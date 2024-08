Abbiamo testato i 10 migliori sistemi di rilevazione delle presenze a distanza del 2024

I vostri dipendenti remoti lavorano in modo efficiente?

Monitorare le prestazioni e le presenze dei vostri dipendenti può essere una sfida in un ambiente di lavoro remoto. Ci sono passato anch'io. Ecco perché sono passato ai sistemi di rilevazione delle presenze a distanza per monitorare e massimizzare la produttività dei dipendenti.

Questi strumenti sono diventati componenti cruciali di una gestione efficiente della forza lavoro, in quanto aiutano i manager come me a tenere traccia degli orari dei turni e a controllare le ore di accesso dei dipendenti senza una supervisione diretta.

Siete nel posto giusto se anche voi volete semplificare le attività manageriali e migliorare l'efficienza della forza lavoro. In questo blog abbiamo confrontato e scelto i 10 migliori sistemi di rilevazione presenze a distanza in base alle loro caratteristiche, ai prezzi e alle recensioni dei clienti.

Cosa cercare nei sistemi di rilevazione presenze a distanza?

Come leader, potete cadere nella trappola della microgestione dei dipendenti, che finisce per ridurne la produttività, la motivazione e l'impegno. Anch'io sono caduto in questa trappola mentre cercavo strategie per migliorare le prestazioni, ma ora non più.

Quando ho utilizzato gli strumenti di rilevazione delle presenze a distanza, mi hanno aiutato a tracciare le ore di lavoro dei lavoratori a distanza senza essere invadenti o controllanti.

Se siete alle prese con la scelta del miglior software per la rilevazione delle presenze da remoto, iniziate a valutare le vostre esigenze e i vostri obiettivi. Dovreste sempre verificare la compatibilità del software con i vostri sistemi esistenti e la sua facilità d'uso, in modo che non richieda una formazione approfondita per essere utilizzato.

Vediamo alcune caratteristiche essenziali da considerare prima di scegliere il sistema di rilevazione presenze a distanza per la vostra azienda:

1. Automatizzazione delle presenze

I moderni sistemi di rilevazione delle presenze a distanza possono automatizzare la marcatura delle presenze dei dipendenti. Optare per un sistema di gestione delle presenze automatizzato consente di riconoscere meglio i dipendenti puntuali che svolgono diligentemente i loro compiti e soddisfano le aspettative dell'organizzazione.

Questi strumenti apportano anche numerosi vantaggi, come accuratezza, produttività e conformità, non lasciando spazio a errori intenzionali o non intenzionali nella marcatura delle presenze dei dipendenti.

2. Notifiche e promemoria

Il sistema di rilevazione delle presenze a distanza scelto per la vostra azienda dovrebbe integrarsi con i calendari digitali come Microsoft Outlook, Calendly Mobile e Google Calendars. La scelta di questo pacchetto software informerà l'intero team sulle capacità di un individuo e terrà traccia delle presenze tramite il calendario condiviso.

3. Reporting e analisi

Un software ideale per la gestione delle presenze a distanza dispone di funzionalità di reporting per fornire una visione completa delle attività aziendali. Ciò include la generazione di report approfonditi sulle tendenze delle presenze, sui modelli e sulla conformità alle leggi sul lavoro.

4. Gestione dei congedi

Un sistema di rilevazione presenze efficace offre funzioni di gestione dei permessi, come la configurazione delle politiche di congedo in base alle leggi vigenti, l'inoltro di richieste, l'assistenza ai dipendenti per il controllo dei saldi dei permessi, la revisione del calendario delle ferie, ecc.

5. Fogli di presenza

Il gestione del timesheet questa funzione è di estrema importanza nei sistemi di rilevazione delle presenze a distanza e non deve essere trascurata prima di fare una scelta. Permette di tracciare le ore di lavoro programmate, i permessi, i ratei e le rettifiche per l'elaborazione delle buste paga.

Suggerimento: Assicuratevi che il software per la rilevazione delle presenze a distanza offra flessibilità alla vostra forza lavoro a distanza e dia loro un certo margine di manovra per portare a termine i loro compiti. In questo modo i dipendenti si sentiranno più a loro agio nell'utilizzo di questi strumenti e aumenteranno la produttività.

