Roam Research vs. Obsidian: Quale strumento per prendere appunti è il migliore?

Vi sentite sepolti da una montagna di note di progetti di lavoro, obiettivi personali e pensieri casuali? Trovare la giusta app per prendere appunti può aiutarvi a organizzare, dare priorità e dare un senso a tutte le vostre idee.

**Che siate pianificatori meticolosi, menti creative con idee dappertutto o semplicemente persone che cercano di tenere traccia delle attività quotidiane, c'è un'app per prendere appunti che fa per voi

Oggi diamo un'occhiata più da vicino a due pesi massimi nell'arena del prendere appunti: Obsidian e Roam Research. Ognuna di esse ha punti di forza e peculiarità uniche, e scegliere tra le due può essere un po' un rompicapo.

Ma non preoccupatevi. Siamo qui per guidarvi nel dibattito Roam Research vs. Obsidian. Confronteremo le loro funzionalità/funzione, i prezzi e le differenze, in modo che possiate trovare l'abbinamento perfetto per le vostre esigenze.

Cos'è Obsidian?

via Ossidiana Immaginate di avere un taccuino digitale in grado di conservare i vostri piani di progetto, le idee di ricerca e gli elenchi giornalieri da fare in un unico posto. Obsidian è stato progettato per aiutarvi a Da fare. A differenza di altre app per prendere appunti che salvano le note online, Obsidian memorizza tutto localmente sul vostro dispositivo. Questo vi dà il pieno controllo sui vostri dati e vi permette di accedere alle vostre note senza connessione a Internet.

Con l'app mobile di Obsidian, potete portare le vostre note con voi ovunque andiate, assicurandovi di avere sempre accesso alle vostre informazioni importanti.

Funzionalità/funzione di Obsidian

Obsidian è ricco di funzionalità/funzione che lo rendono uno dei preferiti dagli appassionati di note:

1. Supporto per Markdown

Obsidian utilizza Markdown, un semplice sistema di formattazione del testo. Questo rende la scrittura e l'organizzazione delle note semplice e intuitiva. Markdown è ampiamente supportato, quindi le note possono essere facilmente condivise o importate in altre applicazioni senza perdere la loro formattazione. Questo è particolarmente utile per gli utenti che vogliono mantenere le loro note accessibili e coerenti tra le diverse piattaforme.

2. Visualizzazione del grafico

Una delle funzioni/funzione di spicco di Obsidian è la visualizzazione del grafico. Questa rappresentazione visiva interattiva mostra come le note siano interconnesse. Aiuta a vedere il quadro generale e a scoprire relazioni tra idee che potrebbero sfuggirvi.

Ad esempio, è possibile vedere come le note di una sessione di pianificazione del progetto si colleghino a idee di ricerca o come gli elenchi giornalieri di cose da fare si colleghino a obiettivi più grandi. Questa funzionalità è incredibilmente utile per gli studenti visivi e per coloro che preferiscono vedere le proprie informazioni in connessione.

via Ossidiana

3. Plugin della comunità

Obsidian supporta una serie di plug-in sviluppati dalla sua attiva comunità di utenti. Questi plugin permettono di aggiungere funzionalità/funzioni aggiuntive all'app per soddisfare le vostre esigenze specifiche se avete bisogno di una gestione avanzata delle attività, dell'integrazione del calendario o di una migliore visualizzazione dei grafici, probabilmente c'è un plugin che può aiutarvi.

Questo significa che potete adattare Obsidian per lavorare esattamente come volete voi, rendendo il vostro processo di annotazione più efficiente e personalizzato. Questo livello di personalizzazione è perfetto per coloro che sono alla ricerca di un sistema avanzato di metodi di annotazione avanzati .

4. Spazio di archiviazione locale

Memorizzando le note localmente sul dispositivo, Obsidian garantisce il controllo completo dei dati. Questo è un grande vantaggio per chi è preoccupato per la privacy, in quanto le note non vengono memorizzate su server esterni.

Lo spazio di archiviazione locale consente inoltre di accedere alle note in qualsiasi momento e ovunque, senza connessione a Internet. Questa funzionalità/funzione è perfetta per gli utenti che lavorano in ambienti con accesso a Internet limitato o nullo.

Prezzi di Obsidian

free Forever : Gratuito per sempre

Gratuito per sempre Commerciale: $50/utente all'anno

Che cos'è Roam Research?

via Ricerca Roam Roam Research è uno strumento per prendere appunti progettato per aiutarvi a organizzare i vostri pensieri in una struttura di rete. È particolarmente popolare tra i ricercatori, gli scrittori e chiunque abbia bisogno di gestire informazioni complesse.

