Modelli gratuiti di Fogli Google per tenere traccia delle spese e ottimizzare le tue finanze

Il pensiero dei budget e delle spese ti fa venire il mal di testa?

Benvenuto nel club, quello in cui tutti lottano per gestire le proprie finanze, sudano copiosamente mentre monitorano le spese e vanno in tilt ogni volta che devono stabilire un budget.

Ma aspetta. Non sei male nella gestione delle finanze. Ti mancano solo gli strumenti giusti.

Fogli Google è stato lo strumento di riferimento per il monitoraggio delle spese, soprattutto per le persone che non sono esperte di tecnologia, grazie alla sua semplicità e alla sua curva di apprendimento minima. Ma come si fa a partire con il piede giusto?

In questo post del blog condivideremo i tre migliori modelli di Fogli Google per il monitoraggio delle spese, che ti aiuteranno a gestire meglio le tue spese personali e aziendali.

Cosa rende un modello di foglio di lavoro per il monitoraggio delle spese su Fogli Google un buon modello?

Un buon modello di foglio di lavoro per il monitoraggio delle spese aziendali in Fogli Google deve essere intuitivo, facile da usare e personalizzabile. Le funzionalità/funzioni chiave di un modello di nota spese efficace includono:

Categorie chiaramente definite: Dovrebbe avere categorie per vari costi come costi fissi, costi variabili e ulteriori sottocategorie all'interno di ciascuna delle categorie più ampie

Automazioni: Un buon modello ha formule preinserite per calcolare automaticamente i costi totali, le spese, il surplus di cassa, ecc.

Supporti visivi: Il tuo modello di monitoraggio delle spese dovrebbe essere in grado di creare automaticamente grafici per identificare le tendenze relative alle spese

Flessibilità: Sebbene sia importante definire chiaramente le categorie e utilizzare ausili visivi, è fondamentale anche la flessibilità di aggiungere o eliminare una voce o personalizzare il modello in base al proprio marchio

Collaborazione: Il modello dovrebbe anche consentire una collaborazione senza soluzione di continuità con altri utenti per monitorare le spese aziendali complessive

Queste funzionalità/funzioni rendono i modelli di Fogli Google il miglior strumento per tenere traccia delle spese per la contabilità.

I 3 migliori modelli di Fogli Google per tenere traccia delle spese da provare

Diamo un'occhiata a tre modelli gratuiti che possono semplificare notevolmente la gestione delle tue finanze.

1. Modello di report mensile delle spese aziendali

Se desideri un tracker delle spese mensili funzionale e ben formattato per scopi aziendali, il modello di report mensile delle spese aziendali è quello che fa per te.

Puoi utilizzare questo modello per semplificare il report mensile delle spese aziendali creando fogli individuali per i tuoi dipendenti. Questo ti aiuta a visualizzare in modo completo tutte le spese in un foglio master.

È inoltre possibile utilizzare più filtri, come il nome del dipendente, l'ID del dipendente, il reparto, ecc., per visualizzare le spese mensili in diversi formati. Ciò che rende il tutto più interessante è che è possibile personalizzare il modello con i colori e i font del proprio marchio e stamparlo o scaricarlo secondo necessità.

2. Modello di foglio delle spese

Se stai utilizzando un modello di foglio di monitoraggio delle spese di Google Sheet per la prima volta, ti piacerà sicuramente questo modello di foglio di monitoraggio delle spese semplice e intuitivo.

Tutto quello che devi fare è aggiungere i dettagli delle tue spese, come una breve descrizione e l'importo. Tutto qui! Il foglio calcola automaticamente le tue spese totali e ti fornisce anche il risparmio totale. Puoi anche visualizzare le tue transazioni, entrate, spese e risparmi in un grafico a torta.

Utilizza questo modello per monitorare varie spese, dalle spese domestiche quotidiane ai pagamenti del mutuo, ai premi assicurativi e alle fatture della carta di credito.

3. Modello per il monitoraggio delle spese di viaggio

Se lavori in un'azienda in cui i dipendenti viaggiano spesso, questo modello di registro delle spese di viaggio semplice e intuitivo è indispensabile.

