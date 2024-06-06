Come redigere un documento di specifiche tecniche

I vantaggi di una specifica tecnica sono troppo importanti per essere trascurati. Gli ingegneri software intelligenti iniziano sempre con una specifica tecnica o una scheda tecnica.

Considera questo documento come una roadmap per la realizzazione del tuo prodotto: mantiene tutti sulla strada giusta ed evita perdite di tempo e malintesi tra i team e le parti interessate.

In questo articolo vedremo cosa include una specifica tecnica, perché è utile per i progetti e come redigere documenti di specifiche tecniche utilizzando gli strumenti di documentazione tecnica di ClickUp.

⏰TL;DR: Documenti di specifiche tecniche 1. Che cos'è un documento di specifiche tecniche nello sviluppo di software? Le specifiche tecniche spiegano cosa farà un prodotto e come il team lo realizzerà, coprendo requisiti, architettura, strumenti, rischi e implementazione. 2. Perché le specifiche tecniche sono importanti per i progetti?Allineano le parti interessate, chiariscono l'ambito, riducono i malintesi, migliorano le stime e aiutano i team a prevenire errori costosi. 3. Cosa dovrebbe includere una specifica tecnica? Le sezioni principali solitamente riguardano l'ambito, l'architettura di sistema, i requisiti funzionali e non funzionali, le integrazioni, la sicurezza, i test e i piani di implementazione. 4. In che modo una specifica tecnica differisce da una specifica funzionale? Le specifiche funzionali descrivono ciò che gli utenti dovrebbero sperimentare; le specifiche tecniche descrivono come gli ingegneri progetteranno e realizzeranno il sistema. 5. Come possono i team redigere e gestire le specifiche tecniche in modo efficiente?Utilizza documenti collaborativi, modelli, diagrammi visivi, monitoraggio delle attività e controllo delle versioni per garantire che le informazioni siano accurate e utilizzabili.

Che cos'è un documento di specifiche tecniche e perché è importante?

Una specifica tecnica descrive le funzionalità di un prodotto e come il team di sviluppo intende realizzarle. In parole povere, è una descrizione dettagliata del processo di sviluppo del prodotto.

Questi documenti, spesso chiamati "specifiche tecniche", sono guide dettagliate che assicurano che tutte le parti interessate siano allineate sugli aspetti tecnici del progetto. Descrivono i requisiti tecnici, gli obiettivi, la progettazione e i dettagli di implementazione necessari per realizzare il progetto software.

Un documento di specifiche tecniche efficace inizia solitamente con una sessione di brainstorming collaborativo.

Teams composti da sviluppatori, progettisti ed esperti uniscono le forze per promuovere la condivisione di idee, affrontare sfide e comprendere i dettagli tecnici del progetto. Questo processo aiuta a perfezionare e modellare il documento, garantendone la completezza e un piano accurato.

Un documento di specifiche tecniche contiene informazioni preziose che possono determinare il successo o il fallimento del tuo progetto. Ecco come può esserti utile:

Fornisce chiarezza di visione: un documento di specifiche tecniche trasforma idee di progetto astratte in un progetto chiaro, definendo obiettivi e passaggi di sviluppo. Riduce la confusione, aiuta a gestire scadenze e priorità e mantiene gli sviluppatori concentrati sulle attività critiche.

Riduce o mitiga i rischi: questo documento può aiutarti a individuare tempestivamente problemi e rischi, consentendo soluzioni proattive per prevenire costosi problemi. Affronta inoltre questioni relative alla sicurezza e alla privacy, proteggendo i dati degli utenti ed evitando rischi legali.

Migliora la comunicazione e l'allineamento: la chiarezza dei documenti di specifiche tecniche riduce i malintesi nello sviluppo del software. Traducendo i dettagli tecnici in un linguaggio chiaro, allineano tutti sugli obiettivi del progetto, aiutano le parti interessate a valutare la fattibilità del progetto e stabiliscono linee guida chiare per il team di sviluppo.

Semplifica il piano e le stime e risponde alle domande aperte: le specifiche tecniche ti aiutano a identificare le incertezze e i potenziali impatti sulla roadmap del progetto, in modo da poter trovare soluzioni durante lo sviluppo. Questo documento dettagliato aiuta anche a stimare con precisione le risorse, la durata e i costi.

Comprendere le specifiche tecniche

Prima di redigere un documento di specifiche tecniche, è necessario comprendere i dettagli del concetto.

