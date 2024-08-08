Come umanizzare i contenuti dell'IA: Strategie e strumenti

È ora di accettare il fatto che tutti noi abbiamo utilizzato strumenti di scrittura IA per generare contenuti in qualche momento della nostra vita professionale.

E perché no? I testi generati dall'IA sono comodi e veloci. Ma, se vogliamo essere onesti, può anche sembrare insipido e senza vita.

L'IA è sempre stata concepita come uno strumento, qualcosa che deve essere maneggiato dall'uomo per ottenere risultati migliori. E i contenuti generati dall'IA non devono, e non dovrebbero, sembrare robotici e posticci. I redattori e gli editor esperti devono individuare e umanizzare i testi generati dall'IA, sfruttando al meglio l'IA e i suoi incredibili vantaggi, pur mantenendo un tono e una voce umani.

In questo articolo condividerò le strategie esatte che io e il mio team utilizziamo per dare vita ai contenuti generati dall'IA. Se state cercando di migliorare l'uso dell'AI Strumenti di scrittura di IA aggiungendo un pizzico di personalità e di umanità unica, siete nel posto giusto.

Scopriamo come far lavorare l'IA per produrre contenuti simili a quelli umani.

**Che cos'è l'IA Content? Come viene generato il contenuto dell'IA?

**Gli strumenti di scrittura dell'IA possono generare articoli, post di blog, descrizioni di prodotti e altri moduli di contenuti scritti sulla base di input e parametri forniti.

L'IA può anche creare o modificare immagini, produrre musica e video e altro ancora. **L'obiettivo dell'IA per la creazione di contenuti è solitamente quello di risparmiare tempo, aumentare l'efficienza e mantenere la coerenza

Ecco come funziona la generazione di contenuti IA:

Raccolta di dati e input: gli strumenti di IA vengono alimentati con grandi serie di dati relativi a vari stili di scrittura, argomenti e formati. Questi dati aiutano i modelli di IA ad apprendere la struttura e la formazione di diversi tipi di contenuto

gli strumenti di IA vengono alimentati con grandi serie di dati relativi a vari stili di scrittura, argomenti e formati. Questi dati aiutano i modelli di IA ad apprendere la struttura e la formazione di diversi tipi di contenuto Addestramento e riconoscimento dei modelli: I modelli di IA vengono sottoposti ad addestramento, durante il quale i dati vengono elaborati per apprendere le regole linguistiche, le frasi comuni e il contesto che sta dietro ai diversi tipi di contenuto

I modelli di IA vengono sottoposti ad addestramento, durante il quale i dati vengono elaborati per apprendere le regole linguistiche, le frasi comuni e il contesto che sta dietro ai diversi tipi di contenuto Generazione di contenuti: Quando si fornisce all'IA un prompt, essa utilizza il materiale di addestramento e i modelli appresi per generare un testo adatto al contesto. Prevede le parole e le frasi successive in base agli schemi appresi

**Questo processo coinvolge una combinazione di tecnologie, come l'apprendimento automatico (ML), l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP), le reti avversarie generative (GAN) e altre ancora

La crescita di OpenAI, una startup che ha introdotto ChatGPT nel 2020, ha completato il modo in cui oggi affrontiamo la generazione di contenuti. Possiede modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) come GPT-3 e GPT-4 che sono in grado di generare contenuti coerenti e realistici in pochi secondi.

Tuttavia, come tutti i contenuti generati dall'IA, ha i suoi svantaggi.

**Quali sono i problemi del testo generato dall'IA? La creazione di contenuti IA accelera il processo di scrittura senza dubbio; tuttavia, non è tutto rose e fiori.

