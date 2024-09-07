Ruggine e burnout: Sintomi e soluzioni

questo articolo ha lo scopo di fornire informazioni sull'arrugginimento e sul burnout in relazione al luogo di lavoro. Non intende sostituire la consulenza medica professionale, la diagnosi o il trattamento di qualsiasi condizione di salute

Tutti abbiamo sentito parlare di burnout, uno stato di esaurimento emotivo, fisico e mentale causato da uno stress eccessivo.

Ma avete mai sperimentato la sua controparte più silenziosa?

Quella sensazione strisciante di stagnazione, in cui siete intrappolati in una routine che non vi sfida o non vi entusiasma più?

Anche se può sembrare meno intensa del burnout, la ruggine è altrettanto dannosa nel tempo.

Sia la ruggine che il burnout hanno un impatto profondo sulla produttività, sulla salute mentale e sulla salute fisica. La differenza? L'una ci fa sentire sopraffatti e angosciati, mentre l'altra ci fa sentire bloccati in una routine, incapaci di trovare uno scopo o una gioia nella vita di tutti i giorni.

In questo blog analizzeremo le differenze tra ruggine e burnout, esamineremo l'impatto di ciascuna condizione sul benessere e offriremo consigli su come superarle.

Comprendere la ruggine

L'esaurimento si verifica quando il lavoro diventa così poco interessante da diventare indifferente e perdere completamente interesse. È caratterizzata da noia, mancanza di impegno e decadimento della motivazione.

Tra i molti sentimenti che la ruggine evoca, è comune la sensazione che le proprie capacità siano sottoutilizzate, che la creatività sia soffocata e che il lavoro manchi di uno scopo.

Tra i segni più comuni che indicano l'arrugginimento vi sono:

Scarsa energia

Un senso di distacco dal proprio lavoro

Sentimenti di frustrazione o disperazione

Scarsa salute mentale e potenziali problemi di salute fisica

L'impatto della ruggine

Un dato significativo della ruggine è che colpisce in modo sproporzionato le donne a causa della presenza di pregiudizi di genere.

Molte donne si trovano in ruoli che non sfruttano appieno il loro talento o il loro potenziale a causa delle aspettative tradizionali, della discriminazione sul posto di lavoro o delle pressioni della società. Il soffitto di cristallo, le opportunità di crescita diseguali, lo stato di avanzamento della carriera rallentato o l'essere messe da parte in lavori meno stimolanti possono creare sentimenti di stagnazione e di scarsa salute mentale.

A Reportistica McKinsey ha evidenziato che per ogni 100 uomini promossi da ruoli di base a posizioni dirigenziali, solo 87 donne raggiungono lo stesso livello.

La ruggine, tuttavia, non è limitata a un genere o a un tipo di lavoro. Si verifica in tutte le professioni in cui prevalgono la routine e la ripetizione. È particolarmente comune nei campi in cui i professionisti sono altamente qualificati ma hanno poco controllo sulle loro attività o sulla loro crescita.

Questa sfida è ancora più pronunciata in campi ad alto rischio, come quello sanitario. L'equilibrio tra lavoro e vita privata è un problema chiave, aggravato dalla mancanza di risorse coerenti a supporto degli operatori sanitari. Questi professionisti devono spesso affrontare alti livelli di stress a causa di orari di lavoro irregolari e impegnativi, il che non fa che peggiorare la situazione.

A Sondaggio CDC condotto nel 2022 ha rivelato che il 46% degli operatori sanitari è spesso vittima di burnout.

Distinguere la ruggine dal burnout

L'esaurimento deriva dalla noia e dal sottoutilizzo delle competenze.

Ad esempio..:

un grafico esperto, che un tempo era entusiasta delle sfide creative, potrebbe sentirsi disimpegnato e demotivato a causa di attività ripetitive e banali come piccole modifiche o richieste di design basate su modelli

Il burnout è causato da stress ed esaurimento prolungati.

