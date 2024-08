le 10 migliori integrazioni Discord del 2024 (recensioni e prezzi)

Discord è una centrale di comunicazione che mantiene in connessione giocatori, comunità e team tramite chat di testo, voce e video. Le integrazioni di Discord elevano la già popolare app a nuovi livelli, espandendone le funzioni e aiutandovi a mantenere tutto (e tutti) in connessione.

L'integrazione di Discord è perfetta per gli utenti che vogliono migliorare la comunicazione, la collaborazione e la produttività. Si tratta di trovare un'integrazione per le app più utilizzate.

Abbiamo raccolto le 10 migliori integrazioni Discord sul mercato per aiutarvi a portare il vostro server Discord a nuovi livelli, completate da recensioni e informazioni sui prezzi.

Se siete pronti a connettervi con i vostri strumenti preferiti in modi nuovi, scoprite le 10 integrazioni Discord più popolari del momento.

Cosa si deve cercare nelle integrazioni Discord?

Le integrazioni di qualità sono il segreto per far brillare il vostro server Discord. ✨

Ecco alcuni dei fattori chiave che abbiamo cercato quando abbiamo stilato questo elenco:

Accessibilità: Le migliori integrazioni Discord si adattano al vostro budget attuale

Le migliori integrazioni Discord si adattano al vostro budget attuale Aggiornamenti: Gli aggiornamenti regolari rendono tutto più affidabile e stabile

Gli aggiornamenti regolari rendono tutto più affidabile e stabile Sicurezza: Trovate qualcosa che mantenga tutto privato

Trovate qualcosa che mantenga tutto privato Personalizzazione: Cercate un'integrazione che possiate rendere vostra

Cercate un'integrazione che possiate rendere vostra Accessibilità: Scegliete un'opzione senza codice che chiunque possa configurare, a meno che il team non abbia conoscenze tecniche

Scegliete un'opzione senza codice che chiunque possa configurare, a meno che il team non abbia conoscenze tecniche Funzionalità : Scegliete un'integrazione Discord che abbia le funzioni di cui avete bisogno, sia che si tratti di project management, analisi, bot musicali o altro

Spesso è utile pensare ad altri aspetti di cui i membri del server potrebbero beneficiare, come la possibilità di inviare feed RSS a Discord, pubblicare messaggi sul canale Discord o un modo semplice per creare embed ricchi di contenuti. Qualunque cosa vi serva per rendere più fluido collaborazione del team !

Le 10 migliori integrazioni Discord da usare nel 2024

Senza ulteriori indugi, passiamo alle 10 migliori integrazioni di Discord. È arrivato il momento di portare il vostro team collaborazione in tempo reale a nuovi livelli.

Sfoglia le app e le integrazioni disponibili in ClickUp per terminare il lavoro in un'unica piattaforma centralizzata Integrazione di Discord con ClickUp è un gioco da ragazzi.

Sul serio, ClickUp si è piazzato in cima all'elenco di G2 per l'integrazione con Discord miglior software per il project management nel 2024 perché rende tutto più facile!

Potete inviare automaticamente una selezione personalizzata di notifiche ClickUp al vostro canale Discord, per tenere tutto il team sulla stessa pagina.

È anche conveniente. L'integrazione con l'account Discord è disponibile su tutti i piani ClickUp, compreso il piano Free Forever.

Abbiamo pensato anche a voi se cercate Alternative a Discord . 🙌 Visualizzazione ClickUp Chattare consente al team di comunicare in tempo reale, riunendo tutto sotto lo stesso tetto. Ecco alcune delle sue migliori funzionalità/funzioni:

Condivisione di collegamenti e aggiornamenti

Trasformare i commenti in elementi di azione

Avvisare i membri del team con le menzioni @

Incorporamento di pagine web, video e fogli di calcolo

Includere elenchi puntati, banner e blocchi di codici

Creazione di visualizzazioni separate della chat per progetti specifici ClickUp Clip è anch'esso fantastico. Utilizzatelo per trasmettere messaggi precisi e contestuali, condividendo registrazioni dello schermo e clip vocali con chiunque abbia l'autorizzazione.

