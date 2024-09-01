Come impostare l'Home Office per la massima produttività

Con una configurazione dell'home office ben pianificata, possiamo evitare di scivolare nell'inerzia e di perdere produttività senza rendercene conto.

Anche se l'idea di fare colazione durante una riunione mattutina è confortante, a lungo andare non è il modo migliore di lavorare.

Tuttavia, la produttività non deve richiedere l'abbandono delle comodità di un'impostazione di lavoro da remoto.

È necessaria una chiara distinzione tra spazio di lavoro e spazio personale nel nostro ambiente, che ci prepari fisicamente e psicologicamente a essere produttivi al meglio.

In questo post parleremo di diversi modi per creare la migliore configurazione di home office e forniremo alcune idee pratiche per ispirare il vostro ufficio domestico.

Come impostare l'Home Office ideale

L'ufficio perfetto in casa trova un equilibrio tra comfort e funzione per aumentare la produttività.

La configurazione ideale dell'ufficio in casa inizia con l'elenco principale delle esigenze di comfort personale e degli strumenti che vi permetteranno di lavorare senza problemi.

Questo include un'area di lavoro dedicata a casa, strumenti tecnologici essenziali e un'illuminazione ideale, tra gli altri elementi essenziali, per dare energia alla configurazione del vostro ufficio.

via Unsplash Esploriamo alcuni passaggi per una configurazione dell'ufficio remoto che infonda produttività nella vostra routine quotidiana.

Dedicare un'area di lavoro

L'equilibrio tra lavoro e vita privata inizia con un'area di lavoro dedicata a casa. Senza un confine chiaro tra casa e lavoro, i documenti di lavoro, gli elenchi delle cose da fare e i dispositivi possono essere sparsi per tutta la casa creando caos e confusione.

Sebbene esistano diversi trucchi per il lavoro da casa per aumentare la produttività dedicare uno spazio della casa al lavoro dovrebbe essere il primo passaggio. In questo modo il cervello capirà quando è il momento di lavorare, creando una routine produttiva e salutare.

Ecco alcuni punti da considerare quando si designa un'area di lavoro a casa:

Scegliete una zona della casa più tranquilla, dove potete concentrarvi meglio. Se non è possibile, utilizzare cuffie a cancellazione di rumore per eliminare i rumori di distrazione

Assicurare uno sfondo minimalista per evitare di distrarre gli altri durante le riunioni online

Impostare l'area di lavoro con un'ampia luce naturale, che favorisce la salute mentale e la produttività

Scegliere un luogo con una visualizzazione piacevole per aumentare l'umore e la creatività

Scegliere strumenti tecnologici di qualità superiore

Il lavoro da remoto offre flessibilità del luogo di lavoro sebbene la flessibilità, il comfort e il risparmio di tempo comportino anche delle sfide, come il mantenimento della collaborazione del team attraverso i fusi orari e la garanzia di una connettività stabile. È qui che gli strumenti tecnologici di alta qualità sono irrinunciabili.

Ecco alcuni strumenti tecnologici indispensabili essenziali per il lavoro da casa è necessario:

Computer portatile

Il computer portatile è il luogo in cui si svolge la maggior parte del lavoro. Date priorità a funzionalità/funzione come:

Portabilità : Leggero e facile da trasportare, preferibilmente con schermo di dimensioni 11-14

: Leggero e facile da trasportare, preferibilmente con schermo di dimensioni 11-14 Potenza di elaborazione : Processori moderni come Advanced Micro Devices (AMD) Ryzen 5 o 7 o Intel i7, se si lavora in multitasking e si utilizzano applicazioni impegnative

: Processori moderni come Advanced Micro Devices (AMD) Ryzen 5 o 7 o Intel i7, se si lavora in multitasking e si utilizzano applicazioni impegnative Durata della batteria : Il portatile dovrebbe funzionare a batteria per 8-10 ore. Tuttavia, la durata della batteria dipende anche dall'utilizzo quotidiano