Ad esempio:

un'infermiera che lavora in un ospedale affollato diventa fisicamente ed emotivamente esausta a causa delle lunghe ore di lavoro e delle richieste ad alto stress, il che può portare a una diminuzione della passione per la cura dei pazienti

Sebbene burnout e rust-out derivino da cause diverse, condividono alcuni sintomi simili. Entrambi portano all'esaurimento e alla riduzione della produttività, al deterioramento della salute mentale e a un senso di distacco dal lavoro o dalla vita in generale.

Ecco alcune differenze tra i due:

tabella che descrive le differenze tra burnout e rust-out Aspetto | Burnout | Rust-out |

| -------------------- | --------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------- |

| Cause | Sovraccarico di lavoro, stress elevato, richieste irrealistiche | Monotonia, mancanza di lavoro significativo, sottoutilizzo delle competenze |

| Sintomi | Stanchezza, irritabilità, mancanza di motivazione, potenziali problemi di salute fisica | Noia, apatia, mancanza di entusiasmo |

| Ambiente di lavoro | Alta pressione, ritmo incalzante, ambiente di lavoro esigente | Ripetitivo, privo di sfide e con minime opportunità di crescita |

Convinzioni errate comuni su burnout e rust-out

Ci sono molte idee sbagliate che riguardano il burnout e l'arrugginimento.

Misconoscimento 1: Burnout e affaticamento sono la stessa cosa

La fatica è una stanchezza generale dovuta a sforzi fisici o mentali, mentre il burnout comporta stress cronico, esaurimento emotivo e problemi di salute mentale. Molto simile a sindrome di recupero da riunione il burnout lavorativo ha un impatto sulle prestazioni lavorative e sul benessere generale.

Misconoscimento 2: Si può curare il burnout o l'arrugginimento riposando

Entrambe le condizioni spesso richiedono più del riposo. Il burnout richiede cambiamenti nel carico di lavoro, nella gestione dello stress e nell'assistenza. L'arrugginimento richiede la ricerca di nuove sfide, lo sviluppo professionale o un cambiamento di ruolo per riaccendere l'impegno e l'interesse.

Misconoscimento 3: Il burnout o la ruggine sono un fallimento personale

L'esperienza del burnout o del rust-out non riflette l'inadeguatezza o il fallimento personale di nessuno. Entrambe le condizioni risultano da problemi continui e irrisolti sul posto di lavoro, sovraccarico dei dipendenti o circostanze personali che causano uno stress eccessivo o una mancanza di impegno.

Misconoscimento 4: Il burnout e la ruggine sono problemi puramente legati al lavoro

Sebbene entrambe le condizioni siano spesso collegate agli ambienti di lavoro, possono verificarsi anche nella vita personale. I genitori possono sperimentare il burnout con i propri figli e i partner possono sperimentarlo reciprocamente

Le fasi del burnout

Sebbene il burnout sia spesso visto come un evento finale che precede un cambiamento drammatico, come l'abbandono del lavoro, di solito i sintomi si manifestano nel tempo. Infatti, il burnout può durare da poche settimane ad anni, e il recupero dipende dalle circostanze, dalla gravità o dalla fase della condizione e dai meccanismi di coping.

La comprensione delle cinque fasi del burnout può aiutare a determinare se si è semplicemente stanchi o se si sta vivendo un burnout. Può anche aiutare a farsi un'idea del tempo che può richiedere il recupero. Discutiamone:

Fase 1: La fase della luna di miele

All'inizio di un nuovo lavoro o progetto, è probabile che ci si trovi nella fase della luna di miele. Siete spinti dall'eccitazione e da un **senso di freschezza, che vi rende desiderosi di affrontare le sfide e di assumervi nuove responsabilità.

Vi sentirete fortemente impegnati nelle vostre attività e il vostro ottimismo e la vostra motivazione vi aiuteranno a superare con relativa facilità gli ostacoli iniziali nell'ambiente di lavoro.