Roam si distingue per la sua capacità di creare una rete di note interconnesse, permettendo di vedere a colpo d'occhio le relazioni tra le diverse informazioni.

Funzionalità/funzione di Roam Research

Roam Research offre un intervallo di funzionalità/funzione che lo rendono uno strumento potente per la presa di note e la gestione della conoscenza:

1. Collegamento bidirezionale

La funzionalità/funzione principale di Roam è il collegamento bidirezionale, che consente di collegare facilmente le note l'una all'altra. È possibile riferire altre note direttamente all'interno della nota corrente, e Roam creerà automaticamente un backlink.

Questo è incredibilmente utile per creare una ragnatela di informazioni in connessione, rendendo più facile vedere come le idee sono collegate e navigare tra di esse. Questa funzionalità/funzione garantisce un facile collegamento di idee e contenuti.

2. Note giornaliere

Ogni giorno Roam genera una nuova nota giornaliera per annotare attività, idee o qualsiasi altra cosa vi venga in mente Questa funzionalità/funzione vi aiuta a tenere traccia dei vostri pensieri su base giornaliera e garantisce che nessuna idea vada persa. Le note giornaliere sono una parte essenziale di un'attività efficace strategie di annotazione efficaci .

3. Riferimenti di blocco

Roam permette di riferire e riutilizzare singoli blocchi di testo nelle note. Ciò significa che è possibile prendere un paragrafo da una nota e includerlo in un'altra senza duplicare il contenuto.

Si tratta di una funzionalità/funzione potente per mantenere le note organizzate e garantire che le informazioni importanti siano facilmente accessibili ovunque ne abbiate bisogno. Questa flessibilità fa di Roam una chiave di lettura tra gli strumenti di lavoro app per il secondo cervello .

4. File di testo normale

Roam memorizza le note come file di testo normale, il che le rende facili da leggere, modificare ed esportare. In questo modo le note sono a prova di futuro e possono essere consultate con qualsiasi editor di testo

Si tratta di un approccio semplice che mantiene le informazioni flessibili e trasportabili. Questa semplicità è vantaggiosa per gli utenti che preferiscono modelli per prendere note .

Prezzi della ricerca Roam

Pro : $15/mese

: $15/mese Believer: $500 per 5 anni

Obsidian vs. Roam Research: Funzionalità/funzione a confronto

La grande differenza tra Obsidian e Roam Research è il modo in cui strutturano e memorizzano le note. Obsidian salva le note localmente e utilizza un file system Markdown, mentre Roam Research si concentra su un approccio in rete, online-first.

Diamo un'occhiata più da vicino ad altre differenze chiave tra questi due strumenti per prendere appunti:

Funzionalità/funzione Obsidian Roam Research Supporto per il markdown Sì No Collegamento bidirezionale Sì Sì Visualizzazione del grafico Sì Sì Note giornaliere No Sì Riferimenti a blocco No Sì Community plugins Sì No Spazio di archiviazione locale Sì No Accesso online No Sì Sì Accesso online No Si Personalizzazione Sì No Flessibilità di prezzo Sì Sì No Flessibilità dei prezzi Si No

Funzionalità/funzione 1: supporto per Markdown

Obsidian: Obsidian eccelle per il supporto a Markdown, che permette di scrivere e formattare le note con una sintassi semplice. Questo rende le note facili da leggere e modificare, garantendo la compatibilità con altri editor di testo. Per esempio, per creare una lista di controllo veloce, si può usare una semplice sintassi di Markdown come - [ ] Task per mantenere le attività organizzate. È perfetto per gli utenti che preferiscono un approccio pulito e basato sul testo per prendere appunti

Obsidian eccelle per il supporto a Markdown, che permette di scrivere e formattare le note con una sintassi semplice. Questo rende le note facili da leggere e modificare, garantendo la compatibilità con altri editor di testo. Per esempio, per creare una lista di controllo veloce, si può usare una semplice sintassi di Markdown come - [ ] Task per mantenere le attività organizzate. È perfetto per gli utenti che preferiscono un approccio pulito e basato sul testo per prendere appunti Roam Research: Roam non supporta Markdown, il che potrebbe essere uno svantaggio per gli utenti che preferiscono questo formato per la sua semplicità e diffusione. Roam utilizza invece la sua struttura a blocchi, che può essere potente ma meno semplice per gli utenti abituati al formato Markdown

Vincitore: Obsidian per il suo supporto versatile e accessibile a Markdown.

