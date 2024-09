Skype vs. Teams: Quale strumento di collaborazione è più adatto a voi?

Siete indecisi tra Skype e Teams per le vostre esigenze di collaborazione?

Pur facendo entrambi parte dell'ecosistema Microsoft Office, sono più adatti a scopi diversi. Skype è ottimo per le conversazioni casuali e le chat veloci, mentre Microsoft Teams è stato progettato per un'esperienza più completa e incentrata sulle aziende.

In questo blog confronteremo Skype e Teams per aiutarvi a decidere quale strumento si adatta meglio allo stile e alle esigenze della vostra organizzazione.

Siete pronti a scoprire qual è quello giusto per voi?

Che cos'è Skype?

Skype è una app per le videoconferenze e la comunicazione. Pioniere nel campo, ha iniziato come semplice piattaforma di messaggistica istantanea ampiamente utilizzata per le chiamate audio e video.

La sua interfaccia user-friendly e la sua portata globale hanno rapidamente reso Skype uno dei preferiti dai professionisti aziendali e dai privati. Ideale sia per le chat occasionali che per le riunioni video ufficiali, consente di inviare messaggi istantanei, effettuare videochiamate internazionali e condividere file con facilità.

Funzioni chiave di Skype

Skype offre un intervallo di funzionalità/funzione progettate per migliorare la comunicazione e la collaborazione. Eccone alcune.

1. Videochiamate audio e HD

Skype è famoso per le sue funzionalità/funzione, che offrono audio chiaro e video HD per un'esperienza di comunicazione fluida. Che si tratti di connessioni individuali o di discussioni in team, è uno strumento versatile per uso personale e professionale.

La piattaforma offre una qualità di chiamata superiore a quella di altri

app di messaggistica aziendale

con funzionalità/funzione avanzate come la registrazione delle chiamate e i sottotitoli in diretta.

Questi strumenti permettono di condividere le registrazioni delle riunioni e di catturare senza fatica

i verbali delle riunioni

rendendo la comunicazione più efficiente e accessibile.

2. Messaggi istantanei

Skype eccelle nelle sue capacità di messaggistica istantanea: gli utenti possono inviare messaggi di testo sia nelle conversazioni di gruppo che nelle chattare in privato.

In quanto strumento di messaggistica istantanea

strumento di comunicazione asincrona

supporta le funzionalità/funzione del testo, consentendo di condividere emoji e GIF, di usare le menzioni @ per attirare l'attenzione degli altri e di allegare file, il tutto all'interno della finestra di chat.

Inoltre, grazie a un'app mobile e a un client desktop, è possibile utilizzare Skype su più dispositivi.

3. Condivisione dello schermo

Condivisione dello schermo

è una funzionalità/funzione particolarmente utile nelle impostazioni professionali.

Sia che si tratti di una presentazione, di una guida passo passo di un prodotto o di un supporto tecnico, Skype consente di condividere lo schermo in tempo reale, rendendo la collaborazione semplice e senza interruzioni.

Questa funzionalità/funzione è particolarmente utile per i team remoti e per le interazioni con i client.

4. Condivisione di file

Skype rende la condivisione dei file un gioco da ragazzi durante le chat, consentendo agli utenti di inviare documenti, immagini e altri file direttamente attraverso la piattaforma. Gli utenti possono collaborare facilmente senza dover passare da un'applicazione all'altra.

Prezzi Skype

Versione gratuita di base: Free per sempre

Free per sempre Piani Skype per telefono : Piani personalizzati di sottoscrizione mensile per chiamate illimitate su numeri fissi o mobili in paesi specifici

: Piani personalizzati di sottoscrizione mensile per chiamate illimitate su numeri fissi o mobili in paesi specifici Pay-as-you-go: Acquisto di credito Skype per pagare le chiamate a telefoni fissi e cellulari al minuto

Che cos'è Microsoft Teams?

Microsoft Teams è uno strumento di collaborazione all-in-one ideale per le aziende di tutte le dimensioni. Che si tratti di una piccola riunione di team con 10 persone o di un grande evento con un massimo di 10.000 partecipanti, Teams è la soluzione ideale per chattare, videochiamare e altro ancora.

È ideale per tutto, dai check-in interni alle riunioni con i client e ai webinar, sia che siate in ufficio o che lavoriate da remoto.

