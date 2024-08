Come trarre vantaggio dagli esperti di materia sul lavoro

il 60% dei contenuti presenti su Internet è duplicato", afferma Gary Illyes , analista delle tendenze di Google Webmaster.

Quindi, come si fa a cercare consigli preziosi per progetti complessi o a trovare idee di business innovative quando tutti stanno imparando quasi le stesse tecniche o idee?

Ecco gli esperti di materia (PMI)!

Supponiamo che stiate lanciando una nuova campagna di marketing per un prodotto tecnologico all'avanguardia. Una PMI che si occupa di branding o marketing di prodotti tecnologici può aiutarvi a trovare e definire la vostra proposta di valore.

E questo è solo un esempio. Oltre al tutoraggio e alla guida, il coinvolgimento di esperti di materia nei progetti può spesso portare a opportunità uniche e non sfruttate.

Tuttavia, è essenziale delineare e guidare chiaramente il loro ruolo all'interno di un progetto, in modo che possano aiutarvi nel miglior modo possibile.

In questo blog parleremo degli esperti di materia, del loro ruolo e di come possono contribuire al successo di un progetto.

Che cos'è un esperto di materia?

Un esperto di materia (SME) è una persona con conoscenze, abilità e competenze approfondite e specializzate in un campo specifico.

Può aiutare a navigare tra le sfumature del vostro settore, fornendo preziose intuizioni per la ricerca specifica del settore, il miglioramento dei processi e la gestione dei progetti.

Poiché hanno trascorso anni ad affinare le loro conoscenze in un'area specifica, possono fornire intuizioni uniche su un problema di nicchia del settore che altrimenti potreste avere difficoltà a risolvere.

Anche se il concetto di esperto di materia (SME) può sembrare nuovo, l'idea di base esiste da secoli. Già nell'antica Grecia, tutti sapevano a chi rivolgersi per avere i migliori consigli di filosofia (pensate a Socrate!). Queste erano le PMI originali, anche se allora non le avremmo chiamate così.

Nel 20° secolo, l'ascesa di campi complessi come la psicologia e il management ha creato la necessità di persone con competenze formalizzate per costruire automobili o organizzare un gruppo di persone a lavorare nelle fabbriche (si pensi a Henry Ford). Questi esperti hanno svolto un ruolo fondamentale nel dare forma a tutto, dall'istruzione alle pratiche commerciali come le otto ore di lavoro.

via ford Non possiamo inoltre ignorare il ruolo delle Guerre Mondiali I e II, che hanno ulteriormente evidenziato il valore della conoscenza specialistica delle previsioni meteorologiche, della conoscenza geografica e delle migliori tecnologie di volo.

Il termine stesso di "PMI" è probabilmente un'invenzione della metà del XX secolo, ma il concetto di persone che possiedono conoscenze approfondite e le utilizzano per guidare gli altri esiste da molto tempo.

Le conoscenze di nicchia di una PMI si acquisiscono tipicamente attraverso:

Ampia esperienza

Le PMI hanno affrontato per anni sfide difficili nei rispettivi settori, hanno scoperto i migliori strumenti e tecniche del settore e hanno acquisito competenze per risolvere problemi complessi con approcci unici. È inoltre probabile che siano innovatori o leader sperimentali in una materia specifica. Grazie alla loro profonda conoscenza del settore, possono trovare soluzioni creative più velocemente dei generalisti.

Ad esempio, un project manager del settore edile con decenni di esperienza sul campo può essere una PMI unica per strumenti software di team building specifici per il settore edile.