: Il portatile dovrebbe funzionare a batteria per 8-10 ore. Tuttavia, la durata della batteria dipende anche dall'utilizzo quotidiano Spazio di archiviazione: 256 GB di unità a stato solido (SSD) dovrebbero fare al caso vostro. Tuttavia, se avete bisogno di archiviare file di grandi dimensioni, scegliete 512 GB o più

Web-camera

Se il vostro lavoro richiede un'intensa collaborazione tramite videochiamate, affidarsi alle fotocamere integrate del portatile può affaticare la vostra postura nel lungo periodo. Considerate di investire in videocamere web con:

Alta risoluzione : Almeno 1080p per immagini nitide e cancellate

: Almeno 1080p per immagini nitide e cancellate Correzione automatica della luce : Per garantire la chiarezza dei video in diverse impostazioni di luce

: Per garantire la chiarezza dei video in diverse impostazioni di luce Inquadratura automatica : per mantenere l'utente centrato nell'inquadratura anche se si muove durante le riunioni

: per mantenere l'utente centrato nell'inquadratura anche se si muove durante le riunioni Microfoni a riduzione del rumore: Per filtrare il rumore di fondo e mantenere la chiarezza dell'audio

Doppio monitor

Se avete difficoltà a passare da un'applicazione all'altra da un unico schermo, un doppio monitor può essere un buon investimento. Considerate funzionalità/funzione come l'alta risoluzione, i supporti regolabili e la precisione del colore. Inoltre, assicuratevi che la risoluzione e il colore di entrambi i monitor siano coerenti.

Computer desktop

Se il vostro lavoro prevede la progettazione grafica, la modifica di video o lo sviluppo di software, avrete bisogno di un computer desktop. Sceglietene uno che sia dotato di un processore potente e di un'ampia RAM e che supporti più monitor necessari per lavorare senza problemi.

Smartphone

Secondo uno studio di Frost & Sullivan, gli smartphone possono aumentare la produttività di circa il 34% facendo risparmiare ai dipendenti quasi un'ora di lavoro e di tempo personale al giorno. La maggior parte strumenti di collaborazione remota possono essere accessibili da uno smartphone, in modo da garantire la produttività anche in viaggio.

Ottimizzare l'area di lavoro con mobili ergonomici

Il comfort è importante. Dopo tutto, trascorrete otto o nove ore della vostra giornata di lavoro. Investire in mobili ergonomici di alta qualità, come una sedia per l'home office con un buon supporto lombare e una scrivania regolabile, dovrebbe essere la vostra priorità tra tutte le cose da fare consigli per l'home office per incrementare la produttività del lavoro da remoto . Anche se le esigenze di arredamento variano da persona a persona, ecco alcuni must per il vostro spazio home degli spazi:

Sedia ergonomica: I mobili ergonomici per l'home office iniziano con una buona sedia da ufficio. Scegliete una sedia che offra altezza, schienale e braccioli regolabili, oltre a un materiale traspirante con un'imbottitura confortevole

I mobili ergonomici per l'home office iniziano con una buona sedia da ufficio. Scegliete una sedia che offra altezza, schienale e braccioli regolabili, oltre a un materiale traspirante con un'imbottitura confortevole **Una scrivania regolabile aiuta a passare dalla posizione eretta a quella seduta, prevenendo dolori alla schiena e posture scorrette e migliorando la produttività. Prima dell'acquisto, considerate funzionalità/funzione come le impostazioni di regolazione dell'altezza e le dimensioni della scrivania in base all'area di lavoro disponibile nel vostro ufficio a casa

**Un supporto per laptop porta lo schermo all'altezza degli occhi per evitare di affaticare il collo e gli occhi guardando lo schermo. Sceglietene uno che permetta di regolare facilmente l'altezza e l'angolazione

