Da fare: gestite più account di posta elettronica contemporaneamente e a volte vi perdete le email importanti?

La lotta per cambiare continuamente scheda e non ricevere notifiche tempestive delle email è reale.

Non sarebbe fantastico se poteste gestire tutte le vostre email importanti in un'unica finestra In arrivo e ridurre il sovraccarico? Attivate l'inoltro automatico di Gmail, il metodo perfetto per avere tutte le email in un unico posto.

L'inoltro di Gmail invia automaticamente le email in arrivo da un singolo indirizzo Gmail a un altro indirizzo designato. In questo modo la vostra finestra In arrivo funziona senza problemi, anche quando non la gestite attivamente.

Continuate a leggere per scoprire come impostare l'inoltro automatico in Gmail!

Vantaggi dell'inoltro automatico delle email

L'inoltro delle email reindirizza i messaggi in arrivo utilizzando i server di posta elettronica. Quando lo si imposta, si specifica l'indirizzo email originale e l'indirizzo email di traguardo. Il server email riceve i messaggi in arrivo dall'email di origine e li inoltra all'indirizzo di traguardo.

Questo processo garantisce la ricezione tempestiva di tutti i messaggi in arrivo da account diversi a un unico indirizzo Gmail. Alcuni dei notevoli vantaggi dell'inoltro automatico includono:

1. Convenienza e migliore organizzazione

Tutti noi desideriamo una finestra In arrivo organizzata, ma solo poche persone riescono a implementare il sistema di inoltro automatico finestra In Arrivo Zero strategia efficace. Finestra In arrivo zero significa ridurre la posta elettronica archiviando, cancellando, rispondendo, facendo o delegando attività finché il numero totale di email non lette non sarà, come avete indovinato, pari a zero. Immaginate di fare questo per più finestre In arrivo.

L'inoltro automatico delle email vi risparmia il fastidio di indirizzare tutte le email importanti alla vostra casella di posta principale. Rende la gestione della finestra In arrivo semplificando l'ordinamento delle email con l'uso di filtri ed etichette.

2. Filtraggio delle email

L'impostazione di un filtro di inoltro automatico in Gmail può rendere più fluida la gestione delle email filtrando le email non produttive, di spam o dannose e inviandole alla cartella della spazzatura. In questo modo si mantiene pulita la finestra In arrivo, rendendo più facile concentrarsi sui messaggi ad alta priorità.

3. Accesso rapido alle informazioni importanti

L'inoltro delle email consente di accedere comodamente alle email di più account in un'unica finestra In arrivo. È possibile controllare facilmente qualsiasi thread o allegato email, anche se si utilizza un dispositivo con un account email diverso.

Come inoltrare automaticamente le email in Gmail?

Ecco la guida di passaggio per l'impostazione dell'inoltro automatico in Gmail:

Passaggio 1: accesso a Gmail

Aprite Gmail nel browser e accedete all'account da cui volete inoltrare i messaggi.

Andare su Inoltro e POP/IMAP.

Passaggio 3: Aggiungere un indirizzo di inoltro

Nella sezione "Inoltro", fare clic su Aggiungi un indirizzo di inoltro.

Inserire l'indirizzo del destinatario a cui si desidera inoltrare i messaggi, quindi fare clic su Avanti, Procedi e OK.

Passaggio 4: verifica dell'indirizzo di inoltro

Riceverete un collegato di verifica con un codice di conferma all'indirizzo di inoltro specificato. Fate clic sul collegato di verifica.

Passaggio 5: accedere alle schede di inoltro e POP/IMAP

Tornare alla pagina delle impostazioni e aggiornare il browser. Tornate alla scheda Inoltro e POP/IMAP.

Passaggio 6: impostazione delle opzioni di inoltro

Nella sezione Inoltro, selezionare Inoltra una copia della posta in arrivo a.

