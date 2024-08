Come creare e implementare una lista di controllo QA

Il vostro team sta per lanciare un nuovo sito di e-commerce che promette un'esperienza di acquisto senza soluzione di continuità, con funzionalità innovative e un design reattivo e di facile utilizzo per l'utente. Tuttavia, senza una solida lista di controllo QA, rischiate di trovarvi di fronte a problemi come collegamenti interrotti, caricamento lento delle pagine o malfunzionamenti del gateway di pagamento, problemi che possono frustrare e allontanare gli utenti.

Una lista di controllo per il controllo qualità ben strutturata consente di evitare queste insidie, verificando che tutte le funzionalità/funzione del sito web funzionino come previsto su diversi dispositivi e browser e testando i tempi di caricamento delle pagine e la reattività per garantire un'esperienza utente fluida. Inoltre, aiuta a verificare che tutti gli elementi interattivi, come moduli e pulsanti, funzionino correttamente.

Senza di essa, si rischia il caos di dover risolvere i problemi dopo il lancio, il che può essere costoso e dannoso per la credibilità dell'azienda. Questo articolo vi mostrerà come creare una lista di controllo QA completa che protegga il vostro progetto da questi rischi e imposti le fasi di un lancio positivo e senza intoppi.

Lista di controllo QA completa per il sito web

Una lista di controllo dettagliata per l'assicurazione della qualità (QA) di un sito web è la vostra guida per individuare e risolvere i problemi prima che si ripercuotano sui vostri utenti In questa sezione, analizzeremo ogni passaggio di una lista di controllo QA completa per un sito web, fornendo istruzioni chiare per aiutarvi a coprire tutte le aree critiche del test QA del sito web.

Ecco la lista di controllo in sintesi:

L'elenco di controllo per il processo di test dei siti web

Fase 1: preparazione

Analizzare i requisiti per verificarne la chiarezza e la completezza

Creare dati di test che riflettano gli scenari del mondo reale, compresi i casi limite

Fase 2: formazione e ruoli

Valutare le competenze dei tester e fornire una formazione mirata

Sviluppare una chiara matrice RACI per i ruoli del team

Fase 3: Piano di AQ

Incorporare la valutazione dei rischi nel piano di AQ

Definire KPI per l'efficacia dei test

Fase 4: configurazione dell'ambiente di gestione temporanea

Implementare il controllo delle versioni per gli ambienti di test

Mettere in sicurezza i dati sensibili in conformità con la sicurezza

Fase 5: esecuzione del test

Privilegiare i casi di test in base al rischio e all'impatto

Automazioni dei casi di test ripetitivi, ove possibile

Fase 6: Test in funzione

Test su browser e dispositivi per un'UX coerente

Includere test di accessibilità con utenti con disabilità

Fase 7: Test delle prestazioni

Simulare il carico di utenti del mondo reale per trovare i colli di bottiglia

Testare i limiti del sistema per individuare problemi di scalabilità

Fase 8: Test di usabilità

Valutare l'intuitività e l'estetica dell'interfaccia utente

Testare l'UX dal punto di vista del target di riferimento

Fase 9: Test di sicurezza

Verificare la presenza di punti deboli nell'infrastruttura, nelle applicazioni e nella rete

Eseguire attacchi simulati e garantire la conformità alle leggi sulla protezione dei dati

Fase 10: revisione dei contenuti e della SEO

Verificare la completezza e l'accuratezza di tutti i contenuti

Assicurarsi che tutti gli elementi SEO in pagina siano stati presi in considerazione

Fase 11: Manutenzione

Eseguire test di regressione dopo le modifiche

Raccolta continua di feedback sull'usabilità

Fase 12: Gestione dei bug

Utilizzare un sistema di monitoraggio dei difetti per la gestione del ciclo di vita dei bug

Dare priorità ai bug risolti e sottoporli a nuovi test

Fase 13: generazione di reportistica di test

Creare reportistica dettagliata sui test con i risultati dell'esecuzione e la copertura

Analizzare i risultati per individuare tendenze e aree di miglioramento

Fase 1: Preparazione

Prima di iniziare il processo di QA, assicuratevi di definire l'ambito del test e di identificare i dispositivi e i browser di traguardo. Sarà necessario impostare un ambiente di gestione temporanea e assicurarsi che tutte le funzionalità siano complete e pronte per il test. Infine, creare un backup dello stato attuale prima del test per evitare la perdita di dati preziosi.

