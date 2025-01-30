10 Migliori software HR per l'edilizia nel 2025

Essere un responsabile delle risorse umane nel settore delle costruzioni può essere impegnativo.

È un ruolo ad alta pressione che va al di là della gestione delle buste paga e della rilevazione degli orari. Siete responsabili di una vasta forza lavoro, compresi numerosi dipendenti a contratto in sedi remote.

Una gestione efficace delle risorse umane assicura che tutti siano allineati e che le operazioni si svolgano senza intoppi.

Il software HR per il settore edile alleggerisce questo onere ed eleva le pratiche di gestione al di là dell'inserimento manuale dei dati come i fogli di calcolo.

Sulla base di anni di esperienza pratica nella gestione della forza lavoro, ho stilato un elenco di dieci software HR per l'edilizia potenti e facili da usare. Che siate un piccolo appaltatore o una grande impresa di costruzioni, questi strumenti possono rivoluzionare le vostre operazioni e mantenere i vostri progetti in linea.

Unitevi a noi nell'esplorazione di questi strumenti, mostrando le loro caratteristiche principali e i loro potenziali svantaggi, tutti testati in collaborazione con il team di ClickUp.

Cosa cercare in un software per le risorse umane nel settore edile?

Per cominciare, cercate un software di gestione delle risorse umane nel settore edile con le seguenti caratteristiche indispensabili.

Gestione della forza lavoro : Verificare la capacità del software di gestire la forza lavoro, come ad esempio il monitoraggio, la programmazione, l'elaborazione delle buste paga e la rilevazione delle presenze

: Verificare la capacità del software di gestire la forza lavoro, come ad esempio il monitoraggio, la programmazione, l'elaborazione delle buste paga e la rilevazione delle presenze **Il software deve fornire ai dipendenti processi self-service come l'accesso ai propri dati, la gestione delle ferie e i materiali di formazione sulla sicurezza

Gestione dei dati : Gestire bene i dati dei dipendenti per fornire approfondimenti analitici sui registri dei permessi e sulla gestione dei contratti è fondamentale

: Gestire bene i dati dei dipendenti per fornire approfondimenti analitici sui registri dei permessi e sulla gestione dei contratti è fondamentale Accessibilità mobile : Gestire i dati, monitorare i progressi e coordinarsi con i team in movimento è fondamentale. Con i lavoratori di un'impresa edile in cantiere o sul campo, l'accessibilità mobile è fondamentale

: Gestire i dati, monitorare i progressi e coordinarsi con i team in movimento è fondamentale. Con i lavoratori di un'impresa edile in cantiere o sul campo, l'accessibilità mobile è fondamentale Interfaccia facile da usare: La navigazione del software deve essere intuitiva per voi e per i vostri dipendenti, con una curva di apprendimento minima

I 10 migliori software HR per l'edilizia da utilizzare nel 2024

1. ClickUp

_Migliori per la gestione dei progetti HR

ottimizza la gestione delle risorse umane nel settore edile con uno strumento all-in-one che aumenta la produttività, semplifica i flussi di lavoro e migliora la collaborazione tra i team_

Avete difficoltà a gestire in modo efficiente il vostro team di costruzione? ClickUp offre una piattaforma completa per la gestione delle risorse umane, pensata appositamente per il settore edile.

Con ClickUp, potete preparare rapidamente i vostri dipendenti al successo, supportandoli con un processo di formazione tracciabile e personalizzato per i progetti edili, dall'ufficio ai cantieri. Utilizzate le diverse visualizzazioni per valutare le prestazioni dei dipendenti, assicurandovi che la vostra forza lavoro rimanga allineata e produttiva in cantiere.

Gestite tutto, dal feedback dei dipendenti ai sondaggi, dal monitoraggio delle prestazioni alla gestione degli orari e all'organizzazione del flusso di lavoro, tutto in un unico posto. Questi strumenti sono perfetti per affrontare le sfide uniche dei progetti edilizi.

Inoltre, è possibile utilizzare

I modelli HR gratuiti di ClickUp

per snellire i processi di gestione, consentendovi di concentrarvi maggiormente sulla costruzione e meno sulle scartoffie.

