10 Migliori software di rilevazione presenze nel 2024

Alla ricerca di modi per risparmiare tempo sul monitoraggio del tempo? Sembra che abbiate bisogno di un software per il monitoraggio del tempo e delle presenze!

La buona notizia è che esistono molte opzioni progettate per supportare team e organizzazioni di tutte le dimensioni. Alcuni offrono funzioni di base per la rilevazione delle presenze, mentre altri sono piattaforme complete che combinano il monitoraggio del tempo con il project management, i sistemi di busta paga, l'amministrazione dei benefit e altro ancora.

Immergetevi e scoprite cosa cercare in un software per la rilevazione delle presenze e trovate lo strumento perfetto per la vostra organizzazione in questo elenco curato.

Cos'è un software di rilevazione presenze?

I software per la rilevazione delle presenze possono ricoprire diversi ruoli. A livello di base, offre la possibilità di monitorare le ore di lavoro dei dipendenti.

Tuttavia, la maggior parte dei software Da fare è molto di più, come ad esempio fornire strumenti per suddividere la giornata lavorativa in ore lavorate su particolari attività o progetti, oppure offrire funzionalità/funzione per il monitoraggio delle ore fatturabili e la generazione di fatture. Alcuni software offrono addirittura una suite completa di strumenti per il monitoraggio delle ore di lavoro strumenti per il project management completi di viste Bacheca e Scheda per mappare i progetti, monitorare le attività e collaborare con i membri del team.

Cosa cercare in un software di rilevazione presenze?

Con tutte le opzioni disponibili, può essere difficile scegliere quella giusta per il vostro team. Cercate un software che abbia le seguenti funzionalità/funzione essenziali.

Semplicità: Invece di aggiungere un'altra app al vostro stack di applicazioni, cercate un software che possa ridurre al minimo il numero di app utilizzate, come un software di monitoraggio del tempo che offra anche strumenti di project management,registri giornalierio altre funzionalità/funzione utili

Invece di aggiungere un'altra app al vostro stack di applicazioni, cercate un software che possa ridurre al minimo il numero di app utilizzate, come un software di monitoraggio del tempo che offra anche strumenti di project management,registri giornalierio altre funzionalità/funzione utili Interfaccia utente intuitiva: Prevenite gli scarsi tassi di adozione scegliendo un software che renda facile timbrare il cartellino, monitorare le ore di lavoro, inviare richieste di ferie e altro ancora

Prevenite gli scarsi tassi di adozione scegliendo un software che renda facile timbrare il cartellino, monitorare le ore di lavoro, inviare richieste di ferie e altro ancora **Con così tante opzioni disponibili, non accontentatevi di un software che non sia in grado di monitorare le ore fatturabili, le ferie maturate o altri strumenti cruciali di cui la vostra azienda ha bisogno

Interfaccia configurabile: Il software per il monitoraggio del tempo deve essere personalizzabile, in modo da poter creare un dashboard che mostri a colpo d'occhio le informazioni di cui si ha più bisogno

Il software per il monitoraggio del tempo deve essere personalizzabile, in modo da poter creare un dashboard che mostri a colpo d'occhio le informazioni di cui si ha più bisogno **Non tutti i software per il monitoraggio del tempo consentono di modificare manualmente le ore o gli orari di entrata e uscita, ma gli errori umani possono capitare e si dovrebbe essere in grado di apportare facilmente le modifiche necessarie

I 10 migliori software di rilevazione presenze da utilizzare nel 2024

Siete pronti a trovare il miglior software di rilevazione presenze in circolazione? Le opzioni dell'elenco che segue offrono tutte una serie di funzionalità/funzione: strumenti di pianificazione dei turni, sistemi di busta paga, monitoraggio del tempo basato su cloud e altro ancora.

Creare tabelle orarie e monitorare il tempo monitorato in ClickUp

ClickUp vi offre la flessibilità necessaria per monitorare il tempo in qualsiasi modo. Ad esempio, è possibile utilizzare la funzione Foglio presenze di ClickUp per monitorare chi lavora o chi partecipa alle riunioni. Con Le funzionalità di monitoraggio del tempo di ClickUp per i progetti clickUp consente di monitorare le ore lavorate da qualsiasi luogo, di apportare modifiche retroattive quando necessario e di conservare le note sulle ore lavorate, in modo da poter distinguere tra ore fatturabili e ore lavorate su progetti specifici. Il Modello di tabella oraria per i servizi ClickUp va ancora più a fondo, offrendo un modo semplice per monitorare non solo le ore fatturabili, ma anche i costi e le risorse per i servizi forniti.