Nonostante l'addestramento approfondito, i contenuti generati dall'IA presentano dei limiti, come ad esempio:

**Questa tecnologia può generare rapidamente contenuti di alta qualità, ma riuscirà a entrare in connessione con il pubblico? Non sempre. L'essenza umana con cui i lettori si relazionano e si impegnano spesso manca nei contenuti generati dall'IA

Allucinazione dell'IA: I modelli dell'IA sono esposti al rischio di allucinazioni, il che significa che potrebbero potenzialmente fornire risultati errati o fuorvianti. Se fate una verifica incrociata di tutto ciò che l'IA genera, potreste impiegare quasi la stessa quantità di tempo per redigere i contenuti da zero. Ad esempio, ChatGPT mostra un chiaro avviso che dice: "ChatGPT può commettere errori. Controlla le informazioni importanti.'

Ricontrollare le informazioni per garantirne l'autenticazione e l'affidabilità

**Un modo in cui l'IA si tradisce è la sua evidente mancanza di flusso. A differenza della scrittura umana, i contenuti dell'IA spesso passano bruscamente da un argomento all'altro senza fornire transizioni logiche e di facile lettura per i lettori

Limiti specifici della nicchia: Sebbene l'IA sia in grado di vagliare rapidamente una grande quantità di contenuti online, fatica a replicare la profondità delle conoscenze di nicchia di un esperto umano. Questo porta a testi generici e superficiali generati dall'IA, lasciando il vostro testo come un altro pezzo di contenuto indifferenziato sul web

**Perché è necessario umanizzare il contenuto dell'IA?

Sappiamo che il contenuto dell'IA da solo non è in grado di far funzionare il vostro motore di contenuti, ma questo significa che dovete abbandonarlo? Assolutamente no! I contenuti dell'IA possono accelerare e persino migliorare la vostra scrittura e non c'è motivo di tornare a passare ore o addirittura giorni a scrivere buoni contenuti.

Ecco una via di mezzo: umanizzare i contenuti dell'IA per adattarli alle vostre esigenze.

Da fare è necessario perché:

Google penalizza i siti web con contenuti scadenti Google dà priorità ai contenuti orientati alle persone il che significa che i contenuti devono dimostrare competenza, offrire un valore sostanziale ai lettori ed essere incentrati sulle loro esigenze. Inoltre,

Google predilige i contenuti E-E-A-T che sta per Esperienza, Competenza, Autorevolezza e Affidabilità.

Sebbene Google non penalizzi in modo specifico i contenuti generati dall'IA, quelli che si limitano a rigurgitare e replicare materiale esistente su Internet e che non hanno una vera e propria esperienza non verranno classificati. Per garantire che i contenuti funzionino bene e siano in linea con le best practice SEO, è necessario aggiungere un livello di esperienza e prospettiva umana.

Plagio

Copyleaks ha rilevato che quasi il 60% dei contenuti della ChatGPT è plagiato . Le ripercussioni? Possono avere un impatto negativo sul vostro posizionamento SEO, sulla reputazione del vostro marchio e sulla qualità dei contenuti. Perché i lettori dovrebbero venire da voi a cercare un contenuto quando possono ottenerlo direttamente dalla fonte originale?

In effetti, l'utilizzo di contenuti generati dall'IA plagiati potrebbe vanificare l'intero scopo della creazione di contenuti. È quindi fondamentale umanizzare i testi generati dall'IA.

Migliorare la leggibilità

L'obiettivo finale della scrittura di un testo è entrare in connessione con il pubblico e rispondere alle sue esigenze. L'umanizzazione dei contenuti dell'IA consente di aggiungere esempi e contesti utili. La modifica dei contenuti generati dall'IA consente inoltre di personalizzare il testo in modo che sia significativo per i lettori.

Impatto emotivo

I contenuti umanizzati trasmettono molto meglio le emozioni che incoraggiano il pubblico a relazionarsi con ciò che avete da dire. I contenuti generati dall'uomo utilizzano quasi sempre frasi di lunghezza diversa, ritmi che rispecchiano il parlato umano e persino colloquialismi che migliorano il flusso dell'articolo.

