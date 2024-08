10 migliori alternative a WhenToWork per la pianificazione dei dipendenti nel 2024

WhenToWork è leader nel settore dei dipendenti online servizi di pianificazione da oltre un decennio.

Le migliori capacità di questo strumento risiedono nella pianificazione e gestione dei turni, nell'integrazione, nella risoluzione dei conflitti, nel risparmio dei costi e nell'aiutare i dipendenti a mantenere l'equilibrio tra lavoro e vita privata.

La struttura di prezzi accessibili di WhenToWork, combinata con funzionalità di alta qualità, ne ha fatto la scelta preferita di università, hotel e negozi al dettaglio.

Tuttavia, alcuni utenti ritengono che WhenToWork non sia stato in grado di tenere il passo con i progressi dell'IA. Altri cercano un'alternativa con un'interfaccia utente più semplice.

Se siete tra questi, abbiamo stilato un elenco delle 10 migliori alternative a WhenToWork per la pianificazione dei dipendenti. Utilizzatele per prendere una decisione più velocemente, perché quando si tratta del processo di pianificazione, il tempo è denaro! 💰

**Cosa bisogna cercare nelle alternative a WhenToWork?

Ecco alcune delle principali funzionalità/funzione di un buon strumento di pianificazione dei dipendenti:

Interfaccia user-friendly: Cercate strumenti con un design intuitivo per una facile navigazione e una rapida adozione da parte del vostro team

Cercate strumenti con un design intuitivo per una facile navigazione e una rapida adozione da parte del vostro team Flessibilità: Scegliete un software che permetta di soddisfare diverse esigenze di pianificazione, tra cui cambi di turno, richieste di ferie e aggiornamenti in tempo reale

Scegliete un software che permetta di soddisfare diverse esigenze di pianificazione, tra cui cambi di turno, richieste di ferie e aggiornamenti in tempo reale Accessibilità mobile: Scegliete app che offrano la compatibilità con i dispositivi mobili, consentendo a dipendenti e manager di accedere agli orari, apportare modifiche e comunicare in movimento 📱

Scegliete app che offrano la compatibilità con i dispositivi mobili, consentendo a dipendenti e manager di accedere agli orari, apportare modifiche e comunicare in movimento 📱 Capacità di integrazione: Verificate l'integrazione con altri strumenti essenziali, come le buste paga, il monitoraggio del tempo e le piattaforme di comunicazione, per consentire una gestione globale della forza lavoro

Verificate l'integrazione con altri strumenti essenziali, come le buste paga, il monitoraggio del tempo e le piattaforme di comunicazione, per consentire una gestione globale della forza lavoro Automazioni: Considerate strumenti che utilizzano algoritmi intelligenti per la programmazione automatizzata, aiutando a ottimizzare i turni in base alla disponibilità, alle competenze e alle preferenze dei dipendenti 🗓️

Considerate strumenti che utilizzano algoritmi intelligenti per la programmazione automatizzata, aiutando a ottimizzare i turni in base alla disponibilità, alle competenze e alle preferenze dei dipendenti 🗓️ Conformità e normative: Assicuratevi che il software vi aiuti a rispettare le leggi e le normative sul lavoro, aiutandovi a evitare problemi legali legati alla programmazione e ai diritti dei dipendenti

Assicuratevi che il software vi aiuti a rispettare le leggi e le normative sul lavoro, aiutandovi a evitare problemi legali legati alla programmazione e ai diritti dei dipendenti Efficacia dei costi: Considerate il costo complessivo dell'app, compresi eventuali canoni di sottoscrizione o costi aggiuntivi, e valutate il valore e le funzionalità/funzioni che offre alla vostra organizzazione

Considerate il costo complessivo dell'app, compresi eventuali canoni di sottoscrizione o costi aggiuntivi, e valutate il valore e le funzionalità/funzioni che offre alla vostra organizzazione **Scegliere app che diano ai dipendenti la possibilità di inserire preferenze, richiedere ferie e gestire i propri orari entro parametri definiti

Le 10 migliori alternative a WhenToWork da utilizzare nel 2024

Ecco i 10 migliori strumenti che saranno valide alternative a WhenToWork. Esplorate le loro funzionalità/funzioni, i limiti e i prezzi per scegliere quello ideale.

