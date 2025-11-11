La matrice di Eisenhower per la definizione delle priorità e la produttività: una guida

Immagina di iniziare la giornata con una montagna di attività in sospeso. Può essere davvero opprimente, vero?

Allora, qual è il modo migliore per portare a termine le cose? Inizia creando un elenco delle cose da fare, ovviamente.

Fare un semplice elenco di attività ti aiuta a mettere le cose nella giusta prospettiva e a pianificare di conseguenza.

Tuttavia, ora ti trovi di fronte a un secondo problema: a quali attività dovresti dare la priorità e quali dovresti rimandare a più tardi? E c'è qualcosa in quell'elenco che puoi tralasciare per ora?

Stabilire le priorità delle attività può essere difficile. Uno studio del 2018 pubblicato sul Journal of Consumer Research ha dimostrato che la maggior parte delle persone è attratta dalle attività urgenti piuttosto che da quelle importanti, che spesso offrono loro maggiori ricompense.

Ciò significa che tendiamo a dare la priorità alle attività con una scadenza e a rimandare quelle senza, indipendentemente da quanto possano essere importanti.

In altre parole, quando ci troviamo di fronte a sequenze, tendiamo a trascurare ciò che è più importante a favore di ciò che è più urgente, anche se il risultato finale dell'attività importante sarà maggiore.

La Matrice di Eisenhower ti aiuta ad affrontare questi problemi. È uno strumento eccellente per comprendere il valore di determinate attività e identificare quelle che possono essere eliminate dall’elenco delle attività da fare. È uno strumento prezioso per una gestione efficace del tempo (alcuni la chiamano anche matrice di gestione del tempo).

Ma cos'è la Matrice di Eisenhower? Abbiamo creato questa pratica guida per aiutarti a scoprirne tutti i dettagli.

Cominciamo! ⏳

Cos'è la matrice di Eisenhower?

La Matrice di Eisenhower è uno strumento di produttività e gestione delle attività che classifica le attività in base a urgenza e importanza. Richiede di suddividere le attività in quattro quadranti:

Urgente + Importante Non urgente + Importante Urgente + Non importante Non urgente + Non importante

La Matrice di Eisenhower ti aiuta a classificare le tue attività, a mantenere l'ordine e a capire da dove iniziare, facendoti risparmiare tempo e risorse.

A volte, iniziare da un'attività può ostacolare lo svolgimento delle altre. La matrice ti aiuta a fare chiarezza separando le attività utilizzando parametri collaudati.

Perché chiamarla "Matrice di Eisenhower"?

Il concetto di "matrice di Eisenhower" prende il nome da Dwight D. Eisenhower, il 34° presidente degli Stati Uniti.

Facciamo un piccolo passaggio indietro nel tempo. ⏪

Prima di diventare presidente, Eisenhower ebbe una brillante carriera militare, prestando servizio come generale dell'esercito statunitense e come comandante supremo delle forze alleate durante la seconda guerra mondiale. Anche come presidente, fu protagonista di alcune azioni molto celebrate, tra cui la fondazione della NASA e la fine della guerra in Corea.

Senza dubbio, sapeva come stabilire le priorità delle attività in modo efficace e ottenere risultati duraturi e positivi.

In qualità di alto ufficiale militare e, in seguito, di presidente, Eisenhower si trovava costantemente di fronte a attività e priorità contrastanti.

Eisenhower aveva elaborato un modello per stabilire le priorità delle attività in base alla loro urgenza e importanza. Questa idea fu sviluppata e denominata "Matrice di Eisenhower" o "Matrice decisionale di Eisenhower" oltre trent'anni dopo. Stephen Covey ha incorporato la saggezza di Eisenhower in questo strumento di produttività ampiamente diffuso nel suo libro best-seller, Le 7 abitudini delle persone altamente efficaci. *

La Matrice di Eisenhower è conosciuta anche con altri nomi: Matrice di gestione del tempo, Matrice delle priorità, Box di Eisenhower, Metodo di Eisenhower e Matrice urgente-importante.

