10 trucchi di viaggio per il tempo libero per gestire il lavoro e lo svago

400 milioni. Questo è il numero di viaggi d'affari a lungo raggio effettuati in un anno dai viaggiatori aziendali degli Stati Uniti. È evidente che i viaggi aziendali si sono ripresi dal crollo causato dalla pandemia!

Tuttavia, c'è qualcosa che forse non sapete: In quasi 60% di questi viaggi, i dipendenti hanno aggiunto giorni PTO o di ferie per concedersi un po' di tempo libero prima o dopo il viaggio di lavoro. Il vecchio adagio di non mischiare il lavoro con il piacere non sembra valere in questo caso, perché i viaggi "bleisure" sono una tendenza in crescita in tutto il mondo.

un sondaggio della Global Business Travel Association ha rilevato che_ 36% dei viaggiatori d'affari statunitensi ha provato almeno una volta i viaggi "bleisure"

Il "bleisure", letteralmente una combinazione di "business" e "leisure", è la tendenza di viaggio mista che ha fatto sì che le aziende globali e le compagnie di viaggio prendessero nota. Se non avete ancora pianificato un viaggio bleisure, continuate a leggere per saperne di più su questa tendenza. Condivideremo anche alcuni consigli per sfruttare al meglio un viaggio misto e per superare alcune delle insidie tipiche di questo tipo di viaggio. 🧳

Che cos'è il viaggio "Bleisure"?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/business-traveler-in-new-york.jpg I viaggi "Bleisure" combinano affari e tempo libero /$$$img/

via Unsplash Il termine "viaggio Bleisure" si riferisce a qualsiasi viaggio in cui i viaggiatori d'affari combinano viaggi d'affari e di piacere. Le opzioni per il tempo libero possono essere qualsiasi cosa, da un weekend aggiunto a un viaggio di lavoro in una città vicina a qualche giorno di vacanza extra incluso in viaggi aziendali a lungo raggio. Per i lavoratori indipendenti dalla posizione, potrebbe anche trattarsi di un soggiorno più lungo da qualche parte con un mix di riunioni esterne e tempo libero.

Vi è mai capitato di viaggiare per una conferenza di lavoro e di prolungare il vostro soggiorno di un giorno o due per motivi di svago? Oppure avete chiesto al vostro partner di raggiungervi alla fine per un weekend alla scoperta della città? Allora siete stati viaggiatori "bleisure"!

E non siete i soli. I viaggi d'affari e di piacere continuano a mescolarsi sempre più spesso, con 35% delle prenotazioni di viaggi d'affari ora includono un fine settimana.

American Airlines

ha dichiarato che i viaggiatori "bleisure" sono il loro segmento in più rapida crescita e il motivo per cui la compagnia aerea sta eliminando le cabine di prima classe dai voli internazionali per fare più spazio ad una classe aziendale ampliata!_

Perché i viaggi "Bleisure" sono così popolari?

Negli anni successivi alla pandemia, i confini tra vita e lavoro si sono notevolmente attenuati, soprattutto per le persone che lavorano da remoto. La tendenza a lavorare da qualsiasi luogo ha dimostrato che è possibile combinare in modo positivo lavoro e viaggi di piacere. Il concetto di equilibrio vita-lavoro è stato sostituito da quello di integrazione vita-lavoro. I giovani che si affacciano al mondo del lavoro sono particolarmente attenti alle aspettative che nutrono nei confronti del posto di lavoro.

Anche i datori di lavoro stanno iniziando a capirlo. Facilitare i viaggi di piacere aiuta le aziende a soddisfare le esigenze dei dipendenti e a segnalare l'importanza del benessere dei dipendenti nella loro cultura del lavoro. Inoltre, beneficiano di un personale più felice e più impegnato. D'altra parte, i dipendenti possono rendere più appaganti i loro viaggi di lavoro aggiungendovi elementi di svago.

È una situazione vantaggiosa per tutti. ✨

Vediamo alcuni vantaggi specifici dei viaggi bleisure per chi viaggia per lavoro:

Combinare il lavoro con una componente di svago, senza spendere come in una vacanza separata, mantiene i dipendenti felici e migliora la soddisfazione sul lavoro

Includere un po' di tempo libero nei viaggi di lavoro aiuta a ridurre lo stress e a migliorare la produttività

e a migliorare la produttività I viaggi e l'esposizione a culture e luoghi diversi supportano i loro obiettivi di sviluppo personale

Permette ai dipendenti di migliorare l'equilibrio tra lavoro e impegni personali

L'adozione di una politica per i viaggi "bleisure" offre anche distinti **benefici per le organizzazioni

