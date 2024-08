10 Migliori software di base di conoscenza personale

Vi siete mai trovati a cercare freneticamente un'informazione cruciale che vi sembra il pezzo mancante nella vostra proposta di progetto? Potrebbe essere un elemento decisivo, ma si nasconde da qualche parte nell'infinito mare di note e documenti sparsi sui vostri dispositivi.

Ci siamo passati tutti. Ed è qui che entra in gioco il software di base di conoscenza personale.

Ho iniziato il mio viaggio verso la semplificazione del project management dopo un'istanza di troppo in cui non riuscivo a monitorare informazioni importanti sui miei progetti. Il mio team e io di ClickUp abbiamo testato molte soluzioni e, sulla base di ciò che abbiamo trovato, sono lieto di condividere un elenco dei 10 migliori software per la gestione delle conoscenze personali presenti oggi sul mercato.

Cosa cercare in un software di base di conoscenza personale?

Se volete archiviare, organizzare e gestire le informazioni in modo strutturato, gli strumenti di gestione della conoscenza personale faranno la differenza.

Una base di conoscenza personale ideale software di base di conoscenza deve avere le seguenti funzionalità/funzione:

Funzione di ricerca: Il software deve consentire di individuare rapidamente le informazioni attraverso parole chiave, tag o altri filtri avanzati

Il software deve consentire di individuare rapidamente le informazioni attraverso parole chiave, tag o altri filtri avanzati Opzioni di organizzazione: Funzionalità flessibili come categorie, cartelle e tag aiutano a organizzare le informazioni in modo da poterle monitorare facilmente

Funzionalità flessibili come categorie, cartelle e tag aiutano a organizzare le informazioni in modo da poterle monitorare facilmente Integrazione: Il vostrobase di conoscenza interna sarà più efficace se può integrarsi con altri strumenti e software, come le applicazioni di gestione delle attività, le email e i calendari

Il vostrobase di conoscenza interna sarà più efficace se può integrarsi con altri strumenti e software, come le applicazioni di gestione delle attività, le email e i calendari Opzioni di collaborazione: Potreste aver bisogno di collaborare con un collega o un amico per portare a termine un'attività utilizzando il vostro database personalesoftware di gestione della conoscenza. Assicurarsi che il software abbia ricche opzioni di collaborazione, come aree di lavoro condivise e controllo di versione

Potreste aver bisogno di collaborare con un collega o un amico per portare a termine un'attività utilizzando il vostro database personalesoftware di gestione della conoscenza. Assicurarsi che il software abbia ricche opzioni di collaborazione, come aree di lavoro condivise e controllo di versione Privacy e sicurezza: Il software deve essere in grado di contenere qualsiasi tipo di dati, da quelli personali a quelli professionali. Assicuratevi che lo strumento sia dotato di funzionalità/funzione di sicurezza come la crittografia e l'identificazione dell'utente

Il software deve essere in grado di contenere qualsiasi tipo di dati, da quelli personali a quelli professionali. Assicuratevi che lo strumento sia dotato di funzionalità/funzione di sicurezza come la crittografia e l'identificazione dell'utente Facilità d'uso: Lo strumento di gestione della conoscenza personale deve avere un'interfaccia intuitiva e deve facilitare l'organizzazione, la ricerca e il recupero delle informazioni con passaggi minimi

Ora che conosciamo i requisiti di base per la scelta di uno strumento di gestione della conoscenza personale, esploriamo le opzioni migliori!

I 10 migliori software di base di conoscenza personale da utilizzare

Ecco le 10 migliori opzioni di software di base di conoscenza personale basate sulla mia ricerca. Abbiamo analizzato le migliori funzionalità/funzione di ogni strumento, i prezzi e i limiti.

1. ClickUp (la migliore base di conoscenza alimentata dall'IA)

Creare una base di conoscenza personale personalizzata e ben strutturata con ClickUp Docs ClickUp , un software dinamico di project management basato su cloud, consente di creare una base di conoscenza personalizzata per memorizzare tutto, da un pensiero o un collegato a un'immagine o un video.

Con Documenti ClickUp è possibile creare documenti o wiki con funzionalità/funzione di pagine annidate, opzioni di stile versatili e modelli personalizzabili. È anche possibile organizzare le risorse, creare elenchi, aggiungere tabelle o grafici e stilizzare il contenuto con font e dimensioni diverse.

