori che devono essere fatturati.

semplificare il processo di reclutamento con lo strumento ClickUp HR_

Lo strumento mi consente di impostare attività per ogni fase di assunzione, come lo screening e i colloqui, e di segnare lo stato di avanzamento utilizzando stati come "In corso" o "Completato" L'aggiunta di promemoria e liste di controllo assicura che non si perda nulla durante l'onboarding.

Utilizzo anche funzionalità/funzione di comunicazione quali Commenti ClickUp e Visualizzazione della chat ClickUp per collaborare in tempo reale con gli altri membri del team. Queste funzionalità consentono al mio team e a me di essere informati 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in modo che nulla vada perso.

Inoltre, i modelli HR di ClickUp sono un enorme risparmio di tempo. Mi aiutano a non partire da zero e a creare rapidamente flussi di lavoro per attività come l'assunzione dei dipendenti, l'onboarding e le valutazioni delle prestazioni.

Modello di lista del personale di ClickUp

Scaricare questo modello

Il Modello di elenco del personale di ClickUp ha reso la gestione dei turni e delle attività molto più efficiente rispetto ai fogli di calcolo. Ho potuto monitorare la disponibilità di tutti, assegnare ruoli e persino gestire le richieste di ferie, tutto in un unico posto. Questo modello vi permette di:

Migliorare la comunicazione e il coordinamento

Garantire un monitoraggio accurato del tempo

Ottimizzare l'assegnazione delle attività per la massima produttività

Campi personalizzati come "Ore di lavoro straordinario" e "Reparto" mi permettono di filtrare rapidamente i dati di dipendenti specifici, rendendo facile il monitoraggio di chi ha lavorato quando. E poiché tutto è collegato in un'unica area di lavoro, nessuno deve inseguirmi per avere aggiornamenti: possono vedere tutto in tempo reale.

Scarica questo modello

Modello di pianificazione dei turni di lavoro ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Work-Shift-Schedule-Template.jpg Modello di pianificazione dei turni di lavoro ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-900200039605&department=operations&\_gl=1\*vr0ib0\*\gcl\au\*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA .

Scaricare questo modello /%cta/

Trovo anche il Modello di programma dei turni di lavoro di ClickUp super utile per gestire le operazioni quotidiane. La programmazione dei turni di lavoro era una seccatura, ma con ClickUp, ora posso impostare il programma dell'intera settimana rapidamente.

È possibile trascinare e rilasciare i turni, modificarli e persino monitorare le assenze utilizzando campi personalizzati come "Motivo dell'assenza" Questo modello mi permette di:

Avere una panoramica chiara degli orari di lavoro dei dipendenti

Garantire una copertura adeguata durante i periodi di punta

Semplificare il processo di pianificazione e regolazione dei turni dei dipendenti

Ridurre al minimo l'impatto finanziario dei conflitti di pianificazione e delle modifiche dell'ultimo minuto

Scarica questo modello

Mi piace il fatto che le attività vengano aggiornate automaticamente e che sia facile comunicare le modifiche al team. Niente più email o testi che chiedono di scambiare i turni: con questo modello tutto è più semplice.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Traccia le ore di lavoro, gli straordinari e le pause dei dipendenti con il monitoraggio del tempo di ClickUp

Visualizzazione degli orari, dei turni e delle richieste di ferie con il Calendario di ClickUp

Invio di promemoria e notifiche automatiche per i turni, le scadenze e le richieste di ferie imminenti con ClickUp CalendarPromemoria di ClickUp eNotifiche di ClickUp Assegnare i dipendenti a turni o attività specifiche in base alle loro competenze e disponibilità conAttività di ClickUp Monitorare il carico di lavoro dei dipendenti per assicurare un'equa distribuzione e prevenire il burnout utilizzandoClickUp Viste Carico di Lavoro Condivisione di orari, politiche e altri documenti rilevanti con i dipendenti usandoClickUp Documenti Integrare ClickUp con i sistemi HR, il software per le buste paga e altri strumenti pertinenti sfruttando i seguenti strumentiIntegrazioni ClickUp Limiti di ClickUp

