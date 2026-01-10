I 10 migliori registratori dello schermo basati sull'IA del 2026: una guida per professionisti

Poiché l'IA sta rivoluzionando il modo in cui lavoriamo, viviamo e ci divertiamo, non sorprende che sia alla base di molte delle nostre soluzioni tecnologiche, rendendo strumenti high-tech come i registratori dello schermo basati sull'IA dei must-have ormai diffusi.

Questi potenti strumenti stanno rivoluzionando la creazione di contenuti in tutti i settori, consentendo ai professionisti di realizzare in modo efficiente presentazioni, discorsi e tutorial nitidi e chiari.

Questi registratori rappresentano una vera rivoluzione, grazie a funzionalità avanzate di IA che migliorano la qualità del video e dell'audio, ottimizzano la modifica e semplificano la condivisione.

Scopriamo insieme cosa rende eccellente un registratore dello schermo basato sull'IA e quali sono i migliori strumenti in questo campo.

Cosa dovresti cercare in uno screen recorder basato sull'IA?

Scegliere il giusto registratore dello schermo basato sull'IA è fondamentale per acquisire contenuti e trasformare il modo in cui questi contenuti funzionano e coinvolgono il pubblico.

Tieni conto di questi aspetti chiave per assicurarti di scegliere uno strumento davvero potente:

Qualità della registrazione: Scegli registrazioni video ad alta risoluzione per garantire che le immagini siano accattivanti quanto i tuoi contenuti

Funzionalità IA: cerca funzionalità avanzate in grado di migliorare la qualità del video e ridurre i tempi di modifica, come la trascrizione in tempo reale, l'editing intelligente e l'evidenziazione automatica

Facilità d'uso: scegli un registratore con un'interfaccia intuitiva che semplifica il processo di registrazione, facendoti risparmiare tempo e lavoro richiesto

Integrazione: assicurati che il registratore si integri facilmente con gli altri strumenti e le piattaforme che utilizzi regolarmente, migliorando il tuo flusso di lavoro

Affidabilità: scegli un software noto per la sua stabilità per evitare interruzioni durante le registrazioni cruciali e fornire guide dettagliate per ogni passaggio

Assistenza: dai la priorità a un supporto clienti eccellente per assicurarti di ricevere aiuto ogni volta che incontri dei problemi

Abbiamo setacciato il mercato e stilato un elenco dei 10 migliori strumenti per la registrazione dello schermo del 2024. Ogni strumento è eccellente a modo suo, e non ti resta che scegliere quello più adatto alle tue esigenze.

I 10 migliori registratori dello schermo basati sull'IA da utilizzare

Con questo elenco dei 10 migliori registratori dello schermo basati sull'IA, potrai trovare lo strumento più adatto alle tue esigenze specifiche, che si tratti di creare tutorial dettagliati, registrare riunioni o fornire supporto IT sicuro.

1. ClickUp

Usa ClickUp Clips per registrare messaggi video, trascrivere video e effettuare la condivisione di istruzioni con il tuo team del progetto

Vero e proprio motore di produttività e project management, ClickUp va oltre la semplice gestione delle attività e il monitoraggio dei progressi. La piattaforma offre una suite completa di strumenti di produttività e collaborazione basati sull'intelligenza artificiale per gli autori di contenuti e i team di progetto.

Una delle funzionalità/funzioni più interessanti per gli autori di contenuti dinamici è ClickUp Clips.

Ideale quando il testo non basta, Clips trasmette informazioni complesse in modo rapido e chiaro con istruzioni visive o aggiornamenti veloci. Puoi scorrere i momenti salienti di Clips, cliccare sui timestamp per spostarti all'interno del video e copiare frammenti da utilizzare dove preferisci.

Trascrivi ogni Clip con l'IA per poter esaminare i momenti salienti

Oltre a registrare video dello schermo di alta qualità, ecco alcuni altri motivi per cui questo strumento è un'ottima scelta:

Condivisione istantanea: con ClickUp Clips, puoi creare e condividere video in un attimo. Non è necessario passare da un'app all'altra né scaricare e caricare file.

Aggiungi contesto: Collaborare con il tuo team in contesti remoti o ibridi può comportare delle sfide. Ma con ClickUp Clips, puoi effettuare la condivisione delle tue idee, illustrare fogli di calcolo, risolvere bug e semplificare il processo decisionale.

Agisci: trasforma qualsiasi Clip in attività concrete all'interno della piattaforma senza perdere il contesto. Pochissimi altri strumenti di registrazione dello schermo basati sull'IA offrono questa funzionalità/funzione.