I 10 migliori sistemi di rilevazione presenze a distanza da utilizzare nel 2024

1. ClickUp: Il migliore per il monitoraggio delle prestazioni e della produttività dei dipendenti

ClickUp è uno strumento versatile per la gestione dei progetti e consente di tenere traccia del tempo in base alle proprie esigenze. Con Il monitoraggio dei tempi di progetto di ClickUp consente di monitorare facilmente le ore lavorate da qualsiasi postazione, di apportare modifiche quando necessario e di aggiungere note per tenere traccia delle ore fatturabili e del tempo specifico del progetto.

Ad esempio, lo strumento permette ai vostri dipendenti di avviare e fermare un timer direttamente all'interno dell'applicazione, sul desktop con un Estensione per Chrome o anche aggiungere manualmente voci di tempo per il lavoro passato, per tenere traccia del tempo su tutti i dispositivi. Le ampie funzionalità di categorizzazione di ClickUp consentono inoltre ai dipendenti di organizzare le voci di tempo tracciate tramite Campi personalizzati e Tag ClickUp .

semplificate i vostri processi di rilevazione del tempo con le funzionalità di rilevazione del tempo di ClickUp_

Potete anche chiedere al vostro team di aggiungere note alle voci di tempo e di filtrarle in base a vari criteri per ottenere informazioni su dove e come viene speso il tempo in tutta l'azienda.

Oltre alle funzionalità, i modelli personalizzabili e pronti all'uso di ClickUp rendono più facile delineare e implementare i sistemi di tracciamento senza perdere un colpo. Con il modello di foglio presenze di ClickUp è possibile tracciare le presenze e le assenze dei dipendenti, vedere quando tornano dalle ferie e creare promemoria flessibili per i dipendenti sui loro orari di lavoro a distanza.

Utilizzate il modello di foglio presenze di ClickUp per tenere traccia delle presenze e analizzare le attività per ottenere la massima produttività

Scarica questo modello Inoltre, Viste le risorse umane di ClickUp sono utili per supervisionare l'inserimento dei dipendenti, la programmazione e altre specifiche importanti. Stabilite una posizione centralizzata per i dati dei dipendenti e la corrispondenza privata tra i dipendenti e i loro manager. È possibile utilizzare questa posizione centrale per monitorare i progressi, condurre sondaggi sul coinvolgimento dei dipendenti e preparare le prossime valutazioni delle prestazioni.

Le migliori caratteristiche di ClickUp

**Tracciamento del tempoUtilizzare ClickUp Time Tracking per creare e personalizzare i fogli di presenza e visualizzare un report dettagliato sul tempo dei vostri dipendenti per giorno, settimana, mese o qualsiasi intervallo personalizzato

Visualizzazione dell'avanzamento dei progetti da remoto, monitoraggio degli sprint e dei backlog con grafici agili, ecollaborare in tempo reale con Clickup Docs e Whiteboard* Calendario PTO: Semplificate il monitoraggio dei giorni di ferie e di malattia dei dipendenti conModello di calendario PTO di ClickUp* Automatizzare le attività: utilizzareAutomazione ClickUpche offre oltre 100 automazioni precostituite per semplificare i flussi di lavoro, i passaggi di progetto e le attività di routine

Calendario PTO: Automatizzare le attività: utilizzareAutomazione ClickUpche offre oltre 100 automazioni precostituite per semplificare i flussi di lavoro, i passaggi di progetto e le attività di routine Crittografia dei dati: Garantisce la sicurezza dei dati sensibili con la crittografia AES-256 che impedisce l'accesso non autorizzato a terzi

Utilizzate il modello di calendario PTO di ClickUp per costruire e ottimizzare i vostri processi di congedo

Scarica questo modello

Limitazioni di ClickUp

La sua curva di apprendimento ripida può rendere questa piattaforma difficile da navigare per i nuovi utenti

Prezzi di ClickUp

Gratuito: Per sempre

Per sempre Impossibile : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Azienda: $12/mese per utente

$12/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Si aggiunge a qualsiasi piano a pagamento per $5 al mese per ogni membro del Workspace.

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9500+ recensioni)

: 4.7/5 (9500+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4100+ recensioni)

2. ClockShark: Il migliore per monitorare i dipendenti sul campo

via ClockShark ClockShark è un altro potente strumento dotato di localizzazione GPS per tracciare in tempo reale la posizione dei dipendenti e le loro ore di lavoro. La piattaforma fornisce fogli orari accurati al 100% e riduce i costi delle buste paga con il suo software per la rilevazione delle presenze .