Formazione rigorosa

Oltre all'esperienza, le PMI possiedono anche titoli di studio avanzati o certificazioni specialistiche che le aiutano ad acquisire competenze tecniche. Per esempio, in ruoli di progetto una certificazione Project Management Professional (PMP) indica una solida base nei metodi di gestione dei progetti, gestione del team e comunicazione con gli stakeholder

Ecco alcuni esempi di come le PMI contribuiscono a diversi settori:

Settore tecnologico: le PMI progettano soluzioni innovative e risolvono problemi complessi. Ad esempio, le PMI che si occupano di sicurezza informatica anticipano le tattiche degli hacker e progettano difese all'avanguardia per salvaguardare i sistemi critici

le PMI progettano soluzioni innovative e risolvono problemi complessi. Ad esempio, le PMI che si occupano di sicurezza informatica anticipano le tattiche degli hacker e progettano difese all'avanguardia per salvaguardare i sistemi critici Industria manifatturiera: le PMI ottimizzano i processi produttivi e garantiscono il controllo della qualità in base agli obiettivi organizzativi. Gli ingegneri robotici, in quanto PMI, vanno oltre la programmazione dei robot. Analizzano le linee di produzione, identificano i colli di bottiglia e ottimizzano i processi per ottenere la massima efficienza e qualità

le PMI ottimizzano i processi produttivi e garantiscono il controllo della qualità in base agli obiettivi organizzativi. Gli ingegneri robotici, in quanto PMI, vanno oltre la programmazione dei robot. Analizzano le linee di produzione, identificano i colli di bottiglia e ottimizzano i processi per ottenere la massima efficienza e qualità Servizi finanziari: Le PMI del settore finanziario si orientano tra le normative e gestiscono i rischi. I responsabili della conformità, ad esempio, decifrano regole complesse, consigliano strategie di riduzione del rischio e assicurano operazioni finanziarie fluide entro i limiti legali

Ruolo di un esperto di materia

Gli esperti di materia sono risorse preziose in qualsiasi settore, grazie alla loro profonda conoscenza ed esperienza.

I ruoli delle PMI rientrano tipicamente in tre categorie principali:

1. Condivisione delle conoscenze e formazione

Diffusione della conoscenza : Le PMI fungono da depositi di conoscenza all'interno delle loro organizzazioni, condividendo le conoscenze e le intuizioni degli esperti con i colleghi e le aziendecomitato direttivomembri con l'aiuto dimodelli di base di conoscenza. Questo può significare creare materiali di formazione, tenere presentazioni o condurre sessioni di condivisione delle conoscenze

: Le PMI fungono da depositi di conoscenza all'interno delle loro organizzazioni, condividendo le conoscenze e le intuizioni degli esperti con i colleghi e le aziendecomitato direttivomembri con l'aiuto dimodelli di base di conoscenza. Questo può significare creare materiali di formazione, tenere presentazioni o condurre sessioni di condivisione delle conoscenze Mentoring e coaching : Le PMI guidano e formano i membri meno esperti dell'organizzazione per creare nel tempo un pool di esperti interni. Questo crea una cultura di apprendimento continuo all'interno dell'organizzazione

: Le PMI guidano e formano i membri meno esperti dell'organizzazione per creare nel tempo un pool di esperti interni. Questo crea una cultura di apprendimento continuo all'interno dell'organizzazione Mantenersi aggiornati sulle ultime tendenze: Si tengono aggiornati sulle ultime tendenze e sugli sviluppi del loro settore, incorporano le nuove conoscenze nel loro lavoro e le condividono con l'organizzazione, se necessario

2. Risoluzione di problemi e processo decisionale

Analizzare problemi complessi : Le PMI eccellono nella scomposizione di problemi complessi in componenti più piccole, nell'identificazione delle cause profonde e nella valutazione delle potenziali soluzioni. La loro profonda comprensione permette loro di valutare i rischi e i risultati in modo più accurato

: Le PMI eccellono nella scomposizione di problemi complessi in componenti più piccole, nell'identificazione delle cause profonde e nella valutazione delle potenziali soluzioni. La loro profonda comprensione permette loro di valutare i rischi e i risultati in modo più accurato Guida strategica : Gli esperti di materia sono pensatori strategici. Forniscono preziose intuizioni e raccomandazioni per un processo decisionale strategico e basato sui dati

: Gli esperti di materia sono pensatori strategici. Forniscono preziose intuizioni e raccomandazioni per un processo decisionale strategico e basato sui dati Assicurazione della qualità: Garantire la qualità all'interno delle organizzazioni definendo e mantenendo standard di alta qualità, controllando i processi esistenti, identificando potenziali colli di bottiglia e raccomandando misure per ottimizzare i processi: tutto questo viene fatto dalle PMI