L'app mobile di ClickUp non offre tutte le funzionalità/funzione della versione desktop

A causa del numero elevato di funzionalità/funzione e di opzioni personalizzate, alcuni nuovi utenti notano una curva di apprendimento

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito : Illimitato : Libero : Libero : Libero

Gratuito Illimitato Libero Libero Libero Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Si aggiunge a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.700+ recensioni)

4,7/5 (9.700+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (4.200+ recensioni)

2. Deputy (il migliore per la gestione degli orari e del tempo dei dipendenti)

via Deputy Ho trovato Deputy un utile strumento di turnazione per creare e gestire i turni, assegnare attività e controllare chi è disponibile a lavorare. È anche efficace per gestire le richieste di ferie e gli straordinari.

Un'altra funzionalità/funzione utile è la possibilità di monitorare le presenze dei dipendenti. È possibile vedere facilmente quando i dipendenti timbrano il cartellino e identificano eventuali assenze o arrivi in ritardo.

Bonus: Scopri questi 10 modelli gratuiti per la gestione del tempo (calendari e orari)

Le migliori funzionalità/funzione di Deput

Invia annunci, messaggi e promemoria direttamente al tuo team

Semplificare i processi, come l'approvazione delle ferie e il calcolo delle buste paga

Ottenere informazioni sulle prestazioni e sulla produttività del team grazie a un'analisi dettagliata dei dati analisi della forza lavoro reportistica

Limiti dei doveri

Il piano Free non include un dashboard di gestione

Lo strumento non dispone di una soluzione per le retribuzioni

Prezzi di Deputy

Pianificazione: $4,50/mese per utente

$4,50/mese per utente Orario e presenze: $4,50/mese per utente

$4,50/mese per utente Premium: $6/mese per utente

$6/mese per utente Deputy HR: $2/mese per utente

$2/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Deputy

G2: 4.6/5 (300+ recensioni)

4.6/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (700+ recensioni)

3. Connecteam (il migliore per il monitoraggio del tempo, delle presenze e delle attività completate)

via Connecteam Connecteam è piuttosto intuitivo da usare, anche per chi non è molto esperto di tecnologia. È personalizzabile, per cui è possibile creare i turni dei dipendenti e orari diversi per i vari team, assegnare attività specifiche ai dipendenti e persino monitorare il loro stato.

Chiunque utilizzi Connecteam può vedere i propri turni e le eventuali modifiche in tempo reale. L'app di turnazione online è ottima anche per gestire le richieste di ferie e la comunicazione del team.

Le migliori funzionalità/funzione di Connecteam

Creare e gestire facilmente gli orari, compresi i turni, le pause e le ferie, con la funzione drag-and-drop

Monitoraggio delle ore, delle presenze e della posizione dei dipendenti in tempo reale

Integrazione di Connecteam con altri strumenti, come i sistemi di busta paga e i software per le risorse umane

Limiti di Connecteam

Alcuni utenti hanno segnalato che l'interfaccia può sembrare disordinata e che il sistema di pianificazione può essere a volte un po' difettoso

Manca di funzionalità avanzate di reportistica e monitoraggio finanziario

Prezzi di Connecteam

**Free Forever

Operations Basic : $29/mese

: $29/mese Operazioni Avanzate : $49/mese

: $49/mese Esperto di Operazioni : $99/mese

: $99/mese Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Connecteam

G2: 4.7/5 (700+ recensioni)

4.7/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (300+ recensioni)

4. 7shifts (il migliore per semplificare le richieste e le approvazioni delle ferie)

via 7turni 7shifts è un altro ottimo software di turnazione che vi aiuta a gestire gli orari del team in modo più efficiente. Grazie alla funzionalità "drag-and-drop", è possibile spostare facilmente i dipendenti nel calendario e assegnare loro turni specifici in modo rapido.

