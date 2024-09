Come creare un grafico di Gantt in Trello

qual è il segreto per riuscire a riunire le scadenze e gestire attività complesse con facilità?

Le capacità del vostro team, naturalmente, e i loro strumenti! 🛠️

Strumenti come i software di project management e i grafici di Gantt sono dei veri e propri strumenti di svolta Offrono la chiarezza e la struttura necessarie a mantenere allineati più team e a portare avanti i progetti, indipendentemente dalle sfide.

I grafici di Gantt sono come un GPS per il project management. Mappano visivamente la sequenza temporale del progetto, mostrando le date di inizio e fine di ogni attività in un formato chiaro e facile da seguire.

Se state cercando di sfruttare la potenza dei grafici di Gantt in Trello, questo blog vi mostrerà come fare.

Come creare grafici di Gantt in Trello

Se utilizzate Trello e le sue tavole Kanban per monitorare i flussi di lavoro dei progetti, potreste aver bisogno di strumenti di visualizzazione più avanzati per gestire efficacemente progetti complessi.

Purtroppo, Trello non ha grafici Gantt integrati. Tuttavia, è possibile crearli utilizzando le Power-Up. Queste integrazioni di terze parti migliorano le funzioni di Trello e sono spesso gratuite. Inoltre, Trello ha un'interfaccia modelli di Bacheca aiutano a monitorare i progetti.

Quando la creazione di un grafico Gantt in Trello utilizzando questi Power-Up, ci sono alcuni punti chiave da ricordare per garantire che il grafico sia efficace e funzionale.

L'impostazione corretta consente di visualizzare in modo più chiaro le sequenze temporali dei progetti e di snellire il flusso di lavoro. Continuate a leggere per scoprire come.

Passaggio 1: Aggiungere il Power-Up di TeamGantt

Per prima cosa, cercare "TeamGantt" nella sezione Power-Up del proprio account di Trello. Cliccare sul pulsante Aggiungi Power-Up. È possibile aggiungere Power-Up anche dall'opzione Mostra menu sulla bacheca di Trello.

Passaggio 2: connessione di TeamGantt a Trello

TeamGantt richiede di creare un account prima di integrarsi con Trello. Da fare, creare un progetto vuoto in TeamGantt e cliccare su Visualizza nel grafico Gantt.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-250-1400x779.png Nuovo progetto in Trello /%img/

Creare un nuovo progetto

Passaggio 3: organizzare le attività in TeamGantt

Le attività del progetto saranno elencate in TeamGantt. Per aggiungere gli orari, selezionate un'attività nella vista Gantt e impostate le date.

Organizzare le attività e gli elenchi del progetto

Passaggio 4: Creare un grafico Gantt

Passare il mouse sulla Bacheca per creare un grafico a barre di Gantt (impostato per impostazione predefinita su un giorno). È possibile estenderla trascinando i lati per adattarla alle attività richieste.

Personalizzare l'intero progetto in Trello

Passaggio 5: Aggiornare lo stato delle attività

È possibile aggiornare lo stato di un'attività passandoci sopra e facendo clic su Modifica attività. È anche possibile aggiungere le dipendenze facendo clic su un punto e collegandolo all'attività dipendente.

Passaggio 6: Allocazione delle risorse e personalizzazione delle attività

È possibile assegnare le attività ai membri del team selezionando l'icona della persona e scegliendo i nomi pertinenti. È anche possibile personalizzare i colori delle attività facendo clic sul riquadro blu.

Utilizzare le funzionalità di personalizzazione di Trello

Potenziamenti aggiuntivi per un grafico di Trello Gantt

Planyway

Planyway è ottimo per creare una rappresentazione visiva dell'intero flusso di lavoro. Aiuta a suddividere le grandi attività, a bilanciare i carichi di lavoro e a creare roadmap con le dipendenze, in modo simile al grafico di Notion Gantt con la sua proprietà data. È dotato anche di una funzionalità di monitoraggio del tempo che molti trovano utile per monitorare lo stato.

BigPicture

BigPicture è uno strumento di Project Portfolio Management (PPM) che aiuta a pianificare le attività, ad automatizzare il lavoro e a monitorare lo stato complessivo. Questo Power-Up supporta attività cardine, programmi automatici, linee di base e grafici di Gantt per garantire il completamento del progetto.