3. Collaborazione e comunicazione

**Le PMI fungono da collegamento tra i team tecnici (ad esempio, il team di sviluppo del software) e i team non tecnici (il team di marketing). Spiegano concetti complessi con un linguaggio semplice per migliorare la comprensione e l'allineamento di tutte le parti interessate. Ciò favorisce una comunicazione chiara tra i reparti

Collaborazione con altri esperti: Spesso le PMI collaborano con altri esperti del loro settore o di discipline complementari. Queste collaborazioni portano allo sviluppo di soluzioni innovative per problemi impegnativi. Ad esempio, se un team di ingegneri biomedici (PMI nella progettazione di dispositivi medici) collabora per costruire un'applicazione sanitaria personalizzata, avrà bisogno di un PMI del settore sanitario per fornire approfondimenti sulle informazioni relative alla salute. Sarà inoltre necessario un PMI per la sicurezza dei dati per garantire la raccolta, l'archiviazione e la gestione sicura dei dati personali degli utenti

Spesso le PMI collaborano con altri esperti del loro settore o di discipline complementari. Queste collaborazioni portano allo sviluppo di soluzioni innovative per problemi impegnativi. Ad esempio, se un team di ingegneri biomedici (PMI nella progettazione di dispositivi medici) collabora per costruire un'applicazione sanitaria personalizzata, avrà bisogno di un PMI del settore sanitario per fornire approfondimenti sulle informazioni relative alla salute. Sarà inoltre necessario un PMI per la sicurezza dei dati per garantire la raccolta, l'archiviazione e la gestione sicura dei dati personali degli utenti **A volte, i PMI rappresentano le loro organizzazioni in occasione di eventi o conferenze di settore e condividono le loro competenze con un vasto pubblico

Adempiendo a queste responsabilità, i PMI promuovono l'innovazione, contribuiscono al processo decisionale strategico e garantiscono il successo dei progetti.

Esempi di scenari PMI

Sebbene le PMI esistano in tutti i campi, ecco alcuni esempi che illustrano il loro ruolo nei diversi settori:

Scrittore tecnico: Una PMI che si occupa di scrittura tecnica si concentra sulla specializzazione in uno specifico settoresoftware basato sulla conoscenza o linguaggio di programmazione, realizzando manuali utente o documentazione API chiari e concisi per gli sviluppatori. La loro profonda conoscenza della tecnologia garantisce che la documentazione sia accurata, completa e adatta al pubblico di riferimento

Una PMI che si occupa di scrittura tecnica si concentra sulla specializzazione in uno specifico settoresoftware basato sulla conoscenza o linguaggio di programmazione, realizzando manuali utente o documentazione API chiari e concisi per gli sviluppatori. La loro profonda conoscenza della tecnologia garantisce che la documentazione sia accurata, completa e adatta al pubblico di riferimento **Un PMI di gestione dei prodotti per un sistema di gestione dei contenuti (CMS) sviluppa una conoscenza approfondita delle caratteristiche e delle funzionalità della piattaforma. Sfrutta questa conoscenza per garantire che i contenuti del prodotto rispondano alle esigenze specifiche della sua base di utenti

Specialista SEO: L'ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO) è un campo molto vasto e le competenze possono essere adattate a diversi settori. Ad esempio, un esperto SEO di e-commerce può avere una profonda conoscenza dell'ottimizzazione delle pagine dei prodotti, dell'intento degli utenti e dell'analisi dei concorrenti nell'ambito della vendita al dettaglio online. Utilizza queste conoscenze per sviluppare e implementare strategie volte ad aumentare la visibilità del sito web per le ricerche di prodotti rilevanti

via telescopio spaziale Webb Tutti abbiamo visto il immagini sbalorditive del James Webb Telescopio. Tuttavia, non conosciamo la storia della competenza in materia che definisce i colori ricchi e vibranti dello spazio.