Oltre a comprendere le funzioni, il traguardo e le aspettative di performance, analizzate i requisiti per individuare potenziali ambiguità, conflitti o informazioni mancanti . Questo approccio proattivo previene i fraintendimenti in un secondo momento del ciclo

. Questo approccio proattivo previene i fraintendimenti in un secondo momento del ciclo Quando si creano i dati di test, considerare i modelli di dati del mondo reale e i casi limite . Ad istanza, per un modulo di registrazione dell'utente, includere dati validi, non validi e valori limite (ad esempio, limiti massimi di carattere, caratteri speciali, ecc.)

. Ad istanza, per un modulo di registrazione dell'utente, includere dati validi, non validi e valori limite (ad esempio, limiti massimi di carattere, caratteri speciali, ecc.) Coinvolgere le parti interessate nella creazione dei dati di test per garantire l'allineamento con gli scenari del mondo reale, compresi i test dei valori positivi, negativi e di confine

Fase 2: formazione e ruoli

**Da fare: ruoli chiaramente cancellati possono ridurre significativamente le rielaborazioni e migliorare l'efficienza complessiva del progetto. Circa 80% dei project management ritiene che il project management, che include la definizione dei ruoli, sia un fattore critico per influenzare l'esito positivo dell'azienda.

Condurre una valutazione approfondita delle competenze dei tester per identificare le esigenze di formazione. Adattare la formazione ai requisiti specifici del progetto, enfatizzando gli strumenti, le metodologie e le conoscenze del dominio

per identificare le esigenze di formazione. Adattare la formazione ai requisiti specifici del progetto, enfatizzando gli strumenti, le metodologie e le conoscenze del dominio Creare una chiara strategia di formazioneMatrice RACI (Responsabili, Accountable, Consultati, Informati) per evitare confusione e garantire l'account. La comunicazione regolare e la collaborazione tra i team sono essenziali

Fase 3: Piano di AQ

Incorporare una valutazione dei rischi nel piano di assicurazione della qualità per identificare le potenziali sfide e le strategie di mitigazione. Questo aiuta a stabilire le priorità della fase di test e ad allocare le risorse in modo efficace per un test completo

per identificare le potenziali sfide e le strategie di mitigazione. Questo aiuta a stabilire le priorità della fase di test e ad allocare le risorse in modo efficace per un test completo Definire indicatori chiave di prestazione (KPI) per misurare l'efficacia dei test, come la densità dei difetti, la copertura dei casi di test e l'efficienza dell'esecuzione dei test

Pro Tip: Rivedere e aggiornare regolarmente il piano di AQ man mano che il progetto si evolve per garantire che rimanga allineato con gli obiettivi del progetto.

Fase 4: Configurazione dell'ambiente di gestione temporanea

Implementare un sistema di controllo delle versioni per gli ambienti di test per monitorare le modifiche e facilitare i rollback se necessario

per gli ambienti di test per monitorare le modifiche e facilitare i rollback se necessario Assicurarsi che i dati sensibili siano gestiti in modo sicuro nell'ambiente di test per rispettare le norme sulla sicurezza dei dati

nell'ambiente di test per rispettare le norme sulla sicurezza dei dati Considerare l'utilizzo di ambienti virtualizzati o basati su cloud per una configurazione e una scalabilità più rapide

