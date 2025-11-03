7 modelli gratuiti per la valutazione dei software da provare nel 2026

La valutazione del software è un processo lungo ma fondamentale. È necessario definire i criteri di valutazione, elaborare un piano di valutazione, condurre ricerche di mercato, far esaminare il software da esperti interni o utenti reali, raccogliere le loro opinioni e gestire le diverse parti interessate.

Immagina di dover effettuare il monitoraggio e la gestione manuali di ogni singolo elemento. Probabilmente tralascerai dei passaggi e otterrai dati incoerenti. Ciò causerà ritardi nel lancio del tuo prodotto.

I modelli di valutazione del software possono aiutarti a strutturare meglio i tuoi processi di valutazione. Forniscono un quadro di riferimento standard per la garanzia della qualità, la misurazione della soddisfazione degli utenti e il test delle vulnerabilità di sicurezza.

Scopri gli elementi fondamentali di un modello efficace per la valutazione del software e accedi a sette modelli gratis per ottimizzare il processo di lancio o implementazione del tuo software!

Cosa sono i modelli di valutazione del software?

I modelli di valutazione del software sono documenti strutturati o schemi per valutare le prestazioni, la qualità e l'usabilità delle soluzioni software. Forniscono un approccio sistematico a project manager, sviluppatori di software, team di controllo qualità e analisti aziendali per valutare le applicazioni software e garantire che soddisfino i requisiti degli utenti.

Supponiamo che stiate sviluppando un software per l'automazione dei flussi di lavoro. Un modello di valutazione del software fornirà una lista di controllo dettagliata per garantire che il software sia in linea con gli obiettivi aziendali.

Il software offre tutte le funzioni richieste?

Quanto è intuitiva l'interfaccia per gli utenti?

Il software si integra bene con i sistemi esistenti?

È in grado di gestire le crescenti esigenze aziendali e set di dati più grandi?

Quali sono le funzionalità di sicurezza della soluzione?

Il software ha un buon valore per il prezzo?

Qual è il livello di supporto clienti offerto dal provider del software?

Cosa rende un modello di valutazione del software un buon modello?

Il sondaggio sulle tendenze tecnologiche del 2024 condotto da Capterra ha rivelato che il 58% delle aziende statunitensi si rammarica degli acquisti di software effettuati negli ultimi 12-18 mesi.

Per realizzare un prodotto software che soddisfi davvero le esigenze dei tuoi clienti, hai bisogno di un modello di valutazione del software che ti aiuti a valutare le funzioni tecniche e ad assicurarti che siano in linea con le esigenze degli utenti.

Per i product manager o gli sviluppatori di software, ciò significa concentrarsi maggiormente sull'esperienza utente durante la fase di test. Ecco le funzionalità chiave da considerare in un modello di valutazione del software:

Personalizzazione : deve essere facilmente personalizzabile per valutare diversi tipi di software

Struttura e chiarezza : il modello deve includere sezioni chiare che coprano gli aspetti rilevanti della valutazione del software. Deve essere facile da comprendere , anche per gli utenti non esperti di tecnologia

Sistema di punteggio : il modello di valutazione del software dovrebbe prevedere un sistema di punteggio coerente per valutare le soluzioni software in base a vari fattori, quali l'interfaccia utente, l'integrazione e la conformità

Criteri dettagliati : dovrebbero esserci sezioni/domande specifiche per ciascun fattore di valutazione, al fine di garantire una valutazione approfondita

Punti di controllo della conformità : il modello deve includere una sezione per verificare la conformità del software alle normative pertinenti

Punti di vista delle parti interessate : verifica se il modello fornisce supporto per la collaborazione e la raccolta di input da parte di diversi stakeholder, quali responsabili IT, sviluppatori di software e utenti finali

Controllo delle versioni: il modello di valutazione del software dovrebbe includere un registro delle modifiche con i dettagli del membro del team che ha apportato le modifiche. Questo aiuta al monitoraggio delle nuove funzionalità e delle correzioni di bug