Passaggio 7: scegliere un'azione per la copia di Gmail

Selezionate cosa succede alla copia Gmail delle email. È possibile gestire il messaggio originale nella finestra In arrivo in quattro modi.

Mantieni la mia copia nella finestra In arrivo: Si ottiene una copia delle email nel proprio account Gmail originale

Si ottiene una copia delle email nel proprio account Gmail originale **Contrassegnare la mia copia come letta: non apparirà come nuovo messaggio nell'account Gmail

Archivia la mia copia: Questo sposta l'email dalla finestra In arrivo principale

Questo sposta l'email dalla finestra In arrivo principale Elimina la copia Gmail: se non vuoi conservarla affatto

Passaggio 8: salvare le modifiche

Fare clic su Salva modifiche per applicare le impostazioni di inoltro automatico in Gmail.

Come filtrare e inoltrare specifici messaggi di Gmail?

Avete inoltrato tutte le vostre email a un altro account e ora sta annegando nei messaggi? Filtri in soccorso! È possibile applicare un filtro se si desidera inoltrare solo determinati tipi di email. Da fare:

Passaggio 1: aprire Gmail

Accedete al vostro account Gmail tramite un browser.

Passaggio 2: accedere alle opzioni di ricerca

Andate nella parte superiore della pagina e fate clic sul pulsante Mostra opzioni di ricerca nel campo Cerca posta.

Passaggio 3: specificare i criteri di filtro

Definite i criteri di filtro. Sia che si tratti di filtrare per mittente, parole chiave o argomenti, i filtri di Gmail sono in grado di ordinare tutto. Una volta configurati, fare clic su Crea filtro.

Passaggio 4: Impostazione dell'indirizzo di inoltro

Nella pagina successiva, selezionare la casella Inoltra a e selezionare il gruppo o l'indirizzo email a cui inoltrare messaggi specifici.

Passaggio 5: creare un filtro

Fate clic su Crea filtro e voilà! La configurazione dell'inoltro email su misura è pronta.

Come disattivare l'inoltro automatico?

L'inoltro automatico in Gmail può semplificare il flusso di lavoro, ma non si sa mai quando è necessario disattivarlo. Forse non avete più bisogno che le email vengano inviate a un altro account, o forse state rafforzando la sicurezza.

Qualunque sia la ragione, ecco i passaggi per disattivare l'inoltro automatico in Gmail:

Passaggio 1: accedere a Gmail

Aprite l'account Gmail da cui volete interrompere l'inoltro dei messaggi.

Passaggio 2: aprire le impostazioni

Fare clic su Impostazioni in alto a destra e selezionare Vedi tutte le impostazioni.

Passaggio 3: andare alle impostazioni dell'inoltro

Selezionate la scheda Inoltro e POP/IMAP nella pagina delle impostazioni.

Passaggio 4: Disattivare l'inoltro

Disattivate l'inoltro nella sezione "Inoltro".

Passaggio 5: salvare le modifiche

Toccare Salva modifiche per disattivare l'inoltro automatico in Gmail.

Come gestire le notifiche di inoltro in Gmail?

Se dopo aver impostato l'inoltro delle email viene visualizzato un avviso di inoltro nella finestra In arrivo, non c'è alcun problema: è solo un'amichevole promemoria. Tuttavia, se vedete questo avviso e non avete impostato l'inoltro, potrebbe esserci qualcosa che non va. Ecco cosa dovete fare immediatamente:

Mettere in sicurezza l'account: Cambiare la password per bloccare l'accesso non autorizzato all'account Gmail

Cambiare la password per bloccare l'accesso non autorizzato all'account Gmail Disattivare l'inoltro: Utilizzare i passaggi precedenti per disattivare l'inoltro

Queste misure proteggeranno il vostro account e impediranno l'inoltro non autorizzato delle vostre email.

Fantastico! È ora possibile inoltrare qualsiasi messaggio email e gestire la vostra finestra In arrivo di Gmail senza problemi.