Inoltre, è

integrato con la suite Microsoft 365

che offre un'esperienza unificata per team di qualsiasi dimensione. Supporta tutti i flussi di lavoro moderni, compresa la condivisione dei file, la gestione delle attività e la perfetta integrazione con le altre applicazioni Microsoft.

Caratteristiche chiave di Microsoft Teams

Microsoft Teams offre funzionalità/funzione che vanno ben oltre la comunicazione di base. Alcune di queste sono:

1. Chiamate audio e videoconferenze

Microsoft Teams offre funzionalità di alta qualità per le conferenze video e vocali, consentendo riunioni programmate e chiamate ad hoc. Queste riunioni possono includere membri del team interni e partecipanti esterni, rendendo Teams uno strumento versatile per la collaborazione interna e le interazioni con i client.

Inoltre, le riunioni di Teams supportano registrazioni, didascalie dal vivo e sfocatura dello sfondo per un aspetto più professionale.

2. Canali e team

Il cuore di Microsoft Teams sono i canali e i team, che permettono agli utenti di organizzare le conversazioni, i file e gli strumenti intorno a progetti o reparti specifici. I canali possono essere impostati per argomenti diversi, rendendo più facile mantenere le discussioni focalizzate e organizzate.

I team, invece, possono includere i membri più importanti di un particolare reparto, progetto o attività, assicurando che tutti siano sulla stessa pagina.

3. App integrate di Office 365

Una funzionalità di spicco è la perfetta integrazione con le app di Office 365 come Word, Excel, PowerPoint e OneNote. Queste integrazioni consentono agli utenti di creare, modificare e collaborare ai documenti direttamente all'interno di Teams senza passare da un'applicazione all'altra.

Sebbene offra integrazioni di terze parti con altri strumenti, è molto utilizzato all'interno dello stack Microsoft. Questo è fondamentale anche dal punto di vista della sicurezza, poiché i collegamenti e le funzionalità di modifica sono disponibili solo per chi fa parte dell'organizzazione.

4. Spazio di archiviazione dei file e funzionalità/funzione dei team

A differenza di altri

strumenti per le riunioni online

e le app di comunicazione che consentono la semplice condivisione di file, Microsoft Teams è integrato con l'ecosistema Microsoft. Ciò significa che è possibile caricare, condividere e collaborare ai documenti direttamente all'interno della piattaforma su uno spazio di archiviazione cloud dedicato a Microsoft Teams.

I membri del team possono accedere ai file e la collaborazione in tempo reale è possibile grazie alle funzionalità di co-authoring, che garantiscono che tutti lavorino all'ultima versione di un documento.

Tutta la messaggistica del team è protetta da uno standard di crittografia avanzato, che la rende altamente sicura e affidabile per i trasferimenti di file, la collaborazione tra team e altro ancora.

Prezzi di Microsoft Teams

Piani Home

Microsoft Teams : Gratis

: Gratis Microsoft 365 Personal : $6,99/mese

: $6,99/mese Microsoft 365 Family: $9,99/mese

Piani aziendali

Microsoft Teams Essentials : $4/mese per utente

: $4/mese per utente Microsoft 365 Business Basic : $6/mese per utente

: $6/mese per utente Microsoft 365 Business Standard: $12,50/mese per utente

Skype vs. Teams: Funzionalità a confronto

Siete curiosi di sapere come si comportano Skype e Teams? Ecco un rapido confronto delle loro funzionalità per aiutarvi a scegliere lo strumento migliore per le vostre esigenze. Sebbene entrambi gli strumenti siano progettati per facilitare la comunicazione e la collaborazione, le loro impostazioni rispondono a esigenze diverse.

1. Videochiamate e chiamate vocali

È possibile scegliere tra questi strumenti di collaborazione per le videoconferenze o le chiamate vocali in base alle proprie preferenze. Skype eccelle per l'alta qualità dei video e dell'audio, ma manca di funzionalità/funzione come la sfocatura dello sfondo e gli sfondi virtuali.

D'altra parte, Microsoft Teams eleva le videoconferenze con effetti di sfondo, didascalie dal vivo e registrazioni delle riunioni online. Inoltre, si integra perfettamente con Microsoft 365, consentendo di programmare riunioni direttamente da Outlook e di collaborare ai documenti in tempo reale durante le chiamate.

microsoft Teams è in testa con le sue impressionanti funzionalità/funzione, tra cui gli effetti di sfondo, le didascalie dal vivo e le opzioni di registrazione, che mancano a Skype.