La metodologia dei quattro quadranti della Matrice di Eisenhower: urgenza contro importanza

I quattro quadranti o divisioni della Matrice di Eisenhower aiutano a classificare le attività. Sono suddivisi in base a due parametri: urgenza e importanza. L'intersezione di questi due parametri ci offre quattro quadranti che includono le attività:

Da fare immediatamente

Da programmare per dopo

Da delegare a qualcuno

Da eliminare o da sospendere

La matrice ci aiuta a capire cosa rende urgenti le attività importanti, poiché spesso non riusciamo a guardare le cose in modo obiettivo a causa dello stress del lavoro costante.

Ma cosa è urgente e cosa è importante?

Urgente

Queste questioni urgenti ti impongono una scadenza rigida e richiedono un'attenzione immediata. Comprendono attività che devi completare in breve tempo, pena conseguenze inevitabili. Non puoi evitarle, ma se ti concentri troppo su di esse, potresti trascurare attività essenziali che comportano un ritorno maggiore

Esempi:

Rispondere alle email o alle telefonate dei clienti

Completare una presentazione per i clienti

Lavorare sul feedback dei clienti

Importante

L'importanza è soggettiva e può essere definita dai valori e dagli obiettivi personali. Queste attività contribuiscono ai tuoi obiettivi a lungo termine. Affrontarle richiede un'attenta pianificazione e un lavoro mirato.

Esempi:

Definizione della strategia per la roadmap del prodotto

Frequentare un nuovo corso di formazione

Risoluzione di un conflitto con un cliente

La matrice di Eisenhower combina i fattori di urgenza e importanza di un'attività e la classifica in quattro quadranti:

Basta fare: Attività urgenti e importanti

Pianificalo: Attività non urgenti ma importanti

Delegalo: Attività urgenti ma non importanti

Elimina: attività non urgenti e non importanti

Ecco come si presenta la matrice. 👇

Ora esaminiamo i quadranti uno per uno.

Quadrante 1: Da fare — Urgente e importante

Le attività urgenti e importanti richiedono un intervento immediato da parte tua. Hanno una scadenza pressante e comportano conseguenze significative se non vengono completate in tempo. In entrambi i casi, è necessaria una risposta in modalità crisi.

Esempi:

Messa a punto dei materiali per il lancio in programma domani

Sostituire il lavoro di un collega in ferie

Risoluzione di un problema tecnico urgente che impedisce ai clienti di utilizzare il tuo prodotto

Risolvi un conflitto con un cliente sorto all'ultimo minuto che, se non affrontato, potrebbe diffondersi sui social media

Le attività del Quadrante 1 sono inevitabili. Non importa quanto bene tu pianifichi la tua giornata, alcune cose sfuggiranno al tuo controllo.

Tuttavia, il problema è che quando ti concentri troppo su queste attività, finisci per trascurare gli obiettivi a lungo termine che sono importanti per te.

Covey avverte che passare l'intera giornata in modalità crisi, a spegnere incendi, finirà per prosciugare le tue energie e trascinarti nel Quadrante 4.

Quadrante 2: Pianificalo — Non urgente ma importante

Le attività importanti ma non urgenti non hanno una scadenza precisa, ma sono essenziali per ottenere risultati a lungo termine.

Poiché queste attività non hanno scadenze immediate, è facile rimandarle a favore di attività più urgenti.

Esempi:

Sviluppare un piano strategico a lungo termine per la tua azienda o il tuo team

Investire nello sviluppo professionale e nell'apprendimento di nuove competenze

Condurre ricerche di mercato per identificare nuove opportunità per la tua organizzazione

Scrivere un piano Business o una proposta per una nuova iniziativa

Rivedere e aggiornare i tuoi obiettivi personali o professionali

Organizza e riordina l'area di lavoro per aumentare la produttività

A differenza del primo trimestre, in cui si tratta soprattutto di spegnere gli incendi, il secondo trimestre è il momento in cui pianificare con pazienza e dare priorità a obiettivi significativi.

Ma queste attività rimangono bloccate all'infinito poiché non hanno una scadenza definita.