AI Insights: grazie alla magia dell'IA di ClickUp Brain, riceverai immediatamente registrazioni dello schermo completamente trascritte. Esamina i punti salienti, passa a parti specifiche, estrai frammenti di testo: ClickUp Brain ti fa lavorare più velocemente.

Rimani organizzato: Hub clip ti permette di effettuare il monitoraggio di tutte le tue registrazioni dello schermo, rendendo più facile trovare, ordinare e gestire i tuoi video.

Che tu debba chiarire i dettagli di un progetto, illustrare una procedura o fornire un feedback, Clips garantisce che il tuo messaggio venga sia visto che compreso, senza il continuo scambio di messaggi tipico dei metodi di comunicazione tradizionali.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Registrazione e condivisione dello schermo in tempo reale all'interno delle attività

Inserisci facilmente i clip all'interno di attività, commenti e documenti

Modifica i video direttamente sulla piattaforma

Commenta momenti specifici all'interno di una Clip per discutere e fornire feedback sulla registrazione

Trascrivi le registrazioni dello schermo in modo automatico e istantaneo

Limiti di ClickUp

Per i nuovi utenti la curva di apprendimento è leggermente ripida a causa dell'ampia gamma di funzionalità

L'accuratezza della trascrizione può variare a seconda della qualità audio

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Illimitato : 7 $ al mese per utente

Business : 12 $ al mese per utente

Enterprise : contattaci per informazioni sui prezzi

ClickUp Brain è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di 7 $ al mese per ogni membro dell'area di lavoro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 4.000 recensioni)

2. Zoom

tramite Zoom

Zoom è il software più popolare per le videoconferenze e la condivisione dello schermo, ma offre anche una funzionalità avanzata di registrazione dello schermo basata sull'IA nota come Smart Recording.

Questo strumento integra Zoom AI Companion nelle registrazioni su cloud, migliorando l'esperienza utente grazie all'organizzazione delle registrazioni in capitoli intelligenti e al riassunto dei punti chiave con evidenziazioni e elementi da intraprendere.

La funzionalità Smart Recording è particolarmente utile per sessioni di lunga durata, come lezioni o riunioni aziendali. Aiuta a suddividere e semplificare il processo di revisione, rendendo più facile l'assimilazione dei contenuti importanti e l'attuazione delle azioni necessarie.

Le migliori funzionalità di Zoom

Accedi ad analisi dettagliate sulle dinamiche delle riunioni, quali la velocità di eloquio, il rapporto tra parlato e ascolto e l'uso di parole di riempimento

Trascrivi automaticamente i video con la registrazione intelligente basata sull'IA

Registra tracce audio separate per ogni partecipante

Limiti di Zoom

La versione gratis ha un limite di 40 minuti per le riunioni

Durante le registrazioni richiede molte risorse di sistema

Prezzi di Zoom

Base : Gratis

Pro : 14,99 $ al mese per utente

Aziendale : 21,99 $ al mese per utente

Business Plus: Prezzi personalizzati

Aziende: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Zoom:

G2 : 4,6/5 (oltre 50.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 13.000 recensioni)

3. Camtasia

tramite Camtasia

Camtasia, noto per le sue funzionalità di modifica di video, è comunemente utilizzato per creare video didattici finalizzati al coinvolgimento e alla formazione. Questo registratore dello schermo ti aiuterà in attività simili.

Potenzificato dall'assistente IA Camtasia Rev, il software offre funzionalità avanzate quali la riduzione del rumore, il livellamento dell'audio e suggerimenti di modifica intelligenti che ottimizzano l'impatto dei video.

Inoltre, Camtasia offre supporto per elementi interattivi come quiz e link cliccabili, rendendolo ideale per la creazione di contenuti di e-learning accattivanti.

Le migliori funzionalità di Camtasia

Migliora i tuoi video con una suite completa di strumenti per la modifica dei video

Gestisci ogni aspetto della produzione video, dal taglio e montaggio all'aggiunta di transizioni e annotazioni, direttamente all'interno dello strumento

Utilizza la sequenza multitraccia per progetti complessi

Limiti di Camtasia

Costo più elevato rispetto ad altre opzioni

Può richiedere molte risorse sui sistemi meno recenti

Prezzi di Camtasia

Licenza individuale: 179,88 $ (annua)

Licenza perpetua: 299,99 $

Valutazioni e recensioni di Camtasia

G2: 4,6/5 (oltre 1200 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 300 recensioni)

4. TeamViewer

tramite TeamViewer

TeamViewer, uno strumento di accesso remoto e supporto, offre una funzione di registrazione dello schermo progettata per migliorare l'assistenza IT e l'efficienza operativa. Puoi utilizzarla anche per creare video di formazione.