Fase 5: Esecuzione del test

Privilegiare i casi di test in base al rischio, alla criticità e all'impatto aziendale. Questo aiuta a concentrare i lavori richiesti per i test sulle aree ad alto valore

in base al rischio, alla criticità e all'impatto aziendale. Questo aiuta a concentrare i lavori richiesti per i test sulle aree ad alto valore Identificare le opportunità di automatizzare i casi di test ripetitivi per migliorare l'efficienza e la copertura dei test

per migliorare l'efficienza e la copertura dei test Utilizzare test esplorativi in aggiunta ai casi di test scriptati per scoprire problemi inaspettati

Fase 6: Test di funzione e compatibilità

I test di funzione comprendono il controllo di tutti i collegamenti (interni, esterni e di ancoraggio) e l'identificazione e la correzione dei collegamenti interrotti. È inoltre necessario testare i moduli di input per la convalida e l'invio dei dati.

Verificate che i messaggi di errore siano visualizzati correttamente e che la funzione di ricerca restituisca risultati corretti o attesi. Soprattutto, verificate che l'autenticazione dell'utente funzioni (login/logout).

Testate su vari browser e dispositivi mobili per garantire un'esperienza utente coerente. Considerate l'utilizzo di strumenti di test di compatibilità dei browser per accelerare il processo.

Coinvolgete gli utenti con disabilità nel processo di test per ottenere un feedback prezioso e garantire la conformità agli standard di accessibilità.

Pro Tip: Conducete i test di usabilità insieme ai test di funzione per identificare potenziali problemi di usabilità fin dalle prime fasi del ciclo.

Fase 7: Test delle prestazioni

Da fare che fino a 74% dei vostri visitatori potrebbe abbandonare il vostro sito se impiega più di cinque secondi per caricarlo?

Nell'ambito dei test sulle prestazioni, il team dovrebbe controllare religiosamente i tempi di caricamento di ogni pagina. Ottimizzate le immagini e i contenuti multimediali per garantire tempi di caricamento più rapidi.

Simulare i carichi degli utenti del mondo reale ed eseguire stress test per identificare i colli di bottiglia delle prestazioni e ottimizzare le risorse del sistema. Spingere il sistema oltre i suoi limiti per valutarne il punto di rottura e scoprire potenziali problemi di scalabilità.

Usate gli strumenti di monitoraggio delle prestazioni per monitorare le metriche chiave delle prestazioni e identificare le regressioni delle prestazioni.

Fase 8: Test di usabilità

Valutare l'interfaccia utente del software in termini di intuitività, facilità d'uso ed estetica. Assicuratevi che gli elementi dell'interfaccia utente siano ben organizzati, coerenti ed esteticamente gradevoli:

Assicurare la coerenza dei font, dei colori e del layout

Verificare la leggibilità del testo e l'allineamento dei contenuti

Convalidare gli stati hover e gli elementi cliccabili

Esaminare i modelli, i pop-up e le notifiche

Valutare l'esperienza dell'utente dal punto di vista del traguardo. Identificare eventuali problemi di usabilità che potrebbero impedire agli utenti di raggiungere i loro obiettivi sul sito web.

Pro Tip: Conducete i test di usabilità con un gruppo di partecipanti diversi per ottenere una prospettiva più ampia. Ricordate di includere i test di accessibilità per gli utenti con esigenze speciali, compresa la conformità alle Linee guida per l'accessibilità dei contenuti web (WCAG).

Fase 9: Test di sicurezza

Iniziate dalle basi. Verificate la validità del certificato SSL. Verificate le vulnerabilità dell'iniezione SQL.

Verificate la trasmissione sicura dei dati (HTTPS) e verificate la sicurezza delle password.