Come per la visualizzazione delle chat, ClickUp Clip consente di creare attività dalle registrazioni per semplificare il flusso di lavoro.

Infine, ma non meno importante, abbiamo Commenti ClickUp .

I commenti sono uno degli strumenti di collaborazione più potenti di ClickUp e sono parte del motivo per cui abbiamo uno dei migliori siti web di tutto il mondo app di messaggistica aziendale intorno.

ClickUp Comments consente di commentare documenti, attività e allegati per fare quanto segue:

Porre domande

Inviare risposte

Ottenere un feedback

Approvare gli invii

Monitoraggio delle vittorie

Sia che integriate Discord con ClickUp sia che utilizziate le nostre funzionalità di comunicazione interna, sappiamo che vi piacerà.

ClickUp migliori funzionalità/funzione

Il Discord Bot di ClickUp è in grado di automatizzare la creazione e gli aggiornamenti delle attività per farvi risparmiare tempo e snellire il vostro flusso di lavoro

Le opzioni di personalizzazione consentono di scegliere le notifiche che il chatbot invierà automaticamente al canale Discord

Le impostazioni delle autorizzazioni consentono di scegliere a quali canali e contenuti possono accedere i titolari, gli amministratori e gli ospiti

Oltre 1.000 integrazioni già pronte con strumenti come GitHub, Webhooks, Trello, Google Modulo, Teams, Slack e WordPress, oltre alla possibilità di creare integrazioni personalizzate per altre app con ClickUp API, semplificano la vita

Una libreria di modelli con oltre 1.000 modelli pronti per l'uso, tra cui quelli per il project management e per la gestione delle risorse umanemodelli di piani di comunicazioneil software ClickUp è in grado di semplificare tutto ciò che riguarda il project management

L'app mobile ClickUp è compatibile con Android e iOS; l'app desktop lavora con Microsoft, Mac e Linux; l'estensione per il browser funziona con Chrome, Firefox ed Edge

ClickUp limitazioni

Alcuni utenti incontrano curve di apprendimento nell'esplorare tutte le funzionalità/funzione di ClickUp (risolte con tutorial gratuiti e FAQ complete)

È possibile integrare ClickUp con un solo server Discord alla volta

ClickUp prezzo

**Free Forever

Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

ClickUp valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (9.100+ recensioni)

4,7/5 (9.100+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.900+ recensioni)

2. Google Calendar

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/googletips\_calendar2.jpg Integrazioni Discord: eventi, riunioni e promemoria in Google Calendar /$$$img/

via Google Calendar Avete mai desiderato di poter inviare informazioni tra il vostro Google Calendar e Discord? Buone notizie! L'integrazione Google Calendar-Discord è una soluzione senza codice che vi permette di fare proprio questo.

Zapier rende possibile la magia, aprendo l'app Discord a infinite possibilità per chiunque utilizzi Google Calendar. Ciò significa anche che lavora con Fogli Google, Gmail e altre app con integrazione nativa di Google Calendar. 📅

Google Calendar migliori funzionalità/funzione

Le funzionalità/funzione di notifica e pianificazione rendono facile programmare eventi, riunioni e promemoria utilizzando Google Calendar; riceverete notifiche in tempo reale per queste attività su Discord

Google Calendar sincronizza automaticamente le modifiche con Discord per mantenere tutti sulla stessa pagina e semplificare il flusso di lavoro

I messaggi, la chat, le funzionalità/funzione di Discord migliorano la collaborazione tra i membri del team e le parti interessate

Ogni utente di Discord può personalizzare le notifiche in base all'ora del giorno, al tipo di evento, al giorno della settimana e molto altro ancora

Google Calendar limitazioni

Le funzionalità/funzioni non consentono di modificare gli eventi o di cambiare il calendario direttamente da Discord: per questo si dovrà usare Google Calendar

L'integrazione coinvolge Zapier, Google Calendar e Discord e può richiedere una configurazione adeguata per garantire la sicurezza

Google Calendar prezzo

**Gratuito

Google Area di lavoro Starter: $6/mese

$6/mese Google Area di lavoro Standard: $12/mese

$12/mese Google Area di lavoro Business Plus: $18/mese

$18/mese Google Workspace Enterprise: Contattare per i prezzi

Google Calendar valutazioni e recensioni

G2: N/A

N/A Capterra: 4.8/5 (3.000+ recensioni)

3. YouTube

via Discord Se siete un partner di YouTube con le iscrizioni attivate, potete integrare il vostro canale YouTube con il vostro server Discord. Ciò consente di connettere un canale nuovo o esistente su YouTube a un Discord nuovo o esistente solo per i membri.

