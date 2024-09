Abbiamo recensito i migliori strumenti per manager nel 2024

Se siete manager o aspirate a diventarlo, sapete che non basta avere forti capacità manageriali. In un mondo alla costante ricerca di una maggiore produttività ed efficienza, avete bisogno degli strumenti giusti per ottimizzare le vostre operazioni quotidiane.

Secondo il Guida ribelle al project management, sondaggio il 44% dei manager non dispone di risorse adeguate per Da fare e il 43% dice che vorrebbe evitare di seguire le persone per gli aggiornamenti di stato

Questo mi ha fatto pensare a come eliminare le attività ripetitive e monitorare il lavoro in modo accurato. Dopo molte versioni di prova ed errori (e dopo aver approfondito un po' di teoria manageriale), ho creato una serie di dieci migliori strumenti per manager oggi disponibili.

Questi strumenti offrono ai manager molte funzionalità/funzione per snellire i processi, migliorare la collaborazione del team, migliorare la gestione del tempo e aumentare la produttività.

Da fare, però, per capire cosa si deve cercare quando si acquistano strumenti per manager.

Cosa cercare negli strumenti per manager?

Sulla base dei miei test e delle mie ricerche in estensione, queste sono alcune delle funzionalità/funzione che contribuiscono a rendere un manager efficace:

Gestione delle attività: Assicuratevi che lo strumento consenta di creare, assegnare e monitorare le attività con date di scadenza e monitoraggio dello stato

Assicuratevi che lo strumento consenta di creare, assegnare e monitorare le attività con date di scadenza e monitoraggio dello stato Collaborazione : Scegliete strumenti che supportino la comunicazione in tempo reale, la condivisione di file e la modifica in tempo reale per migliorare il lavoro di squadra e il coaching sul posto di lavoro

: Scegliete strumenti che supportino la comunicazione in tempo reale, la condivisione di file e la modifica in tempo reale per migliorare il lavoro di squadra e il coaching sul posto di lavoro Pianificazione del progetto : scegliete strumenti con grafici di Gantt o funzionalità simili per visualizzare le sequenze temporali e le dipendenze del progetto

: scegliete strumenti con grafici di Gantt o funzionalità simili per visualizzare le sequenze temporali e le dipendenze del progetto Monitoraggio del tempo : Considerate strumenti con funzionalità integrate di monitoraggio del tempo per monitorare le ore dedicate alle attività e ai progetti

: Considerate strumenti con funzionalità integrate di monitoraggio del tempo per monitorare le ore dedicate alle attività e ai progetti Strumenti di budgeting : cercate funzionalità/funzione che aiutino a stimare i costi del progetto e a monitorare le spese per mantenere il controllo del budget

: cercate funzionalità/funzione che aiutino a stimare i costi del progetto e a monitorare le spese per mantenere il controllo del budget **Interfaccia facile per l'utente: trovare strumenti facili da navigare, per garantire che i dipendenti possano adattarsi rapidamente senza una formazione estesa

Personalizzazione : Cercate funzionalità/funzione che vi permettano di personalizzare i flussi di lavoro, i dashboard e i moduli di richiesta per soddisfare le vostre esigenze specifiche

: Cercate funzionalità/funzione che vi permettano di personalizzare i flussi di lavoro, i dashboard e i moduli di richiesta per soddisfare le vostre esigenze specifiche Automazioni e analisi : selezionare strumenti che forniscano reportistica automatizzata per analizzare le prestazioni del progetto e la produttività del team

: selezionare strumenti che forniscano reportistica automatizzata per analizzare le prestazioni del progetto e la produttività del team Integrazioni: Assicurarsi che lo strumento possa integrarsi con gli altri software utilizzati, semplificando il flusso di lavoro tra le varie piattaforme

I 10 migliori strumenti per manager

Come per la maggior parte delle discipline, ciò che rende efficace un manager inizia con cambiamenti di mentalità e di comportamento. Gli aspiranti manager devono prima identificare le aree in cui possono migliorare e poi gli strumenti che possono aiutarli a raggiungere l'obiettivo.