Quindi, passate ai test avanzati che includono:

Identificazione di potenziali punti deboli nell'infrastruttura, nelle applicazioni e nella rete per prevenire accessi non autorizzati e violazioni dei dati

nell'infrastruttura, nelle applicazioni e nella rete per prevenire accessi non autorizzati e violazioni dei dati Simulazione di attacchi reali per scoprire le vulnerabilità e valutare la resilienza contro le minacce dannose

per scoprire le vulnerabilità e valutare la resilienza contro le minacce dannose Assicurare la conformità con le normative sulla protezione dei dati (ad esempio, GDPR, CCPA) per salvaguardare i dati degli utenti

(ad esempio, GDPR, CCPA) per salvaguardare i dati degli utenti Verificare che il codice sia conforme agli standard di codifica sicuri per ridurre al minimo le vulnerabilità

per ridurre al minimo le vulnerabilità Testare l'efficacia dei meccanismi di autenticazione e di autorizzazione degli utenti per prevenire gli accessi non autorizzati

Fase 10: revisione del contenuto e dell'ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO)

Coinvolgete i vostri esperti di contenuti e SEO in questo passaggio per:

Correggere i testi alla ricerca di errori ortografici e grammaticali

Verificare che tutte le immagini e i video si carichino correttamente

Verificare la presenza di contenuti placeholder che devono essere sostituiti

Assicurarsi che i titoli e le descrizioni siano ottimizzati

Verificare l'uso corretto dei tag di intestazione (H1, H2, ecc.)

Validazione dei file sitemap.xml e robots.txt

Verificare che gli URL delle pagine siano strutturati e leggibili correttamente

Fase 11: Manutenzione

Eseguire un sottoinsieme di casi di test per garantire che le nuove modifiche o le correzioni di bug non abbiano introdotto effetti collaterali indesiderati

per garantire che le nuove modifiche o le correzioni di bug non abbiano introdotto effetti collaterali indesiderati Eseguire un rapido sanity check per verificare le funzioni principali del sito web dopo ogni compilazione o distribuzione

per verificare le funzioni principali del sito web dopo ogni compilazione o distribuzione Condurre continui test di usabilità per raccogliere feedback sull'esperienza dell'utente del sito web e identificare le aree di miglioramento

Pro Tip: Implementate un framework di testing continuo per automatizzare i test di regressione e di fumo per ottenere un feedback più rapido.

Fase 12: Gestione dei bug

Utilizzare un solido sistema di monitoraggio dei difetti per documentare e tenere traccia dei bug segnalati durante il loro ciclo di vita

per documentare e tenere traccia dei bug segnalati durante il loro ciclo di vita Privilegiare i bug in base alla loro gravità e al loro impatto sulla funzione del sito web e sull'esperienza dell'utente

sulla funzione del sito web e sull'esperienza dell'utente Riprovare i bug risolti per assicurarsi che siano stati risolti correttamente e che non abbiano introdotto nuovi problemi

Pro Tip: Utilizzate una reportistica chiara e coerente per facilitare una comunicazione, una convalida dei dati e un monitoraggio efficienti.

Fase 13: Generazione della reportistica di test

Creare reportistica dettagliata che riepiloghi i risultati dell'esecuzione dei test, i dettagli dei difetti e la copertura complessiva dei test

che riepiloghi i risultati dell'esecuzione dei test, i dettagli dei difetti e la copertura complessiva dei test Analizzare accuratamente i risultati dei test per identificare tendenze, modelli e aree di miglioramento nel processo di test

per identificare tendenze, modelli e aree di miglioramento nel processo di test Condividere i rapporti di test con gli stakeholder per aumentare la trasparenza e la fiducia nel prodotto

Ecco un campione di lista di controllo per l'assicurazione della qualità per aiutarvi a iniziare:

Area di test Voci della lista di controllo Requisiti Completati e non ambigui? Dati di test Coprono valori positivi, negativi e limite? Casi di prova Allineati ai requisiti? Ambiente di test Corrisponde all'ambiente di produttività? Test delle funzioni Tutte le funzioni principali sono state testate? Test delle prestazioni Soddisfa i requisiti di prestazione? Test di usabilità Interfaccia di facile utilizzo? Test di sicurezza Vulnerabilità identificate e affrontate? Monitoraggio dei bug Difetti registrati, tracciati e risolti? Reportistica dei test Completa e informativa?