Componenti di un documento di specifiche tecniche

Una specifica tecnica contiene generalmente i seguenti elementi:

Frontespizio: include il frontespizio con il titolo del documento, gli autori, le parti interessate, la data di creazione, il numero di versione e l'indice (TOC).

Introduzione: fornisce una panoramica, gli obiettivi, l'ambito e le ipotesi.

Dettagli tecnici: costituiscono il corpo principale del documento e includono requisiti, progettazione, flusso di dati, ecc.

Piano di implementazione: tratta tempistiche, attività cardine, risorse e strategie di mitigazione dei rischi.

Conclusione: Conclusione del documento

Specifiche tecniche vs. specifiche funzionali

Spesso si fa confusione tra specifiche tecniche e funzionali, quindi è importante comprenderne le differenze.

Una specifica funzionale riguarda ciò che il software farà dal punto di vista dell'utente. Descrive le funzionalità e i comportamenti che ti aspetti di vedere. È come una mappa di ciò che il software deve realizzare per i suoi utenti.

D'altra parte, le specifiche tecniche riguardano più che altro come sarà costruito il software e cosa è necessario per farlo funzionare. Coprono dettagli quali l'hardware e il software richiesti, come saranno organizzati i dati e quali linguaggi di programmazione saranno utilizzati per creare il software.

Quindi, mentre una specifica funzionale si concentra su ciò che il software deve realizzare per gli utenti, una specifica tecnica si concentra su come sarà costruito e assemblato.

Uso dei diagrammi di flusso nelle specifiche tecniche

Una specifica tecnica contiene in genere molte informazioni scritte, che possono risultare piuttosto confuse (e noiose).

Il modo migliore per affrontare questo compito? La visualizzazione! I diagrammi di flusso sono strumenti preziosi per rappresentare visivamente processi complessi, flussi di lavoro o architetture di sistema.

I diagrammi di flusso facilitano la comunicazione e la comprensione delle informazioni:

Illustrazione dell'architettura del sistema e della funzione reciproca dei componenti

Descrizione dei flussi di dati e dei processi

Chiarire la logica decisionale e i percorsi condizionali

Presentare algoritmi o sequenze complesse in modo visivo

Rendere più facile la comprensione e la collaborazione tra le parti interessate

Preparazione alla creazione delle specifiche tecniche

Prima di iniziare a scrivere il tuo modello di specifiche tecniche o il tuo documento di specifiche, ci sono diversi aspetti da considerare per assicurarti che soddisfi tutti gli standard e le specifiche tecniche richiesti. Questi fattori includono:

Ambito e obiettivi del progetto : per creare un documento tecnico efficace, è necessario innanzitutto comprendere l'ambito e gli obiettivi generali del progetto. Definisci chiaramente cosa deve realizzare e coprire il sistema o il prodotto. Questa comprensione ti aiuterà a delineare il documento tecnico in base alle esigenze del progetto.

Parti interessate : coinvolgi sviluppatori, progettisti UX e product manager per raccogliere i loro requisiti e le loro aspettative. Questa collaborazione garantisce che le esigenze di tutti siano prese in considerazione e che il documento sia personalizzato di conseguenza. Raccogli feedback, affronta le preoccupazioni e ottieni l'approvazione dei principali responsabili delle decisioni prima di finalizzare il documento.

Ricerca e raccolta di informazioni : conduci una ricerca approfondita per ottenere la massima accuratezza prima di redigere le specifiche tecniche. Studia gli standard del settore, analizza il mercato, esplora le soluzioni esistenti e ricerca le tecnologie pertinenti. Raccogli e analizza tutti i requisiti delle parti interessate (funzionali, non funzionali e tecnici) per garantire che le specifiche riflettano accuratamente tutte le funzionalità/funzioni e i vincoli necessari.

Destinatari : adatta il documento alle esigenze dei tuoi destinatari, che possono essere sviluppatori, ingegneri, project manager, tester o stakeholder, ciascuno con diversi livelli di competenza. Modifica il linguaggio, i dettagli e l'organizzazione in base ai lettori.

Vincoli : identifica i potenziali ostacoli e limiti che influenzano lo sviluppo del prodotto, come budget, tempo, risorse e problemi tecnici. Conoscere questi vincoli aiuta a fissare obiettivi realistici e raggiungibili. Inoltre, considera i limiti tecnici come i vincoli hardware o software che potrebbero influenzare lo sviluppo del prodotto.

Formato chiaro e strutturato: pianifica le sezioni e le sottosezioni del tuo documento, organizzandole in modo logico con titoli e sottotitoli per facilitarne la consultazione e la comprensione. Una struttura e un formato chiari migliorano la leggibilità e garantiscono una comunicazione efficace delle specifiche.