La maggior parte dei contenuti generati dall'IA tende a presentare una lunghezza delle frasi e una struttura identiche. L'umanizzazione di questi contenuti può essere particolarmente importante nel marketing, nel servizio clienti e nello storytelling, dove il pubblico apprezza l'autenticazione, la fiducia e la credibilità.

Voce e identità del marchio

Sia voi che i vostri concorrenti potete generare contenuti utilizzando strumenti di IA. Ciò che distingue i vostri contenuti è la voce e l'identità del marchio. Umanizzando i vostri contenuti, vi assicurate che siano in linea con i valori e la personalità del vostro marchio, creando una voce unica e coerente.

Eliminare gli errori di comunicazione

Infine, con i testi generati dall'IA, è possibile perdere le sfumature di un messaggio complesso o sbagliare la comunicazione. L'umanizzazione del contenuto garantisce la conservazione del significato e del contesto previsti e la trasmissione del messaggio con il tono appropriato. Bankrate.com , un sito web finanziario ben consolidato, ha utilizzato efficacemente l'IA per generare contenuti per query specifiche come "Cos'è il margine di contribuzione?" e "Cos'è la liquidità finanziaria?" Questa strategia ha incrementato in modo significativo il traffico, con contenuti IA che hanno portato centinaia di migliaia di visite al mese.

Da fare per ottenere questo risultato?

Non hanno copiato e incollato direttamente il testo generato dall'IA, ma si sono assicurati che diversi esperti in materia rivedessero e aggiungessero le loro esperienze al contenuto generato dall'IA, riflettendo la loro esperienza nel dominio.

Inoltre, hanno rispettato le linee guida di Google, riconoscendo chiaramente l'uso dell'IA.

**Per garantire prestazioni ottimali, umanizzate, rivedete e revisionate i contenuti generati dall'IA prima di pubblicarli sul vostro sito web.

Abbiamo già spiegato perché è importante umanizzare i testi dell'IA. Ora diamo una rapida occhiata a quando è necessario.

**Quando è necessario umanizzare il testo dell'IA?

Ecco alcuni casi in cui è necessario umanizzare i testi dell'IA:

Marketing o branding

Quando si crea materiale di branding o di marketing, è fondamentale assicurarsi che la voce del marchio emerga e che si crei una connessione genuina con il pubblico.

Comunicazione con i clienti

Quando IA interagisce direttamente con i personalizzati attraverso i ticket di supporto o il portale del servizio clienti, assicuratevi di umanizzare il testo dell'IA, in modo che le interazioni risultino personali e l'esperienza del cliente sia positiva.

Creazione di contenuti per i blog

Quando si scrive un post su un blog, l'umanizzazione del contenuto per costruire e coinvolgere il pubblico con un testo di facile lettura e genuinamente utile è imperativo per far risaltare il contenuto. È inoltre necessario che il contenuto rifletta la vostra personalità o la personalità del vostro marchio.

Comunicazione ad alto rischio

Infine, negli scenari in cui l'impatto del messaggio è critico o particolarmente sensibile, come nella comunicazione di crisi, l'umanizzazione dei contenuti aiuta a portare chiarezza, empatia e un tocco sfumato e ponderato. Inoltre, riduce il rischio di fraintendimenti.

Ecco alcune strategie collaudate che ho utilizzato per rendere i miei contenuti più umani, coinvolgenti e adatti alle ricerche.

**Come umanizzare i contenuti dell'IA: 7 strategie attuabili

1. Scegliere uno strumento di IA che lavori come un assistente personale

Esiste una serie di strumenti di IA disponibili per scopi diversi. Alcuni possono aiutare a creare contenuti da zero, mentre altri migliorano i testi già scritti. Cercate quello più adatto alle vostre esigenze.

La logica è semplice: migliori sono le prestazioni di uno strumento di IA, minore è il tempo e il lavoro richiesto per personalizzare e umanizzare il testo dell'IA.