Ecco due dei migliori modelli HR di ClickUp:

Base di conoscenza HR

Il modello di Knowledge Base HR di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a documentare e tenere traccia delle politiche, delle procedure e dei processi del vostro dipartimento HR.

Con

Modello di base di conoscenze HR di ClickUp

la diffusione delle informazioni tra i dipendenti è facile. Il sistema dispone di una base di conoscenze centralizzata a cui tutti i dipendenti possono accedere.

Ecco cosa offre questo modello per semplificare la gestione delle risorse umane:

Creare fonti di conoscenza centralizzate di facile accesso

Tracciare le modifiche alle politiche e ai documenti aziendali

Aumentare l'accuratezza e la coerenza nella condivisione delle informazioni con la base di conoscenza centralizzata

Migliorare la tracciabilità dei documenti HR con priorità, reazioni ai commenti, sottoattività e priorità

Scarica questo modello

Modello di elenco dei dipendenti ClickUp

Il modello di elenco dei dipendenti di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a tenere traccia dei vostri dipendenti e dei loro progressi.

Gestire i dati dei dipendenti e rimanere informati sul loro funzionamento è un compito gravoso se svolto manualmente.

Modello di elenco dei dipendenti di ClickUp

semplifica questo aspetto grazie all'elenco dei dipendenti, che consente di sapere quale dipendente lavora in quale reparto, chi è in ufficio e chi no. Semplifica la gestione dei dipendenti nei seguenti modi:

Creare un hub centrale per tutte le informazioni sui dipendenti e organizzare i loro dati

Semplificare la comunicazione fornendo un accesso rapido ai dati di contatto dei dipendenti

Gestire l'accesso dei dipendenti ai dati sensibili per migliorare la sicurezza

Facilita l'onboarding dei dipendenti fornendo tutte le informazioni essenziali in un unico luogo

Clicca sulle migliori caratteristiche

Semplificare la gestione delle persone tracciando le prestazioni e la gestione dei dipendenti con visualizzazioni personalizzabili

Semplificare la pipeline di reclutamento con stati e automatismi personalizzati

Fornire un facile accesso alla formazione con attività tracciabili e una facile collaborazione

Accesso ai modelli HR per semplificare la gestione delle risorse umane

Limitazioni di ClickUp

Nell'applicazione mobile non è ancora disponibile la visualizzazione tabellare

ClickUp dispone di numerose funzionalità e integrazioni, che possono comportare una curva di apprendimento. Tuttavia, risorse come ClickUp University e il centro di assistenza facilitano questo processo

Prezzi ClickUp

Gratuito: Per sempre

Per sempre Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Aziendale: $12/mese per utente

$12/mese per utente Impresa: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Si aggiunge a qualsiasi piano a pagamento per $5 per membro del Workspace al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (2.000+ recensioni)

4,7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Bambee

Il migliore per gestire le risorse umane di una piccola impresa con il pilota automatico

via Bambee Bambee vi assiste in ogni fase per semplificare le sfide dell'impresa edile, come gli alti tassi di turnover, i rischi sul posto di lavoro e la complessa conformità all'immigrazione.

Questo software di gestione automatica delle risorse umane ha aiutato 10.000 aziende americane, comprese quelle edili, a rimanere conformi durante tutto l'anno grazie alle sue politiche HR aggiornate,

strumenti di feedback per i dipendenti

e la formazione obbligatoria dei dipendenti.

Con Bambee, è possibile creare un processo HR personalizzato che garantisca la conformità alle leggi in materia di risarcimento dei lavoratori, assicurazione, immigrazione e altro ancora.

Questo software di gestione delle risorse umane offre una guida esperta che aiuta a creare politiche HR e conformità su misura per la vostra azienda. È possibile richiedere una guida esperta su qualsiasi problema di gestione delle risorse umane che la vostra impresa edile si trova ad affrontare per telefono, e-mail o chat.