Casi d'uso dell'inoltro di email

L'inoltro delle email non è solo una questione di comodità: cambia il modo di gestire le email. Ecco come vi aiuta ottimizzare il flusso di lavoro delle email e aumentare l'efficienza:

1. Email marketing efficiente

Se il vostro team utilizza più email per inviare campagne di marketing personalizzate, l'inoltro automatico può aiutarvi a tracciare e monitorare tutte le campagne da un luogo centralizzato. In questo modo è possibile rispondere immediatamente alle query e gestire facilmente le richieste dei clienti.

Provate il Modello di ClickUp per l'email marketing per semplificare la gestione delle campagne. Vi aiuta a pianificare, programmare e monitorare le vostre email senza sforzo. È inoltre possibile automatizzare l'invio di email in base al comportamento degli utenti e inviare messaggi mirati al momento giusto.

Utilizzate funzionalità/funzione come gli stati personalizzati per monitorare lo stato della campagna e i campi personalizzati per gestire i dettagli essenziali per un facile accesso e organizzazione.

Email marketing efficiente

2. Integrazione con il CRM e il software commerciale

L'inoltro delle email lavora senza problemi con i sistemi di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e con i software commerciali, aiutando i team a creare finestre In Arrivo condivise per una collaborazione efficace.

L'impostazione delle regole di inoltro consente di garantire che le email dei clienti più importanti vengano inviate automaticamente al CRM o al software commerciale. Questo vi aiuta a gestire i contatti in modo più efficiente, a tenere traccia delle conversazioni con i clienti e a semplificare i processi commerciali.

L'inoltro automatico indirizza immediatamente le email in arrivo alla persona o al sistema appropriato. Ciò significa tempi di risposta più rapidi, migliori tassi di conversione delle conversazioni e un aumento generale dell'efficienza commerciale.

3. Integrazione con software di marketing e automazione

Inoltrando le email relative al marketing ai team giusti, è possibile migliorare i lavori richiesti dal marketing. Diventa più facile gestire le campagne e monitorare le metriche di marketing.

Come può ClickUp aiutarvi a inoltrare automaticamente le email e a semplificare i flussi di lavoro?

Sebbene l'inoltro automatico di Gmail aiuti a monitorare tutte le email sul posto di lavoro, è comunque necessario filtrare e ordinare i thread. Alcune email potrebbero andare perse a causa della confusione, facendovi perdere discussioni importanti.

Provate ClickUp uno dei migliori Alternative all'area di lavoro di Google per evitare il sovraccarico di email e migliorare l'efficienza. ClickUp è un software per la produttività, la collaborazione e il project management che aiuta a fissare obiettivi, assegnare attività, monitorare lo stato di avanzamento e fare brainstorming di idee, tutto in un unico posto.

Il Soluzione ClickUp per il project management delle email consente di gestire le e-mail direttamente all'interno di ClickUp. È possibile ricevere e-mail, inviare risposte, allegare le e-mail alle attività e collegare le e-mail alle attività.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/clickup-email-project-management.gif

/$$$img/

gestite tutte le vostre email in un unico posto con ClickUp Email Project Management Solution

Creare facilmente le attività

La parte migliore è che potete anche creare e assegnare attività tramite email e notificarle automaticamente al vostro team. Utilizzate la funzione Integrazione di ClickUp con Gmail per aggiungere le email stellate come attività di ClickUp.

Per utilizzare le email per la creazione di attività, accedere a qualsiasi attività di ClickUp:

Fare clic sull'icona ellisse ...

Selezionare Invia email all'attività

Copiare l'indirizzo collegato e impostarlo come indirizzo di inoltro in Gmail (come mostrato sopra al passaggio 3)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image18-1400x790.png Creare facilmente attività /$$$img/

creare e gestire attività tramite email con l'integrazione di ClickUp con Gmail_

Aggiungete facilmente commenti e risposte ai messaggi relativi alle attività attraverso le email, mantenendo tutte le comunicazioni e gli allegati in un unico posto. Utilizzate email in ClickUp per rimanere concentrati e ridurre al minimo le distrazioni rispondendo alle notifiche direttamente all'interno della vostra email.