**Quando si sceglie uno strumento, bisogna considerare il tipo di contenuto, la lingua, il target e il budget con cui si lavora

Ad esempio, supponiamo che attualmente stiate utilizzando il modello gratuito di ChatGPT, ma che dobbiate costantemente modificare il testo dell'IA perché non fornisce contenuti contestuali di cui il vostro team beneficia. È questo il momento di provare uno strumento di IA come ClickUp Brain .

ClickUp Brain è una soluzione all-in-one che permette di scrivere contenuti riepilogare/riassumere testi lunghi, modificare contenuti, generare schemi di contenuto curare testi accattivanti per i social media e molto altro ancora. Analizza il contesto dei contenuti per offrire miglioramenti e ottimizzazioni su misura, garantendo pertinenza e coerenza.

Generate contenuti pertinenti e coinvolgenti con ClickUp Brain

Potete anche integrare ClickUp Docs per la modifica di documenti in collaborazione in tempo reale . Con Teams, voi e il vostro team potete lavorare insieme sui contenuti senza soluzione di continuità.

Grazie all'integrazione con ClickUp Brain, Docs è perfetto per la sperimentazione e l'ideazione. **Con ClickUp Brain, il vostro documento diventa un'area di gioco versatile per sperimentare vari prompt AI e creare contenuti nel modo che preferite

Se avete già scritto dei contenuti, ClickUp Brain fornisce suggerimenti e intuizioni in tempo reale, aiutandovi a perfezionare la vostra scrittura e a renderla più incisiva.

Collaborate con tutte le parti interessate e migliorate la scrittura in tempo reale con ClickUp Documenti

2. Addestra il tuo strumento di IA a scrivere come te

Pensate all'IA come a uno stagista di scrittura. Dovete addestrare il modello a generare testi di IA in base alle vostre aspettative e ai vostri requisiti.

Ecco come addestrare lo strumento di IA a scrivere come voi:

Fornite campioni di testi o articoli precedenti che riflettano la voce del vostro marchio

Condividere le vostre guide di stile e inserire tutti i vostri requisiti unici

Iterare il prompt con altre specifiche per perfezionare il contenuto

Seguendo questi passaggi, il modello IA sarà gradualmente in grado di imitare la voce e la tonalità del marchio, riducendo al minimo il lavoro richiesto per umanizzare i contenuti. Ricordate che più il prompt è dettagliato ed esplicativo, migliori saranno i risultati.

Per ridurre al minimo il lavoro richiesto per la scrittura di un prompt dettagliato, ClickUp offre Modelli di prompt per l'IA personalizzati per scopi specifici. È possibile inserirli direttamente in ChatGPT e ottenere i risultati desiderati.

Ecco un esempio di Modello di ClickUp ChatGPT prompt per il marketing che vi permette di potenziare i vostri lavori richiesti con oltre 600 prompt pertinenti.

Che vogliate ideare una nuova campagna di marketing o incrementare in modo specifico le vendite, questa raccolta di prompt è ciò che vi serve.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-ChatGPT-Prompts-for-Marketing-Template.png Accelerate la stesura di copie di marketing convincenti con i prompt di ClickUp per il marketing https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6353947&department=marketing&\_gl=1\*zu3yqo\*\_gcl\au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Scarica questo modello /$$$cta/

Con questo modello è possibile:

Utilizzare prompt efficaci e dettagliati per generare testi IA per i titoli di Google, le descrizioni dei prodotti, le call-to-action e altro ancora

Cercare assistenza per prompt in oltre 40 categorie, come branding, marketing di affiliazione, marketing per eventi, annunci su Facebook e altro ancora

Scrivete prompt specifici per le parole chiave e ricchi di SEO agenerare testi IA ad alto posizionamento Incorporare le richieste di prompt degli utenti per incoraggiare l'impegno nei contenuti generati



⭐️ Bonus: Oltre a questo modello, ClickUp dispone di una raccolta di prompt mirati a diversi casi d'uso, come ad esempio ClickUp Modello di prompt ChatGPT per risorse umane e reclutamento , Modello di ClickUp ChatGPT Prompts per la gestione dei prodotti e Modello di prompt per il copywriting di ClickUp ChatGPT .

