Come avere più energia dopo il lavoro

Avete appena concluso un'altra giornata di lavoro e, invece di sentirvi realizzati, vi sentite svuotati. Vi suona familiare? Non siete soli. Molte persone terminano la giornata lavorativa sentendosi esauste, sia mentalmente che fisicamente, e si chiedono come fare per avere energia dopo il lavoro per "fare la vita"

Secondo

La relazione sulla salute nei luoghi di lavoro

il 61% dei dipendenti fatica ad essere produttivo a causa della stanchezza.

Ma perché ci si sente stanchi dopo il lavoro? Qual è la causa di questa stanchezza di fine giornata che ci fa desiderare il letto?

La risposta non è così semplice come "lavorare sodo" Esiste una profonda connessione tra il modo in cui ci sentiamo dopo il lavoro e la nostra salute fisica e mentale generale. È qui che entra in gioco un sano equilibrio tra lavoro e vita privata. Trovare il giusto equilibrio tra lavoro e vita privata è fondamentale per il benessere generale.

Esploriamo i modi per trasformare il crollo post-lavoro in una serata piena di energia per affrontare tutto ciò che viene dopo.

Capire le cause della stanchezza

La fatica non è la stessa cosa della stanchezza. È quella sensazione di pesantezza che fa sentire anche l'attività più semplice come una montagna da scalare. E

l'affaticamento prolungato porta al burnout

.

I tre principali

cause di burnout professionale

e come si manifestano:

Affaticamento fisico: Bassi livelli di energia; sensazione di stanchezza da fare durante le attività lavorative

Bassi livelli di energia; sensazione di stanchezza da fare durante le attività lavorative Esaurimento emotivo: mancanza di energia emotiva per impegnarsi con i colleghi o i client

mancanza di energia emotiva per impegnarsi con i colleghi o i client Stanchezza cognitiva: lentezza di pensiero e incapacità di prendere decisioni

La relazione tra fatica e burnout è un ciclo vizioso. Con lo stato di burnout, le riserve di energia si esauriscono Questo rendimento insufficiente può portare a sentimenti di inadeguatezza o di colpa, che alimentano ulteriormente il ciclo di stress ed esaurimento. Per liberarsi da questo ciclo è necessario affrontare sia il burnout che la stanchezza che ne risulta.

Una delle cause comuni della stanchezza è il sonno insufficiente. Conosciamo tutti la sensazione di "zombie" che proviamo quando non abbiamo dormito abbastanza. La privazione del sonno influisce su tutto, dall'umore all'energia fisica. Può portare a un affaticamento a lungo termine, in cui il riposo prolungato non allevia completamente la stanchezza fisica o mentale.

La privazione del sonno influisce su ogni aspetto della vita. Può indebolire il sistema immunitario e contribuire all'aumento di peso, alla pressione alta e persino alle malattie cardiache.

Tuttavia, sapevate che i pesi massimi emotivi come stress cronico, lutto e depressione possono prosciugare l'energia più velocemente dello sforzo fisico? Lo stress mantiene il corpo in uno stato di massima allerta, sempre pronto a reagire alle sfide.

Il dolore e la depressione prosciugano la nostra energia

e causano stanchezza fisica e mentale.

I diversi tipi di stanchezza

La stanchezza si manifesta in modi diversi. Vediamo come si manifesta.

Stanchezza fisica

L'esaurimento fisico è il tipo di stanchezza più comune. Si verifica quando il corpo è sovraccarico di lavoro e non ha il tempo necessario per recuperare.

Si possono avvertire dolori muscolari, debolezza, indolenzimento, una generale mancanza di resistenza e difficoltà di concentrazione. È come se il corpo chiedesse una pausa e dicesse: "Basta!"

Questa stanchezza è comune nelle persone che si impegnano in un lavoro o in un esercizio fisicamente impegnativo senza concedere abbastanza tempo per un sonno ristoratore e per il recupero.