Questa piattaforma garantisce anche una maggiore responsabilizzazione dei dipendenti, che sanno che il loro tempo viene monitorato. Mi piacciono le sue caratteristiche aggiuntive, come l'integrazione della contabilità, il monitoraggio delle attività, la programmazione dei dipendenti, i rapporti personalizzabili e molto altro ancora.

Le migliori caratteristiche di ClockShark

Soluzioni software di contabilità e paghe integrate come QuickBooks e QuickBooks Online, RUN Powered by ADP® e ADP Workforce Now®, Sage 100 Contractor, Xero e più di 1000 app con Zapier

Mantenere una registrazione accurata degli orari di tutti i dipendenti ed evitare problemi di presenza con l'orologio virtuale delle presenze

Utilizzate le sue funzioni avanzate di gestione dei progetti per assegnare compiti, monitorare l'avanzamento dei lavori e le scadenze

Elimina l'arrotondamento dei fogli di presenza consentendo di tenere traccia in modo accurato dei costi del lavoro

Limitazioni di ClockShark

Manca di funzionalità di fatturazione

Non funziona bene con la tracciabilità e la sincronizzazione dei dati GPS dell'app mobile

Prezzi di ClockShark

Gratuito: 14 giorni di prova

14 giorni di prova Standard: $40 al mese

$40 al mese Pro: $60 al mese

Valutazioni e recensioni di ClockShark

G2: 4.6/5 (300+ recensioni)

4.6/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1800+ recensioni)

3. Gusto: il migliore per monitorare la produttività dei dipendenti

via Gusto Cercate uno strumento efficiente per la creazione di report sui dati finanziari e il monitoraggio delle presenze a distanza in tempo reale? Non cercate altro che Gusto. Questa piattaforma si integra con AttendanceBot per sincronizzare i timesheet dei dipendenti e facilitare le buste paga di dipendenti e collaboratori.

Utilizzando Gusto, potete anche monitorare la produttività dei dipendenti e coltivare le parti migliori delle prestazioni del vostro team.

Ho trovato i suoi strumenti di rilevazione delle presenze utili per gestire piani di ferie e permessi retribuiti complessi. Lo strumento consente di approvare facilmente le richieste di ferie e di sincronizzare le ore di ferie approvate con i calendari del libro paga e dell'azienda.

Le migliori caratteristiche di Gusto

Traccia le ore di lavoro dei dipendenti Replicon è uno dei migliori strumenti di lavoro remoto per il monitoraggio delle presenze, la conformità al lavoro, la pianificazione e la retribuzione.

È uno dei miei preferiti in quanto elimina completamente la necessità di tracciare manualmente le presenze sfruttando le capacità dell'intelligenza artificiale. Replicon cattura automaticamente il tempo trascorso dalla vostra forza lavoro in oltre 100 app di lavoro, come Slack, Jira, Asana, Zoom e altre ancora.

La piattaforma consente inoltre di impostare e gestire politiche di rateizzazione e azzeramento in base alle esigenze aziendali.

Funzionalità come l'enterprise tracciamento del tempo e la gestione della forza lavoro rendono Replicon uno strumento ideale per le grandi organizzazioni, in quanto unifica il rilevamento delle ore, la gestione dei turni e la pianificazione della forza lavoro in un'unica piattaforma.

Le migliori caratteristiche di Replicon

Semplificare la creazione dei timesheet con flussi di lavoro di approvazione dinamici basati sulla convalida dei dati di presenza in tempo reale

Identificare i dipendenti ideali in base al costo o alle competenze con SmartSchedule, un sistema di intelligenza artificiale

Fornisce un'acquisizione intuitiva del tempo, il monitoraggio 24 ore su 24 e il monitoraggio delle ore regolari e straordinarie per il personale retribuito e a ore

Offre fogli di presenza precompilati, accurati e completi, che i dipendenti possono rivedere e inviare

Limitazioni di Replicon

Potenzialmente complicato da configurare, grazie alle numerose funzioni e opzioni di personalizzazione

La creazione di report con strutture personalizzate può essere impegnativa

Prezzi di Replicon

Prezzi personalizzati in base alle dimensioni dell'azienda e al settore

Valutazioni e recensioni di Replicon

G2 : 4.3/5 (700+ recensioni)

: 4.3/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (500+ recensioni)

5. TimeClock Plus: il migliore per la pianificazione automatizzata dei dipendenti

via TimeClock Plus TimeClock Plus è una soluzione flessibile per la rilevazione delle presenze che offre una soluzione sia on-premise che basata su cloud. Permette di accedere agli orari in tempo reale e di monitorare i dipendenti tramite dispositivi mobili.