Il modello ti consente di monitorare facilmente i dettagli del viaggio di ciascun dipendente e di visualizzare le spese totali sostenute durante un viaggio. Fornisce inoltre categorie separate di spese, in modo da sapere quanto denaro viene speso per biglietti aerei, vitto e alloggio.

Puoi monitorare queste informazioni per individuare le aree in cui è possibile ridurre i costi. Crea facilmente schede separate per ciascun dipendente in un unico foglio e monitora le spese di viaggio complessive.

Limiti dell'utilizzo di Fogli Google per il monitoraggio delle spese

I modelli di monitoraggio delle spese di Fogli Google sono ottimi per i principianti, ma hanno alcune limitazioni che potrebbero non aiutarti a gestire completamente le tue spese:

Inserimento manuale dei dati: dovrai inserire manualmente i dettagli delle spese, rendendo l'intera attività di monitoraggio delle spese dispendiosa in termini di tempo e soggetta a errori Complessità: le funzionalità/funzioni avanzate di Fogli Google, come la creazione di grafici (grafici a torta, grafici radar, grafici di stato), la convalida dei dati e l'ordinamento, richiedono la conoscenza di formule e funzioni che potrebbero non essere intuitive per tutti gli utenti Scalabilità: gestire grandi set di dati o monitoraggi finanziari complessi può ostacolare la scalabilità delle organizzazioni più grandi Sicurezza: la condivisione di dati finanziari sensibili è motivo di preoccupazione senza impostazioni di condivisione adeguate Integrazione: l'integrazione diretta con software bancari o finanziari è limitata quando si lavora con Fogli Google Personalizzazione: le personalizzazioni avanzate potrebbero richiedere conoscenze di scripting, rendendo i modelli di Fogli Google meno adatti agli utenti non esperti di tecnologia

ClickUp: la migliore alternativa ai modelli di monitoraggio delle spese di Fogli Google

Il monitoraggio delle spese da solo non è sufficiente per far prosperare la tua azienda. Hai bisogno di una strategia finanziaria adeguata, che comprenda l'identificazione delle tendenze e l'individuazione delle opportunità di risparmio.

Sebbene creare un modello di nota spese in Excel e Fogli Google sia facile, questi strumenti forniscono solo informazioni di base.

Hai bisogno di un software avanzato come ClickUp per ottimizzare la gestione delle spese. Si tratta di una piattaforma all-in-one che ti aiuta a collaborare con il tuo team per semplificare il budget e le spese aziendali. I modelli di monitoraggio delle spese di ClickUp automatizzano il monitoraggio e il controllo delle spese e forniscono analisi dettagliate.

Ecco i cinque migliori modelli di monitoraggio delle spese di ClickUp che puoi utilizzare per padroneggiare la pianificazione finanziaria.

1. Modello di report delle spese di ClickUp

Scarica questo modello Tieni traccia e gestisci tutti i tuoi costi con questo modello di report delle spese di ClickUp

Il modello di nota spese ClickUp ti aiuta a tenere traccia di tutte le spese personali e aziendali in un unico posto. Vuoi aggiungere diverse categorie di spese? Apri la vista Tabella di ClickUp per iniziare. Vuoi vedere quanto hai pagato a fornitori e appaltatori? Controlla le dashboard in ClickUp per avere una panoramica.

La parte migliore di questo modello è che puoi impostare stati personalizzati per monitorare i pagamenti approvati e rifiutati e applicare campi personalizzati per gestire la data di pagamento, il beneficiario e i dettagli dell'importo.

Il modello di nota spese ClickUp ti aiuta a registrare le spese dei diversi reparti aziendali in modo da poter gestire il budget di ogni team. Offre inoltre informazioni preziose sulle spese aziendali, previsioni sulle spese future e impostazioni di strutture di ripartizione dei costi per i progetti.

2. Modello di report mensile delle spese di ClickUp

Scarica questo modello Documenta facilmente le tue spese con il modello di report mensile delle spese di ClickUp

Pagamenti ritardati, frequenti scoperti bancari e un aumento dei debiti sono tutti segni di un flusso di cassa insufficiente.

Un modo per migliorare la gestione del flusso di cassa è monitorare e gestire regolarmente le spese. È qui che entra in gioco il modello di report mensile delle spese di ClickUp. Questo modello intuitivo consente di impostare i dettagli del budget mensile e monitorare le spese rispetto al budget stabilito.