Nel definire il Quadrante 2 per la gestione del tempo personale, Covey suggerisce di considerare queste attività non come problemi da risolvere, ma come opportunità di crescita professionale e personale.

Quadrante 3: Delegare — Urgente ma non importante

Questo quadrante comprende tutte le attività di routine che non contribuiscono ai tuoi obiettivi a lungo termine. Queste attività non rappresentano il miglior uso del tuo tempo e devono essere esternalizzate o delegate.

Esempi:

Rispondere alle email dei clienti

Scorrere i social media alla ricerca delle ultime tendenze

Lavorare sul feedback dei clienti

Inserimento di dati relativi ai clienti o dati analitici nei fogli di calcolo

Qualche riunione casuale tra un lavoro importante e l'altro

Le attività in questo quadrante non richiedono necessariamente la tua competenza; sono semplicemente urgenti, ma non per te. Quando dedichi troppo tempo a questo quadrante, rischi di perdere il controllo della tua agenda. Ecco perché devi delegare questa attività ad altre persone.

Pensaci:

Devi partecipare a quella riunione, o qualcun altro può inviarti il verbale? Devi inserire i dati manualmente o puoi utilizzare un sistema di project management autonomo come ClickUp? (Il plug-in più fluido 😉).

Una parte essenziale di questo quadrante è imparare a dire No. Smetti di assumerti responsabilità che non dovrebbero ricadere sulle tue spalle. Fai ciò che devi, non ciò che puoi!

Delegare le attività è facile in ClickUp: assegnale direttamente al team o @menzionalo in un commento

Naturalmente, ci saranno momenti in cui non potrai delegare alcune attività di questo quadrante. In tal caso, puoi comunque fare in modo che non occupino tutta la tua giornata o la tua settimana. Ad esempio, potresti:

Stabilisci aspettative chiare riguardo al tempo o al lavoro richiesto massimo che puoi dedicare al progetto

Pianifica le attività con priorità per il momento della giornata in cui hai la maggiore produttività, quindi organizza le attività meno importanti attorno a esse

Discuti il tuo carico di lavoro con il tuo responsabile

Esercitati a rifiutare le richieste di attività che non sono in linea con i tuoi obiettivi e traguardi

Leggi anche: Come evitare le perdite di tempo nel lavoro

Quadrante 4: Elimina — Non urgente e non importante

Le attività in questo quadrante vanno eliminate. Queste attività superflue sono una perdita di tempo e non contribuiscono in alcun modo alla tua crescita personale o a quella del team. Ma se ti lasci andare, sprecherai ore, per poi pentirtene.

Esempi:

Partecipare a riunioni che potrebbero essere svolte tramite testo

Scorrere i social media con l'idea di scoprire le tendenze

Distrazioni inutili da parte dei colleghi

Ehi, questo non significa che devi rinunciare a ogni briciolo di divertimento. Anche Eisenhower bilanciava la sua routine lavorativa frenetica e stressante con gite a giocare a golf per rilassarsi e liberarsi dallo stress.

Covey sostiene che il segreto sta nell'equilibrio. Devi gestire il tuo tempo libero in modo consapevole per trarne il massimo beneficio.

Uno studio pubblicato sul Journal of Applied Psychology afferma che la natura delle attività ricreative a cui ti dedichi influenza indirettamente la tua produttività durante il lavoro. In altre parole, ciò che scegli di fare nel tempo libero può plasmare la tua settimana lavorativa.

Ad esempio, fare esercizio fisico può motivarti, mentre lo yoga e la meditazione possono aiutarti a rilassarti durante la giornata lavorativa. Allo stesso modo, dedicarsi a un hobby, fare volontariato o trascorrere del tempo con la famiglia e gli amici può aumentare la produttività.

Detto questo, ecco alcuni consigli per utilizzare efficacemente la matrice.

Suggerimenti per stabilire le priorità delle tue attività con la matrice di Eisenhower

1. Non sovraccaricare un quadrante

In qualità di project manager, potresti avere molte attività nell'elenco delle cose da fare. Assicurati però di non sovraffollare i quadranti. In questo modo eviterai che la tua matrice diventi troppo disordinata e ingestibile.

