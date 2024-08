10 Migliori software di gestione dei turni nel 2024

Manager, conosco la vostra lotta. 👀

Gestire un team globale che lavora a distanza non è un'impresa facile, così come non lo è la gestione di un team che lavora in ufficio con responsabilità interfunzionali.

Ma sapete una cosa? I software di gestione dei turni mi sono venuti in soccorso ogni volta. Ho esplorato diversi strumenti di questo tipo e li ho utilizzati per una parte significativa del mio percorso. 🙌

E sono qui per aiutarvi a scegliere il miglior software di pianificazione dei dipendenti in base alle vostre esigenze specifiche. Iniziamo!

Cosa cercare in un software di gestione dei turni?

Ad essere sincero, ho fatto la mia parte di errori mentre cercavo il miglior software di gestione dei turni all'inizio della mia carriera di manager. Per assicurarvi di non commettere gli stessi errori, guardate i seguenti aspetti critici prima di scegliere il software desiderato:

Facilità d'uso: Volete semplificarvi la vita con la pianificazione dei turni, quindi questo è il mio criterio numero uno prima di scegliere un software di pianificazione dei dipendenti. Il software deve essere facile da usare, con un'interfaccia intuitiva che riduca al minimo la curva di apprendimento per tutti i membri del team. Inoltre, se avete una gestione "on-the-go", il software di pianificazione deve essere compatibile con i telefoni cellulari Programmazione: La programmazione automatica è un'altra caratteristica che vi farà risparmiare tempo. Dovreste optare per unapplicazione per la pianificazione dei dipendenti in grado di programmare automaticamente i turni in base a regole predefinite, disponibilità dei dipendenti e preferenze Tracciamento del tempo: Uno strumento di tracciamento del tempo è necessario se il progetto prevede tariffe orarie. Il software di pianificazione dei turni che preferite deve disporre di funzionalità integrate di cronometraggio, in modo che i membri del team possano registrare rapidamente le ore di ingresso e uscita. Gli avvisi automatici sugli straordinari durante il monitoraggio e il calcolo delle ore di lavoro straordinario sono un'ottima aggiunta Conformità: La scelta di uno strumento che garantisca la conformità alle leggi sul lavoro e alle politiche aziendali vi farà risparmiare molto tempo da inutili problemi legali Comunicazione: Assicuratevi che lo strumento che preferite sia dotato di notifiche automatiche per le modifiche, i turni imminenti e altri aggiornamenti. Dovrebbe inoltre disporre di funzioni di messaggistica integrate per una comunicazione continua tra dipendenti e manager Integrazione: La perfetta integrazione con i sistemi di payroll e la compatibilità con i sistemi HR esistenti per la sincronizzazione e la gestione dei dati è una caratteristica indispensabile per ridurre al minimo gli sforzi di integrazione Costi: Ultimo ma non meno importante, controllare i prezzi e ottenere prezzi ragionevoli, trasparenti e personalizzati in base alle dimensioni del team, senza costi nascosti

I 10 migliori software di gestione dei turni da utilizzare nel 2024

Come qualcuno che ha provato e testato diversi software di gestione dei turni e di pianificazione dei dipendenti nel corso degli anni, vorrei presentarvi i 10 migliori software di pianificazione dei turni per facilitare i processi di collaborazione e pianificazione del vostro team.

1. ClickUp: Il migliore per la pianificazione dei turni e la gestione delle risorse umane

visualizzate chiaramente i flussi di lavoro del progetto e codificate con i colori il vostro diagramma di Gantt per identificare in modo efficiente le priorità utilizzando ClickUp

ClickUp può essere il vostro sportello unico per la gestione dei turni. Affronta il problema più urgente associato alla gestione dei turni: eliminare il disordine visivo dal calendario di pianificazione delle risorse.

I modelli precostituiti dello strumento consentono di visualizzare gli orari del personale, di assegnare compiti a turni specifici e di tenere traccia delle richieste di ferie, il tutto in un unico posto. In questo modo tutti sono sulla stessa lunghezza d'onda e si può garantire un'operatività senza intoppi.