Impostare le notifiche e allegare le email

Allegate le email alle attività per portare le intere conversazioni nell'area di lavoro di ClickUp. Potete anche programmare le attività impostando le date di inizio e di scadenza direttamente dalla vostra finestra In arrivo, in modo da non perdere mai una scadenza.

Automazione delle email

Automazioni delle email per una gestione del flusso di lavoro senza interruzioni con la funzione Automazione delle email con il modello ClickUp .

Vi aiuta a visualizzare l'intero processo di automazione, a organizzare e a gestire le attività di email per assicurarsi che tutto sia nella giusta direzione e per triggerare automaticamente le email nei momenti ottimali, riducendo il lavoro richiesto. È anche possibile tracciare le campagne email impostando campi personalizzati, come 'oggetto email' e 'destinatari'

Automazioni per le email

Ecco come potete utilizzare il modello:

Impostare l'automazione: Connettere l'account di posta elettronica, creare trigger e mappare le email da inviare

Connettere l'account di posta elettronica, creare trigger e mappare le email da inviare Creare le email: Personalizzare ogni messaggio e aggiungere contenuti e immagini rilevanti

Personalizzare ogni messaggio e aggiungere contenuti e immagini rilevanti **Programmare le email: pianificare l'invio delle email utilizzando la visualizzazione Calendario

Monitorare e regolare: Monitorare le prestazioni delle campagne email osservando metriche come tassi di apertura, tassi di clic e disiscrizioni

Considerazioni e best practice per l'inoltro automatico delle email

Quando si imposta l'inoltro automatico in Gmail, è importante utilizzare le giuste impostazioni strategie di gestione delle email in modo da poter sfruttare l'inoltro delle email come un professionista:

1. Precauzioni per la privacy e la sicurezza dei dati

L'inoltro delle email è molto comodo. Ma indovinate un po'? È ancora più comodo per gli hacker. Quando inoltrate i messaggi, potete esporre le vostre informazioni sensibili a utenti non autorizzati.

Se i cyber-intrusi hanno accesso al vostro account di posta elettronica, possono modificare le impostazioni di inoltro per inviare le email a se stessi, causando potenziali violazioni dei dati. Pertanto, se volete inoltrare messaggi, siate prudenti e mantenete sicuro il vostro account email.

Fortunatamente, i passaggi seguenti possono garantire la vostra sicurezza:

**Controllare regolarmente le regole di inoltro automatico per individuare e correggere configurazioni non autorizzate o sospette. Utilizzare strumenti per rilevare i rischi per la sicurezza, come destinazioni di inoltro insolite o attività di inoltro su larga scala

Rilevamento proattivo: Impostare il monitoraggio in tempo reale per identificare e risolvere rapidamente qualsiasi comportamento insolito di inoltro automatico. Creare avvisi per i team di sicurezza per agire immediatamente sulle potenziali minacce

Impostare il monitoraggio in tempo reale per identificare e risolvere rapidamente qualsiasi comportamento insolito di inoltro automatico. Creare avvisi per i team di sicurezza per agire immediatamente sulle potenziali minacce Crittografia delle informazioni sensibili: Implementare la crittografia delle informazioni sensibili. Questo richiederà a un potenziale attore di minacce di ottenere un certificato privato e una chiave di crittografia prima di decifrare un messaggio, aggiungendo un ulteriore livello di sicurezza

Implementare la crittografia delle informazioni sensibili. Questo richiederà a un potenziale attore di minacce di ottenere un certificato privato e una chiave di crittografia prima di decifrare un messaggio, aggiungendo un ulteriore livello di sicurezza **Se non avete più bisogno dell'inoltro automatico, disabilitate la funzionalità/funzione

