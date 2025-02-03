10 Migliori software di ottimizzazione dell'inventario 2025

La gestione delle scorte è un'attività cruciale per qualsiasi azienda, ma c'è un dato sorprendente: il piccolo rivenditore medio negli Stati Uniti raggiunge solo 63% di accuratezza dell'inventario .

Il colpevole? Spesso è un errore umano, che porta a problemi costosi come l'eccesso di scorte o le mancate vendite commerciali.

Se vi affidate ancora ai fogli di calcolo per gestione dell'inventario si rischia di incorrere in questi problemi.

Ma c'è una buona notizia! Le moderne piattaforme software per l'ottimizzazione dell'inventario possono ribaltare la situazione. Questi strumenti sono dotati di funzionalità/funzione che rendono più efficienti i processi della supply chain, dagli scanner di codici a barre all'integrazione EDI (Electronic Data Interchange).

Investire nel software giusto può ridurre drasticamente i costi di inventario, migliorare l'efficienza e risparmiare tempo. Nell'ultimo anno, il mio team e io di ClickUp abbiamo testato e compilato un elenco delle 10 migliori soluzioni software per l'ottimizzazione dell'inventario per il 2024, evidenziando per chi sono più adatte, i prezzi e le funzionalità/funzione chiave.

Ma prima, scopriamo cosa cercare in un software per l'ottimizzazione dell'inventario!

Cosa cercare in un software di ottimizzazione dell'inventario?

Un software di ottimizzazione dell'inventario affidabile deve dare priorità all'accuratezza. Ecco cosa cercare per assicurarsi che soddisfi efficacemente le esigenze aziendali:

Monitoraggio del tempo : Assicurarsi che il software fornisca livelli e movimenti di inventario aggiornati per prevenire gli stock e l'eccesso di scorte

: Assicurarsi che il software fornisca livelli e movimenti di inventario aggiornati per prevenire gli stock e l'eccesso di scorte Scansione dei codici a barre : Scegliete sistemi che supportino la scansione dei codici a barre per un'efficiente identificazione e monitoraggio dei prodotti

: Scegliete sistemi che supportino la scansione dei codici a barre per un'efficiente identificazione e monitoraggio dei prodotti Capacità di integrazione : Verificate se il software si integra con i vostri sistemi POS, supply chain e account per un flusso di dati fluido

: Verificate se il software si integra con i vostri sistemi POS, supply chain e account per un flusso di dati fluido Automazioni : Cercate le funzionalità di automazione in modo da ricevere notifiche automatiche per le scorte scarse, le date di scadenza e i punti di riordino per evitare problemi di inventario

: Cercate le funzionalità di automazione in modo da ricevere notifiche automatiche per le scorte scarse, le date di scadenza e i punti di riordino per evitare problemi di inventario Assistenza multicanale : Selezionare un software in grado di gestire l'inventario su diversi canali commerciali per mantenerli sincronizzati

: Selezionare un software in grado di gestire l'inventario su diversi canali commerciali per mantenerli sincronizzati Accessibilità mobile : Assicurarsi che i sistemi di inventario siano compatibili con vari dispositivi per migliorare la flessibilità e la gestione in movimento

: Assicurarsi che i sistemi di inventario siano compatibili con vari dispositivi per migliorare la flessibilità e la gestione in movimento Scalabilità : Cercate strumenti che possano crescere con la vostra azienda, gestendo una maggiore complessità dei dati e dell'inventario man mano che vi espandete

: Cercate strumenti che possano crescere con la vostra azienda, gestendo una maggiore complessità dei dati e dell'inventario man mano che vi espandete Interfaccia di facile utilizzo: Optate per una piattaforma intuitiva che riduca i tempi di formazione e aumenti l'efficienza del team

I 10 migliori software per l'ottimizzazione dell'inventario da utilizzare nel 2024

Nell'elenco che segue, mi addentrerò nei migliori strumenti software per l'ottimizzazione dell'inventario del 2024. Fornirò anche una breve panoramica di ogni strumento, in modo che possiate facilmente confrontare le vostre opzioni.

1. ClickUp (il migliore per il piano, la gestione e l'ottimizzazione dell'inventario)

Se siete alla ricerca di uno strumento che eccelle nella pianificazione e nell'ottimizzazione dell'inventario, ClickUp potrebbe essere proprio quello che vi serve.

