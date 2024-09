10 strategie HR per le startup (con esempi)

Avete una brillante idea di startup e siete pronti a conquistare il mondo. Ma avete mai pensato alle persone che la realizzeranno? È qui che entrano in gioco le strategie HR.

Supponiamo che stiate lanciando una startup tecnologica. Avete già messo in fila gli esperti di codice, le menti creative e i professionisti aziendali. Ma senza un solido piano per le risorse umane, potreste trovarvi a dover affrontare problemi come l'elevato turnover, il morale basso e le difficoltà legali.

Per le startup, le risorse umane non riguardano solo le assunzioni e i licenziamenti, ma anche la costruzione di solide fondamenta che supportino la crescita e la cultura dell'azienda. Consideratele come la colla che tiene insieme il team, assicurando che tutti siano allineati, motivati e pronti ad affrontare le sfide future. Ricerca McKinsey ha rilevato che le organizzazioni che danno priorità a un'esperienza positiva dei dipendenti attraverso strategie HR efficaci ottengono prestazioni organizzative 1,3 volte superiori.

Vediamo quindi come i team e le strategie HR giuste possono fare la differenza per la vostra startup, trasformando le sfide in possibilità di esito positivo.

Creare un dipartimento HR nelle startup

La vostra startup è in fase di avviamento e le cose vanno a gonfie vele. Ma con la crescita del team, potreste dovervi destreggiare tra più attività legate alle risorse umane di quanto vorreste.

Quindi, quando dovreste introdurre un dipartimento HR? Se vi trovate sommersi da sfide della startup come assunzione, onboarding, offboarding o gestione delle domande dei dipendenti, è probabile che sia arrivato il momento. Se passate più tempo a fare il manager non ufficiale delle risorse umane che a concentrarvi sulla vostra attività aziendale, potrebbe essere il momento di chiedere aiuto.

Iniziate a definire i ruoli e le responsabilità di cui avete bisogno e come le risorse umane si inseriranno nel team esistente. Questo piano vi aiuterà a evitare il caos dei lavori richiesti dalle risorse umane non strutturati.

Una volta definito il piano, è il momento di implementare un sistema di gestione delle risorse umane. Questo sistema di gestione sarà il fidato aiutante del vostro team HR, che si occuperà di gestire le buste paga, di monitorare le prestazioni e di tenere tutto organizzato. Potrebbe richiedere un po' di configurazione, ma a lungo andare vi farà risparmiare tempo e problemi.

E non dimenticate di maintainer il vostro sistema. Gli aggiornamenti e le regolazioni periodiche faranno sì che le cose funzionino senza intoppi. L'impostazione di un dipartimento HR con un piano chiaro e un sistema solido non solo facilita le operazioni, ma supporta anche la crescita della vostra startup.

Principali responsabilità delle risorse umane in una startup

L'impostazione di un team HR potrebbe non essere la prima cosa a cui si pensa quando si avvia una startup, ma è fondamentale per evitare turbolenze.

Ecco una panoramica delle principali responsabilità delle risorse umane che mantengono la vostra startup in carreggiata:

Garantire la conformità alle leggi e ai regolamenti

Il compito delle Risorse Umane è quello di tenersi al passo con le leggi e le normative sul lavoro in continua evoluzione. Ciò significa comprendere tutto, dalle legge sul salario minimo ai requisiti di sicurezza sul posto di lavoro

Per istanza, se la vostra startup cresce e si espande in nuove regioni, le risorse umane devono garantire la conformità con le diverse normative per evitare problemi legali.

Gestione dei contratti di lavoro e dei registri

Le risorse umane gestiscono tutti i dettagli dei contratti di lavoro e tengono un registro meticoloso delle prestazioni e dei cambiamenti di stato dei dipendenti. Immaginatevi se doveste recuperare ogni contratto e revisione delle prestazioni da soli... che mal di testa!

Questo dipartimento si assicura che tutti i documenti siano organizzati e facilmente accessibili, assicurandosi che nulla vada perso nella confusione.