2. Monitorare e gestire le email inoltrate automaticamente

Una volta impostato l'inoltro automatico delle email, è essenziale monitorare e gestire correttamente il processo per evitare di perdere messaggi importanti. Ecco come monitorare e gestire le email inoltrate automaticamente:

Test completo delle regole di inoltro delle email:

Quando si imposta per la prima volta l'inoltro automatico in Gmail e ogni volta che si modificano le impostazioni, testare accuratamente tutto. Inviate email di prova da account diversi utilizzando il metodoModelli di Gmaile verificare che raggiungano gli indirizzi previsti

Gestite attivamente il vostro account email principale. Non ignorate la vostra finestra In arrivo principale: se l'inoltro viene interrotto, i messaggi potrebbero andare persi

Controllate regolarmente l'account principale e impostate le notifiche come backup

Gestire i duplicati di email nell'inoltro

Impostate l'inoltro in modo che le email vengano inviate come allegati anziché come testo. In questo modo si evita che il contenuto dell'email venga duplicato nel corpo di un nuovo messaggio

Disattivare l'opzione di mantenere una copia delle email inoltrate nella finestra In arrivo originale. In questo modo si evita di ricevere due copie di ogni email

Assicurarsi di non avere più regole di inoltro che inviano email allo stesso indirizzo. Eliminate le regole ridondanti per evitare duplicati

Chiedete ai destinatari di controllare le cartelle di spam per le copie extra delle email, poiché i duplicati vengono talvolta segnalati come spam

Questi passaggi vi aiuteranno a mantenere la vostra finestra In arrivo libera e vi assicureranno di ricevere una sola copia di ogni email.

3. Conoscere il protocollo di accesso ai messaggi Internet e il protocollo Post Office

IMAP (Internet Message Access Protocol) e POP (Post Office Protocol) sono protocolli di posta elettronica progettati per recuperare le email dal server.

Le email sono un sistema composto da due parti: il client di posta elettronica (un'app sul computer o sullo smartphone) e il server di posta elettronica. Affinché queste due parti si sincronizzino correttamente, devono parlare la stessa lingua o protocollo.

È qui che entrano in gioco POP e IMAP. Sono gli standard comuni che permettono ai client e ai server di email di comprendersi a vicenda.

IMAP e POP svolgono un ruolo cruciale nell'inoltro automatico delle email, determinando le modalità di accesso e archiviazione delle stesse:

Protocollo di accesso ai messaggi Internet

IMAP consente di accedere alle email da più dispositivi, poiché conserva le email sul server. Quando si imposta l'inoltro automatico delle email, IMAP assicura che i messaggi inoltrati siano coerenti su tutti i dispositivi, semplificando la gestione della finestra In arrivo ovunque ci si trovi.

Post Office Protocol

POP scarica le email sul dispositivo e in genere le cancella dal server. Se si utilizza POP con inoltro automatico, è possibile che le email inoltrate siano presenti solo sul dispositivo in cui è stato impostato. Questo può limitare l'accessibilità da altri dispositivi.

Comprendendo il funzionamento di IMAP e POP, è possibile impostare l'inoltro automatico delle email in modo ottimale. In questo modo le email saranno gestite in modo coerente e conveniente su tutti i dispositivi.

Automazione della creazione di attività tramite email con ClickUp

Ed ecco fatto! Ora sapete come inoltrare le email su Gmail sia manualmente che automaticamente. Si tratta di una svolta per la gestione della finestra In arrivo senza la noiosa attività di copiare, incollare o inoltrare individualmente ogni messaggio.

Per migliorare il project management, integrate ClickUp con Gmail. Se si inseriscono elementi di azione, è possibile creare automaticamente nuove attività di ClickUp, mantenendo tutto organizzato in un unico posto. Iscriversi a ClickUp per impostare l'inoltro automatico delle email e ottimizzare il flusso di lavoro!