ClickUp è un'applicazione di strumento di gestione delle operazioni per aziende di tutte le dimensioni, dalle piccole startup alle grandi aziende. È ottimo per gestire le operazioni di e-commerce, l'inventario dei prodotti e l'impostazione dei traguardi.

Tenete sotto controllo i dati dell'inventario in tempo reale con la piattaforma di Project Management di ClickUp

Con La soluzione ClickUp per il Project Management è possibile semplificare i processi con dashboard personalizzabili che mostrano metriche in tempo reale, monitorare l'inventario con elenchi organizzati e automatizzare i flussi di lavoro per mantenere le attività senza intoppi. I dashboard di ClickUp sono incredibilmente versatili e offrono una visualizzazione a 360 gradi delle informazioni sui vostri prodotti.

Visualizzate i prodotti, le scorte e gli altri inventari disponibili sulle dashboard di ClickUp

L'interfaccia può essere adattata alle vostre esigenze, con opzioni per stati personalizzati, tabelle e strumenti di reportistica. Inoltre, i Dashboard Widget consentono di visualizzare facilmente dati cruciali come i tempi di monitoraggio e i grafici, aumentando l'efficienza dell'inventario.

Se vi piacciono di più i depositi strutturati, Vista Tabella di ClickUp potrebbe attirare la vostra attenzione.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-612.png Vista Tabella di ClickUp /$$$img/

Analizzare i dati senza sforzo per una gestione strutturata delle informazioni con la Vista Tabella di ClickUp

Permette di organizzare bilanci, inventari e dettagli dei clienti in un ordinato formato a righe e colonne. Creare Campi personalizzati di ClickUp per registrare praticamente qualsiasi cosa: lo stato di avanzamento delle attività, gli allegati ai file, le valutazioni a stelle e più di 15 tipi di campo.

Se si desidera monitorare il movimento e la disponibilità delle scorte, i modelli predefiniti di ClickUp sono incredibilmente efficienti. Per istanza, il modello Modello di gestione dell'inventario di ClickUp Semplifica la gestione di inventari grandi o complessi Aiuta a monitorare i livelli di inventario, i movimenti di magazzino e le variazioni di costo e a organizzare le informazioni sui prodotti in un database di facile utilizzo.

Scaricare questo modello

Questo modello vi aiuta anche:

Monitorare i livelli di inventario, la disponibilità delle scorte, i movimenti e le fluttuazioni dei costi

Organizzare i dettagli dei prodotti, compresi i prezzi e le immagini, in un database di facile utilizzo

Analizzare le tendenze dell'inventario per prendere decisioni informate in materia di rifornimento

Modello di rapporto sull'inventario di ClickUp migliora ulteriormente l'accuratezza nel monitoraggio dei livelli dei prodotti, offre approfondimenti sulla catena di approvvigionamento e semplifica il processo di ordine. Questo modello consente inoltre di stabilire i traguardi di inventario e di anticipare la domanda, assicurandovi di prevenire potenziali carenze.

Scaricare questo modello

Questo modello consente di:

Visualizzare rapidamente i livelli delle scorte in un colpo d'occhio

Aggiornare facilmente i dati senza la voce codice

Organizzare la produttività in categorie per facilitare la navigazione

Automazioni ClickUp è un'altra funzionalità/funzione che può migliorare significativamente la gestione dell'inventario, semplificando le attività ripetitive e riducendo gli errori manuali. Con le automazioni, è possibile impostare dei trigger per aggiornare automaticamente i livelli delle scorte quando gli elementi vengono aggiunti o rimossi, garantendo un'accuratezza in tempo reale.

Automazione della gestione dell'inventario con ClickUp Automazioni

È possibile configurare notifiche per avvisare l'utente quando le scorte raggiungono un livello critico, in modo da prompt decisioni e rifornimenti tempestivi. Inoltre, è possibile utilizzare l'automazione del cliente per categorizzare e organizzare i dati dell'inventario, facilitando il monitoraggio e l'analisi delle tendenze. Questo non solo fa risparmiare tempo, ma aiuta anche a prendere decisioni informate, migliorando in ultima analisi l'efficienza e la produttività nella gestione dell'inventario.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Gestione di rifornimenti e produttività con Visualizzazione del calendario di ClickUp . Visualizzate i programmi di consegna degli ordini e le attività in tempo reale grazie alla Sequenza e al Calendario delle risorse