Oltre al monitoraggio del tempo, ClickUp offre un insieme completo di strumenti per monitorare l'attività dei dipendenti monitorare le attività e organizzare i progetti. Utilizzare dashboard dei progetti per aiutare i Teams a non perdere l'attività, oppure utilizzare la Vista Carico di lavoro per visualizzare il carico di lavoro di ciascun membro del team. È anche possibile monitorare l'attività dei dipendenti tramite la Vista Azioni.

Per quanto riguarda le risorse umane, è possibile usare Le visualizzazioni HR di ClickUp per gestire l'onboarding dei dipendenti e altri dettagli critici. Create un hub centrale che contenga le informazioni sui dipendenti e le comunicazioni riservate tra i dipendenti e i loro supervisori. È possibile utilizzare questo hub per monitorare lo sviluppo, gestire i sondaggi sul coinvolgimento dei dipendenti e prepararsi per i prossimi revisioni delle prestazioni .

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

Limiti di ClickUp:

Se siete alla ricerca di un monitoraggio del tempo di base, ClickUp potrebbe offrire più strumenti di quanti ne abbiate bisogno

Preparatevi a spendere del tempo per conoscere tutti gli strumenti e le funzionalità/funzione offerte da ClickUp

Prezzi di ClickUp:

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (3.800+ recensioni)

2. Orologio

via Orologio Come uno degli elementi di migliori app per il monitoraggio del tempo clockify offre molte funzionalità/funzione a un costo relativamente contenuto. Permette di monitorare le ore in diversi modi: su fogli di presenza per la busta paga, per progetto e per ore fatturabili. I lavoratori possono timbrare il cartellino tramite dispositivi mobili e si può impostare un tablet con il Kiosk di Clockify, dove tutti possono timbrare rapidamente con un elemento fissato.

Le migliori funzionalità/funzione di Clockify:

Utilizzare gli strumenti di monitoraggio del tempo di Clockify per registrare le ore di progetto, le ore fatturabili e altro ancora

Creare fogli di presenza per il vostro reparto paghe in meno di un minuto

Impostazione del Clockify Kiosk per creare un semplice sistema di timbratura per i lavoratori in sede

Integrazione con i più diffusiapp per la produttività tra cui Asana, Trello, Jira e altre

Limiti di Clockify:

Errori dell'utente, come dimenticare di avviare o fermare i timer, possono portare a un monitoraggio del tempo impreciso

Il software basato su cloud potrebbe non funzionare bene per i cantieri senza accesso a Internet

Prezzi di Clockify:

Free Forever per funzionalità/funzione limitate

per funzionalità/funzione limitate Basic: $3,99 per utente/mese

$3,99 per utente/mese Standard: $5,49 per utente/mese

$5,49 per utente/mese Pro: $7,99 per utente/mese

$7,99 per utente/mese Enterprise: $11,99 per utente/mese

Valutazioni e recensioni di Clockify:

G2: 4,5/5 (150+ recensioni)

4,5/5 (150+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 4.600 recensioni)

3. Tempo di QuickBooks

via QuickBooks Quando si pensa a QuickBooks, si pensa al software di contabilità, ma con QuickBooks Time si ha a disposizione anche una robusta serie di strumenti per il monitoraggio del tempo. Per cominciare, QuickBooks Time è disponibile su piattaforme mobili e desktop, rendendo più facile il monitoraggio del tempo indipendentemente da dove si lavora. Per il monitoraggio del tempo si utilizzano i timesheet e questa app offre ai manager un modo semplice per vedere chi lavora e su cosa sta lavorando.