La collaborazione è facile: si può modificare in tempo reale con il team, usare tag nei commenti, assegnare elementi d'azione e convertire i testi in attività tracciabili per organizzare le idee. Inoltre, è possibile proteggere i documenti con impostazioni di privacy, gestire le autorizzazioni e creare collegamenti condivisibili.

Ascoltate direttamente da un cliente perché preferisce ClickUp:

_Da quando abbiamo adottato ClickUp, i nostri team sono lentamente migrati da Google Documenti per la documentazione e, di fatto, la documentazione è migliorata in modo significativo

Mitch Stephens, PMP, Responsabile del programma tecnico, Shipt

Volete rendere la vostra knowledge base più potente ed efficiente? Integrate ClickUp Brain e accogliere funzionalità/funzioni avanzate.

Recupera fonti e informazioni in pochi secondi dalla tua base di conoscenze con ClickUp Brain

ClickUp Brain è eccellente per ricerche e recuperi avanzati attraverso l'elaborazione del linguaggio naturale e la ricerca semantica ClickUp Brain consolida tutte le applicazioni di IA e semplifica l'integrazione di attività, documenti, persone e conoscenze nel vostro flusso di lavoro.

Ad esempio, immaginate di essere alla ricerca di un caso di studio adatto a rafforzare la vostra proposta aziendale. In questo caso, è possibile sfruttare le funzioni avanzate di Strumenti di IA per la gestione della conoscenza per trovare casi di studio rilevanti dal vostro software di base di conoscenza.

ClickUp Brain inoltre riepiloga/riassume i moduli lunghi e suggerisce contenuti pertinenti in base alle attività svolte. Inoltre, con la sua assistenza, è possibile analizzare le tendenze e gli schemi della propria base di conoscenze e sviluppare strategie di gestione della conoscenza .

A volte non si ha il tempo di organizzare manualmente tutte le risorse. È in questo caso che la funzione Modello di Knowledge Base di ClickUp per semplificare la costruzione rapida della vostra base di conoscenze.

Con questo modello di base di conoscenza è possibile:

Memorizzare e condividere le conoscenze interne in modo strutturato all'interno del team o dell'azienda

Segregare le informazioni in tipi specifici di sezioni, come FAQ, articoli di conoscenza e risorse, rendendo più facile il recupero dei dati

come FAQ, articoli di conoscenza e risorse, rendendo più facile il recupero dei dati Creare un'esperienza di centro assistenza per i membri del team per promuovere la collaborazione

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Personalizzare le categorie in diversi livelli, come spazi, cartelle ed elenchi, per organizzare la vostra base di conoscenze

Creare documenti completi per archiviare le informazioni e collegarsi aAttività di ClickUp e attività secondarie per una facile navigazione

Ricerca efficiente con la ricerca globale e i filtri avanzati, come ad esempioClickUp Stato personalizzato eCampi personalizzati di ClickUp* Utilizzate le opzioni di modifica e formattazione per creare una base di conoscenze visivamente accattivante con markdown, tabelle e file incorporati

Accesso alla base di conoscenze in movimento con l'applicazione mobile di ClickUp

SfruttareIntegrazioni ClickUp per integrarsi perfettamente con strumenti come Google Drive, Dropbox, Slack e altri per centralizzare la vostra base di conoscenze

Limiti di ClickUp

ClickUp ha così tante funzionalità/funzioni e opzioni personalizzate che può essere necessario un po' di tempo per configurarlo perfettamente per le proprie esigenze

ClickUp AI è disponibile solo nei piani a pagamento

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Si aggiunge a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (4.000+ recensioni)

2. Notion (il migliore per organizzare la vostra base di conoscenze in modo creativo)

via Notion Notion offre una soluzione intuitiva per la gestione di note e documenti grazie al suo semplice e potente spazio di archiviazione dei dati: Wiki.