Creare una lista di controllo QA e gestire l'intero processo QA con ClickUp

La lista di controllo di cui sopra vi opprime nonostante abbiate un team di sviluppo e test più che competente? È del tutto naturale: dopo tutto, c'è così tanto da pensare e da pianificare.

Ma non dovete Da fare da soli. Gli strumenti giusti possono semplificare il processo a tal punto da farlo sembrare quasi del tutto automatizzato.

Da fare: quali strumenti?

La risposta è ClickUp è uno strumento versatile di project management che aiuta a tenere sotto controllo le liste di controllo QA, ottimizzando l'intero processo QA (e altri flussi di lavoro interfunzionali) in un unico luogo.

Lista di controllo delle attività di ClickUp Elenchi delle attività di ClickUp sono strumenti potenti per la creazione e la gestione di liste di controllo QA, che forniscono un modo strutturato ed efficiente di

garantire la qualità nei progetti.

Creare elaborate liste di controllo della qualità con la funzionalità/funzione ClickUp Task Checklists

Ecco come utilizzare questo futuro per ottenere la massima utilità:

Creare liste di controllo dettagliate con attività secondarie annidate per suddividere i processi di AQ in passaggi gestibili. Per la QA, è possibile creare una voce della lista di controllo principale come 'Test di funzionalità' e aggiungere attività secondarie come 'Unit Testing' e 'User Acceptance Testing'

per suddividere i processi di AQ in passaggi gestibili. Per la QA, è possibile creare una voce della lista di controllo principale come 'Test di funzionalità' e aggiungere attività secondarie come 'Unit Testing' e 'User Acceptance Testing' Assegnate voci specifiche della lista di controllo ai membri del team e fissate delle date di scadenza per garantire la responsabilità e il completamento tempestivo. Ad esempio, è possibile assegnare una "Revisione del codice" a uno sviluppatore con una data di scadenza per garantire che il codice venga revisionato prima della scadenza del rilascio

e fissate delle date di scadenza per garantire la responsabilità e il completamento tempestivo. Ad esempio, è possibile assegnare una "Revisione del codice" a uno sviluppatore con una data di scadenza per garantire che il codice venga revisionato prima della scadenza del rilascio Impostare le dipendenze tra gli elementi della lista di controllo per garantire che le attività siano completate nell'ordine corretto. Fate in modo che 'Deploy to Staging' dipenda dal completamento di 'Integration Testing' per assicurare che i test siano completati prima del deployment

per garantire che le attività siano completate nell'ordine corretto. Fate in modo che 'Deploy to Staging' dipenda dal completamento di 'Integration Testing' per assicurare che i test siano completati prima del deployment Aggiungere campi personalizzati alle voci della lista di controllo per acquisire informazioni aggiuntive come priorità, stato o tipo di test QA. Utilizzate un campo personalizzato per contrassegnare la priorità di ogni attività QA, aiutando il team a concentrarsi prima sugli elementi ad alta priorità

alle voci della lista di controllo per acquisire informazioni aggiuntive come priorità, stato o tipo di test QA. Utilizzate un campo personalizzato per contrassegnare la priorità di ogni attività QA, aiutando il team a concentrarsi prima sugli elementi ad alta priorità Aggiungere commenti e allegare file alle voci della lista di controllo per ottenere istruzioni e documentazione dettagliate. Allegate il vostro script di test e aggiungete commenti con istruzioni di test specifiche alla voce della lista di controllo "Test funzionali"

alle voci della lista di controllo per ottenere istruzioni e documentazione dettagliate. Allegate il vostro script di test e aggiungete commenti con istruzioni di test specifiche alla voce della lista di controllo "Test funzionali" Monitoraggio dello stato di completamento della lista di controllo in tempo reale. Monitorate lo stato generale del processo di AQ attraverso la percentuale di completamento della lista di controllo

Aggiungere un assegnatario alle voci d'azione della lista di controllo del team QA che richiedono un'azione da parte di un membro specifico del team sulle liste di controllo di ClickUp

Ecco un esempio di scenario. Supponiamo che stiate gestendo il processo di garanzia della qualità per una release software.