Idealmente, ti consigliamo di inserire non più di dieci attività in ciascun quadrante. Un elenco troppo lungo di attività porta solo a una gestione inefficace del lavoro.

Siamo certi che ci saranno alcune attività che potrai escludere prima di annotare le tue cose da fare nei quadranti. Puoi anche provare a creare più matrici o a combinarle in una matrice principale per gestire in modo chiaro progetti e attività con priorità ma disordinati.

2. Usa indicatori visivi per distinguere le attività

La visualizzazione è un metodo collaudato per aumentare l'efficienza del flusso di lavoro. Ti offre una visione d'insieme dell'intero flusso di lavoro in un solo sguardo.

Il modo migliore per visualizzare le attività secondo la Matrice di Eisenhower è tramite un codice cromatico: semplice ma efficace.

Le attività di ClickUp utilizzano un metodo simile per aiutarti a visualizzare le tue attività. Puoi assegnare un codice colore alle attività, impostare le priorità, utilizzare tag con nomi e persino filtrare le attività in base ai tag.

Classifica le attività in base alle priorità urgenti, elevate, normali e basse con le priorità delle attività di ClickUp

Ecco come puoi assegnare un codice colore alle tue attività:

Rosso – Per le attività con la massima priorità. Il nostro cervello è programmato per reagire e occuparsi delle cose che lampeggiano in rosso

Giallo – Attività con la seconda priorità più alta

Blu – Attività con la terza priorità più alta

Verde – Attività con priorità più bassa

Nel frattempo, puoi facilmente trasferire questi elementi nella tua Matrice di Eisenhower come meglio credi. Quelli rossi vanno nel Quadrante 1, quelli gialli nel Quadrante 2, ecc.

3. Evita l'eccesso di gestione

Gestire in modo eccessivo la tua Matrice di Eisenhower è una forma di procrastinazione. Non perdere tempo a vagliare ogni attività nei minimi dettagli. Utilizza invece ClickUp Brain per sapere rapidamente su cosa dovresti lavorare dopo, quali attività si stanno avvicinando alla data di scadenza, quali sono in ritardo, ecc.

ClickUp Brain ti aiuta a stabilire le priorità e a semplificare le tue attività quotidiane

Inoltre, evita di dedicare troppo tempo all'assegnazione delle attività a un quadrante. Concediti 30-50 minuti al mese/alla settimana (a seconda della tua carico di lavoro) e definisci la tua matrice entro quel periodo.

4. Elimina per primo

Elimina dall'elenco delle cose da fare gli elementi che non sono né urgenti né importanti. Delegali al quadrante giusto: il quadrante 4.

Eliminare queste attività ti permette di liberare tempo (e risorse mentali) per gestire meglio le altre attività. Rivedi il tuo elenco delle cose da fare ed elimina questi elementi prima di stabilire le priorità degli altri tre quadranti.

5. Separa la sfera personale da quella professionale

La prima lezione di economia aziendale che impariamo a scuola è: «Considera la tua attività come un'entità separata». Questo principio vale anche quando si ottimizza il framework di Eisenhower.

Ecco perché.

Confondere gli obiettivi personali con quelli professionali può essere opprimente. Non attribuisce il giusto peso alle attività: alcuni privilegiano gli impegni personali rispetto agli obiettivi professionali, mentre altri fanno il contrario.

Vedi, la componente di urgenza e importanza delle attività personali sarà sempre superiore a quella del lavoro professionale (a causa di una connessione emotiva).

Nel frattempo, le tue attività di lavoro e personali hanno sequenze, risorse e approcci distinti, ognuno dei quali richiede un processo mentale specifico.

Quindi, unirli non è una buona idea. Aumenta il numero di attività in ciascun quadrante e, a volte, crea conflitti.

Tuttavia, se ti è piaciuto il concetto di Eisenhower e desideri utilizzarlo su entrambi i fronti, ti suggeriamo di creare matrici diverse per le tue attività personali e professionali. Separa i tuoi obiettivi professionali da quelli personali e affrontali individualmente.