Politiche che consentono e supportanola flessibilità del luogo di lavoro aiutano ad attrarre talenti (soprattutto della generazione Z)

(soprattutto della generazione Z) I viaggi "Bleisure" possono ridurre il burnout dei dipendenti e i giorni di malattia e migliorare il benessere complessivo del personale

del personale Quando le persone sono felici sul lavoro, le aziende vedono una migliore mantenimento dei dipendenti

Una produttività più elevata e la soddisfazione dei dipendenti aiutano a migliorare i risultati per l'azienda nel suo complesso

secondo AMEX Global Business Travel,{\i}

57%

delle aziende hanno stabilito politiche che consentono ai dipendenti di prolungare i loro viaggi aziendali con viaggi di piacere e ferie.

Bene, allora condividiamo alcuni trucchi per i viaggi di piacere che possono aiutarvi a pianificare un viaggio misto perfetto la prossima volta che volate via.

10 trucchi per il tempo libero per sfruttare al meglio il vostro prossimo viaggio

Ecco come combinare nel modo più efficace i viaggi di lavoro con il tempo libero:

1. Pianificare il viaggio in modo strategico

Un piano e una preparazione accurati possono aiutarvi a ottenere il massimo dal vostro viaggio.

Cercate di includere un weekend nelle date del vostro viaggio. In alternativa, aggiungete una o due notti prima del viaggio aziendale per il vostro viaggio di piacere

nelle date del vostro viaggio. In alternativa, aggiungete una o due notti prima del viaggio aziendale per il vostro viaggio di piacere Verificate se potete programmare il vostro tempo libero in giorni non di punta , che possono ridurre le spese

, che possono ridurre le spese Prenotate in anticipo attività speciali o tour con capacità limitata, ad esempio un biglietto per un concerto

attività speciali o tour con capacità limitata, ad esempio un biglietto per un concerto Cercate le attrattive locali nei dintorni del vostro luogo di soggiorno; anche se non potete prolungare il vostro soggiorno, potreste avere un pomeriggio o una sera liberi per un'esplorazione personale

nei dintorni del vostro luogo di soggiorno; anche se non potete prolungare il vostro soggiorno, potreste avere un pomeriggio o una sera liberi per un'esplorazione personale Esplorare la possibilità di provare famosi ristoranti locali durante i pasti con i colleghi o anche per riunire i contatti aziendali

2. Ricercate la vostra destinazione in anticipo

Data la durata solitamente breve dei viaggi di lavoro, non aspettate di essere sul posto prima di fare ricerche sulle attività del tempo libero. Preparatevi in anticipo e tenete a mente questi consigli di ricerca:

Chiedete ai partner locali o ai colleghi che viaggiano spesso consigli di viaggio

Trovare forum di viaggio e gruppi Facebook in cui porre domande sulla destinazione

e gruppi Facebook in cui porre domande sulla destinazione Follower gli autori, i blog, i podcast o gli hashtag rilevanti per il vostro viaggio

gli autori, i blog, i podcast o gli hashtag rilevanti per il vostro viaggio Informatevi sui reclami locali e sul galateo

e sul galateo Controllate se ci sono eventi, esperienze culturali o festival locali che si svolgono durante le date del vostro viaggio

3. Cercare opportunità di sosta

Dovete prendere un volo per il vostro viaggio aziendale? Molte compagnie aeree consentono di aggiungere uno scalo nella loro città hub se si viaggia di passaggio. Per istanza, volando con Emirates avrete la possibilità di fare uno scalo a Dubai, Iberia vi permetterà di fermarvi a Madrid per qualche giorno e Air France e KLM vi daranno la possibilità di fare scalo rispettivamente a Parigi e Amsterdam.

Gli scali sono un'ottima opportunità per godersi una breve vacanza in città prima o dopo il viaggio aziendale. A volte le compagnie aeree propongono anche delle ottime offerte di pacchetti per lo stopover, quindi fate una ricerca.

new York è la città che genera il maggior numero di viaggi "bleisure" ogni anno. La Grande Mela è seguita da Parigi, al secondo posto, e da Londra, al terzo posto tra le città più visitate destinazioni più popolari per i viaggi "bleisure"

4. Trovare modi per risparmiare sui costi

Dal momento che sarete voi stessi a pagare la parte personale del viaggio, siamo sicuri che apprezzerete alcuni consigli per risparmiare Ecco a voi:

Se il vostro viaggio di piacere prevede dei voli, prendete in considerazione la possibilità di volare da un aeroporto alternativo . Potreste risparmiare sul biglietto aereo e sui trasferimenti aeroportuali, e in più sarà meno fastidioso di un affollato aeroporto principale

. Potreste risparmiare sul biglietto aereo e sui trasferimenti aeroportuali, e in più sarà meno fastidioso di un affollato aeroporto principale Iscrivetevi a siti di viaggi che offrono offerte di viaggio , cercate le offerte stagionali delle catene alberghiere e chiedete al vostro hotel aziendale se vi offre un buon prezzo per la parte del viaggio di piacere

, cercate le offerte stagionali delle catene alberghiere e chiedete al vostro hotel aziendale se vi offre un buon prezzo per la parte del viaggio di piacere Sfruttare i programmi fedeltà delle compagnie aeree o degli hotel e i premi delle carte di credito a cui si ha accesso

delle compagnie aeree o degli hotel e i premi delle carte di credito a cui si ha accesso Utilizzate i trasporti pubblici quando sono convenienti. È più economico dei taxi, più rispettoso del clima e un ottimo modo per immergersi nell'atmosfera locale. In molte città esistono pass plurigiornalieri che consentono di risparmiare sulla metropolitana, sugli autobus locali e così via

quando sono convenienti. È più economico dei taxi, più rispettoso del clima e un ottimo modo per immergersi nell'atmosfera locale. In molte città esistono pass plurigiornalieri che consentono di risparmiare sulla metropolitana, sugli autobus locali e così via Considerate alloggi più economici come Airbnb o appartamenti per la parte del viaggio dedicata al tempo libero

per la parte del viaggio dedicata al tempo libero Ogni città offre attività ed esperienze gratuite, come tour a piedi gratis e giornate di apertura dei musei. Da fare una ricerca e trovare qualcosa che vi piaccia

5. Utilizzate app e altri strumenti di viaggio

Oltre ad aiutarvi a risparmiare, le app di viaggio e i vari strumenti possono anche aiutarvi a pianificare e organizzare meglio il vostro viaggio. Eccone alcuni che abbiamo trovato particolarmente utili: App per la gestione dei viaggi ! 😀

9. Abbandona gli allenamenti abituali

Dimenticatevi di andare nella noiosa palestra dell'hotel. Cercate invece altre attività divertenti da fare per rimanere in forma e allo stesso tempo vivere la zona:

Cercate un club locale di corsa/escursionismo/arrampicata e iscrivetevi per la durata del vostro soggiorno

e iscrivetevi per la durata del vostro soggiorno Partecipare a tour di camminata che vi aiutino a fare i vostri passaggi e allo stesso tempo a scoprire cose divertenti sulla città

che vi aiutino a fare i vostri passaggi e allo stesso tempo a scoprire cose divertenti sulla città Cercare i centri fitness locali o le attività all'aperto: è anche un ottimo modo per incontrare nuove persone

10. Imparare la lingua e la cultura

Non è necessario imparare la lingua e la cultura, ma qualche frase e una comprensione di base delle norme culturali contribuiranno a rendere più ricca la vostra esperienza di viaggio. Ecco alcune cose da fare, in dipendenza del tempo a disposizione e della durata del viaggio.

Imparare alcune frasi essenziali nella lingua locale (app come Duolingo e Babbel sono utili)

(app come Duolingo e Babbel sono utili) Scaricate un'app di traduzione da usare ogni volta che vi trovate a corto di parole

da usare ogni volta che vi trovate a corto di parole Guardare la musica locale di tendenza, i film o persino i programmi televisivi per avere un'idea della cultura pop locale

Documentarsi sulla valuta, sulle mance, sui principali costumi locali e così via

Sfide del viaggio Bleisure e come risolverle

Come ogni cosa che vale la pena di fare, anche i viaggi "bleisure" comportano delle sfide. Vediamo alcune di queste e come affrontarle.

Prima del viaggio

Ecco alcuni problemi che potreste incontrare durante il piano di un viaggio "bleisure" e i nostri suggerimenti per superarli:

Sfida: Ottenere l'approvazione del datore di lavoro

Non tutte le aziende hanno politiche che consentono o facilitano i viaggi "bleisure". Se la vostra non lo fa, potreste dover fare un lavoro più richiesto per far valere le vostre ragioni.

Soluzione: Create e presentate al vostro manager un piano chiaro che mostri come intendete soddisfare tutti gli obiettivi e le consegne di lavoro attraverso il viaggio strumenti di collaborazione remota . Devono avere la certezza che il vostro viaggio personale non avrà ripercussioni sul lavoro. Durante la presentazione, non dimenticate di evidenziare i potenziali vantaggi di un viaggio misto, come una maggiore produttività.