Le migliori caratteristiche di Bambee

Automatizzare le verifiche di conformità per creare un ambiente basato su regole e mantenere la vostra impresa edile in linea con i tempi

Identificare le lacune delle risorse umane per rafforzare le pratiche interne con l'auditing

Creare moduli di formazione sulla sicurezza sul lavoro, sull'etica aziendale, ecc. e tenervi aggiornati sui progressi dei dipendenti

Consentire la compilazione di schede di valutazione dei dipendenti per valutare le loro prestazioni e fornire un feedback costruttivo

Migliorare il morale dei dipendenti fornendo loro uno spazio per esprimere i propri pensieri in forma anonima o pubblica

Limitazioni di Bambee

Ci vuole tempo per la configurazione iniziale e per iniziare a utilizzare il software

Non esiste un solido sistema di rilevazione delle presenze per tenere traccia dell'assenteismo o dei turni di lavoro saltati

Prezzi di Cambee

Non ci sono ancora dipendenti : $99/mese (nessun costo di installazione)

: $99/mese (nessun costo di installazione) 1-4 dipendenti : $299/mese (più un costo di installazione di $500 una tantum)

: $299/mese (più un costo di installazione di $500 una tantum) 5-19 dipendenti : 399 dollari al mese (più 500 dollari di spese di installazione una tantum)

: 399 dollari al mese (più 500 dollari di spese di installazione una tantum) 20-49 dipendenti : $499/mese (più $1.500 di canone di installazione una tantum)

: $499/mese (più $1.500 di canone di installazione una tantum) 50-70 dipendenti : $1.299/mese (più $2.000 di canone di installazione una tantum)

: $1.299/mese (più $2.000 di canone di installazione una tantum) 71+ dipendenti: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Bambee

G2: 3.5/5 (30+ recensioni)

3.5/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (30+ recensioni)

3. BambooHR

_Il migliore per la gestione delle risorse umane "tutto in uno"

via BambooHR Il software sostiene di aiutare i team delle risorse umane del settore edile a risparmiare centinaia di ore e ridurre i costi operativi delle risorse umane del 40% colmando il divario tra voi e i vostri collaboratori sul campo.

BambooHR consente a voi e ai vostri dipendenti di tenere traccia dei rapporti sugli infortuni, della formazione sulla sicurezza e di altri requisiti di conformità da qualsiasi luogo con una connessione a Internet. In questo modo si riduce la necessità di utilizzare più fogli di calcolo e database per il rilevamento delle ore e la gestione delle buste paga.

Grazie all'efficiente gestione delle buste paga del software, potrete dire addio all'inserimento dei dati e ai processi di approvazione manuale dei pagamenti, particolarmente necessari per tenere traccia dei diversi tipi di lavoratori edili.

È possibile integrarlo con oltre 125 applicazioni e strumenti per semplificare la funzione di gestione delle costruzioni e le operazioni del team HR.

Le migliori caratteristiche di BambooHR

Gestite tutti i dipendenti in un unico database sicuro e organizzato, ovunque vi troviate con una connessione a Internet

Generare report con 49 funzioni integrate per prendere decisioni strategiche e informate

Migliorare l'esperienza di onboarding dei nuovi assunti con gli strumenti di onboarding per aiutarli a comprendere meglio e più velocemente i protocolli di sicurezza

Coinvolgere i dipendenti e raccogliere feedback per sviluppare un ambiente positivo, promuovendo il morale e la produttività in loco

Limitazioni di BambooHR

Le opzioni di personalizzazione nella gestione delle prestazioni dei dipendenti sono limitate

Il software non dispone di una base di conoscenze centralizzata per assistere i nuovi utenti

Prezzi di BambooHR

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di BambooHR

G2: 4,4/5 (2.100+ recensioni)

4,4/5 (2.100+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (2.800+ recensioni)

4. HiBob

Migliore per l'integrazione di soluzioni HR scalabili

via HiBob HiBob è una soluzione per le risorse umane moderna e intuitiva, dotata di funzioni quali la gestione delle prestazioni, la gestione dei compensi, i flussi di lavoro e l'onboarding. Offre tutto ciò che serve per far lavorare le persone in modo efficiente e senza intoppi.

Se i vostri dipendenti del settore edile fatturano a ore, a giorni o a mesi, non dovrete preoccuparvi di tenere traccia delle loro fatture.

HiBob si distingue dalla concorrenza perché è destinato a tutti gli utenti (dipendenti e dirigenti) e non solo alle risorse umane.