7shifts ha una funzionalità/funzione molto utile per i team aziendali: la richiesta automatica di ferie. I dipendenti possono presentare le loro richieste direttamente attraverso l'app e voi potete approvarle o rifiutarle con un semplice clic. Questo semplifica la programmazione e aiuta a prevenire eventuali conflitti di turnazione. In effetti, questo software è stato progettato pensando all'azienda di ristorazione.

Le migliori funzionalità/funzione di 7shifts

Presentazione e gestione delle richieste di ferie senza soluzione di continuità

Accedere a dati in tempo reale e visualizzare le metriche chiave, come il costo del lavoro e le prestazioni dei dipendenti

Utilizzare la funzione integrata di orologio per monitorare le ore dei dipendenti

Limiti ai 7 turni

I piani tariffari di 7shifts possono essere costosi per le piccole aziende

Alcuni utenti hanno segnalato occasionali malfunzionamenti e bug che interrompono i flussi di lavoro in corso

Prezzi di 7shifts

Comp: Free Forever

Ingresso : $34.99/mese

: $34.99/mese Il mio lavoro : $76,99/mese

: $76,99/mese Gourmet : $150/mese

: $150/mese 7shifts Payroll: $39.99/ da aggiungere a qualsiasi piano

$39.99/ da aggiungere a qualsiasi piano Azienda: Prezzo personalizzato

7shifts valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (100+ recensioni)

4.5/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1100+ recensioni)

5. Calendly (il migliore per semplificare la prenotazione di appuntamenti)

via Calendly Calendly, nota app di calendario, aiuta a semplificare il processo di prenotazione degli appuntamenti. Con la sua soluzione di programmazione automatizzata, è possibile impostare la propria disponibilità e condividere un link con i potenziali client. Questi ultimi possono quindi scegliere una fascia oraria adatta che vada bene per entrambi.

Calendly può sincronizzarsi automaticamente con Google Calendar, evitando doppie prenotazioni e assicurandovi di avere sempre una panoramica chiara degli impegni del vostro team. Questa funzione consente di risparmiare molto tempo e di migliorare la produttività.

Le migliori funzionalità/funzione di Calendly

Condivisione di un collegato unico per la pianificazione e possibilità di scegliere le fasce orarie preferite

Invio di promemoria automatici via email e SMS per tenere informati i partecipanti

Sincronizzazione di Calendly con Google Calendar, Outlook o altri sistemi di calendario

Limiti di Calendly

Il piano Free di Calendly consente l'integrazione di un solo calendario

Non offre strumenti di pianificazione completi, necessari per i team più grandi

Prezzi di Calendly

**Free Forever

Standard : $12/mese

: $12/mese Teams : $20/mese

: $20/mese Azienda: a partire da $15K/anno

Valutazioni e recensioni su Calendly

G2: 4.7/5 (2200+ recensioni)

4.7/5 (2200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3500+ recensioni)

6. QuickBooks Time (il migliore per ottimizzare il processo di integrazione delle buste paga)

via QuickBooks Time QuickBooks Time, un software per il monitoraggio del tempo e la gestione della forza lavoro, aiuta a semplificare le operazioni aziendali. Grazie al monitoraggio automatico del tempo, i dipendenti possono timbrare facilmente il cartellino utilizzando i loro smartphone o computer.

Un'altra utile funzionalità/funzione di QuickBooks Time è l'integrazione con QuickBooks Payroll. Consente agli utenti di trasferire senza problemi i dati del monitoraggio del tempo nei sistemi di busta paga, riducendo il rischio di errori e risparmiando tempo.