6. Monitora il tempo dedicato alle attività dopo l'applicazione della matrice

Tieni traccia e valuta come impieghi il tuo tempo ogni settimana utilizzando la matrice. Registra le attività a intervalli di 30 minuti utilizzando un foglio di calcolo o un'app dedicata alla gestione delle attività come ClickUp.

💡Suggerimento: ClickUp Strumento di monitoraggio del tempo semplifica il monitoraggio del tempo. Registra il tempo dal tuo desktop, dispositivo mobile o browser web con l'estensione gratis di ClickUp per Chrome. Passa da un'attività all'altra e aggiungi il tempo in modo retroattivo senza inserimenti manuali e senza dover tenere traccia.

Quindi, ordina le attività completate nei quadranti in base alla loro importanza e urgenza e assicurati che siano in linea con i tuoi obiettivi.

Controlla come sono distribuite le attività in ciascun quadrante e valuta se sono necessarie delle modifiche. Per ottenere il miglior equilibrio, cerca di collocare la maggior parte delle attività nel Quadrante 2.

7. Affina la tua matrice.

Modifica la matrice in base alle tue prestazioni durante il periodo di prova di una settimana.

Affinala in base al tempo che dedichi alle tue attività e ai tuoi progetti. Forse hai valutato male alcune attività quando le hai inserite nei quadranti. Usa questa esperienza per comprendere meglio i tuoi progetti e le tue attività, in modo da poterli bilanciare con maggiore efficienza.

I migliori professionisti utilizzano la matrice di Eisenhower

Persone di ogni estrazione sociale utilizzano la Matrice di Eisenhower. Che si tratti di coraggiosi vigili del fuoco o di amministratori delegati esperti, le prove dei suoi benefici continuano ad arrivare.

Vasyl Ivanov, fondatore e CEO di KeepSolid, garantisce i vantaggi della matrice. Ha provato molti strumenti di produttività, affermando: “In qualità di CEO, inizialmente ho provato a utilizzare diversi strumenti di gestione delle attività… [che] non mi hanno aiutato a bilanciare le priorità… Ho scoperto che il pericolo maggiore nell’utilizzare più piattaforme di gestione delle attività era che mi davano una falsa sensazione di avere il controllo. ”

Poi, ha continuato scegliendo la Matrice di Eisenhower.

Utilizzando la Matrice di Eisenhower per sviluppare una comprensione più profonda di cosa significhi veramente l'efficacia, sono riuscito a ideare nuovi strumenti…

Utilizzando la Matrice di Eisenhower per sviluppare una comprensione più profonda di cosa significhi veramente l'efficacia, sono riuscito a ideare nuovi strumenti…

Innumerevoli app su Play Store e App Store promuovono la Matrice di Eisenhower per aiutare le persone a stabilire le priorità dei compiti in modo sensato. Anche numerose aziende tecnologiche hanno colto l'opportunità di migliorare la produttività dei dipendenti.

La Matrice di Eisenhower sta diventando sempre più popolare come strumento per la produttività. Provala e scoprilo tu stesso!

Esempi e modelli della Matrice di Eisenhower

Prima di addentrarci negli esempi, ti presentiamo il modello di lavagna online completamente personalizzabile di ClickUp per stabilire le priorità delle attività e gestire il tuo tempo. Questo modello ti aiuterà a organizzare le tue attività e a mettere nero su bianco le tue idee prima di trasformarle in elementi concreti.

Scarica questo modello Il modello della Matrice di Eisenhower di ClickUp è progettato per aiutarti a prendere decisioni migliori, assegnando priorità alle attività in base alla loro importanza e urgenza.

Il modello della Matrice di Eisenhower di ClickUp ti aiuta a classificare le attività in base alla loro urgenza e importanza, in modo da poterti concentrare prima sulle cose più importanti. I suoi vantaggi includono:

Concentrati sulle attività più importanti

Suddividi i progetti di grandi dimensioni in parti più gestibili

Riduci lo stress e l'ansia organizzando il tuo lavoro

Ti permette di lavorare in modo più efficiente consentendoti di concentrarti su ciò che conta

Ora che hai un modello, vediamo come utilizzarlo in diversi scenari.

