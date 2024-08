Come colorare le celle in Fogli Google

La codifica dei colori è un'ottima tecnica per rendere un documento facilmente leggibile e scansionabile. Sia che si tratti di evidenziare richiami importanti o dati all'interno di celle, la codifica a colori garantisce un approccio mirato all'organizzazione delle informazioni.

Da fare nel modo giusto, la codifica a colori può anche essere un potente strumento per ordinare le informazioni Database di Fogli Google . L'uso strategico di una scala di colori consente di evidenziare le informazioni critiche, monitorare i valori delle celle, identificare rapidamente tendenze e modelli ed eseguire analisi dei dati.

L'aspetto visivo è solo un ulteriore vantaggio. 🌈

Questa guida vi illustra come utilizzare i codici colore nelle celle di Fogli Google per evidenziare meglio le informazioni.

Comprendere la formattazione in condizione basata sul codice colore

Per colorare efficacemente i dati in Fogli Google, è necessario imparare le basi della formattazione condizionale. La formattazione condizionale è uno strumento disponibile nella maggior parte dei fogli di Google fogli di calcolo . Consente agli utenti di applicare automaticamente uno specifico stile di formattazione alle celle in base a condizioni predefinite.

Ad esempio, si sta monitorando una metrica che ha una media di 10 con una variazione di +/- 2$$a. È possibile utilizzare la formattazione condizionale per evidenziare la cella se scende al di sotto di 8 o supera 12, poiché ciò indicherebbe una situazione anomala.

Allo stesso modo, è possibile utilizzare il codice colore basato sulla formattazione condizionale per identificare le tendenze e i modelli, assegnando livelli di priorità , o avviare un'azione in base a indicazioni visive. Questo approccio consente di affinare il processo decisionale e l'analisi dei dati utilizzando Fogli Google.

Torniamo ora a come applicare i codici colore in Fogli Google.

Come applicare i codici colore in Fogli Google: Una tecnica, tre modi

Verranno illustrati tre metodi che è possibile utilizzare per dare colore alle celle in Fogli Google. Per illustrare meglio ogni approccio, utilizzeremo un Fogli Google fittizio dei film hollywoodiani di maggior incasso del 2023, che si presenta così:

Esploriamo il modo in cui i codici colore vengono utilizzati in questo Foglio Google.

Codice colore manuale

Come suggerisce il nome, la codifica manuale dei colori è un processo abbastanza semplice. In questo caso, si selezionano le celle e si applicano le opzioni di formattazione manualmente, senza regole o formule.

Ad esempio, se volessimo evidenziare i film dello stesso studio. Ad esempio, Disney. Ecco come Da fare:

Selezionare le celle contenenti il testo specifico che si desidera colorare. Fare clic su celle specifiche o fare clic e trascinare il mouse per evidenziare le celle. Nel nostro caso, stiamo esaminando la colonna B di "Disney".

Posizionate l'icona "Colore" nella barra degli strumenti. L'icona assomiglia tipicamente a un secchio di vernice.

Fare clic sullo strumento Colore di riempimento per visualizzare la tavolozza dei colori.

Selezionate il colore desiderato tra le opzioni disponibili (noi sceglieremo il verde). Fare clic sul colore per codificare istantaneamente le celle.

Codifica di base dei colori con la formattazione a condizioni

Certo, la tecnica di codifica manuale dei colori è semplice. Tuttavia, può diventare rapidamente eccessiva quando si lavora con un database di grandi dimensioni o con punti di dati complessi. Per gestire questo problema è possibile utilizzare la formattazione a condizioni.

La formattazione condizionale automatizza la codifica dei colori in base a criteri definiti dall'utente

Ad esempio, si vuole dare un codice colore al foglio in base alla durata dei film. Si consideri che ci sono tre categorie: film brevi (durata ≤ 120 minuti); film di media lunghezza (durata compresa tra 120 e 140 minuti); film di funzionalità/funzione (durata ≥ 140 minuti). Coloreremo di verde le celle dei cortometraggi, di giallo quelle dei mediometraggi e di rosso quelle dei lungometraggi.