2. Messaggistica istantanea e chattare

Skype eccelle nella messaggistica istantanea con opzioni di formattazione di base e funzionalità/funzione divertenti come emoji e GIF. Tuttavia, potrebbe non essere la scelta migliore per le discussioni di gruppo più ampie a causa della mancanza di funzionalità avanzate come le conversazioni in thread.

Microsoft Teams supporta la messaggistica istantanea con funzionalità avanzate come le conversazioni in thread, le menzioni, la formattazione di testi ricchi e l'integrazione con team come OneNote e SharePoint. È possibile organizzare i messaggi in canali, rendendo più facile il monitoraggio delle discussioni.

🏆 Vincitore: Microsoft Teams brilla nelle impostazioni professionali grazie a funzionalità/funzione come la condivisione di link e le conversazioni in thread, mentre Skype è perfetto per le interazioni informali.

3. Teams: condivisione di file e team collaboration

Microsoft Teams offre solide funzionalità di condivisione dei file con una profonda integrazione con OneDrive e SharePoint. I file condivisi in Teams vengono archiviati in una posizione centrale, facilitando l'accesso e la collaborazione ai documenti direttamente all'interno della piattaforma.

Skype consente di condividere rapidamente documenti e file, ma non dispone di uno spazio di archiviazione centralizzato. Questo significa che dovrete cercare i file condivisi nella cartella dei download, rendendo difficile tenerne traccia, soprattutto durante le conversazioni.

🏆 Vincitore: Microsoft Teams si distingue per la possibilità di condividere file e funzionalità che Skype non ha.

4. Integrazione con altre app

Sia Microsoft Teams che Skype (compreso Skype for Business) sono opzioni eccellenti per l'integrazione con l'ecosistema Microsoft. Skype si integra con Outlook per programmare le chiamate e può essere una piattaforma di riferimento per le chat vocali e video. Tuttavia, potrebbe mancare delle integrazioni più ampie che le aziende moderne spesso richiedono.

Microsoft Teams si connette perfettamente con Outlook, SharePoint, OneDrive e altri strumenti Microsoft, consentendo un flusso di lavoro completamente integrato. Teams supporta anche integrazioni con app di terze parti, rendendolo versatile per varie esigenze aziendali.

🏆 Vincitore: Anche in questo caso vince Microsoft Teams, che eccelle per la sua perfetta integrazione nell'ecosistema Microsoft, mentre Skype non è all'altezza con integrazioni aziendali limitate.

5. Interfaccia utente e esperienza complessiva

Se chiedete agli utenti di Skype perché amano l'app, la risposta sarà chiara: la sua interfaccia utente semplice e intuitiva. Skype è facile da navigare, soprattutto per gli utenti che hanno bisogno solo di uno strumento di comunicazione di base.

Microsoft Teams, invece, ha un'interfaccia utente complessa a causa della sua ampia funzionalità/funzione. I team e i canali possono spesso risultare eccessivi per i nuovi utenti e richiedono un po' di tempo per abituarsi. In questa categoria, Skype è un ottimo strumento di comunicazione

Alternativa a Microsoft Teams

.

🏆 Vincitore: Skype vince questo round per la sua interfaccia facile da usare. Anche gli utenti con un background non tecnico possono adottarla rapidamente.

6. Sicurezza e conformità

Skype offre funzionalità/funzione di sicurezza di base, tra cui la crittografia end-to-end per le chiamate e le chat. Tuttavia, non dispone di certificazioni di conformità avanzate.

Microsoft Teams è costruito tenendo conto della sicurezza e della conformità di livello aziendale. Offre funzionalità/funzione come l'autenticazione a più fattori, la prevenzione della perdita di dati e la conformità a standard di settore come GDPR, HIPAA e ISO 27001.

Ciò rende Teams una scelta migliore per le organizzazioni con esigenze di sicurezza elevate, soprattutto quando si ospitano webinar o riunioni a porte chiuse.

🏆 Vincitore: Microsoft Teams offre tutte le funzionalità/funzione di sicurezza di livello enterprise che si desiderano in uno strumento di comunicazione.