Progetti di Placker

Placker è un componente aggiuntivo flessibile per il project management con un sistema ben costruito di funzionalità/funzione per il vostro grafico Gantt. È in connessione bidirezionale con Trello, il che significa che qualsiasi modifica in Placker si riflette in Trello. Questo aiuta a pianificare e monitorare le attività su più bacheche.

Bonus: Se siete curiosi di conoscere da fare con i grafici di Gantt per voi come project manager, abbiamo una quindicina di esempi per voi.

Limiti della creazione di grafici di Gantt in Trello

Sebbene Trello sia uno strumento semplice e facile da usare per la creazione di grafici Gantt di base, questa funzione non è integrata nell'applicazione, il che risulta in alcuni limiti.

È anche comune vedere i project manager discutere su come creare un diagramma di Gantt Grafici Gantt vs. Sequenza .

Il fatto è che molti Alternative a Trello hanno funzionalità/funzione di project management dinamiche che potrebbero reinventare il vostro approccio alla gestione dei progetti. Perché usare Trello per i grafici Gantt non è sempre il massimo. Ecco alcuni motivi:

1. Mancanza di grafici di Gantt integrati

Trello non è dotato di grafici Gantt. È necessario aggiungere Power-Up esterni o integrazioni di terze parti per utilizzare un grafico Gantt. Questo può essere scomodo e non è possibile disporre immediatamente di tutte le funzionalità/funzione necessarie.

💡Pro Tip: Date un'occhiata a questi strumenti software che offrono grafici Gantt gratis . Abbiamo elencato diversi strumenti e i loro pro e contro per consentirvi di fare un rapido confronto.

2. Dipendenze delle attività

Trello non mostra le dipendenze delle attività, che sono cruciali per creare grafici accurati dai dati del Gantt. La gestione delle sequenze dei progetti senza queste e l'identificazione dei percorsi critici diventa piuttosto difficile quando si usa Trello.

3. Visualizzazioni limitate

Trello offre principalmente una vista Kanban, che funziona bene per alcuni progetti, ma è insufficiente per coloro che hanno bisogno di più visualizzazioni del progetto, come quelle dei grafici di Gantt, per comprendere le sequenze temporali e le dipendenze.

4. Complessità nella gestione di progetti di grandi dimensioni

Quando si gestisce un progetto di grandi dimensioni con numerose attività, le bacheche di Trello possono diventare ingombranti e difficili da gestire, rendendo difficile creare e mantenere i grafici di Gantt in modo efficace.

5. Funzionalità/funzione di project management insufficienti

Trello manca di alcune funzionalità/funzione avanzate e chiave del project management, spesso presenti negli strumenti grafici Gantt, come il monitoraggio del tempo, la pianificazione e l'allocazione delle risorse e la reportistica dettagliata. Queste funzioni sono essenziali per la creazione di grafici di Gantt dettagliati e attuabili, che aiutano a pianificare i progetti e ad eseguirli senza problemi.

Sebbene Trello abbia diverse funzioni utili, potrebbe non offrire le funzionalità/funzione complete di project management di cui avete bisogno, soprattutto se i grafici di Gantt sono importanti per voi. Per una soluzione più robusta e con funzionalità avanzate di project management, considerate alternative come ClickUp !

Creare grafici Gantt con ClickUp

Se state cercando una piattaforma di project management completa che offra grafici Gantt avanzati, ClickUp offre proprio questo.

Centralizzando il lavoro, riducendo al minimo il passaggio da un contesto all'altro e fornendo una vista Gantt approfondita di tutti i vostri progetti, ClickUp vi garantisce tutto ciò di cui avete bisogno per gestire i vostri progetti in modo efficace. Creazione di grafici Gantt con ClickUp è efficiente e semplice.

ClickUp vede i grafici Gantt come una tabella di marcia che evidenzia ogni svolta del progetto. È stato quindi progettato per fornire tutte le informazioni necessarie per garantire che il progetto rimanga in linea.

Utilizzate la funzionalità Gantt di ClickUp per organizzare e stabilire le priorità

ClickUp offre:

Grafici Gantt incorporati

A differenza di Trello, ClickUp ha grafici Gantt integrati direttamente nella sua interfaccia. Non è necessario cercare integrazioni di terze parti per ottenere le funzioni necessarie.

Utilizzando i grafici di Gantt di ClickUp, è possibile giocare con componenti dinamici che interagiscono con elementi quali elenchi di attività, calendari e dashboard. Questo significa che potrete iniziare subito a gestire i vostri progetti in modo più efficace fin dal primo giorno.