Sviluppate sotto la guida di Alyssa Pagan, sviluppatrice di immagini scientifiche, e di Joseph DePasquale, sviluppatore senior di immagini di dati, presso lo Space Telescope Science Institute (STSI) di Baltimora, queste immagini sono state messe insieme come un puzzle, utilizzando diversi output provenienti dal telescopio. Ecco cosa dice Pagan del loro processo:

"Ci sono anche dei principi artistici che bisogna seguire, quando si pensa: "Questo non si legge" E il fatto è che dopo aver fatto la parte oggettiva, qualcuno potrebbe arrivare a una conclusione diversa. E questo fa parte del divertimento, credo, perché ci sono modi diversi di rappresentare i dati"

Quindi, come si decide il modo più accurato di rappresentare le immagini? I ricercatori di tutto il mondo intervengono per garantire che le immagini sottolineino il valore scientifico delle osservazioni. "È un continuo andare avanti e indietro per assicurarsi che la scienza informi l'immagine e che questa illustri la scoperta", dice Pagan.

PMI vs. consulente

Le responsabilità delle PMI spesso si sovrappongono a quelle dei consulenti aziendali. Tuttavia, questi due ruoli sono molto diversi. Ecco una ripartizione dei ruoli e delle responsabilità delle PMI e dei consulenti:

Ruolo: PMI: Condivisione di conoscenze, risoluzione di problemi nel proprio ambito specifico e coinvolgimento nelle operazioni in corso Consulente: Analizzare i problemi generali, sviluppare soluzioni di ampio respiro e attuare raccomandazioni per il miglioramento dei processi

Coinvolgimento nel progetto * SME: Coinvolto per tutta la durata del progetto, offrendo una guida continua * Consulente: Spesso coinvolto per fornire raccomandazioni per fasi specifiche di un progetto

SME: Consulente: Spesso coinvolto per fornire raccomandazioni per fasi specifiche di un progetto Collaborazione: SME: Spesso collabora a stretto contatto con i team interni, integrando le proprie competenze nei flussi di lavoro esistenti Consulente: Potrebbe collaborare con i team interni durante il progetto, ma il suo obiettivo principale è quello di fornire le proprie raccomandazioni e potrebbe avere un coinvolgimento meno diretto e continuativo



Per esempio, un ingegnere dei processi produttivi (SME) aiuta a migliorare l'efficienza di un impianto specifico in cui viene fabbricato un solo prodotto. Un consulente di produzione, invece, valuta le pratiche e i principi generali di produzione e suggerisce idee di miglioramento.

I limiti della competenza tematica

Sebbene gli esperti di materia (PMI) offrano conoscenze e intuizioni inestimabili, è importante riconoscere che la competenza può anche avere un rovescio della medaglia. Vediamo alcune potenziali insidie e i modi per mitigarle:

Svantaggi della competenza

Prospettiva limitata: Se da un lato le PMI apportano conoscenze approfondite, dall'altro potrebbero faticare a vedere il quadro generale. Potrebbero avere una visione a tunnel e la loro attenzione alla loro specifica area di competenza potrebbe portarli a mancare approcci alternativi che qualcuno con una comprensione più ampia del marketing potrebbe identificare. Ad esempio, una PMI Meta Ads potrebbe essere così concentrata sull'ottimizzazione delle campagne pubblicitarie per ottenere clic o conversioni da non considerare le opportunità e i canali organici per la consapevolezza del marchio, con il risultato di un basso ROI per tutte le attività di marketing

Se da un lato le PMI apportano conoscenze approfondite, dall'altro potrebbero faticare a vedere il quadro generale. Potrebbero avere una e la loro attenzione alla loro specifica area di competenza potrebbe portarli a che qualcuno con una comprensione più ampia del marketing potrebbe identificare. Ad esempio, una PMI Meta Ads potrebbe essere così concentrata sull'ottimizzazione delle campagne pubblicitarie per ottenere clic o conversioni da non considerare le opportunità e i canali organici per la consapevolezza del marchio, con il risultato di un basso ROI per tutte le attività di marketing **Le PMI possono essere troppo concentrate sul raggiungimento della perfezione, complicando eccessivamente i processi o coinvolgendo strumenti molto complessi, con conseguente aumento dei costi per le organizzazioni e ritardi nel raggiungimento degli obiettivi del progetto

