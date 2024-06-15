Come utilizzare l'IA nelle email (casi d'uso e strumenti)

Da quanto tempo fissiamo un cursore lampeggiante, incerti su come iniziare un'email importante?

Che si tratti di scrivere un messaggio a un cliente, di rispondere a un collega o di contattare un potenziale cliente, la pressione di trovare il tono giusto e di trasmettere un messaggio convincente può essere scoraggiante.

La soluzione? L'intelligenza artificiale (IA), l'aiutante silenzioso dietro le quinte.

L'IA ha cambiato radicalmente il modo in cui scriviamo e ci confrontiamo quotidianamente con le email.

Ricordate la previsione del testo quando iniziate a digitare le vostre frasi? Il prompt per aggiungere un allegato dopo averlo dimenticato? O la promemoria per aggiungere un argomento all'email nel caso in cui non l'aveste fatto? O quando appare un messaggio su Teams e si vedono immediatamente le opzioni di risposta? È tutto lavoro dell'IA.

Ma oggi l'utilizzo dell'IA nelle email non si limita a automazione delle email , predizione di testi, suggerimenti e promemoria. L'IA ci ha permesso di esplorare un intero mondo di capacità avanzate.

Oggi esistono app per la gestione delle attività via email, gestione della finestra In arrivo e anche strumenti per la produttività delle email per ridurre al minimo il tempo trascorso a scrivere e gestire le email!

Scopriamo come utilizzare l'IA nelle email e quali software e strumenti utilizzare per migliorare il flusso di lavoro delle email.

Capire l'IA per le email

Prima di tutto. Per coloro che non hanno ben compreso la portata dell'IA, si tratta di macchine o algoritmi in grado di svolgere attività che tipicamente richiedono l'intelligenza umana, come la comprensione del linguaggio naturale e la presa di decisioni basate sui dati.

La tecnologia IA nelle email utilizza tecnologie avanzate come l'elaborazione del linguaggio naturale (NLP), l'apprendimento automatico, la computer vision e l'apprendimento profondo per far sì che il software comprenda e generi risposte simili a quelle umane per le vostre email.

È come avere un computer super-intelligente strumento di produttività per le email in grado di pensare e imparare come un essere umano. Per le email, l'IA ci aiuta a capire il nostro linguaggio e a prendere decisioni intelligenti in base ai dati che inseriamo.

L'IA può intervenire e aiutarci a scrivere le email più velocemente, a correggere errori di battitura imbarazzanti e persino a personalizzare i messaggi per ogni destinatario. Inoltre, è un assistente super-organizzato che sa esattamente quando inviare le email di follower e indovina quali sono gli argomenti che attireranno maggiormente l'attenzione.

Dai consigli personalizzati sui prodotti ai follower automatizzati, l'IA è diventata un alleato indispensabile nella comunicazione quotidiana via email. Sta rivoluzionando silenziosamente il modo in cui ci connettiamo e ci impegniamo attraverso le email, sia che si tratti di aiutare a redigere la risposta perfetta, di segmentare il pubblico per campagne mirate o di prevedere il momento migliore per inviare un messaggio di follow-up.

L'IA può anche aiutarvi a gestire le email in modo più efficiente. Automatizzando le attività ripetitive, può farvi risparmiare molto tempo e ridurre il lavoro richiesto.

Leggi anche: Padroneggia l'ultimo hack per la produttività nei metodi di gestione delle email: l'intelligenza artificiale finestra In arrivo zero .

Quando si tratta di marketing, le email alimentate dall'IA possono fornire messaggi personalizzati che sembrano fatti apposta per voi, migliorando il coinvolgimento e aumentando le vendite. Per saperne di più, continuate a leggere il blog.

Come usare l'IA per l'email

Abbiamo scritto alcuni casi d'uso per mostrarvi come l'IA nelle email può farvi risparmiare tempo e lavoro, aumentando la vostra produttività personale e professionale.

Usare l'IA per scrivere email di sensibilizzazione personale

Che siate un freelance in cerca di nuovi client, un ghostwriter che vuole pubblicare i suoi blog o un professionista in cerca di lavoro, potreste dover scrivere ogni giorno infinite email a reclutatori, responsabili delle risorse umane, potenziali clienti e persone della vostra rete.

Scrivere un'email nuova e personalizzata per ogni persona è di per sé scoraggiante, e Da fare manualmente può richiedere un'eternità.