Lampada da scrivania: Le lampade da scrivania riducono l'affaticamento degli occhi e aiutano a concentrarsi sull'attività da svolgere; sono un'aggiunta essenziale al vostro ensemble WFH per aiutare la concentrazione e la creatività

Dare priorità alla connessione a Internet ad alta velocità

Una connessione internet discontinua può disturbare le attività e ridurre la motivazione al lavoro. Una connessione internet ininterrotta è **assolutamente essenziale per concentrarsi sulle proprie attività e collaborare con i propri team senza intoppi

Mettetevi in connessione con l'Internet Service Provider (ISP) più vicino per valutare il piano a banda larga più adatto alle vostre esigenze. È necessario controllare bene il piano dati e i limiti di utilizzo per evitare interruzioni della velocità in seguito.

Se la connessione a Internet è instabile, si può prendere in considerazione l'utilizzo di dispositivi con porte USB Type-C. Possono collegarsi agli adattatori Ethernet e fornire una connessione stabile e veloce, particolarmente importante se si effettuano molte videochiamate o si gestiscono file di dati di grandi dimensioni.

Investire in strumenti per l'ufficio di alta qualità

Lavorare da casa può talvolta causare un eccessivo affaticamento di occhi, schiena, polsi e collo. Per evitare ciò, investite in strumenti come:

Mouse wireless: Un mouse wireless vi libera da frustranti cavi aggrovigliati e dal rischio di lesioni da sforzo, consentendovi di passare da un dispositivo all'altro senza dover scollegare e ricollegare gli adattatori. Scegliete un mouse che si adatti alle dimensioni, alla forma e alla presa della vostra mano

Un mouse wireless vi libera da frustranti cavi aggrovigliati e dal rischio di lesioni da sforzo, consentendovi di passare da un dispositivo all'altro senza dover scollegare e ricollegare gli adattatori. Scegliete un mouse che si adatti alle dimensioni, alla forma e alla presa della vostra mano Tastiera wireless: Soprattutto se siete scrittori o sviluppatori di codici, una tastiera wireless vi offre la flessibilità di muovervi liberamente sul posto di lavoro, riducendo lo sforzo su polso e spalle. Evitate di scegliere tastiere piatte, perché affaticano i polsi. Prendete in considerazione le tastiere inclinate o quelle dotate di cavalletto incorporato e di poggiapolsi integrati per mantenere i polsi dritti durante il lavoro

Soprattutto se siete scrittori o sviluppatori di codici, una tastiera wireless vi offre la flessibilità di muovervi liberamente sul posto di lavoro, riducendo lo sforzo su polso e spalle. Evitate di scegliere tastiere piatte, perché affaticano i polsi. Prendete in considerazione le tastiere inclinate o quelle dotate di cavalletto incorporato e di poggiapolsi integrati per mantenere i polsi dritti durante il lavoro Braccio per monitor: Guardare da vicino lo schermo può affaticare la postura, quindi è necessario un braccio per monitor per regolare liberamente lo schermo del laptop o del computer. Per la configurazione del vostro ufficio domestico, prendete in considerazione un braccio per monitor dinamico, che consente di regolare l'altezza, l'inclinazione e la rotazione del monitor, evitando così una cattiva postura e l'affaticamento degli occhi

Garantire una qualità audio ottimale dei vostri dispositivi

Un lavoro significativo e produttivo da casa implica sia l'utilizzo in tempo reale che l'utilizzo di dispositivi di comunicazione comunicazione video asincrona . Per entrambe le modalità di videocomunicazione, è necessario garantire una qualità audio ottimale dei dispositivi, come altoparlanti, cuffie e microfoni.

Soprattutto se il vostro lavoro prevede videoconferenze, podcast o riunioni quotidiane con interlocutori esterni, avrete bisogno di altoparlanti da scrivania per migliorare la qualità del suono delle vostre videochiamate e delle registrazioni.