Facile visualizzazione delle dipendenze delle attività

ClickUp semplifica la visualizzazione delle dipendenze delle attività. Questa funzionalità/funzione consente di creare sequenze di progetti accurate e di identificare i percorsi critici senza sforzo.

Collegando le attività, è possibile vedere come le modifiche apportate a un'attività influiscono sulle altre. Ciò garantisce un project management fluido e aiuta a evitare potenziali colli di bottiglia. Questo livello di trasparenza è fondamentale per mantenere lo slancio del progetto e garantire una consegna puntuale.

Utilizzare i grafici di Gantt di ClickUp per visualizzare le dipendenze delle attività

Per aiutarvi a visualizzare il vostro progetto in modo più efficace, date un'occhiata alla nostra compilazione di Modelli di grafico Gantt disponibili in Excel e ClickUp.

Flessibilità di più visualizzazioni

ClickUp non si limita ai grafici Gantt. Offre diverse visualizzazioni, tra cui elenco, tabellone e calendario, per adattarsi a diversi stili ed esigenze di project management.

Questa flessibilità consente di passare da una prospettiva all'altra, il che è essenziale per i project manager che spesso devono adattarsi rapidamente. Fornisce una comprensione completa delle tempistiche e delle dipendenze del progetto. Sia che abbiate bisogno di una panoramica di alto livello o di una ripartizione dettagliata, come la visualizzazione della sequenza temporale, ClickUp vi soddisfa.

Capacità di gestire progetti di grandi dimensioni

ClickUp è stato progettato per gestire con facilità progetti di grandi dimensioni. Le sue funzionalità organizzative avanzate, come le attività secondarie annidate, gli stati personalizzati e le potenti opzioni di filtraggio, garantiscono che i progetti rimangano ordinati e gestibili, indipendentemente dalla loro complessità.

Lo strumento aiuta a mantenere una struttura chiara e a tenere traccia di tutte le parti in movimento, facilitando la gestione di iniziative su larga scala senza essere sopraffatti.

Funzionalità avanzate di project management

Mentre lavorate con i grafici di Gantt, potete utilizzare gli strumenti e le funzionalità avanzate di ClickUp per la gestione dei progetti, come il monitoraggio del tempo, la gestione delle risorse e la reportistica dettagliata.

Grazie a questi strumenti, è possibile creare reportistica dettagliata e attuabile, per pianificare ed eseguire i progetti senza problemi. Inoltre, ClickUp consente di visualizzare i percorsi critici in modo piuttosto ordinato!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-24.gif Panoramica dei percorsi critici di ClickUp /$$$img/

Utilizzate la panoramica del percorso critico di ClickUp

Passare a ClickUp significa lasciarsi alle spalle i limiti di Trello e abbracciare una piattaforma dotata di tutte le funzionalità/funzione necessarie.

Come creare un grafico Gantt con ClickUp

Vediamo come creare un grafico Gantt con ClickUp.

💡Pro Tip: Da fare una guida visiva? Date un'occhiata al nostro video tutorial su come padroneggiare i grafici Gantt di ClickUp per gestire le attività e le dipendenze.

Passaggio 1: delineare il progetto

Definite l'ambito del progetto, gli obiettivi, i risultati chiave e le risorse. Questo garantirà che le attività importanti siano completate in tempo.

Utilizzare Obiettivi di ClickUp per impostare le impostazioni dei progetti, monitorare gli oggetti e organizzarli in cartelle per un facile accesso. Collaborare ai dettagli del progetto in tempo reale con Documenti ClickUp dove il team può contribuire simultaneamente.

Definite gli obiettivi e i risultati con ClickUp Obiettivi

Passaggio 2: Elenco delle attività

Fate un brainstorming e un elenco di tutte le attività necessarie per completare il progetto. Non preoccupatevi ancora dell'ordine, ma catturate tutto. Utilizzare Vista Elenco di ClickUp per organizzare le attività. È possibile creare un nuovo spazio specifico per il grafico Gantt e personalizzarlo con funzionalità e visualizzazioni pertinenti.

Elenca le attività e i progetti di ClickUp

Passaggio 3: Aggiungere i dettagli dell'attività

Utilizzare I campi personalizzati di ClickUp per aggiungere alle attività dettagli essenziali come date di inizio, date di scadenza, assegnatari e priorità. Per un grafico Gantt, includete un campo Data di inizio per ogni attività e organizzate l'elenco per facilitare la navigazione.