Ad esempio, se la collaborazione e la comunicazione sono aree di miglioramento, cercate strumenti per manager che vi aiutino a semplificare le parti del vostro lavoro relative a feedback, coaching e deleghe. Allo stesso modo, gli strumenti per manager che eccellono nella generazione di report e dashboard possono aiutare a gestire i progetti con maggiore controllo, minori rischi e maggiore visibilità ed efficacia.

Ecco i dieci migliori strumenti per manager che rispondono a diversi casi d'uso per i professionisti.

1. ClickUp (migliore per la gestione delle attività e la gestione generale del team) ClickUp è un progetto potente e

gestione delle attività strumento che semplifica notevolmente i flussi di lavoro. Le sue solide opzioni di monitoraggio e personalizzazione delle attività consentono di monitorare facilmente le scadenze e lo stato dei progetti.

Ecco come le funzionalità/funzione di ClickUp possono aiutarvi:

Project management ClickUp Project Management può aiutare i manager offrendo una suite completa di funzionalità/funzione per migliorare la produttività, la collaborazione e la supervisione dei progetti.

Semplificate la gestione del lavoro con il Project Management di ClickUp

Ecco alcuni modi in cui può aiutare:

Centralizzare la gestione delle attivitàcon campi personalizzati e stati

la gestione delle attivitàcon campi personalizzati e stati Facilitare la collaborazione in tempo reale tramitecommenti, la condivisione di documenti e l'integrazione con le email

tramitecommenti, la condivisione di documenti e l'integrazione con le email Stabilisce un'area dedicata ClickUp Chattare visualizzazioni per una gestione e una comunicazione efficaci

ClickUp Chattare per una gestione e una comunicazione efficaci Visualizzare il piano del progetto conGrafici di Gantt, Sequenza emappe mentali *Monitorare il tempo trascorso su attività e progetti con il monitoraggio del tempo integrato

conGrafici di Gantt, Sequenza emappe mentali *Monitorare il tempo trascorso su attività e progetti con il monitoraggio del tempo integrato Gestire i budget in modo efficiente stimando i costi e utilizzando gli strumenti di gestione delle risorse

Modello per la gestione del team

Efficace gestione del team è fondamentale per l'esito positivo dell'azienda. Con Modello di piano di gestione del team di ClickUp è possibile mantenere il team organizzato e concentrato sugli obiettivi.

Questo modello vi aiuta a:

Personalizzare date, liste di controllo, allegati e campi personalizzati per definire ruoli e scadenze

Utilizzare le viste Team e Programma per reparto per organizzare in modo efficiente le riunioni del team e del reparto

Utilizzare gli stati delle attività per tenere traccia degli stati di avanzamento e spuntare le attività secondarie

per tenere traccia degli stati di avanzamento e spuntare le attività secondarie Invitare feedback sui documenti condivisi e analizzare la produttività

Con questo modello, potete aiutare i team a comprendere il loro stato in ogni fase, a collaborare su obiettivi condivisi creando responsabilità, a mantenere la trasparenza con avvisi di dipendenza e a consegnare i progetti in tempo!

Scarica questo modello

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Gestione di attività secondarie: Aggiunta e personalizzazione di attività multilivelloAttività di ClickUp per definire lo stato di avanzamento, migliorare la trasparenza e ridurre il sovraccarico di informazioni

Aggiunta e personalizzazione di attività multilivelloAttività di ClickUp per definire lo stato di avanzamento, migliorare la trasparenza e ridurre il sovraccarico di informazioni Collaborare sui contenuti: invitare e co-creareDocumenti ClickUp per arricchire la produzione di contenuti e condividere in sicurezza con le persone giuste per mantenere la privacy, il tutto nello stesso luogo

invitare e co-creareDocumenti ClickUp per arricchire la produzione di contenuti e condividere in sicurezza con le persone giuste per mantenere la privacy, il tutto nello stesso luogo Brainstorm virtualmente: Scaricate le idee in tempo reale suLavagne online ClickUp, incorporare collegamenti e creare una tela visiva per mantenere la trasparenza