Funzionalità/funzione 2: collegamento bidirezionale

Obsidian: Il collegamento bidirezionale di Obsidian consente di creare una rete di note collegate, rendendo più facile vedere le relazioni e navigare tra le idee correlate. Ad esempio, supponiamo che stiate scrivendo un articolo di ricerca. In questo caso, è possibile collegare le note su fonti, teorie e risultati diversi, consentendo di fare riferimenti incrociati e di costruire una comprensione completa dell'argomento con facilità

Il collegamento bidirezionale di Obsidian consente di creare una rete di note collegate, rendendo più facile vedere le relazioni e navigare tra le idee correlate. Ad esempio, supponiamo che stiate scrivendo un articolo di ricerca. In questo caso, è possibile collegare le note su fonti, teorie e risultati diversi, consentendo di fare riferimenti incrociati e di costruire una comprensione completa dell'argomento con facilità Roam Research: Roam Research è rinomato per le sue connessioni bidirezionali, che permettono di collegare le note senza problemi e di vedere automaticamente i backlink. Questa funzionalità/funzione è particolarmente utile per gli utenti che devono gestire reti complesse di informazioni, come i ricercatori o gli scrittori, consentendo loro di monitorare l'evoluzione e l'interconnessione delle idee

Vincitore: Pareggio. Entrambi gli strumenti offrono forti capacità di collegamento bidirezionale.

Funzionalità/funzione 3: visualizzazione del grafico

Obsidian : La visualizzazione grafica di Obsidian fornisce una rappresentazione visiva delle note e delle loro connessioni, aiutandovi a capire le relazioni tra le diverse informazioni. Ad esempio , se si sta pianificando un progetto, si può usare la visualizzazione a grafo per visualizzare come le diverse attività, risorse e scadenze sono interconnesse, aiutando a vedere il quadro generale e a identificare eventuali lacune o dipendenze

: La visualizzazione grafica di Obsidian fornisce una rappresentazione visiva delle note e delle loro connessioni, aiutandovi a capire le relazioni tra le diverse informazioni. , se si sta pianificando un progetto, si può usare la visualizzazione a grafo per visualizzare come le diverse attività, risorse e scadenze sono interconnesse, aiutando a vedere il quadro generale e a identificare eventuali lacune o dipendenze Roam Research: Anche Roam Research offre una visualizzazione grafica che mostra l'interconnessione delle note, ma non è visivamente dettagliata come quella di Obsidian. Pur essendo utile, la visualizzazione del grafico di Roam potrebbe non fornire lo stesso livello di comprensione della struttura delle note

Vincitore: Obsidian, per la sua visualizzazione grafica più dettagliata e interattiva.

Funzionalità/funzione 4: Note giornaliere

Obsidian : Sebbene Obsidian non disponga di una funzionalità/funzione integrata per le note giornaliere, è possibile creare modelli o utilizzare plugin per ottenere un effetto simile. Ad esempio, è possibile impostare un modello di nota giornaliera che vi prompt a registrare le attività, i pensieri e gli eventi chiave della giornata, aiutandovi a mantenere un'abitudine coerente di scrivere un diario o di pianificare

: Sebbene Obsidian non disponga di una funzionalità/funzione integrata per le note giornaliere, è possibile creare modelli o utilizzare plugin per ottenere un effetto simile. Ad esempio, è possibile impostare un modello di nota giornaliera che vi prompt a registrare le attività, i pensieri e gli eventi chiave della giornata, aiutandovi a mantenere un'abitudine coerente di scrivere un diario o di pianificare Roam Research: Roam Research genera automaticamente una nuova nota ogni giorno, facilitando l'acquisizione di attività e pensieri quotidiani. Questa funzionalità/funzione è incredibilmente utile per tenere un registro giornaliero delle attività e delle idee, assicurando che nulla sfugga al controllo

Vincitore: Roam Research, per la sua funzionalità/funzione giornaliera comoda e automatica.