Fase 2: inizio dello stress

Con il passare del tempo, l'eccitazione iniziale può iniziare a diminuire, lasciando il posto alla sorgenza dello stress. In questa fase, le pressioni del carico di lavoro o le richieste del ruolo iniziano a farsi sentire e si possono riscontrare stanchezza, irritabilità e difficoltà nella gestione del tempo.

Anche se questo può sembrare un comportamento abituale e si cerca di far fronte alla situazione con combattendo la stanchezza mentale l'aumento dei livelli di stress inizia ad avere un impatto sul benessere generale e sulla produttività.

Fase 3: stress cronico

In questa fase, lo stress diventa un compagno costante e i meccanismi di coping iniziali potrebbero non funzionare più. Si possono manifestare sintomi gravi, come aumento dell'ansia, stress sul posto di lavoro, disturbi del sonno e altri problemi di salute mentale.

Le relazioni personali e professionali potrebbero iniziare a risentirne. La natura persistente dello stress cronico rende inoltre difficile mantenere alti i livelli di rendimento.

Fase 4: burnout

Il burnout si verifica quando gli effetti dello stress cronico culminano in uno stato di gravi problemi di salute fisica e mentale. Si possono manifestare sintomi come affaticamento completato, pessimismo e un atteggiamento fortemente negativo nei confronti delle proprie responsabilità.

La salute fisica ne risente, con sintomi come mal di testa o problemi gastrointestinali. In questa fase è necessario intervenire per evitare ulteriori danni.

Fase 5: burnout abituale

Se non si prendono provvedimenti drastici dopo la fase 4, si rischia di entrare nella fase cronica del burnout. In questo caso, il burnout diventa uno stato a lungo termine e i sentimenti di disperazione e impotenza diventano radicati, influenzando il proprio Outlook generale sulla vita. Anche il ritiro dal lavoro e dalla vita privata è più marcato.

Superare il burnout abituale in modo naturale è difficile, poiché richiede un lavoro e un supporto significativi. Il recupero richiede interventi sostanziali come la terapia o una completa revisione del lavoro e dello stile di vita.

Affrontare la ruggine e il burnout: Ruoli e responsabilità

Il burnout è il processo graduale di disincanto e amarezza nei confronti del proprio lavoro. Un aspetto cruciale per affrontare la ruggine (e il burnout) è la comprensione delle loro principali cause, la più importante delle quali, come prevedibile, è la soddisfazione per il lavoro

Quando il proprio lavoro è significativo e coinvolgente, è meno probabile che ci si senta sopraffatti da ansia da lavoro (che porta al burnout) o annoiati dalla routine (che porta all'arrugginimento).

Un altro aspetto della gestione di queste condizioni è praticare una routine di cura di sé coerente e intenzionale. Quando si dà priorità al proprio benessere e si fa in modo di dedicargli tempo e lavoro richiesto, si possono ridurre i problemi di salute mentale associati a entrambe le condizioni. Se necessario, rivolgetevi a professionisti qualificati della salute mentale o a career coach per riprendervi dalla ruggine e dal burnout in modo corretto.

Assicuratevi di fissare dei limiti, di mantenere una equilibrio tra lavoro e vita privata prendetevi pause regolari, dormite a sufficienza, mangiate una dieta equilibrata e nutriente e dedicatevi ad attività ricreative che vi rilassino e vi ritemprino.

Considerate la possibilità di meditare, scrivere un diario o praticare la mindfulness. Per gestire lo stress, incorporate tecniche di gestione dello stress come esercizi di respirazione profonda, attività fisica regolare o anche strategie di gestione del tempo.

Burnout negli operatori sanitari

Il burnout e l'arrugginimento tendono a colpire in modo sproporzionato gli operatori sanitari, poiché le intense richieste del lavoro portano spesso all'esaurimento fisico, emotivo e mentale.