Mitigare questi limiti

Incoraggiare la collaborazione interdisciplinare: Incoraggiare la collaborazione tra PMI e professionisti con background diversi. Promuovendo la collaborazione interdisciplinare, le PMI apprendono diverse prospettive, aiutandole a pensare a soluzioni alternative

Incoraggiare la collaborazione tra PMI e professionisti con background diversi. Promuovendo la collaborazione interdisciplinare, le PMI apprendono diverse prospettive, aiutandole a pensare a soluzioni alternative **Creare una cultura dell'apprendimento continuo che sia aperta al feedback sia per le PMI che per il team più ampio. Questo aiuta le PMI a rimanere aggiornate sugli sviluppi al di fuori del loro campo immediato, dotando al contempo il team di una comprensione di base dell'area di competenza della PMI

In poche parole, la competenza è un'arma a doppio taglio. Se da un lato affina la vostra capacità di eccellere in un determinato campo, dall'altro può anche tagliarvi fuori da nuove idee e prospettive. Quindi, mantenete una mente aperta, restate curiosi e siate sempre pronti a imparare e a crescere quando lavorate con le PMI.

L'IA può sostituire le PMI?

Con l'evoluzione dell'IA, ci si potrebbe chiedere se alla fine sostituirà del tutto gli esperti di materia (PMI). La risposta è probabilmente no, almeno non nel breve periodo. Ecco perché:

Giudizio e creatività umani: le PMI apportano il giudizio umano, l'intuizione e la creatività alla risoluzione dei problemi. Possono prevedere l'impatto a lungo termine di una particolare decisione. Tuttavia, anche se l'IA è in grado di analizzare i dati e di identificare gli schemi, può avere difficoltà con i compiti che richiedono un pensiero critico

le PMI apportano il giudizio umano, l'intuizione e la creatività alla risoluzione dei problemi. Possono prevedere l'impatto a lungo termine di una particolare decisione. Tuttavia, anche se l'IA è in grado di analizzare i dati e di identificare gli schemi, può avere difficoltà con i compiti che richiedono un pensiero critico **Comprensione del contesto: le PMI comprendono le sfumature del loro settore e sono in grado di interpretare le situazioni in un contesto più ampio. L'IA potrebbe faticare a tenere conto di queste complessità

Conoscenza in evoluzione: I settori si evolvono costantemente e le PMI possono rimanere aggiornate attraverso l'apprendimento continuo. Sebbene l'IA possa apprendere dai dati, può richiedere l'intervento umano per incorporare nuove informazioni, rendendola inefficace senza il supporto umano

Tuttavia, l'IA può essere uno strumento potente per le PMI. L'IA può:

Automatizzare compiti ripetitivi: L'automazione alimentata dall'IA consente alle PMI di dedicare il proprio tempo e la propria larghezza di banda al pensiero strategico e alla risoluzione dei problemi

L'automazione alimentata dall'IA consente alle PMI di dedicare il proprio tempo e la propria larghezza di banda al pensiero strategico e alla risoluzione dei problemi **Analizzare grandi insiemi di dati: l'IA è efficiente nell'elaborare enormi volumi di dati e nell'estrarre intuizioni che informano il processo decisionale delle PMI

**Supportare la ricerca e l'innovazione: l'IA può aiutare le PMI ad analizzare un gran numero di combinazioni e risultati per sviluppare soluzioni complete

Il futuro prevede probabilmente una collaborazione tra PMI e IA, con ciascuno che farà leva sui propri punti di forza per ottenere risultati ottimali.

Come sfruttare al meglio gli esperti di materia al lavoro?

Le profonde conoscenze e competenze di una PMI possono aiutarvi a superare sfide complesse, a migliorare significativamente i risultati dei progetti, a favorire il processo decisionale strategico e a migliorare la produttività complessiva del team.