La vostra lista di controllo di ClickUp potrebbe avere questo aspetto:

Creare un piano di AQ

Definire l'ambito e gli oggetti

Assegnare ruoli e responsabilità di QA

Lista di controllo pre-test

Rivedere i requisiti

Impostazione dell'ambiente di test

Preparare i dati di test

Lista di controllo per i test

Test dell'unità Assegnare allo sviluppatore Allegare gli script di test

Test di integrazione Impostazione delle dipendenze Aggiungere un campo personalizzato per le priorità

Test di accettazione dell'utente Invitare le parti interessate Raccogliere il feedback



Lista di controllo post test

Documentare i risultati dei test

Segnalazione di bug e problemi

Ripetere il test dei problemi risolti

ClickUp Brain

Si può anche usare ClickUp Brain iA per individuare le possibili attività e sottoattività da inserire nella lista di controllo. È sufficiente prompt con comandi in linguaggio naturale (come nell'immagine sottostante) e modificare la lista di controllo generata per adattarla al vostro flusso di lavoro.

Generazione di liste di controllo complete in ClickUp in pochi secondi con ClickUp Brain

La piattaforma di Project Management del team software di ClickUp

Cosa c'è di più? La piattaforma di Project Management per team software di ClickUp semplifica l'intero ciclo di vita dello sviluppo, riunendo in un unico hub il lavoro di squadra interfunzionale, gli strumenti e le conoscenze.

Grazie a funzionalità come strumenti di IA per la tracciabilità rapida dei piani, flussi di lavoro agili e flessibili, roadmap visive chiare e monitoraggio dei bug semplificato, ClickUp aiuta i team di software a pianificare, costruire e distribuire prodotti in modo più rapido ed efficiente, il tutto all'interno di un'unica piattaforma.

Più veloci con i flussi di lavoro flessibili di ClickUp Software Team Project Management Software

Leggi anche:_ ClickUp cambia le carte in tavola per i team di sviluppo software È inoltre possibile utilizzare la funzione Modello di lista di controllo per progetti ClickUp e personalizzarlo per soddisfare i requisiti della vostra lista di controllo QA, invece di scrivere una lista di controllo da zero.

Create elenchi dettagliati di tutte le attività di QA necessarie con il modello di lista di controllo del progetto ClickUp

Il modello fornisce un approccio strutturato all'organizzazione delle attività di AQ, garantendo che nulla venga trascurato. È possibile adattare la lista di controllo alle esigenze specifiche del proprio processo di AQ, includendo varie fasi e criteri.

Ogni elemento della lista di controllo può essere trattato come un'attività, consentendo un monitoraggio e una gestione dettagliati. I team possono collaborare senza problemi: ogni membro può aggiornare la lista di controllo e monitorare lo stato di avanzamento.

Ecco come utilizzare questo modello:

Utilizzare campi personalizzati per differenziare le attività QA critiche da quelle non critiche , consentendo di stabilire le priorità

, consentendo di stabilire le priorità Creare dipendenze per evitare di iniziare un'attività di AQ prima che siano completate le sue attività prerequisite

per evitare di iniziare un'attività di AQ prima che siano completate le sue attività prerequisite Allegare i casi di test reportistica sui bug , o documenti di riferimento alle attività di QA per un facile accesso

reportistica sui bug alle attività di QA per un facile accesso Utilizzare i dati del monitoraggio del tempo per ottimizzare l'allocazione delle risorse e migliorare i futuri processi di AQ