Sfida: Bilanciare gli itinerari di lavoro e di tempo libero

Può essere già abbastanza difficile gestire un viaggio, e questo è un mix di due. Dovrete affrontare due impostazioni di itinerari, prenotazioni e impegni.

Soluzione: Organizzate il vostro viaggio di lavoro e quello personale utilizzando una app o uno strumento di pianificazione. Elencate tutti i vostri impegni e date priorità alle attività di lavoro da fare e alle attività di svago da non perdere

Sfida: Bilancio delle spese personali

Mentre il vostro datore di lavoro coprirà la maggior parte delle spese dei vostri viaggi aziendali, per la parte di svago pagherete di tasca vostra e dovrete tenere un bilancio separato per queste spese. Far quadrare i conti e non perdere ricevute e fatture essenziali può essere doloroso.

Soluzione: Oltre ai consigli per risparmiare nella sezione precedente, prendete in considerazione la ricerca di offerte pacchetto negli hotel, in modo da poter prolungare il vostro soggiorno per il vostro viaggio personale a un buon prezzo. Inoltre, stabilite un budget chiaro per i giorni personali e monitorate le spese quotidianamente.

Durante il viaggio

Combinare le attività lavorative con il tempo libero personale può essere impegnativo, soprattutto se non lo si è mai fatto prima. Ecco alcuni modi per far funzionare il tutto durante il viaggio.

Sfida: Mantenere la produttività del lavoro

Il lavoro o l'azienda sono il motore principale di un viaggio di piacere, quindi dovete assicurarvi di bilanciare il lavoro e il tempo libero per rendere giustizia a entrambi.

Soluzione: Stabilite dei confini chiari tra il lavoro e il tempo libero e utilizzate app per la produttività per rimanere concentrati durante le ore di lavoro. Provate tecniche di produttività come il blocco del tempo e la tecnica del Pomodoro per terminare il vostro lavoro in modo efficiente. Allo stesso tempo, assicuratevi di non cercare di fare troppo: inserite il tempo di riposo nel vostro calendario ClickUp per i team remoti aiuta voi e il vostro team a tenere sotto controllo le cose, indipendentemente da dove vi collegate.

Ecco una rapida panoramica di ciò che potete terminare con ClickUp quando siete lontani dall'ufficio:

Sfida: Passare dalla mentalità aziendale a quella del tempo libero

Se lavorate da remoto, probabilmente l'avrete già capito. Chiunque altro dovrà fare i conti con i postumi del lavoro nel tempo libero, e viceversa.

Soluzione: Creare un confine tra le attività aziendali e quelle del tempo libero attraverso un ritiro di transizione che può essere qualcosa di semplice come allontanarsi dalla scrivania e cambiarsi d'abito, Da fare un po' di meditazione, una passeggiata, ecc.

Sfida: Gestire le emergenze lavorative durante il tempo libero

Le cose succedono e un'emergenza o un problema critico sul lavoro potrebbero lasciarvi a corto di tempo o fuori portata.

Soluzione: Predisponete un piano di emergenza per qualsiasi problema di lavoro urgente. Allo stesso tempo, stabilite delle aspettative sulla vostra disponibilità con i vostri colleghi. Tenete informate le persone necessarie sulle vostre attività lavorative condividendo con loro il calendario o l'itinerario. Se non lavorate per un paio di giorni feriali, fate in modo di avere una autoresponder fuori ufficio impostato anche

Sfida: Tenere traccia delle spese aziendali rispetto a quelle personali

Questo è uno dei problemi più comuni dei viaggi misti. Le spese in contanti, in particolare, possono creare confusione, in quanto si rischia di non ricordare la natura di ogni pagamento effettuato in seguito.

Se possibile, utilizzate carte di credito separate per le spese aziendali e personali, in modo da evitare che le spese personali si confondano con quelle di lavoro (e viceversa). Se ciò non è possibile, tenete quotidianamente registri dettagliati e ricevute in modo da poter presentare correttamente la reportistica delle spese una volta rientrati

Dopo il viaggio

Sì, in effetti, anche una volta tornati dalla vostra avventura di viaggio "bleisure" potreste dover affrontare alcune sfide. Ecco alcuni possibili scenari.

Sfida: Jet lag che influisce sul ritorno al lavoro regolare

Anche i viaggiatori abituali possono trovarsi in difficoltà e, se non gestito correttamente, il jet lag può avere effetti negativi per molti giorni dopo il viaggio. Ciò influisce sulla vostra capacità di concentrarvi e di lavorare in modo produttivo.