La funzione di tracciamento del tempo integrata consente ai dipendenti di registrare facilmente le ore di lavoro, semplificando la gestione delle buste paga e degli orari. È inoltre possibile impostare notifiche e promemoria per tenere tutti informati sui turni o sui cambiamenti di orario imminenti.

ClickUp inoltre favorisce la collaborazione con funzioni di commento e menzione, come Vista chat, per comunicare facilmente i cambi di turno o altre informazioni importanti. Inoltre, ClickUp si integra con diversi altri strumenti, consentendo di sincronizzare la pianificazione dei turni con i calendari e altri sistemi di gestione per un'esperienza davvero unificata. Modelli di orari di lavoro riuniscono il meglio di ClickUp per semplificare la gestione dei turni di lavoro. Ad esempio, con il modello Modello di pianificazione dei turni di lavoro di ClickUp è possibile:

Organizzare turni e compiti attraverso un'interfaccia visiva accattivante

Usare la funzione drag-and-drop per apportare qualsiasi modifica ai piani dei turni

Personalizzare gli statuti e i campi del modello in base alle proprie esigenze

Semplificate la pianificazione dei turni con il modello di pianificazione dei turni di ClickUp

Scarica questo modello ClickUp è anche un robusto piattaforma all-in-one per la gestione delle risorse umane che offre molteplici funzioni per migliorare le esigenze di assunzione, onboarding, sviluppo dei talenti e gestione dei dipendenti. La parte migliore? Potete personalizzare il vostro sistema HR in base alle vostre esigenze grazie a funzionalità come Stati personalizzati e Viste personalizzate. Se avete poco tempo, potete utilizzare modelli HR già pronti e personalizzarli secondo le vostre preferenze. ClickUp ha un di modelli HR per l'onboarding, la valutazione delle prestazioni, l'assunzione, le richieste dei team, i manuali dei dipendenti, i processi aziendali e altro ancora.

Modelli ClickUp per migliorare le operazioni di pianificazione dei turni di lavoro

Gestione del tempo: Aumentate la produttività del vostro team con modelli di gestione del tempo come il Modello di orario dei dipendenti ClickUp . È possibile utilizzare questo modello per pianificare visivamente i turni settimanali dei dipendenti calcolare le ore e il costo del lavoro. Il modello consente inoltre di stabilire le priorità dei compiti e di tenere traccia delle richieste di ferie dei dipendenti.

Pianificate in anticipo la settimana del vostro team per gestire in modo efficiente la vostra attività utilizzando il modello di pianificazione dei dipendenti di ClickUp

Scarica questo modello Richieste del team: Condividere richieste, feedback e idee in un unico posto con Modello di richiesta del team ClickUp . È possibile risparmiare tempo fornendo una struttura chiara per la richiesta di risorse e servizi. Questo aiuta il vostro team a comunicare in modo più efficace e a ridurre i ritardi del progetto.

Gestite facilmente le richieste, le idee e i feedback del vostro team remoto con il modello di richieste del team ClickUp

Scarica questo modello

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Vista calendario con i consigli del nostro ufficio PMO!

4. Zoho People: Il migliore per la gestione dei dipendenti

via Persone Zoho

Zoho People è un robusto software di gestione dei dipendenti che risolve problemi che vanno dall'assunzione e dall'onboarding alla gestione delle presenze e delle prestazioni dei dipendenti.

È possibile utilizzarlo facilmente come applicazione per gli orari di lavoro per pianificare i turni dei dipendenti, tenere traccia del loro tempo e rispettare la conformità per i dipendenti stipendiati e i collaboratori a ore in base ai loro orari di lavoro.

Fornisce una visione completa della disponibilità della forza lavoro in diverse sedi e siti. Inoltre, i dipendenti possono facilmente scambiare e offrirsi volontari per i turni utilizzando l'app Zoho.

