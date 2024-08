Slack vs. Discord: Quale app per chattare è migliore?

Quando pensiamo alla comunicazione tra team, due dei nomi che ci vengono in mente sono Slack e Discord.

Slack, originariamente progettato per la comunicazione sul posto di lavoro, si è evoluto in una piattaforma di collaborazione versatile per team di tutte le dimensioni. Discord ha guadagnato popolarità tra i giocatori, ma si è esteso anche alle comunità e ai gruppi di interesse.

Ora, sebbene entrambi siano strumenti di comunicazione asincrona che offrono funzioni di messaggistica istantanea, chat vocale e creazione di comunità, si rivolgono a pubblici e casi d'uso diversi.

In questo articolo confronteremo Slack e Discord per capire quale sia l'app migliore per chattare e per quali motivi. Daremo anche un'occhiata a Reddit per vedere cosa pensa l'esercito di Reddit di Slack e Discord.

Cominciamo con Slack. 👇

Comprendere Slack

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Slack-dashboard-1400x762.png

/$$$img/

via Slack Slack è una piattaforma di comunicazione basata sul cloud progettata per la collaborazione sul posto di lavoro. È essenzialmente un'area di lavoro digitale in cui i team possono comunicare, condividere file e collaborare a progetti.

Slack sostituisce le tradizionali email e le app per la comunicazione con i team centralizzando la comunicazione in un unico luogo. Alcune funzionalità/funzione di base includono:

Canali condivisi e privati: Si tratta di spazi organizzati per argomenti o progetti specifici

Si tratta di spazi organizzati per argomenti o progetti specifici Riunioni giornaliere di Slack: Chiamate istantanee voce/video con il team

Chiamate istantanee voce/video con il team Messaggi diretti: invio di messaggi in chat singole o di gruppo

invio di messaggi in chat singole o di gruppo Condivisione di file: Condividere e accedere facilmente a file di tutti i tipi con anteprime di dimensioni ridotte

Condividere e accedere facilmente a file di tutti i tipi con anteprime di dimensioni ridotte Integrazioni: Connessione dell'area di lavoro Slack all'interno di Slack con altre app e servizi

Parliamo di questi aspetti in dettaglio.

Funzioni di Slack

1. Canali e messaggi

via Slack

I canali di Slack consentono di creare spazi dedicati a progetti specifici, reparti o argomenti generali. I canali mantengono le conversazioni focalizzate e sono facilmente ricercabili.

Con Slack è possibile creare canali pubblici e privati:

$# Canali pubblici: accessibili a tutti i membri di un'area di lavoro, per favorire una comunicazione aperta e la condivisione delle conoscenze

accessibili a tutti i membri di un'area di lavoro, per favorire una comunicazione aperta e la condivisione delle conoscenze Canali privati: Canali riservati agli invitati per discussioni sensibili o riservate, per garantire la sicurezza delle informazioni

Slack offre anche la messaggistica diretta per le conversazioni private, ideale per discussioni rapide, condivisione di informazioni sensibili o collaborazione individuale. I thread di Slack funzionano come i thread di X (Twitter) e aiutano a organizzare le conversazioni all'interno dei messaggi diretti per una migliore concentrazione.

2. Riunioni facili e veloci

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Slack-huddle-1400x933.png

/$$$img/

Tramite: Slack

Le riunioni giornaliere di Slack sono una rivisitazione del formato tradizionale delle riunioni. Queste chiamate audio improvvisate sono progettate per conversazioni rapide e informali all'interno dell'area di lavoro.

Le riunioni giornaliere sono perfette per le discussioni improvvise. Offre:

Velocità e spontaneità: Iniziare una riunione giornaliera in pochi secondi senza bisogno di inviti sul calendario o di condivisione di collegamenti

Iniziare una riunione giornaliera in pochi secondi senza bisogno di inviti sul calendario o di condivisione di collegamenti Concentrarsi sull'audio: Privilegiare una comunicazione chiara attraverso l'audio, riducendo al minimo le distrazioni e massimizzando l'efficienza

Privilegiare una comunicazione chiara attraverso l'audio, riducendo al minimo le distrazioni e massimizzando l'efficienza Flessibilità: Passare facilmente dalla chat all'audio e al video, a seconda delle esigenze della conversazione

Passare facilmente dalla chat all'audio e al video, a seconda delle esigenze della conversazione Integrazione: Funziona senza problemi all'interno dell'ecosistema Slack, rendendolo accessibile a tutti i membri del team