Scaricate le idee in tempo reale suLavagne online ClickUp, incorporare collegamenti e creare una tela visiva per mantenere la trasparenza /IA-assistente: UsareClickUp Brain per importare in sicurezza le conoscenze aziendali in ClickUp. Mantenere il controllo con autorizzazioni avanzate e cronologie delle versioni

Integrazioni : Connessione con più di 1.000 altre applicazioni e ottimizzazione dei flussi di lavoro tramiteIntegrazioni ClickUp Limiti di ClickUp

Alcuni utenti segnalano una curva di apprendimento dovuta alle ampie funzionalità/funzione di ClickUp

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Si aggiunge a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro per area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.500 recensioni)

4,7/5 (oltre 9.500 recensioni) Capterra: 4,6/5 (4.000+ recensioni)

2. ProofHub (Miglior sostituto dell'email)

via ProofHub ProofHub ha una delle IU più pulite e intuitive, che può aiutarvi a distribuire rapidamente ai membri del team. In dipendenza dell'obiettivo del progetto, è possibile utilizzare grafici Gantt, tabelle e viste Gantt come repository centrale per i documenti.

Se dovessi distillare ProofHub in una sola funzionalità/funzione, direi che è la lettura dei feedback e delle modifiche ai commenti. Ha sostituito le interminabili catene di email con una messaggistica veloce, aggiornamenti dei contenuti in tempo reale e condivisione dei link.

Le migliori funzionalità/funzione di ProofHub

Streamline communication grazie all'integrazione di diversi canali all'interno della stessa piattaforma

grazie all'integrazione di diversi canali all'interno della stessa piattaforma Migliorare la produttività con scorciatoie di accessibilità come segnalibri, stickies e scorciatoie da tastiera

come segnalibri, stickies e scorciatoie da tastiera Rimanere aggiornati su tutti i dispositivi con le app per iOS e Android

Limiti di ProofHub

A volte le notifiche arrivano lentamente e sono difficili da filtrare

Prezzi di ProofHub

Piccolo team: $89/mese per 10 utenti

$89/mese per 10 utenti Grande team: $153/mese per 100 utenti

$153/mese per 100 utenti Grande team plus: $310/mese per utenti illimitati

Valutazioni e recensioni su ProofHub

G2: 4.5/5 (50+ recensioni)

4.5/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

3. Pipedrive (il migliore per la gestione dei lead)

via Pipedrive A differenza dei due strumenti di gestione precedenti, questo è orientato a una nicchia. Se siete manager commerciali e leader, vi sentirete perfettamente a casa con Pipedrive.

Questo strumento può essere utilizzato per gestire progetti commerciali e l'/IA CRM può aiutarvi a identificare la prossima linea d'azione considerando le fasi dell'affare, l'intento del lead e i metri di opportunità.

Anche se al momento è in fase beta, l'IA riepilogare/riassumere le trattative ha un esito positivo nel contestualizzare le interazioni e le azioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Pipedrive

Intraprendete l'azione giusta in base alle riunioni, alla Sequenza e alle attività del lead

Sincronizzazione di Pipedrive con oltre 400 strumenti, tra cui videochiamate, lead generation, soluzioni telefoniche e supporto clienti

con oltre 400 strumenti, tra cui videochiamate, lead generation, soluzioni telefoniche e supporto clienti Assicurare la protezione dei dati e rimanere informati sulle attività del team commerciale a tutti i livelli

Limiti di Pipedrive

Le app per dispositivi mobili non sono così intuitive come l'app desktop

Limitata al reparto commerciale

Prezzi di Pipedrive

Essenziale: $14/postazione al mese

$14/postazione al mese Avanzato: $29/seduta al mese

$29/seduta al mese Professional: $59/seduta al mese

$59/seduta al mese Power: $69/sede al mese

$69/sede al mese Enterprise: $99/seduta al mese

Valutazioni e recensioni di Pipedrive

G2: 4.3/5 (1500+ recensioni)

4.3/5 (1500+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (2500+ recensioni)

4. Zoom (il migliore per la gestione delle riunioni)

via Zoom Zoom è spesso considerato solo una piattaforma per riunioni, ma le sue capacità vanno oltre. Sebbene eccella come strumento per le riunioni virtuali, con funzionalità/funzione quali sessioni simultanee e traduzione dal vivo per i team globali, è anche una solida piattaforma per la gestione delle riunioni project management .