Esaurimento mentale

L'esaurimento mentale è meno visibile ma altrettanto faticoso. Si verifica quando il cervello è sovraccaricato da lunghe ore di concentrazione, risoluzione di problemi o gestione di situazioni complesse.

I sintomi comuni di

stanchezza mentale

includono difficoltà di concentrazione, vuoti di memoria e nebbia cerebrale. Questa stanchezza può erodere la motivazione, rendendo difficile impegnarsi nel lavoro, nella vita domestica o negli hobby. Con il tempo, questo può portare a un'insufficienza mentale

declino della produttività

e delle prestazioni sul lavoro, causando ulteriore frustrazione. È come se la mente fosse vuota.

Esaurimento emotivo

L'esaurimento emotivo si verifica quando si è affrontato uno stress emotivo significativo per un periodo prolungato. Questa stanchezza è strettamente legata a sentimenti di distacco, in cui ci si sente disconnessi dal lavoro, dai propri cari e persino da se stessi. L'esaurimento emotivo si manifesta spesso come intorpidimento o apatia, quando non si trova più gioia in attività o lavori che un tempo piacevano.

Identificare i segni della stanchezza e adottare passaggi proattivi può aiutare a migliorare il benessere generale.

Come migliorare i livelli di energia

La stanchezza può sembrare opprimente, ma ci sono passaggi pratici che potete fare per recuperare la vostra energia mentale e fisica. Esaminiamoli in dettaglio.

Affrontare lo stress per aumentare i livelli di energia

Lo stress è come un vampiro energetico. Succhia l'energia senza che ve ne rendiate conto. La cura di sé è l'arma segreta contro questo cattivo che sottrae energia. Prendersi cura di sé non è egoistico, è essenziale.

Anche semplici attività di cura di sé come camminare, fare un bagno rilassante, leggere un libro, passare del tempo con i propri cari, meditare, praticare la mindfulness e fare esercizi di respirazione profonda possono ricaricare le batterie mentali ed emotive.

Ecco cinque tecniche efficaci per gestire i livelli di stress e promuovere un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata:

1. Impostazione dei limiti

L'aspetto più critico della cura di sé è l'impostazione dei limiti, sia sul lavoro che nella vita privata. Imparare a dire di no e delegare le attività può evitare di essere sopraffatti, aiutandovi a conservare le energie per ciò che conta davvero.

**Ecco alcuni modi per stabilire dei limiti salutari sul lavoro

Comunicate chiaramente la vostra disponibilità, soprattutto in una configurazione remota, e informate il vostro team e le parti interessate dei vostri orari di lavoro. Imponete di non rispondere ai messaggi dopo l'orario di lavoro. È possibile impostare messaggi/risposte automatiche alle email specificando le ore di disponibilità

Definite il numero di progetti o attività a cui potete lavorare contemporaneamente e limitate il carico di lavoro di conseguenza. Se siete sovraccaricati di lavoro, comunicate gentilmente la vostra incapacità di accettarlo, perché influirebbe sulla qualità dei progetti in corso

Impostare scadenze realistiche e resistere ai lavori richiesti dalle parti interessate per ridurle

2. Ricaricate le vostre energie

Dedicate del tempo alle attività che preferite per ricaricarvi di energia. Ad esempio, se siete estroversi, la connessione con gli altri può essere rinfrescante, quindi attività come corsi di ginnastica di gruppo, incontri sociali o progetti di collaborazione possono aumentare i livelli di energia.

D'altro canto, gli introversi potrebbero scoprire che troppe interazioni sociali prosciugano la loro energia, rendendo essenziale ritagliarsi del tempo per attività solitarie come leggere, scrivere un diario o semplicemente godersi un ambiente tranquillo.

Capire cosa funziona meglio per voi. Allineate le vostre attività di rilassamento quotidiano al vostro tipo di personalità per gestire meglio i vostri livelli di energia ed evitare il burnout.