3. Condivisione di file

via Slack

Slack semplifica la condivisione e l'accesso a tutti i tipi di file, consentendo una collaborazione e uno scambio di documenti senza problemi. Dispone di funzionalità di gestione dei file, quali:

Caricamento e anteprima dei file: Trascinare e rilasciare i file direttamente nei canali o nei messaggi diretti

Trascinare e rilasciare i file direttamente nei canali o nei messaggi diretti Organizzazione dei file: Creazione di cartelle per mantenere i file organizzati

Creazione di cartelle per mantenere i file organizzati Ricerca dei file: Trova rapidamente file specifici utilizzando parole chiave o filtri

Trova rapidamente file specifici utilizzando parole chiave o filtri Integrazione con lo spazio di archiviazione cloud: Connessione con servizi come Google Drive o Dropbox per un accesso senza soluzione di continuità

Connessione con servizi come Google Drive o Dropbox per un accesso senza soluzione di continuità Cronologia delle versioni dei file: Monitoraggio delle modifiche apportate ai file nel tempo

4. Integrazioni

La versatilità di Slack è potenziata dalle sue estese capacità di integrazione. Connessione con strumenti e servizi di terze parti con:

Rubrica di app: Scopri e aggiungi app per varie funzioni, come project management, supporto clienti e analisi

Scopri e aggiungi app per varie funzioni, come project management, supporto clienti e analisi Integrazioni personalizzate: Creazione di integrazioni personalizzate utilizzando le API di Slack per soddisfare requisiti unici

Creazione di integrazioni personalizzate utilizzando le API di Slack per soddisfare requisiti unici Automazione dei flussi di lavoro: Connessione con strumenti come Zapier per automatizzare le attività e ridurre il lavoro manuale

Connessione con strumenti come Zapier per automatizzare le attività e ridurre il lavoro manuale Funzionalità avanzate: Integrazione con strumenti essenziali come Google Drive, Trello e Zoom per una collaborazione senza interruzioni

Prezzi Slack

**Free Forever

Pro: $8,75/utente/mese

$8,75/utente/mese Business+: $15/utente/mese

$15/utente/mese Griglia aziendale: Prezzo personalizzato

Comprendere Discord

Via: Discord Discord è stato progettato come uno strumento di comunicazione per i giocatori, ma è anche ottimo per rilassarsi con gli amici e creare una comunità.

Originariamente una piattaforma di comunità progettata per i giocatori, Discord si è evoluta in una piattaforma di comunicazione versatile per varie comunità durante la pandemia.

Ad oggi, è diventata una piattaforma di comunicazione popolare alternativa a Slack .

Discord offre uno spazio in cui le persone possono connettersi attraverso i server, hub virtuali dedicati a interessi, argomenti o gruppi specifici. Offre chattare in gruppo, chiamate vocali, videochiamate, giochi e strumenti integrati, rendendolo popolare sia per i gruppi occasionali che per quelli organizzati.

Ma... ma... non è tutto Slack.

Funzioni di Discord

1. Server

Via: Discord

Le fondamenta di Discord si basano sui server, che sono essenzialmente spazi virtuali in cui possono riunirsi comunità di persone che la pensano allo stesso modo. Questi server possono essere personalizzati in base a interessi specifici, giochi o persino reti professionali.

Creazione di server: Gli utenti possono creare i propri server con nomi, icone e descrizioni personalizzati.

Gli utenti possono creare i propri server con nomi, icone e descrizioni personalizzati. Personalizzazione del server: Regolare le impostazioni, i ruoli e le autorizzazioni del server per gestire membri e contenuti.

Regolare le impostazioni, i ruoli e le autorizzazioni del server per gestire membri e contenuti. Scoperta dei server: Trovare e unirsi ai server pubblici in base agli interessi utilizzando la funzionalità di scoperta di Discord.

Trovare e unirsi ai server pubblici in base agli interessi utilizzando la funzionalità di scoperta di Discord. Inviti ai server: Condivisione degli inviti con gli amici per far crescere la comunità dei server.

Condivisione degli inviti con gli amici per far crescere la comunità dei server. Categorie e canali del server: Organizza il tuo server in diverse sezioni e argomenti.

2. Chattare in voce e in video

Discord eccelle nella comunicazione in tempo reale grazie alle sue funzionalità di video/funzione e di chiamata vocale di alta qualità e a bassa latenza.