10 modelli gratis per la valutazione del software

Ecco sette modelli gratis per la valutazione del software che semplificano il confronto tra le diverse soluzioni. ⬇️

1. Modello di valutazione euristica di ClickUp

Scarica questo modello Valuta l'usabilità del software e migliora la soddisfazione dei clienti con il modello di valutazione euristica di ClickUp

Un software complesso può interrompere i flussi di lavoro, causando errori, bassa produttività e costi di formazione elevati. Pertanto, la prima cosa da verificare prima del rilascio del software dovrebbe essere: è intuitivo e facile da adottare? Per valutare la qualità di un'interfaccia, è possibile eseguire una valutazione euristica, un processo in cui gli esperti applicano linee guida consolidate per identificare i difetti di usabilità che possono influire sulla soddisfazione degli utenti.

Il modello di valutazione euristica di ClickUp semplifica questo processo fornendo al tuo team una lista di controllo dettagliata per la valutazione del software per esaminare l'interfaccia dell'app e la sua qualità, basata su principi di usabilità, standard di settore e requisiti del client.

Utilizza questo modello per identificare i punti di attrito per l'utente, le difficoltà di navigazione e altre incongruenze nel software che possono influire sull'esperienza utente prima del lancio del prodotto. Organizza tutte le informazioni di valutazione in un unico posto e crea automaticamente attività di test per l'aggiunta di nuove funzionalità/funzioni o miglioramenti.

Aiuta ad affrontare le sfide dello sviluppo software valutando gli aspetti più cruciali dell'usabilità, quali:

Accessibilità : L'interfaccia è accessibile agli utenti esperti e non esperti di tecnologia, comprese le persone con disabilità?

Efficienza : con quale rapidità gli utenti riescono a completare le loro attività?

Chiarezza : l'interfaccia è chiara e facile da capire?

Feedback : Lascia spazio al feedback dei clienti?

Curva di apprendimento : l'interfaccia è intuitiva per i principianti?

Navigazione : La navigazione è semplice?

Prevenzione degli errori : Esistono misure per impedire agli utenti di commettere errori?

Flessibilità: è facile per gli utenti passare da una funzione all'altra?

2. Modello per lo sviluppo di software di ClickUp

Scarica questo modello Crea e gestisci roadmap, effettua il monitoraggio dello stato e risolvi i bug con il modello per lo sviluppo software di ClickUp

Se stai cercando uno strumento unico per ottimizzare lo sviluppo del prodotto, il processo di progettazione e il collaudo, prova il modello di sviluppo software di ClickUp. Aiuta i team di prodotto, progettazione e controllo qualità (QA) a collaborare, realizzare prodotti, valutare i progetti e effettuare il monitoraggio dei KPI dello sviluppo software.

Modelli di sviluppo software come questo ti consentono di creare uno spazio dedicato allo sviluppo del prodotto. Puoi utilizzare questo modello per progettare roadmap di prodotto, gestire i Sprints, gestire le richieste di funzionalità/funzioni e effettuare il monitoraggio dei rilasci di prodotto utilizzando metodologie Agile, Scrum o Kanban.

Ecco come il modello può esservi d'aiuto:

Roadmap del prodotto e backlog : visualizza i risultati finali del software e il loro stato attuale, crea roadmap, raccogli richieste di funzionalità e segnalazioni di bug, gestisci il backlog, visualizza le dipendenze e effettua il monitoraggio delle tempistiche per tenere informati gli stakeholder

Cartella di progettazione : collabora con i designer in uno spazio collaborativo dove possono aggiungere e gestire attività, collegare strumenti come Figma, implementare cicli di revisione, creare gli aspetti funzionali e visivi del prodotto e documentare le note appropriate per ogni passaggio