3. Dormire bene

Le ricerche suggeriscono che un buon sonno porta a

una maggiore resistenza allo stress

. Non si tratta solo del numero di ore, ma della qualità complessiva del sonno. Per dormire bene, è necessario:

Evitare la procrastinazione dell'ora di andare a letto: è l'abitudine di ritardare il sonno anche quando ci si sente stanchi. Questo comportamento è dovuto al desiderio di recuperare tempo personale dopo una giornata intensa, ma ha un impatto sui livelli di energia

è l'abitudine di ritardare il sonno anche quando ci si sente stanchi. Questo comportamento è dovuto al desiderio di recuperare tempo personale dopo una giornata intensa, ma ha un impatto sui livelli di energia Costruire una routine coerente per andare a letto: Andando a letto e svegliandosi ogni giorno alla stessa ora, si regola l'orologio interno del corpo, rendendo più facile l'addormentamento e il sonno svegliarsi riposati

Seguire la regola del 3-2-1: Niente cibo tre ore prima di dormire, niente liquidi due ore prima di dormire e niente schermo un'ora prima di dormire.

Dan Go, CEO di High Performance Founder

4. Vai piccolo

Il libro The One Thing di Gary Keller e Jay Papasan spiega che il segreto per ottenere il massimo dal lavoro e dalla vita è fare un piccolo passaggio e riconoscere ciò che conta.

Il concetto di "andare in piccolo" consiste nell'ignorare tutte le cose che si possono fare per concentrarsi su quelle che si dovrebbero fare. L'idea è quella di concentrarsi sulle attività di priorità in modo da sommare i risultati ottenuti e non sprecare energie in attività insignificanti.

5. Da fare un lavoro profondo

Se continuate a interrompere la vostra serata per controllare e rispondere alle email o se mettete da parte qualche ora dopo cena per recuperare una scadenza imminente, state privando i vostri centri di attenzione diretta del riposo ininterrotto di cui hanno bisogno per ripristinarsi.

Cal Newport, autore

Questa citazione da

Il mio lavoro profondo di Cal Newport

spiega che quando si porta il lavoro nel tempo libero, si priva il cervello dell'opportunità di recuperare completamente. Per evitare ciò, bloccate delle ore dedicate per completare attività impegnative ed eliminate le distrazioni durante questo periodo. Il

tecnica del blocco del tempo

migliora la concentrazione e riduce lo stress causato dalle consegne dell'ultimo minuto.

Migliorare i livelli di energia attraverso la dieta e l'esercizio fisico

Siete ciò che mangiate, e questo si riflette sui vostri livelli di energia. Alimentate il vostro corpo con cibi sani - frutta, verdura, cereali integrali - e osservate la differenza. È come dare al vostro corpo il carburante migliore per funzionare bene.

Ecco alcuni consigli che vi aiuteranno a consumare pasti regolari e a gestire meglio la vostra dieta se avete un programma di lavoro frenetico:

Pianificate in anticipo i pasti e gli spuntini per l'intera settimana. Potete anche preparare i pasti in anticipo e cucinare alcuni elementi in lotti, come l'avena per la notte, per risparmiare tempo di cottura. Conservateli in frigorifero e portateli sempre con voi

Trovate ricette di piatti unici con ingredienti minimi, in modo da poterli cucinare facilmente

Fare una colazione nutriente per mantenersi energici durante la giornata

Bevete acqua a sufficienza durante la giornata, perché la disidratazione può farvi sentire affaticati

Includete nella vostra dieta alimenti idratanti come cetrioli, anguria e arance

Tenere a portata di mano spuntini salutari: noci, mix di cereali, frutta, barrette proteiche e simili

L'esercizio fisico è un'altra fonte di energia. Innesca il rilascio di endorfine, gli elevatori naturali dell'umore del corpo, che possono aiutare a ridurre lo stress e a migliorare il benessere generale. L'allenamento della forza è fantastico per aumentare la resistenza e ridurre la fatica.