Tuttavia, una rapida differenza tra le riunioni giornaliere di Slack e le chiamate di Discord è che Discord consente fino a 25 partecipanti, mentre Slack limita a due i partecipanti con il piano gratuito.

Altre funzionalità/funzione includono:

Canali vocali: Creare canali vocali dedicati per diversi gruppi o attività

Creare canali vocali dedicati per diversi gruppi o attività Condivisione dello schermo: Condivisione dello schermo con altri utenti per lo streaming di giochi o per lavori collaborativi

Condivisione dello schermo con altri utenti per lo streaming di giochi o per lavori collaborativi Push-to-talk: Evita i rumori di fondo con la funzionalità/funzione push-to-talk

3. Canali di testo

Via: Discord

I canali di testo di Discord consentono la comunicazione scritta all'interno dei server, permettendo discussioni, annunci e condivisione di file.

È possibile aggiungere emoji personalizzate, adesivi, effetti di soundboard, impostare l'avatar del proprio marchio e uno stato personalizzato e scrivere il proprio profilo per apparire in chat a modo proprio.

4. Chat di gruppo e messaggi diretti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Group-chats.png Discord /$$$img/

Via: Discord

Oltre alla comunicazione via server, Discord offre la messaggistica diretta per conversazioni private tra singoli o piccoli gruppi.

Chattare uno a uno: Inviare messaggi privati ad altri utenti di Discord

Inviare messaggi privati ad altri utenti di Discord Messaggi diretti di gruppo: Creare chattare in gruppo con più persone, guardare video, giocare, ascoltare musica o spammare meme

Creare chattare in gruppo con più persone, guardare video, giocare, ascoltare musica o spammare meme Chat vocali e video: Iniziate chiamate vocali o videochiamate all'interno dei messaggi diretti, entrate e uscite facilmente dalle chat vocali o di testo senza dover chiamare o invitare nessuno

Iniziate chiamate vocali o videochiamate all'interno dei messaggi diretti, entrate e uscite facilmente dalle chat vocali o di testo senza dover chiamare o invitare nessuno Ricevute di lettura e indicatori di digitazione: Sapere quando i messaggi sono letti e quando gli altri stanno digitando

Prezzi Discord

Free Forever: Sempre e comunque

Sempre e comunque Nitro Basic: $2,99/mese

$2,99/mese Nitro: $9,99/mese

Slack vs. Discord: Funzionalità/funzione a confronto

Andiamo al sodo e confrontiamo Slack e Discord. Analizzeremo tutte le funzionalità, dalla chat alla condivisione di file, in modo che possiate decidere quale piattaforma si adatta meglio alle vostre esigenze.

Funzionalità/funzione Slack Discord Per chi è? Le aziende e le organizzazioni usano tipicamente Slack per le comunicazioni professionali Discord è popolare tra i giocatori, gli hobbisti e le comunità per chattare e uscire in modo casuale Opzioni linguistiche Slack supporta 11 lingue, coprendo una buona fetta del mondo Discord è più inclusivo, con supporto per 29 lingue Chatting and Calling Slack brilla nella comunicazione basata sul testo, con canali illimitati e un'interfaccia pulita. È ottimo per la condivisione di documenti e per il lavoro da fare Discord è tutta voce e video. È possibile chattare con fino a 25 amici contemporaneamente con una qualità cristallina La cronologia dei messaggi Slack conserva la cronologia delle chat per 90 giorni sul piano Free (aggiornabile) per uno spazio di archiviazione più lungo Discord è generoso con la conservazione della cronologia dei messaggi senza tempo Opzioni di personalizzazione Slack permette di personalizzare l'area di lavoro con temi colore o addirittura di crearne una propria Discord offre un approccio più semplice con temi chiari, scuri o abbinati al sistema Dimensioni di condivisione dei file Slack consente di condividere file di grandi dimensioni, fino a 1GB, rendendo più facile la condivisione di documenti e media Discord è migliore per la condivisione rapida di immagini e brevi video, con un limite gratuito di 8MB per file Videochiamate Slack è gratuito per un massimo di 2 persone in una riunione, mentre è necessario un piano a pagamento per ospitare grandi riunioni video Discord è progettato per le videochiamate di gruppo, consentendo a un massimo di 25 persone di chattare faccia a faccia in una sola volta gratuitamente Limiti di spazio Il piano gratis di Slack offre 5 GB di spazio di archiviazione, mentre i piani a pagamento offrono fino a 1 TB di spazio di archiviazione Discord offre uno spazio di archiviazione illimitato Thread di conversazione ✅ ✅ ✅ ✅ Integrazioni Slack consente l'integrazione con solo 10 app nel piano gratuito, ma è possibile integrare un numero illimitato di app nella versione a pagamento Discord si integra con Twitch, Steam e altri. Tuttavia, il numero massimo di app che un server può integrare è di 50. Discord si integra con Twitch, Steam e altri Assistenza Slack offre un solido supporto clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per gli utenti a pagamento Discord si affida maggiormente alla sua comunità per l'assistenza, che può essere scarsa o assente