Tutti questi fattori consentono di comprendere chiaramente il progetto, ponendolo inevitabilmente sulla strada dell'esito positivo.

Quando tutti conoscono gli obiettivi, i requisiti e l'ambito del progetto, si riducono i rischi, si migliora la comunicazione e si ottimizza l'allocazione delle risorse. Questo aiuta a gestire le aspettative e a fornire un prodotto che soddisfi le esigenze dei tuoi clienti, aumentando la loro soddisfazione.

Il successo del tuo progetto dipende anche dalla qualità della collaborazione del tuo team, che probabilmente è composto da membri diversi con ruoli e responsabilità specifici. Può essere composto da:

Analisti aziendali , che raccolgono e documentano i requisiti, stabiliscono le priorità delle attività e collegano le esigenze aziendali allo sviluppo

I project manager , che supervisionano lo stato dei progetti e garantiscono che soddisfi le aspettative degli stakeholder

Sviluppatori , che scrivono il codice del software

Specialisti del controllo qualità , che testano il software per assicurarsi che funzioni correttamente

Ingegneri DevOps, che gestiscono l'implementazione e le operazioni utilizzando l'automazione e gli strumenti

Questo lavoro di squadra garantisce che le tue specifiche tecniche siano complete, in linea con gli obiettivi del progetto e soddisfino i requisiti per lo sviluppo di un software con esito positivo.

Come redigere un documento di specifiche tecniche

Sei pronto a redigere un documento tecnico vincente? Ecco una guida passo passo per creare il tuo documento utilizzando il software di gestione dei prodotti ClickUp e la sua suite completa di strumenti di scrittura tecnica:

1. Definisci chiaramente l'ambito e i requisiti

Il primo passaggio è definire l'ambito e i requisiti del progetto. L'ambito deve stabilire i confini di ciò che è incluso (in-scope) e ciò che non lo è (out-of-scope) nel progetto.

Nel frattempo, i requisiti dovrebbero chiarire cosa stai costruendo e perché. Puoi farlo coinvolgendo gli stakeholder in merito alle loro prospettive e aspettative, documentando le descrizioni delle funzionalità/funzioni dal punto di vista dell'utente e dando priorità alle caratteristiche principali del prodotto.

2. Delinea la struttura del documento in modo logico

Una volta definiti l'ambito e i requisiti, decidi come organizzare il tuo documento di specifiche tecniche. Puoi utilizzare ClickUp Docs per impostarne l'aspetto.

Crea facilmente un documento di specifiche tecniche completo e dettagliato con ClickUp Docs.

Crea documenti altamente personalizzabili che ti consentono di suddividere la tua documentazione tecnica in sottopagine in base a tipi quali proposte, statuti e piani. Inoltre, puoi aggiungere sezioni e sottosezioni, tabelle, link e immagini facilmente con pochi clic.

Le sezioni comuni includono una copertina, un'introduzione, una panoramica del sistema, l'architettura, i requisiti (funzionali e non funzionali), le interfacce, i modelli di dati, le considerazioni sulla sicurezza, le strategie di test, le linee guida per l'implementazione e le procedure di manutenzione.

Scarica questo modello Indica in modo efficace lo scopo e l'ambito del tuo rapporto con il modello di copertina per rapporti tecnici di ClickUp.

Se hai bisogno di un aiuto per iniziare la creazione del tuo documento, puoi sempre sfogliare l'enorme libreria di modelli per lo sviluppo dei prodotti di ClickUp e personalizzarli come preferisci.

Ad esempio, il modello di copertina per relazioni tecniche ClickUp è proprio ciò che ti serve per fare un'ottima prima impressione. La sua copertina accattivante crea un'atmosfera positiva per il documento e offre una rapida anteprima dei suoi contenuti.

Usala per includere tutti i dettagli necessari e organizzarli in un formato visivamente accattivante.

Usa ClickUp Brain per creare bozze e riassunti in pochi secondi invece di impiegare ore.

Troppo stanco per lavorarci manualmente? Lascia che sia ClickUp Brain ad accelerare la creazione del documento.

Può generare bozze dalle tue note, suggerire miglioramenti e mantenere tutto aggiornato. Puoi anche sfogliare i suoi elenchi a discesa che offrono suggerimenti per completare le frasi, cambiare i colori e regolare la tipografia.

In questo modo, il responsabile del tuo team di sviluppo potrà concentrarsi sulle attività strategiche e assicurarsi che lo schema copra tutti gli aspetti necessari del progetto.