Implementazione e supervisione delle procedure di onboarding e offboarding

L'ingresso a bordo di un nuovo dipendente può avvenire senza intoppi o con difficoltà, a seconda di come viene gestito il processo di onboarding. Le risorse umane creano un'esperienza di benvenuto per i nuovi assunti, come l'impostazione delle postazioni di lavoro e la presentazione al team

D'altra parte, l'offboarding è altrettanto importante. La gestione corretta delle uscite assicura che i dipendenti in partenza lascino una buona impressione e che le loro responsabilità vengano trasferite senza problemi.

Gestione delle retribuzioni, dei benefit per i dipendenti e delle buste paga

Le risorse umane hanno un'attività importante quando gestiscono le buste paga, i benefit e le retribuzioni. È qui che gli strumenti di gestione delle risorse umane vengono in aiuto. Uno di questi strumenti è Gusto .

Gusto è come avere un assistente super efficiente che gestisce l'elaborazione delle buste paga, l'amministrazione dei benefit e la compilazione delle dichiarazioni fiscali. Ad esempio, con Gusto è possibile impostare i depositi diretti, gestire le iscrizioni all'assicurazione sanitaria e gestire i benefit dei dipendenti in un'unica soluzione.

Aspetti chiave di una strategia HR di successo per le startup

Una solida strategia per le risorse umane fa sì che tutto fili liscio e assicura che tutte le parti lavorino in armonia. Invece di cercare di risolvere i problemi man mano che si presentano, si imposta una strategia che mantiene il team allineato e le operazioni efficienti.

Allineare le risorse umane con gli obiettivi strategici e la cultura della startup

Il fulcro di una strategia HR di esito positivo è l'allineamento con gli obiettivi e la cultura della vostra startup. Assicuratevi di implementare le best practice HR che corrispondono alla visione dell'azienda.

Se la vostra startup punta sull'innovazione, le risorse umane devono creare un ambiente in cui la creatività prospera e le nuove idee sono ben accette. I lavori richiesti dalle risorse umane devono essere allineati con gli oggetti aziendali. Ad esempio, il processo di selezione di Apple è famoso per le sue domande innovative.

Previsione del fabbisogno di personale e definizione di un processo di reclutamento inclusivo

Le Risorse Umane si comportano come una sfera di cristallo che vi aiuta a prevedere chi vi servirà nel vostro team prima che siate nel pieno delle attività.

Un processo di reclutamento e di onboarding pianificato a fondo garantisce di gettare una rete ampia, portando talenti diversi che possono arricchire la cultura e le capacità della vostra startup

Vista Carico di lavoro di ClickUp può aiutarvi a pianificare le capacità e a definire un piano di assunzioni basato sui dati raccolti

Sviluppo di un manuale per i dipendenti, di politiche e procedure

Immaginate di creare una tabella di marcia per il vostro team, che stabilisca le regole della strada e aiuti tutti a muoversi senza problemi nei loro ruoli.

Un manuale per i dipendenti può essere d'aiuto in questo senso, in quanto copre tutto, dalle politiche sulle ferie alle aspettative sulle prestazioni, assicurando che tutti sappiano cosa ci si aspetta e riducendo le possibilità di confusione.

💡Pro Tip: Utilizzate Il modello di manuale per i dipendenti di ClickUp per creare un manuale per i dipendenti completo e accattivante. Un documento precostituito con sezioni da riempire come Standard di condotta, Codice di abbigliamento, Orari di lavoro, Alloggi ADA e Politiche di comunicazione, che potete scegliere di arricchire con l'aggiunta di grafici ed emoji in modo da lasciare il segno.

Scaricare questo modello

Modello di manuale per i dipendenti di ClickUp

Impostazione della gestione delle prestazioni e dei processi di formazione

Con l'impostazione di processi di gestione delle prestazioni e di formazione essenziali, potete dare al vostro team gli strumenti e i feedback di cui ha bisogno per brillare. Le revisioni regolari delle prestazioni e le opportunità di formazione aiutano a mantenere i dipendenti impegnati e a crescere.

Retribuzione e compensi

Creare una struttura retributiva competitiva e offrire benefit interessanti è fondamentale per attrarre e trattenere i migliori talenti.

Assicuratevi che i vostri pacchetti retributivi siano in linea con gli standard del settore e che siano adattati alle esigenze del vostro team. Offrire vantaggi come la flessibilità del lavoro o i benefit sanitari può fare la differenza.