Funzionalità/funzione 5: blocco dei riferimenti

Obsidian : Obsidian non supporta nativamente i riferimenti a blocchi, ma è possibile ottenere una funzione simile attraverso dei plugin. Ciò significa che è possibile collegare sezioni o paragrafi specifici all'interno delle note, il che può essere utile per fare riferimento a chiavi o citazioni in contesti diversi. Ad esempio, se in una nota è presente una chiave di lettura, è possibile fare riferimento ad essa in un'altra nota senza duplicare il contenuto

: Obsidian non supporta nativamente i riferimenti a blocchi, ma è possibile ottenere una funzione simile attraverso dei plugin. Ciò significa che è possibile collegare sezioni o paragrafi specifici all'interno delle note, il che può essere utile per fare riferimento a chiavi o citazioni in contesti diversi. Ad esempio, se in una nota è presente una chiave di lettura, è possibile fare riferimento ad essa in un'altra nota senza duplicare il contenuto **I riferimenti a blocchi di Roam consentono di riutilizzare e fare riferimento a singoli blocchi di testo nelle note, migliorando la flessibilità e l'organizzazione. Questa funzionalità è interessante per la creazione di documenti dinamici e interconnessi in cui è possibile attingere informazioni rilevanti da varie fonti senza ingombrare l'area di lavoro

Vincitore: Roam Research, per la sua potente funzionalità/funzione di riferimento dei blocchi.

Obsidian vs Roam Research su Reddit

Abbiamo visitato Reddit per vedere come si pone il dibattito tra Obsidian e Roam Research. Quando si cercano le discussioni su questi due strumenti, si trovano diverse opinioni basate sulle preferenze e sulle esigenze personali degli utenti.

Molti utenti apprezzano Obsidian per la sua personalizzazione e il suo controllo

Quello che mi piace di Obsidian è che sembra il mio spazio. È mio. Il fatto che sia esportabile e in Markdown fa parte di questo, ma il vantaggio per me è che il mio Obsidian è perfettamente personalizzato per le mie esigenze. piacevolemax Questo sentimento è condiviso dagli utenti di Obsidian, che danno valore alla possibilità di adattare l'app al loro specifico flusso di lavoro. Obsidian memorizza le note localmente e utilizza file di testo normale, in modo da avere un controllo completo sui dati e da poter personalizzare l'interfaccia con vari plugin.

D'altra parte, alcuni utenti preferiscono Roam Research per il suo approccio innovativo all'annotazione:

Una delle mie principali ragioni per scegliere Roam rispetto a Obsidian è che Roam è costruito sull'idea del blocco come unità di informazione. Umile-Panico-4468 La struttura a blocchi di Roam permette di prendere note in modo flessibile e dinamico. Ogni blocco può essere facilmente collegato, referenziato e manipolato. Questa funzionalità/funzione è particolarmente interessante per gli utenti che devono gestire informazioni complesse e interconnesse e che apprezzano la fluidità dell'interfaccia di Roam.

Nel complesso, la scelta tra Obsidian e Roam Research si riduce spesso a preferenze personali ed esigenze specifiche. Il punto di forza di Obsidian è la personalizzazione e il controllo, mentre Roam Research eccelle per il suo approccio a blocchi e le sue capacità di collegamento senza soluzione di continuità.

Verdetto finale Nel complesso, la scelta tra Obsidian e Roam Research si riduce spesso a preferenze personali ed esigenze specifiche. La forza di Obsidian risiede nella personalizzazione e nel controllo, mentre Roam Research eccelle con il suo approccio a blocchi e le capacità di collegamento senza soluzione di continuità.

Riunione di ClickUp: La migliore alternativa a Obsidian e Roam Research

Se siete alla ricerca di uno strumento per prendere appunti che combini le migliori funzionalità/funzioni di Obsidian e Roam Research, non cercate oltre ClickUp .

ClickUp offre una suite di strumenti completa per soddisfare tutte le esigenze di annotazione e gestione delle attività. Ecco perché ClickUp è la migliore alternativa a Obsidian e Roam Research:

1. ClickUp Blocco Note

catturate e organizzate i vostri pensieri senza fatica con ClickUp Notepad ClickUp Blocco Note è uno strumento versatile per appuntare rapidamente idee, attività e promemoria. È perfetto per catturare i pensieri fugaci e tenere organizzate le note quotidiane.

Sia che si tratti di un brainstorming per un progetto o di un elenco veloce, ClickUp Note assicura che non si perda mai traccia delle informazioni importanti. Inoltre, grazie alla integrazione perfetta nell'area di lavoro, è possibile convertire facilmente le note in attività e progetti.

È inoltre possibile utilizzare il Modello per le note delle riunioni ClickUp Per redigere i programmi delle riunioni o per delineare le note della classe Organizzate e condividete le vostre note in modo efficiente, assicurandovi che tutti siano sulla stessa pagina.

