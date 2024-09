Specialista di marketing vs. generalista: Scegliere il proprio percorso di carriera

Una carriera nel marketing può significare innumerevoli opportunità di formare marchi e influenzare il comportamento dei consumatori. Non sarebbe sbagliato dire che il marketing è oggi uno dei campi più dinamici e diversificati.

Tuttavia, poiché il marketing stesso è un universo molto vasto, è necessario decidere dove concentrare i propri sforzi se si vuole eccellere in esso. Dovete diventare specialisti del marketing o generalisti del marketing? Questa decisione può formare l'intera traiettoria della vostra carriera.

Questo articolo vi aiuterà a capire le differenze chiave, i vantaggi e le sfide di ogni percorso e a scegliere quello che meglio si allinea con i vostri obiettivi e punti di forza.

Chi è un generalista del marketing?

I generalisti del marketing possiedono una serie di competenze diverse che comprendono il piano strategico e l'esecuzione pratica su vari canali di marketing.

Se scegliete di essere un generalista del marketing, le vostre responsabilità chiave sono:

Pianificazione e gestione delle campagne: Pianificazione, creazione ed esecuzione di campagne di marketing su canali quali PPC, email, social media, ecc.

Cerchiamo di capire meglio questo ruolo.

Immaginate che la vostra azienda stia lanciando un nuovo prodotto. In qualità di marketing generalista, dovrete creare una strategia di marketing completa che coinvolga i canali social, email e contenuti per generare un'eco intorno al lancio del prodotto.

Dovete collaborare con il team di prodotto per determinare se i messaggi di marketing sono in linea con le funzionalità del prodotto. Il suo ruolo prevede la conduzione o la supervisione di ricerche di mercato, la creazione di contenuti per tutti i canali, la loro esecuzione sui rispettivi canali e l'analisi delle loro prestazioni.

L'obiettivo principale è quello di valutare l'interesse iniziale e generare contatti, come ad esempio iscrizioni per versioni di prova o demo. Tutti i canali devono lavorare insieme per raggiungere i vostri clienti obiettivi di marketing complessivi come marketing generalista e aumentare l'adozione dei prodotti.

Chi è uno specialista di marketing?

Gli specialisti di marketing, invece, si concentrano su una specifica area di marketing. Sviluppano una profonda competenza e abilità specialistiche nel campo che hanno scelto, diventando esperti in quella nicchia.

Ecco alcuni esempi di specialisti del marketing:

Specialista SEO

Specialista in marketing dei contenuti

Specialista PPC

Specialista in email marketing

Specialista in marketing digitale

Specialista in ricerche di mercato

Le attività quotidiane variano a seconda della specializzazione, ma il ruolo e i relativi KPI contribuiscono in modo significativo al team di marketing digitale.

Nello scenario sopra descritto, gli specialisti di marketing PPC si concentrano sull'aumento del traffico e sulla generazione di contatti attraverso campagne pubblicitarie a pagamento.

Il vostro ruolo prevede l'impostazione di una campagna, la creazione di un annuncio, la gestione dei budget per gli annunci, la ricerca di parole chiave, il monitoraggio e l'ottimizzazione delle campagne su Google Ads e sui social media. I vostri KPI possono essere la valutazione del tasso di conversione, del costo per conversione e del ritorno sulle spese pubblicitarie (ROAS).

**Marketing generalista vs. specialista: La differenza

ruoli/Responsabilità Generalisti del marketing Specialisti del marketing Specialisti del marketing Specialisti del marketing Competenza Possiede competenze in aree come SEO, creazione di contenuti e gestione dei social media Possiede il know-how in una o due aree del marketing digitale, come SEO o PPC Ambito di lavoro Ampio: Creare e implementare piani di marketing, gestire budget di marketing, condurre ricerche di mercato, supervisionare lo sviluppo del marchio, coordinare campagne di marketing e analizzare le prestazioni di marketing, ecc. Ampio: Creare e implementare piani di marketing, gestire budget di marketing, condurre ricerche di mercato, supervisionare lo sviluppo del marchio, coordinare campagne di marketing, analizzare le prestazioni di marketing, ecc. Ideale per le piccole imprese o le startup con risorse limitate o quando è necessaria un'ampia panoramica del marketing. Ideale per le grandi organizzazioni con esigenze di marketing specializzate o quando è necessario approfondire un'area particolare Flessibilità Elevata adattabilità. Può passare da una disciplina di marketing all'altra e da un'attività all'altra Meno flessibile. Non possono passare a progetti al di fuori del loro ambito Collaborazione Può lavorare in modo indipendente e gestire progetti in funzioni diverse Prospera in team collaborativi in cui ogni membro contribuisce con le proprie competenze

Marketing generalista vs. specialista - La differenza

**Come scegliere un percorso di carriera nel marketing?

Quando si decide se diventare un generalista o uno specialista del marketing, è essenziale considerare i propri interessi, le proprie competenze e gli obiettivi di carriera a lungo termine. Ecco quando si potrebbe scegliere un percorso piuttosto che l'altro.