Squad 1 (Sprint Scrum) : utilizza elenchi predefiniti per pianificare, effettuare il monitoraggio, gestire e iterare gli sprint. Affidati ai documenti del team per standardizzare i requisiti del prodotto e documentare ruoli e responsabilità

Squad 2 (Kanban) : Organizza gli elementi del backlog e aggiorna lo stato di avanzamento con le schede drag-and-drop. Gestisci le riunioni quotidiane con una vista Bacheca predefinita e documenta i requisiti di processo e di progetto

Scenari e casi di test : crea elenchi di attività per il tuo team di controllo qualità per sviluppare e revisionare casi e scenari di test, al fine di effettuare il monitoraggio delle esecuzioni dei test e dei relativi log

Cartella tecnica: utilizza i moduli predefiniti per i bug per documentare potenziali problemi e limitazioni e l'elenco delle soluzioni alternative per standardizzare i processi di segnalazione dei bug

3. Modello per l'integrazione del software di ClickUp

Scarica questo modello Integra più software più rapidamente e migliora l'efficienza del lavoro con il modello di integrazione software di ClickUp

Il modello di integrazione software di ClickUp è uno strumento utile per i team che intendono integrare diversi software. Semplifica il processo di integrazione aiutandovi a visualizzare la connessione tra le diverse applicazioni.

Il modello di integrazione software contiene tutti i codici di integrazione necessari, rendendo più semplice la manutenzione e l'aggiornamento di tutte le applicazioni in un unico posto. Puoi utilizzarlo per creare attività relative all'integrazione e assegnarle ai membri del team.

Il modello vi aiuta anche a collaborare con partner e fornitori, migliorando i costi e la qualità complessivi del progetto. Ecco come potete sfruttare al meglio questo modello:

Aggiungi il modello alla tua area di lavoro

Crea progetti per ciascun obiettivo di integrazione

Assegnate e organizzate le attività utilizzando 15 stati

Collaborate con le parti interessate per un brainstorming

Imposta le notifiche per rimanere aggiornato

Monitorate le attività per garantire la massima efficienza e produttività

4. Modello di registro delle modifiche del software di ClickUp

Scarica questo modello Tieni traccia delle modifiche al software in modo semplice con il modello di registro delle modifiche di ClickUp

Potrebbe essere necessario aggiungere o modificare alcune funzionalità/funzioni del software nell'ambito dei test di usabilità. Registrare queste modifiche è essenziale per comprendere come il software si è evoluto durante i test di usabilità.

Il modello di registro delle modifiche software di ClickUp semplifica questo processo offrendo uno spazio dedicato per documentare tutte le attività relative al software. Questo modello può fungere da registro centralizzato degli aggiornamenti, delle correzioni di bug e delle modifiche del vostro progetto di test.

Questo modello include un database centralizzato, una cronologia organizzata e una Sequenza visiva per aiutarti a gestire l'intero ciclo di vita dei test di usabilità.

Usalo per:

Tieni traccia delle modifiche al software passo dopo passo creando stati personalizzati per le attività

Organizza e classifica le modifiche al software con etichette e attributi per una maggiore visibilità da parte del team e degli stakeholder

Migliorate il monitoraggio delle modifiche al software utilizzando i commenti, automatizzate la creazione delle attività di test e molto altro ancora

📮ClickUp Insight: M entre il 60% dei lavoratori risponde ai messaggi istantanei in meno di 10 minuti, il 15% impiega più di 2 ore per rispondere. Questo mix di risposte fulminee e risposte ritardate può creare lacune di comunicazione e rallentare la collaborazione. Con ClickUp, tutti i tuoi messaggi, attività e aggiornamenti sono in un unico posto, assicurando che nessuna conversazione rimanga in sospeso e che tutti rimangano in stato di sincronizzazione, indipendentemente dalla rapidità o dalla lentezza con cui rispondono.