Se non avete abbastanza tempo per un allenamento completo, provate a fare 15 minuti di attività fisica una o due volte al giorno. Quando non è possibile andare in palestra, cercate un video di esercizi o di danza su YouTube per una sessione di allenamento veloce. Si possono anche usare strumenti di IA come ChatGPT per creare una routine di allenamento mattutino personalizzata.

Cercare un aiuto professionale

A volte, la stanchezza non è solo il risultato di uno stile di vita o di scelte dietetiche sbagliate: può essere il sintomo di un problema più profondo, come ad esempio

l'ansia da lavoro

o depressione. Se avete provato a migliorare il vostro programma di sonno, la dieta e l'esercizio fisico ma vi sentite ancora persistentemente stanchi, potrebbe essere il momento di cercare un aiuto professionale.

Un professionista qualificato può aiutarvi a identificare le cause di fondo della vostra stanchezza e a sviluppare un piano di trattamento che può includere terapia, farmaci o altri interventi. Cercare aiuto può prevenire il peggioramento della condizione e aiutarvi a recuperare energia e qualità di vita.

Se non trattata, la condizione potrebbe evolvere in

sindrome da stanchezza cronica

è una condizione a lungo termine che causa un'estrema stanchezza fisica e mentale. Prendersi cura della propria salute mentale è un passaggio fondamentale per prevenire l'insorgenza della sindrome da stanchezza cronica.

Superare la stanchezza sul lavoro

Vi sentite sopraffatti dal lavoro? Affogate in scadenze ed elenchi di cose da fare? Non c'è da stupirsi che siate esausti! Ma c'è un modo per

superare la paralisi da carico di lavoro

e sentirvi pieni di energia per le cose che vi piacciono!

Prima abbiamo parlato dell'impostazione dei limiti sul posto di lavoro e del lavoro profondo. Ora condivideremo alcuni consigli pratici per aiutarvi a gestire il carico di lavoro ed evitare l'esaurimento in modo da poter godere di una vita sana.

💡Pro Tip: Vi sentite sopraffatti dal vostro elenco di cose da fare? Scoprite cosa potete automatizzare o delegare. Vi aiuterà a

lavorare in modo più intelligente

e risparmiare tempo.

Scopriamo come utilizzare gli strumenti e le tecnologie moderne per superare la fatica del lavoro.

1. Gestire meglio le attività

Una delle principali cause di stress e stanchezza sul posto di lavoro è la mole di attività quotidiane. Senza un sistema chiaro per gestire queste attività, è facile sentirsi sopraffatti. Con

Attività di ClickUp

è possibile suddividere progetti di grandi dimensioni in attività più piccole e gestibili, assegnando a ciascuna di esse scadenze e priorità cancellate.

Quindi, affrontate prima le attività ad alta priorità in modo da sapere che gli oggetti più importanti sono stati raggiunti. Scoprite cosa potete delegare ai membri del team e assegnate queste attività con una semplice menzione in ClickUp.

pianificate, organizzate e collaborate a qualsiasi progetto con i ClickUp Tasks personalizzabili

2. Monitoraggio del tempo

Lavorate per molte ore ma non vedete risultati tangibili? Utilizzate

Il monitoraggio del tempo di ClickUp

per monitorare il tempo dedicato a ciascuna attività. In questo modo si può capire dove va a finire il vostro tempo e vi aiuta a

[a gestire il proprio tempo]( https://clickup.com/blog/ai-for-time-management// /IA)

in modo più efficace.

traccia il tempo, imposta le durate stimate, aggiungi note e visualizza la reportistica del tuo tempo da qualsiasi luogo con ClickUp_

3. Collaborazione con il team

Una collaborazione inefficiente con i colleghi risulta spesso in un aumento del carico di lavoro e dello stress. Provate gli strumenti di collaborazione di ClickUp, come ad esempio

ClickUp Documenti

e

ClickUp Chattare

per consentire una comunicazione continua con il vostro team.