Le migliori funzionalità/funzioni di QuickBooks:

Impostazione dei timesheet per tenere traccia non solo delle ore lavorate, ma anche del chilometraggio, dei dati relativi alla posizione e altro ancora

Visibilità di chi lavora, dei progetti a cui sta lavorando e di altri dettagli importanti

Creare reportistica personalizzabile per ottenere informazioni sui costi del lavoro, sul piano retributivo e sulla redditività

Integrazione con i più diffusi software per le risorse umane e le buste paga come ADP, Square e JazzHR

Limiti di QuickBooks:

La configurazione può essere impegnativa e per i nuovi utenti non è così intuitiva come altre opzioni

Le opzioni per registrare il tempo registrato in base a progetti o attività diverse sono limitate

La modifica degli orari di entrata e di uscita può essere impegnativa

Prezzi di QuickBooks:

Simple Start: $15/mese

$15/mese Essenziale: $30/mese

$30/mese Plus: $45/mese

$45/mese Avanzato: $100/mese

Valutazioni e recensioni su QuickBooks:

G2: 4,5/5 (oltre 1.400 recensioni)

4,5/5 (oltre 1.400 recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 6.500 recensioni)

4. Clicca sul tempo

via Cliccare sul tempo Molte app per il monitoraggio del tempo sono a sottoscrizione, ma TimeClick è un acquisto unico che offre un software per la rilevazione delle presenze, fogli di presenza, uno strumento di monitoraggio del tempo retribuito e tutto ciò che serve per gestire le buste paga e le ore lavorate. Inoltre, è possibile utilizzare questo software per monitorare il tempo a livello granulare. Utilizzate i codici di lavoro per gestire facilmente le ore lavorate nei diversi team e progetti.

Le migliori funzionalità/funzione di TimeClick:

Timbrare il cartellino e il cartellino tramite un chiosco sul posto di lavoro o un'app mobile da qualsiasi luogo

Automazioni nella gestione delle ore di lavoro retribuite con il programmastrumento di monitoraggio del tempo retribuito (PTO)* Automazioni per le buste paga con il calcolo automatico delle ore in modo semplice e veloce

Genera reportistica completamente personalizzabile, esportabile in PDF, Excel o CSV

Limiti di TimeClick:

Non supporta più di una valutazione per dipendente per i dipendenti che lavorano in più posizioni

Gli utenti segnalano che l'interfaccia potrebbe essere un po' più facile da usare

Prezzi di TimeClick:

Prime: $249 più $99/anno per il piano opzionale di assistenza

$249 più $99/anno per il piano opzionale di assistenza Premium: $499 più $169/anno per il piano di assistenza opzionale

$499 più $169/anno per il piano di assistenza opzionale Plus: $699 più $219/anno per il piano di supporto opzionale

$699 più $219/anno per il piano di supporto opzionale Platinum: $999 più $289/anno per il piano di assistenza opzionale

Valutazioni e recensioni di TimeClick:

G2: 4.3/5 (150+ recensioni)

4.3/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (oltre 400 recensioni)

5. Buddy Punch

via Pugno dell'amico La piattaforma Buddy Punch è stata progettata per automatizzare l'intero processo di monitoraggio del tempo e delle retribuzioni, in modo da evitare fogli di calcolo e calcoli che richiedono molto tempo. Oltre al monitoraggio del tempo lavorato, calcola automaticamente le ore di malattia, le ferie e gli straordinari maturati. Buddy Punch fornisce anche un provider di monitoraggio delle presenze in modo da avere visibilità su chi lavora e su cosa sta lavorando.

Le migliori funzionalità/funzione di Buddy Punch:

Utilizza il geofencing e il blocco dell'indirizzo IP per monitorare i dipendenti remoti

Integrazione con i più diffusi software per le buste paga come QuickBooks e ADP

Mantenere l'account dei lavoratori con il monitoraggio delle immagini e del GPS

Elaborazione automatica delle buste paga senza fogli elettronici o calcoli

Limiti di Buddy Punch:

Le reportistiche degli utenti indicano che può essere difficile regolare le schede orarie dei dipendenti quando necessario

Non è possibile effettuare videoconferenze con Zoom o altre app mentre Buddy Punch sta utilizzando la fotocamera del dispositivo, a meno che non si disattivi Buddy Punch, che interrompe anche le funzionalità di monitoraggio del tempo

Prezzi di Buddy Punch:

Standard: $$$a per utente/mese, più una tariffa base fissa di $$$19

$$$a per utente/mese, più una tariffa base fissa di $$$19 Pro: $$$$a per utente/mese, più $$$$$$$ di base

$$$$a per utente/mese, più $$$$$$$ di base Azienda: Contattare il servizio commerciale

Buddy Punch valutazioni e recensioni:

G2: 4.8/5 (200+ recensioni)

4.8/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (900+ recensioni)

6. Time Doctor

via Time Doctor Time Doctor è in parte un software per il monitoraggio del tempo e in parte una piattaforma di analisi. Offre tutte le funzionalità di monitoraggio del tempo che ci si aspetta, come i fogli di presenza, la possibilità di tenere traccia del tempo per i lavoratori remoti e altro ancora. Time Doctor combina tutto questo con una solida analisi che consente di monitorare le ore di lavoro sui progetti e persino di determinare chi sono i vostri top performer.