Le migliori funzionalità/funzione di QuickBooks Time

Accesso a informazioni sulla produttività dei dipendenti e sulle ore di straordinario per prendere decisioni informate

Ricevere notifiche per le timbrature mancate o le ore di straordinario

Gestire la programmazione dei dipendenti creando, modificando e visualizzando i piani in una piattaforma centralizzata

QuickBooks Limiti di tempo

I piani tariffari del software possono essere costosi per le aziende di piccole dimensioni

Si concentra principalmente sul monitoraggio del tempo e sull'integrazione delle buste paga e meno sulla pianificazione dei dipendenti (pianificazione delle risorse)

Prezzatura del tempo di QuickBooks

Time Premium + Payroll Premium : $14/mese + $6,80/mese per dipendente

: $14/mese + $6,80/mese per dipendente Time Elite + Payroll Elite: $28/mese + $8,50/mese per dipendente

Valutazioni e recensioni su QuickBooks Time

G2: 4.5/5 (1400+ recensioni)

4.5/5 (1400+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (6800+ recensioni)

7. Homebase (Il migliore per la programmazione dei dipendenti e il monitoraggio del tempo)

via Homeb{\a6}CASO Homebase è un sito affidabile e facile da usare app per la programmazione del lavoro che può aiutarvi a gestire gli orari del vostro team. In un colpo d'occhio è possibile vedere chi lavora quando e se ci sono carenze di personale.

Homebase consente anche di impostare diversi tipi di turni. Ad esempio, è possibile creare un tipo di turno per "straordinario" o "a chiamata" e trascinare i dipendenti in turni diversi. In questo modo è possibile tenere sotto controllo le ore di lavoro del team e assicurarsi che tutti vengano pagati correttamente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Homebase

Semplificare il processo di pagamento delle retribuzioni grazie all'integrazione con il software per le paghe

Accesso alle informazioni del team da qualsiasi luogo con l'app mobile

Utilizzare l'orologio integrato per monitorare le ore dei dipendenti e prevenire la perdita di ore di lavoro

Limiti di Homebase

Alcuni utenti hanno riferito che l'interfaccia è goffa, confusa e difficile da navigare

Altri utenti hanno segnalato una mancanza di risposta e di comprensione da parte del supporto clienti

Prezzi di Homebase

**Free Forever

Essenziale : $24,95/mese

: $24,95/mese Plus : $59,95/mese

: $59,95/mese Tutto in uno: $99,95/mese

Valutazioni e recensioni di Homebase

G2: 4.2/5 (100+ recensioni)

4.2/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (1000+ recensioni)

8. Findmyshift (il migliore per la gestione dei turni e il monitoraggio delle ore di lavoro dei dipendenti)

via Findmyshift Con Findmyshift è possibile creare orari di lavoro, impostare la disponibilità dei dipendenti e persino semplificare la gestione delle ferie. Si tratta di un sistema affidabile software di gestione dei turni che consente di vedere chi lavora in un determinato giorno, facilitando il coordinamento con i colleghi e il piano dei turni.

Findmyshift aggiorna automaticamente gli orari in base alla disponibilità. Quindi, se c'è un cambiamento dell'ultimo minuto, potete aggiornare la vostra disponibilità e lo strumento modificherà immediatamente il vostro programma.

Le migliori funzionalità/funzioni di Findmyshift

Creare e gestire le impostazioni, impostando i turni e regolandoli in base alle necessità

Permettere ai dipendenti di scambiare i turni tra loro, promuovendo la flessibilità

Monitoraggio accurato delle ore di lavoro e delle assenze dei dipendenti

Limiti dei turni di lavoro

L'integrazione di Findmyshift nei propri flussi di lavoro può richiedere molto tempo e lavoro richiesto

Gli utenti hanno segnalato occasionali malfunzionamenti, con conseguenti tempi di inattività durante le ore di lavoro

Prezzi di Findmyshift

**Free Forever

Inizio : $25/mese

: $25/mese Business : $40/mese

: $40/mese Azienda: $80/mese

Valutazioni e recensioni di Findmyshift

G2: N/A

N/A Capterra: 4.6/5 (1000+ recensioni)

9. Il mio lavoro (migliore per la programmazione dei turni e il monitoraggio del tempo)

via Quando Lavoro When I Work è uno strumento di facile utilizzo che semplifica la programmazione. È possibile visualizzare facilmente i prossimi turni, richiedere ferie e persino scambiare i turni con i colleghi.