Questo è forse il motivo per cui quasi il 39% dei marketer intervistati nel sondaggio State of Email Report 2023 di Litmus hanno dichiarato di utilizzare l'IA. Di questi, circa il 18% utilizza l'IA principalmente per il brainstorming delle email.

Ecco alcuni modi in cui gli strumenti di IA possono aiutarvi a scrivere queste email più velocemente e a fare un'ottima prima impressione.

1. Per la composizione delle email

Il cold outreach, ovvero scrivere email a persone che non vi conoscono e che non si aspettano il vostro messaggio, è difficile. Inoltre, sapere esattamente cosa scrivere per attirare la loro attenzione e far terminare il lavoro è una sfida.

Con i giusti input, gli algoritmi di IA possono analizzare lo scopo dell'email e il suo destinatario e suggerire il contenuto appropriato.

**L'IA può fornire modelli, scrivere paragrafi iniziali e persino generare intere bozze di email in base a modelli e preferenze appresi dalle interazioni precedenti

Inoltre, può anche aiutare a personalizzare ogni email incorporando dettagli specifici del destinatario all'interno del testo, come il suo nome, la sua azienda o qualsiasi altra cosa basata sulle sue interazioni recenti, per creare contenuti più coinvolgenti, pertinenti e cliccabili.

💡Pro tip: Per comunicare con i team o i client di tutto il mondo, è possibile utilizzare strumenti di traduzione basati sull'IA per comporre email in diverse lingue.

2. Per perfezionare il linguaggio

Vi è mai capitato di scrivere con cura un'email, di correggerla centinaia di volte e di premere il pulsante di invio per poi accorgervi di aver scritto "allora" invece di "che" o "eccetto" invece di "accetta"?

A dipendenza del vostro provider di servizi email, oggi potreste trovarvi di fronte a questo problema oppure no. **Gli strumenti di IA per il controllo grammaticale sono in grado di identificare e correggere i passi falsi della grammatica, gli errori di punteggiatura e i refusi in tempo reale

Inoltre, questi strumenti possono anche aiutarvi a migliorare la chiarezza del messaggio e il tono della scrittura, proprio per aiutarvi a centrare la nota giusta ogni volta che scrivete un'email.

L'IA fornisce anche suggerimenti per migliorare lo stile e la struttura dell'email e può aiutare a garantire la coerenza e l'adeguatezza in base a fattori quali la voce del marchio del provider o il suo traguardo.

Usare l'IA nell'email marketing

Gli strumenti di IA sono diventati una parte indispensabile dei team di marketing. Strumenti come HubSpot, ClickUp e Jasper.ai sono comuni Strumenti di IA per il marketing che aiutano i provider a ridurre i tempi di creazione e gestione delle campagne, a controllare i costi e a fornire approfondimenti sui clienti e sul comportamento degli utenti. Nel complesso, l'IA sta semplificando e automatizzando il loro lavoro in diversi modi.

Ecco come gli addetti al marketing utilizzano l'IA nelle email:

1. Ottimizzare gli argomenti delle email

L'oggetto dell'email crea la prima impressione sul pubblico. Un buon oggetto cliccabile assicura che la vostra email non si perda tra le centinaia di email che i vostri clienti ricevono ogni giorno.

Avete mai provato a testare l'oggetto o il testo delle vostre email? Con l'IA, potete farlo in pochi minuti!

**Analizzando fattori come i tassi di apertura e i tassi di clic, il test A/B vi aiuta a determinare quali sono gli argomenti o i titoli che risuonano di più con il vostro pubblico campagne di email marketing dall'esito positivo .

2. Analizzare i destinatari

L'intelligenza artificiale può analizzare i dati dei destinatari delle email, come i loro dati demografici, le preferenze e le interazioni passate con il vostro marchio, per generare utili informazioni su ciò che piace e non piace. Questo aiuta gli esperti di marketing ad adattare il contenuto delle email alle preferenze del pubblico, ad aumentare la rilevanza e a mantenere i clienti felici.

3. Automazioni per i follow-up

Assicurate una comunicazione regolare con i vostri clienti durante tutto l'anno. Con gli strumenti di IA per l'email marketing, potete programmare e inviare automaticamente email di follow-up impostando criteri predefiniti, come il comportamento del destinatario o i tempi di risposta.

Questa funzionalità/funzione aiuta gli addetti al marketing a lavorare su campagne di nurture e follow-up in una sola volta e a programmarle insieme per inviarle con una cadenza tempestiva. Non è più necessario tenere promemoria per l'invio di follow-up ogni mese.