Da qui, i membri possono usare Discord come chat, video player e comunità intorno ai contenuti.

Le migliori funzionalità/funzione di YouTube

L'integrazione di YouTube con Discord non richiede Zapier o un altro strumento esterno; tuttavia, se lo si desidera, è possibile utilizzare Zapier per aggiungere funzioni

È possibile impostare autorizzazioni per diversi canali, creare nuovi canali Discord per membri selezionati e gestire chi può accedere alla chat generale di Discord utilizzando le impostazioni del server in Discord

La sincronizzazione automatica e le notifiche Discord personalizzabili vi danno più tempo per creare i contenuti che il vostro pubblico vuole vedere

Le impostazioni del periodo di tolleranza vi permettono di scegliere cosa succede quando gli utenti non hanno un'iscrizione attiva al vostro canale YouTube

Limiti di YouTube

L'integrazione con YouTube potrebbe non funzionare con tutti i bot di Discord

Per utilizzare questa integrazione è necessaria una partnership con YouTube; se non si dispone di una partnership, è possibile effettuare l'integrazione tramite Zapier

YouTube prezzo

Free

Valutazioni e recensioni su YouTube

G2: N/A

N/A Capterra: 4.8/5 (600+ recensioni)

4. Bitbucket

via Bitbucket Bitbucket consente il controllo della versione per progetti software che utilizzano Git e Mercurial. Dispone di funzionalità/funzioni che migliorano la collaborazione sul posto di lavoro gestire il codice e monitorare le modifiche.

Pipedream rende questa integrazione un gioco da ragazzi. Combinando Bitbucket con Discord, si ottengono notifiche e aggiornamenti in tempo reale per i team, in modo che tutti possano lavorare insieme.

Le migliori funzionalità/funzione di Bitbucket

Gli aggiornamenti in tempo reale facilitano la semplificazione delle attività distrategia di comunicazione e il processo di sviluppo del software

Cancellare le attività del team e lo stato di avanzamento di ogni progetto per migliorare la responsabilità e la trasparenza

Le comunicazioni e le notifiche in app possono aiutare il team a ridurre il passaggio da una piattaforma all'altra e da uno strumento all'altro

Creare notifiche personalizzate nei canali Discord per tenere il team aggiornato su richieste pull, commit e altri eventi vitali

Limiti di Bitbucket

L'integrazione di Discord è disponibile solo tramite Bitbucket Cloud; un'integrazione senza problemi può richiedere alcune conoscenze tecniche

È necessario utilizzare uno strumento di terze parti come Pipedream per abilitare l'integrazione di Discord con Bitbucket

Bitbucket prezzo

Free

Standard: $15/mese per utente

$15/mese per utente Premium: $30/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Bitbucket

G2: 4.4/5 (900+ recensioni)

4.4/5 (900+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (1.300+ recensioni)

5. X (Twitter)

via IFTTT X, precedentemente noto come Twitter, consente di connettere il team del supporto con il pubblico e di semplificare le strategie di marketing. È possibile utilizzare IFTTT per facilitare l'integrazione di Discord, dando accesso a funzionalità di automazione come la pubblicazione di tweet, l'invio di messaggi ai canali Discord e la ricezione di notifiche specifiche sulle menzioni di Twitter.