10 strategie HR per le startup

Ecco 10 strategie di prim'ordine da implementare per far funzionare senza problemi il vostro dipartimento HR:

1. Semplificare il processo di reclutamento

Il processo di assunzione dovrebbe essere più fluido del burro appena sfornato. Semplificate le procedure di candidatura con piattaforme per utenti come La serra o Leva che non obbligano i candidati a creare un account.

Concentratevi sull'impostazione di una catena di montaggio efficiente, perché, ammettiamolo, nessuno vuole faticare con una montagna di curriculum senza un aiuto. Per istanza, Dropbox ha semplificato il suo processo di assunzione con un'esperienza strutturata per i candidati che ha ridotto il time-to-hire di quasi il 30%.

💡Pro Tip: Utilizza Mappe mentali di ClickUp per visualizzare il processo di assunzione e collegare i punti. Modificate, cancellate o riorganizzate le vostre idee; quindi trasformatele in attività realizzabili con un pulsante.

Integrate la vostra visione con gli elementi d'azione utilizzando le mappe mentali di ClickUp

2. Promuovere una cultura aziendale fiorente

Ora che le basi sono state messe a punto, concentratevi sulla creazione di una cultura aziendale vivace come un festival. Organizzate regolarmente eventi di team building, come happy hour virtuali o giornate di gioco in ufficio. Zappos è famosa per la sua cultura unica che incoraggia i dipendenti a portare al lavoro tutto se stessi e a partecipare ad attività stravaganti che rafforzano i valori fondamentali. Una cultura forte attrae i migliori talenti e mantiene il team impegnato e motivato.

3. Migliorare l'esperienza di onboarding

Trasformate l'onboarding da una prova di "benvenuto nella giungla" a un'esperienza di guida turistica ben organizzata. Fornite ai nuovi assunti un'introduzione strutturata alla cultura aziendale e al loro ruolo.

💡 Pro Tip: Utilizzare Modello di cultura aziendale di ClickUp per creare e presentare i vostri valori in un formato completo e accessibile a livello centrale.

4. Implementare la formazione e lo sviluppo continui

Mantenete le competenze del vostro team aggiornate con una formazione e uno sviluppo continui. Offrite regolarmente workshop, corsi online e piani di sviluppo della carriera.

Per istanza, IBM investe molto nello sviluppo dei dipendenti attraverso la sua 'IBM Skills Academy,' che offre diverse opportunità di apprendimento che aiutano i dipendenti a fare carriera. È come dare ai dipendenti un kit di strumenti per l'esito positivo, perché quando loro crescono, cresce anche la vostra startup.

5. Creare un sistema di feedback trasparente

Create un sistema di feedback trasparente. Fornite regolarmente feedback costruttivi e incoraggiate i dipendenti a condividere le loro opinioni. Il sistema "Check-In" di Adobe è un ottimo esempio di gestione delle prestazioni: sostituisce le revisioni annuali con conversazioni continue incentrate sulla crescita e sullo sviluppo dei dipendenti. In questo modo, tutti sanno a che punto sono e si sentono parte della conversazione, non solo ascoltatori.

6. Gestire le prestazioni con uno scopo

La gestione delle prestazioni non deve essere una parola che fa paura. Create un processo incentrato sulla crescita e sullo sviluppo, non solo sulle valutazioni. Netflix utilizza una cultura di "libertà e responsabilità" con i provider che forniscono regolarmente feedback e i dipendenti che impostano obiettivi di performance. I check-in periodici sulle prestazioni e le sessioni di impostazione degli obiettivi aiutano a mantenere tutti in carreggiata e motivati.

💡Pro Tip: Utilizzate Obiettivi di ClickUp per contribuire all'impostazione di OKR individuali per obiettivi più ampi. Monitoraggio di qualsiasi obiettivo HR, dal reclutamento dei dipendenti alle prestazioni.

Impostazione, gestione e monitoraggio degli obiettivi in un unico luogo con ClickUp Obiettivi

7. Ottimizzare i compensi e i benefit

Assicuratevi che i pacchetti retributivi siano competitivi e adeguati alle esigenze del team. Offrite assicurazioni sanitarie, piani pensionistici e opzioni di lavoro flessibili.