La piattaforma si integra bene con centinaia di sistemi di payroll, di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) e di gestione del capitale umano (HCM), per cui non dovrete preoccuparvi di eventuali problemi informatici.

Per quanto riguarda le sue caratteristiche uniche, ho trovato l'app presenze mobili abbastanza facile da usare. I dipendenti possono utilizzarla per timbrare comodamente il cartellino, visualizzare i fogli di presenza e gestire gli orari direttamente dal proprio telefono.

Quando si è in viaggio con un lavoro a distanza, un'applicazione mobile ben funzionante come questa può aiutare a risparmiare ore di rilevamento manuale delle presenze e di controllo incrociato delle voci di orario.

le migliori caratteristiche di #### TimeClock Plus

Permette ai dipendenti di timbrare il cartellino da qualsiasi luogo con una connessione a Internet, grazie al rilevamento delle presenze basato su cloud

Configurare il motore del libro paga con diversi tassi di retribuzione, differenziali di turno e criteri per gli straordinari

Gestire i permessi con un solo clic grazie alla funzione di gestione delle assenze

Consente di programmare senza problemi i dipendenti con turni di lavoro 24 ore su 24, in base a rotazioni uniche e regole integrate

Limitazioni di TimeClock Plus

Ha un'interfaccia meno intuitiva rispetto ad altri sistemi di rilevazione delle presenze a distanza

Potrebbe non connettersi perfettamente con tutte le app o i siti web di terze parti

Prezzi di TimeClock Plus

Prezzi personalizzati in base alle dimensioni dell'azienda e al settore

Valutazioni e recensioni di TimeClock

G2 : 4.3/5 (400+ recensioni)

: 4.3/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (150+ recensioni)

6. Connecteam: Il migliore per monitorare le presenze in tempo reale

via Connecteam Connecteam è un'eccellente piattaforma in grado di effettuare un tracciamento intelligente del tempo utilizzando fogli di presenza automatizzati. Utilizzando questa piattaforma, è possibile gestire facilmente tutte le operazioni quotidiane, come la delega dei compiti in tempo reale, la programmazione efficiente del personale, il monitoraggio delle presenze in tempo reale, la reportistica istantanea con risultati in tempo reale e molto altro ancora.

In qualità di manager, vi fornisce una chiara panoramica della disponibilità, delle qualifiche e delle preferenze del team, aiutandovi a gestire il processo di pianificazione.

Ciò che mi piace di più di questo strumento è la sua suite completa di funzioni. Connecteam riunisce le funzioni HR, la comunicazione, la gestione delle attività e la programmazione in un'unica piattaforma, semplificando la visibilità end-to-end.

Progettato pensando ai lavoratori senza scrivania, offre un'unica soluzione per mantenere i dipendenti aggiornati su tutto ciò che riguarda il lavoro, dai loro orari individuali agli aggiornamenti della knowledge base e dell'azienda.

Le migliori caratteristiche di Connecteam

Permette di impostare le regole per le pause e gli straordinari dei dipendenti in base alle leggi locali, statali e federali sul lavoro

Abbraccia il vostropolitiche di lavoro ibride registrando le ore di accesso con l'orologio in-app o con l'app Kiosk in loco

Utilizzare la chat in-app per comunicare direttamente con i dipendenti

Utilizzare gli strumenti di reporting e di analisi integrati per monitorare e ottimizzare le funzioni di gestione chiave nelle operazioni quotidiane e nelle risorse umane

Limitazioni di Connecteam

È possibile che si verifichino occasionalmente lag e blocchi dell'app

Richiede molti aggiornamenti per accedere a più funzioni

Prezzi di Connecteam

Gratuito: Per sempre

Per sempre Basic: $35/mese

$35/mese Avanzato: $59/mese

$59/mese Esperto: $119/mese

Connecteam valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (200+ recensioni)

4.7/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (300+ recensioni)

7. TimeCamp: Il migliore per il monitoraggio del tempo

via TimeCamp TimeCamp è uno dei migliori sistemi di rilevazione delle presenze a distanza che gestisce le presenze dei dipendenti, registra le ore di lavoro e crea buste paga, il tutto utilizzando un'unica applicazione. Offre un tracciamento del tempo basato su parole chiave, il che significa che è possibile impostare parole chiave per rendere automatico il tracciamento del tempo.

