Come si fa a stabilire le giuste aspettative come manager?

I dipendenti hanno bisogno di qualcosa di più di un buon assegno di stipendio. Quindi, cosa vogliono veramente?

È emerso che ai dipendenti interessano gli obiettivi, le conversazioni e, soprattutto, un buon manager. Secondo Gallup, il manager rappresenta 70% della variazione nell'impegno del team.

Ma non c'è niente di più sbagliato di un'azienda che dice: "Gestisci e basta, ok? Non è così difficile" Soprattutto quando si tratta di un manager per la prima volta o qualcuno con un'esposizione limitata alle responsabilità.

Volete fare la cosa giusta per il vostro team, in modo che si impegni e raggiunga i propri obiettivi. Per questo motivo è necessario stabilire aspettative chiare e comunicare in modo efficace per creare una forza lavoro agile e resiliente.

Vediamo tutto quello che c'è da sapere sulla definizione delle aspettative dei manager per liberare il pieno potenziale della vostra forza lavoro.

Perché è importante definire le aspettative dei manager?

La definizione di aspettative chiare sul posto di lavoro è estremamente importante per garantire un senso di scopo, direzione e successo.

Con aspettative chiare sugli obiettivi e sulle metriche chiave di performance, tutti i membri del team capiscono come si presenta il successo, evitando così confusione o errori di comunicazione.

Soprattutto, questo porta a una maggiore responsabilità, che sblocca una forza lavoro produttiva ed efficiente. Questo garantisce che tutti i progetti vengano completati senza ritardi e secondo i KPI stabiliti per il successo.

Come definire le aspettative dei manager?

Ora che sappiamo che la definizione delle aspettative dei manager è importante, come possiamo stabilirle? Ecco quattro consigli utili per aiutarvi:

1. Stabilire obiettivi chiari e specifici

Iniziate con una comunicazione chiara per definire le aspettative. Il quadro degli obiettivi SMART è un metodo comunemente usato dai manager per stabilire obiettivi chiari per la gestione dei progetti.

Ma cos'è un obiettivo SMART?

Sono definiti come Specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e vincolati nel tempo. Ciò significa che ogni obiettivo di progetto deve includere ciò che deve essere realizzato, come monitorare i progressi, se è realistico e raggiungibile, se si allinea con le responsabilità lavorative del singolo e con gli obiettivi aziendali e, infine, se ha una scadenza.

Un buon esempio di obiettivo SMART potrebbe essere quello di creare un programma di formazione che riduca del 10% il tempo dedicato al servizio clienti entro 3 mesi.

concentratevi sui vostri obiettivi a breve e a lungo termine con_ ClickUp Goals

2. Comunicare chiaramente con il proprio team

Per stabilire aspettative chiare con il vostro team, saltate il gergo e andate al punto. Istruzioni brevi ma chiare possono comunicare meglio il vostro punto di vista. Aiuta i team ad assorbire le informazioni necessarie per lavorare sui loro compiti.

Dovete anche garantire aggiornamenti costanti tramite riunioni, e-mail o rapidi check-in, in modo che tutti rimangano informati.

consentire ai nuovi dipendenti e alla dirigenza di comunicare sui compiti utilizzando i tag assegnati commenti su ClickUp e tags_ClickUp

3. Abbinare le aspettative alle metriche e al feedback

Tuttavia, dopo aver stabilito gli obiettivi e la comunicazione, l'ultima fase della definizione delle aspettative è forse la più importante: collegare le aspettative alle metriche e al feedback.

I membri del team devono capire come verranno valutate le loro prestazioni. Le metriche devono essere obiettive, misurabili e chiaramente definite. Se possibile, incorporate domande di valutazione a 360 gradi da parte dei colleghi, dei clienti e di voi per capire come si sono comportati.

Questo sondaggio può essere facilmente lanciato attraverso Modello di modulo di feedback di ClickUp che può aiutare a creare una piattaforma per esprimere preoccupazioni e opinioni. I membri del vostro team possono raccogliere informazioni preziose sulla loro etica lavorativa, sulle loro prestazioni e sulle loro abilità sociali attraverso questi moduli completamente personalizzabili, dotati di analisi dei dati e di approfondimenti.

Il modello di modulo di feedback di ClickUp può creare questionari di valutazione a 360 e sondaggi personalizzati per consentire ai membri del vostro team di ottenere un feedback.

Come abbiamo stabilito, per essere un manager non basta delegare i compiti. I punti salienti del libro di Camille Fournier Il percorso del manager può essere scomposto per voi!

Le 10 principali aspettative di un buon manager

Ora che abbiamo capito come definire le aspettative di un manager, analizziamo le 10 principali aspettative di un buon manager

1. Comunicazione efficace

È necessario identificare e regolare i canali di comunicazione per tutte le discussioni sul progetto. Ma la verità è che le lunghe riunioni per gli aggiornamenti del progetto possono essere una perdita di tempo, mentre le comunicazioni tendono a perdersi su diversi canali, come Slack, e-mail, ecc.