Quando si dovrebbe scegliere di diventare un generalista del marketing?

Un ruolo di marketing generalista potrebbe essere la scelta migliore se amate indossare molti cappelli.

Le startup o le piccole aziende hanno spesso bisogno di qualcuno che si occupi un po' di tutto: social media, creazione di contenuti, email marketing e forse anche un pizzico di design grafico.

I generalisti del marketing spesso hanno una visione più ampia del marketing, possono comunicare efficacemente tra i vari reparti, promuovere la collaborazione e garantire che tutti lavorino per raggiungere gli stessi obiettivi.

Questo approccio olistico consente di vedere il quadro generale, integrare varie strategie di marketing e creare campagne unificate.

Prendete in considerazione questo percorso se vi piace la varietà del lavoro, imparare cose nuove ed eccellere in un ambiente dinamico che richiede adattabilità.

Se state ancora scoprendo la vostra passione o volete esplorare vari aspetti del marketing, il ruolo di generalista vi offre la flessibilità e le diverse esperienze che state cercando.

**Quando scegliere di diventare uno specialista di marketing?

D'altra parte, diventare uno specialista di marketing potrebbe essere più gratificante se si ha un forte interesse e conoscenza di una particolare nicchia o area del marketing, come SEO, strategia dei contenuti o analisi.

Nonostante la versatilità dei generalisti, gli specialisti di marketing svolgono un ruolo fondamentale nel marketing. La conoscenza approfondita e l'esperienza di uno specialista in un particolare canale gli consente di sviluppare e implementare strategie altamente mirate ed efficaci.

Ad esempio, uno specialista di social media con una profonda conoscenza degli algoritmi della piattaforma può creare contenuti, ottimizzare le pagine dei social media e aumentare le interazioni della comunità.

Al contrario, i generalisti potrebbero non avere la capacità di concentrarsi su un singolo canale di marketing digitale, limitando la loro capacità di sfruttare appieno il potenziale di piattaforme specifiche.

Se vi piace scavare nei dettagli e padroneggiare una serie di competenze molto specifiche, la specializzazione vi permette di diventare l'esperto di riferimento in quel campo.

**Quale ruolo è più rilevante e chi ha successo nel mercato del lavoro di oggi?

La risposta non è univoca: dipende dalle richieste del mercato del lavoro, dai vostri interessi e dal sistema di supporto a vostra disposizione.

Le startup e le aziende più piccole spesso preferiscono i generalisti che possono gestire più ruoli. Allo stesso tempo, le organizzazioni più grandi con maggiori risorse potrebbero cercare specialisti che apportino la loro esperienza per risolvere problemi di livello micro.

Nel mercato di oggi, entrambi i ruoli sono essenziali. La chiave dell'esito positivo è l'apprendimento continuo, l'allineamento con la propria passione, la capacità di adattamento e la considerazione delle proprie esigenze obiettivi professionali di lavoro .

**Quali sono le implicazioni dell'essere un generalista o uno specialista del marketing?

In qualità di generalista, potreste trovarvi di fronte alla sfida di essere un "esperto di tutti i mestieri, maestro di nessuno" Sebbene il vostro ampio set di competenze sia prezioso, a volte può essere difficile comandare lo stesso livello di autorità o di stipendio di uno specialista.

Tuttavia, i generalisti spesso hanno più facilità a passare a ruoli manageriali perché comprendono il quadro generale.

Come specialisti, potete godere dei vantaggi di essere molto ricercati nella vostra nicchia, ma questo comporta anche il rischio che la vostra esperienza diventi obsoleta se le tendenze del mercato cambiano. È necessario aggiornarsi continuamente per rimanere rilevanti.

Inoltre, la traiettoria della vostra carriera potrebbe essere più lineare, con minori opportunità di diversificazione, a meno che non decidiate di ramizzare in seguito.