3. Eliminate il gergo e le frasi stereotipate e usate la voce attiva

I contenuti generati dall'IA spesso includono frasi come "padroneggiare l'arte di", "nel mondo dinamico di" e "un arazzo di" Modifica dei contenuti generati dall'IA è necessario per garantire che il risultato sia in linea con la voce del marchio.

Identificate e sostituite questi termini comuni nei testi dell'IA con un linguaggio più naturale, vario e simile a quello umano.

Ad esempio, quando ho chiesto a ChatGPT il significato di NLP, ecco come mi ha risposto:

la risposta di ChatGPT al prompt di scrivere un post su un blog sulla PNL_

Se l'intenzione è quella di creare contenuti utili, è consigliabile evitare di usare troppi termini tecnici o gerghi che ostacolano l'esperienza di lettura.

Scansionate il contenuto generato alla ricerca di frasi con voce passiva e cercate di massimizzare l'uso della voce attiva . Questo spesso rende le frasi più brevi e d'impatto, migliorando la leggibilità e mantenendo l'attenzione del lettore.

Per istanza, nel post di ChatGPT generato sopra sulla PNL, l'introduzione è secca e manca di esempi reali, statistiche o un tocco personale.

Ecco un modo potenzialmente più umano di fare la stessa introduzione:

vi siete mai chiesti come lavorano sistemi come Alexa, Siri o i bot vocali? L'NLP o elaborazione del linguaggio naturale è la tecnologia alla base di questi programmi. L'NLP rende possibili le interazioni tra gli esseri umani e la tecnologia con un lavoro richiesto minimo. "

4. Incorporare esperienze personali e competenze nel settore

I testi dell'IA, a differenza di quelli umani, sono generici e privi di esperienze relazionabili.

Arricchite i contenuti aggiungendo esperienze personali e competenze per farli risaltare. State scrivendo per gli esseri umani, non per le macchine, e gli esseri umani rispondono meglio alle emozioni che a paragrafi e paragrafi di informazioni.

Create una narrazione, affrontate i punti dolenti del lettore e accompagnatelo in un viaggio con il vostro contenuto, in modo che si fidi di voi e si impegni.

Lo scopo è semplice: non vogliamo solo fornire dettagli fattuali, ma vogliamo raggiungere il pubblico, parlare con lui e aiutarlo ad approfondire l'argomento.

**Non dimenticate di aggiungere citazioni di leader del settore, di incorporare fatti e statistiche di supporto e di approfondire le complessità del contenuto. Rendete il vostro contenuto ricco di esempi reali, affrontate le sfide più comuni e, se possibile, includete l'umorismo.

Poniamo a ChatGPT un'altra domanda sul video marketing.

A ChatGPT viene chiesto di spiegare brevemente il video marketing. Sebbene la risposta sia buona, mancano fatti e cifre basati sulla ricerca che rendano l'argomento (tassi di conversione più elevati) più persuasivo.

Ora, come si può umanizzare il testo dell'IA aggiungendo più valore e rendendolo affidabile? Semplicemente aggiungendo una statistica e dicendo:

coinvolgere i clienti con una miscela di stimoli uditivi e visivi è un ottimo modo per catturare la loro attenzione. Infatti l'86% delle aziende dà priorità alla creazione di video come strumento chiave di marketing"

5. Aggiungere immagini al testo dell'IA per garantire l'ottimizzazione SEO

Un altro modo per rompere la monotonia dei contenuti IA è la semplice aggiunta di immagini

Poiché molte persone che consumano contenuti su Internet trovano i contenuti visivi più coinvolgenti e attraenti, i motori di ricerca li preferiscono e li classificano meglio. Esercitate la vostra libertà creativa per aggiungere immagini, GIF, meme, infografiche e immagini esplicative.

**Ottimizzate il contenuto dell'IA per la SEO aggiungendo testi alt alle immagini. Assicuratevi di includere parole chiave e tag

I tag alt consentono ai motori di ricerca di scansionare le immagini e di comprenderne la rilevanza; migliorano l'esperienza dell'utente se l'immagine non si carica e, infine, sono importanti per i lettori con problemi di vista.

L'ottimizzazione SEO offre anche un vantaggio competitivo nel mercato dei contenuti digitali. I contenuti ottimizzati per la SEO possono continuare ad attrarre traffico e generare lead time, fornendo valore e ritorno sull'investimento a lungo termine. La maggior parte degli strumenti di IA non è in grado di produrre contenuti corredati di immagini e immagini appropriate.

6. Utilizzo dei rilevatori di IA per determinare quali testi IA devono essere umanizzati

Ecco l'ultima scommessa: incollare direttamente il contenuto generato dall'IA in un convertitore di testo umano e identificare le sezioni che segnala. È probabile che queste sezioni siano eccessivamente robotiche e impersonali.

Incolliamo la stessa risposta dell'IA sul video marketing in Copyleaks. Ecco il risultato:

i rilevatori di contenuto dell'IA possono facilmente rilevare il testo dell'IA_

Il viene riconosciuto come contenuto generato dall'IA e viene segnalato. Inseriamo ora un contenuto IA umanizzato e vediamo cosa dice Copyleaks:

È sempre possibile riformulare i contenuti generati dall'IA per eludere i rilevatori di IA

Il contenuto non viene più segnalato. Anche in questo caso, la modifica del contenuto con una statistica e una semplice formulazione ha contribuito a rendere più umano il testo generato dall'IA e a eliminarne il contrassegno.

Ricordate che l'uso degli strumenti di IA per modificare i contenuti funziona solo se la sezione segnalata come generata dall'IA è minima Se un documento lungo è pieno di segnalazioni di contenuti generati dall'IA, potrebbe richiedere una riscrittura completa da parte di un umano.

In questo caso è possibile utilizzare ClickUp Docs per copiare e incollare il contenuto segnalato e ricevere da ClickUp Brain suggerimenti per migliorarlo.

Lavorate insieme al vostro team su un unico documento ClickUp senza problemi

Inoltre, se un team di redattori sta lavorando a un contenuto, l'uso di ClickUp Docs li aiuta a collaborare in un unico luogo. Possono aggiungere i loro input, suggerimenti e commenti in tempo reale e ottenere prima il contenuto in forma di nave.

Umanizzare i contenuti di IA con ClickUp Gli strumenti di IA possono creare contenuti in scala , compilare approfondimenti e riepilogare i risultati della ricerca in un batter d'occhio.

Tuttavia, se l'obiettivo è far sì che i lettori si impegnino a fondo con i contenuti, è necessario umanizzare i testi dell'IA. L'utilizzo delle strategie e degli strumenti descritti in precedenza può offrire il meglio di entrambi i mondi: contenuti generati su scala e velocità, arricchiti dal tocco umano.

Scegliete lo strumento di IA giusto, in modo che le bozze generate dall'IA abbiano una forma decente. Poi applicate la vostra esperienza umana, indossate il cappello da editor e premete "pubblica"!

Provate ClickUp Brain, lo strumento avanzato di IA di ClickUp, per i vostri progetti e sperimentate la differenza. Abbinatelo a ClickUp Documenti per una facile collaborazione in tempo reale e per l'arricchimento del testo. Iscriviti a ClickUp e assisti alla magia della creazione di contenuti IA umanizzati.