Puntate a creare un piano di comunicazione completo che delinei le strategie e gli obiettivi della comunicazione interna ed esterna all'interno di un'organizzazione.

Un buon piano deve includere i destinatari, i tipi di messaggi, le modalità e la frequenza di comunicazione. Più il piano è completo, meglio sarà per il successo del progetto. Modelli di piano di comunicazione come il Modello di piano di comunicazione ClickUp sono costruiti con molte sezioni in cui vengono specificati i dettagli del progetto, gli obiettivi, la sintesi, l'analisi, la ricerca e l'analisi dei concorrenti. Questo garantisce che tutte le informazioni importanti siano contenute in un unico documento centralizzato.

Il modello di piano di comunicazione di ClickUp è uno strumento efficace per stabilire canali di comunicazione efficaci!

2. Elogio e riconoscimento

I dipendenti non apprezzati hanno maggiori probabilità di sentirsi frustrati se non vengono riconosciuti. Infatti, l'80% dei dipendenti lavorerebbe di più, forse anche in modo più intelligente, se fosse apprezzato.

Questo li ispira a dare il meglio delle loro capacità e rinforza il comportamento desiderato. Questo può anche aiutare a fidelizzare i dipendenti e ad aumentare le entrate e la produttività.

_"Ci sono solo due modi per influenzare il comportamento umano: si può manipolare o ispirare"

Simon Sinek, iniziare con il perché

3. Promuovere una cultura forte

In qualità di manager, avete la responsabilità di sviluppare una cultura aziendale in cui ogni collaboratore si senta ascoltato e valorizzato, al di là di elogi e riconoscimenti.

Una cultura forte sul posto di lavoro è la spina dorsale di qualsiasi azienda di successo. Può aiutare a unire i dipendenti, a costruire fiducia e motivazione e a creare un'identità unica.

Ma può essere difficile. È qui che Il modello di cultura aziendale di ClickUp arriva! Si tratta di un modello facile da usare e personalizzabile che può aiutarvi a visualizzare e allineare il vostro team su ciò che conta, a dare priorità alle iniziative di crescita culturale e, soprattutto, ad aumentare l'unità tra i compagni di squadra.

Utilizzate lo strumento Cultura aziendale di ClickUp per creare una messaggistica interna che vi aiuti ad essere precisi nella missione della vostra organizzazione.

4. Gestione del progetto

In qualità di manager (anche di manager alle prime armi ), avrete più progetti con diversi team alle vostre dipendenze. È meglio stabilire processi e sistemi per rendere il lavoro più organizzato ed efficiente per voi e per i membri del vostro team.

Strumenti come modelli di piani di lavoro forniscono obiettivi specifici che aiutano a organizzare, pianificare, comunicare e dare priorità al lavoro. Possono includere sezioni come gli obiettivi e le finalità del progetto, gli indicatori di performance, i tempi, l'allocazione delle risorse, ecc.

5. Delegare i compiti in modo trasparente

Tutti i membri del team si aspettano che voi deleghiate i compiti in modo efficace per ottenere un risultato efficiente gestione del carico di lavoro. Per pianificare i prossimi progetti in base alla capacità dei membri del team ogni settimana, si può usare Il Modello di carico di lavoro dei dipendenti di ClickUp. Con questo modello è possibile vedere la quantità di lavoro assegnata ai singoli collaboratori. Tutti i dipendenti sanno cosa ci si aspetta da loro e questo previene il burnout. Il monitoraggio del carico di lavoro diventa più facile grazie alle stime dei tempi, ai punti di sprint, ecc.

Ciò contribuisce ad aumentare l'efficienza e a promuovere la collaborazione tra reparti e team.

Il modello di gestione del carico di lavoro di ClickUp può aiutarvi a ottenere un quadro preciso del carico di lavoro dei dipendenti.

6. Mantenete i vostri impegni

Come manager, dovete mantenere le vostre promesse. Prima di impegnarvi, comprendete i passaggi necessari e portateli a termine.

Quando i dipendenti vedono che i manager mantengono i loro impegni, li incoraggiano a impegnarsi di più e a sentirsi più legati al progetto e al team. Quando viene avviata una catena di promesse, si contribuisce a stabilire la fiducia e la credibilità, che portano al successo dell'organizzazione.

7. Promuovere la crescita professionale

I manager influenzano in modo significativo la carriera di un dipendente e ogni membro del team ne è consapevole. Pertanto, è necessario identificare attivamente i punti di forza e di debolezza del team per assegnare responsabilità che facciano leva sulle loro capacità e massimizzino le prestazioni.