Ad esempio, Buffer è noto per la sua formula salariale trasparente e per i suoi generosi benefit che includono orari di lavoro flessibili e giorni di ferie illimitati. È come creare un buffet di vantaggi e benefici per mantenere il team felice e investito nel proprio lavoro.

8. Sfruttare la tecnologia HR per l'efficienza

Impostazione del sistema di gestione delle Stack tecnologico HR per semplificare le attività del vostro dipartimento, come la gestione delle buste paga, dei benefit e della conformità.

Prendete spunto da aziende come Whiz Consulting, che utilizza Gusto per gestire i processi di pagamento delle retribuzioni in modo efficiente. Questo permette al suo team di concentrarsi sulla crescita strategica piuttosto che sulle attività amministrative. Utilizzate la tecnologia HR come un assistente super intelligente che si occupa di tutto il lavoro pesante.

9. Promozione dell'equilibrio tra lavoro e vita privata

Incoraggiate un sano equilibrio tra lavoro e vita privata per tenere a bada il burnout. Implementate politiche che supportino orari flessibili, possibilità di lavoro da remoto e permessi personali.

Per istanza, Microsoft Japan ha registrato un aumento del 40% della produttività dopo aver implementato una settimana lavorativa di quattro giorni . Offrire accordi flessibili permette al team di tornare al lavoro ricaricato e pronto ad affrontare nuove sfide.

10. Rivedere e aggiornare regolarmente le politiche HR

La vostra startup sta crescendo, e così le vostre politiche HR. Rivedete e aggiornate regolarmente le vostre politiche per riflettere i cambiamenti dell'azienda e del mercato del lavoro.

Ad esempio, Workable rivede spesso le sue politiche per allinearsi alla cultura in evoluzione e ai requisiti legali. È importante mantenere il software aggiornato per garantire che tutto funzioni senza intoppi e rimanga rilevante.

L'implementazione di queste strategie migliorerà l'efficacia del vostro reparto risorse umane e contribuirà a rendere l'ambiente della startup più dinamico e ad esito positivo.

Navigare tra le sfide delle risorse umane nelle startup

Gestire le risorse umane in una startup a volte può sembrare di destreggiarsi tra le attività guidando un monociclo. Quando si pensa di avere tutto sotto controllo, arriva una nuova sfida.

Ecco alcune delle sfide più complesse Sfide per le risorse umane è necessario tenere sotto controllo per evitare di perdere l'equilibrio:

Implementazione di sistemi e processi HR in un'azienda in crescita

La vostra startup sta crescendo più velocemente del previsto. Improvvisamente, il vostro approccio alle risorse umane del tipo "lo scopriremo strada facendo" inizia a vacillare e avete bisogno di un team dedicato alle risorse umane.

La sfida? Implementare sistemi centralizzati che permettano di far funzionare senza intoppi tutte le attività, dalle buste paga alle valutazioni delle prestazioni, anche quando si aggiungono altre persone.

Con il giusto stack tecnologico per le risorse umane, è possibile garantire che i sistemi funzionino senza problemi con l'ingresso di nuovi dipendenti, evitando il caos dei processi manuali.

Preparare l'azienda alla crescita e alla scalabilità

La crescita è fantastica, ma la scalata da un piccolo team a una grande organizzazione presenta diversi problemi sfide di onboarding -Da dove si comincia?

Una pratica lista di controllo delle risorse umane può semplificare questa transizione, assicurando che le politiche e i processi siano abbastanza solidi da gestire l'afflusso di nuovi dipendenti. In questo modo, le risorse umane per le startup si evolvono senza diventare un peso burocratico.

Utilizzate una lista di controllo delle attività di ClickUp per creare efficienti liste di controllo delle risorse umane

Garantire la conformità legale e la preparazione agli audit

La conformità legale: l'equivalente HR del mangiare le verdure. Non è il massimo del divertimento, ma è assolutamente necessario. La sfida consiste nel tenersi al passo con le leggi in continua evoluzione e nell'essere sempre pronti per gli audit. Software HR semplifica tutto questo, tenendovi aggiornati sulle normative in continua evoluzione e assicurandovi di essere sempre pronti per le verifiche. Con il software HR integrato, potete gestire i requisiti legali in modo efficiente ed evitare lo stress delle pratiche dell'ultimo minuto.