Funzione #1: Canali

I canali sono i blocchi di Slack e Discord, ma hanno scopi leggermente diversi.

Slack

Slack eccelle nell'organizzazione dei canali. Con opzioni pubbliche e private, è possibile creare spazi dedicati a team specifici, progetti o discussioni generali.

Questo approccio strutturato mantiene le conversazioni focalizzate e facilmente ricercabili, rendendolo ideale per gli ambienti di lavoro.

Discord

Anche Discord presenta funzionalità/funzione di canali sia pubblici che privati. Il suo modello incentrato sui server offre una maggiore flessibilità, perfetta per la creazione di comunità online intorno a interessi condivisi.

È possibile creare più canali all'interno di un server, consentendo la creazione di argomenti e discussioni diverse.

Vincitore: Nel primo round del confronto tra Slack e Discord, entrambi gli strumenti offrono opzioni pubbliche e private e un approccio strutturato alla comunicazione. Entrambi facilitano l'organizzazione delle conversazioni, la ricerca di informazioni e la gestione efficiente dei progetti. **Slack pareggia con Discord!

Funzione #2: messaggistica diretta

La messaggistica diretta è una funzionalità/funzione fondamentale sia per Slack che per Discord. Sebbene entrambe le piattaforme offrano questa funzione, ci sono alcune sfumature da considerare.

Slack

Slack offre solide funzionalità di messaggistica diretta, che consentono agli utenti di impegnarsi in conversazioni uno a uno o di creare chattare in gruppo per progetti o team specifici.

Funzionalità/funzione come le risposte in thread aiutano a organizzare le conversazioni e a mantenerle focalizzate.

Discord

Discord offre anche la messaggistica diretta, consentendo agli utenti di connettersi con gli amici o con altri membri delle loro comunità. Recentemente ha aggiunto alla sezione chat la tanto attesa funzionalità/funzione dei thread.

Sebbene non abbia lo stesso livello di funzionalità/funzione organizzativa di Slack, serve efficacemente il suo scopo per le interazioni casuali e basate sulla comunità.

Vincitore: In questo round della sfida tra Slack e Discord, è un pareggio! Entrambe offrono solide funzionalità di messaggistica diretta, consentendo conversazioni individuali o di gruppo. Entrambe le piattaforme servono efficacemente a questo scopo.

Funzione #3: Condivisione e gestione dei file

La condivisione di file è essenziale per la collaborazione, sia per lavoro che per divertimento. Vediamo come si comportano Slack e Discord.

Slack

Slack offre un solido sistema di condivisione dei file, che lo rende una scelta preferenziale per gli ambienti professionali. Grazie ai generosi limiti di dimensione dei file, è possibile condividere facilmente documenti, fogli di calcolo e altri file di grandi dimensioni.

Inoltre, le funzionalità/funzione organizzative di Slack, come la possibilità di creare cartelle e cercare file specifici, migliorano l'esperienza complessiva di gestione dei file.

Discord

Le funzionalità di condivisione dei file di Discord sono più adatte a una condivisione rapida e casuale, incentrata principalmente su GIF, immagini e file multimediali.

Sebbene sia comodo per la condivisione di meme o screenshot, non è in grado di gestire documenti più grandi o progetti collaborativi.

Vincitore: In questo round, le superiori capacità di condivisione dei file di Slack, tra cui le dimensioni maggiori dei file e la migliore organizzazione, lo rendono il chiaro vincitore per i lavori professionali e collaborativi.

Funzione #4: Ricerca

Cercare una conversazione di un mese fa è come cercare un ago in un pagliaio. Una funzione di ricerca efficiente è fondamentale per navigare nella vasta quantità di informazioni di una piattaforma. Vediamo come si comportano Slack e Discord.