Poiché lo strumento cattura l'intera sessione e lo schermo completo, è ideale per documentare i processi e creare registrazioni dettagliate di supporto che aiutano a diagnosticare i problemi e a formare il personale.

Le migliori funzionalità di TeamViewer

Registra sessioni controllate da remoto per la risoluzione dei problemi e la formazione

Ottieni elevati standard di sicurezza e conformità

Limiti di TeamViewer

Progettato principalmente per il supporto IT, meno per l'uso generico

Funzioni IA limitate per la registrazione dello schermo

Prezzi di TeamViewer

Utente singolo : 50,90 $ al mese

Multiutente : 102,90 $ al mese

Teams: 206,90 $ al mese

Valutazioni e recensioni di TeamViewer

G2 : 4,4/5 (oltre 3.000 recensioni)

Capterra: recensioni insufficienti

5. Vidyard

tramite Vidyard

Vidyard offre uno strumento di registrazione dello schermo versatile e gratis, senza filigrana, pensato appositamente per la comunicazione aziendale e la creazione di contenuti.

Con questo registratore dello schermo, gli utenti possono mantenere l'ordine e la precisione grazie alle note del relatore visualizzate sullo schermo e ottimizzare i propri video tagliando le parti indesiderate.

Vidyard offre anche strumenti di monitoraggio delle prestazioni video, come il conteggio delle visualizzazioni e le notifiche quando qualcuno guarda il tuo video, che sono preziosi per le strategie di marketing e commerciali.

Di recente, Vidyard ha lanciato gli avatar basati sull'IA e le presentazioni di vendita generate dall'IA, due funzionalità/funzioni che consentono ai team di vendita di creare messaggi video su larga scala.

Le migliori funzionalità di Vidyard

Cattura filmati da qualsiasi punto dello schermo del computer: è l'ideale per tutorial, demo e presentazioni

Ottieni la trascrizione e i sottotitoli automatici dei video

Unisci i video: unisci più riprese in un unico video senza interruzioni

Integrazione con una vasta gamma di strumenti di marketing

Limiti di Vidyard

Questo strumento è pensato principalmente per i team di marketing e commerciali, non per un uso generico

A differenza di molte alternative a Vidyard , le funzionalità/funzioni di IA sono disponibili solo per i contenuti incentrati sul settore commerciale

Prezzi di Vidyard

Free

Pro : 29 $ al mese

In più : 89 $ al mese

Aziendale: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Vidyard

G2: 4,5/5 (oltre 700 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

6. Veed.io

Con Veed.io, gli utenti possono scegliere se visualizzare il feed della videocamera affiancato al contenuto dello schermo o come registrazione sovrapposta sullo schermo.

Altre funzionalità/funzioni includono lo strumento Magic Cut, in grado di effettuare automaticamente la modifica dei Clip per evidenziare le parti chiave della registrazione; un eye tracker per webcam per correggere i movimenti oculari; uno strumento di rimozione dello sfondo per liberare lo spazio visivo prima di iniziare la registrazione; e strumenti di pulizia dell'audio che rimuovono le parole di riempimento per migliorare la chiarezza della presentazione.

Veed.io è progettato anche per facilitare la comunicazione all'interno del team. Consente agli utenti di registrare e condividere vari tipi di contenuti, come messaggi, video esplicativi e presentazioni, riducendo potenzialmente la necessità di riunioni dal vivo.

La piattaforma supporta funzioni collaborative, consentendo ai team di effettuare la condivisione, il commento e la revisione dei video online insieme. Ciò può migliorare la produttività e il coinvolgimento del team.

Le migliori funzionalità/funzioni di Veed.io

Effettua la selezione di diversi layout di registrazione, con opzioni per solo video, solo audio o entrambi

Modifica i video con le funzionalità di modifica integrate basate sull'IA

Condivisione dei video e collaborazione per la modifica

Limiti di Veed.io

Richiede una connessione Internet stabile

Funzionalità offline limitate

Prezzi di Veed.io

Free

Base: 18 $ al mese per utente

Pro: 30 $ al mese per utente

Business: 59 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Veed.io

G2 : 4,6/5 (oltre 500 recensioni)

Capterra: 3,4/5 (oltre 50 recensioni)

7. Calipio

via Calipio

Calipio offre un registratore dello schermo basato sull'IA semplice e senza fronzoli, pensato per un ambiente digitale attento alla privacy. Inoltre, Calipio offre opzioni di condivisione senza interruzioni. Gli utenti possono condividere facilmente le loro registrazioni tramite un link, consentendo l'accesso immediato su tutte le piattaforme, compresi i dispositivi mobili.