1. Deputy

via Vice Deputy offre una piattaforma di gestione dei dipendenti all-in-one con funzioni di pianificazione efficiente, monitoraggio del tempo e delle presenze e conformità alla normativa in materia di salari e orari. La parte migliore? Ha un'app per i dipendenti facile da usare e si integra con buste paga, POS (Point of Sale), sistemi HR e altro ancora tramite API/webhook. 📊

Ottima alternativa a WhenToWork, Deputy ha introdotto nuove funzionalità/funzioni nella sua piattaforma, come l'integrazione di Deputy Hire con Indeed. È possibile utilizzarla per pubblicare il proprio lavoro su Indeed e promuoverlo davanti a potenziali candidati, il tutto all'interno di Deputy Hire.

Le migliori funzionalità/funzione di Deputy

Organizzare i team in pochi minuti e ridurre i costi inutili

Acquisizione di fogli di presenza accurati per le buste paga

Monitoraggio di importanti dati sulla forza lavoro

Semplificare la conformità alle leggi su salari e orari utilizzando strumenti intelligenti

Limiti per i dipendenti

Limiti di lingue diverse dall'inglese per l'interfaccia

Difficoltà GPS per le attività di grandi dimensioni e in più posizioni

Prezzi di servizio

**Versione di prova gratuita: fino a 31 giorni

Programmazione: $4,50/utente al mese

$4,50/utente al mese Orario e presenze: $4,50/utente al mese

$4,50/utente al mese Premium: $6/utente al mese

$6/utente al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni dei dipendenti

G2: 4.6/5 (240+ recensioni)

4.6/5 (240+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (680+ recensioni)

2. 7 turni

via 7Trasferimenti 7Shifts è un software per la programmazione dei ristoranti che semplifica la gestione del team a aumentare le prestazioni per i manager. Offre un facile 'drag n' drop scheduler' e modelli personalizzabili. Consentendo ai manager di preparare e pubblicare gli orari dei dipendenti in pochi minuti, lo strumento li libera per concentrarsi su attività più importanti.

Se siete un'azienda che opera nel settore della ristorazione e volete espandere i rami d'azienda, 7Shifts può essere un'ottima alternativa a WhenToWork. 👨‍🍳

Questo software integra tutte le fasi del ciclo di vita dei dipendenti di un ristorante, dall'assunzione, alla formazione, alla programmazione, al pagamento, alla fidelizzazione e al coinvolgimento.

Le migliori funzionalità/funzione di 7Shifts

Riduzione del tempo dedicato alla programmazione grazie al drag-and-dropcostruttore di orari* Integrare la programmazione con i sistemi POS e di payroll per una maggiore efficienza

Risparmiare sui costi di manodopera con lo strumento Optimal Labor

Ridurre il turnover dei dipendenti con le statistiche di coinvolgimento per ogni posizione

Raccogliere, dividere e distribuire le mance al personale FOH (Front of House) e BOH (Back of House) con la funzionalità/funzione Tip Pooling

Limiti ai 7 turni

Impossibilità di modificare le fasce orarie preimpostate. È necessario inserire i turni manualmente

Limiti all'analisi dell'app mobile

Prezzi per i 7 turni

Comp: Free

Free Entrée: $29,99 al mese/posizione

$29,99 al mese/posizione The Works: $69,99 al mese/posizione

$69,99 al mese/posizione Gourmet: $135 al mese/posizione

Valutazioni e recensioni di 7Shifts

G2: 4,5/5 (90+ recensioni)

4,5/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.130+ recensioni)

3. Buddy Punch

via Pugno dell'amico Buddy Punch può aiutare a gestire l'intera forza lavoro in modo rapido ed efficiente. Come un Strumento per le risorse umane aiuta a tenere sotto controllo i permessi, le presenze e gli straordinari.