Puoi utilizzare le informazioni generate da questo modello per l'analisi costi-benefici e il miglioramento del flusso di cassa. Monitorando le spese mensili, puoi controllare in modo efficiente il tuo budget annuale e lo stato dei tuoi progressi finanziari.

Con questo modello, puoi monitorare facilmente dove e quanto spendono i tuoi dipendenti. Dagli hotel ai trasporti ai pasti, puoi definire l'importo assegnato in un foglio di calcolo del budget e analizzare il flusso di cassa in uscita.

Personalizza il modello per visualizzare le spese fisse e variabili e utilizza i dashboard di ClickUp per prevedere le spese future.

3. Modello di nota spese dei dipendenti di ClickUp

Scarica questo modello Tieni traccia delle spese mensili dei dipendenti con il modello di report delle spese mensili di ClickUp

Gestire le spese dei dipendenti può essere un compito arduo. È necessario tenere traccia delle ricevute, classificare le spese, verificarle ed elaborare i rimborsi. Il modello di report mensile delle spese di ClickUp semplifica l'intero processo.

Puoi monitorare le spese dei dipendenti in tempo reale, esaminare e approvare le spese e creare report dettagliati per monitorare i modelli di spesa. Aumenta la precisione e riduce i tempi di elaborazione, garantendo la soddisfazione tua e dei tuoi dipendenti.

4. Modello di reportistica e spese aziendali di ClickUp

Scarica questo modello Consenti ai tuoi colleghi di inviare facilmente le spese aziendali con il modello Business Expense and Report di ClickUp

Vuoi monitorare il tuo budget e le tue spese in un unico posto per vedere lo stato di salute finanziaria della tua azienda? Il modello ClickUp Business Expense and Report ti aiuta a fare proprio questo. I membri del tuo team possono aggiungere facilmente le loro spese, rendendo più facile conoscere le spese esatte di ogni reparto.

Puoi visualizzare le spese e trovare opportunità di risparmio. Le funzionalità di monitoraggio automatico del tempo e di avviso di dipendenza in questo modello funzionano alla grande per la gestione complessiva dei costi di progetto.

Cosa c'è di più? Il modello offre diverse viste per migliorare l'analisi e la reportistica delle spese. Puoi provare la vista Report spese aziendali per monitorare le spese e la vista Bacheca approvazioni per approvare o rifiutare le richieste di spesa.

5. Modello di nota spese per piccole imprese di ClickUp

Scarica questo modello Rimani organizzato e tieni sotto controllo le finanze della tua piccola impresa con il modello di report delle spese aziendali di ClickUp

Le piccole imprese hanno difficoltà a gestire le proprie spese. Mancano di risorse, devono affrontare vincoli di flusso di cassa, hanno costi operativi elevati e un accesso limitato al credito, oltre a numerosi altri fattori che rendono difficile la loro sopravvivenza finanziaria.

Hai bisogno di un modello specializzato per risolvere questi problemi specifici. Il modello di report delle spese per piccole imprese di ClickUp è esattamente ciò che fa al caso tuo. Automatizza il monitoraggio delle spese, ti aiuta a risparmiare tempo e risorse e crea grafici e tabelle intuitivi per ottenere informazioni più dettagliate sulle prestazioni finanziarie della tua azienda.

Puoi utilizzarlo per creare attività per monitorare le tue spese. La parte migliore? Crea anche report fiscali per ridurre gli oneri di conformità.

Semplifica le tue finanze con i modelli di registro delle spese

I modelli di Fogli Google sono ottimi per il monitoraggio delle finanze, ma richiedono troppo lavoro per inserire le spese, ordinarle per categorie e calcolare le spese totali.

Inoltre, i modelli di Fogli Google non dispongono di analisi avanzate, rendendo difficile individuare le tendenze di spesa. Invece, puoi utilizzare modelli avanzati come quelli di ClickUp per automatizzare e semplificare il monitoraggio delle spese.

Con i modelli di monitoraggio delle spese di ClickUp, puoi pianificare proposte di budget, monitorare le spese, individuare tendenze, trovare opportunità di risparmio e fare previsioni di budget, tutto in un unico posto.

Iscriviti gratis su ClickUp per organizzare e monitorare meglio le tue spese.