4. Creare campagne nurture personalizzate

Non vi sentite a vostro agio quando il vostro marchio preferito vi invia consigli personalizzati di cose che potrebbero piacervi o email con suggerimenti basati sulla vostra storia di acquisti passati?

Gli algoritmi di apprendimento automatico analizzano i dati dei destinatari, come le interazioni passate, le preferenze e il loro comportamento con i vostri contenuti, per raccomandare contenuti email personalizzati Questo assicura che ogni email della campagna sia altamente rilevante e coinvolgente per i vostri clienti.

È possibile personalizzare gli argomenti, i saluti e le offerte in base ai dati dei clienti in tempo reale, utilizzando la generazione del linguaggio naturale. Ciò include consigli sui prodotti in base alla cronologia degli acquisti precedenti, sconti o offerte rilevanti o altri dettagli specifici per i clienti, per farli sentire più valorizzati.

L'IA può anche prevedere il momento ottimale per l'invio di queste email di nurture, in base ai tempi di apertura o ai tassi di risposta dei destinatari. Utilizzando queste informazioni, è possibile programmare l'invio di email per ogni cliente in base alla sua convenienza.

Studio di caso: Revolve x Cordial IA

Revolve, un marchio di e-commerce, ha cercato di migliorare la personalizzazione delle email al di là dei consigli di base sui prodotti nelle email in batch. Utilizzando la tecnologia IA di Cordial, hanno creato una campagna email altamente personalizzata che ha sfruttato 16 diversi dati aziendali e dei clienti, come la cronologia di navigazione abbandonata, le categorie preferite e i best-seller regionali.

Il sistema IA ha generato 32 raccomandazioni uniche di prodotti per ogni destinatario, adattando il contenuto delle email alle preferenze individuali e ai livelli di coinvolgimento. Per verificarne l'efficacia, Revolve ha condotto un test A/B durante un fine settimana, alternando l'email personalizzata al messaggio standard.

I risultati sono stati impressionanti: l'email personalizzata guidata dall'IA è stata due volte più produttiva di quella standard, con tassi di click-to-open e click-to-conversion superiori del 65%.**Questo esito positivo ha portato Revolve a progettare centinaia di migliaia di entrate incrementali derivanti dall'invio regolare di queste email altamente personalizzate.

5. Campagne email segmentate

La segmentazione è la chiave del marketing a traguardo. Gli algoritmi dell'IA possono segmentare gli elenchi di email in base ai dati demografici, ai comportamenti passati, alla cronologia degli acquisti o ai livelli di coinvolgimento Questo assicura che ogni segmento riceva un contenuto mirato e pertinente.

L'IA è in grado di analizzare i dati anche per identificare i modelli, consentendo di segmentare il pubblico in base alle preferenze o alla probabilità di rispondere a offerte specifiche.

È possibile fare riferimento al nostro elenco consolidato di 10 migliori strumenti di IA per l'email marketing per l'automazione delle email nel 2024.

Usare l'IA per scrivere email di sensibilizzazione commerciale

Una parte importante della giornata di un venditore è costituita dalle email di sensibilizzazione: email a freddo per i potenziali clienti, email di mantenimento per i clienti esistenti o email di upselling. Tenere il passo manualmente può essere ripetitivo, noioso e, a volte, frustrante.

Così come uno strumento di IA aiuta i marketer a creare oggetti accattivanti e contenuti personalizzati, esso consente anche ai venditori di redigere email in uscita di alta qualità in pochi secondi. Non solo è possibile generare più email personalizzate in pochi secondi, ma si può anche automatizzare quando e come inviarle in base alla segmentazione del pubblico e alle preferenze.

Utilizzo del software IA per le email

Non sarebbe fantastico avere un assistente di IA per le email in grado di scrivere testi pertinenti, generare oggetti accattivanti, personalizzare i testi per ogni target e automatizzare i follower ripetitivi?

C'è uno proprio qui.

ClickUp Brain ClickUp Brain è una rete neurale IA sullo strumento di project management di ClickUp che vi permette di generare rapidamente copie per il vostro materiale di marketing, di scrivere email quotidiane e risposte alle attività, e di accedere alle vostre

alla vostra base di conoscenze organizzative in un unico luogo.

Generare risposte rapide e appropriate alle email con ClickUp Brain

In sostanza, ClickUp Brain è l'unico strumento dotato di IA di cui avete bisogno per collegare progetti, persone e conoscenze all'interno della vostra organizzazione.