Inoltre, gli esperti di HiBob sanno che le risorse umane sono il motore principale del successo aziendale e le assistono nel prendere decisioni basate sui dati grazie alle sue analisi avanzate e al monitoraggio dei KPI.

Le migliori caratteristiche di HiBob

Guidare le comunicazioni con le sue funzioni di coinvolgimento anche quando i vostri dipendenti sono fuori sede

Favorisce la crescita e l'espansione dell'azienda, adattandosi ai requisiti aziendali in continua evoluzione dell'impresa edile

Tracciate i dati sulla disponibilità dei dipendenti e sul completamento dei progetti con le funzioni di HiBob Sistemi HRIS

Limitazioni di HiBob

Il software non dispone di una vista combinata in un'unica schermata di tutte le ferie dell'azienda

Le opzioni di personalizzazione per i feedback e i sondaggi sono limitate

Prezzi di HiBob

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di HiBob

G2: 4.5/5 (900+ recensioni)

4.5/5 (900+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

5. Keka

Migliore per la gestione delle performance

via Keka Questo

Software HR

costruisce un'esperienza incentrata sull'utente con la sua casella di posta intuitiva, che consente di gestire tutte le attività e i flussi di lavoro da un unico luogo. Questo significa che voi e i vostri dipendenti potete facilmente tenere traccia delle attività di onboarding, delle approvazioni dei permessi, dei feedback dei colleghi e delle approvazioni delle spese da un unico spazio condiviso disponibile su mobile e web.

Ciò che mi ha attratto di più di questo software è il suo sistema di gestione delle prestazioni, ideale per le organizzazioni in crescita. Offre una visione a 360 gradi, un software OKR, incontri individuali e feedback continui per offrire preziose informazioni sulle persone ed eliminare tutti gli ostacoli.

Di conseguenza, potrete gestire completamente il vostro team di lavoratori temporanei e monitorare le loro prestazioni per prendere decisioni sull'assunzione a tempo indeterminato.

È inoltre possibile generare rapporti istantanei sui dipendenti e offrire loro una piattaforma self-service basata su SSO per aggiornare i loro profili, richiedere permessi e altro ancora.

Le migliori caratteristiche di Keka

Rassegna Obiettivi HR e le prestazioni per analizzare il potenziale e decidere se rendere i dipendenti permanenti

Assegnare diverse fasce di rendimento in base alle valutazioni dei dipendenti per mantenere i lavoratori qualificati motivati e competitivi

Automatizzate le impostazioni delle buste paga tracciando le ore di lavoro e adattando le componenti salariali

Limitazioni di Keka

Alcune attività e funzioni richiedono tempo per essere caricate

Lo strumento ha così tante funzionalità che c'è una leggera curva di apprendimento

Prezzi di Keka

A partire da $20/mese

Valutazioni e recensioni di Keka

G2: 4.5/5 (900+ recensioni)

4.5/5 (900+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (70+ recensioni)

6. Paycor

Il migliore per le soluzioni software HR su misura

via Paycor Paycor vi aiuta a costruire un team di lavoro produttivo nel settore edile, grazie a funzioni come il miglior strumento di reclutamento, il sistema di gestione dell'apprendimento, la conformità per stato e città, gli straordinari misti automatizzati, il calcolo del differenziale dei turni e altro ancora.

Potete anche affidarvi a Paycor Recruiting per trovare e assumere i migliori talenti, grazie a funzioni come le scorecard dei colloqui.

Inoltre, la sua soluzione per la rilevazione delle presenze assicura il rispetto delle leggi sul salario minimo grazie all'utilizzo di tariffe a cottimo, al calcolo misto degli straordinari, agli orologi marcatempo avanzati e alle funzioni di timbratura mobile.

Paycor fornisce anche analisi e approfondimenti specifici per il settore, che consentono di confrontare i tassi di turnover e altre metriche chiave con i benchmark di mercato.