Le migliori caratteristiche di Zoho People

Pianificate facilmente i turni utilizzando la funzione drag-and-drop e copiate le pianificazioni dei turni precedenti per risparmiare tempo

Tracciamento dei check-in remoti dei dipendenti dai siti di lavoro grazie al rilevamento GPS e al geo-fencing

Ricevere aggiornamenti sulle presenze giornaliere e sulle ore di lavoro sull'app di Zoho People

Comunicare con i membri del team in modo efficiente con il canale di messaggistica e di annunci integrato

Limitazioni di Zoho People

La revoca di richieste errate potrebbe essere una seccatura

Il servizio clienti potrebbe impiegare più tempo per risolvere la richiesta più piccola

Prezzi di Zoho People

Gratuito: 30 giorni di prova gratuita

30 giorni di prova gratuita Essential HR: $0,83 per dipendente al mese, fatturati annualmente

$0,83 per dipendente al mese, fatturati annualmente Professional: $1,66 per dipendente al mese, con fatturazione annuale

$1,66 per dipendente al mese, con fatturazione annuale Premium: $2,5 per dipendente al mese, fatturati annualmente

$2,5 per dipendente al mese, fatturati annualmente Enterprise: $4,16 per dipendente al mese, fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni di Zoho People

G2: 4,4/5 (300+ recensioni)

4,4/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (200+ recensioni)

5. Gusto: il miglior software per le buste paga

via Gusto Gusto è un software completo per la gestione delle risorse umane. Tuttavia, non dispone di un sistema di pianificazione dei dipendenti integrato.

È possibile integrare in Gusto software di pianificazione dei turni dei dipendenti come Workforce e 7Shifts e sincronizzarli con la sua efficiente soluzione di gestione delle paghe. In questo modo è possibile gestire il fabbisogno di manodopera e prevenire gli straordinari dei dipendenti e la carenza di personale.

Le funzionalità di tracciamento del tempo e di stima del costo del lavoro di Gusto sono utili anche per calcolare le ore lavorate per turno. Questi dati si sincronizzano automaticamente con Gusto, semplificando l'elaborazione delle buste paga.

Le migliori caratteristiche di Gusto

Automatizzare e applicare le regole e le politiche di gestione dei turni

Consente ai dipendenti di scambiare i turni e di richiedere ferie in tempo reale

Integrare facilmente Gusto con altre app di pianificazione dei dipendenti, come Workforce, 7Shifts, Upserve e Workyard

Registrare e verificare facilmente le ore di lavoro dei dipendenti e sincronizzarle con il libro paga per garantire la conformità con il Fair Labor Standards Act (FLSA)

Limitazioni di Gusto

La funzione di tracciamento delle ore potrebbe essere più dettagliata

Le opzioni di personalizzazione dei report sono limitate

Prezzi di Gusto

Semplice: $40 al mese più $6 al mese per persona

$40 al mese più $6 al mese per persona Plus: $60 al mese più $9 al mese per persona

$60 al mese più $9 al mese per persona Premium: Prezzo personalizzato

Gusto valutazioni e recensioni

G2: 4,5/5 (oltre 2.000 recensioni)

4,5/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4./56 (oltre 3.500 recensioni)

6. Shiftboard: Il migliore per la gestione della forza lavoro oraria

via Tabellone Shiftboard è un software di programmazione visiva dei dipendenti che può aiutarvi a costruire un orario equo, trasparente e flessibile per tutti i lavoratori. È possibile automatizzare la pubblicazione degli orari dei turni, il monitoraggio della disponibilità dei dipendenti e le attività di comunicazione del cambio turno.

Utilizza algoritmi avanzati per ottimizzare gli orari in base a fattori quali la disponibilità dei dipendenti, le competenze, i requisiti di conformità e il costo del lavoro, garantendo una gestione efficiente ed equa della forza lavoro.

Le migliori caratteristiche di Shiftboard

Ottenere informazioni essenziali per identificare le lacune e fornire una copertura ottimale dei turni

Permettete ai dipendenti di scambiarsi i turni tra loro utilizzando la Tradeboard integrata

Gestire in tempo reale le cadute di turno dell'ultimo minuto o le impennate della domanda di forza lavoro

Limitazioni di Shiftboard

Potreste trovare difficile navigare nel software di pianificazione dei dipendenti

La panoramica degli orari non fornisce molte informazioni sul programma del team

Prezzi di Shiftboard

Shiftboard ha due piani, Enterprise e Enterprise Plus, con prezzi personalizzati.