Soluzione: Vi consigliamo di inserire nel vostro piano un giorno di riposo, per avere un giorno di riposo dopo il rientro. Si possono anche provare tecniche di gestione del jet lag (esposizione alla luce, impostazione dei pasti, assunzione di melatonina per regolare le ore di sonno)

Sfida: Sentirsi insoddisfatti del lavoro dopo aver sperimentato il tempo libero

Vi ascoltiamo. Soprattutto se lavorate in una configurazione d'ufficio, per la maggior parte, la libertà e il cambiamento di scena che vi offre il viaggio misto sono difficili da eliminare.

Soluzione: Promemoria per essere grati dell'esperienza. Inoltre, trovate il modo di estendere l'esperienza piacevole includendola in qualche modo nella vostra vita normale. Ad esempio, cucinando un piatto che avete imparato durante il viaggio o seguendo una routine di fitness che avete imparato e che vi è piaciuta

Sfida: Gestire le percezioni dei colleghi

Indipendentemente dalla quantità di lavoro terminato durante il viaggio, ci saranno sicuramente dei colleghi che penseranno che vi siete rilassati.

Soluzione: Siate trasparenti sulla natura del vostro viaggio. Condividere le intuizioni acquisite che potrebbero essere utili al team o all'azienda

**Sfida: difficoltà a riadattarsi alla routine

La depressione post-vacanze è un fenomeno genuino che si prevede dopo la fine del viaggio di piacere e per il quale si pianifica.

Soluzione: Promemoria del vostro programma regolare e ritorno graduale alla routine. Riflettere e mettere in pratica tutte le abitudini o le intuizioni positive del viaggio

Come il tempo libero può aiutare a combattere il burnout

Offrendo l'opportunità di bilanciare le responsabilità lavorative con il tempo libero e il ringiovanimento personale, i viaggi bleisure possono aiutare a prevenire il burnout. Ecco alcuni modi specifici in cui può aiutare:

Cambio di scena: Lavorare in una nuova posizione e sperimentare nuovi luoghi e persone può stimolare la creatività e rinfrescare la mente

Lavorare in una nuova posizione e sperimentare nuovi luoghi e persone può stimolare la creatività e rinfrescare la mente **Soddisfazione lavorativa: l'opportunità di combinare il lavoro con il divertimento migliora il morale e aiuta a percepire il lavoro in modo più positivo. La maggior parte dei viaggiatori "bleisure" lo considera un importante vantaggio del proprio lavoro

Miglioramento della salute: I viaggi combinati consentono di interrompere la routine sedentaria dell'ufficio e di andare in giro. Inoltre, allontanarsi dalle solite pressioni lavorative e fare cose nuove riduce i livelli di stress. E non è tutto: prolungare il viaggio riduce la pressione di un viaggio d'affari frenetico

I viaggi combinati consentono di interrompere la routine sedentaria dell'ufficio e di andare in giro. Inoltre, allontanarsi dalle solite pressioni lavorative e fare cose nuove riduce i livelli di stress. E non è tutto: prolungare il viaggio riduce la pressione di un viaggio d'affari frenetico Maggiore produttività: Non solo le nuove esperienze del viaggio di piacere miglioreranno la vostra creatività e la capacità di risolvere i problemi, ma sarete anche più motivati ed energici al vostro ritorno al lavoro.

Non solo le nuove esperienze del viaggio di piacere miglioreranno la vostra creatività e la capacità di risolvere i problemi, ma sarete anche più motivati ed energici al vostro ritorno al lavoro. Integrazione tra lavoro e vita privata: La combinazione di lavoro e tempo personale aiuta a migliorare il senso di equilibrio generale nella vita

La combinazione di lavoro e tempo personale aiuta a migliorare il senso di equilibrio generale nella vita Crescita personale: I viaggi di piacere vi espongono a nuove esperienze e vi danno il tempo di esplorare i vostri interessi o di riaccendere vecchi hobby. Inoltre, l'impostazione rilassata offerta da questa esperienza può migliorare le relazioni con i colleghi e i client

Un viaggio regolare nel tempo libero può aiutare a tenere lontano il burnout, offrendo una pausa dalla routine, l'opportunità di passare del tempo a fare cose che vi piacciono e momenti da attendere con impazienza.

nel 2022, un sondaggio ha rilevato che_ 89% _dei partecipanti vuole includere un po' di tempo di vacanza nel suo prossimo viaggio aziendale