Lunghe ore di lavoro, ambienti ad alto stress e il tributo emotivo dell'assistenza ai pazienti possono far sentire gli operatori sanitari svuotati e disconnessi. Affrontare il problema del burnout in questo campo è essenziale per garantire il benessere sia degli operatori sanitari sia dei pazienti che assistono. D'altra parte, il ciclo apparentemente infinito di sfide sul posto di lavoro, orari strani e situazioni difficili può portare all'esaurimento nel corso degli anni.

Se siete operatori sanitari, cercare il supporto dei colleghi e partecipare regolarmente ai programmi di benessere può essere d'aiuto. Oltre al supporto professionale, considerate la possibilità di praticare la meditazione o la mindfulness per gestire lo stress quotidiano.

Se vi state arrugginendo, cercate opportunità per espandere le vostre impostazioni, impegnarvi nello sviluppo professionale ed esplorare nuovi campi.

La rotazione dei compiti, il tutoraggio o la partecipazione a iniziative di ricerca possono reintrodurre varietà e sfide nel vostro lavoro per una maggiore soddisfazione.

Gestire la ruggine e il burnout: Passaggi pratici

Oltre a quanto detto sopra, ecco alcuni passaggi per gestire l'arrugginimento:

1. Riconoscere le proprie sensazioni

Il primo passaggio per risolvere un problema è riconoscere che lo si sta vivendo. Quando lo si fa, ci si mette nella posizione di poter effettivamente fare qualcosa per risolverlo.

Siate onesti con voi stessi e con gli altri riguardo ai vostri sentimenti di disimpegno. Prendete in considerazione passaggi come esprimere le vostre preoccupazioni al vostro manager, pianificare la giornata lavorativa per consentire un lavoro stimolante e tempi di inattività, e altro ancora.

Parlate con il vostro manager della possibilità di rimodulare il vostro ruolo o di cercare costantemente un lavoro che offra varietà e soddisfazione. Se vi sentite arrugginiti, lavorate con il vostro supervisore Da fare per stimolare il vostro interesse e rendere il lavoro nuovamente significativo.

2. Identificare i propri valori

È sempre meglio dedicare del tempo a riflettere su ciò che conta veramente per voi nel lavoro e nella vita. Allineare le attività quotidiane ai propri valori fondamentali aiuta a promuovere un senso di scopo, riducendo la probabilità di sentirsi senza sfide o disimpegnati.

La comprensione dei propri valori aiuta a determinare quante ore di lavoro si dovrebbero fare e quante ore dedicare agli hobby. Vi aiuterà anche a dedicarvi ad attività che stimolino la vostra curiosità e passione, sia all'interno che all'esterno del lavoro.

3. Monitorare lo stress

Lo stress è spesso il precursore del burnout, quindi è importante monitorarlo regolarmente. Prestate attenzione ai segnali fisici, emotivi e comportamentali come mal di testa, irritabilità, problemi di sonno o difficoltà di concentrazione.

Monitorate i vostri livelli di stress attraverso il monitoraggio, la mindfulness o l'auto-riflessione. Questo vi aiuterà a notare gli schemi e a intervenire prima che diventino opprimenti.

4. Impostazione dei confini

L'impostazione dei limiti è essenziale per proteggere la vostra energia e la vostra salute mentale. Imparate a dire di no alle attività o ai commit che vi opprimono e fate in modo che le ore di lavoro non si riversino nel vostro tempo libero.

Una comunicazione chiara con i colleghi, i supervisori o i membri della famiglia sui vostri limiti vi aiuterà a creare una vita più equilibrata. L'impostazione di confini sani vi permette di dedicare al lavoro un tempo mirato, dandovi al contempo lo spazio per ricaricarvi.

5. **Chiedere aiuto a un professionista

Se i sentimenti di stanchezza, disimpegno o frustrazione persistono nonostante il lavoro richiesto, potrebbe essere il momento di cercare un aiuto professionale.

La terapia può offrire un percorso strutturato per la guarigione, aiutandovi a identificare le cause alla radice delle vostre sfide e a sviluppare meccanismi di coping. Offre uno spazio sicuro per affrontare lo stress, l'esaurimento emotivo e i sentimenti di inadeguatezza o disincanto. La terapia aiuta anche a riconnettersi con il proprio senso dello scopo e a riscoprire ciò che ci motiva.