**Per saperne di più Come sfruttare al meglio il lavoro asincrono

Regolare l'illuminazione e la temperatura

L'ambiente in cui viviamo ha un ruolo importante nella percezione del nostro lavoro. **L'illuminazione e la temperatura danno segnali al nostro cervello e influiscono sulla produttività

Quando siamo esposti a luci artificiali o fioche per lunghe durate, i nostri livelli di cortisolo si abbassano, causando sonnolenza e stress a lungo termine. Allo stesso modo, le temperature più fredde ci fanno distogliere l'attenzione dal lavoro e dalla creatività per pensare a come stare al caldo.

Uno dei maggiori vantaggi del lavoro da remoto è che possiamo regolare l'illuminazione e la temperatura a nostro piacimento. Ottenete quanta più luce naturale possibile e mantenete la stanza sufficientemente calda per concentrarvi sulle vostre attività.

Se la vostra configurazione di lavoro da remoto non ha abbastanza luce naturale, prendete in considerazione l'utilizzo di luci luminose simili a quelle diurne, come lampade da tavolo e lampade da terra. Con un ufficio in casa ben illuminato e caldo, sarete sorpresi di vedere come i vostri livelli di energia e produttività aumenteranno.

Mettete in sicurezza i dispositivi con le protezioni da sovratensione

Basta un piccolissimo aumento di tensione per causare sbalzi di tensione e danneggiare i nostri sensibili dispositivi elettronici.

Con l'aumento del numero di dispositivi elettronici strumenti per il lavoro da casa per migliorare il nostro ufficio remoto, è fondamentale mettere in sicurezza i dispositivi elettronici come computer portatili, monitor, caricabatterie e altro ancora con dispositivi di protezione da sovratensioni.

Per proteggere i dispositivi di fascia alta, cercate un limitatore di sovratensione con una valutazione joule elevata (la valutazione joule indica quanta energia può assorbire un limitatore di sovratensione prima di guastarsi), almeno 600 per la protezione di base.

Si noti inoltre che i limitatori di sovratensione non durano per sempre, quindi è necessario sostituirli quando superano i loro livelli di energia. Scegliete protezioni da sovratensione con indicatori che vi indichino quando stanno per esaurire l'energia e devono essere sostituite.

Utilizzare strumenti di produttività per la gestione delle attività e la collaborazione

Lavorare da casa può essere davvero rilassante dopo un rilassante pisolino pomeridiano e una veloce passeggiata serale. Tuttavia, può anche rivelarsi molto impegnativo e macchinoso quando si ha bisogno di collaborare con più team attraverso i fusi orari. In questo caso è necessario disporre di strumenti dedicati alla gestione delle attività e alla collaborazione strumenti di produttività . ClickUp vi regala il tempo, semplificando il project management e risparmiando le conversazioni sugli aggiornamenti delle attività.

Con ClickUp Remote Team Software per il Project Management è possibile portare tutti i team a collaborare senza problemi su più progetti.

Iniziate a lavorare con ClickUp per la gestione del lavoro da remoto. Create un'area di lavoro virtuale che si adatti alle vostre esigenze specifiche.

Tracciate gli stati di avanzamento con le attività di ClickUp

Con Attività di ClickUp è possibile creare stati personalizzati delle attività che vanno oltre i semplici "Da fare" e "Completato", per offrire trasparenza sullo stato del team in più fasi dello sviluppo di un progetto. È inoltre possibile:

Gestire il lavoro con i tipi di attività per organizzare le attività dei team in categorie chiare, in modo che tutti abbiano ben chiari i risultati e le aspettative. Ad esempio, per il team di progettazione, le attività possono essere del tipo: revisione del design del sito web, progettazione del piano commerciale, post sui social media per il lancio del prodotto ecc

per organizzare le attività dei team in categorie chiare, in modo che tutti abbiano ben chiari i risultati e le aspettative. Ad esempio, per il team di progettazione, le attività possono essere del tipo: revisione del design del sito web, progettazione del piano commerciale, post sui social media per il lancio del prodotto ecc Impostare livelli di priorità che vanno da bassa a urgente, in modo che i team non perdano le attività più urgenti

che vanno da bassa a urgente, in modo che i team non perdano le attività più urgenti Provvedere al contesto delle attività con campi personalizzati in cui aggiungere collegamenti, drop-down e informazioni aggiuntive per risparmiare la comunicazione back-and-forth

in cui aggiungere collegamenti, drop-down e informazioni aggiuntive per risparmiare la comunicazione back-and-forth Collegare attività collegate e dipendenti con la dipendenza delle attività, che consente di collegare due o più attività collegate e di monitorare facilmente lo stato di avanzamento

Migliorate la chiarezza dei vostri progetti con tipi di attività personalizzabili e migliorate l'organizzazione delle vostre attività di project management

Raggiungere le attività cardine con ClickUp Obiettivi Obiettivi di ClickUp aiuta a creare obiettivi tracciabili, con sequenze temporali chiare, traguardi e monitoraggio automatico dello stato. È possibile utilizzarlo per:

Collegare più attività o elenchi a un Obiettivo per monitorare meglio lo stato complessivo delle attività

per monitorare meglio lo stato complessivo delle attività Creare 'Obiettivi numerati' per quantificare l'elenco di elementi da raggiungere in un obiettivo

per quantificare l'elenco di elementi da raggiungere in un obiettivo Creare "Traguardi monetari " per monitorare l'esito positivo di oggetti come i traguardi commerciali e di fatturato

per monitorare l'esito positivo di oggetti come i traguardi commerciali e di fatturato Visualizzare lo stato di più Obiettivi in un'unica visualizzazione con l'opzione "Eseguire il rollup degli Obiettivi"

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/clickup-goals.png funzionalità/funzione ClickUp Obiettivi /$$$img/

Monitorate i vostri obiettivi fino ai KPI più essenziali e visualizzate automaticamente e in modo dettagliato il vostro stato

Ottenere informazioni sulla produttività con ClickUp Dashboard

Con ClickUp Dashboard clickUp Dashboard è un'applicazione che consente di ottenere informazioni immediate sulla produttività dell'utente. Utilizzatelo per costruire un dashboard giornaliero personalizzato in cui potete stabilire le priorità delle vostre attività, visualizzare lo stato di avanzamento e concentrarvi sulle aree più importanti del vostro lavoro.

Potete anche utilizzarlo per:

Ottenere potenti informazioni sugli aggiornamenti dei progetti, sui carichi di lavoro del team, sul monitoraggio del tempo, sugli sprint del software e altro ancora

sui carichi di lavoro del team, sul monitoraggio del tempo, sugli sprint del software e altro ancora Accedere a una visione dettagliata dei carichi di lavoro del team per terminare più velocemente un lavoro di qualità, monitorando le sequenze temporali e vedendo chi sta lavorando su quali progetti

Visualizzate lo stato dei progetti e le attività rimanenti nel vostro team o reparto con le dashboard di ClickUp 3.0

Utilizzate il grafico del burn-down per visualizzare il carico di lavoro rimanente del vostro progetto di sviluppo software, in modo da mantenere l'oggetto dello sprint e allocare le risorse in modo saggio

del vostro progetto di sviluppo software, in modo da mantenere l'oggetto dello sprint e allocare le risorse in modo saggio Personalizzate le dashboard con più di 60 schede adatte a qualsiasi tipo di lavoro e aggiungete elenchi, grafici, diagrammi e altro ancora per creare dashboard personalizzate per il vostro team

Accelerare la consegna del software con la Burndown Card in ClickUp Dashboard

Semplificare il lavoro quotidiano con le visualizzazioni di ClickUp

Grazie all'ampio intervallo di Visualizzazioni ClickUp è possibile visualizzare il lavoro e il suo stato con 15+ viste flessibili che vanno da Tabella, Tabella Kanban, Grafico di Gantt, Mappe mentali, Lavagne online e altro ancora.