I manager possono creare orari per i dipendenti in base al ruolo, alla posizione, alla disponibilità dei dipendenti e altro ancora. I dipendenti possono timbrare il cartellino sul web o sull'app mobile. Per i dipendenti che dimenticano di timbrare il cartellino, una funzionalità/funzione di programmazione automatica li fa uscire quando il loro orario termina.

È inoltre possibile integrare diverse funzioni di fatturazione, programmazione e strumenti di elaborazione delle paghe e app di terze parti. Si distingue soprattutto per la funzionalità/funzione di geofencing che registra l'ora e il luogo esatti del lavoro dei dipendenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Buddy Punch

Traccia il tempo o scambia i turni utilizzando una soluzione di monitoraggio del tempo tutto in uno

Integrazione di più opzioni di timbratura, come codici fissi, codici QR e riconoscimento facciale

Esportazione di reportistica in Excel o PDF per analizzare dove è possibile risparmiare sui costi di manodopera

Limiti di Buddy Punch

Gli utenti hanno segnalato difficoltà nel correggere le timbrature errate in entrata o in uscita

Manca un timer online per monitorare le ore fatturabili

Prezzi di Buddy Punch

Standard: $3,99/utente al mese

$3,99/utente al mese Pro: $4,99/utente al mese

$4,99/utente al mese Premium: $6,99/utente al mese

$6,99/utente al mese Azienda: Prezzo personalizzato

*19$ di base applicabile al mese sui primi 3 piani

Valutazioni e recensioni su Buddy Punch

G2: 4.8/5 (920+ recensioni)

4.8/5 (920+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (220+ recensioni)

4. Trova il turno

via Trova il cambio Findmyshift è un software di programmazione dei dipendenti basato su cloud che consente di registrare gli orari, aggiungere promemoria per i turni e gestire i fogli di presenza dei dipendenti. Monitora l'analisi in tempo reale e fornisce anche i calcoli per le buste paga.

Utilizzando Findmyshift, è possibile ridurre la documentazione cartacea per la pianificazione e gestire le ore di lavoro dei dipendenti senza soluzione di continuità. Registrate le ferie direttamente sui turni del personale, bloccando il personale per evitare conflitti di programmazione. È inoltre possibile gestire le richieste di ferie da parte del personale direttamente accanto al calendario.

Gli utenti apprezzano le caratteristiche di Findmyshift collaborazione in tempo reale che permettono a manager e dipendenti di comunicare, gestire i turni e apportare modifiche attraverso l'app.

Le migliori funzionalità/funzione di Findmyshift

Generazione di reportistica di facile comprensione

L'adozione dello scheduler richiede una formazione minima, poiché sembra un foglio di calcolo

Impostazione di notifiche e promemoria automatici

Limiti di Findmyshift

Limitate funzionalità/funzioni dell'app mobile

Meno integrazioni con le piattaforme di payroll

Prezzi di Findmyshift

Free: Per team di 5 persone o meno

Per team di 5 persone o meno Starter: $25/team al mese

$25/team al mese Business: $40/team al mese

$40/team al mese Enterprise: $77/team al mese

Valutazioni e recensioni di Findmyshift

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: 4.6/5 (950+ recensioni)

5. Wageloch

via Wageloch Wageloch si impegna a semplificare il vostro lavoro di manager delle risorse umane, in modo che possiate concentrarvi sul fare la differenza. Questa piattaforma all-in-one per la gestione dei turni e delle paghe misura il tempo e monitora le presenze, fornisce reportistica e analisi e offre supporto locale alle aziende di più posizioni.