È possibile visualizzare tutte le pagine dell'area di lavoro con la barra laterale e utilizzare filtri di ricerca potenti per individuare i contenuti in pochi secondi. È possibile utilizzare emoji, immagini di copertina o qualsiasi modulo multimediale per rendere la propria base di conoscenze vivace, comoda e divertente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion

Crea una base di conoscenza organizzata e interconnessa collegando le note e i documenti ad altre pagine

Aggiornare contenuti simili in tutti i luoghi contemporaneamente con blocchi sincronizzati

Semplificare la creazione di una base di conoscenze con i modelli di Notion, pensati per scopi diversi

Scrivere e organizzare meglio con un assistente IA integrato

Limiti di Notion

Notion dispone di molteplici funzionalità/funzione, per cui molti utenti segnalano una curva di apprendimento nell'utilizzo

Il software non offre un'esperienza perfetta per i dispositivi mobili o per l'iPad

Prezzi di Notion

Gratis : $0

: $0 Plus : $12/postazione al mese

: $12/postazione al mese Business : $18/postazione al mese

: $18/postazione al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (5.400+ recensioni)

4,7/5 (5.400+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.200+ recensioni)

3. Evernote (il migliore per registrare note audio)

via Evernote Che si tratti di organizzare la propria agenda o di annotare pensieri casuali, Evernote è un'applicazione affidabile per prendere note e software di condivisione delle conoscenze che consolida tutto in un unico luogo. Consente di mantenere le informazioni accessibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

È possibile migliorare le note incorporando testi, immagini, scansioni, PDF e documenti, rendendole più versatili e utili

Permettetemi di evidenziare una delle sue migliori funzionalità/funzione: le note audio. È particolarmente utile nelle giornate più impegnative, quando non si ha il tempo di annotare i propri pensieri e le proprie idee.

Le migliori funzionalità/funzione di Evernote

Posizione istantanea delle informazioni grazie a filtri di ricerca avanzati e a un'ampia gamma di funzioniStrumenti di IA per la scrittura* Accedete alla vostra base di conoscenze anche senza connessione a Internet per essere sempre al passo con le vostre attività

Organizzare le proprie risorse, come immagini, scansioni, ricette, PDF, ecc.

Limiti di Evernote

I frequenti aggiornamenti del software rendono difficile per i clienti stare al passo con i cambiamenti

Prezzi di Evernote

**Gratis

Personale: $14,99/mese

$14,99/mese Professionale: $17,99/mese

Valutazioni e recensioni di Evernote

G2: 4,4/5 (oltre 2.000 recensioni)

4,4/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4,4/5 (oltre 8.200 recensioni)

4. Mem (il migliore per l'auto-organizzazione della vostra base di conoscenze)

via Mem Mem è un sistema personale auto-organizzante gestione della conoscenza strumento per imprenditori, dirigenti, ricercatori e autori. È l'ideale se si dispone di un elevato volume di risorse di conoscenza di cui si ha bisogno frequentemente.

**La chat di assistenza può aiutarvi a trovare le risposte alle vostre domande, a riepilogare/riassumere le note delle riunioni e a generare contenuti grazie alla comprensione dei vostri appunti

Oltre alla posizione di ciò che chiedete nella chat Mem, mostra anche le note correlate. Da fare senza organizzare manualmente questa base di conoscenze. È sufficiente cercare ciò di cui si ha bisogno; i risultati generati dall'IA mostreranno tutte le risorse e le note relative a una particolare attività

Le migliori funzionalità/funzione di Mem

Riscoprire le note passate sullo stesso argomento per completare l'accesso a tutto ciò che riguarda un argomento specifico

Accesso alle note di tutta la vostra base di conoscenza senza dover ricordare il sistema di tag o la complessa struttura delle cartelle

Migliorate la vostra funzione con Suggerimenti IA per la documentazione per accelerare le attività

Limiti della memoria

Il software offre una funzionalità offline limitata nella sua funzione di ricerca, quindi l'assistenza dell'IA dipende dalla connettività a Internet

Prezzi di Mem

Mem : $14,99/mese

: $14,99/mese Mem Teams: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Mem

G2: Non abbastanza recensioni e valutazioni

Non abbastanza recensioni e valutazioni Capterra: Non abbastanza recensioni e valutazioni

5. Obsidian (il migliore per creare una base di conoscenza visivamente interconnessa)

via Ossidiana Obsidian è un'app privata e flessibile che si adatta al vostro pensiero e organizza i vostri pensieri per voi. Potete memorizzare qualsiasi cosa in questa base di conoscenza, perché tiene al sicuro i vostri scritti.

Il software fornisce centinaia di plugin e temi per modellare Obsidian in base al vostro pensiero. E non è tutto: grafici interattivi permettono di visualizzare le relazioni e le relazioni nelle note.