Ecco come sfruttare le loro competenze in modo efficace:

Identificare e documentare le competenze

Il primo passo consiste nel comprendere le conoscenze specifiche che ogni PMI possiede.

Questo modello aiuta a stabilire gli obiettivi del progetto e a identificare quali competenze del PMI si allineano con gli obiettivi. Promuove la gestione delle competenze aiutandovi a identificare le potenziali lacune di competenze all'interno dell'organizzazione e a individuare le aree di miglioramento.

Migliorate il monitoraggio delle competenze delle PMI e migliorate l'efficienza del progetto con il modello di matrice delle competenze tecniche di ClickUp

Facilitare la condivisione delle conoscenze

Incoraggiare le PMI a condividere le conoscenze con il resto dell'organizzazione. Questo può avvenire attraverso sessioni di formazione formale, programmi di mentorship o anche pranzi casuali di condivisione delle conoscenze.

Creare e organizzare una libreria digitale di informazioni con il modello di Knowledge Base di Clickup

Comunicazione attiva e collaborazione

Mantenete canali di comunicazione aperti con le vostre PMI. Sollecitare regolarmente il loro contributo sui progetti e incoraggiarli a porre domande.

comunicate chiaramente le aspettative al vostro team e assicurate la compilazione tempestiva dei fogli di presenza con ClickUp Chat_

Rispettare e riconoscere i contributi

Riconoscere il valore che le PMI apportano al team. Mostrate apprezzamento per i loro contributi e le loro competenze. Ciò può avvenire attraverso riconoscimenti pubblici, offrendo loro opportunità di sviluppo professionale o semplicemente ascoltando attivamente le loro idee.

Diventare un esperto della materia (PMI)

Avete mai sognato di essere la persona di riferimento nel vostro settore? Diventare un esperto di materia è un percorso gratificante che vi permette di avere un impatto reale nel vostro settore applicando le vostre conoscenze. Ecco come iniziare:

Affinate le vostre competenze

Padroneggiate le basi: Approfondite i concetti fondamentali del vostro settore. Leggete libri, articoli e articoli di ricerca per costruire una solida base su un particolare argomento. Non abbiate paura di mettere in discussione la vostra comprensione e di fare domande

Approfondite i concetti fondamentali del vostro settore. Leggete libri, articoli e articoli di ricerca per costruire una solida base su un particolare argomento. Non abbiate paura di mettere in discussione la vostra comprensione e di fare domande Pensare come un professionista: Sviluppare le proprie capacità analitiche usandomodelli di matrice di competenze per risolvere i problemi e prendere decisioni informate. Esercitarsi a scomporre argomenti complessi in parti più piccole e gestibili. Identificare modelli, ricercare prospettive diverse e considerare i rischi potenziali e le soluzioni per settori specifici

Sviluppare le proprie capacità analitiche usandomodelli di matrice di competenze per risolvere i problemi e prendere decisioni informate. Esercitarsi a scomporre argomenti complessi in parti più piccole e gestibili. Identificare modelli, ricercare prospettive diverse e considerare i rischi potenziali e le soluzioni per settori specifici **Imparare a spiegare idee complesse in modo chiaro, sia per iscritto che oralmente. Adattate il vostro stile di comunicazione al vostro pubblico. Utilizzate un linguaggio semplice e analogie quando necessario, e siate pronti ad approfondire i concetti tecnici per coloro che hanno conoscenze più approfondite

Rimanere curiosi: Concentrarsi suapprendimento agile. Partecipate a workshop, ascoltate podcast e tenetevi aggiornati sulle ultime tendenze del vostro settore per acquisire esperienza professionale. Cercate opportunità per espandere le vostre conoscenze al di là della vostra area di competenza principale. Questa completezza vi consentirà di creare collegamenti tra idee diverse e di apportare nuove prospettive al vostro lavoro

Costruire la propria credibilità

Condividete le vostre idee: Scrivete articoli, fate presentazioni o aprite un blog per mostrare le vostre conoscenze sulle piattaforme sociali e presentarvi come esperti del settore