Caso d'uso 1: Gestire i progetti in modo efficiente

La Matrice di Eisenhower semplifica la definizione delle priorità delle attività distinguendo l'urgenza dall'importanza. È ottima per gestire le risorse, rispettare le scadenze e gestire più richieste.

Per i team leader, un'allocazione intelligente delle risorse evita il sovraccarico o il sottoutilizzo dei dipendenti.

Grazie a una chiara vista Carico di lavoro, i responsabili possono facilmente verificare quanto sia impegnato ogni membro del team nell'arco di una settimana, due settimane o un mese, assicurandosi che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda e lavorino verso un obiettivo comune.

L'uso della Matrice di Eisenhower nel project management ti aiuta a vedere il quadro completo. Ti tiene aggiornato su tutte le attività ed evidenzia quelle urgenti per garantire che tutto proceda senza intoppi.

Immagina di utilizzare la Matrice di Eisenhower per gestire un progetto. Ecco come potresti suddividere le attività del progetto nei quadranti: Primo quadrante: risolvere un bug critico, rispettare la scadenza di un client o superare un ostacolo nel progetto; in sostanza, attività urgenti

Secondo quadrante: pianificazione del progetto, sviluppo del team o valutazione dei rischi

Terzo quadrante: email non urgenti o riunioni non critiche

Quarto quadrante: navigazione online o socializzazione eccessiva durante l'orario di lavoro, riunioni di aggiornamento o attività meno urgenti non correlate al progetto principale

Caso d'uso 2: Aumentare la produttività personale

Classificando le attività in base a una matrice di urgenza e importanza, potrai gestire in modo efficace il tuo tempo e le tue energie, concentrandoti su ciò che conta davvero.

Questo approccio strategico ti aiuta a rimanere organizzato e previene il burnout, mantenendoti concentrato e motivato per raggiungere i tuoi obiettivi.

Visualizza le attività che ti sono state assegnate, le attività quotidiane completate, le chat e lo stato del carico di lavoro nella tua dashboard di produttività personale di ClickUp

Nel campo della produttività personale, la Matrice decisionale di Eisenhower potrebbe presentarsi così: Primo quadrante: pagare le fatture scadute, affrontare un'emergenza familiare o completare attività importanti e urgenti con scadenza oggi

Secondo quadrante: fare esercizio fisico regolarmente, trascorrere del tempo di qualità con la famiglia o imparare una nuova competenza

Terzo quadrante: partecipare a un evento che non ti interessa o sbrigare commissioni per conto di altri

Quarto quadrante: attività non essenziali, come recuperare le puntate di una serie TV

Caso d'uso 3: Migliorare la collaborazione all'interno del team

La matrice per la collaborazione in team migliora il modo in cui lavoriamo insieme, rendendo più fluido il lavoro.

Classificando le attività in base all'urgenza e all'importanza, tu e il tuo team svilupperete una visione condivisa delle priorità, che porterà a un migliore allineamento e a un processo decisionale più efficace.

Il risultato è un team più efficiente e coeso che lavora all'unisono, in cui i membri si sostengono a vicenda e portano i progetti a compimento.

Ad esempio, in un contesto di collaborazione in team, la tua Matrice di Eisenhower potrebbe apparire così: Primo quadrante: risolvere un conflitto tra i membri del team, presentare una proposta di progetto in tempo o partecipare a una riunione cruciale

Secondo quadrante: partecipare ad attività di team building, impostare obiettivi a lungo termine per il team o fare da mentore ai membri più giovani del team

Terzo quadrante: Rispondere a email non essenziali, partecipare a riunioni facoltative o organizzare un evento fuori sede per il team

Quarto quadrante: discutere di argomenti irrilevanti durante le riunioni o lavorare su attività che non figurano nell'elenco delle cose da fare