Per riepilogare, mentre Skype è ottimo per chi ha esigenze di base e vuole un'interfaccia utente semplice, Microsoft Teams è la piattaforma ideale per le esigenze aziendali e professionali. Dispone di un maggior numero di funzionalità/funzione e di una crittografia avanzata dei dati, che la rendono popolare in molte organizzazioni.

Skype vs. Teams su Reddit

Abbiamo esaminato alcuni feed di Reddit per capire cosa dicono gli utenti sul confronto tra Microsoft Teams e Skype.

La maggior parte degli utenti non sa quale app utilizzare (dato che entrambe offrono funzionalità/funzione simili e fanno parte dello stesso stack Microsoft).

Quando un utente

utente ha chiesto

"Teams è solo Skype sotto mentite spoglie?", ha risposto un utente:

Più o meno. È Sharepoint, Outlook e Skype sul retro. C'è anche un po' di Lync_.

Un altro

[utente](https://www.reddit.com/r/MicrosoftTeams/comments/mngvs4/is c'è un motivo valido per non usare le squadre di lavoro per gli utenti)

rispondendo a una domanda sull'uso di MS Teams per le chiamate e le chat, ha detto:

_Ora che sono passato a O365, il mio team ha deciso che Skype è per le chiamate e le chat 1 a 1 e MS Teams per le riunioni e le collaborazioni di gruppo. C'è una ragione valida o di sicurezza per NON usare MS Teams per entrambi?

Una risposta dell'utente a questa domanda è stata:

Teams è sempre stato in grado di Da fare chiamate e chattare 1:1 (dal rilascio circa 4 anni fa). Teams ha superato Skype praticamente sotto ogni punto di vista (tranne che per la mancanza di un'opzione on-prem, che non arriverà mai)

Un altro

l'utente pensa che Microsoft dovrebbe interrompere Skype

, dicendo:

Teams (compresa la sua edizione personale) è migliore sotto ogni punto di vista

La risposta a questa affermazione è stata:

_Sto per viaggiare da qualche parte e ho in programma di usare Skype per telefonare via wi-fi a una linea fissa a un costo molto basso. Non posso fare altrettanto con Teams, vero?

Riunione ClickUp: La migliore alternativa a Skype vs. Teams

Mentre Skype e Microsoft Teams offrono ciascuno dei vantaggi, ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one che combina le funzionalità/funzione di Skype e Microsoft Teams.

Non si limita ad aiutarvi a comunicare in modo efficace o a collaborare con i membri del vostro team, ma fa un passo avanti per aiutare il vostro team a migliorare la produttività e a snellire il flusso di lavoro.

Ecco come ClickUp si distingue come una delle migliori alternative a Microsoft Teams e Skype.

ClickUp's One Up #1: porta tutte le conversazioni e il lavoro in un unico posto

gestite tutte le vostre conversazioni, individuali o di team, all'interno di un'unica app, utilizzando la vista Chat di ClickUp_

Il problema principale di Skype e Microsoft Teams è che le chat e le discussioni sono sparse in tutta la piattaforma.

La visualizzazione ClickUp Chattare

contribuisce a cambiare questo stato di cose, poiché riunisce tutte le discussioni, i commenti, le attività del progetto e i messaggi diretti in un'unica piattaforma.

Consente la comunicazione in tempo reale, la condivisione di file e la creazione di attività all'interno della finestra di chat. Questo elimina la necessità di passare da uno strumento all'altro e ottimizza il flusso di lavoro.

A differenza della chat di base di Skype o delle conversazioni basate sui canali di Teams, la vista Documento di ClickUp è completamente integrata con le attività di ClickUp, rendendo più facile passare da una conversazione all'altra e lavorare senza perdere un colpo.

ClickUp's One Up #2: gestire il calendario e le riunioni ricorrenti con facilità

ottenere verbali di riunione dettagliati, note e elementi d'azione con ClickUp Meetings

Riunioni ClickUp

offre un'esperienza senza soluzione di continuità per la gestione del calendario delle riunioni o per la creazione di una nuova riunione. Consente di acquisire note, gestire programmi di riunione e impostare elementi d'azione per ogni riunione, rendendo il team responsabile delle discussioni in ogni riunione.

Le note e gli ordini del giorno possono essere utilizzati per le prossime riunioni per ottenere aggiornamenti e garantire che il progetto sia in linea con i tempi. Potete anche utilizzare il programma ClickUp, già pronto per l'uso

modelli di piano di comunicazione pronti all'uso

per aiutarvi a costruire un solido piano di comunicazione per tutto il vostro team.