Ecco una guida con i passaggi da seguire:

Selezionare le celle o fare clic e trascinare per evidenziare l'intervallo di celle che si desidera codificare. Siamo passati dalla colonna H2 a H15

Nella barra dei menu in alto, fare clic su Formato e selezionare Formattazione condizionale

Scegliete una delle due opzioni dal pannello disponibile sul lato destro: Colore singolo, per evidenziare le celle che soddisfano una condizione specifica Scala di colori, per un cambiamento graduale del colore in base al valore all'interno di una cella Impostazione della regola di formattazione a condizione per Colore singolo:

In Regole di formattazione, fare clic sull'elenco a discesa sotto la sezione "Formatta le celle se..." e definire la condizione desiderata, in relazione al valore della cella:

Regola di formattazione Cortometraggi Mediometraggi Film di funzionalità/funzione Formattare le celle se... Minore o uguale a È compreso tra Maggiore o uguale a Valore della cella 120 120 e 140 140

In Stile di formattazione, scegliere lo stile e il colore per evidenziare le celle. In questo caso, le celle saranno rosse per i filmati più lunghi, gialle per i filmati di media lunghezza e verdi per i filmati brevi

Fare clic su Terminato. Una volta terminata la prima regola, ripetere il processo per le altre regole di formattazione (rosso, giallo e verde) come nuova regola separatamente

Impostazione di regole di formattazione a condizione per Scala colore:

In Regole di formattazione, selezionare lo schema di colori preferito (da bianco a verde, da verde a bianco, da rosso a bianco a verde e così via). Noi sceglieremo da verde a giallo a rosso È possibile creare una scala personalizzata facendo clic su Personalizzato Definire i valori minimo e massimo. Si può anche definire il punto medio per segnare il punto in cui avviene la transizione del colore: è facoltativo. Nel nostro esempio, il punto minimo, il punto medio e il punto massimo sono rispettivamente 120, 130 e 140

In alternativa, è possibile lasciare che Fogli Google scelga i valori minimi e massimi e definisca il punto medio come percentuale per una scala di colori più omogenea

Fare clic su Terminato per applicare la formattazione a condizione

$$$a Codice colore avanzato con formula personalizzata

Da fare, la formattazione condizionale è una potenza assoluta. Detto questo, le formule personalizzate sono un aggiornamento della formattazione condizionale.

Le formule personalizzate offrono il massimo grado di controllo per la codifica dei colori dei dati di Fogli Google. Permettono di selezionare e definire condizioni complesse per applicare regole di formattazione specifiche basate su calcoli o criteri.

Ad esempio, si potrebbe voler identificare quali dei film di maggior incasso appartengono ai generi Azione e Avventura. Avremmo potuto usare la regola di formattazione "Il testo contiene" solo per identificare Azione o Avventura, ma per le regole di formattazione personalizzate cerchiamo i film che rientrano in entrambi i generi.

Per individuarli, seguite questa guida:

Selezionate l'intervallo di celle che desiderate colorare. Noi siamo andati dalla colonna F2 a F15 Nella barra dei menu in alto, fare clic su Formattazione e selezionare Formattazione condizionale

Nel pannello a destra, fare clic sul menu a discesa sotto l'opzione "Formatta celle se..." del menu Regole di formattazione per selezionare Formula personalizzata Inserire la formula personalizzata nel campo sottostante. Per identificare i film che appartengono ai generi Azione e Avventura, abbiamo utilizzato la formula: =AND(ISNUMBER(SEARCH("Action",F2)),ISNUMBER(SEARCH("Adventure",F2)) e abbiamo colorato le celle in blu.