Pivoting from a Specialist to a Generalist

Che siate spinti dal desiderio di avere responsabilità più ampie o da una passione più profonda per una nicchia, ecco come potete affrontare con successo la transizione.

Se siete specialisti e volete passare a un ruolo generalista, la chiave è espandere il vostro set di competenze mantenendo la vostra esperienza. Iniziate con progetti che vi espongano a diverse aree del marketing, come la supervisione di una campagna cross-channel o la gestione di un piccolo team.

Questo vi aiuterà a visualizzare una visione più olistica di come tutti i pezzi si incastrano tra loro. L'aggiornamento in diverse nicchie vi renderà più versatili e vi permetterà di sfruttare le vostre conoscenze specialistiche.

Al contrario, se siete un generalista che mira a diventare uno specialista, concentratevi sulla scelta di una nicchia in cui volete crescere. Questo approccio vi aiuterà a non disperdervi troppo e a sfruttare al meglio il vostro tempo e il vostro lavoro richiesto.

Riflettete su queste domande per orientare la vostra decisione:

da dove fate i migliori risultati?

con quale tipo di client vi piace lavorare?

quali mercati stanno vivendo una rapida crescita?

quali settori stimolano la vostra curiosità?

Ricordate che non si tratta di ciò che siete bravi a fare, ma di dove potete avere l'impatto più significativo. Una volta decisa la vostra nicchia, approfondite le vostre conoscenze attraverso certificazioni di marketing e corsi online, oppure trovare un mentore di marketing che possa guidarvi.

Offritevi come volontari per attività o progetti che vi permettano di mettere in pratica le vostre competenze, posizionandovi come persona di riferimento in quel settore.

Esempi di transizioni nella vita reale

Ecco due esempi di vita reale, tratti da Linkedin, che evidenziano come i marketer abbiano affrontato con successo questi passaggi per far crescere le loro carriere e avere un impatto significativo.

Sujan Patel: Da specialista a marketer in forma T Sujan Patel ha iniziato come specialista di SEO e marketing digitale. Man mano che padroneggiava queste competenze, si è allargato al marketing dei contenuti, al growth hacking e alla strategia digitale, evolvendo in un marketer a forma di T.

Questa competenza più ampia gli ha permesso di co-fondare aziende come Mailshake e Web Profits, dove combina una profonda conoscenza del SEO con un approccio di marketing di ampio intervallo.

Ann Handley: Da specialista a generalista Ann Handley ha iniziato come giornalista, specializzandosi nella scrittura e nella creazione di contenuti.

In seguito ha ampliato la sua attività, diventando Chief Content Officer di MarketingProfs, dove si è occupata di strategia, sviluppo del marchio e creazione di comunità, diventando una figura di spicco del marketing digitale.

Può un marketer a forma di T portare il meglio di entrambi i mondi?

I marketer di esito positivo spesso possiedono una combinazione di competenze generaliste e specialistiche. Diventando un marketer a forma di T, si può beneficiare della versatilità di un generalista, mantenendo al contempo la precisione di uno specialista e la profonda competenza in materia.

Questo vi permette di colmare efficacemente il divario tra i diversi ruoli del marketing, integrando un'attività di marketing con un'altra stack tecnologico di marketing e contribuire in modo significativo all'esito positivo del team.

Via: Media Ad esempio, l'esperienza di un marketer a forma di T nel PPC può migliorare l'efficacia della campagna. Può anche tradurre il gergo tecnico in termini comprensibili per gli altri membri del team, favorendo la collaborazione e l'attuazione della strategia.

Questa capacità rende i marketer con forma a T preziosi nei team interfunzionali. Possono migliorare la collaborazione, adattarsi ai cambiamenti, risolvere i problemi, pensare in modo strategico e promuovere l'apprendimento continuo.