When I Work offre anche un'altra funzionalità/funzione utile: l'orologio automatico. Gli utenti possono timbrare il cartellino direttamente dal proprio telefono, il che è molto comodo. Se è necessario apportare modifiche al proprio orario, è possibile farlo anche tramite l'app.

Le migliori funzionalità/funzione di Il mio lavoro

Invio di notifiche e messaggi direttamente ai dipendenti sui cambiamenti di orario

Gestire gli orari di lavoro dei dipendenti e visualizzare le richieste di ferie dal proprio dispositivo mobile

Impostazione di schemi di turni e monitoraggio delle ore di lavoro e delle assenze dei dipendenti

Quando lavoro limiti

Le richieste di ferie possono solo essere cancellate e reinserite, non possono essere modificate

Non offre funzionalità dettagliate per il monitoraggio delle attività e dei lavori

Prezzi di Quando Lavoro

Essenziale : $1,50/mese

: $1,50/mese Essenziale + Monitoraggio del tempo e presenze : $3/mese

: $3/mese Pro : $3/mese

: $3/mese Pro + Monitoraggio del tempo e presenze : $5/mese

: $5/mese Premium : $5/mese

: $5/mese Premium + Time Tracking & Attendance : $7/mese

: $7/mese Quando Lavoro Payroll (da aggiungere a qualsiasi piano): $39/mese + $6 per utente attivo/mese

Valutazioni e recensioni su Il mio lavoro

G2: 4.3/5 (250+ recensioni)

4.3/5 (250+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (1100+ recensioni)

10. Sling (migliore per la gestione dei turni e la comunicazione con i dipendenti)

via Sling Con Sling è possibile creare rapidamente i turni, assegnarli ai dipendenti e modificarli in base alle esigenze. La funzione drag-and-drop rende semplice spostare i turni e garantire a tutti un carico di lavoro equo.

Sling dispone anche di una funzionalità/funzione di messaggistica integrata, incredibilmente utile per comunicare con i team. È possibile inviare messaggi direttamente a singoli o gruppi per condividere informazioni importanti o coordinare i turni.

Le migliori funzionalità/funzione di Sling

Condivisione di file, assegnazione di attività e comunicazione efficace con i membri del team

Monitorare l'allocazione del tempo e delle risorse per garantire una produttività ottimale

Tenere traccia delle attività, delle scadenze e dello stato di avanzamento dei vari progetti

Limiti dell'imbracatura

Gli utenti hanno notato che la versione mobile dello strumento non è così facile da usare come quella per desktop

Solo gli utenti che utilizzano il piano aziendale possono generare reportistica

Prezzi di vendita

free Forever : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito

Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Premio : $2/mese

: $2/mese Business: $4/mese

Valutazioni e recensioni su Sling

G2: 4.4/5 (80+ recensioni)

4.4/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (150+ recensioni)

Streamline il processo di pianificazione dei dipendenti con ClickUp

La gestione degli orari dei dipendenti può richiedere molto tempo ed essere soggetta a errori. Un software di turnazione efficace semplifica il processo consentendo di creare orari, assegnare rapidamente i turni e gestire la disponibilità del team.

L'utilizzo di un software di pianificazione affidabile consente inoltre di accedere senza problemi ai sistemi di busta paga e di controllare i costi, garantendo livelli ottimali di personale e riducendo al minimo l'eccesso o la carenza di personale. ClickUp è un software di pianificazione ideale che consente di assegnare i turni in base alla disponibilità dei dipendenti, di monitorare il tempo di lavoro e di generare report accurati sulle retribuzioni. Snellisce il flusso di lavoro e riduce la voce manuale dei dati. Iscrivetevi a ClickUp e sperimentate i vantaggi di un flusso di lavoro semplificato per la pianificazione dei dipendenti!