Passaggio 4: creare il grafico Gantt

Passate alla vista Gantt di ClickUp per visualizzare le vostre attività. Se la vista Gantt non è stata aggiunta inizialmente, è sufficiente selezionare +Vista dalla barra degli strumenti e aggiungerla. Il grafico Gantt verrà generato automaticamente in base alle attività elencate.

Visualizzate le cinque attività più importanti con i grafici di Gantt di ClickUp

Passaggio 5: personalizzare il grafico Gantt

È possibile personalizzare il grafico di Gantt regolando impostazioni quali la possibilità di nascondere i fine settimana o di attivare l'opzione Riprogrammazione dipendenze. È anche possibile modificare l'intervallo di tempo per concentrarsi su periodi specifici (giorno/ora e mese/giorno).

Personalizzate il vostro grafico Gantt per adattarlo alle esigenze specifiche del progetto

Passaggio 6: creare le dipendenze delle attività

Visualizzare dipendenze delle attività collegando attività correlate. L'interfaccia drag-and-drop di ClickUp lo rende semplice: basta trascinare la linea di connessione da un'attività all'altra. È possibile ripetere questo passaggio per assicurarsi che tutte le attività siano nell'ordine corretto.

Passaggio 7: Aggiungere attività cardine

Le attività cardine sono fondamentali per il monitoraggio dello stato e l'identificazione dei rischi potenziali. In ClickUp è possibile trasformare facilmente un'attività in una pietra miliare Attività cardine del grafico Gantt selezionando l'attività e cambiandone il tipo in attività cardine.

Cambiare il tipo di attività per creare attività cardine nel grafico di ClickUp Gantt

Passaggio 8: monitorare e aggiornare il grafico Gantt

Gestite il vostro grafico Gantt con l'intuitiva interfaccia drag-and-drop di ClickUp. Riorganizzate le attività, regolate la Sequenza e aggiungete nuove attività se necessario. Tutti gli aggiornamenti si sincronizzano in tempo reale, mantenendo il piano del progetto aggiornato senza ulteriori lavori richiesti.

Con questi passaggi, siete pronti a creare e gestire il vostro grafico ClickUp Gantt in modo efficiente, mantenendo i vostri progetti in carreggiata e adattandoli a qualsiasi cambiamento.

Il semplice modello Gantt di ClickUp Modello di Gantt semplice di ClickUp rende più fluida la gestione del progetto, migliora la collaborazione del team e fornisce una chiara visualizzazione delle connessioni tra le attività. Include tre viste Gantt, Elenco e Documento di facile utilizzo e un campione di progetto per iniziare, rendendolo perfetto per i principianti.

Visualizzate chiaramente le connessioni tra le vostre attività con il modello Simple Gantt di ClickUp

Questo modello consente di impostare stati personalizzati come Completato, In corso e Da fare. È inoltre possibile assegnare campi personalizzati a questo modello, come Fase del progetto, Stato di avanzamento del progetto e Allegato.

Gestire progetti complessi con ClickUp

I grafici Gantt sono probabilmente uno degli strumenti più indispensabili per i project manager. Offrono una visualizzazione chiara e dettagliata delle sequenze temporali e delle dipendenze dei progetti e sono un modo eccellente per monitorarli, analizzarli e correggerli.

Sebbene Trello sia un buon strumento di project management con le sue intuitive tavole Kanban, non è all'altezza delle funzioni integrate del grafico Gantt. La mancanza di funzionalità/funzione integrate e di capacità avanzate di project management lo rende più difficile da usare quando si gestiscono progetti complessi e su larga scala.

ClickUp è una potente alternativa che offre grafici di Gantt integrati e un intervallo di funzionalità per la gestione di progetti complessi modelli predefiniti e maneggevoli . L'interfaccia intuitiva consente di visualizzare facilmente le dipendenze delle attività e di passare da una visualizzazione all'altra del project management. Grazie a funzionalità avanzate come il monitoraggio del tempo, l'allocazione delle risorse e la reportistica dettagliata, ClickUp è una soluzione completa per progetti di qualsiasi dimensione. Iscrivetevi a ClickUp e migliorate il vostro kit di strumenti per il project management con tutte le funzionalità/funzioni necessarie per creare e mantenere grafici Gantt dettagliati e funzionali.