Confrontate facilmente le ore di presenza con quelle registrate per un calcolo accurato dei salari; gestite il budget, le penali e il calcolo dei costi del lavoro su un'unica piattaforma; eliminate l'errore umano con un sistema intelligente di gestione delle risorse umane Funzionalità HR , comprese le impronte digitali e la rilevazione delle presenze tramite GPS.

Le migliori funzionalità/funzione di Wageloch

Monitoraggio delle percentuali dei salari per contenere i costi

Decisioni di budgeting accurate grazie ai plug-in per le retribuzioni

Permettere al team di accedere ai turni tramite email e SMS

Limiti di Wageloch

Il software per la turnazione manca di onboarding dei dipendenti

Alcuni utenti hanno segnalato errori con il monitoraggio del GPS

Prezzi di Wageloch

Software di gestione della forza lavoro (solo): A partire da $107 ex.GST al mese per posizione

A partire da $107 ex.GST al mese per posizione Gestione della forza lavoro con sistema HR: A partire da $139 ex.GST al mese per posizione

Valutazioni e recensioni di Wageloch

Capterra: 4.4/5 (220+ recensioni)

6. Calendly

via Calendly Calendly è un programma di riunioni completamente automatizzato piattaforma di pianificazione . L'alternativa a WhenToWork elimina il back-and-forth nella pianificazione delle riunioni per tutti gli utenti dell'organizzazione (e anche al di fuori di essa).

È possibile condividere un collegato personale alla pianificazione in modo che altri possano prenotare appuntamenti/riunioni sul vostro calendario. È possibile scegliere tra vari tipi di appuntamenti, impostare tempi di attesa tra le riunioni e consentire promemoria e conferme automatiche per le riunioni prenotate.

Si integra con i calendari più diffusi, come Office 365, Google e iCloud. È possibile personalizzare la piattaforma e introdurre strumenti specifici per il proprio settore e i propri reparti.

Questa piattaforma all-in-one consente di costruire relazioni, assumere candidati, pianificare appuntamenti, chiudere accordi e far crescere l'azienda più velocemente.

Le migliori funzionalità/funzione di Calendly

Impostazione facile di riunioni interne ed esterne

Generazione di collegamenti per la prenotazione in base a vari tipi di eventi

Integrazione con le più diffuse piattaforme di calendario

Accesso all'analisi delle riunioni e a funzionalità/funzione orientate all'IT

Limiti di Calendly

Mancanza di funzionalità di programmazione dei turni, monitoraggio del tempo e gestione del team

Limiti di personalizzazione nella versione gratuita

Non tutti si sentono a proprio agio nella condivisione delle informazioni sul calendario

Prezzi di Calendly

**Gratis

Standard: $10/utente al mese

$10/utente al mese Teams: $16/utente al mese

$16/utente al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Calendly

G2: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

4.7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.300+ recensioni)

7. Tempo QuickBooks

via Tempo di QuickBooks Precedentemente noto come TSheets, QuickBooks Time fornisce strumenti di monitoraggio del tempo in movimento per aiutarvi a gestire persone e progetti, aiutandovi a risparmiare sul libro paga. 💸

Monitoraggio del tempo basato su attività o compiti e assegnazione a progetti. Gestite le valutazioni del tempo fatturabile senza problemi, regolando le tariffe in base all'utente, al ruolo, alle attività, ai progetti assegnati, ecc. È inoltre possibile creare regole che impongano la conformità alle politiche aziendali in materia di tempo e spese in tutta l'organizzazione.