Leggi anche: Un giorno nella vita di un marketing manager

Utilizzare ClickUp per facilitare la transizione

Che siate specialisti che si concentrano su un'unica area o generalisti che si destreggiano tra più attività, ClickUp Marketing Project Management Software è lo strumento di produttività per eccellenza che vi permette di non perdere il filo del discorso. Ecco come:

Benefici universali per tutti i marketer

Che siate specialisti o generalisti, ClickUp offre vantaggi che vi aiutano a mantenere la produttività e a raggiungere gli obiettivi di marketing. Ecco come il team marketing di ClickUp utilizza ClickUp per ottimizzare il flusso di lavoro e ottenere un esito positivo nei loro ruoli:

Modelli di ClickUp: Utilizzate i modelli di ClickUp per ottimizzare i vostri lavori richiesti. Modelli per la Mappa della carriera guidano lo sviluppo personale all'interno del team di marketing, mentreModelli di roadmap del marketing organizzano e monitorano le strategie delle campagne, migliorando la coerenza e la produttività

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-458.png Il modello di percorso professionale di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a visualizzare e monitorare lo stato di carriera all'interno di un'organizzazione.

https://app.clickup.com/signup?template=t-194505180&department=hr-recruiting&\_gl=1\*1jeb0ta\*\_gcl\au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMTA2ODYzMzQ3OS4xNzI2NTcyNDMyLjE3MjY1NzI0NjA .

Scarica questo modello /%cta/ Modello di percorso di carriera di ClickUp aiuta i Teams a gestire la crescita del proprio team. Vi aiuta a:

Vedere chiaramente il percorso di carriera di ogni membro del team: Sapere esattamente a che titolo sono diretti e qual è la prossima tappa

Sapere esattamente a che titolo sono diretti e qual è la prossima tappa Monitorare lo stato di avanzamento: Tenere sotto controllo quanto ognuno è vicino al raggiungimento dei propri obiettivi professionali

Tenere sotto controllo quanto ognuno è vicino al raggiungimento dei propri obiettivi professionali **Impostare attività cardine: pianificare e fissare obiettivi raggiungibili per il team lungo il percorso

Questo modello aiuta i dipendenti a comprendere le competenze di cui hanno bisogno, mostra loro come può essere la loro carriera e consente ai datori di lavoro di individuare le lacune nelle competenze e di pianificare meglio l'assunzione di specialisti di marketing.

Scarica questo modello

ClickUp Brain:ClickUp Brain è uno strumento di IA che semplifica il lavoro grazie alla connessione di attività, documenti e conoscenze aziendali. Genera rapidamente idee per campagne, briefing sui contenuti, blog, case study, email e molto altro ancora

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Brain-3.gif ClickUp Brain crea i vostri post di marketing con ogni singolo utente, in modo che possiate concentrarvi sulla strategia mentre l'IA si occupa della scrittura, un grande vantaggio per i generalisti del marketing e gli specialisti del marketing.

/$$$img/

Lasciate che ClickUp Brain crei i vostri post di marketing, in modo che possiate concentrarvi sulla strategia mentre l'IA si occupa delle prime bozze di creazione dei contenuti

ClickUp Dashboard: Utilizzabili in modo personalizzatoClickUp Dashboard per monitorare lo stato del marketing, i carichi di lavoro del team e stabilire le priorità dei Teams. Visualizzare le prestazioni per allineare i lavori richiesti, ridurre i colli di bottiglia e aumentare l'efficienza

Con le dashboard di ClickUp potete tenere tutte le tabelle orarie e la fatturazione in un unico posto. Monitoraggio delle ore, visibilità e semplificazione della fatturazione ai client senza sforzo

Monitoraggio degli obiettivi: Impostazione, monitoraggio e raggiungimento dei vostri obiettivi di marketing conObiettivi di ClickUp. Allinea le attività quotidiane con gli oggetti a lungo termine, assicurando che ogni azione contribuisca all'esito positivo complessivo

Traccia facilmente lo stato di avanzamento e visualizza le percentuali per ogni obiettivo in un unico posto con ClickUp Goal Tracking

ClickUp per gli specialisti del marketing

ClickUp è l'applicazione il miglior software di marketing project management con funzionalità/funzione avanzate che aiutano a snellire i processi e a garantire che nulla vada perso. Potete concentrarvi sulla padronanza di aspetti specifici del marketing con i seguenti strumenti:

ClickUp Docs: Organizza tutti i documenti strategici, i brief sui contenuti e le note sulle campagne in un unico posto. Che si tratti di una roadmap di prodotto, di un wiki o di una base di conoscenza, potete costruire pagine annidate all'interno diDocumenti ClickUp che si adattano perfettamente al vostro lavoro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Docs-7.gif ClickUp Docs vi permette di collaborare con il vostro team in tempo reale, garantendo che tutti siano sulla stessa pagina e aggiornati. Che siate un Marketing Generalist che gestisce campagne diverse o un Marketing Specialist che si concentra su strategie di nicchia, il lavoro di squadra e la comunicazione continua sono essenziali per l'esito positivo.