Slack

La funzione di ricerca di Slack è una funzionalità di spicco, che consente agli utenti di trovare informazioni specifiche in modo rapido e semplice. È possibile cercare tra messaggi, file e canali utilizzando vari filtri e parole chiave.

Discord

La funzione di ricerca di Discord è più limitata e si concentra principalmente sul testo dei messaggi e dei canali. Sebbene possa essere utile per trovare conversazioni specifiche, non ha la profondità e la precisione delle capacità di ricerca di Slack.

Nel confronto tra Slack e Discord per le funzioni di ricerca, la funzione di ricerca superiore di Slack, con la sua capacità di cercare tra più tipi di contenuto e di applicare filtri, lo rende il chiaro vincitore.

Funzione #5: Integrazioni

Le integrazioni sono fondamentali per massimizzare l'utilità di una piattaforma. Confrontiamo Slack e Discord in quest'area.

Slack Integrazioni delle condivisioni Slack con i più diffusi strumenti aziendali e di produttività. Dai software di project management all'archiviazione cloud, Slack può connettersi senza problemi con numerose applicazioni, migliorando l'efficienza del flusso di lavoro e snellendo i processi per gli utenti di Slack.

Questa versatilità rende Slack la scelta preferita di aziende e organizzazioni.

Discord

Mentre Discord offre grandi integrazioni discord si concentra principalmente sulle comunità di gioco e sulle piattaforme di streaming. Questo è in linea con la sua base di utenti e fornisce preziose integrazioni per i giocatori e gli autori di contenuti.

Tuttavia, quando si tratta di strumenti aziendali e di produttività, Slack supera nettamente Discord.

Vincitore: Le estese capacità di integrazione di Slack lo rendono il chiaro vincitore di questa categoria. La sua capacità di connettersi con un ampio intervallo di strumenti per la produttività aziendale ne aumenta significativamente il valore per gli utenti professionali.

Funzione #6: Gamification ed esperienza utente

Una distinzione fondamentale tra Slack e Discord risiede nei loro traguardi e nelle corrispondenti impostazioni di funzionalità/funzione.

Slack

Slack è stato progettato per team aziendali e professionali. Si concentra sull'efficienza e sulla collaborazione piuttosto che sull'intrattenimento.

Sebbene offra alcuni elementi di gamification di base, come le reazioni e le emoji, essi sono principalmente destinati a facilitare la comunicazione e il coinvolgimento in un contesto di lavoro.

Discord

Discord, che affonda le sue radici nella comunità dei videogiochi, dà la priorità a funzionalità/funzione che migliorano l'interazione sociale e il divertimento. Questo è evidente nei suoi:

Avatar e profili personalizzabili: Gli utenti possono personalizzare la propria identità online con varie opzioni

Gli utenti possono personalizzare la propria identità online con varie opzioni **I livelli a pagamento offrono funzionalità aggiuntive come emoji personalizzate, avatar animati e limiti di upload più elevati, aggiungendo un livello di esclusività

Livellamento del server: I server possono salire di livello in base all'attività degli utenti, creando un senso di comunità e di stato

I server possono salire di livello in base all'attività degli utenti, creando un senso di comunità e di stato **Ricompense in app: gli utenti possono guadagnare ricompense o badge per azioni specifiche, incoraggiando il coinvolgimento

L'ultimo round della discussione Discord vs. Slack è Discord per la vittoria. Discord pone una forte enfasi sulla gamification e sulla creazione di comunità. Slack, pur offrendo strumenti di collaborazione essenziali, ha un approccio più serio e professionale.

Slack vs. Discord su Reddit

Abbiamo confrontato Slack e Discord funzionalità/funzione per funzionalità, ma cosa ne pensano gli utenti reali?