Le migliori funzionalità/funzione di Time Doctor:

Tracciamento del tempo al minuto per ottimizzare l'accuratezza della fatturazione e delle buste paga

Consentire ai lavoratori di monitorare il tempo anche quando il cantiere li mette offline

Tenere traccia dei siti web e delle app che i dipendenti utilizzano maggiormente

Analizzare i flussi di lavoro individuali per trovare aree di miglioramento

Limiti di Time Doctor:

Alcuni utenti segnalano che la sincronizzazione dell'orario non è sempre accurata quando si passa da un computer all'altro o da un dispositivo all'altro

Gli utenti affermano che l'app mobile manca di molte funzioni della versione desktop

Prezzi di Time Doctor:

Basic: $5,90 per utente/mese

$5,90 per utente/mese Standard: $8,40 per utente/mese

$8,40 per utente/mese Premium: $16,70 per utente/mese

Time Doctor valutazioni e recensioni:

G2: 4.4/5 (360+ recensioni)

4.4/5 (360+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (500+ recensioni)

7. Quando Lavoro

via Quando Lavoro Questa app offre un sistema di gestione degli orari semplice e intuitivo. Con essa è possibile creare e condividere un programma di lavoro con il proprio team in pochi minuti. Le funzioni di messaggistica consentono ai membri del team di comunicare facilmente, anche se appartengono a reparti diversi o lavorano in turni diversi, e si possono integrare gli orari con le funzionalità di rilevazione delle presenze, in modo che i dipendenti possano timbrare il cartellino, timbrare il cartellino e monitorare le ore di lavoro senza fatica.

le migliori funzionalità/funzione di #### When I Work:

Creare orari utilizzando codici a colori, visualizzazioni del calendario e altri strumenti

Utilizzare le funzionalità/funzione di chattare con i membri del team

Offrire ai membri del team un luogo organizzato per scambiare i turni o richiedere ferie

Pubblicare e condividere gli orari per notificare istantaneamente ai dipendenti i loro turni di lavoro

Quando lavoro limiti:

Le reportistiche degli utenti indicano che il servizio clienti può essere lento a rispondere

Mancano le funzionalità/funzione per aggiungere le pause agli orari dei dipendenti

Prezzi di When I Work:

Essenziale: $2,50/utente

$2,50/utente Pro: $5/utente

$5/utente Premium: $8/utente

Quando lavoro valutazioni e recensioni:

G2: 4.3/5 (270+ recensioni)

4.3/5 (270+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (1.000+ recensioni)

8. Everhour

via Everhour Everhour è una scelta popolare per il software di rilevazione presenze, perché offre un semplice strumento di monitoraggio del tempo che consente di tenere traccia delle ore lavorate, delle pause dei dipendenti, del tempo dedicato alle attività e così via. Everhour può essere utilizzato anche per tenere sotto controllo il budget e generare fatture per i client.

Le migliori funzionalità/funzione di Everhour:

Mappa i progetti e gli orari dei dipendenti con un'interfaccia visiva intuitiva

Monitoraggio del tempo e delle spese per tenere sotto controllo il budget del progetto

Creazione e invio di fatture ai client con pochi clic

Integrazione con i più diffusi software di project management, come Asana, Jira, ClickUp e Trello

Limiti di Everhour:

I piani a pagamento richiedono un minimo di due-cinque utenti: non è l'ideale per individui o piccoli team che hanno bisogno di più funzionalità/funzioni

Secondo le recensioni, alcune funzionalità/funzione potrebbero essere aggiunte, come la possibilità di codificare le attività in base ai colori

Prezzi di Everhour:

**Free: fino a cinque utenti

Lite: 5 dollari per utente/mese

5 dollari per utente/mese Team: $8,50 per utente/mese

Valutazioni e recensioni di Everhour:

G2: 4.7/5 (160+ recensioni)