Mitigare il turnover e garantire la fidelizzazione dei dipendenti

Un elevato turnover è l'equivalente di una porta girevole per una startup: i dipendenti vanno e vengono più velocemente di quanto si possa monitorare. La sfida consiste nel rendere la vostra startup così efficiente da far sì che le persone rimangano in azienda più a lungo che per il caffè gratis.

Concentratevi sulla creazione di un luogo in cui i dipendenti si sentano parte di qualcosa di speciale, non solo un'altra startup con una tabella da ping-pong. Ma non preoccupatevi. Non dovete affrontare queste sfide da soli.

Come gestire le strategie HR

Un sistema di gestione delle risorse umane dedicato può fornire strumenti per lo sviluppo e il coinvolgimento dei dipendenti, rendendo il vostro posto di lavoro un luogo interessante.

Come piattaforma di project management e di gestione delle risorse umane, ClickUp offre alle startup un potente strumento per la gestione dei progetti legati alle risorse umane, con funzionalità/funzione che si adattano alla crescita dell'azienda. Aiuta a semplificare tutto, dalla definizione di una strategia di assunzione alla collaborazione con il team, facilitando il monitoraggio degli obiettivi, la gestione delle attività e l'automazione dei flussi di lavoro.

Con Gestione delle risorse umane di ClickUp clickUp vi permette di semplificare tutte le operazioni relative alle risorse umane, organizzando, monitorando e controllando tutto in sicurezza in un unico hub centrale.

Semplificare l'implementazione della strategia HR con ClickUp HR Management

Che si tratti di snellire l'onboarding o di assicurarsi di essere al top della conformità, questa piattaforma vi copre le spalle.

Ecco come questa piattaforma può aiutarvi a gestire le strategie HR nella vostra startup:

**Archiviare tutte le informazioni, i documenti e i record dei dipendenti in un unico luogo per facilitarne l'accesso e la gestioneClickUp Documenti. Incorpora Fogli Google, usa una ricca formattazione, lascia commenti e collabora in tempo reale con il tuo team

Gestione delle attività: UsareAttività di ClickUp per monitorare i processi di assunzione, le attività di onboarding, le valutazioni delle prestazioni e le iniziative di formazione

UsareAttività di ClickUp per monitorare i processi di assunzione, le attività di onboarding, le valutazioni delle prestazioni e le iniziative di formazione Monitoraggio del tempo: Monitorare le ore dei dipendenti e tracciare il tempo dei progetti per garantire un'allocazione efficiente delle risorse e la fatturazioneMonitoraggio del tempo con ClickUp *Flussi di lavoro personalizzabili: Creare flussi di lavoro su misura per i processi HR, come l'assunzione, l'onboarding, le valutazioni delle prestazioni e l'offboarding

Monitorare le ore dei dipendenti e tracciare il tempo dei progetti per garantire un'allocazione efficiente delle risorse e la fatturazioneMonitoraggio del tempo con ClickUp *Flussi di lavoro personalizzabili: Creare flussi di lavoro su misura per i processi HR, come l'assunzione, l'onboarding, le valutazioni delle prestazioni e l'offboarding Collaborazione: Facilitare la collaborazione tra i membri del team HR e i dipendenti attraverso la condivisione diSpazi ClickUp *Reportistica e analisi: Genera report sulle metriche HR chiave, come il turnover dei dipendenti, il time-to-hire e i tassi di completamento della formazione, e visualizzali su /href/ClickUp Dashboard *Integrazione con altri strumenti: Integrazione con ClickUp con altri strumenti HR, come i sistemi di monitoraggio delle paghe e dei candidati, semplifica i processi HR

ClickUp è eccellente per la gestione di progetti che prevedono molteplici attività e richiedono il monitoraggio delle risorse umane, poiché ogni membro può riferire lo stato delle attività, sia in progetti basati su metodologie agili sia su metodologie waterfall

Marianela Fernandez, consulente per il trattamento delle acque presso Eco Supplier Panamá Il project management delle startup di ClickUp è un'altra funzionalità/funzione che offre diversi strumenti in grado di migliorare significativamente le strategie HR per le startup.