3. Genera una bozza iniziale dettagliata

Questa è la parte più importante dell'intero documento. Contiene dettagli approfonditi sul design del prodotto, requisiti di alto livello, specifiche tecniche e linee guida di mitigazione. E proprio come lo schema, puoi creare questa bozza interamente utilizzando ClickUp Docs.

O meglio ancora, lascia che ClickUp Brain lo faccia per te utilizzando il generatore di documenti di specifiche tecniche di ClickUp. Aiuta i team a creare facilmente specifiche dettagliate per nuove funzionalità/funzioni o progetti.

Documentare requisiti, architettura, flusso di dati e API: si occupa di tutto. Diamo un'occhiata più da vicino a queste sezioni.

Introduzione

Inizia la bozza delle specifiche con un'introduzione che fornisca chiaramente il contesto e il background del progetto. Spiega lo scopo, l'ambito e gli obiettivi del prodotto e fornisci una panoramica delle sue funzionalità principali e del pubblico a cui è destinato.

Crea un flusso di lavoro per presentare una panoramica del processo di documentazione tecnica con ClickUp mappe mentali.

Puoi creare un flusso di lavoro visivo e dettagliato utilizzando le mappe mentali di ClickUp. Se sei indeciso tra più flussi di lavoro, mettili uno accanto all'altro e confrontali sulla stessa pagina.

Ti permette anche di creare e assegnare attività direttamente ai membri del tuo team, mantenendo tutti allineati.

Architettura di sistema

L'architettura di sistema si riferisce al layout del prodotto che intendi realizzare, comprese le sue parti, le sezioni e il modo in cui interagiscono tra loro. Aiuta il team a vedere il quadro generale e a capire come tutto è collegato.

Questa è la parte in cui visualizzi il tuo prodotto utilizzando illustrazioni, grafici e immagini. I diagrammi incorporati mostrano le diverse parti del sistema e come funzionano insieme.

Combinali con i diagrammi di flusso dei dati per mostrare come le informazioni si muovono attraverso il sistema, evidenziando da dove provengono i dati e dove vanno a finire, il che può rivelare potenziali problemi o punti deboli.

Lo scopo di questa sezione è semplicemente quello di aiutare le persone a vedere e comprendere il design del sistema.

Requisiti

Quando inizi a creare un elenco e a ordinare i requisiti software del sistema, puoi suddividerli in categorie funzionali e non funzionali.

I requisiti funzionali descrivono le attività specifiche che il prodotto dovrebbe essere in grado di svolgere, come l'inserimento dei dati, le operazioni e i processi aziendali complessivi. Ad esempio, un requisito funzionale di un'app di posta elettronica sarebbe "Il sistema deve consentire agli utenti di inviare e ricevere email".

Nel frattempo, i requisiti non funzionali riguardano le prestazioni del sistema piuttosto che attività specifiche. Questi includono aspetti quali la velocità, la capacità di gestire la crescita, il livello di sicurezza richiesto, la facilità d'uso e la compatibilità con altri sistemi.

Suddividi il lungo processo di documentazione in attività più piccole e gestibili con le attività di ClickUp e assegnale ai diversi membri del team.

Un ottimo modo per gestire la sezione dei requisiti è suddividerla in attività più piccole e tracciabili e assegnarle a diversi membri del team con le attività di ClickUp.

Aggiungi campi personalizzati per organizzare meglio le attività e visualizzali utilizzando oltre 15 visualizzazioni personalizzabili. Inoltre, non sprecare tempo e lavoro richiesto in attività ricorrenti. Puoi semplicemente automatizzare le attività.

Specifiche tecniche

Questa sezione descrive come il tuo sistema effettua la connessione con sistemi esterni, servizi o componenti di terze parti. Specifica i formati dei dati, le regole per lo scambio di informazioni e gli strumenti necessari per garantire un funzionamento regolare.

Includi dettagli quali

Strumenti e tecnologie (tech stack) che utilizzerai, come linguaggi di programmazione, framework e database

Informazioni API quali endpoint, dinamiche di richiesta-risposta e codici di errore

Progetti dell'interfaccia utente, inclusi layout dello schermo, flusso di navigazione ed elementi di interazione (puoi utilizzare mockup dell'interfaccia utente o wireframe per visualizzarli)

Linee guida per la sicurezza e la mitigazione dei rischi

Nel mondo digitale nulla è sicuro finché non lo proteggi. Lo stesso vale per il documento di progettazione del software delle specifiche tecniche. Devi proteggerlo e disporre di linee guida per la mitigazione dei rischi.