Le migliori caratteristiche di Paycor

Accesso alla guida pratica, agli strumenti e al supporto di esperti del team per personalizzare il software in base alle esigenze di gestione dell'edilizia

Riduzione dei processi amministrativi grazie all'accesso ai calcoli in tempo reale, all'accesso ai salari e agli avvisi di conformità fiscale

Creazione di categorie di spesa flessibili e politiche personalizzabili per gestire le spese della vostra impresa edile

Limitazioni di Paycor

Il sistema self-service a volte presenta bug nella richiesta di permessi

Prezzi Paycor

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni Paycor

G2: 3.9/5 (700+ recensioni)

3.9/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (2.800+ recensioni)

7. FactoHR

_Il migliore per il coinvolgimento dei dipendenti

via FattoreHR FactoHR funziona senza problemi in diverse sedi, consentendo di gestire i calcoli delle imposte locali e la conformità. Anche l'automazione di processi come l'acquisizione delle presenze e la gestione dei salari da più sedi è un'ottima soluzione.

È inoltre possibile gestire le presenze e consentire ai dipendenti di richiedere permessi da qualsiasi sede.

FactoHR mira a rendere le risorse umane prive di carta digitalizzando tutto, da

ai manuali dei dipendenti

alla documentazione. Il modulo di FactoHR per le spese e i viaggi, basato sul cloud, consente inoltre ai dipendenti di presentare le richieste di rimborso spese con i relativi giustificativi direttamente attraverso il portale ESS.

Le risorse umane o i manager possono rivedere e approvare le richieste online, semplificando la gestione delle spese e fornendo un maggiore controllo e visibilità sulle spese dei dipendenti.

Le migliori caratteristiche di FactoHR

Definizione della gerarchia con un albero organizzativo per una migliore rendicontazione dei lavoratori edili

Consentire una gestione del lavoro dei dipendenti senza attriti in più sedi

Personalizzazione delle componenti salariali per una gestione agevole delle buste paga e una revisione semplificata degli stipendi

Limitazioni di FactoHR

La funzionalità del software può risultare inizialmente complessa, con una curva di apprendimento

L'interfaccia utente non è molto ben progettata

Prezzi di FactoHR

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di FactoHR

G2: 4.7/5 (30+ recensioni)

4.7/5 (30+ recensioni) Capterra: 5/5 (Non abbastanza recensioni)

8. HRMantra

Il migliore per le soluzioni HR basate sull'AI

via HRMantra HRMantra è un software avanzato per le risorse umane basato sull'intelligenza artificiale che sostiene di fornire 10 volte il ROI e 30 minuti al giorno per dipendente . Questo

Pianificazione delle risorse umane

la piattaforma HRMatra offre milioni di politiche configurabili con funzioni complete per impostare un numero illimitato di politiche. Le imprese edili devono rispettare diverse norme, e un solido quadro di politiche con HRMatra le aiuta notevolmente.

Inoltre, il software è multilingue, multivaluta e multi-fuso orario. La sua interfaccia intuitiva lo rende pienamente utilizzabile da qualsiasi smartphone, rendendolo accessibile ai dipendenti delle imprese edili di diverse regioni anche in mobilità.

Le migliori caratteristiche di HRMantra

Accesso al bot vocale guidato dall'intelligenza artificiale con una moltitudine di API precostituite per la connettività immediata con vari sistemi di terze parti

Generare report con sistemi di gestione delle prestazioni a 180 o a 360 gradi per supervisionare i dipendenti del settore edile

Creare LMS personalizzati per formare i dipendenti e monitorare le competenze acquisite prima che inizino a lavorare in cantiere

Impostazione di politiche illimitate, complete e personalizzabili

Limitazioni di HRMantra

Il software è lento nell'aggiornare i dettagli e i registri dei permessi, e i processi HR sono poco automatizzati

Prezzi di HRMantra

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di HRMantra

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

9. Grigio

_Il migliore per l'accesso ai dati in tempo reale

via Grigiore GreytHR è una piattaforma HRMS full-suite che semplifica e migliora la gestione delle persone. Con questo software è possibile semplificare tutte le operazioni relative alle risorse umane, dalla gestione delle presenze a quella delle prestazioni, fino alle buste paga.

Oltre alle normali funzioni, come il database centralizzato dei servizi e il portale self-service per i dipendenti, è possibile accedere a Bella, una chatbot di servizio rapido per i dipendenti che evita le domande ripetitive.