6. Utilizzare strumenti per gestire meglio i carichi di lavoro

Sebbene il burnout e l'arrugginimento non siano dovuti esclusivamente al lavoro, il carico di lavoro e l'ambiente di lavoro svolgono un ruolo significativo. È quindi essenziale gestire il proprio lavoro. Usare strumenti di prioritizzazione possono aiutare a Da fare.

ClickUp è uno strumento di strumento gratuito per il project management che aiuta a migliorare la produttività, a stabilire meglio le priorità delle attività e a ridurre l'ansia. Grazie alle funzionalità/funzione intuitive di ClickUp, potrete gestire il vostro carico di lavoro in modo da fare pause regolari e mantenere un equilibrio tra lavoro e vita privata, garantendo al contempo la riunione delle scadenze.

Sentite cosa dice di ClickUp Michael Turner, Direttore Associato della Miami University:

Ho riunioni bisettimanali con il mio supervisore e usiamo ClickUp per il nostro Programma. Mi sento più in gamba perché tutte le mie richieste di eventi e presentazioni sono qui, insieme a un indicatore di stato aggiornato che lei può controllare.

Aumenta il tuo flusso di lavoro e la tua soddisfazione professionale con ClickUp

Ecco alcune funzionalità/funzione di ClickUp che possono aiutarvi:

15+ visualizzazioni personalizzabili

ClickUp offre più di 15 visualizzazioni personalizzabili per visualizzare e organizzare i vostri lavori.

Queste due visualizzazioni, tuttavia, possono aiutarvi a pianificare meglio il vostro lavoro:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Carico di lavoro-view-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Vista Carico di lavoro semplificata /$$$img/

impostate la vostra capacità utilizzando la vista Carico di lavoro di ClickUp

Vista Carico di lavoro di ClickUp visualizza la capacità di ogni persona oberata di lavoro. Oltre all'impostazione della capacità, aiuta ad aggiungere stime di durata e priorità alle attività e ad assegnare risorse aggiuntive laddove necessario

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Calendar-view-simplified.png ClickUp 3.0 Visualizzazione del calendario semplificata /$$$img/

organizzate i vostri impegni senza problemi con la visualizzazione Calendario

Visualizzazione del calendario di ClickUp aiuta a visualizzare tutto il lavoro da fare. È possibile riprogrammare facilmente le attività con il drag and drop, impostare tempi di inattività e gestire le scadenze, sincronizzare il calendario con Google Calendar e impostare promemoria per non perdere mai un evento. Questa chiara visualizzazione aiuta a ridurre l'ansia e l'incertezza

ClickUp Documenti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/rich-formatting-and-slash-commands-in-clickup-docs.gif comandi di formattazione e slash nei documenti di ClickUp /$$$img/

registrare i propri pensieri e i fattori di stress con ClickUp Docs

Sia che vogliate annotare i vostri pensieri, creare liste di controllo o scrivere reportistica sul lavoro, Documenti ClickUp da fare. È il partner perfetto per la scrittura, che può essere personalizzato per adattarsi a qualsiasi tipo di lavoro con infinite opzioni di formattazione.

Collaborate con il vostro team, collegate Teams alle attività e organizzate il lavoro senza problemi. Inoltre, se utilizzate Docs per scrivere un diario, sappiate che offre controlli completi sulla privacy e sulla modifica, garantendo che i vostri pensieri privati rimangano tali.

Impostazione delle priorità delle attività

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Setting-Task-Priority.png ClickUp 3.0 Impostazione della priorità delle attività /$$$img/

impostare le priorità delle attività per creare un piano d'azione

L'impostazione delle priorità è essenziale per gestire, mitigare e persino prevenire il burnout e l'arrugginimento. Attività di ClickUp con priorità può aiutare a pianificare i prossimi passaggi. Offre quattro priorità di attività: urgente, alta, normale e bassa.

È possibile ordinare ogni attività in base alla priorità, aggiungere una stima della durata stimata e creare un piano d'azione completo.

Modelli

Da modelli di elenco di attività ai modelli di carico di lavoro, ClickUp ha qualcosa per tutto.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUps-Employee-Carico di lavoro-Template.png Modello di Carico di lavoro per i dipendenti di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-216058901&department=marketing&\_gl=1\*1hbqo9m\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjE5MjQ1MDYuRUFJYUlRb2JDaE1Jc3B6ZHlzekNod01WRThWTUFoMXlnZcxRUFBWUFTFFZ0pXTlBEX0J3RQ..\*\_gcl_au\*MTYwMTcxOTY4MC4xNzE5OTg0MjkwLjE3MTgwOTk1ODEuMTcyMDE1NjI1OC4xNzIwMTU2MjU5 Scarica questo modello /%cta/ Modello di Carico di Lavoro dei Dipendenti di ClickUp vi aiuta a valutare le capacità vostre e degli altri membri del team e ad assegnare le attività di conseguenza. In questo modo potrete stabilire aspettative chiare per tutti, assicurando che né voi né i vostri dipendenti andiate in burnout.

Il modello offre cinque viste Carico di lavoro del team, Bacheca, Attività e Carico di lavoro individuale e diversi campi personalizzati per migliorare la collaborazione e la chiarezza.

Con ClickUp è possibile impostare promemoria per fare pause regolari, anche durante una giornata di lavoro frenetica. Questo vi aiuterà a dare priorità alla vostra salute mentale.

Prevenire la ruggine e il burnout con ClickUp

Sia che vi sentiate disimpegnati e stagnanti, sia che vi sentiate sopraffatti ed esausti, riconoscere tempestivamente i segnali è fondamentale per prevenire ulteriori danni.

Affrontare questi problemi richiede un approccio proattivo, che comprenda la cura di sé, l'impostazione di limiti e la ricerca di uno scopo nel proprio lavoro.

Per rimanere organizzati ed evitare di cadere nella ruggine o nel burnout, provate ClickUp, un potente strumento per gestire le attività, bilanciare i carichi di lavoro e tenere traccia di ciò che conta di più.

Prendete il controllo della vostra giornata lavorativa, iniziate a gestire le vostre responsabilità in modo più efficace e mettete voi stessi e il vostro team al primo posto iscrivendosi a ClickUp !

FAQs

**1. Da cosa capisco se sono esaurito?

Potreste essere esausti se vi sentite costantemente esausti, svuotati emotivamente, cinici nei confronti del lavoro e meno efficaci nonostante i vostri sforzi.

**2. Che differenza c'è tra essere stanchi e sentirsi esausti?

La stanchezza è temporanea e si risolve con il riposo. Il burnout è cronico, risulta da uno stress prolungato e comprende l'esaurimento emotivo e la sensazione di inefficacia sul lavoro.

**3. Sono esaurito o solo pigro?

Il burnout non è pigrizia. Se un tempo eravate motivati, ma ora vi sentite incapaci di lavorare a causa dell'esaurimento e dello stress, potreste essere esauriti. La pigrizia non è il tributo emotivo e fisico che deriva dal burnout.

**4. Da quanto tempo dura il burnout?

Il burnout può durare da settimane ad anni, a seconda della sua dipendenza e dei passaggi effettuati per affrontarlo.

**5. Da quanto tempo il burnout si riprende?

Il recupero può richiedere da alcune settimane a mesi, a volte anche di più, a seconda del livello di burnout e degli interventi utilizzati, come la terapia, i cambiamenti nello stile di vita o l'adattamento del lavoro.

**6. Si può essere affetti da burnout senza saperlo?

Sì, il burnout può svilupparsi gradualmente e molte persone possono non riconoscerlo immediatamente, scambiandolo per normale stanchezza o stress lavorativo, finché i sintomi non diventano schiaccianti.