Sono rimasto piacevolmente sorpreso dai suoi strumenti di produttività, che includono collaborazione documentale, lavagna online e funzionalità di registrazione video, in grado di rivaleggiare con piattaforme dedicate come Loom.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoom

Creare, ospitare e personalizzare eventi con sale riunioni, chattare in diretta e monitoraggio dei dati dell'evento

con sale riunioni, chattare in diretta e monitoraggio dei dati dell'evento **Utilizzo di riepiloghi/riassunti delle chiamate basati sull'IA, instradamento avanzato delle chiamate e integrazione di chat e riunioni

Esprimere feedback con emoji e altre reazioni nelle riunioni dal vivo

Limiti di Zoom

Le funzionalità/funzione di gestione non sono né ben commercializzate né definite in modo chiaro

Mancano funzionalità/funzione specifiche per il project management

Prezzi di Zoom

Basic: Gratis

Gratis Pro: $14,99/utente al mese

$14,99/utente al mese Business: $21,99/utente al mese

$21,99/utente al mese Business Plus: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Zoom

G2: 4.5/5 (55.000+ recensioni)

4.5/5 (55.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (13.000+ recensioni)

5. Scribe (migliore per la gestione delle esercitazioni e dei tutorial)

via Scriba Scribe porta i manuali di presentazione, le guide visive e la creazione di tutorial a un livello superiore. Con Scribe è possibile allegare documenti di guida passo-passo sotto ogni scheda assegnatario e aggiungere campi personalizzati, il tutto con la funzionalità/funzione di acquisizione automatica. Aiuta anche a delegare le attività.

È particolarmente utile quando i membri del team devono spiegare processi lunghi e complicati e creare documenti di formazione organizzativa per i nuovi assunti. La mia funzionalità preferita, tuttavia, è la possibilità di ridurre le informazioni sensibili per condividere i dati senza preoccuparsi della sicurezza.

Le migliori funzionalità/funzioni di Scribe

Creazione e gestione automatica di walkthrough con estensioni per il browser

automatica di walkthrough con estensioni per il browser Monitoraggio delle visualizzazioni, del tasso di completamento del processo e della rilevanza della guida in tempo reale

del tasso di completamento del processo e della rilevanza della guida in tempo reale Riduzione delle guide duplicate grazie alla condivisione rapida delle informazioni con Scribe Sidekick

grazie alla condivisione rapida delle informazioni con Scribe Sidekick Integrazione con gli strumenti utilizzati dai vostri venditori e clienti per la condivisione di wiki e database

Limiti di Scribe

L'interfaccia utente per il ritaglio e la combinazione di sottopagine e attività complesse può risultare stridente

La documentazione di supporto manca di dati estesi su come sfruttare al meglio Scribe

Prezzi di Scribe

Basic: Free

Free Pro Teams: $15/postazione al mese

$15/postazione al mese Pro Personal: $29/seduta al mese

$29/seduta al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Scribe valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (150+ recensioni)

4.8/5 (150+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

6. Time Doctor (Il migliore per la gestione del tempo)

via Time Doctor In qualità di manager, è necessario supervisionare l'impegno dei dipendenti e analisi della produttività. Mentre gli strumenti finora utilizzati si concentrano sul lavoro a progetto, Time Doctor è uno strumento di project management che può essere utilizzato in tutta l'azienda per il monitoraggio del tempo

Può aiutare a identificare le inefficienze e il tempo necessario per completare attività specifiche, evitando così la microgestione e la ricerca di aggiornamenti.

Quantificare la produttività e capire quando e come i membri del team preferiscono lavorare per determinare la disponibilità della forza lavoro per le attività critiche.