Con ClickUp Brain AI Writer for Work, avrete a disposizione:

Un assistente di scrittura IA per assistervi in tutte le vostre esigenze di scrittura

per assistervi in tutte le vostre esigenze di scrittura Risposte rapide e automatizzate a tutti i commenti, le attività e le email

a tutti i commenti, le attività e le email Un trascrittore automatico di testo

Utilizzate ClickUp Brain per trascrivere le registrazioni dello schermo

/IA per trascrivere e rispondere alle domande delle riunioni e delle registrazioni dello schermo via ClickUp Clip * Modelli facili da costruire e da usare per qualsiasi caso d'uso: campagne email, annunci, reclutamento e molto altro

Scrivete risposte rapide a thread di email o costruite intere campagne di email più velocemente con ClickUp Brain

Modelli di email di ClickUp

Modello di campagna email di ClickUp Modello di campagna email di ClickUp offre un quadro di riferimento per soddisfare i desideri del cliente: raggiungere nuovi clienti, fornire un supporto e un'assistenza costanti ai clienti esistenti, migliorare l'esposizione del marchio, coltivare i contatti e chiudere le transazioni.

Con questo modello è possibile pianificare e creare campagne email di successo e monitorare il coinvolgimento e lo stato nel tempo. Salvare i modelli per diverse campagne email vi aiuta a risparmiare tempo, lavoro richiesto e denaro per le vostre campagne future

Con l'aggiunta di campi personalizzati, è possibile categorizzare e aggiungere attributi come il link alla copia dell'email, il tasso di completamento, il tipo di email, il settore di destinazione e il tema per gestire diverse campagne email.

Analizzate le prestazioni delle vostre email passate e ottimizzate la vostra prossima serie di email con l'aiuto dei suoi reportistici. Iniziate a inviare email che hanno il potenziale per avere il massimo impatto.

Modello di pubblicità via email di ClickUp

ClickUp offre ai marketer un altro modello di email per ottimizzare notevolmente i tempi di consegna delle campagne: Modello di pubblicità via email di ClickUp . Si tratta di un modello pronto all'uso con il quale è possibile creare annunci email visivamente convincenti.

Utilizzate il modello per outlineare le vostre email, personalizzare il loro contenuto in base al pubblico di traguardo e creare annunci memorabili più rapidamente. Partendo da un modello Doc, costruite il vostro flusso di lavoro ClickUp per il modello di annuncio nella vista Elenco, nella vista Gantt, nella vista Carico di lavoro, nella vista Calendario o in qualsiasi altra vista con cui vi trovate meglio.

E se siete alla ricerca di modelli che vi aiutino in campagne di email marketing più ampie, ClickUp ha pensato anche a questo!

Modello per l'email marketing di ClickUp Modello per l'email marketing di ClickUp è un altro modello gratuito e altamente personalizzabile per i marketer aziendali che vogliono liberare tempo nella loro agenda.

Questo modello può aiutarvi a creare processi coerenti per ogni tipo di campagna di marketing e a semplificare i lavori richiesti.

Questo modello:

Vi fa risparmiare tempo fornendo una struttura per le vostre email

Assicura la coerenza tra le campagne

Ottimizza i design per i dispositivi mobili

Rende più facile il monitoraggio e l'analisi delle prestazioni della campagna

**Che si tratti di una campagna di newsletter mensile, di una campagna di nurture per i vostri clienti abituali, di offerte e sconti per i nuovi clienti o di qualsiasi altra campagna di email marketing, il modello di email marketing di ClickUp può aiutarvi a ottimizzare le vostre email per ogni tipo di pubblico

Stabilite un tono di voce coerente per il vostro marchio aggiungendo i vostri elenchi segmentati, il tono e altri dettagli specifici per il marchio per organizzare la vostra campagna di email marketing comunicazione aziendale .

Non lasciate che il blocco dello scrittore soffochi la vostra creatività: utilizzate ClickUp Brain all'interno del modello per creare campagne di marketing convincenti!

Porta il tuo gioco di email al livello successivo con IA e ClickUp

L'IA sta rivoluzionando la gestione delle attività via email e comunicazione, rendendo la scrittura delle email un gioco da ragazzi. Dalla stesura di messaggi personalizzati all'ottimizzazione degli argomenti e all'automazione dei follower, l'IA sta cambiando il nostro modo di comunicare attraverso le email.

Scoprite come strumenti come ClickUp Brain possono farvi risparmiare tempo e denaro per la vostra prossima campagna di email marketing. Iscriviti a ClickUp oggi stesso!