Come ottimizzare le prestazioni del team durante la fase di esecuzione

Le prestazioni del team sono un fattore determinante per l'esito positivo di qualsiasi azienda. Ma ammettiamolo, mantenere costantemente il massimo delle prestazioni può essere una vera sfida.

Oggi le aziende devono evolversi costantemente per stare al passo con le condizioni dinamiche del mercato e i dipendenti possono essere sottoposti a pressioni per stare al passo con questo cambiamento.

In qualità di manager, il vostro ruolo è fondamentale per mantenere il team motivato e allineato agli obiettivi dell'organizzazione. Ciò significa gestire le aspettative del team e condividere gli strumenti che lo aiuteranno a rimanere concentrato, soprattutto nella fase di esecuzione.

Se vi state chiedendo cosa sia la fase di performance e come potete spingere il vostro team a raggiungerla, questo articolo fa per voi. Continuate a leggere. 🧐

Che cos'è la fase di performance?

La fase di esecuzione è una delle fasi più importanti del modello di Tuckman

sviluppo del team

. Il modello è stato sviluppato da Bruce Tuckman, uno psicologo dell'educazione che lo ha utilizzato per descrivere un processo teorico su come i gruppi si evolvono e crescono a metà degli anni Sessanta.

La fase di esecuzione è la quarta fase del modello "Cinque fasi di sviluppo del team" ed è forse la più importante. In questa fase, ogni membro del team lavora al massimo delle sue potenzialità e il team agisce come un'unità altamente organizzata e coesa.

Le cinque fasi del modello comprendono:

Fase 1: Fase di formazione

Fase 2: Fase di formazione

Fase 3: Fase di normalizzazione

Fase 4: Fase di esecuzione

Fase 5: Fase di avanzamento

Comprendiamo brevemente tutte le fasi del team building prima di immergerci nella fase di esecuzione.

Fase #1: Modulo

Questa fase è quella in cui i membri del team o del gruppo si stanno appena formando.

I membri del team potrebbero non conoscersi bene. C'è molta incertezza nell'aria e il team potrebbe non essere molto produttivo. I membri si stanno ancora abituando l'uno all'altro e hanno bisogno di tempo per capire i loro ruoli individuali.

Fase #2: fase di assalto

È il momento in cui i membri del team stanno imparando a lavorare insieme. **In questa fase possono sorgere conflitti dovuti a personalità o interessi contrastanti

I membri del team possono non avere ancora completa chiarezza sui propri ruoli e potrebbero oltrepassare i limiti reciproci.

Dinamiche del team

possono diventare impegnative, in quanto i membri lavorano per trovare i ruoli più adatti a loro.

Fase #3: fase di normalizzazione

In questa fase le cose iniziano finalmente ad andare al loro posto. **I membri del team si inseriscono nei rispettivi ruoli

Man mano che si sentono a proprio agio nel lavorare insieme alle attività del team, si sentono più a loro agio nel chiedere aiuto o nel cercare un feedback costruttivo l'uno dall'altro.

Fase #4: fase di esecuzione

Solo i Teams con esito positivo possono raggiungere questa fase preziosa, in cui i membri del team raggiungono il loro massimo potenziale, non solo individualmente ma anche come team.

Se avete visto film come Ratatouille o Burnt, ecco un esempio: All'inizio, gli chef si scontrano continuamente tra loro e i conflitti interpersonali sono numerosi. Ma alla fine sono in perfetta sincronizzazione, come un'orchestra intonata e armoniosa. Questa è la fase di esecuzione.

Nella fase di esecuzione,

Il team ha definito i propri ruoli, ha stabilito confini chiari in cui nessuno passa sopra i piedi degli altri e può collaborare senza problemi

I membri si assumono attivamente la responsabilità e la quantità appropriata di autorità per guidare i progetti

Ogni membro si aiuta a vicenda a identificare e superare errori, sbagli e altre carenze

I membri si forniscono reciprocamente feedback per ottenere risultati migliori e si muovono in sincronizzazione verso gli obiettivi del team

Tutti provano un profondo senso di soddisfazione per il proprio stato

Il team aderisce ai flussi di lavoro stabiliti per raggiungere gli obiettivi condivisi e i membri si sentono uniti nel perseguire un obiettivo comune. Questa rappresenta la fase ideale dello sviluppo del gruppo.

In qualità di team leader, il vostro obiettivo è quello di guidare il vostro team verso questa fase il più rapidamente possibile, ed è esattamente ciò che siamo qui per aiutarvi a raggiungere.

Fase #5: Fase di aggiornamento

È la quinta e ultima delle fasi di Teams, quando il team è pronto a sciogliersi. In genere avviene quando la missione del team è stata raggiunta.

Questo è il momento in cui voi e il vostro team potete festeggiare i risultati raggiunti. Riflettete sui risultati raggiunti e promemoria per il team dello scopo del loro lavoro

Trattandosi della quinta fase, è anche un'ottima occasione per riconoscere e celebrare i talenti dei singoli membri del team.

**Perché si dovrebbe puntare alla fase di esecuzione?

La fase di esecuzione può dare il massimo risultato positivo per voi e per il vostro team. 🎯

In questa fase c'è una perfetta sincronizzazione e una comunicazione perfetta e la maggior parte dei membri lavora in modo impeccabile per raggiungere i propri obiettivi.

**L'idea è di mantenere il team in questa fase il più a lungo possibile

Anche se in teoria sembra fantastico, nessun team può rimanere costantemente in bilico nella fase di performance senza alcun intervento. Spetta a voi, leader del team, assicurarvi che il vostro team rimanga in questa fase il più a lungo possibile, soprattutto durante i progetti.

Da fare, iniziando a evitare le sfide più comuni che possono nascere in questa fase, mantenendo una forte leadership. Ulteriori informazioni.

**Quali sono le sfide più comuni nella fase di esecuzione? E Perché Da fare?

🚩Burnout

Il burnout è il nemico più temibile quando si tratta di mantenere una

team ad alte prestazioni

. E non si può risolvere il problema solo introducendo attività di benessere. Non importa quanto i membri del team meditino o facciano esercizio fisico, se sono bloccati in un ambiente che induce stress cronico, ne risentiranno.

Il burnout è negativo per l'azienda e per l'uomo in generale.

33% dei dipendenti

ammette che il burnout li rende meno concentrati sul lavoro, mentre il 31% afferma che ha fatto perdere interesse per il proprio lavoro e il 21% riferisce che ha portato a una maggiore procrastinazione.

Il

le tre cause principali

per il burnout includono aumento del carico di lavoro, problemi di salute mentale che potrebbero derivare da una mancanza di confini tra lavoro e vita privata e scadenze irrealistiche.

Altri fattori che contribuiscono al burnout causato dal luogo di lavoro sono:

Urgenza costante

Reti di comunicazione gerarchiche e lente

Micromanagement

Mancanza di riconoscimento dei risultati ottenuti

Superamento dei limiti personali e degli orari di lavoro

🚩 Mantenere lo slancio

Un'altra sfida considerevole per i manager è garantire la costanza dei risultati del team, giorno dopo giorno e settimana dopo settimana. Sebbene non si possa pretendere sempre il 100% dal proprio team, ciò non significa che si debba lasciare che si verifichi una stagnazione.

Alcune cause comuni di perdita di slancio sono:

Burnout (sì, sono tutti correlati)

Mancanza di obiettivi chiari e allineati

Compiacimento

Assenza di persone chiave del team

Mancanza di riconoscimento

Fattori esterni come i cambiamenti dei valori aziendali, l'alta dirigenza e altro ancora

🚩 Aumento dei conflitti

I conflitti sono inevitabili. Possono sorgere per conflitti di interesse, scontri di personalità o altre ragioni.

Ecco alcuni motivi comuni di conflitto che sorgono in fase di esecuzione e che è bene tenere d'occhio:

Opinioni professionali divergenti e stili di lavoro

Il mio lavoro verso obiettivi personali e professionali diversi

Sovrapposizione di ruoli nelle fasi successive di un progetto

Sistemi di credenze personali

Risorse limitate

Fattori organizzativi come cambiamenti nelle politiche aziendali o ristrutturazioni

Stress causato da fattori esterni come scadenze irrealistiche da parte di superiori/dirigenti

Concorrenza spietata

Ognuna di queste ragioni (o altre ancora) può indebolire quello che dovrebbe essere un team ad alta funzione, efficace ed efficiente.

Da fare, quindi, per rimetterli in piedi?

**Quali sono le best practice per guidare efficacemente nella fase di performance?

Una forte leadership rimane l'obiettivo principale quando si gestiscono e si amministrano team ad alte prestazioni.

Nonostante i lavori richiesti per mettere insieme un team con la miscela ideale di competenze e attitudini, la creazione di un ambiente in cui il team possa prosperare richiede spesso di modificarne la composizione in base all'evoluzione delle dinamiche.

Ecco alcune strategie per gestire i team in fase di performance:

✅ Condurre le attività di gruppo in fase

Discutere il quadro generale: Attualizzare la posizione in cui si desidera vedere se stessi e il proprio team dopo un certo periodo di tempo. Lasciate che il vostro team visualizzi dove deve arrivare con il progetto a cui sta lavorando. Questo li aiuta a mantenere l'energia immaginando i risultati futuri e a manifestare il livello di esito positivo del team

Attualizzare la posizione in cui si desidera vedere se stessi e il proprio team dopo un certo periodo di tempo. Lasciate che il vostro team visualizzi dove deve arrivare con il progetto a cui sta lavorando. Questo li aiuta a mantenere l'energia immaginando i risultati futuri e a manifestare il livello di esito positivo del team Tre domande principali: Ponete al vostro team queste tre domande fondamentali:

_Cosa ha funzionato per noi? cosa ci crea problemi? cosa possiamo migliorare?

Ponete al vostro team queste tre domande fondamentali:

Ma non conservateli per la fine dello sprint.

Raccogliete questo prezioso feedback a intervalli regolari durante il ciclo del progetto per avere una buona idea degli argomenti di cui sopra. Fornire un feedback tempestivo, affrontare tempestivamente i problemi ed evidenziare gli stati di avanzamento crea un senso di miglioramento continuo e di realizzazione per tutti i membri del team

Sessioni di brainstorming complete: Visualizzate le vostre idee con l'aiuto di questo esercizio rapido. Riunisce il gruppo e lo incoraggia a pensare in modo innovativo per contribuire al completamento tempestivo del progetto a cui si sta lavorando

Visualizzare riunioni, discussioni e idee con le lavagne online di ClickUp

Immaginate di poter disporre di uno spazio infinito da popolare con idee testuali e visive per

monitorare progetti e

attività. Questo è ciò che

Lavagne online ClickUp

da fare.

Con ClickUp Whiteboards è possibile:

Collaborare visivamente su un'unica piattaforma condivisa per trasformare le idee in intuizioni attuabili

Fare brainstorming, strategie, creare mappe mentali e pianificare flussi di lavoro agili

Connettersi con gli strumenti di ClickUp come Tasks per passare senza problemi dall'ideazione all'azione

Collegare i file di lavoro, i documenti e le attività direttamente sulla lavagna online

✅ Riconoscimento dei contributi

Un team è un'amalgama di personalità contrastanti.

Naturalmente, alcuni membri saranno più dinamici di altri e, di conseguenza, più visibili. È vostro compito, in quanto leader, capire chiaramente chi contribuisce in che modo durante un progetto.

Assicuratevi che i membri meno visibili abbiano la possibilità di essere sotto i riflettori riconoscendo i loro contributi. Questo porterà a un team consapevole dei talenti di tutti i membri e a celebrarli, indipendentemente dalla voce di un individuo.

Tenere traccia dei risultati ottenuti dai propri compagni di squadra utilizzando le attività di ClickUp

Per farlo in modo efficiente, potete utilizzare un sistema di gestione del team che vi aiuti a tenere traccia delle attività terminate. È possibile utilizzare diverse funzionalità/funzione di ClickUp all'unisono. La prima è

Attività di ClickUp

.

Con le attività, è possibile:

Assegnare al vostro team attività fattibili, chiare e ben definite

Monitorare lo stato di avanzamento delle attività per comprendere le prestazioni del team

Pianificare, organizzare e collaborare senza problemi a qualsiasi progetto

Categorizzare le attività in base alla priorità e all'assegnazione

Collegate le attività collegate e seguite lo stato di avanzamento con stati personalizzati

Un altro modo interessante per monitorare i propri stati è quello di utilizzare l'opzione

Modello di tracciamento dei progetti di ClickUp

.

Con questo template è possibile raggruppare le attività per fase, tenere traccia dello stato di avanzamento e collaborare perfettamente con il team. È perfetto per gestire più progetti senza essere sopraffatti. Sarete organizzati, riceverete aggiornamenti in tempo reale e conoscerete i contributi di tutti.

Scarica questo modello

✅ Fissa sempre obiettivi raggiungibili

Un team che lavora al meglio deve essere concentrato e allineato verso un obiettivo comune. A tal fine, è necessario che ogni membro del team si ponga obiettivi ben definiti e perseguibili, in linea con il proprio ruolo.

Evitate di sovrapporre gli obiettivi per evitare conflitti tra le attività. Continuate ad alzare leggermente la barra ogni volta per garantire che il team continui a puntare all'eccellenza senza ristagnare.

Tenete il polso del vostro flusso di lavoro complessivo utilizzando ClickUp Obiettivi

Una volta fissati gli obiettivi, comunicateli ai vostri dipendenti e monitorate attentamente il loro completamento. Da fare in un unico posto, senza dover cambiare scheda, con ClickUp Goals

ClickUp Obiettivi

.

ClickUp Obiettivi vi permette di:

Tracciare automaticamente lo stato degli Obiettivi collegando le attività, utilizzando traguardi numerici, monetari o vero/falso

Organizzare gli Obiettivi in un unico luogo tramite cartelle, per monitorare facilmente insieme gli oggetti correlati

Impostazione di vari tipi di traguardo (ad esempio, cicli di sprint, scorecard settimanali) per soddisfare le diverse esigenze

Condividere gli Obiettivi, gestire le autorizzazioni e mantenere tutti allineati con chiare Sequenze e scadenze

✅ Stabilire chiare priorità

Il team non può lavorare in modo ottimale se si classifica ogni attività come urgente! Quando tutto è urgente, nulla è veramente urgente. Questo può far sì che il team sia sommerso da molteplici priorità in conflitto tra loro e da scadenze irrealistiche, che possono causare stress.

Ecco perché è necessario creare criteri ben definiti per l'urgenza e dare la priorità a ogni attività di conseguenza. Pianificate bene e create un sistema in cui non solo assegnate le attività ai vostri collaboratori, ma potete anche etichettarle in base alla loro importanza

Per esempio, potete colorare gli elementi di massima priorità con il rosso, seguito dal giallo e dal verde, per un sistema semplice ma universalmente riconoscibile.

Si può anche utilizzare uno dei tanti sistemi di assegnazione delle priorità, come ad esempio:

Il sistema Matrice Eisenhower

Metodo MoSCoW (Must have, Should have, Could have e Won't have)

Metodo ABC delle priorità ("A" include alta priorità e alta urgenza, "B" include media priorità e media urgenza, "C" include bassa priorità e bassa urgenza)

Punteggi RICE (Reach, Impact, Confidence e Effort)

✅ Assicurare un corretto equilibrio tra vita privata e lavoro

Comprendete che i vostri dipendenti hanno una vita al di fuori del loro lavoro.

Se si confondono costantemente i confini tra la sfera personale e quella professionale, i dipendenti non saranno in grado di riposare o di andare in vacanza. Non saranno in grado di staccare completamente dal lavoro, con conseguente stanchezza e frustrazione.

Questo aspetto è particolarmente importante in quanto gran parte della forza lavoro ha iniziato a scegliere ambienti di lavoro da remoto o ibridi.

53% dei posti di lavoro

negli Stati Uniti sono attualmente ibridi. Ciò significa che dovete prepararvi a gestire le sfide che derivano da questo ambiente di lavoro flessibile e spesso asincrono.

✅ Incoraggiare una comunicazione trasparente ed efficiente

La comunicazione è la chiave per motivare e riconoscere i lavori richiesti dai vostri dipendenti. Il vostro ruolo deve essere quello di un facilitatore, non di un ostacolo al flusso di lavoro.

Dovete essere sempre accessibili ai vostri collaboratori, in modo che non debbano fare i salti mortali per arrivare a una riunione con voi.

Assicuratevi che tutti i membri del team si sentano a proprio agio nel rivolgersi a voi. Considerate l'implementazione di una politica di porte aperte per incoraggiare le persone a esprimere le proprie opinioni Inoltre, eliminate i silos di comunicazione inefficienti introducendo canali di comunicazione semplificati.

Cercate di evitare ritardi o errori di comunicazione nella condivisione dei messaggi tra i collaboratori, compresi voi stessi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUps-Chat-View.png Comunicate senza problemi e condividete i file in app con la visualizzazione della chat di ClickUp /$$$img/

Comunicare senza problemi e condividere file in app con la Chat View di ClickUp

ClickUp offre ancora una volta una soluzione potente con il modulo ClickUp Chat View. Questa soluzione facilita il coordinamento tra reparti, team e membri con attività e ruoli interconnessi.

Utilizzo Visualizzazione della chat di ClickUp per comunicare direttamente con i membri del team e i reparti all'interno dell'area di lavoro, condividendo facilmente file, attività e documenti rilevanti.

✅ Favorire la fiducia e l'autonomia; monitorare ma non microgestire

Se non avete fiducia nel vostro team, dovete porvi alcune domande. Lavorare con un team su cui non si può contare può compromettere l'intero flusso di lavoro. Può anche essere un indicatore di un ambiente di lavoro malsano.

Detto questo, non cadete nella trappola di

microgestire

. Se iniziate a gestire ogni membro fin nei minimi dettagli, dimostrate semplicemente che non vi fidate abbastanza di loro da lasciare il lavoro nelle loro mani.

Incoraggiate il team ad assumere ruoli di leadership durante i progetti per dimostrare che sono pronti per l'autonomia. Dovete trovare un equilibrio tra il permettere ai collaboratori di svilupparsi in modo indipendente, pur tenendo d'occhio i loro stati, ed essere pronti a intervenire quando è richiesta la vostra presenza o il vostro potere decisionale.

Modello dei ruoli e delle responsabilità del project management di ClickUp

Per assegnare le attività mantenendo una visione a volo d'uccello dell'intero scenario, provate a

Modello di ruoli e responsabilità del project management di ClickUp

. Vi aiuta a definire i ruoli, ad assegnare le attività e a garantire che tutti sappiano chi è responsabile di cosa.

L'utilizzo di questo modello può garantire che tutto si svolga senza intoppi, indipendentemente dalle dimensioni dell'organizzazione. Il modello fornisce un piano chiaro, assicura che tutti conoscano i propri ruoli, migliora il coordinamento tra i team e aiuta a individuare tempestivamente i problemi prima che diventino più gravi.

Scarica questo modello

✅ Condurre regolari cicli di feedback

Nella fase di esecuzione, i vostri compagni di squadra offriranno prontamente un feedback critico e costruttivo l'uno all'altro.

È importante mantenere queste linee di comunicazione aperte e sane. In effetti, in qualità di manager e leader, potete chiedere prompt per

un feedback costruttivo

e dare l'esempio agli altri membri del team. **Uno dei modi migliori per farlo è organizzare sondaggi anonimi che mostrino esattamente ciò che siete bravi a fare e le aree che devono essere migliorate

Creando un circuito di feedback nel team, si sviluppa un ambiente di apprendimento e miglioramento costante.

È possibile raccogliere facilmente feedback significativi con

Modello di sondaggio per il feedback e il check-in dei dipendenti di ClickUp

. Utilizzatelo per raccogliere rapidamente informazioni, identificare le aree di miglioramento e risolvere eventuali problemi, semplificando il processo di feedback.

Mantieni la tua fase performante alimentata con ClickUp

La fase di performance è quella in cui il team brilla, lavora insieme con conflitti minimi e massimizza la produttività.

Per sostenere questa fase ottimale, è necessario gestire le potenziali sfide. Un obiettivo generale

strumento di project management

può aiutarvi a navigare in tutte e cinque le fasi del modello di Tuckman.

ClickUp può essere questo strumento per voi. Offre una soluzione completa per mantenere il team allineato e produttivo. Vi aiuta inoltre a stabilire obiettivi, dare priorità alle attività, definire i ruoli, semplificare la comunicazione, raccogliere feedback e monitorare le prestazioni.

Integrando ClickUp nel vostro flusso di lavoro, potrete prevenire i problemi prima che si presentino e mantenere l'esito positivo a lungo termine del vostro team.