Ho provato il suo sistema di rilevazione delle presenze ed è utile per tenere traccia delle ore di lavoro, delle ferie e dei permessi per malattia in un unico posto, contribuendo a ridurre le possibilità di errore.

Inoltre, si integra con strumenti come Airtable, Asana e Gitlab e altri ancora, rendendo più facile tracciare e gestire le tempistiche dei progetti in modo più efficiente.

Le migliori caratteristiche di TimeCamp

Offre una funzione di geofencing, perfetta per monitorare i lavoratori sul campo sempre in movimento

Generare rapporti dettagliati sull'utilizzo del tempo, sull'avanzamento dei progetti e sulle prestazioni dei team remoti utilizzando la funzione di reporting

Aggiungete, modificate o cancellate le voci di orario con i timesheet grafici e cambiate la visualizzazione tra giornaliera e settimanale in pochi clic.

Limitazioni di TimeCamp

Non consente di personalizzare i nomi dei compiti e l'interfaccia

Offre funzionalità limitate di reportistica e di esportazione

Prezzi di TimeCamp

Gratuito: 14 giorni di prova

14 giorni di prova Starter: $3,99/mese

$3,99/mese Premium: $6,99/mese

$6,99/mese Ultimate: $10,99/mese

$10,99/mese Enterprise: $14,99/mese

Valutazioni e recensioni di TimeCamp

G2: 4.7/5 (oltre 200 recensioni)

4.7/5 (oltre 200 recensioni) Capterra: 4.7/5 (500+ recensioni)

8. ADP Workforce Now: Il migliore per ottimizzare il sistema di rilevazione delle presenze da remoto

via forza lavoro ADP ora ADP Workforce Now è un software completo per la gestione delle risorse umane che aiuta a mantenere l'accuratezza e la conformità delle buste paga in modo da poter investire quelle ore nella vostra attività.

La sua caratteristica unica è quella di offrire opzioni di login biometrico, come il riconoscimento facciale e la scansione delle dita, offrendo un ulteriore livello di sicurezza. Personalmente, preferisco queste opzioni alle scomode interfacce protette da password.

Le soluzioni automatizzate per la rilevazione delle presenze della piattaforma tengono traccia delle richieste di ferie, delle approvazioni e delle vacanze dei dipendenti e consentono a questi ultimi di timbrare il cartellino su più dispositivi.

Le migliori caratteristiche di ADP Workforce Now

Consentono ai dipendenti di timbrare il cartellino, aggiungere le pause pasto e trasferire il proprio tempo tra reparti, sedi o mansioni

Consentono ai manager di tracciare e monitorare i modelli di presenza, generare report sulle ore dei dipendenti e approvare le richieste di time-off

Fornire strumenti per la formazione e lo sviluppo, con l'obiettivo di supportare l'intero ciclo di vita dei dipendenti, dall'assunzione alla pianificazione della successione

Si integra bene con strumenti come Brainier, Workday, Replicon, Wave, Oracle, Deputy, JazzHR, Xero, QuickBooks e Greenhouse

Limitazioni di ADP Workforce Now

Potreste incontrare delle difficoltà quando volete personalizzare i report.

L'integrazione con i sistemi esistenti e con alcuni software di terze parti può essere talvolta complessa.

Prezzi di ADP Workforce Now

Prezzi personalizzati in base alle dimensioni dell'azienda e al settore.

Valutazioni e recensioni di ADP Workforce Now

G2: 4.1/5 (3300+ recensioni)

4.1/5 (3300+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 6400 recensioni)

9. ExakTime: il migliore per tracciare i lavoratori sul campo

via ExakTime ExakTime è stato progettato appositamente per i team e i dipendenti che lavorano fuori sede. Offre un'applicazione semplice, con funzioni di registrazione e cancellazione facili da usare. Offre inoltre una funzione GPS che consente di tracciare la posizione del dipendente in tempo reale, accessibile da qualsiasi dispositivo mobile.