Allo stesso modo, è possibile sfruttare le funzioni integrate (SOMMA, MEDIA, SE, CONTO, ecc.) per creare formule complesse per evidenziare i film che hanno un incasso domestico superiore alla media degli incassi domestici, i film usciti in trimestri specifici del 2023 e così via Fare clic su Terminato per applicare la formattazione a condizioni

Suggerimenti per un codice colore efficace nei fogli di calcolo

Il vostro foglio di calcolo non sarà più lo stesso una volta che avrete imparato l'arte del codice colore. Una volta formattate le celle, sarà molto più facile separare i dati, identificare gli schemi e analizzare le informazioni con una semplice scansione visiva!

Prendiamo ad esempio il nostro foglio per i film di maggior incasso:

A questo proposito, ecco alcuni suggerimenti e trucchi per migliorare la funzione di formattazione condizionale nei fogli di calcolo.

Impostare più regole per una complessa codifica dei colori

Combinate più regole o logiche di formattazione condizionale per analisi di dati più complesse. Ad istanza, per identificare i film appartenenti ai generi Azione e Avventura, abbiamo combinato tre regole per evidenziare le celle:

ISNUMERO(CERCA("Azione",F2)) per cercare il termine "Azione"

ISNUMERO(CERCA("Avventura",F2)) per cercare il termine "Avventura"

AND per assicurarsi che la cella contenga entrambi i valori

Allo stesso modo, è possibile sovrapporre diverse evidenziazioni di colore per identificare tendenze o modelli sfumati all'interno del foglio di calcolo.

Seguire uno schema di codifica dei colori coerente

La tavolozza dei colori imposta l'interpretazione dei dati. Utilizzate colori ad alto contrasto che siano accessibili agli utenti con problemi di visione dei colori. Standardizzate l'uso degli schemi di colore in base alle categorie di dati, alle priorità, ecc.

Abbracciate la filosofia del "meno è meglio "

Evitate la tentazione di spargere colori su tutto il foglio di calcolo. Un'eccessiva codifica dei colori eroderà il valore e la leggibilità del foglio di calcolo, poiché ogni cella reclama attenzione. Date priorità solo alle informazioni essenziali e usate questa tecnica con parsimonia per evidenziare i valori critici.

Utilizzate modelli configurabili

Non ha senso reinventare la ruota. Perciò, in caso di attività ricorrenti, considerate la possibilità di creare modelli di foglio di calcolo che si possono configurare e riutilizzare per diverse impostazioni. Questo rende il lavoro rapido, semplice ed efficiente. Allo stesso tempo, garantisce la coerenza tra i fogli di calcolo o i reparti per facilitare l'analisi.

Esplorate oltre il codice colore

Sebbene il codice a colori sia molto efficace, può creare problemi di accessibilità, soprattutto per chi ha problemi di visione a colori. Per soddisfare questo segmento di utenti, esplorate altri modi per interpretare o presentare i dati. Troverete Componenti aggiuntivi per Fogli Google che traducono i risultati in grafici, diagrammi, infografiche, modelli, simboli o etichette di testo.

Codifica dei colori in azione: 3 esempi pratici di codifica dei colori

L'esempio del filmato è solo uno dei tanti modi in cui è possibile utilizzare la codifica a colori per rendere utilizzabili i dati dei fogli di calcolo. Ecco alcuni casi d'uso classici in cui è possibile applicare il codice colore:

Esempio 1: Gestione dell'inventario

Aggiungere il codice colore all'inventario modelli di database . In questo modo si ottiene una panoramica rapida e di alto livello sullo stato delle scorte. Per istanza, si può usare il rosso per gli elementi esauriti, il giallo per le scorte in esaurimento e il verde per le scorte adeguate. È possibile concentrarsi sulle celle rosse e gialle. In base a questa formattazione, è possibile tenere sotto controllo l'inventario e garantire che i prodotti siano prontamente disponibili (o che siano in procinto di esserlo).

Esempio 2: Sistemi di classificazione

Gli insegnanti e gli educatori possono formattare le celle per visualizzare una vista dettagliata delle prestazioni degli studenti. Possono utilizzare una formula personalizzata per colorare di verde i punteggi o i voti più alti, di giallo i risultati medi e di rosso quelli che necessitano di assistenza.