Le migliori funzionalità/funzione di QuickBooks Time

Monitoraggio, invio e approvazione del tempo da qualsiasi luogo tramite l'app QuickBooks Workforce

Completa visibilità su chi lavora e su cosa

Analizzare i dati sulle ore di lavoro, monitorare le tendenze e ottenere informazioni suproduttività della forza lavoro* Prevedere i costi e pianificare in modo efficiente grazie agli approfondimenti aziendali

Limiti di tempo di QuickBooks

Alcuni utenti potrebbero trovare le funzionalità/funzione della piattaforma e le impostazioni complesse all'inizio

Gli utenti hanno segnalato discrepanze con la sincronizzazione delle ore di entrata e uscita nel backend

Prezzi di QuickBooks Time

Inizio semplice: $30/mese

$30/mese Essenziale: $60/mese

$60/mese Plus: $90/mese

$90/mese Avanzato: $200/mese

Valutazioni e recensioni di QuickBooks Time

G2: 4.5/5 (1.400+ recensioni)

4.5/5 (1.400+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (6.000+ recensioni)

8. HROne

via HROne Facendo un passaggio in più rispetto alle altre alternative a WhenTowork presenti in questo elenco, HROne ottimizza 127 Processi HR in un'unica piattaforma. HROne non è solo uno strumento di programmazione dei dipendenti, ma un sistema completo di gestione delle risorse umane (HRMS) che automatizza il ciclo di vita dei dipendenti, dalle prestazioni alle buste paga e altro ancora.

Uno dei suoi maggiori punti di forza è la gestione delle presenze, che può essere sfruttata per calcolare automaticamente i giorni di paga dei dipendenti, i permessi, le ferie e altro ancora.

Un altro punto di forza di questo strumento è la funzionalità/funzione "zero-touch payroll". Una volta configurati i gruppi retributivi in base alla struttura organizzativa e assegnate le strutture salariali ai dipendenti, HROne passa al calcolo automatico del CTC per elaborare le buste paga senza errori in un solo tocco. Lo schedulatore automatico delle buste paga garantisce inoltre la puntualità dei pagamenti per rendere felici i dipendenti.

Le migliori funzionalità/funzione di HROne

Accesso a un database centralizzato di informazioni sui dipendenti

Consentire ai dipendenti di accedere e segnare le presenze quando lavorano sul campo o fuori dall'ufficio per lavoro

Gestire i calcoli degli stipendi, le detrazioni fiscali e i benefit per i dipendenti

Ottenere strumenti di reportistica e di analisi per conoscere le tendenze della forza lavoro

Limiti di HROne

L'abbondanza di opzioni di personalizzazione può portare a una certa complessità

Gli utenti a volte incontrano limiti nel supporto clienti

Prezzi di HROne

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di HROne

G2: 4.7/5 (990+ recensioni)

4.7/5 (990+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

9. Hubstaff

via Hubstaff Strumento di timesheet e software di gestione della forza lavoro all-in-one, Hubstaff è apprezzato per il monitoraggio dei team di lavoratori in ufficio e anche da remoto, con dati di produttività utilizzabili, monitoraggio del tempo su più dispositivi e analisi del team per la vostra azienda. Evita i grattacapi legati alle buste paga e fornisce budget intuitivi per progetti redditizi. 🌟

Quando utilizzate Hubstaff per creare i piani dei turni, riceverete automaticamente una notifica per i ritardi, le mancanze o i turni abbandonati. Riceverete anche un riepilogo/riassunto giornaliero di chi ha lavorato quando e dove, eliminando la necessità di controlli manuali.

Qualunque sia il settore a cui si rivolge la vostra azienda, Hubstaff copre tutti i tipi di impiego e si integra con lo stack esistente.

Le migliori funzionalità/funzione di Hubstaff

Monitorare il tempo trascorso su attività, progetti e lavori dei client utilizzando la funzionalità di monitoraggio del tempo

Integrazione degli strumenti di monitoraggio delle attività, come screenshot e monitoraggio di app e URL

Monitorare le posizioni di lavoro attraverso il monitoraggio GPS e migliorare l'account

Generazione di reportistica sulla produttività, per consentire ai manager di prendere decisioni basate sui dati

Limiti dell'Hubstaff

I nuovi utenti possono trovarsi di fronte a un sovraccarico di funzionalità/funzione