Valutazioni e recensioni di Shiftboard:

G2: NA

NA Capitolare: NA

7. Fionda: La migliore per ottimizzare i costi di manodopera

via Fionda Prendete in considerazione Sling se intendete controllare i costi del lavoro durante l'assunzione e la programmazione dei turni. Dispone di strumenti notevoli come i calcolatori del costo del lavoro e degli straordinari per gestire i costi dei dipendenti. Inoltre, riceve avvisi quando la pianificazione supera il budget di manodopera, in modo da programmare la giusta quantità di manodopera.

Mi ha colpito il suo strumento di comunicazione integrato. Permette ai manager e ai dipendenti di coordinarsi, chattare e condividere gli aggiornamenti direttamente all'interno della piattaforma di pianificazione, riducendo la necessità di app di messaggistica separate.

Le migliori caratteristiche di Sling

Coordinamento efficace con il team grazie a uno strumento di comunicazione integrato

Controllo dei costi di manodopera grazie al calcolatore dei costi mentre assegnate il lavoro ai vostri dipendenti

Tenere traccia dei ricavi delle vendite rispetto ai costi di manodopera, visualizzando i ricavi delle vendite storici e previsti

Limitazioni della fionda

Le opzioni di personalizzazione sono limitate

Prezzi della fionda

Gratuito con funzioni limitate

Premium: $1,70 per utente al mese

$1,70 per utente al mese Business: $3,40 per utente al mese

Valutazioni e recensioni di Sling

G2: 4.4/5 (88 recensioni)

4.4/5 (88 recensioni) Capterra: 4.6/5 (150 recensioni)

8. Workfeed: La migliore app di programmazione automatica

via Alimentazione del lavoro Grazie alla funzione di assegnazione automatica di Workfeed, potete risparmiare molto tempo nell'assegnazione dei compiti ai membri del vostro team. Usate la loro intelligenza artificiale per assegnare il vostro team ai turni aperti in base alla disponibilità, alle ore, alle competenze e alle normative.

È anche possibile dare un'occhiata alle ore di lavoro settimanali di ogni membro del team utilizzando l'app di pianificazione Workfeed per vedere quante ore deve lavorare ogni persona. Lo strumento dispone di una capacità di scambio di turni in tempo reale, che consente ai dipendenti di scambiare, abbandonare o riprendere facilmente i turni direttamente all'interno dell'app, il che migliora la flessibilità del luogo di lavoro e riduce i conflitti di programmazione.

Le migliori caratteristiche di Workfeed

Assegnazione di compiti ai collaboratori in base al loro ruolo, alla disponibilità, all'orario di lavoro e alle normative in un solo clic, grazie alla funzione di programmazione automatica

Monitoraggio dell'adempimento dei programmi settimanali di ciascun compagno di squadra

Salvare le pianificazioni come modelli per riutilizzarle

Lasciare note per un turno specifico per tenere aggiornati i collaboratori

Limitazioni di Workfeed

Alcuni utenti potrebbero non gradire la funzione di messaggistica, data la complessità di terminare una chat

Prezzi di Workfeed

14 giorni di prova gratuita

Basic: $2 per utente al mese

$2 per utente al mese Pro: $3 per utente al mese

$3 per utente al mese Pro +: $5 per utente al mese

Valutazioni e recensioni di Workfeed

G2: 4.8/5 (28 recensioni)

4.8/5 (28 recensioni) Capterra: 4.5/5 (8 recensioni)

9. Planday: Il migliore per le aziende a turni

via Planday Planday può essere utilizzato per la gestione del personale, il monitoraggio del tempo e la pianificazione in tutti i settori e in tutte le aziende. Gli strumenti consentono di controllare rapidamente il ROTA e di risparmiare tempo eliminando le attività non necessarie e migliorando l'accesso alla pianificazione.

È possibile utilizzare lo strumento per creare turni non assegnati e consentire ai dipendenti di offrirsi volontari per slot specifici, in base alle loro preferenze. Ciò consente una maggiore flessibilità nell'assegnazione dei turni e dà più autonomia al personale.