Esempio 3: Bilancio di base

Ci sono molti modi in cui si può usare il codice colore per gestire i bilanci. Ad esempio, si possono usare i codici colore per differenziare le categorie di entrate, spese e risparmi. In alternativa, si può impostare una formula personalizzata per monitorare la propria disciplina finanziaria in base ai dati storici. La rappresentazione visiva del bilancio renderà più facile il monitoraggio dei flussi finanziari in entrata e in uscita.

Limiti del codice colore in Fogli Google

Sia che si segua la codifica dei colori basata sulla formattazione condizionale o che si evidenzino le celle utilizzando formule personalizzate, la codifica dei colori offre sicuramente un vantaggio rispetto ai fogli di calcolo semplici e noiosi.

Tuttavia, questa funzione presenta alcuni limiti:

Anche se Fogli Google è un'applicazione versatile esoftware di database gratuitoha la sua parte di limiti quando si tratta di attività complesse di gestione dei dati che richiedono solide funzionalità/funzione relazionali

Il codice colore offre spunti visivi ma manca di informazioni dettagliate offerte da controparti come grafici o diagrammi. Semplici illustrazioni come colorare una riga di verde o cambiare la formattazione di una singola cella possono non aggiungere alcun valore senza il contesto o la granularità desiderata

offerte da controparti come grafici o diagrammi. Semplici illustrazioni come colorare una riga di verde o cambiare la formattazione di una singola cella possono non aggiungere alcun valore senza il contesto o la granularità desiderata Sebbene la teoria del colore abbia ampiamente standardizzato l'uso dei colori, essa è ancora in qualche misura ambigua. Inoltre, la percezione del colore può variare da individuo a individuo, risultando in incomprensioni

risultando in incomprensioni La visualizzazione di informazioni con codice colore può non essere di buon auspicio per le persone affette da daltonismo. Infatti, può porre ostacoli all'accessibilità e all'inclusività

Esagerare con la codifica dei colori e la formattazione a condizione può avere un impatto sulle prestazioni del foglio di calcolo, in quanto le formule o le regole diventano sempre più difficili da mantenere e gestire . Inoltre, alcune logiche di codifica dei colori possono essere statiche e richiedere un intervento manuale per riflettere le modifiche

. Inoltre, alcune logiche di codifica dei colori possono essere statiche e richiedere un intervento manuale per riflettere le modifiche Per la gestione di database su larga scala oproject management su Fogli Googleil solo codice colore potrebbe non essere sufficiente. Per eseguire un'analisi avanzata dei dati sono necessari strumenti, soluzioni software o piattaforme specializzate

Utilizzo di ClickUp per la codifica a colori dei fogli di calcolo

Visti i limiti discussi in precedenza, è naturale che si cerchino Alternative a Fogli Google che offrono più funzioni di codifica dei colori di base.

È qui che ClickUp viene in soccorso. ClickUp è una piattaforma di project management completa, che offre una serie di strumenti e funzionalità in grado di far cantare i vostri dati.

Dato che ci stiamo concentrando sull'aspetto visivo, ecco come ClickUp vi mette a disposizione i suoi strumenti:

Visualizzazione tabella

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Tabella-view-Simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Visualizzazione tabella semplificata /$$$img/

i dati del codice colore nella visualizzazione tabella di ClickUp

Il Vista Tabella su ClickUp va oltre i fogli di calcolo statici. Offre un'esperienza interattiva e altamente dinamica, ideale per il codice dei dati. È possibile personalizzare lo sfondo delle colonne, il colore del testo, la barra di stato e altre opzioni di formattazione per riflettere condizioni diverse. La tabella di visualizzazione dei dati che ne risulta facilita l'individuazione di tendenze e intuizioni.