Con Modello di percorso professionale di ClickUp il modello di percorso di carriera di ClickUp, che è stato creato per aiutare i membri del team a capire quali sono le competenze da sviluppare per raggiungere i loro obiettivi di carriera, potrebbe facilitare la fornitura di feedback, la misurazione delle prestazioni, ecc. Potrebbe essere più facile per voi fornire feedback, misurare le prestazioni, ecc. I modelli di mappa di carriera diventano uno strumento potente per aiutare i manager e i membri del loro team a visualizzare chiaramente la progressione della loro carriera.

La funzione Modelli di percorso di carriera di ClickUp semplifica il monitoraggio delle tappe di carriera dei vostri dipendenti.

8. Gestione del rischio

Un manager deve essere rapido e deciso nell'affrontare i rischi. Si potrebbe stabilire un approccio strutturato per identificare e valutare i rischi e dare priorità alle strategie di mitigazione efficaci. Inoltre, è importante formare ogni membro del team a essere intuitivo e a comunicare i rischi in modo proattivo.

Modelli come Modello di registro dei rischi di ClickUp può aiutare a identificare i rischi prima che diventino problemi. Può anche aiutarvi a organizzare le valutazioni dei rischi e a tenere traccia dello stato dei rischi, della proprietà e degli impatti in un unico posto.

Il modello di registro dei rischi di ClickUp offre un metodo completo per tracciare e valutare i rischi che emergono durante i progetti di gruppo.

9. La leadership Leadership vs. Gestione è un dibattito che si trascina da tempo, ma non è detto che un buon manager debba essere anche un buon leader.

I bravi manager hanno una visione per il team che può essere facilmente scomposta in piani attuabili. Pensano fuori dagli schemi per trovare soluzioni ai problemi (se ce ne sono) e sono in grado di motivare le persone con il giusto messaggio e le giuste consegne in modo che la visione possa essere realizzata.

utilizzare funzioni come ClickUp Milestones per guidare il vostro team verso l'obiettivo più grande

Un buon leader deve avere l'integrità necessaria per garantire che nessun dipendente venga trattato ingiustamente e la flessibilità necessaria per adattarsi alle situazioni. Una grande leadership è una combinazione di gestione efficace del team e di pratica, e solo dopo questo i buoni manager diventano grandi leader.

10. Rispettare i confini

Il vostro team è il vostro punto di forza ed è importante rispettare i suoi confini per quanto riguarda il tempo, le questioni personali e lo spazio fisico.

I membri del team devono sentirsi a proprio agio nel rivolgersi a voi per questioni legate al lavoro, senza temere che la loro vita personale venga inutilmente esaminata. Questo contribuisce a creare uno spazio professionale in cui i dipendenti si sentono apprezzati e rispettati solo per il loro contributo.

Soprattutto, per essere un buon manager, deve promuovere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata, che permetta ai suoi collaboratori di ricaricarsi anche al di fuori del lavoro.

Come soddisfare le aspettative come manager?

Essere un manager può essere scoraggiante, ma ogni team fa affidamento su un manager attento che lo guidi nel raggiungimento degli obiettivi organizzativi con il massimo impegno. Ecco alcuni consigli che vi aiuteranno a mantenervi lucidi e proattivi.

Stai aggiornato: Conosci bene l'azienda. Seguite attentamente i cambiamenti nel vostro settore e abbracciate le nuove innovazioni che potete utilizzare per aiutare l'efficienza del vostro team

Conosci bene l'azienda. Seguite attentamente i cambiamenti nel vostro settore e abbracciate le nuove innovazioni che potete utilizzare per aiutare l'efficienza del vostro team Mettere il team al primo posto: Determinare ciò che è meglio per il vostro team. Il vostro team avrà più fiducia nelle vostre decisioni se terrete conto delle loro esigenze mentre le prendete

Determinare ciò che è meglio per il vostro team. Il vostro team avrà più fiducia nelle vostre decisioni se terrete conto delle loro esigenze mentre le prendete Gestione del tempo: Acquisire una visione delle scadenze e delle capacità del vostro team. Pianificate i progetti con largo anticipo per evitare le corse dell'ultimo minuto

Acquisire una visione delle scadenze e delle capacità del vostro team. Pianificate i progetti con largo anticipo per evitare le corse dell'ultimo minuto Migliorare le capacità motivazionali: Aumentare il morale del team esplorando nuovi approcci per ispirarlo a raggiungere gli obiettivi collettivi

Gestire meglio il team con ClickUp

Essere un manager può essere un'esperienza travolgente, in quanto è necessario gestire molteplici aspettative tra il team e il management superiore per gestire i progetti in modo efficace. Il vostro obiettivo principale come manager dovrebbe essere quello di sviluppare grandi capacità di gestione del team, in modo da poterlo gestire e contribuire al successo dell'organizzazione.

Un consiglio? Familiarizzare con diversi strumenti, tecniche e modelli per ottimizzare le proprie responsabilità in modo efficace.