Le migliori funzionalità/funzioni di Time Doctor

Tracciamento delle ore di lavoro e utilizzo dei dati per il calcolo delle retribuzioni e la pianificazione

e utilizzo dei dati per il calcolo delle retribuzioni e la pianificazione Analizzare l'uso del web e delle app creare reportistica e monitorare lo stato di progetti e attività

creare reportistica e monitorare lo stato di progetti e attività Lavorare senza interruzioni anche quando si è offline

Limiti di Time Doctor

Le app non sono stabili e intuitive come la versione web

A volte, il monitoraggio del tempo non viene sincronizzato correttamente

Prezzi di Time Doctor

Basic: $7/utente al mese

$7/utente al mese Standard: $14/utente al mese

$14/utente al mese Premium: $20/utente al mese

Time Doctor valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (350+ recensioni)

4.4/5 (350+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (500+ recensioni)

7. NiftyPM (il migliore per il project management a costi contenuti)

via Più moderno Nifty è uno strumento per il project management che soddisfa la maggior parte delle funzionalità/funzione e consolida in modo efficiente più funzioni in un'unica piattaforma.

L'interfaccia pulita e le funzionalità/funzione principali ben definite - discussioni, attività e reportistica - rendono facile l'inserimento di nuovi utenti. Ad esempio ho migrato rapidamente un progetto esistente a Nifty, apprezzando il livello granulare di dettaglio offerto dalle funzioni Obiettivi e Roadmap.

L'assegnazione delle attività e il monitoraggio dello stato sono intuitivi. Con un solo clic, è possibile creare colonne di attività e assegnare i membri del team.

Le migliori funzionalità/funzione di NiftyPM

Migliorare la collaborazione del team attraverso la chat, la condivisione di file e i commenti in tempo reale

attraverso la chat, la condivisione di file e i commenti in tempo reale Creare moduli in modo nativo per catturare i dati e modificare i documenti per estrapolare i risultati

per catturare i dati e modificare i documenti per estrapolare i risultati Generare informazioni preziose attraverso il monitoraggio del tempo, le panoramiche dei progetti e le reportistiche personalizzate

Limiti di NiftyPM

I documenti sono soggetti a errori di duplicazione e sincronizzazione

La stabilità del sistema deve essere migliorata, in quanto i tempi di inattività e i piccoli inconvenienti sono piuttosto comuni

Sebbene la recente aggiunta di Orbit IA sia promettente, le capacità di automazione di Nifty sono alquanto limitate

Prezzi di NiftyPM

**Gratis

Starter: $49/mese per 10 membri

$49/mese per 10 membri Pro: $99/mese per 20 membri

$99/mese per 20 membri Business: $149/mese per 50 membri

$149/mese per 50 membri Unlimited: $499/mese per membri illimitati

Valutazioni e recensioni di NiftyPM

G2: 4.7/5 (400+ recensioni)

4.7/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (400+ recensioni)

8. Monday (Il migliore per il project management complesso)

via Monday Mentre Nifty è un nuovo concorrente, Monday gestisce progetti da anni. La sua solida reputazione è ben meritata. La scalabilità di Monday.com è impressionante, ma richiede un approccio strutturato

È necessario definire i processi, automatizzare i moduli e creare dashboard separati per mantenere i progetti in silos. Se il progetto sembra gonfio in qualsiasi momento, è possibile organizzare le attività e le informazioni utilizzando cartelle, sottocartelle e la funzionalità Bacheca.

Le migliori funzionalità/funzione di Monday

Bilanciare la capacità del team con le funzionalità di gestione del carico di lavoro

con le funzionalità di gestione del carico di lavoro Facilitare il lavoro di squadra con commenti in tempo reale, condivisione di file e menzioni

con commenti in tempo reale, condivisione di file e menzioni Integrazione con un'ampia gamma di strumenti di terze parti per lavorare con client, venditori e altri team

Limiti di Monday

Considerando le capacità, la curva di apprendimento può essere piuttosto ripida

Prezzi di Monday

Free: fino a 2 postazioni

fino a 2 postazioni Basic: $36/seduta al mese

$36/seduta al mese Standard: $42/seduta al mese

$42/seduta al mese Pro: $72/seduta al mese

$72/seduta al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Monday

G2: 4.7/5 (12000+ recensioni)

4.7/5 (12000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4500+ recensioni)

9. Chanty (Il migliore per la gestione della comunicazione)

via Chanty Chanty è un diretto concorrente di Slack, ma ha abbastanza project management funzionalità/funzione tali da giustificare un posto in questo elenco.