Assistente IA ClickUp Brain è il vostro assistente IA che rende l'organizzazione e la gestione dei dati un gioco da ragazzi. Inoltre, può essere utilizzato per attività complesse come la creazione di una guida di stile del marchio,

generare schemi di colori e altro ancora. Se la codifica dei colori su ClickUp tramite campi personalizzati vi sembra una seccatura, ClickUp Brain è perfettamente in grado di fungere da IA per Fogli Google ! Da fare per semplificare il processo di creazione di un codice colore per le celle.

Dashboard

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Burnup-Card-in-ClickUp-Dashboards-Example.gif Scheda Burnup in ClickUp Dashboard Esempio /$$$img/

visualizzare i dati in diversi moduli con ClickUp Dashboard

Abbiamo parlato di come i codici colore delle celle presentino problemi di accessibilità e inclusività. Per risolvere questo problema, ClickUp Dashboard integrano i fogli di calcolo con codice colore in altri formati visivi. Pensate a metriche di progetto, barre di stato, grafici o diagrammi. Soprattutto, questi dashboard si aggiornano in tempo reale, migliorando le vostre capacità decisionali.

Modelli

ClickUp offre un ricco modello di modelli pre-costruiti e configurabili che vi aiutano a dare il via ai fogli di codice colore. Ecco due dei principali:

Modello di foglio di calcolo ClickUp

Modello di foglio elettronico di ClickUp offre una piattaforma flessibile per la gestione dei dati. Le sue funzionalità/funzione personalizzabili consentono di monitorare le finanze, creare calendari dei contenuti o organizzare qualsiasi informazione in modo efficiente. Grazie alle opzioni per campi personalizzati, visualizzazioni e stati, è possibile adattare il modello alle proprie esigenze specifiche. Inoltre, gli strumenti di collaborazione di ClickUp facilitano il lavoro del team sui fogli di calcolo.

Modello di foglio di calcolo modificabile di ClickUp

Modello di foglio elettronico modificabile di ClickUp è il vostro sportello unico per la gestione dei dati. Personalizzatelo e adattatelo alle vostre esigenze specifiche, dal monitoraggio finanziario al piano di progetto. Il modello vi aiuta nell'inserimento automatizzato dei dati, nei calcoli complessi e nelle rappresentazioni visive. Semplificate il flusso di lavoro e prendete decisioni informate con visualizzazioni personalizzate come:

Visualizzazione dei bilanci che fornisce una panoramica completa della vostra salute finanziaria, consentendovi di monitorare e analizzare le metriche chiave

che fornisce una panoramica completa della vostra salute finanziaria, consentendovi di monitorare e analizzare le metriche chiave la Visualizzazione del processo di approvazione semplifica il flusso di lavoro per la verifica delle nuove voci finanziarie, garantendo accuratezza ed efficienza

semplifica il flusso di lavoro per la verifica delle nuove voci finanziarie, garantendo accuratezza ed efficienza La visualizzazione Foglio di calcolo offre una piattaforma flessibile per la creazione, la modifica e la gestione dei dati finanziari con facilità

Elevate le vostre capacità di codifica dei colori con ClickUp

La codifica dei colori basata sulle celle ha un effetto trasformativo sui fogli di calcolo. Eleva la leggibilità e l'usabilità del foglio di calcolo convertendo i dati grezzi in informazioni utili.

Inoltre, quando si utilizza la regola giusta per la codifica dei colori, il processo diventa più facile da automatizzare. Basta inserire i dati e vedere come cambiano i colori (in senso positivo).

Sebbene sia possibile fare molto con Fogli Google, ha i suoi limiti.

ClickUp AI, invece, usufruisce di un mondo di possibilità grazie alle sue funzionalità avanzate, alle capacità di integrazione e all'assistente IA. Invece di passare ore a impostare manualmente le regole di codifica dei colori, è possibile utilizzare i modelli personalizzati pronti all'uso di ClickUp per iniziare il processo di analisi dei dati.

Quindi, iscrivetevi oggi stesso a ClickUp per migliorare la visualizzazione dei dati e il processo decisionale.