4.7/5 (160+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (390+ recensioni)

9. Software TCP

via Software TCP TCP Software ha tre diverse offerte: l'originale TimeClock Plus, TCP Humanity e TCP Aladtec. TimeClock Plus è una soluzione di gestione della forza lavoro con funzionalità/funzione di timekeeping che consentono di gestire facilmente le ore e le buste paga, mantenendo la conformità alle normative governative. TCP Humanity offre una programmazione dinamica dei dipendenti, che consente di semplificare la creazione di orari con un controllo automatico dei conflitti. Aladtech è ideale per lavori nel settore pubblico come la medicina d'emergenza, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, dove è necessaria la funzione di supporto per i turni a rotazione.

le migliori funzionalità/funzioni di #### TCP Software:

Monitoraggio di presenze, orari, straordinari e altro ancora in un'interfaccia semplice

Utilizzo di codici di lavoro per tracciare le ore lavorate per lavoro o attività

Personalizzazione dei dashboard per visualizzare a colpo d'occhio i dati sulle presenze di cui si ha bisogno

Utilizzate dispositivi di rilevazione delle presenze progettati per lavorare con le produttività TCP Software

Limiti del software TCP:

I prezzi non sono trasparenti per nessuno dei piani o delle produttività

Gli utenti riferiscono che può essere difficile impostare e installare questo sistema

Alcune recensioni affermano che il servizio clienti può essere lento a rispondere

TCP Software prezzi:

Essenziale: Contatto commerciale

Contatto commerciale Professionale: Contatto commerciale

Contatto commerciale Azienda: Contatto commerciale

TCP Valutazioni e recensioni del software:

G2: 4.3/5 (390 recensioni)

4.3/5 (390 recensioni) Capterra: 4.4/5 (190+ recensioni)

10. Increspatura

via Increspatura Rippling è una soluzione unica per la rilevazione delle presenze che consente di costruire la propria piattaforma scegliendo tra una selezione di moduli à la carte. La piattaforma di gestione unificata della forza lavoro di Rippling va oltre il monitoraggio del tempo e vi offre gli strumenti per l'inserimento e la gestione delle risorse umane. È possibile combinarla con Finance Cloud, HR Cloud, IT Cloud o Rippling Unity per ottenere una serie di funzionalità avanzate per attività come il monitoraggio delle spese, l'amministrazione dei benefit, la sicurezza di app e dispositivi o l'automazione dei flussi di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di Rippling:

Creare un sistema centralizzato per il monitoraggio delle ore dei dipendenti, dei costi del lavoro e delle spese

Fornire un accesso self-service alle informazioni sulle buste paga, ai pacchetti di benefit e alle politiche del provider

Sfruttare l'analisi per ottenere informazioni sulla produttività e sulla redditività

Utilizzare il cloud IT per gestire non solo i dipendenti, ma anche i dispositivi che utilizzano

Limiti del Rippling:

I prezzi non sono chiari: dovrete scegliere i componenti aggiuntivi e poi contattare il team commerciale di Rippling per saperne di più

L'implementazione può essere un processo lungo

L'elevato numero di componenti aggiuntivi rende difficile per gli utenti trovare il prodotto esatto di cui hanno bisogno

Prezzi di Rippling:

A partire da 8 dollari per utente al mese, ma contattate il settore commerciale per conoscere i prezzi al di là delle funzionalità/funzione di base

Valutazioni e recensioni di Rippling:

G2: 4,8/5 (oltre 2.100 recensioni)

4,8/5 (oltre 2.100 recensioni) Capterra: 4,9/4 (2.900+ recensioni)

Streamline Time Tracking e Project Management con ClickUp

Con molte opzioni di software per la rilevazione delle presenze, è facile trovare un'app o una piattaforma che soddisfi le vostre esigenze, ma con ClickUp potete ottenere tutte le funzionalità di gestione del tempo di cui avete bisogno e molto di più. Utilizzate le funzionalità e i modelli di ClickUp per creare tabelle orarie, monitorare le ore fatturabili e creare fatture per i vostri client. Nel frattempo, potete affidarvi alle funzionalità di project management di ClickUp per mappare i progetti e tenere sotto controllo il vostro team.

Siete pronti a saperne di più? Iscrivetevi qui per scoprire gratis come ottimizzare il monitoraggio del tempo e il project management.