Impostazione di promemoria per il rifornimento con Attività ricorrenti di ClickUp Integrazioni di ClickUp con le piattaforme di e-commerce garantiscono una sincronizzazione accurata dei dati di inventario per ottimizzare le operazioni aziendali e prendere decisioni informate

Traccia le vendite dei prodotti e gestisci la capacità con pratici strumenti di piano, tra cui i prodotti già pronti e i prodotti di consumomodelli di elenchi di fornitori pronti per l'uso Limiti di ClickUp

I nuovi utenti possono sperimentare una curva di apprendimento legata all'elevato grado di personalizzazione

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/utente al mese

$7/utente al mese Business: $12/utente al mese

$12/utente al mese Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Da aggiungere a qualsiasi piano a pagamento per $7 per area di lavoro di ClickUp per membro al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.500+ recensioni)

4,7/5 (9.500+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

2. Zoho Inventory (migliore per le piccole e medie imprese)

via Inventario Zoho Zoho fornisce una suite di software all-in-one che comprende varie applicazioni, come Zoho CRM, un sistema di helpdesk e Zoho Inventory.

Zoho Inventory offre funzionalità/funzione come il monitoraggio dell'inventario, gestione degli ordini e la gestione del magazzino, rendendolo ideale per le piccole e medie imprese.

Zoho si integra con le più diffuse piattaforme di e-commerce come Shopify, Amazon, Etsy, eBay e ZohoCommerce. Sebbene le opzioni di integrazione siano alquanto limitate, Zoho ha un prezzo competitivo rispetto ad altre piattaforme di e-commerce gestione dell'inventario del commercio elettronico soluzioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho Inventory

Gestione efficiente dell'inventario grazie alla tecnologia dei codici a barre e dell'identificazione a radiofrequenza (RFID)

Garantisce la rotazione tempestiva dei prodotti deperibili

Fornisce valutazioni di spedizione in tempo reale dai principali vettori globali

Limiti di Zoho Inventory

Integrazione limitata con piattaforme eCommerce e marketplace

I prezzi si basano sul volume di ordini mensili e richiedono un aggiornamento del piano quando l'azienda cresce

Prezzi di Zoho Inventory

Piano Free (50 ordini e un solo utente)

(50 ordini e un solo utente) Standard: $39/mese per organizzazione (con 500 ordini mensili e due utenti)

$39/mese per organizzazione (con 500 ordini mensili e due utenti) Professionale: $99/mese per organizzazione (con 3000 ordini mensili e due utenti)

$99/mese per organizzazione (con 3000 ordini mensili e due utenti) Premium: $159/mese per organizzazione (con 7500 ordini mensili e due utenti)

$159/mese per organizzazione (con 7500 ordini mensili e due utenti) Enterprise: $299/mese per azienda (con 15000 ordini mensili e sette utenti)

Valutazioni e recensioni di Zoho Inventory

G2: 4.4/5 (90+ recensioni)

4.4/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (380+ recensioni)

3. Fishbowl Inventory (il miglior software di gestione dell'inventario basato su cloud)

via Inventario della vasca da pesca Un software molto apprezzato per la gestione dell'inventario e della catena di fornitura, Fishbowl si integra perfettamente con QuickBooks per semplificare i processi di inventario. Migliora l'accuratezza con la scansione dei codici a barre, assicurando un monitoraggio preciso degli elementi lungo tutta la catena di fornitura, e supporta il monitoraggio delle scorte in tempo reale su più posizioni, ideale per le operazioni su larga scala.

La funzionalità/funzione di monitoraggio dei pezzi del software consente di monitorare l'inventario utilizzando numeri di serie, numeri di lotto o date di scadenza, per aumentare la tracciabilità e la conformità, soprattutto nei settori con normative rigorose.