Scrivete articoli, fate presentazioni o aprite un blog per mostrare le vostre conoscenze sulle piattaforme sociali e presentarvi come esperti del settore Risolvete problemi reali: Accettate progetti in un settore particolare che vi permettano di mettere alla prova le vostre capacità. Ad esempio, se siete una PMI del marketing, potreste fare da consulenti a una startup per sviluppare una strategia di go-to-market

Accettate progetti in un settore particolare che vi permettano di mettere alla prova le vostre capacità. Ad esempio, se siete una PMI del marketing, potreste fare da consulenti a una startup per sviluppare una strategia di go-to-market Interagire con i migliori: Interagire con altri esperti del vostro settore o collaborare a progetti in erba potrebbe essere un buon modo per tenervi aggiornati sulle novità del vostro campo e costruire una vasta rete di professionisti che la pensano come voi. Ad esempio, una PMI che si occupa di scienza dei dati può partecipare a forum online per discutere di nuove tecniche di apprendimento automatico e collaborare a progetti open-source con altri scienziati dei dati

Interagire con altri esperti del vostro settore o collaborare a progetti in erba potrebbe essere un buon modo per tenervi aggiornati sulle novità del vostro campo e costruire una vasta rete di professionisti che la pensano come voi. Ad esempio, una PMI che si occupa di scienza dei dati può partecipare a forum online per discutere di nuove tecniche di apprendimento automatico e collaborare a progetti open-source con altri scienziati dei dati **In alcuni campi, le certificazioni possono aggiungere peso alla vostra esperienza. Per esempio, potete trarre vantaggio dalla certificazione di Professional in Human Resources (PHR) se volete diventare un PMI nel settore delle risorse umane

Rimanere al passo con i tempi

Trova la tua nicchia: invece di essere un generalista, scegli una specializzazione nel tuo campo per diventare un esperto. Se siete un generalista del marketing, potreste specializzarvi nel social media marketing per il settore sanitario e diventare una PMI

invece di essere un generalista, scegli una specializzazione nel tuo campo per diventare un esperto. Se siete un generalista del marketing, potreste specializzarvi nel social media marketing per il settore sanitario e diventare una PMI Trovare un mentore: Imparare da qualcuno che è già un esperto nel vostro campo. Possono guidarvi e condividere le loro intuizioni. Ad esempio, se siete un copywriter, cercate e imparate dai leader affermati del copywriting attraverso i loro corsi online, i loro account sui social media, i loro libri o anche gli eventi di settore che si tengono di persona

Imparare da qualcuno che è già un esperto nel vostro campo. Possono guidarvi e condividere le loro intuizioni. Ad esempio, se siete un copywriter, cercate e imparate dai leader affermati del copywriting attraverso i loro corsi online, i loro account sui social media, i loro libri o anche gli eventi di settore che si tengono di persona Non smettere mai di imparare: partecipa a conferenze, segui corsi online e rimani aggiornato sugli ultimi sviluppi. Considerate la possibilità di conseguire titoli di studio avanzati, come un MBA in marketing, o di seguire una formazione specializzata, come un boot camp incentrato sul marketing basato sui dati, per approfondire le vostre conoscenze

Suggerimento: Utilizzate modelli di obiettivi di apprendimento per definire i vostri obiettivi di apprendimento. Potrete identificare le aree di miglioramento, creare delle tappe fondamentali e suddividere gli obiettivi in fasi attuabili per divertirvi con l'apprendimento e raggiungere più velocemente i vostri obiettivi.

Migliorate l'apprendimento e lo sviluppo definendo e monitorando gli obiettivi SMART con il modello di obiettivi di apprendimento e sviluppo di ClickUp

Sfruttare il potere degli esperti di materia

Le profonde conoscenze e l'esperienza che gli esperti di materia apportano al tavolo possono consentire al vostro team di raggiungere un maggiore successo. Seguendo i suggerimenti illustrati in questa guida, è possibile creare un ambiente che favorisca la collaborazione, la condivisione delle conoscenze e l'apprendimento continuo.

Ricordate che le PMI non sono solo depositi di informazioni, ma partner strategici che possono far progredire la vostra organizzazione.