Abbiamo cercato Slack vs. Discord su Reddit per vedere come la comunità online si esprime su queste due popolari piattaforme. **Abbiamo trovato un commento che riassume perfettamente la situazione

questi due prodotti si rivolgono a due gruppi di persone molto diversi, tanto che le loro interfacce lo riflettono e quindi è come confrontare mele e arance in un giardino di frutta"

discord è ottimo per i giocatori, l'integrazione e i plugin sono praticamente nulli, quindi i bot personalizzati compensano la perdita di funzioni di chattare. IMO Discord eccelle nelle chat vocali, ho avuto esperienze molto migliori chiamando a voce qualcuno su Discord rispetto a Slack. Tuttavia, Discord ha una tonnellata di funzionalità/funzione collegate direttamente al gioco, come gli stati personalizzati delle attività, gli inviti personalizzati alle partite, ecc

slack è più adatto alle aziende in fase di startup. Non è particolarmente indicato per i singoli, ma per i team che desiderano un ambiente più organizzato che integri altri software di lavoro come Drive e Outlook._Slack è più adatto alle aziende in fase di startup

non si possono paragonare i due programmi senza considerare a chi sono destinati"

Riunione ClickUp-La migliore alternativa a Slack vs. Discord

Slack e Discord sono ottimi per chattare, ma che dire di quando si ha bisogno di fare le cose? Destreggiarsi tra più strumenti di comunicazione, project management e gestione delle attività può uccidere la produttività.

ClickUp è una piattaforma potente che va oltre la semplice comunicazione. Combina i migliori aspetti del project management, della gestione delle attività e della comunicazione in un'unica area di lavoro unificata.

Scopriamo come ClickUp può rivoluzionare il vostro modo di lavorare.

ClickUp's One-Up #1: chattare e collaborare

Utilizzate la Vista Team di ClickUp per collaborare con il vostro team in tempo reale Visualizzazione della chat di ClickUp è stata progettata per essere un hub centrale per comunicazione del team e collaborazione. A differenza degli strumenti di chat standalone, ClickUp offre diversi modelli di piano di comunicazione e si integra perfettamente con il flusso di lavoro esistente, offrendo un approccio più olistico alla produttività.

Caratteristiche chiave di ClickUp Chat View

**Collaborazione in tempo reale : Partecipa alla messaggistica istantanea, condividi gli aggiornamenti e collabora senza sforzo

Partecipa alla messaggistica istantanea, condividi gli aggiornamenti e collabora senza sforzo Integrazione delle attività: Assegnazione facile di elementi di azione all'interno delle chat, assicurando che le attività non cadano nel dimenticatoio

Assegnazione facile di elementi di azione all'interno delle chat, assicurando che le attività non cadano nel dimenticatoio Formattazione ricca: Personalizza i tuoi messaggi con varie opzioni di formattazione per una comunicazione chiara

Personalizza i tuoi messaggi con varie opzioni di formattazione per una comunicazione chiara Organizzazione: Creare canali di chattare per diversi team o progetti, per mantenere le conversazioni mirate

Creare canali di chattare per diversi team o progetti, per mantenere le conversazioni mirate Piattaforma centralizzata: Evitate di destreggiarvi tra più strumenti gestendo tutte le comunicazioni e i lavori all'interno di ClickUp

ClickUp's One-Up #2: la messaggistica video, reimmaginata

ClickUp's Clip consente di registrare video e di condividerli istantaneamente con i propri colleghi Clip di ClickUp offre un approccio unico alla comunicazione e alla collaborazione, andando oltre la tradizionale software di registrazione dello schermo . Integrandosi perfettamente nell'ecosistema ClickUp, Clip offre un modo potente per condividere idee, raccogliere feedback e ottimizzare i flussi di lavoro.

Funzionalità/funzione chiave di ClickUp Clip

Condivisione immediata: Cattura e condivide rapidamente la schermata, eliminando la necessità di lunghe catene di email o spiegazioni confuse

Cattura e condivide rapidamente la schermata, eliminando la necessità di lunghe catene di email o spiegazioni confuse Trascrizione con l'IA: Conversione automatica di Clip in testo con l'aiuto dell'IAClickUp Brainche facilita la ricerca di informazioni specifiche

Conversione automatica di Clip in testo con l'aiuto dell'IAClickUp Brainche facilita la ricerca di informazioni specifiche Feedback collaborativo: Lasciate commenti direttamente sul video, favorendo una comunicazione efficiente e la condivisione delle idee

Lasciate commenti direttamente sul video, favorendo una comunicazione efficiente e la condivisione delle idee Integrazione con i compiti: Conversione senza soluzione di continuità delle Clip in attività realizzabili, per garantire che le idee si trasformino in risultati

Conversione senza soluzione di continuità delle Clip in attività realizzabili, per garantire che le idee si trasformino in risultati Gestione centralizzata: Mantenete tutte le vostre Clip organizzate in un unico posto con l'opzioneHub Clip ### ClickUp's One-Up #3: trasformare i commenti in azioni

Convertite facilmente i commenti in attività di ClickUp Assegnazione dei commenti di ClickUp trasformano le conversazioni casuali in attività realizzabili. Assegnando commenti specifici, i team possono assicurarsi che nessuna attività o richiesta vada persa. Questo approccio centralizzato alla gestione dei commenti promuove l'account e l'efficienza.