Il flusso di dati in tempo reale tra i moduli (come permessi, presenze, buste paga, note spese, ecc.) garantisce che i dipendenti e la direzione abbiano sempre a disposizione informazioni aggiornate. GreytHR può essere facilmente integrato con diversi software di terze parti, tra cui sistemi contabili, soluzioni ERP, servizi di verifica, ecc.

Le migliori caratteristiche di GreytHR

Ridurre al minimo il centro e massimizzare la produttività con soluzioni HR semplificate per il settore edile

Accesso ai dati di presenza in tempo reale e gestione semplificata di turni e straordinari

Pagamenti accurati e tempestivi con gestione ed esecuzione automatizzate

Limitazioni di GreytHR

Potrebbe non avere funzioni di gestione della conformità localizzate

Non dispone di funzioni specifiche di cui i team di costruzione hanno bisogno

Prezzi di GreytHR

A partire da $50/mese

Valutazioni e recensioni di GreytHR

G2: 4.4/5 (800+ recensioni)

4.4/5 (800+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (250+ recensioni)

10. TriNet Zenefits

Il migliore per la gestione delle risorse umane basata sul cloud

via TriNet Zenefits Utilizzate una piattaforma HR intuitiva basata sul cloud per gestire tutte le vostre operazioni HR senza soluzione di continuità. Collega tutto ciò che è sotto l'ombrello della gestione delle risorse umane in un'unica piattaforma, che si tratti di elaborazione delle buste paga o di approfondimenti analitici.

Le sue ampie funzioni di elaborazione delle paghe distinguono questo software da altri nell'affollato mercato dei software HR per l'edilizia. Sono disponibili rapporti sui pagamenti degli appaltatori, riepiloghi dei salari e delle imposte, riepiloghi dei pagamenti delle imposte, rapporti sulle passività fiscali, un rapporto completo all-in-one e persino il riempimento automatico dello stato dei nuovi assunti.

Ma non è tutto. Il software semplifica anche le attività amministrative, dai programmi di benefit alle coperture mediche per i lavoratori edili. Questi vantaggi aiutano le aziende a ridurre il 90% del loro tempo su buste paga e benefit.

Le migliori caratteristiche di TriNet Zenefits

Migliorate la gestione delle prestazioni nel settore edile con modelli di gestione delle prestazioni

Possibilità di scegliere tra diverse configurazioni della piattaforma HR per soddisfare le esigenze specifiche del settore edile

Semplificare l'elaborazione delle buste paga e la gestione dei documenti per inserire rapidamente i nuovi dipendenti nei progetti edilizi

Limitazioni di TriNet Zenefits

La navigazione non è molto intuitiva e richiede tempo per l'apprendimento

Prezzi di TriNet Zenefits

Essenziale : $8 per dipendente al mese

: $8 per dipendente al mese Crescita : $16 per dipendente al mese

: $16 per dipendente al mese Zen: $27 per dipendente al mese

Valutazioni e recensioni di TriNet Zenefits

G2: 3.9/5 (460+ recensioni)

3.9/5 (460+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (oltre 800 recensioni)

Streamline Construction HR Software Management with ClickUp

La gestione dei processi HR è faticosa per le imprese edili, ma non quando si dispone del miglior software HR per supportarle.

È possibile automatizzare e semplificare la maggior parte delle operazioni, come il monitoraggio delle ore dei dipendenti, la gestione delle buste paga e la semplificazione dei requisiti di conformità. L'aspetto migliore del software è la possibilità di personalizzarne le funzionalità in base alle proprie esigenze. Lo strumento di ricerca umana di ClickUp fornisce un software HR all-in-one che semplifica l'amministrazione delle persone con la gestione automatizzata delle buste paga e il monitoraggio delle prestazioni. È inoltre possibile utilizzare lo strumento HR di ClickUp modelli di valutazione delle prestazioni per semplificare ulteriormente il processo.

Il

vita quotidiana di un responsabile delle risorse umane

è ricca di sfide. Tuttavia, con gli strumenti giusti, è possibile

trattenere i dipendenti di talento

e migliorare l'efficienza complessiva della loro gestione.

e date il benvenuto a una gestione delle risorse umane nel settore edile rapida e senza sforzo.