5. Modello per test di usabilità di ClickUp

Scarica questo modello Pianifica i test utente, raccogli i feedback dei clienti e garantisci un esito positivo dei test con il modello per i test di usabilità di ClickUp

Il tuo prodotto è pronto per il lancio della versione beta? Puoi rendere il processo più fluido con il modello per i test di usabilità di ClickUp. Questo modello di lavagna online ti aiuta a raccogliere e organizzare i feedback sul prodotto e le informazioni raccolte durante le sessioni di test con gli utenti. Puoi anche utilizzarlo per effettuare il monitoraggio dei risultati dei test di usabilità e pianificare iterazioni o miglioramenti secondo necessità.

Ecco come questo modello aiuta a valutare l'esperienza dell'utente:

Identifica più rapidamente le aree di miglioramento

Migliora l'esperienza utente risolvendo i problemi individuati con attività specifiche in ClickUp

Raccogli feedback su come gli utenti interagiscono con il tuo prodotto

Ottieni informazioni dettagliate sull'esito positivo complessivo della progettazione del tuo prodotto

Per saperne di più: Esempi di test di usabilità per migliorare le prestazioni dei siti web

6. Modello di piano per i test di usabilità di ClickUp

Scarica questo modello Valuta l'usabilità del design del tuo prodotto con il modello di piano di test di usabilità di ClickUp

Se stai lavorando a un prototipo e vuoi sapere come gli utenti interagiscono con esso prima del rilascio finale, è il momento di sviluppare un piano di test di usabilità. Questo ti aiuta a identificare fin dall'inizio le esigenze degli utenti, i potenziali punti critici e le aspettative, consentendoti di creare un prodotto incentrato sull'utente.

Con il modello di piano di test di usabilità di ClickUp, puoi pianificare e organizzare test utente completi. Il modello offre campi personalizzati come nome e descrizione del progetto, team, metodo di test, responsabile del test e stato di avanzamento del test per ordinare i dati e concentrarti sulle priorità.

Utilizza questo modello per definire gli obiettivi dei test, preparare le risorse, impostare gli ambienti di test, analizzare i dati e creare report sul feedback dei clienti.

7. Modello di valutazione software in Excel di pdfFiller

tramite pdfFiller

Il modello di valutazione software in Excel di pdfFiller aiuta a esaminare le funzionalità/funzioni, le prestazioni e le caratteristiche del software.

Supponiamo che stiate testando uno strumento di revisione del codice con un gruppo di test guidato dagli utenti. Potete utilizzare questo modello come lista di controllo per aiutare gli utenti a valutare la soluzione. In questo modo, potrete verificare le prestazioni del software rispetto alle esigenze del cliente.

Il modello consente inoltre agli utenti di aggiungere immagini, evidenziare il testo e lasciare commenti. Una volta ricevuti i contributi degli utenti, effettua la condivisione del modello con le parti interessate per mettere in evidenza il feedback. Ecco come utilizzare questo modello:

Definisci lo scopo della tua valutazione

Raccogli le informazioni necessarie sui benchmark del settore

Stabilisci i criteri di valutazione chiave

Verifica ogni criterio con gli utenti

Riassumi i risultati e fornisci consigli sui prodotti

Semplifica il processo di valutazione del software con ClickUp

Affrontare i punti critici per gli utenti e ottenere un time-to-market più rapido sono le due priorità fondamentali in qualsiasi progetto software.

Per soddisfare queste priorità, è necessario un sistema di valutazione del software efficiente che aiuti a gestire le esigenze in continua evoluzione degli utenti e delle parti interessate, a valutare l'esperienza utente e a identificare i potenziali rischi.

Sebbene possa sembrare un compito arduo, puoi ottimizzare l'intero processo con i modelli di valutazione software di ClickUp. Dalla semplificazione dello sviluppo e dei test utente alle liste di controllo dettagliate per un processo decisionale informato, questi modelli di valutazione software possono aiutarti in ogni aspetto della valutazione del software.

Iscriviti gratis su ClickUp per valutare il software in modo sistematico e migliorare la soddisfazione degli utenti.