Il suo fattore più distintivo è che utilizza file aperti e non proprietari, in modo che non siate mai bloccati e possiate conservare i vostri dati e pensieri per sempre.

Le migliori funzionalità/funzioni di Obsidian

Costruire un record a partire dalle note personali o dalle voci del diario con l'ampia gamma di strumenti di Obsidian

Connessione di note, idee, persone e luoghi all'interno della vostra base di conoscenze

Pubblicare istantaneamente le note per trasformarle in un wiki online, in una base di conoscenza, in una documentazione o in un giardino digitale

Limiti di Obsidian

La navigazione tra le diverse note può essere lenta e a volte causa un ritardo nell'accesso a informazioni importanti

Prezzi di Obsidian

Uso personale : Free

: Free Uso commerciale: $50/utente all'anno

Valutazioni e recensioni di Obsidian

G2: Nessuna valutazione disponibile

Nessuna valutazione disponibile Capterra: 4.9/5 (20+ recensioni)

6. Roam Research (Il migliore per costruire una base di conoscenza interconnessa)

via Ricerca Roam Lavorare su Roam è come lavorare con un database intelligente e visivo. Vi permette di creare un pool per tutte le vostre ricerche in un unico posto prima di iniziare a organizzarle.

La funzionalità/funzione migliore di questo software è che presenta le informazioni in modo associativo piuttosto che gerarchico.

Per questo motivo è apprezzato da ricercatori, scrittori, sviluppatori, designer, product manager e altri professionisti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Roam Research

Costruire una base di conoscenze personali estesa e collegata in rete grazie al suo approccio associativo alla creazione di note

Crea e archivia le informazioni in una struttura a grafo per semplificare i riferimenti e le revisioni

Organizzare i propri pensieri e cercarli per un accesso rapido

Limiti della ricerca Roam

Il software offre funzionalità/funzione di annotazione limitate e ha un'interfaccia utente molto semplice

Prezzi di Roam Research

Pro : $15/mese

: $15/mese Believer: $8,33/mese

Roam Research valutazioni e recensioni

G2: Nessuna valutazione disponibile

Nessuna valutazione disponibile Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

7. Document360 (il migliore per una base di conoscenza personalizzabile)

via Documento360 Da fare per creare una base di conoscenza personalizzata? Document360 potrebbe essere la scelta giusta se volete includere i colori del vostro marchio e aggiungere un dominio personalizzato.

Come altri strumenti software di questo elenco, Document360 ha un motore di ricerca alimentato dall'IA che scansiona la base di conoscenze per fornire risultati sensibili al contesto in pochi millisecondi.

Inoltre, è possibile scegliere tra diverse opzioni di controllo dell'accesso e trasformare la base di conoscenze da privata a pubblica con un clic.

Le migliori funzionalità/funzione di Document360

Ottenete informazioni dagli spettatori attraverso feedback e valutazioni e combinatele con l'analisi per migliorare la vostra base di conoscenze

Integrazione di commenti, chat e analisi per rendere la vostra base di conoscenze un'unica origine dati

Accesso alla vostra base di conoscenze in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, con informazioni a portata di mano

Limiti di Document360

Alcune funzionalità/funzione del software sono disponibili solo attraverso componenti aggiuntivi che possono aumentare il costo del software

Prezzi di Document360

free Forever: Gratuito : Per sempre

: Standard : $149/progetto al mese (con fatturazione annuale)

: $149/progetto al mese (con fatturazione annuale) Professionale : $299/progetto al mese (fatturati annualmente)

: $299/progetto al mese (fatturati annualmente) Business : $399/progetto al mese (fatturati annualmente)

: $399/progetto al mese (fatturati annualmente) Azienda: $599/progetto al mese (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni di Document360

G2: 4,7/5 (oltre 400 recensioni)

4,7/5 (oltre 400 recensioni) Capterra: 4,7/5 (oltre 200 recensioni)

8. Confluence (il migliore per una base di conoscenza multiformato)

via Atlassian Confluence utilizza formati come alberi di pagine e tabelle dei contenuti per individuare le informazioni importanti e offre funzioni di ricerca avanzate.

Consente di organizzare la base di conoscenza in pagine, allegati e spazi con etichette. È anche possibile creare e scansionare una base di conoscenze del team per filtrare le idee migliori.