La sua funzione di previsione dei costi del lavoro vi darà informazioni in tempo reale sui costi del lavoro rispetto alle entrate. È possibile ottimizzare i livelli di personale e prendere decisioni basate sui dati per migliorare la redditività.

Le migliori caratteristiche di Planday

Assegnate competenze specifiche ai dipendenti e consentite loro di svolgere le mansioni in cui sono più bravi

Personalizzate Planday in base alle vostre politiche aziendali e garantite la conformità durante l'assegnazione di compiti o l'approvazione di permessi

Proteggete i dati dei dipendenti condividendo con loro un accesso limitato

Gestire i giorni di ferie, formazione e malattia accumulati dai dipendenti in un unico posto

Limitazioni di Planday

All'inizio può sembrare troppo complicato

Prezzi di Planday

30 giorni di prova gratuita

Starter: $2,99 per utente al mese

$2,99 per utente al mese Plus: $4,99 per utente al mese (minimo 10 utenti)

$4,99 per utente al mese (minimo 10 utenti) Pro: Prezzi personalizzati

Planday valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (86 recensioni)

4.5/5 (86 recensioni) Capterra: 4.3/5 (55 recensioni)

10. Homebase: Il migliore per le piccole imprese

via Homebase Homebase è un'applicazione per la pianificazione dei dipendenti che tiene sotto controllo il team e lo aggiorna sui compiti da svolgere. È ideale per le piccole e medie imprese con dipendenti a ore, come ristoranti o negozi al dettaglio.

HomeBase consente inoltre di monitorare facilmente la disponibilità del team e le richieste di ferie, di scambiare i turni e di evitare conflitti, pur disponendo di risorse ottimali. È anche possibile aggiungere note o promemoria per trasmettere indicazioni essenziali per un compito.

Ciò che mi piace di più di Homebase è che invia notifiche ogni volta che un dipendente è in ritardo per il suo turno o fa gli straordinari. Questo mi aiuta a gestire i costi del lavoro di conseguenza.

Le migliori caratteristiche di Homebase

Aggiornare gli orari e notificare istantaneamente il proprio team tramite testo, e-mail e l'app Homebase con brief personalizzati, se necessario

Invio automatico di promemoria via SMS al vostro team sui turni imminenti

Tracciare, ottimizzare e regolare gli orari in base alle previsioni di vendita o agli obiettivi di lavoro

Pubblicazione dei turni aperti in modo che i dipendenti disponibili possano coprirli

Limitazioni di Homebase

Manca una visualizzazione del calendario per avere uno sguardo sull'intera azienda

L'applicazione non supporta l'integrazione fluida con altre applicazioni per la gestione delle retribuzioni e la pianificazione

Prezzi di Homebase

Gratuito: Per una sede fino a 20 dipendenti

Per una sede fino a 20 dipendenti Essenziale: $20 per sede al mese (dipendenti illimitati)

$20 per sede al mese (dipendenti illimitati) Plus: $48 per sede al mese (dipendenti illimitati)

$48 per sede al mese (dipendenti illimitati) All-in-one: $80 per sede al mese (dipendenti illimitati)

Valutazioni e recensioni di Homebase

G2: 4.2/5 (100+ recensioni)

4.2/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (1.000+ recensioni)

Garantire la migliore programmazione dei dipendenti con ClickUp

Questa è la conclusione della mia esperienza con le app per la pianificazione dei dipendenti. Con così tante raccomandazioni e i loro casi d'uso specifici, ora potete scegliere uno strumento che vi aiuterà a gestire meglio i vostri turni di lavoro.

L'obiettivo di utilizzare uno strumento di pianificazione è quello di semplificarvi la vita. Più sono le funzioni di automazione, i modelli e la personalizzazione, meglio è per voi. ClickUp può aiutarvi con tutto questo e altro ancora, per assicurarvi di mantenere un'ampia copertura ed evitare qualsiasi sforamento di budget o conflitto di pianificazione. Iscriviti a ClickUp per ottimizzare le esigenze di pianificazione dei dipendenti!