Gli strumenti di monitoraggio delle attività possono causare problemi di privacy

Prezzi di Hubstaff

Starter: $4,99/utente al mese

$4,99/utente al mese Crescita: $7,50/utente al mese

$7,50/utente al mese Teams: $10/utente al mese

$10/utente al mese Azienda: $25/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Hubstaff

G2: 4,4/5 (430+ recensioni)

4,4/5 (430+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (1.420+ recensioni)

10. Ceridian Dayforce

via Ceridian Dayforce Ceridian Dayforce è un software HCM (Human Capital Management) che combina diverse funzionalità di gestione della forza lavoro come il piano del lavoro, la rilevazione delle presenze, il libro paga e la pianificazione.

I manager possono creare programmi e assegnare turni in base a budget, previsioni della domanda, competenze dei dipendenti e disponibilità. I dipendenti possono richiedere ferie, scambiare i turni e fare offerte per i turni liberi attraverso il suo portale self-service

Il sistema dà potere al vostro personale grazie a gestione delle attività e il monitoraggio delle assenze. È un ottimo strumento per gestire i turni rispettando il budget previsto.

Le migliori funzionalità/funzione di Ceridian Dayforce

Utilizzate la visualizzazione a barre per identificare rapidamente quando le risorse sono in eccesso, in difetto o inattive

Impostazione di regole di pianificazione per semplificare le impostazioni complesse

Prendere decisioni basate sui dati grazie a strumenti di IA e machine learning

Mantenere la conformità delle retribuzioni e della pianificazione con le leggi sul lavoro

Accesso e verifica continua dei dati durante l'intero ciclo di retribuzione

Limiti di Ceridian Dayforce

Limitate funzionalità/funzioni dell'app mobile

Alcuni utenti segnalano difficoltà di integrazione con i sistemi esistenti e con app di terze parti

Prezzi di Ceridian Dayforce

Prezzo personalizzato

Valutazioni e giudizi su Dayforce

G2: 4.2/5 (780+ recensioni)

4.2/5 (780+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (940+ recensioni)

Altri strumenti di gestione dei dipendenti

Speriamo che questo elenco di alternative a WhenToWork vi offra le migliori opzioni di software e applicazioni per la pianificazione dei dipendenti. Tuttavia, se siete alla ricerca di uno strumento completo per la gestione delle risorse umane e dei dipendenti, queste potrebbero non essere le scelte migliori.

Entrate in ClickUp!

Sebbene ClickUp non disponga di funzionalità/funzione fondamentali di pianificazione, la sua flessibilità implica la presenza di applicazioni più ampie per le risorse umane: onboarding, impostazione degli obiettivi, monitoraggio del tempo, allocazione delle risorse, project management, formazione e sviluppo dei dipendenti, gestione delle presenze, Monitoraggio della PTO e altro ancora. La piattaforma di gestione delle risorse umane "tutto in uno" di ClickUp vi aiuterà a gestire il vostro team dei sogni con la massima facilità e finezza.

Create il sistema perfetto per semplificare l'assunzione, l'onboarding e lo sviluppo dei dipendenti con la piattaforma di gestione delle risorse umane tutto in uno di ClickUp.

Personalizzate il modo in cui monitorate il completamento delle attività con oltre 10 opzioni di dashboard su ClickUp Tasks

ClickUp Dashboard : Ottenete visibilità in tempo reale sul carico di lavoro dei dipendenti, sul monitoraggio del tempo, sulle percentuali di completamento delle attività e altro ancora con dashboard e reportistica personalizzabili. Motivate i dipendenti a raggiungere i KPI mostrando lo stato di avanzamento nel tempo.

Monitoraggio delle prestazioni e del carico di lavoro dei dipendenti con i dashboard personalizzabili di ClickUp

Documenti ClickUp : Create manuali, elenchi di dipendenti e politiche HR centralizzati con Documenti. Lavorate insieme con la modifica collaborativa o regolate le autorizzazioni e il controllo degli accessi per mantenere riservata la comunicazione tra manager e diretti collaboratori

Scrivete, modificate e collaborate con i colleghi su un unico documento con ClickUp Docs

Personalizza i processi HR con ClickUp

ClickUp è un'app che automatizza a modo vostro l'intero ciclo di gestione dei dipendenti.