Responsabilità cancellata: Assegnazione di commenti a membri specifici del team per una chiara titolarità

Assegnazione di commenti a membri specifici del team per una chiara titolarità Miglioramento dell'organizzazione: Monitoraggio di tutti i commenti assegnati in un'unica posizione centralizzata

Monitoraggio di tutti i commenti assegnati in un'unica posizione centralizzata Produttività migliorata: Convertire i commenti in attività da svolgere per far progredire il progetto

Convertire i commenti in attività da svolgere per far progredire il progetto Riduzione del sovraccarico di lavoro: Evitare di perdersi in un mare di commenti dando priorità e gestendoli in modo efficace

ClickUp's One-Up #4: collaborazione visiva con le lavagne online

Le lavagne online di ClickUp consentono ai team di pensare in modo creativo e di collaborare in modo efficace in un unico luogo Lavagne online di ClickUp offrono ai team una tela dinamica per ideare, collaborare ed eseguire. Combinano collaborazione in tempo reale, gestione delle attività e strumenti creativi.

Le lavagne online di ClickUp trasformano le sessioni di brainstorming in piani attuabili.

Caratteristiche chiave delle lavagne online ClickUp

Collaborazione in tempo reale: Lavoro ininterrotto con i membri del team, indipendentemente dalla loro posizione

Lavoro ininterrotto con i membri del team, indipendentemente dalla loro posizione Integrazione delle attività: Convertire le idee in attività da svolgere per portare avanti il progetto

Convertire le idee in attività da svolgere per portare avanti il progetto Strumenti versatili: Utilizzate un intervallo di strumenti per dare vita alle vostre idee, dal disegno a mano libera alla creazione di forme

Utilizzate un intervallo di strumenti per dare vita alle vostre idee, dal disegno a mano libera alla creazione di forme Organizzazione visiva: Connessione di idee e creazione di rappresentazioni visive di flussi di lavoro e processi

Funzione aggiuntiva

Sapere chi sta lavorando al documento in qualsiasi momento con il Rilevamento della collaborazione di ClickUp Collaborazione in tempo reale di ClickUp migliora il lavoro simultaneo fornendo informazioni sulle attività del team mentre si svolgono. ClickUp mostra quando i compagni di squadra visualizzano o modificano le attività di ClickUp consente di creare un ambiente di lavoro più connesso ed efficiente.

Benefici principali della collaborazione dal vivo

Conoscenza in tempo reale: Sapere quando i membri del team stanno lavorando attivamente alle stesse attività

Sapere quando i membri del team stanno lavorando attivamente alle stesse attività Miglioramento del coordinamento: Coordinare i lavori richiesti senza problemi con aggiornamenti in tempo reale

Coordinare i lavori richiesti senza problemi con aggiornamenti in tempo reale Miglioramento della comunicazione: Riduzione del tira e molla grazie alla possibilità di vedere chi sta lavorando su che cosa

Con Collaboration Detection, ClickUp consente ai team di lavorare insieme in modo più efficace ed efficiente.

Se desiderate un confronto più dettagliato, funzionalità/funzione, date un'occhiata al nostro sito web completo confronto tra ClickUp e Slack .

Una semplice app per chattare non è sufficiente per terminare il mio lavoro

Slack e Discord hanno indubbiamente rivoluzionato il nostro modo di comunicare, ciascuno rispondendo a esigenze e pubblici specifici.

Slack, con la sua attenzione alla produttività e all'organizzazione, eccelle nelle impostazioni professionali. Discord, invece, prospera negli ambienti guidati dalla comunità e offre solide funzionalità vocali e video.

Tuttavia, la natura evolutiva del lavoro richiede più di un semplice strumento di comunicazione piattaforme come ClickUp offrono una soluzione completa che combina i migliori aspetti di chattare, project management e collaborazione.

Funzionalità/funzione come ClickUp Chat, Clip, Commenti assegnati e Lavagne online forniscono un approccio più olistico al lavoro di squadra, superando i limiti delle piattaforme di chat tradizionali. Ottenete ClickUp per il vostro team oggi stesso!