Con ClickUp Teams, potete creare documenti in modo collaborativo e lavorarci insieme al vostro team e alle parti interessate. Modificate, commentate e condividete facilmente le informazioni, mantenendo tutti sulla stessa pagina. In questo modo si riduce la necessità di un continuo scambio di email, che può risultare faticoso dal punto di vista mentale.

crea splendidi documenti, wiki e molto altro, quindi collegali ai flussi di lavoro con ClickUp Docs_

Con ClickUp Chattare, è possibile comunicare con i colleghi dall'interno delle attività di ClickUp. La visualizzazione della chat consente inoltre di assegnare facilmente elementi d'azione utilizzando @menzioni, condividere collegamenti e taggare altre parti interessate alla conversazione. La comunicazione istantanea riduce la necessità di riunioni, facendovi risparmiare tempo prezioso.

4. Automazioni delle attività

Una delle funzionalità/funzione di spicco di

ClickUp per la gestione dei progetti

è la sua capacità di automazione personalizzata. Con

Automazioni di ClickUp

è possibile impostare regole che attivano automaticamente azioni specifiche, come lo spostamento di un'attività in una fase diversa del flusso di lavoro o l'invio di promemoria all'approssimarsi di una scadenza.

In questo modo si riduce la necessità di interventi manuali, liberando spazio mentale e consentendo di concentrarsi su attività più critiche

automatizza le attività di routine e risparmia tempo con le Automazioni ClickUp

5. Utilizzare l'IA per ridurre il carico cognitivo

Le funzionalità/funzione di ClickUp aiutano a migliorare l'efficienza.

[ClickUp Brain](https://clickup.com/ai /IA)

, l'assistente IA integrato, è in grado di automatizzare le attività di routine quotidiane, generare reportistica e persino assegnare priorità alle attività in base alle abitudini di lavoro. In questo modo si riduce il carico decisionale e ci si può concentrare su aspetti più strategici.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Brain-role-specific-writing-assistant-feature-1.gif

/$$$img/

scrivete meglio e più velocemente con ClickUp Brain, l'assistente IA a cui potete delegare le vostre attività più banali_

ClickUp Brain aiuta anche a

a risparmiare tempo

grazie all'automazione della presa di note, della creazione di contenuti e altro ancora. È il vostro compagno di brainstorming digitale. È possibile utilizzarlo anche per ottenere riepiloghi/riassunto di progetti e cercare qualsiasi informazione da qualsiasi punto dell'area di lavoro, comprese le app connesse.

6. Ridurre i tempi di preparazione con i modelli

I modelli sono un'altra potente funzionalità/funzione di ClickUp che permette di risparmiare tempo e ridurre la fatica. ClickUp offre un'ampia gamma di modelli

modelli di produttività

per semplificare le attività ripetitive, consentendo di iniziare nuovi progetti con una base solida. L'uso di modelli consente di evitare la fatica mentale di ricominciare ogni volta da zero e di garantire la coerenza del lavoro.

Rimanere organizzati e produttivi può essere una sfida, anche per le persone più disciplinate. Dopo tutto, è facile farsi sopraffare da tutte le attività che si hanno a disposizione.

Anche se molti strumenti di produttività sono disponibili per salvarvi da questo problema,

Modello di produttività personale di ClickUp

aiuta a diventare più efficienti nelle attività quotidiane grazie all'impostazione di obiettivi raggiungibili.