Le migliori funzionalità/funzione di Fishbowl Inventory

Ideale per le aziende di spedizione e i produttori su larga scala

Automazioni nella creazione di ordini di acquisto in base alle tendenze commerciali e ai requisiti di inventario con il sistema di gestione degli ordini di Fishbowl

Accesso e gestione dell'inventario in movimento con l'app mobile

Limiti dell'inventario Fishbowl

Può essere costoso per le aziende con molti utenti

Le funzionalità/funzione aggiuntive comportano costi aggiuntivi

Prezzi di Fishbowl Inventory

Fishbowl Drive : $349/mese per due utenti

: $349/mese per due utenti Fishbowl Advanced: $399/mese per due utenti

Valutazioni e recensioni di Fishbowl Inventory

G2: 4/5 (200+ recensioni)

4/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (900+ recensioni)

4. Cin7 (Il migliore per i rivenditori omnichannel)

via Cin7 Cin7 è uno strumento di gestione dell'inventario basato su cloud disponibile gratuitamente per i negozi di e-commerce Shopify. Vanta un intervallo di funzionalità/funzione e integrazioni di piattaforme.

Questo sistema basato sul web utilizza il metodo Kanban per facilitare il rifornimento e il riordino delle scorte e include funzioni di account come il metodo FIFO (First In, First Out).

Cin7 si distingue per i suoi prezzi convenienti per aziende di qualsiasi dimensione e per la capacità di gestire un numero illimitato di unità di stoccaggio (SKU).

Le migliori funzionalità/funzioni di Cin7

Trasferimento senza problemi delle scorte tra i magazzini

Generazione rapida di ordini di acquisto grazie a funzionalità/funzione automatizzate

Accesso ai sistemi POS e alla scansione dei codici a barre su tutti i piani

Limiti di Cin7

Il piano base manca di funzionalità/funzione quali connessioni EDI e configurazioni 3PL

Non sono disponibili piani Free o versioni di prova

Prezzi di Cin7

Cin7 Core Standard : A partire da $349/mese

: A partire da $349/mese Cin7 Core Pro : A partire da $599/mese

: A partire da $599/mese Cin7 Core Advanced: A partire da $999/mese

Cin7 (Core) valutazioni e recensioni

G2: 4.2/5 (oltre 200 recensioni)

4.2/5 (oltre 200 recensioni) Capterra: 4.3 /5 (700+ recensioni)

5. Ordoro (Il migliore per la spedizione e l'adempimento)

via Ordoro Ordoro offre funzionalità/funzione che consentono di gestire le spedizioni, gestire l'inventario in dropshipping, l'accesso ad API aperte e analisi avanzate. La piattaforma consente la perfetta integrazione di vari canali commerciali per migliorare i processi di adempimento.

Che si gestiscano 100 elementi in inventario o 500.000 ordini al mese, la struttura completa dei dati di esportazione e il sistema di account di Ordoro possono semplificare la gestione dell'inventario.

Le migliori funzionalità/funzione di Ordoro

Offre una moderna automazione degli acquisti per un'operatività semplificata

Permette una gestione centralizzata per le aziende con più magazzini

Connessione con le più diffuse piattaforme di e-commerce come Shopify, Magento e WooCommerce

Limiti di Ordoro

Manca di una versione mobile, a differenza di molti altri software di inventario

I prezzi possono essere elevati per le piccole aziende

Prezzi di Ordoro

Spedizione : Gratis

: Gratis Inventario : $349/mese

: $349/mese Spedizione: $299/mese

Ordoro valutazioni e recensioni

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: 4.8/5 (70+ recensioni)

6. QuickBooks E-commerce (il migliore per le aziende di e-commerce in crescita)

via QuickBooks Conosciuto per la sua interfaccia user-friendly e le sue solide funzionalità, QuickBooks Commerce (ex TradeGecko) aiuta le aziende a gestire in modo efficiente le scorte, ad automatizzare i flussi di lavoro e ad analizzare le prestazioni.

Le capacità di automazione di questo strumento consentono alle aziende di snellire le attività ripetitive e di ridurre gli errori manuali. Automatizzando processi come l'evasione degli ordini, la generazione degli ordini di acquisto e le regolazioni dell'inventario, lo strumento snellisce le operazioni e aiuta a risparmiare tempo.