Sfide nell'utilizzo della matrice di Eisenhower

Sebbene la Matrice di Eisenhower sia uno dei modi migliori per stabilire le priorità delle tue attività, lascia molto spazio a dubbi su alcuni aspetti della definizione delle priorità nel project management. Esaminiamo queste sfide:

Le sfumature rimangono irrisolte

Sebbene sia utile, la matrice semplifica eccessivamente la complessità dei progetti articolati su più livelli. Questo fa sì che la matrice interpreti erroneamente alcune attività come fattori. Alcune attività possono presentare elementi sia di urgenza che di importanza: la matrice non può aiutarti a distinguere tra queste sfumature.

Ad esempio, rispondere all'email di un cliente può essere urgente e importante, a seconda della situazione. Tuttavia, la matrice potrebbe considerarla importante ma non urgente.

Categorizzazione soggettiva

Determinare cosa sia "urgente" o "importante" è soggettivo e può variare da persona a persona o da team a team. Questa soggettività può portare a interpretazioni e categorizzazioni diverse.

Supponiamo che tu abbia una riunione di team, che dal tuo punto di vista è importante. Tuttavia, potrebbe non esserlo per alcuni membri del team. La Matrice di Eisenhower non tiene conto di questa soggettività ed è quindi più adatta all'uso personale.

ClickUp ti aiuta a superare questa sfida e offre strumenti, flussi di lavoro e un approccio coerente per sviluppare una Matrice di Eisenhower orientata al lavoro di squadra.

Non molto dinamico

La matrice potrebbe non tenere conto dei cambiamenti nella priorità delle attività nel corso del tempo. Un'attività considerata oggi non urgente e non importante potrebbe diventare urgente e importante in seguito, e la matrice potrebbe non adattarsi dinamicamente a tali cambiamenti

Ma... come affrontare queste sfide? Conosciamo alcuni trucchi per ovviare a queste carenze:

Metodo MoSCoW: Questo modello classifica le attività in Must-have (indispensabili), Should-have (auspicabili), Could-have (possibili) e Won’t-have (non necessari). Aiuta a stabilire le priorità delle attività in base alla loro importanza per l’esito positivo del progetto ed è quindi ottimo per i project manager e i team leader

Bacheche Kanban: Queste bacheche sono ottime per organizzare visivamente le attività. Le attività passano attraverso diverse fasi, riflettendo il loro stato, e possono essere facilmente ripriorizzate. Possono essere condivise tra tutti i membri del tuo team e spesso sono integrate in alcune app di project management. La vista Bacheca Kanban di ClickUp e oltre 15 altre viste ti aiutano a stabilire facilmente le priorità e a gestire le attività con supporti visivi.

Visualizza i tuoi flussi di lavoro con la vista Bacheca di ClickUp

Principio di Pareto (regola dell'80/20): Il principio suggerisce che l'80% dei risultati deriva dal 20% del lavoro richiesto. Questo approccio ti aiuta a dare priorità alle attività più rilevanti. Ti incoraggia a identificare le attività che contribuiscono maggiormente ai tuoi obiettivi e a concentrarti su di esse. ,

Epic, Feature, User Story: Questo metodo è particolarmente utile nel project management. Le attività sono classificate in Epic (grandi blocchi di lavoro), Feature (raggruppamenti all'interno di un Epic) e User Story (singole attività all'interno delle Feature).

Come puoi vedere, molte di queste sfide possono essere aggirate semplicemente utilizzando un software di project management competente come ClickUp. Vediamo quindi come puoi integrare la Matrice di Eisenhower con ClickUp.

Come implementare la matrice di Eisenhower in ClickUp

ClickUp è una soluzione completa per tutte le tue esigenze di project management, quindi non sorprende che possa aiutarti anche a integrare la Matrice di Eisenhower al suo interno.

ClickUp Whiteboards offre una lavagna online visiva per disegnare, creare e collegare idee. Usala per disegnare la Matrice di Eisenhower e annotare le attività mentre collabori con il tuo team durante l'aggiunta delle attività.