ExakTime offre oltre 40 modelli di report precostituiti per monitorare le presenze e le ore dei dipendenti. Questi report forniscono visibilità in tempo reale e informazioni utili per prendere decisioni fondamentali per il benessere dell'azienda.

Trovo molto utile il loro sistema di avvisi. Mi aiuta a impostare avvisi automatici per i dipendenti. In qualità di manager, questi avvisi assicurano che sia io che i miei dipendenti non perdiamo elementi critici come l'invio di permessi, l'approvazione o il monitoraggio della soglia degli straordinari.

Le migliori caratteristiche di ExakTime

Traccia le ore di lavoro dei dipendenti, le entrate in ritardo, le uscite in anticipo e le assenze

L'utilizzo della funzione di acquisizione di un documento d'identità con foto evita i problemi legati alle frodi temporali e all'uso non autorizzato di timecard o PIN

Offre orologi a tempo robusti che fungono da hub di rilevazione delle presenze quando si lavora fuori sede; i dati relativi alle presenze e alle ore possono essere archiviati e sincronizzati nel cloud in modo che i manager possano accedervi in ufficio

Limitazioni di ExakTime

Potreste avere problemi nell'esecuzione di report basati sugli orari dei vostri lavoratori

Non consente ai dipendenti di vedere le ore maturate per ogni periodo di paga.

Prezzi di ExakTime

Avanzato: $9/mese

$9/mese Premium: Contattare il team di vendita

Contattare il team di vendita Elite: Contattare il team di vendita

Valutazioni e recensioni di ExakTime

G2: 4.2/5 (50 + recensioni)

4.2/5 (50 + recensioni) Capterra: 4/5 (150+ recensioni)

10. Quickbooks Time: il migliore per monitorare le prestazioni dei dipendenti

via Quickbooks Time Quickbooks Time offre un cruscotto web intuitivo, un'applicazione mobile e un chiosco che facilita il monitoraggio in tempo reale dei dipendenti. Utilizzando questa piattaforma, è possibile tenere traccia di tutte le azioni dei dipendenti in movimento e assicurarsi che rispettino le scadenze con la collaborazione di progetto e il monitoraggio del tempo.

Questa piattaforma integra la programmazione dei dipendenti e il monitoraggio delle ore in un unico luogo.

Mi permette di costruire orari, condividerli con i dipendenti e assegnare lavori e turni. Il software offre anche funzioni quali

, firme dei fogli di presenza e tracciamento del chilometraggio.

, firme dei fogli di presenza e tracciamento del chilometraggio.

Le migliori caratteristiche di Quickbooks Time

Traccia le ore di lavoro con soluzioni di gestione delle paghe accurate, automatizzate e facili da usare

Utilizza la tecnologia geofencing per gestire i progetti, gli orari e i costi dei lavori e per tenere traccia delle posizioni dei dipendenti registrati durante l'orario di lavoro.

Aiuta gli appaltatori a generare e inviare le fatture utilizzando i modelli

Limitazioni di tempo di Quickbooks

Mancanza di report personalizzati

Limitazioni relative alle dimensioni dei file e dei dati, nonché al numero di utenti

Prezzi di Quickbooks Time

Gratuito: 30 giorni di prova

30 giorni di prova Premium: $6/mese

$6/mese Elite: $12/mese

Quickbooks valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (1400+ recensioni)

4.5/5 (1400+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (6700+ recensioni)

Gestisci le presenze del tuo team a distanza con ClickUp

Non è possibile affidarsi a calcoli manuali per le presenze e spendere innumerevoli ore per decodificare i dati modelli di foglio presenze per i dipendenti in ufficio o per i lavoratori a distanza. Se lo fate ancora, conoscete bene le difficoltà legate ai controlli incrociati e alle manomissioni dei fogli di presenza. È necessario implementare un sistema di rilevazione delle presenze per semplificare il monitoraggio del tempo e concentrarsi sulle funzioni aziendali principali. ClickUp aiuta a gestire un team remoto allinearsi su obiettivi condivisi, tracciare i progressi e collaborare senza problemi. Con il suo monitoraggio dei tempi di progetto e la chiara visualizzazione degli orari e dei turni dei dipendenti, garantisce un'accurata elaborazione delle buste paga.

Registratevi per un conto ClickUp gratuito e trasformate il modo in cui gestite i vostri talenti a distanza!