/$$$img/

Con ClickUp Docs, potete collaborare con il vostro team in tempo reale, assicurandovi che tutti siano allineati e aggiornati

Automazioni ClickUp: Automatizzate le attività ripetitive come lo spostamento delle attività attraverso le fasi, l'assegnazione delle responsabilità e l'aggiornamento degli stati dei progetti. Concentratevi sui lavori ad alto valore mentreAutomazioni ClickUp gestisce la routine

Semplificate il flusso di lavoro del marketing con le automazioni personalizzate di ClickUp Automazioni, per mantenere le vostre campagne in linea con le aspettative

Dipendenze di ClickUp: ConDipendenze di ClickUpè possibile cancellare le sequenze tra le attività contrassegnandole come "bloccanti" o "in attesa" Questo collega attività, documenti e strumenti correlati, creando un flusso di lavoro semplificato in modo che il team conosca l'ordine esatto in cui completare le attività

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Dependencies.gif Impostate le dipendenze su ClickUp per semplificare i flussi di lavoro di approvazione prima della pubblicazione o del go-live. Che siate un Marketing Generalist che gestisce una matrice di attività o uno Specialista che si concentra su un'area specifica, avere un processo di approvazione chiaro garantisce un'esecuzione perfetta e risultati migliori.

/$$$img/

Impostare le dipendenze da ClickUp per garantire le approvazioni prima della pubblicazione o del go-live

ClickUp per i generalisti del marketing

Per i generalisti, la piattaforma all-in-one di ClickUp consente di gestire tutto, dal calendario dei contenuti al monitoraggio delle campagne, in un unico luogo. È possibile destreggiarsi tra più ruoli, dal piano delle campagne al coordinamento con diversi team.

Gli strumenti versatili di ClickUp vi aiutano a tenere tutto sotto controllo:

Lavagne online di ClickUp: Collaborate senza sforzo con il vostro team utilizzando i seguenti strumenti: **Lavagne online di ClickUpLavagne online di ClickUp. Brainstorming di idee, mappatura delle strategie di campagna e visualizzazione dei piani di marketing in uno spazio a cui tutti possono contribuire in tempo reale

Trasformate le vostre idee in azioni con le lavagne online di ClickUp. Create attività direttamente dalle sessioni di brainstorming e collegatele a file, documenti e altro ancora

Calendario di ClickUp: Tenete organizzati tutti i vostri progetti conLa visualizzazione del calendario di ClickUp. Pianificate il calendario dell'intera campagna, impostate le scadenze e sincronizzatevi con il vostro team per assicurarvi che tutto si svolga nei tempi previsti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUps-Calendar-View-1.gif Gestite la vostra agenda con la vista Calendario di ClickUp: basta trascinare e rilasciare le attività per tenere tutto sotto controllo! Che siate un Marketing Generalist che si destreggia tra più ruoli o uno Specialista focalizzato su un'unica area, ClickUp vi aiuta a rimanere organizzati e adattabili.

/$$$img/

Gestite i vostri impegni con la visualizzazione Calendario di ClickUp. È sufficiente trascinare e rilasciare le attività per organizzare il vostro calendario, rendendo più facile modificare i vostri piani

Integrazioni di ClickUp: Collegate i vostri strumenti di marketing preferiti direttamente a ClickUp, rendendolo l'hub centrale per tutti i vostri lavori. Con oltre 200 integrazioni native, tra cui HubSpot, Slack e Google Drive, è possibile gestire tutto da un'unica piattaforma

Master Marketing With ClickUp

La scelta di essere un generalista o uno specialista dipende dagli obiettivi di carriera, dagli interessi e dalle esigenze del mercato. L'esito positivo sta nel far leva sui propri punti di forza, coltivando al contempo un set di competenze a tutto tondo. Entrambi i ruoli offrono un valore unico e l'impostazione del giusto equilibrio tra ampiezza e profondità può distinguervi.

ClickUp offre la flessibilità necessaria per gestire ogni aspetto del vostro lavoro. Un'area di lavoro centralizzata semplifica le campagne complesse e multicanale per i marketer generalisti, mentre dashboard personalizzabili forniscono agli specialisti automazione e approfondimenti dettagliati. Iscrivetevi a ClickUp per migliorare l'efficienza e l'adattabilità del vostro marketing.