Utilizzo di ClickUp come strumento per il monitoraggio dei bug e dei progetti quando si semplificano le liste di controllo QA

Visualizzate il vostro lavoro e migliorate il project management con la vista Bacheca di ClickUp

La piattaforma personalizzabile di ClickUp, le funzionalità di collaborazione e la reportistica in tempo reale semplificano il monitoraggio del bug e la gestione dei problemi:

Flussi di lavoro personalizzati: Costruite processi personalizzati con funzionalità flessibili come campi personalizzati, stati delle attività e ClickApp

Costruite processi personalizzati con funzionalità flessibili come campi personalizzati, stati delle attività e ClickApp Miglioramento del lavoro di squadra: Collaborazione efficace con lavagne online, documenti, commenti e chattare in tempo reale

Collaborazione efficace con lavagne online, documenti, commenti e chattare in tempo reale Panoramica chiara: Creazione di dashboard personalizzati per visualizzare il processo di QA a volo d'uccello

Creazione di dashboard personalizzati per visualizzare il processo di QA a volo d'uccello Agile-friendly: UtilizzaVista Bacheca di ClickUp per la gestione dei bug, delle attività e il piano di sprint

UtilizzaVista Bacheca di ClickUp per la gestione dei bug, delle attività e il piano di sprint Raccolta efficiente dei bug: Semplificate la reportistica con un'opzione personalizzata Moduli per i team di software *Pronti all'usomodelli di lista di controllo: Sfruttare i modelli precostituiti permonitoraggio dei bug e per la risoluzione dei problemi

Promuovere la collaborazione interfunzionale con il modello ClickUp per il monitoraggio di bug e problemi

Ad esempio, il modello Modello di monitoraggio dei bug e dei problemi di ClickUp fornisce una soluzione completa per la gestione, la reportistica e il monitoraggio delle attività dei team software. Questo modello aiuta i team di progetto a gestire lo stato, a ridurre i rischi e a ottimizzare le risorse.

È un hub centralizzato per la risoluzione di bug e problemi, che favorisce la collaborazione tra i reparti per garantire una comunicazione coerente, una risoluzione tempestiva e una maggiore visibilità del progetto. Utilizzate questo modello per semplificare la creazione di code di bug, reportistica, note di sprint e brief di prodotto.

Bonus: 10 Migliori strumenti software per le prove di automazione QA nel 2024

Sviluppare un piano di test personalizzato per ogni progetto utilizzando il modello di casi di test di ClickUp

Allo stesso modo, il modello Modello di caso di test ClickUp fornisce un metodo strutturato e organizzato per gestire e monitoraggio dei casi di test .

Ecco come aiuta il team di garanzia della qualità:

Consente ai team di QA di organizzare i casi di test in modo sistematico , assicurando che ogni caso di test sia ben documentato e facilmente accessibile

, assicurando che ogni caso di test sia ben documentato e facilmente accessibile Consente ai team QA di semplificare la creazione, l'assegnazione e il monitoraggio dei casi di test . Questo riduce il tempo dedicato alle attività amministrative e permette di concentrarsi maggiormente sulle attività di test vere e proprie

. Questo riduce il tempo dedicato alle attività amministrative e permette di concentrarsi maggiormente sulle attività di test vere e proprie Aiuta a mantenere una chiara matrice di tracciabilità, collegando i casi di test ai rispettivi requisiti e garantendo che i casi di test coprano tutti i requisiti. Questo è fondamentale per garantire la completezza dei test

Suggerimenti rapidi

Iniziate con l'impostazione del modello di caso di test ClickUp all'interno della vostra area di lavoro di ClickUp. Personalizzate il modello per adattarlo alle vostre specifiche esigenze di test aggiungendo campi personalizzati, liste di controllo e dipendenze dalle attività

Usate il modello per creare e documentare ogni caso di test, includendo tutti i dettagli rilevanti, come i passaggi del test, i risultati attesi e quelli effettivi. Assicurarsi che ogni caso di test sia collegato al requisito corrispondente

Una volta completati i test, rivedere i risultati e analizzare i dati utilizzando le funzionalità di reportistica e dashboard. Identificare eventuali problemi o lacune nei test e adottare le azioni correttive necessarie

Il Modello di reportistica per il test ClickUp è un altro ottimo strumento per semplificare i processi di test.