Migliori funzionalità/funzione di QuickBooks E-commerce

Connessione semplice con Xero per un account semplificato

Monitoraggio dei livelli di scorte in più posizioni e canali

Ottimizza le operazioni di magazzino con funzionalità/funzione quali la gestione della posizione dei cassonetti e gli elenchi di prelievo

Limiti dell'e-commerce di QuickBooks

Alcuni utenti segnalano una curva di apprendimento ripida quando utilizzano il software per la prima volta

Opzioni di personalizzazione limitate per esigenze aziendali specifiche

Prezzi di QuickBooks E-commerce

Inizio semplice: $35/mese

$35/mese Essenziale: $65/mese

$65/mese Plus: $99/mese

$99/mese Avanzato: $235/mese

TradeGecko (QuickBooks E-commerce) valutazioni e recensioni

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: N/A

7. DEAR Systems (Ideale per la produzione e la vendita all'ingrosso)

via Sistemi DEAR Essendo una soluzione ERP basata sul cloud, DEAR Systems elimina la necessità di costose infrastrutture IT come server e switch.

Con questo strumento, è possibile gestire in modo efficiente tutto, dalle materie prime ai prodotti finiti, assicurando che la catena di fornitura funzioni senza problemi dall'inizio alla fine. Una funzionalità/funzione di spicco è la previsione della domanda, che consente di prevedere con precisione le esigenze di inventario, riducendo al minimo l'eccesso di scorte e le giacenze.

Il modulo di approvvigionamento della piattaforma migliora le decisioni di acquisto con precisione ed efficienza. È dotato di una pagina informativa sui fornitori e di strumenti di reportistica finanziaria.

Per le aziende che si affidano ancora a metodi manuali di pianificazione della domanda, DEAR Systems offre strumenti che possono sostituire i metodi obsoleti piano di capacità in Excel **In questo modo la produttività si allinea perfettamente con la domanda, massimizzando l'efficienza e riducendo al minimo gli sprechi.

Le migliori funzionalità/funzione di DEAR Systems

Identificate e migliorate ogni passaggio della vostra catena di fornitura conanalisi della catena del valore Ricevete notifiche per ricevere ordini di rifornimento quando le scorte si esauriscono, grazie agli avvisi sui punti di riordino

Accesso a oltre 300 reportistica standard per approfondimenti dettagliati

Limiti dei sistemi DEAR

Il costo elevato potrebbe essere un ostacolo per le piccole aziende

Prezzi di DEAR Systems

A partire da 249 dollari al mese per 5 utenti

Valutazioni e recensioni di DEAR Systems

G2: Non disponibile

Non disponibile Capterra: Non disponibile

8. NetSuite ERP (il migliore per la gestione dell'inventario a livello aziendale)

via NetSuite ERP NetSuite ERP offre una suite completa di strumenti che coprono ogni aspetto, dalla gestione finanziaria al controllo dell'inventario, rendendolo uno sportello unico per le aziende che vogliono migliorare l'efficienza e guidare la crescita.

I dashboard in tempo reale del sistema offrono una panoramica completa dei processi di gestione dell'inventario, aiutandovi a prendere decisioni basate sui dati con fiducia.

NetSuite ERP fornisce visibilità in tempo reale sui livelli di scorte, sulla previsione della domanda e sulla gestione degli ordini, garantendo che i prodotti giusti siano nel posto giusto al momento giusto. Ciò contribuisce a ridurre i costi di trasporto e a minimizzare il rischio di esaurimento delle scorte, migliorando in ultima analisi la soddisfazione dei clienti.

La piattaforma si integra perfettamente con software di logistica che fornisce visibilità e controllo end-to-end sulle vostre operazioni.

Le migliori funzionalità/funzione di NetSuite ERP

Gestione di più filiali, unità aziendali ed entità legali con facilità, supportando più lingue e valute

Ottimizzare la programmazione in tempo reale e gestire efficacemente l'inventario utilizzando calendari e grafici Gantt

Visibilità a livello globale grazie agli strumenti di gestione delle posizioni dei fornitori, di pianificazione dei requisiti di distribuzione e di pianificazione multi-sede

Limiti di NetSuite ERP

Curva di apprendimento ripida, soprattutto quando si personalizza la piattaforma ERP

Ci sono restrizioni sui tipi di documenti che si possono esportare e non tutte le informazioni vengono trasferite correttamente

Prezzi di NetSuite ERP

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su NetSuite ERP

G2: 4/5 (oltre 3.000 recensioni)

4/5 (oltre 3.000 recensioni) Capterra: 4.2/5 (1.500+ recensioni)

9. SAP IBP (il migliore per l'ottimizzazione dell'inventario in catene di fornitura complesse)

via SAP IBP Utilizzando algoritmi di machine learning e dati in tempo reale, SAP IBP prevede con precisione la domanda futura, consentendo alle aziende di allineare i livelli di inventario alle esigenze del mercato.