Le migliori funzionalità/funzioni di Confluence

Co-edit con i team in tempo reale e pubblicazione di aggiornamenti che evidenziano le modifiche

Lasciare commenti in linea e sulla pagina, like ed elementi visivi, come immagini, GIF ed emoji

Avvisate i vostri compagni di squadra quando li taggate o assegnate un'attività, in modo che tutti rimangano al corrente del loro lavoro

Limiti di Confluence

Il centro risorse del software è a volte carente e rende difficile la comprensione delle funzionalità/funzione personalizzate

Prezzi di Confluence

**Gratuito

Standard: 4,89 dollari/utente al mese

4,89 dollari/utente al mese Premium: $8,97/utente al mese

$8,97/utente al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Confluence

G2: 4,1/5 (oltre 3.000 recensioni)

4,1/5 (oltre 3.000 recensioni) Capterra: 4,5/5 (3.000+ recensioni)

9. HappyFox (Il migliore per una base di conoscenza ben strutturata)

via FeliceFox HappyFox fornisce un indice strutturato per aiutarvi a trovare ciò che vi serve senza perdere tempo. Lo strumento assiste l'utente nella ricerca delle informazioni giuste e offre suggerimenti pertinenti.

Grazie alle sue opzioni di personalizzazione, la vostra base di conoscenza può avere un aspetto visivamente accattivante. Inoltre, è possibile creare senza sforzo articoli e sezioni e incorporare immagini/video per avere tutte le risorse in un unico posto.

Le migliori funzionalità/funzione di HappyFox

Approfittate del monitoraggio e del feedback in tempo reale collaborando con altri utenti alla vostra base di conoscenze

Personalizzate la vostra base di conoscenze con intestazioni, layout, colori e loghi personalizzati

Trasformate la vostra sezione FAQ statica a pagina singola in una base di conoscenza terminata

Limiti di HappyFox

La struttura dei prezzi del software può essere costosa per le piccole aziende

Prezzi di HappyFox

Basic : $14/agente al mese

: $14/agente al mese Teams : $69/agente al mese

: $69/agente al mese Pro : $199/agente al mese

: $199/agente al mese Azienda PRO: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di HappyFox

G2: 4./5 (200+ recensioni)

4./5 (200+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (90+ recensioni)

10. Bloks (Il migliore per la gestione della conoscenza basata su modelli)

via Blocchi Bloks lavora con Zoom, Meet, Teams, Slack e altre piattaforme. Permette di registrare i verbali delle riunioni e di notare le idee chiave nella vostra base di conoscenze per rivederle in seguito.

Bloks migliora la chiarezza e il contesto rivoluzionando il modo in cui catturate, organizzate e portate in primo piano i vostri pensieri.

Ciò che contraddistingue questo software è la sua capacità di creare brief personalizzati per vari scopi, consentendo di presentare formalmente le proprie idee con precisione.

le migliori funzionalità/funzioni di #### Bloks

Annota automaticamente i dettagli e le note importanti di una riunione, utilizzando il programma IA come assistente personale * Categorizzare le risorse in base ai requisiti, con diversi formati

Utilizzare i modelli per memorizzare le informazioni in base al contesto e creare un modello personalizzato da utilizzare in seguito

Limiti di Bloks

Non consente l'accesso senza un'app per telefono o per desktop

Prezzi dei Bloks

Bloks Free : Fino a 10 crediti

: Fino a 10 crediti Bloks+ : $29/mese

: $29/mese Bloks Enterprise: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Bloks

G2: Valutazioni non disponibili

Valutazioni non disponibili Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

Creare una potente base di conoscenza personale con ClickUp

Una base di conoscenze personali ben organizzata e dotata di funzionalità di ricerca avanzate è una risorsa inestimabile. Serve come base per sviluppare idee e accedere alle risorse necessarie quando voi e il team ne avete bisogno. Inoltre, può essere utilizzata per trasformare le idee e le note personali sparse su canali diversi in una base di conoscenze condivise e utilizzabili.

Quando si tratta di facilità d'uso e funzioni eccezionali, ClickUp è la scelta migliore. ClickUp Docs, insieme al suo assistente IA Brain, migliora l'organizzazione e ottimizza il reperimento delle risorse Aumenta la produttività, fa risparmiare tempo e ottimizza il lavoro professionale e personale. Iscriviti a ClickUp per costruire la vostra base di conoscenze personali e dinamiche.