ClickUp One Up #3: registrate il vostro schermo, create video e condivideteli con i vostri team

catturate le registrazioni dello schermo, create brevi clip e condividetele con i vostri team per una discussione dettagliata con ClickUp Clip_

Siete stanchi di ripetere le riunioni con i membri del team per discutere di un particolare flusso di lavoro o di una funzionalità/funzione del prodotto? Con

ClickUp Clip

è possibile registrare rapidi video o catturare schermate da condividere con il proprio team.

Che si tratti di spiegare un processo complesso o di fornire un feedback su un progetto, ClickUp Clip semplifica la comunicazione visiva, cosa che né Skype né Teams offrono con la stessa facilità e flessibilità.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/Assign-Comments\_Task\_2021.gif Convertire i commenti in attività di ClickUp o assegnarli al team /$$$img/

assegnate i commenti, convertiteli in attività e ricevete notifiche in tempo reale con ClickUp Assign Comments_

Con

ClickUp Assegnazione di commenti

è possibile assegnare facilmente commenti a specifiche attività per migliorare la responsabilità e la comprensione.

È anche possibile commentare all'interno di una discussione di gruppo per un particolare documento e risolvere il commento una volta che è stato affrontato. Quando un commento viene assegnato, si crea immediatamente un elemento d'azione per quel membro del team, che riceve una notifica nella sua chat.

Oltre a queste potenti funzionalità di comunicazione, ClickUp offre anche potenti funzionalità di collaborazione tra team. Ad esempio, se voi o un vostro compagno di squadra modificate in una cartella condivisa

Documenti ClickUp

gli altri membri del team riceveranno una notifica immediata.

Il

Rilevamento della collaborazione ClickUp

consente di sapere quando gli altri stanno digitando, modificando i documenti o aggiungendo un commento. In questo modo si sa esattamente su cosa stanno lavorando i membri del team e si ricevono avvisi sugli aggiornamenti in tempo reale.

collaborate, fate brainstorming e catturate le idee del vostro team utilizzando le lavagne ClickUp

Utilizzo

Lavagne online ClickUp

per fare brainstorming con i vostri team su un progetto o un argomento particolare, catturando le idee di tutti e trasformandole in azioni coordinate.

Con questa robusta tela visiva, è possibile mappare le idee, creare flussi di lavoro agili e tenere discussioni strategiche. Invece delle note, avrete mappe mentali o grafici dettagliati che vi aiuteranno a creare attività e a comprendere meglio il flusso del progetto.

In riepilogo, con ClickUp non avete bisogno di più strumenti per attività diverse. Tutto, dalla comunicazione al project management, dalla condivisione dei documenti al monitoraggio del tempo, è riunito in un unico luogo.

Combina la potenza della collaborazione e della produttività con ClickUp

Nel dibattito tra Skype e Teams, entrambe le piattaforme offrono preziose funzionalità/funzione per la comunicazione e la collaborazione. Tuttavia, passare da uno strumento all'altro può creare confusione e perdere messaggi. Le organizzazioni che utilizzano uno dei due strumenti hanno comunque bisogno di un altro strumento per il project management e la gestione dei flussi di lavoro.

Ecco perché passare a uno strumento di collaborazione unificato, come ClickUp, per tutte le discussioni professionali è una scelta intelligente.

Man mano che Skype si unisce gradualmente a Teams (simile a

Skype for Business

), vale la pena considerare come questo cambiamento potrebbe influire sul flusso di lavoro. La riduzione dell'uso di Skype potrebbe portare alla perdita della cronologia delle chat o ad altri problemi.

Sebbene Microsoft Teams sia una scelta valida, ClickUp rappresenta un'alternativa interessante per evitare questo continuo cambiamento e ottimizzare la collaborazione.

ClickUp offre molto di più delle funzionalità di chattare e videochiamare: una suite completa di strumenti progettati per migliorare ogni parte del vostro flusso di lavoro. Dalla gestione delle attività alla condivisione dei documenti, dalla collaborazione in tempo reale alle visualizzazioni personalizzabili, ClickUp consente al team di fare di più, tutto all'interno di un'unica piattaforma.

Perché accontentarsi di uno strumento che fa solo una parte del lavoro? Date al vostro team la flessibilità, la potenza e l'efficienza necessarie per eccellere.