X (Twitter) migliori funzionalità/funzione

L'integrazione con Discord permette ai vostri follower di vedere gli ultimi aggiornamenti senza dover cambiare app, risparmiando tempo e riducendo le distrazioni

Servizi di terze parti come Hootsuite e Tweetdeck consentono di creare e condividere feed Twitter personalizzati

Le integrazioni di Twitter e Discord mantengono la vostra comunità aggiornata e coinvolta in tempo reale dalla loro app preferita

L'integrazione consente di pubblicare e monitorare automaticamente i Teams come nuovi messaggi in un canale Discord per tenere aggiornati i team interni

X (Twitter) limiti

Non esiste un'integrazione nativa tra Discord e Twitter; è necessario utilizzare un bot come IFTTT o Zapier per collegare Discord al proprio account Twitter

Alcuni utenti segnalano che i tweet automatizzati non vengono sempre visualizzati correttamente in Discord

X (Twitter) prezzo

Free

Basic: $3/mese

$3/mese Premium: $8/mese

$8/mese Premium+: $16/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Twitter

G2: 4,3/5 (oltre 200 recensioni)

4,3/5 (oltre 200 recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 1.600 recensioni)

6. Facebook

via Integralmente Facebook può facilitare la connessione veloce, la comunicazione e la collaborazione. Quando si aggiunge l'integrazione di Discord, lo si trasforma in una piattaforma più potente app per la comunicazione di team che mai.

Per farlo, dovrete utilizzare uno strumento come Integrately. Integrately vi dà accesso a diverse automazioni che vi aiutano a snellire le operazioni e ad allineare gli obiettivi del vostro team.

Le migliori funzionalità/funzione di Facebook

Le automazioni consentono di ricevere messaggi di Discord a ogni nuovo post sulla vostra pagina Facebook

Le automazioni personalizzate consentono di scegliere tra diverse condizioni e azioni, in modo che l'integrazione di Discord faccia tutto ciò di cui avete bisogno

Non è necessario alcun codice per integrare Discord e Facebook

Impostate notifiche Discord per il vostro team del supporto, in modo che possa rimanere in contatto con la vostra base di clienti senza dover passare da un'app all'altra

Limiti di Facebook

I post di Facebook potrebbero non essere visualizzati correttamente in Discord e potrebbero non includere tutti i video o le immagini

I post di Facebook ad alta frequenza possono causare la mancata visualizzazione di alcuni post in Discord

Facebook prezzo

**Gratis

Valutazioni e recensioni su Facebook

G2: 4.2/5 (600+ recensioni)

4.2/5 (600+ recensioni) Capterra: N/A

7. Spotify

via Spotify L'integrazione di Spotify con Discord consente di vedere e ascoltare ciò che i vostri amici stanno ascoltando. Potete anche ascoltare Spotify insieme mentre giocate, chattate e fate festa usando Discord come base. 🎵🎶

È un'ottima soluzione per l'uso personale, ma è anche utile per mantenere in connessione i team di contenuti mentre lavorano.

Le migliori funzionalità/funzione di Spotify

L'integrazione nativa di Discord è disponibile attraverso Spotify, il che rende facile aggiungere ai preferiti le due app senza strumenti o plugin di terze parti

Questo abbinamento può essere ampliato combinandolo con altre opzioni, come le integrazioni di Discord con PlayStation o Xbox

L'integrazione consente di gestire l'account di Spotify e quello di Discord da un'unica dashboard

L'integrazione è più sicura perché è nativa tra Discord e Spotify, con una maggiore privacy

Limiti di Spotify

La funzionalità/funzione Listen Along non consente di sintonizzarsi su Spotify di un amico mentre si chatta a voce

Se un utente ha la versione Free di Spotify e tu hai la versione Premium, sentirai il silenzio mentre loro sentono la pubblicità

Spotify prezzo

**Free

Premium: 10,99 dollari/mese

10,99 dollari/mese Premium Duo: $14,99/mese

$14,99/mese Famiglia premium: $16,99/mese

Valutazioni e recensioni di Spotify

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Gruppi Google

via Gruppi Google Google Groups è un popolare sito di gestione del team strumento che consente ai membri del team di collaborare tramite gruppi basati su email, forum online e finestre In arrivo condivise.

Zapier consente di collegare Google Groups a Discord in modo che tutti possano rimanere collegati senza dover passare da un'app all'altra. È possibile creare notifiche e automazioni personalizzate e collegare le app con gli altri strumenti preferiti per ottenere una postazione di lavoro unificata.