Quindi, con un clic, trasforma l'elenco delle attività in schede interattive. Assegna le schede ai membri del team più adatti. Usa i flag di priorità e i tag per delegare in modo efficiente, garantendo una sincronizzazione completa durante tutto il processo.

Inserisci documenti, disegna illustrazioni e aggiungi connessioni con punti correlati grazie alle lavagne online di ClickUp

Puoi ottenere risultati simili anche con ClickUp Docs, dove più membri del team possono collaborare commentando suggerimenti e idee. Questo ti garantisce di stabilire le priorità delle attività come squadra e di ottenere il consenso di tutti su ciò che viene fatto e sul perché.

Collabora con il tuo team per creare un elenco e dare priorità alle attività con ClickUp Docs

In attività di ClickUp, puoi utilizzare tag personalizzabili per etichettare determinate attività come Importanti o Urgenti. La funzionalità Priorità attività ti consente inoltre di assegnare un codice colore alle attività in base alla loro priorità. La vista Kanban di ClickUp è utile per la visualizzazione.

E puoi effettuare la condivisione di tutto questo tramite la chat di ClickUp o altri canali.

Nel complesso, la Matrice di Eisenhower è un ottimo strumento per gestire attività che potrebbero entrare in conflitto in termini di urgenza e importanza. Sebbene la matrice possa presentare alcuni limiti, rimane comunque uno dei modi migliori per i team di stabilire le priorità delle responsabilità quotidiane. Piattaforme di produttività come ClickUp possono aiutare ad applicare la matrice in modo efficiente.

Prova la Matrice di Eisenhower e verifica i suoi effetti sulle prestazioni dei tuoi progetti. Inizia oggi stesso a stabilire le priorità. Registrati gratis su ClickUp!

Quiz a sorpresa sulla matrice di Eisenhower

Spero che tu abbia prestato attenzione, perché ora è il momento di un quiz. 🥁

Usiamo questo articolo come ripasso sulla Matrice di Eisenhower, così potrai implementarla facilmente nelle tue operazioni aziendali.

Se rispondi correttamente a tutte le domande, il gelato lo offriamo noi! 🍦

Domanda 1:

Elon Musk si sveglia al mattino. Ecco il suo programma:

a) Lavorare a un nuovo logo per X

b) Preparazione di un lancio SpaceX

c) Mangiare una pizza alle acciughe con Joe Rogan

d) Rispondere agli investitori per SpaceX

Prova a classificare queste attività in ordine di priorità, dalla più alta alla più bassa.

Domanda 2:

In qualità di project manager che deve bilanciare le esigenze immediate con gli obiettivi a lungo termine, quali quadranti della Matrice di Eisenhower sono fondamentali per un esito positivo nel tempo?

a) Quadrante 1 e Quadrante 2

b) Quadrante 2 e Quadrante 3

c) Quadrante 3 e Quadrante 4

d) Quadrante 1 e Quadrante 4

Domanda 3:

Quando si ha a che fare con richieste dell'ultimo minuto e scadenze strette, quale quadrante della Matrice di Eisenhower sottolinea l'importanza di una gestione efficace per evitare di sentirsi sopraffatti?

a) Quadrante 1

b) Quadrante 2

c) Quadrante 3

d) Quadrante 4

Domanda 4:

Stai organizzando il "Procrastination Party", dove le attività sono invitate ma arrivano con un po' di ritardo. Tu, il padrone di casa, ti rendi conto che continui a rimandare un compito in particolare: creare l'elenco degli ospiti per la festa.

In quale quadrante della Matrice di Eisenhower rientra la tua procrastinazione nella creazione dell'elenco degli ospiti?

a) Quadrante 1 (Attività urgenti e importanti – Le VIP)

b) Quadrante 2 (Attività importanti ma non urgenti – Il ritardo di moda)

c) Quadrante 3 (Urgente, ma non importante – Gli imitatori)

d) Quadrante 4 (Non urgente e non importante – Il "no-show")

Ecco le tue risposte, ma non osare barare. Liam Neeson ti troverà e... il resto lo conosci.

Risposte: