Avete appena creato un nuovo Modulo Google per raccogliere il feedback dei clienti per la vostra ultima campagna di marketing, ma siete perplessi per il silenzio.

Non ci sono risposte, nemmeno una. Vi grattate la testa, cercando di capire cosa sia andato storto, per poi scoprire il colpevole: il modulo non è pubblico.

A causa di questa dimenticanza, la raccolta dei dati è ostacolata, lasciandovi senza le preziose informazioni di cui avete bisogno.

Se siete decisi a non commettere mai più questo errore, siete nel posto giusto. Questa guida descrive esattamente come rendere pubblici i moduli di Google, con una guida passo passo.

Come rendere pubblico un Modulo di Google

Rendere pubblico un Modulo Google consente a chiunque sia collegato di visualizzarlo e completarlo, rendendo il modulo accessibile a un pubblico più ampio ed eliminando le barriere alla partecipazione.

Seguite questi semplici passaggi per imparare a rendere pubblico un Modulo Google e iniziare a raccogliere le risposte di cui avete bisogno.

Passaggio 1: Aprire il Modulo Google

Per rendere pubblico il Modulo Google, aprite un modulo esistente o createne uno nuovo con le domande richieste.

Una volta aperto il modulo, andare alla scheda Impostazioni.

Accedere a Google Modulo sul proprio browser e navigare nelle impostazioni

Passaggio 2: assicurarsi che l'opzione "Limita a 1" sia disattivata

Assicuratevi che l'opzione "Limita a 1 risposta" sia attivata/disattivata nella scheda Risposte. Se questa opzione è attivata, i potenziali rispondenti devono accedere con il loro indirizzo Gmail per compilare il modulo, il che impedisce al Modulo di diventare pubblicamente accessibile.

Scegliete l'opzione che meglio si adatta alle vostre esigenze su Google Modulo

È bene conoscere anche un'altra impostazione: l'opzione "Raccogli indirizzo email". Se attivata, i provider devono accedere con il loro account Google o con l'area di lavoro di Google e fornire il loro indirizzo email per completare il modulo.

Disattivatela se preferite che il modulo sia il più accessibile possibile e non avete bisogno di raccogliere indirizzi email. In questo modo è più facile per chiunque compilare il modulo senza dover effettuare l'accesso, incoraggiando un maggior numero di risposte e mantenendo il processo semplice.

Ad esempio, disattivare questa impostazione è la scelta giusta se si gestisce un sondaggio d'opinione o se si utilizza il modulo come un

strumento di feedback personalizzato

.

Al contrario, se avete bisogno di verificare l'identità degli intervistati ed eliminare le possibilità di invii multipli, mantenete questa funzionalità/funzione.

Passo 3: Condivisione del modulo Google

Dopo aver regolato le impostazioni, il passaggio successivo è la condivisione del Modulo Google. Fare clic sull'opzione Invia nell'angolo in alto a destra.

Rendete pubblico il vostro Modulo Google facendo clic sul pulsante "Invia"

Si aprirà una finestra pop-up che mostrerà tutte le opzioni di condivisione, tra cui email, collegamenti e incorporazioni.

Per rendere pubblico il modulo Google, scegliere la seconda opzione, che consente di condividere il modulo come link diretto. Questo metodo garantisce un facile accesso a chiunque abbia il collegato, massimizzando la portata e la partecipazione del modulo.

Toccare l'icona del collegamento e copiare il link personalizzato al modulo direttamente da Google Modulo

Se necessario, accorciare l'URL selezionando la casella "Accorcia URL" e copiando il collegamento.

Toccare l'icona del collegamento e copiare il link personalizzato al modulo direttamente da Google Modulo

Una volta che il modulo inizia a ricevere le risposte, è possibile monitorarle tramite la scheda Risposte, dove si vedrà un riepilogo/riassunto delle risposte raccolte. Per una visualizzazione più dettagliata, è possibile fare clic sull'icona verde del foglio di calcolo per esportare i dati in Fogli Google per ulteriori analisi.

Congratulazioni! Ora avete un Modulo Google pubblico.

💡Pro Tip: Ecco un'idea di

semplice trucco per il Modulo Google

per rendere casuale l'ordine delle domande. Questa funzionalità/funzione è disponibile in Impostazioni. Accanto a Presentazione, fare clic sulla freccia rivolta verso il basso. In Presentazione modulo, attivare Mescola l'ordine delle domande Questa funzionalità/funzione consente di evitare errori presentando le domande in una sequenza diversa ogni volta che si completa il modulo.

Mischiare l'ordine delle domande nel modulo Google

Come aggiungere collaboratori

Ora che sapete come rendere pubblico un Modulo Google, potreste voler aggiungere un collega che lavori su di esso.

Per aggiungere collaboratori al modulo, fate clic sui tre puntini accanto al pulsante Invia, selezionate "Aggiungi collaboratori" e impostate le autorizzazioni in base a opzioni di condivisione dei collegamenti come Restricted, People in your organization o Anyone with the link.

Cliccare su Aggiungi collaboratori per consentire l'accesso alla modifica a più persone del proprio team

Questa opzione può essere particolarmente utile per i casi d'uso che coinvolgono più persone. Ad esempio, quando si vogliono creare moduli per le richieste di funzionalità/funzione da parte degli utenti e più membri del team si occupano del modulo.

Bonus: Imparate come

Semplificare il lavoro con i moduli per i team di software

Come rendere un Modulo Google pubblico ma non modificabile

Quando si condivide un Modulo Google, le persone possono compilarlo ma non modificarlo. Possono modificare il modulo solo se li aggiungete come collaboratori o editor.

Se non li aggiungete, non dovrete preoccuparvi che modifichino il modulo, anche se è pubblico.

Tuttavia, è necessario impostare la sezione Accesso generale su Restricted. Questa impostazione riserverà i privilegi di modifica solo ai collaboratori aggiunti, invece di rendere il modulo potenzialmente modificabile pubblicamente.

Limiti dell'uso dei moduli di Google

Sebbene Google Modulo sia uno strumento potente per raccogliere informazioni e feedback, ha dei limiti. Comprendere queste limitazioni può aiutarvi a decidere se è lo strumento giusto per le vostre esigenze o se

alternative ai moduli di Google

sarebbero più adatte. Esploriamo alcuni dei limiti chiave dell'uso di Google Modulo.

Personalizzazione di base : Google Modulo fornisce opzioni di personalizzazione di base, come il colore dello sfondo, il tipo di font e così via, ma non consente di personalizzare il modulo in modo da rappresentare il proprio marchio o renderlo visivamente attraente

: Google Modulo fornisce opzioni di personalizzazione di base, come il colore dello sfondo, il tipo di font e così via, ma non consente di personalizzare il modulo in modo da rappresentare il proprio marchio o renderlo visivamente attraente Limitato supporto per la logica avanzata : Quando si raccolgono sondaggi dettagliati, Google Modulo non supporta logiche avanzate come rami complessi e risposte in condizioni. Questo può limitare la flessibilità necessaria per la progettazione di sondaggi più complessi e per esperienze utente personalizzate

: Quando si raccolgono sondaggi dettagliati, Google Modulo non supporta logiche avanzate come rami complessi e risposte in condizioni. Questo può limitare la flessibilità necessaria per la progettazione di sondaggi più complessi e per esperienze utente personalizzate **Le funzionalità di reportistica e di analisi di Google Modulo sono limitate. Se avete bisogno di analisi approfondite o di una visualizzazione avanzata dei dati, dovrete trasferire i vostri dati a un altro strumento

Restrizioni nel caricamento dei file : Google Modulo consente agli utenti di caricare file solo quando il rispondente ha effettuato l'accesso. Inoltre, la dimensione massima consentita da Google Modulo per il caricamento dei file è di 10 GB. Questo limite può essere un ostacolo se lo si usa per raccogliere file da un pubblico numeroso

: Google Modulo consente agli utenti di caricare file solo quando il rispondente ha effettuato l'accesso. Inoltre, la dimensione massima consentita da Google Modulo per il caricamento dei file è di 10 GB. Questo limite può essere un ostacolo se lo si usa per raccogliere file da un pubblico numeroso Problemi di compatibilità: Google Modulo lavora senza problemi con le aree di lavoro come Fogli e Documenti Google, ma ha capacità di integrazione limitate con strumenti e app esterne

Creare moduli con ClickUp

Se volete evitare i problemi e i limiti di personalizzazione e compatibilità dei moduli di Google, ClickUp può aiutarvi. Offre una soluzione versatile e software per la creazione di moduli che permette agli utenti di creare e gestire moduli senza problemi. Consente la creazione di moduli personalizzati per vari scopi, come la raccolta di feedback, la generazione di contatti e la semplificazione della raccolta dei dati.

Grazie alle funzionalità e alle capacità migliorate di ClickUp per la creazione, la gestione e l'analisi dei moduli, è una valida alternativa a Google Modulo.

Con

Visualizzazione del modulo di ClickUp

è possibile accelerare la gestione delle risposte dei moduli, garantire un'accurata attenzione a ogni dettaglio, come l'assegnazione di attività, il monitoraggio del loro stato e la gestione delle scadenze, e risparmiare tempo nella selezione delle risposte.

Registrate le risposte e convertitele in attività tracciabili con il modulo di ClickUp

Utilizzate il Modulo di visualizzazione per:

Convertire automaticamente le risposte dei moduli in attività tracciabili per inserirle direttamente nel flusso di lavoro

per inserirle direttamente nel flusso di lavoro Acquisire dati rilevanti con funzionalità/funzione di logica condizionale che consentono di aggiornare dinamicamente i moduli in base alle risposte

che consentono di aggiornare dinamicamente i moduli in base alle risposte Personalizzare i moduli per qualsiasi cosa, dal feedback sui prodotti alle richieste creative, dall'assunzione di informazioni all'esecuzione di sondaggi, con diverse categorie di domande

Come creare moduli con ClickUp

Vi vengono in mente idee per semplificare le operazioni con la visualizzazione dei moduli? Vediamo come è possibile creare e gestire moduli all'interno di ClickUp.

Passaggio 1: Aprire l'elenco, la cartella o lo spazio di ClickUp in cui si desidera creare il modulo

Passo 2: Dalla barra laterale a sinistra, fare clic sull'opzione più (+), selezionare Crea nuovo e scegliere Form

Creare facilmente una visualizzazione Modulo in qualsiasi spazio, cartella o elenco all'interno dell'area di lavoro di ClickUp

Passaggio 3: Una volta aperto il nuovo modulo, inserire il nome e la descrizione del modulo nei campi corrispondenti

**Passaggio 4: utilizzare la funzione di trascinamento per aggiungere al modulo qualsiasi funzionalità/funzione desiderata dal pannello di sinistra

Personalizzate la logica dei moduli senza sforzo, impostando condizioni di campo basate sulle priorità per una raccolta dati semplificata nella visualizzazione dei moduli di ClickUp

Una volta che il modulo è pronto, è possibile condividerlo con le persone desiderate o semplicemente copiare il collegato per condividerlo pubblicamente. È possibile aggiungere un modulo in codice HTML a una pagina web utilizzando l'opzione Embed Code.

Condividete i vostri moduli con funzionalità/funzioni dinamiche grazie a ClickUp Modulo View

Personalizzazioni con la visualizzazione dei moduli di ClickUp

Da fare per rendere i vostri moduli funzionali e visivamente attraenti? ClickUp vi offre una soluzione. Con questi moduli è possibile personalizzare:

Colori : Scegliete il colore del modulo e dei pulsanti che rifletta l'identità del vostro marchio, i vostri interessi o il tema generale

: Scegliete il colore del modulo e dei pulsanti che rifletta l'identità del vostro marchio, i vostri interessi o il tema generale Tema : Selezione di un tema che si abbini all'immagine della vostra azienda e che faccia risplendere il vostro marchio

: Selezione di un tema che si abbini all'immagine della vostra azienda e che faccia risplendere il vostro marchio Immagine di copertina : Aggiungere un'immagine nella parte superiore del modulo che il rispondente vedrà non appena aprirà il modulo

: Aggiungere un'immagine nella parte superiore del modulo che il rispondente vedrà non appena aprirà il modulo Messaggio di risposta: Creare un messaggio personalizzato da inviare ai rispondenti in base alla loro risposta

Personalizzate il vostro modulo aggiungendo colori, temi e caselle di testo nella Vista Riquadro di ClickUp

Tuttavia, creare moduli da zero può richiedere molto tempo. ClickUp ha una soluzione anche per questo. Utilizzate i modelli di modulo di ClickUp per semplificare il processo. Esploriamo alcuni di essi:

Modello di modulo di registrazione ClickUp

Il

Modello di modulo di registrazione ClickUp

è un modulo di registrazione generico e completamente personalizzabile che semplifica la registrazione di eventi quali formazione, seminari, workshop o lezioni. Consente di raccogliere le informazioni essenziali dei partecipanti in modo efficiente e sicuro.

Con questo modello è possibile:

Organizzare i dettagli per facilitare la revisione e l'azione dei membri del team

Ridurre i tempi di inserimento dei dati grazie a una struttura predefinita e a un modulo facile da compilare

Categorizzare automaticamente le risposte del modulo in base a fattori quali l'età e l'occupazione

Modello di modulo di feedback per ClickUp

Se si sta creando un modulo per raccogliere feedback, il modulo

Modello di modulo di feedback ClickUp

è uno strumento utile. Utilizzate questo modello di modulo di feedback per visualizzare tutti i feedback raccolti in un unico posto e assegnarli al team di prodotti o servizi pertinente per incorporarli.

Utilizzando

modelli di moduli di feedback

il modulo di feedback è stato creato per ottimizzare la raccolta dei dati, organizzando le risposte per una rapida analisi e classificando i feedback in base ai tipi di servizio e ai dati demografici dei clienti.

Modello di modulo di richiesta ClickUp

Il

Modello di modulo di richiesta ClickUp

semplifica la gestione delle richieste di nuovi account in un unico luogo, salvando le informazioni in modo rapido e strutturale.

Con questo modello è possibile:

Organizzare tutte le nuove richieste in modo sistematico in un unico luogo

Assegnare automaticamente le attività ai membri del team per ridurre al minimo i tempi di attesa e garantire che nessuna richiesta vada persa

Gestire in modo efficiente le richieste di standardizzando il modulo di richiesta del progetto

In definitiva, la visualizzazione dei moduli di ClickUp colma i limiti di Google Modulo e offre l'opportunità di snellire i flussi di lavoro e di semplificare l'utilizzo dei moduli.

Sviluppare moduli dinamici e facili da condividere con ClickUp

I moduli sono strumenti essenziali per aziende e privati per raccogliere risposte e ricevere feedback. Rendere pubblico il modulo di Google è un modo efficace per raggiungere un pubblico più ampio e raccogliere in modo efficiente feedback e dati preziosi. Inoltre,

l'utilizzo di modelli di Modulo Google

consente di risparmiare tempo e di adattare in modo efficiente i moduli a vari scopi.

Ma se siete alla ricerca di funzionalità/funzione più avanzate, come la personalizzazione dei temi e risposte condizionali complesse, non cercate altro che ClickUp. La Vista Team di ClickUp vi garantisce di poter agire immediatamente sui dati raccolti creando attività e assegnando responsabilità al vostro team.