Utilizzate le oltre 15 viste di ClickUp per visualizzare lo stato di un progetto in vari team collaborativi

Queste permettono di:

visualizzare il lavoro nel modo che preferite, monitorare lo stato di avanzamento, identificare i colli di bottiglia e gestire la capacità del team in base ai dati

monitorare lo stato di avanzamento, identificare i colli di bottiglia e gestire la capacità del team in base ai dati fare brainstorming con il vostro team in tempo reale e trasformare le idee in attività concrete con Sequenza e assegnatari chiaramente definiti

e trasformare le idee in attività concrete con Sequenza e assegnatari chiaramente definiti Ottenete informazioni immediate sulla larghezza di banda del team con ClickUp Vista Carico di lavoro e identificare chi è sotto capacità e quali membri del team sono sopra capacità. Identificate le attività che richiedono risorse aggiuntive e assegnate le sequenze temporali e le risorse di conseguenza

Visualizzate la larghezza di banda del team e allocate le risorse in modo intelligente su più attività di ClickUp Vista Carico di lavoro

Modifiche in tempo reale con ClickUp Documenti

Sia che vogliate creare procedure operative standard, piani aziendali, basi di conoscenza o wiki, ClickUp Documenti sono la scelta migliore. I documenti possono essere utilizzati per:

Modificare in tempo reale con il vostro team

Connettere i documenti ai flussi di lavoro e trasformare i testi in attività concrete

Assegnare commenti e elementi d'azione ai membri del team e proteggere i documenti con controlli di accesso rigorosi

Collegate i vostri documenti ai flussi di lavoro e convertite i testi in attività tracciabili in ClickUp Docs

Quando si tratta di porre domande, chiarire dubbi e assegnare commenti ai membri del team, si può contare su Commenti di ClickUp da fare per terminare il proprio lavoro. È possibile:

Rispondere a parti specifiche del testo evidenziando la sezione. Questo è particolarmente utile se si deve rispondere a più domande o a più attività nella propria attività

evidenziando la sezione. Questo è particolarmente utile se si deve rispondere a più domande o a più attività nella propria attività Creare nuove attività e attività secondarie a partire dai commenti in qualsiasi attività esistente, in modo da potervi tornare in un secondo momento

Assicuratevi che i vostri commenti vengano visualizzati assegnando i commenti agli utenti direttamente nelle attività e visualizzando rapidamente i commenti assegnati in una Lista di controllo

Facilitare la comunicazione senza sforzo attraverso la finestra In arrivo di ClickUp

Comunicate con il vostro team su tutti i progetti da un unico spazio con ClickUp Inbox Finestra In Arrivo di ClickUp . Consente di:

Evidenziare le notifiche più importanti e posticipare quelle a cui si può tornare in un secondo momento

Vedere le attività e le notifiche una accanto all'altra per avere un contesto pertinente a tutte le notifiche

Affrontate le vostre attività con la rinnovata finestra In arrivo di ClickUp, progettata per navigare rapidamente tra le vostre priorità e terminare il lavoro

Ampliate il vostro project management con ClickUp Brain

Smettete di cercare manualmente informazioni e aggiornamenti e ottenete risposte istantanee a tutte le vostre domande sul lavoro con ClickUp Brain . Vi aiuta a:

Ottenere aggiornamenti precisi sullo stato del progetto con l' AI Project Manager di ClickUp Brain

di ClickUp Brain Creare e modificare contenuti più velocemente con ClickUp Brain AI Writer for Work. Utilizzare l'IA per rispondere alle domande dei messaggi e generare modelli istantaneamente per qualsiasi caso d'uso desiderato

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Brain-5.gif

/$$$img/

Generate brief di progetto, riepilogate/riassumete i thread di chat e lucidate i vostri contenuti con ClickUp Brain

Pianificate i processi di lavoro da remoto utilizzando un modello ClickUp gratuito

Quando pianificate il passaggio al lavoro da remoto o vi impegnate a migliorare la vostra collaborazione a distanza, avete bisogno di una struttura pratica per iniziare. E noi abbiamo fatto questo per voi con il modello ClickUp Modello di piano di lavoro da remoto ClickUp .