Gestisci i processi HR nella tua startup con ClickUp Startup Project Management

Ecco come può aiutare:

Delegare le attività: Suddividere i progetti HR di grandi dimensioni in attività gestibili dal team. Assegnate date di inizio e di scadenza, impostate priorità e assegnate punti in modo che tutti sappiano quali sono i loro passaggi successivi

Suddividere i progetti HR di grandi dimensioni in attività gestibili dal team. Assegnate date di inizio e di scadenza, impostate priorità e assegnate punti in modo che tutti sappiano quali sono i loro passaggi successivi Eseguire sprints agili: Ottimizzare il carico di lavoro del team con un sistema personalizzabileClickUp Sprint sistema di punti. Aggregate i punti delle attività secondarie, assegnateli ai membri del team e utilizzate l'automazione dello sprint per ottimizzare le configurazioni ripetitive

Ottimizzare il carico di lavoro del team con un sistema personalizzabileClickUp Sprint sistema di punti. Aggregate i punti delle attività secondarie, assegnateli ai membri del team e utilizzate l'automazione dello sprint per ottimizzare le configurazioni ripetitive Monitoraggio degli obiettivi e degli OKR **Impostazione e monitoraggio di qualsiasi obiettivo HR, dal reclutamento dei dipendenti alle prestazioni. Collegate gli obiettivi alle attività o alle metriche e fissate le attività cardine per celebrare i risultati chiave con il vostro team

Automazioni: Concentratevi su ciò che conta automatizzando le attività HR di routine. Assegnate automaticamente attività, pubblicate commenti, aggiornate gli stati delle fasi di colloquio e molto altro ancora, grazie a numerose opzioni di automazione personalizzateAutomazioni di ClickUp *Gestione delle email: Elimina i silos e semplifica la comunicazione con i clientiClickUp Email. Collaborare alla creazione di strategie efficienti per il reclutamento e l'inserimento dei dipendenti e per il loro sviluppo nella startup

ClickUp fornisce anche modelli gratis per la gestione delle strategie HR delle startup. Un modello di spicco è il seguente Modello di procedura operativa standard per le risorse umane di ClickUp . Questo modello consente di creare un repository centralizzato per tutti i documenti relativi alle risorse umane, facilitando l'organizzazione dei record dei dipendenti, il monitoraggio delle attività HR e il controllo della conformità.

Semplificate i vostri processi HR attraverso un repository centrale per tutti i documenti HR con il modello HR SOP di ClickUp

Con il modello di procedura operativa standard per le risorse umane di ClickUp, è possibile:

Centralizzare tutti i documenti relativi alle politiche e ai processi HR in un unico repository organizzato

Archiviare e gestire in sicurezza i dati dei dipendenti in un'unica posizione, migliorando la gestione delle prestazioni della vostra startup

Monitorare, controllare e verificare senza problemi tutte le attività relative alle risorse umane

Per gestire in modo efficiente le attività relative alle risorse umane, potete migliorare questa procedura operativa standard aggiungendo stati personalizzati come "In corso", "Completato" e "In attesa di revisione" È inoltre possibile incorporare campi personalizzati come "Categoria del documento", "Responsabile delle risorse umane assegnato", "Scadenza" e "Stato di conformità" per organizzare i dettagli essenziali sulle risorse umane e ottenere una panoramica chiara degli stati di avanzamento e dei lavori richiesti dal team.

Leggi anche: Modelli e moduli HR gratis per migliorare i processi HR nel 2024

Trasformare le strategie in esito positivo con ClickUp

Ormai avrete raccolto un kit di strumenti ricco di strategie HR dinamiche e adatte alle startup. Dalla creazione di una cultura aziendale di supporto all'implementazione di software HR e soluzioni tecnologiche intelligenti, queste strategie porteranno il vostro dipartimento HR sulla strada del successo.

L'approccio giusto non solo migliora la soddisfazione dei dipendenti, ma guida anche la crescita dell'organizzazione.

Siete pronti a portare le vostre risorse umane al livello successivo? ClickUp è qui per semplificare i processi HR, dalla gestione dei feedback dei dipendenti al monitoraggio delle metriche di performance. Non limitatevi a stare al passo con la concorrenza, ma guidatela. Iniziate a lavorare con ClickUp oggi stesso!