Il dashboard di Chanty per il project management è basato su Kanban, e una delle sue funzionalità/funzioni uniche è il menu Teambook, che può ospitare tutte le attività, i collegamenti, i testi e i feed delle attività.

Le migliori funzionalità/funzioni di Chanty

Condivisione di semplici snippet di codice per collaborare con gli sviluppatori direttamente nella chat

per collaborare con gli sviluppatori direttamente nella chat Impostazione di ruoli e autorizzazioni per gestire i membri che lavorano al vostro progetto

per gestire i membri che lavorano al vostro progetto Creare flussi di lavoro per thread di messaggi per accedere a dettagli approfonditi sullo stato di avanzamento

Limiti di Chanty

Si basa molto sull'interfaccia di chattare

Le funzionalità di project management richiedono integrazioni per funzionare correttamente

Prezzi di Chanty

**Gratis

Aziendale: $4/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Chanty

G2: 4.5/5 (40+ recensioni)

4.5/5 (40+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (30+ recensioni)

10. Asana (migliore per la creazione di panoramiche dei progetti)

via Asana Asana è un popolare strumento di project management noto per la sua interfaccia pulita e l'attenzione all'organizzazione delle attività

Una delle migliori funzionalità/funzione di Asana è la sua capacità di consolidare progetti, attività e stati in elenchi e panoramiche chiare e attuabili. La sua flessibilità consente di aggiungere senza sforzo attività a più progetti, eliminando la confusione di destreggiarsi tra varie iniziative.

L'enfasi di Asana sulla semplicità e sulla chiarezza ne fa una scelta popolare per team di tutte le dimensioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Asana

Trascinamento delle dipendenze per modificare rapidamente le attività e le attività secondarie

per modificare rapidamente le attività e le attività secondarie Pianificare progetti, prevedere numeri e monitorare le informazioni all'interno di un'unica piattaforma

e monitorare le informazioni all'interno di un'unica piattaforma Integrazione con i vostri strumenti preferiti per ampliare le funzionalità/funzione di Asana per la produttività

Limiti di Asana

Ciascuna attività di Asana può essere assegnata a una sola persona

Non ha molti spunti visivi come altre piattaforme, il che porta a una curva di apprendimento ripida

Prezzi di Asana

Personale: Free

Free Starter: $13,49/utente al mese

$13,49/utente al mese Avanzato: $30,49/utente al mese

$30,49/utente al mese Azienda : Prezzi personalizzati

: Prezzi personalizzati Enterprise+: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,4/5 (oltre 10.000 recensioni)

4,4/5 (oltre 10.000 recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 12.500 recensioni)

Gestire i progetti in modo efficiente con il giusto strumento di gestione

Le vostre competenze non sono più l'unico criterio per definire la vostra produttività lavorativa. Avete bisogno del giusto stack tecnologico per aiutarvi a Da fare di più in meno tempo. Per i manager, si tratta di trovare la soluzione perfetta per la loro organizzazione e il loro stile di lavoro.

Ogni strumento elencato offre qualcosa di unico. Ma se dovessi sceglierne uno solo, sceglierei ClickUp, uno strumento completo che si adatta a diversi casi d'uso e ambiti di progetto.

Grazie alle funzionalità personalizzabili e scalabili, all'interfaccia grafica accattivante e all'integrazione con un numero di strumenti e piattaforme aziendali, ClickUp è in cima al nostro elenco di strumenti di gestione. Inoltre, ClickUp Brain, l'assistente IA, rende il lavoro più semplice che mai. Utilizzatelo per automatizzare le attività, generare intuizioni preziose e migliorare il processo decisionale e gestionale complessivo.