Costruite il vostro HRMS all'interno di ClickUp con funzionalità/funzione personalizzabili, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo

Campi personalizzati per monitorare le informazioni sui dipendenti e sui candidati, aggiungere allegati ai documenti, collegamenti a risorse esterne e altro ancora

Stati personalizzati eAutomazioni ClickUp per la gestione dei flussi di lavoro nelle fasi di reclutamento, onboarding e sviluppo

Promemoria per colloqui, comunicazioni di follow-up, revisioni dei dipendenti e altro ancora

Modelli HR all'interno di ClickUp per velocizzare e snellire tutte le attività relative alle risorse umane

Esempio: Utilizzate il modello Modello di foglio presenze ClickUp per monitorare il coinvolgimento e l'impegno del team

Organizzate le presenze del vostro team con ClickUp

Moduli personalizzabili: Prendete decisioni basate sui dati organizzando sondaggi, inchieste e giri di feedback utilizzando moduli di richiesta che potete costruire da zero. Monitorate i feedback di ogni dipendente per seguire le tendenze, estrarre importanti informazioni e valorizzare le vostre risorse umane al meglio delle loro capacità

Qualunque sia il vostro caso d'uso per le risorse umane, ClickUp vi copre con una serie di funzionalità/funzione. È possibile spostare rapidamente i candidati attraverso le pipeline di assunzione, consentire ai nuovi assunti di avere un impatto più rapido con un onboarding semplificato e ottimizzare la formazione con attività, documenti e commenti tracciabili per la collaborazione e il feedback.

ClickUp è l'ideale per le piccole aziende con budget limitati e per i grandi gruppi con migliaia di dipendenti! 🤞

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Accesso a diversi modelli per le funzioni HR

Personalizzate il vostro sistema HR per ridurre il lavoro manuale

Connessione con oltre 1.000 strumenti con app native e di terze parti

Accesso gratuito alla maggior parte delle funzionalità/funzione premium

Utilizzate le analisi HR per impostare, monitorare e gestire i vostri KPI

Brainstorming e miglioramento della scrittura con ClickUp AI. Ottenete suggerimenti avanzati per la scrittura, adattati al vostro ruolo e al vostro caso d'uso

Limiti di ClickUp

La curva di apprendimento per i nuovi utenti può essere molto ripida

Si tratta principalmente di una piattaforma per il project management e la produttività del team per i casi d'uso delle risorse umane, non di una soluzione specializzata per la programmazione dei dipendenti

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni ClickUp

G2: 4,7/5 (8.300+ recensioni)

4,7/5 (8.300+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.700+ recensioni)

Altre alternative a WhenToWork

Nei tempi che stiamo vivendo, la qualità conta più della quantità. Per questo motivo, aiutatevi a superare il rumore e a concentrarvi sui fattori chiave dello stato con strumenti di gestione dei dipendenti che fanno il lavoro al posto vostro.

Una volta selezionata l'app ideale per la pianificazione dei dipendenti, combinatela con una soluzione all-in-one come ClickUp per centralizzare il reclutamento, l'inserimento, la formazione e la gestione della vostra forza lavoro.

Eliminate i processi manuali e il caos dei fogli di calcolo grazie all'automazione e alla visibilità in tempo reale di ClickUp sui carichi di lavoro, gli orari e lo sviluppo dei dipendenti.

Grazie alle potenti funzionalità HR e alle funzioni di produttività, ClickUp consente ai team HR di concentrarsi meno sulle attività amministrative e più sull'esperienza dei dipendenti, sulle strategie di retention e sull'ottimizzazione della forza lavoro. Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp! 🎊