Con questo modello, potete:

Organizzare e dare priorità alle attività in modo efficace

Monitorare lo stato degli obiettivi e dei progetti

Dare priorità alle attività per una migliore gestione del carico di lavoro

Non è tutto! Potete anche monitorare i vostri stati quotidianamente, settimanalmente o mensilmente con

Il modello di reportistica sulla produttività personale di ClickUp

. Vi aiuta ad analizzare il vostro livello di produttività e a trovare modi per migliorarlo. Con questo modello è possibile:

Vedere quanto tempo si dedica alle attività

Identificare le potenziali aree di miglioramento per massimizzare l'efficienza

Creare report personalizzati per misurare lo stato degli obiettivi

Ecco alcuni modi per utilizzare gli strumenti di produttività come ClickUp per organizzare meglio il proprio lavoro, risparmiare tempo ed energia e ottenere una sana

equilibrio tra lavoro e vita privata

. Passerete meno tempo a sentirvi esauriti e vi sentirete più energici e produttivi.

Stanchezza e perdita di energia: Sfatare i miti comuni

Sebbene la stanchezza dopo il lavoro sia un'esperienza comune, spesso viene fraintesa. Uno dei miti più diffusi è che la stanchezza cronica sia semplicemente una questione di stanchezza e che si possa rimediare facilmente dormendo a sufficienza.

Tuttavia, la stanchezza cronica è una condizione molto più complessa. A differenza della solita stanchezza dopo una lunga giornata, la stanchezza cronica è una stanchezza persistente che non scompare con il sonno o il riposo. Può avere un impatto significativo sulla qualità della vita. Presenta sintomi fisici come dolori muscolari, mal di testa e difficoltà di concentrazione.

**Se si sospetta una stanchezza persistente, è importante consultare un professionista della salute per esplorare le potenziali cause sottostanti piuttosto che liquidarla come una tipica stanchezza

Di fronte a un calo dei livelli di energia, molte persone si rivolgono alla caffeina, a diete restrittive o a strategie di perdita di peso, credendo che queste possano aiutarle a mantenere l'energia durante la giornata.

Parliamo di quelle soluzioni rapide di cui avete sentito parlare:

Caffeina: Certo, una tazza di caffè può aumentare temporaneamente l'energia. Ma fare affidamento sulla caffeina per affrontare la giornata può portare a dipendenza, disturbi del sonno e ansia

Certo, una tazza di caffè può aumentare temporaneamente l'energia. Ma fare affidamento sulla caffeina per affrontare la giornata può portare a dipendenza, disturbi del sonno e ansia Dieta: Le diete drastiche o le restrizioni caloriche possono affaticare ancora di più. Il corpo ha bisogno di carburante per funzionare in modo ottimale. Una perdita di peso sostenibile si basa su un'alimentazione equilibrata e su un regolare esercizio fisico

Le diete drastiche o le restrizioni caloriche possono affaticare ancora di più. Il corpo ha bisogno di carburante per funzionare in modo ottimale. Una perdita di peso sostenibile si basa su un'alimentazione equilibrata e su un regolare esercizio fisico Perdita di peso: Sebbene il sovrappeso possa talvolta contribuire alla stanchezza, una rapida perdita di peso non è la risposta. Concentratevi sulla salute e sul benessere generale piuttosto che sulla ricerca di un numero specifico sulla bilancia

L'energia sostenibile deriva da una combinazione di fattori, tra cui una dieta sana, esercizio fisico regolare, sonno di qualità e gestione dello stress. Non esistono soluzioni rapide. Concludiamo con alcune riflessioni finali sull'aumento dell'energia.

Sentirsi svuotati e chiedersi come fare per avere energia dopo il mio lavoro non deve essere la norma. Identificate e affrontate le cause della stanchezza e adottate abitudini più sane per recuperare energia e produttività. Iniziate a dare priorità alle attività per gestire meglio il carico di lavoro ed evitare di sentirvi sopraffatti nella vostra vita professionale.

Gli strumenti di produttività e di gestione delle attività come ClickUp possono aiutarvi a rimanere organizzati. Potete creare elenchi di cose da fare, automatizzare le attività, collaborare con il vostro team, fare brainstorming e fare molto altro per aumentare la vostra efficienza.

Non accontentatevi della stanchezza!