Il servizio include anche spazio di archiviazione cloud gratis, così gli utenti possono accedere ai propri file video in qualsiasi momento e ovunque senza occupare spazio sul disco rigido locale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Calipio

Accedi allo strumento praticamente da qualsiasi dispositivo e sistema operativo grazie allo strumento basato su browser e senza installazione di Calipio

Garantisci privacy e sicurezza con la crittografia end-to-end e il controllo degli accessi

Limiti di Calipio

Strumenti di modifica limitati rispetto ad altre opzioni

Fortemente dipendente dalla qualità della connessione Internet

Funzionalità IA limitate per gli autori

Prezzi di Calipio

Pacchetto Starter: 5 € al mese

Professionale: 10 € al mese

Business: 20 € al mese

Valutazioni e recensioni di Calipio:

G2 : Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

8. Snagit

tramite Snagit

Snagit è un software di cattura schermo con funzionalità progettate per aiutare i professionisti a catturare immagini dello schermo del proprio computer, comprese le aree che richiedono lo scorrimento.

Snagit include la funzionalità Smart Move, che riconosce automaticamente gli elementi presenti negli screenshot e ne consente la regolazione. Dispone inoltre di una funzionalità di riconoscimento del testo che permette agli utenti di effettuare la modifica del testo all'interno delle immagini, regolandone il font, la dimensione e il colore.

Le migliori funzionalità/funzioni di Snagit

Trasforma screenshot dettagliati in grafici semplici con un solo clic

Accedi alla funzione Libreria che ti aiuta a organizzare i contenuti acquisiti su tutti i dispositivi

Usa i filtri e le funzioni di ordinamento per cercare immagini e video per data, tipo di file e applicazione

Mantieni la tua libreria video organizzata grazie a un'interfaccia utente intelligente e a tag personalizzati

Limiti di Snagit

Manca di alcune delle funzionalità avanzate di IA presenti nei prodotti della concorrenza

Il modello di acquisto una tantum potrebbe non includere aggiornamenti continui

Prezzi di Snagit

Licenza standard: 45,99 $ (acquisto una tantum)

Valutazioni e recensioni di Snagit:

G2: 4,7/5 (oltre 4.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 150 recensioni)

9. Loom

tramite Loom

Loom è uno strumento versatile per la registrazione dello schermo che offre supporto per vari dispositivi, tra cui macOS, Windows, iOS e Android.

La piattaforma offre diverse funzionalità intuitive, come la modifica direttamente dal browser e dall'app mobile, la possibilità di incorporare video per una maggiore visibilità e i sottotitoli per migliorare l'accessibilità.

Loom offre anche opzioni di cattura a schermo intero e con dimensioni personalizzate, oltre a strumenti per disegnare e aggiungere annotazioni per evidenziare i punti salienti durante una presentazione.

Le migliori funzionalità di Loom

Cattura sia lo schermo che l'audio, rendendolo una soluzione pratica per una vasta gamma di esigenze di registrazione e sottotitolazione

Condivisione delle registrazioni tramite un link istantaneo, facilitando una distribuzione rapida e semplice

Ottieni una qualità video fino a 720p, con opzioni di upgrade per registrazioni ad alta risoluzione

Limiti di Loom

Più adatto alla comunicazione asincrona che alle presentazioni dal vivo

Funzionalità di modifica di base

Prezzi di Loom

Versione base: Gratis

Business: 12,50 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Loom:

G2 : 4,7/5 (oltre 1800 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 420 recensioni)

10. Otter.ia

tramite Otter.ai / IA

Otter.ai è uno strumento di registrazione e trascrizione basato sull'IA che consente agli utenti di registrare audio, importare file e generare trascrizioni con funzionalità quali la generazione di parole chiave e l'identificazione dei parlanti.

Disponibile come applicazione web, estensione per Chrome e app mobile, Otter.ai si integra con piattaforme quali Zoom, Google Meet e Microsoft Teams.

Otter.ai offre trascrizioni in tempo reale, identificando i parlanti durante le conversazioni, il che aiuta a registrare accuratamente le riunioni.

Sebbene la trascrizione sia generalmente affidabile, possono verificarsi piccoli errori dovuti a vari fattori audio, ma l'IA migliora col tempo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Otter.ai

Ottieni una precisione superiore nella trascrizione vocale

Trascrivi le registrazioni in tempo reale

Integrazione con varie piattaforme di comunicazione

Limiti di Otter.ai

Più incentrato sulla trascrizione che sulla registrazione dello schermo

A differenza delle alternative a Otter.ai , offre funzionalità di modifica video limitate

Prezzi di Otter.ai / IA

Base: Gratis

Pro: 16,99 $ al mese per utente

Business: 30 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Otter.ai:

G2: 4,2/5 (oltre 170 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 80 recensioni)

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