Le migliori funzionalità/funzione di Google Groups

Si integra perfettamente con gli altri servizi di Google e con qualsiasi altra piattaforma che si desidera collegare tramite Zapier

Permette al team di comunicare tramite Discord o Google Groups per risparmiare tempo e incoraggiare la collaborazione in tempo reale

I trigger predefiniti vi permettono di scegliere semplici automazioni, come le notifiche quando vengono pubblicati nuovi messaggi sul vostro canale Discord

Autorizzazioni e ruoli consentono di determinare facilmente chi ha accesso a che cosa

Limiti di Google Gruppi

Alcune funzionalità di Google Groups potrebbero non essere facilmente replicate su Discord; le email e le finestre In arrivo condivise potrebbero essere visualizzate in modo non corretto

Potrebbe essere necessaria una configurazione aggiuntiva per un'integrazione senza problemi tra Google Groups e Discord

Google Groups prezzo

Free

Google Area di lavoro Starter: $6/mese

$6/mese Google Area di lavoro Standard: $12/mese

$12/mese Google Area di lavoro Business Plus: $18/mese

$18/mese Google Workspace Enterprise: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Google Groups

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. SoundCloud

via SoundCloud L'integrazione con Discord è un'ottima soluzione per tenere aggiornato il team o gli amici su ciò che si sta ascoltando e postando su SoundCloud. Questa è un'altra integrazione resa possibile da Zapier, il che significa che sarete in grado di creare attività personalizzate e automazioni per avere le funzioni di cui avete bisogno.

Le migliori funzionalità/funzione di SoundCloud

Condivisione facile di tracce audio e musica tra i membri del team sul server Discord

I musicisti e i creatori di contenuti possono ottimizzare la collaborazione e ottenere feedback più rapidi senza lasciare Discord

L'integrazione consente di ascoltare brani SoundCloud di alta qualità mentre si lavora con il team o si gioca con gli amici in Discord

È possibile collegare SoundCloud e Discord con pochi clic

Limiti di SoundCloud

I membri di grandi server potrebbero ricevere troppe notifiche; potrebbe essere necessaria una configurazione avanzata

Questa integrazione con Discord non consente di saltare i suoni, di mandare avanti velocemente le tracce o di controllare il volume senza passare a SoundCloud

SoundCloud prezzo

SoundCloud Go: $4,99/mese per utente

$4,99/mese per utente SoundCloud Go+: $9,99/mese per utente

Valutazioni e recensioni su SoundCloud

G2: 4.5/5 (90+ recensioni)

4.5/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (80+ recensioni)

10. Twitch

via Discord L'integrazione di Twitch con Discord può migliorare l'esperienza di spettatori e streamer, aumentando il coinvolgimento e creando un'esperienza più interattiva. Ciò può contribuire a rafforzare e a far crescere la vostra comunità Twitch. 🎮

Twitch migliori funzionalità/funzione

Gli spettatori possono ricevere notifiche su Discord quando uno streamer va in diretta, aumentando la probabilità che si sintonizzino su di esso

La personalizzazione di Discord consente di creare un'esperienza unica per gli spettatori, aumentando il valore dei contenuti dello streaming

I canali Discord rendono più facile la connessione con gli spettatori e la costruzione di una forte comunità

Gli streamer possono usare Discord per collaborare ai progetti e comunicare in tempo reale con facilità

Twitch limiti

Alcuni utenti segnalano che l'integrazione di Discord può distrarre gli streamer e gli spettatori, riducendo l'attenzione sul contenuto dello streaming

Problemi di lag e prestazioni possono avere un impatto sugli streaming live su Twitch

Twitch prezzo

**Gratis

Twitch valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (50+ recensioni)

4.3/5 (50+ recensioni) Capterra: N/A

Discord appena migliorato

Le integrazioni di Discord di cui sopra rappresentano opportunità per migliorare la collaborazione e la comunicazione. Ogni volta che Discord è coinvolto, è possibile creare canali per trasmettere informazioni specifiche, come ad esempio galateo delle riunioni virtuali o le linee guida del progetto, in modo da mantenere tutti sulla stessa pagina.

Sia che vogliate utilizzare l'integrazione di Discord per ottimizzare il vostro flusso di lavoro, sia che vogliate trovare un'opzione che utilizzi un'unica piattaforma, è ora di iniziare. ☀️🌻

Cosa state aspettando? Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso: è gratis!