Questo modello assicura che le discussioni del vostro team rimangano focalizzate e organizzate fornendo linee guida e strutture chiare per l'acquisizione di programmi, note ed elementi d'azione.

Che si tratti di pianificare una dettagliata riunione settimanale del team o un rapido StandUp giornaliero, questo modello aiuta a rendere ogni riunione produttiva e ben documentata.

Un altro utile modello di blocco note è il Modello per le note di classe ClickUp . Può aiutare a strutturare le note in modo chiaro e organizzato, rendendole facili da consultare e condividere.

Questo modello è particolarmente utile per gli studenti e li aiuta a gestire in modo più efficiente cartelle ingombre, pile di stampe e note scolastiche fuori posto.

Il modello per prendere appunti di ClickUp aiuta gli studenti:

Conservare le note delle lezioni, i compiti e i collegamenti utili in un'unica posizione

Sviluppare un sistema per i compiti scolastici per migliorare l'efficienza dello studio

Personalizzare e formattare i modelli per ogni progetto, classe o semestre

2. Documenti ClickUp

collabora in tempo reale e crea documenti dettagliati con ClickUp Docs_ ClickUp Documenti è stato progettato per aiutarvi a creare documenti per voi stessi e a collaborare con i vostri colleghi. Permette di scrivere, modificare e condividere documenti in tempo reale, rendendolo uno strumento eccellente per progetti collaborativi.

L'editor ricco di testo supporta varie opzioni di formattazione. È possibile incorporare le attività direttamente nei documenti, collegando le note ad elementi che possono essere utilizzati.

3. ClickUp Brain

automatizzare le attività e incrementare la produttività con ClickUp Brain ClickUp Brain , un assistente dotato di IA, porta la produttività al livello successivo offrendo suggerimenti intelligenti e automatizzando le attività di routine.

Che si tratti della stesura di un documento, dell'organizzazione delle note o del piano di un progetto, ClickUp Brain può aiutare a facilitare il flusso di lavoro e a garantire che nulla vada perso. È come avere un assistente personale pronto ad aiutarvi a gestire le vostre attività in modo più efficiente.

ClickUp Brain offre anche un AI Writer for Work che consente agli utenti di catturare idee, appunti di riunioni e ricerche in modo efficiente grazie alla presa di note assistita dall'IA. Può anche generare documenti come reportistica, email e presentazioni, risparmiando tempo grazie a modelli personalizzabili e alla collaborazione in tempo reale.

Questa funzionalità/funzione consente di risparmiare tempo e di migliorare la produttività grazie all'automazione di attività ripetitive e alla possibilità di ottenere informazioni preziose.

Perché ClickUp?

ClickUp integra i migliori aspetti della personalizzazione di Obsidian e del collegamento dinamico di Roam Research in un'unica, potente piattaforma

Ecco altri motivi per cui ClickUp potrebbe essere la scelta perfetta per voi:

Gestione completa delle attività: Oltre a prendere appunti, ClickUp eccelle nella gestione delle attività, consentendovi di creare attività a partire dalle vostre note, impostare scadenze, monitorare progetti e collaborare con il vostro team

Oltre a prendere appunti, ClickUp eccelle nella gestione delle attività, consentendovi di creare attività a partire dalle vostre note, impostare scadenze, monitorare progetti e collaborare con il vostro team **ClickUp combina note, attività e progetti in un'unica area di lavoro, riducendo la necessità di passare da uno strumento all'altro

Personalizzazione e flessibilità: ClickUp offre un intervallo di modelli e opzioni di personalizzazione, assicurando che l'area di lavoro si adatti alle vostre esigenze specifiche

Trova lo strumento perfetto per prendere appunti

La scelta del giusto strumento per prendere appunti dipende dalle vostre esigenze e preferenze specifiche. Obsidian e Roam Research offrono ciascuno funzionalità/funzioni uniche che si adattano a diversi stili di annotazione e gestione della conoscenza.

Tuttavia, se siete alla ricerca di uno strumento che combini il meglio di entrambi i mondi e aggiunga ancora più funzioni, ClickUp è la soluzione definitiva.

Grazie a funzionalità come ClickUp Notepad, ClickUp Docs e ClickUp AI, è possibile semplificare il flusso di lavoro, migliorare la collaborazione e rimanere organizzati in un'unica piattaforma. Siete pronti a portare la presa di note e il project management a un livello superiore? Iscrivetevi a ClickUp e scopri come può trasformare il tuo modo di lavorare!