Riepilogate i risultati dei test condotti sul vostro sito web, sul software o su qualsiasi prodotto utilizzando il modello ClickUp Test Report

Ecco come questo modello è utile ai team di QA:

Fornisce un unico luogo in cui archiviare tutti i report di test , facilitando ai membri del team l'accesso, la revisione e l'aggiornamento dei dati di test

, facilitando ai membri del team l'accesso, la revisione e l'aggiornamento dei dati di test Facilita una migliore comunicazione tra i team QA e gli altri stakeholder fornendo report di test chiari e dettagliati che possono essere condivisi facilmente

fornendo report di test chiari e dettagliati che possono essere condivisi facilmente Si integra perfettamente con le funzionalità di ClickUp per la gestione delle attività e il monitoraggio dei bug , assicurando che i bug trovati durante i test siano tracciati e risolti in modo efficiente

, assicurando che i bug trovati durante i test siano tracciati e risolti in modo efficiente Assicura una copertura completa dei test grazie a un format strutturato per documentare i casi di test, i risultati e le osservazioni

Suggerimenti rapidi

Campi personalizzati per soddisfare le esigenze specifiche del progetto **Inclusione di campi come ID del caso di test, descrizione, risultato atteso, risultato effettivo, stato e gravità

Usate il modello per documentare ogni caso di test, compresi i passaggi dettagliati, i risultati attesi e le procedure di configurazione e smontaggio necessarie

Durante l'esecuzione dei test, aggiornare i casi di test con i risultati effettivi, le note e gli eventuali difetti riscontrati. Collegare i difetti ai casi di test pertinenti per facilitarne il monitoraggio

Applicare diverse viste per monitorare lo stato di avanzamento dei test . Ad esempio, utilizzare la visualizzazione Bacheca per spostare i casi di test in fasi diverse (ad esempio, Da fare, In corso, Completato)

Ad esempio, utilizzare la visualizzazione Bacheca per spostare i casi di test in fasi diverse (ad esempio, Da fare, In corso, Completato) Incoraggiare i membri del team a usare i commenti e le menzioni per discutere i casi di test e i difetti, assicurando che tutti siano informati e che i problemi siano risolti rapidamente

Infine, l'elemento Modello di gestione dei test di ClickUp è essenziale per i team di sviluppo software per garantire che il loro prodotto sia affidabile e pronto per il rilascio.

Utilizzate il modello di gestione dei test di ClickUp per gestire pochi test manuali o un sistema automatizzato esteso

Questo modello semplifica la gestione dei test, consentendo di monitorare lo stato di avanzamento, la pianificazione dei test, il controllo dei risultati e la collaborazione su bug e richieste di funzionalità/funzione.

Garantire la qualità del software e la soddisfazione dell'utente

Seguendo una lista di controllo QA completa e ben strutturata e utilizzando gli strumenti giusti, i team QA possono aumentare l'efficienza, migliorare la collaborazione e fornire prodotti di alta qualità. Una lista di controllo di questo tipo è un documento vivo che deve essere continuamente rivisto e aggiornato per adattarsi all'evoluzione dei requisiti del progetto.

Le versatili funzionalità/funzione di ClickUp e gli strumenti pre-costruiti modelli di liste di controllo preconfezionate rendono questo processo più semplice ed efficiente. Provate ClickUp per voi stessi e per condurre test di garanzia della qualità senza soluzione di continuità!