Un'altra funzionalità fondamentale è la multi-echelon inventory optimization (MEIO). SAP IBP consente alle aziende di ottimizzare le scorte in più posizioni e livelli della supply chain. Questa funzionalità considera le interdipendenze tra i diversi livelli di scorte, consentendo una distribuzione più efficiente e riducendo le scorte in eccesso, pur mantenendo alti i livelli di servizio.

Inoltre, supporta la pianificazione degli scenari, consentendo alle aziende di valutare i potenziali risultati di varie decisioni, come le modifiche dei tempi di consegna dei fornitori o le variazioni della domanda dei clienti, e di selezionare la strategia più efficace.

Le migliori funzionalità/funzioni di SAP IBP

Visibilità completa, avvisi e analisi per misurare le prestazioni, prevedere le interruzioni e prevenire i problemi

Effettuare simulazioni in tempo reale di vari scenari aziendali per soddisfare le crescenti esigenze del business

Supporto di una perfetta integrazione con altri sistemi SAP e applicazioni di terze parti per funzioni migliorate

Limiti di SAP IBP

Curva di apprendimento dovuta alla sua complessità e alle sue estese funzionalità/funzione

Lo strumento utilizza la tecnologia RDP per alcuni processi, che non è la tecnologia più recente disponibile

Prezzi di SAP IBP

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di SAP IBP

G2: 4.3/5 (200+ recensioni)

4.3/5 (200+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

10. inFlow Inventory (il migliore per una gestione dell'inventario di facile utilizzo)

via inventario inFlow inFlow Inventory è stato progettato per semplificare il controllo delle scorte per le aziende di qualsiasi dimensione. centralizza i dati relativi all'inventario e agli ordini, fornendo visibilità in tempo reale sui livelli delle scorte e sui movimenti nei centri di distribuzione.

Tra le sue funzionalità/funzione chiave vi sono la codifica a barre, la gestione del magazzino in più posizioni e l'analisi dettagliata, che consentono un monitoraggio, un riordino e un'ottimizzazione efficienti delle scorte.

le migliori funzionalità/funzioni di #### inFlow Inventory

Integrazione perfetta con varie piattaforme commerciali, tra cui marketplace online, siti web e negozi fisici, per gestire l'inventario da un'unica interfaccia

Migliora l'accuratezza e l'efficienza nella ricezione, nel prelievo e nella gestione dell'inventario con la scansione dei codici a barre e l'RFID (identificazione a radiofrequenza)

Creare, elaborare e monitorare gli ordini e progettare modelli di ordini di acquisto per cicli di approvvigionamento futuri

limiti di inFlow Inventory

Problemi di scalabilità per aziende di eCommerce di grandi dimensioni o in rapida crescita

Prezzi di inFlow Inventory

Imprenditore : $110/mese

: $110/mese Piccola azienda : $279/mese

: $279/mese Media dimensione : $549/mese

: $549/mese Azienda: $1319/mese

inFlow Inventario valutazioni e recensioni

G2: 4.1/5 (oltre 30 recensioni)

4.1/5 (oltre 30 recensioni) Capterra: 4.6/5 (450+ recensioni)

Scegliere il miglior software di ottimizzazione dell'inventario per la vostra azienda

Con la crescita delle aziende, il monitoraggio manuale dell'inventario diventa sempre più difficile, con la conseguenza di errori, elementi fuori posto e ritardi nell'evasione degli ordini, problemi che possono avere un impatto negativo sulle attività aziendali.

Il passaggio a un sistema di ottimizzazione dell'inventario basato su cloud può essere trasformativo. Semplifica il monitoraggio dell'inventario, rendendo più facile la gestione dei livelli delle scorte, la riduzione degli errori e l'elaborazione degli ordini.

Se siete responsabili dell'inventario o titolari di un'azienda, ClickUp offre una soluzione potente per ottimizzare la gestione dell'inventario. Funzionalità/funzione di monitoraggio in tempo reale, flussi di lavoro automatizzati e dashboard personalizzabili, assicurano che i processi di inventario siano il più fluidi ed efficaci possibile. Iscriviti a ClickUp gratis oggi stesso e vedrai la differenza con i tuoi occhi!