La Vista Sequenza del modello aiuta a visualizzare e organizzare le attività, mentre la Vista Azioni offre uno spazio per il brainstorming e la memorizzazione delle idee. La Vista Progressi vi tiene informati sul completamento delle attività e la Vista Teams facilita l'assegnazione delle attività e il monitoraggio dello stato del team. Insieme, queste visualizzazioni offrono una soluzione completa per pianificare, eseguire e monitorare i progetti di lavoro da remoto.

Utilizzate questo modello per:

Creare un piano consolidato per la transizione del team al lavoro da remoto senza problemi

Delineare i ruoli e le aspettative di ciascun membro del team

Organizzare e monitorare lo stato delle attività legate alla transizione

Le migliori idee per la configurazione dell'Home Office per ispirare la vostra

Può essere difficile rimanere sempre motivati e produttivi, ma un po' di ispirazione aiuta sempre.

Ecco alcune idee per ispirare la configurazione del vostro ufficio domestico:

Mantenere la scrivania minimale: Per mantenere l'area di lavoro ordinata e ordinata,organizzare la scrivania con pochi oggetti di uso quotidiano. Potrebbe trattarsi della tazza di caffè al mattino, di una bottiglia d'acqua per il resto della giornata, dei gadget utilizzati per il lavoro e di un'agenda

Per mantenere l'area di lavoro ordinata e ordinata,organizzare la scrivania con pochi oggetti di uso quotidiano. Potrebbe trattarsi della tazza di caffè al mattino, di una bottiglia d'acqua per il resto della giornata, dei gadget utilizzati per il lavoro e di un'agenda **Uno spazio ben illuminato e adeguatamente ventilato è il luogo ideale per pensare, creare e dare il meglio di sé. Sfruttate la luce naturale del vostro appartamento durante l'impostazione dell'home office

**Pensate a ciò che vi aiuta a mantenere l'ispirazione e l'allegria durante il lavoro e aggiungetelo al vostro ufficio domestico. Potrebbero essere i libri, gli strumenti musicali, il tappetino per lo yoga, tutto ciò che vi dà una buona pausa dal lavoro

**Non dimentichiamo l'impatto che i colori hanno sul nostro umore e sulle nostre esperienze. Introducete dei colori rilassanti nel vostro ufficio remoto aggiungendo delle piante e migliorando la configurazione generale con tonalità di giallo e arancione per migliorare la concentrazione e l'umore

Utilizzare uno strumento versatile per il lavoro da casa: L'uso di uno strumento di lavoro da remotostrumento per il lavoro da casa per riunire la collaborazione del team e la gestione delle attività in un'unica interfaccia aggiunge maggiore chiarezza alle operazioni e rimuove le barriere del lavoro da remoto

Migliora la configurazione del tuo Home Office con ClickUp

È facile farsi attrarre dalle distrazioni di un'impostazione di lavoro da remoto e, naturalmente, a volte diventa difficile concentrarsi sulle attività di priorità.

ClickUp migliora la la collaborazione nel lavoro da remoto riunisce su un'unica piattaforma i team distribuiti geograficamente per collaborare alle attività, comunicare con i colleghi, creare strategie aziendali e fare brainstorming, eliminando la necessità di utilizzare più applicazioni.

Migliorate la vostra configurazione da casa con il modello di piano di lavoro remoto di ClickUp e passate senza problemi al lavoro da remoto.

Fortunatamente, alcune delle cose più utili sono gratuite con ClickUp. Iscrivetevi gratis a ClickUp e sperimentatelo in prima persona.