Inizia definendo un piano di sicurezza solido. Scegli i metodi per verificare l'identità degli utenti, utilizza la crittografia per proteggere i dati e implementa firewall e altre misure di protezione.

Assicurati poi la conformità attenendoti agli standard GDPR, PCI DSS e HIPAA. Inoltre, dai priorità alla privacy decidendo come e dove archiviare i dati degli utenti, stabilendo regole chiare per l'accesso ai dati e definendo procedure di sicurezza per il trasferimento dei dati.

4. Pianifica un piano di test dettagliato

Conoscere il funzionamento del prodotto non è sufficiente per garantire che funzioni. È necessario disporre di un piano di test accurato.

Questo piano dovrebbe includere diversi tipi di test per diversi moduli: unità, integrazione, sistema e accettazione. Decidi come eseguire questi test, quali strumenti utilizzare e dove eseguirli. Stabilisci obiettivi chiari per quando il sistema è considerato accettabile e definisci standard di qualità.

Un modo semplice per gestire la fase di test è suddividere il piano di test in sezioni che spiegano l'approccio, i casi di test specifici e le misure di qualità.

Visualizza e effettua il monitoraggio dello stato di avanzamento di tutte le attività in corso attraverso la tua dashboard ClickUp completa.

Trasforma ogni caso di test in un'attività in ClickUp, in modo da poterli assegnare e monitorare facilmente. Se desideri monitorarne lo stato, utilizza i dashboard di ClickUp per visualizzare e monitorare il tuo progetto in modo intuitivo. Questo ti aiuterà a monitorare i test e ad assicurarti che tutto proceda senza intoppi.

5. Aggiungi le linee guida per l'implementazione

Una volta che il tuo prodotto è stato testato e collaudato, è il momento di capire come implementarlo.

Scrivi linee guida, strumenti e istruzioni chiari per i membri del tuo team per configurare e avviare il sistema. Specifica quali linguaggi di programmazione, framework e librerie utilizzare, insieme a eventuali standard o convenzioni di codifica.

Fornisci passaggi dettagliati per l'implementazione del sistema, la gestione delle configurazioni e l'impostazione dell'infrastruttura e degli ambienti necessari.

Integra GitHub e riunisci tutto il tuo codice sotto l'unico tetto di ClickUp.

Organizza tutto nel tuo documento e utilizza le oltre 1000 integrazioni di ClickUp per collegare queste linee guida a piattaforme basate su codice come GitHub. Se hai archiviato il tuo codice nei repository GitHub, puoi collegare quelli rilevanti direttamente al tuo documento su ClickUp Docs.

Inoltre, se utilizzi strumenti di sviluppo come Jira e Gitlab per semplificare il project management e la collaborazione sul codice, ClickUp può integrarli! In questo modo, non dovrai passare continuamente da uno strumento all'altro. Basta collegarli tutti a ClickUp e gestire tutti i tuoi processi da un'unica piattaforma.

6. Rivedi e perfeziona

Ora che tutti i dettagli sono al loro posto, rivedi il tuo documento di specifiche tecniche. Ricordati di collaborare con il tuo team per segnalare eventuali errori, raccogliere feedback e perfezionare il documento di progettazione tecnica fino a ottenere la versione migliore.

Dividi le sezioni o i capitoli specifici del documento tra i membri del team per la revisione. Assegna le attività con ClickUp Tasks, imposta scadenze chiare e comunica con gli assegnatari utilizzando il thread di commenti corrispondente all'attività.

Nel frattempo, per una collaborazione in tempo reale, puoi chiedere ai membri del tuo team di aggiungere i loro commenti direttamente nel documento utilizzando commenti o annotazioni, in modo da conservare tutti i feedback in un unico posto.

Esamina i feedback per individuare temi comuni o aree che necessitano di miglioramenti. Prendi in considerazione i suggerimenti forniti per apportare modifiche. Se hai poco tempo, chiedi semplicemente a ClickUp Brain di riepilogare i tuoi feedback.

Apporta tutte le modifiche necessarie e rivedi il tuo documento. Ricordati di effettuare il monitoraggio di queste modifiche utilizzando sistemi di controllo delle versioni, in modo da poter confrontare o annullare qualsiasi cosa, se necessario.

Comunicazione accurata e precisa in un documento di specifiche tecniche

Il documento con le specifiche tecniche serve essenzialmente a comunicare informazioni ai team e alle parti interessate. Quindi, quando lo rivedi, assicurati di essere accurato e preciso perché:

Previene interpretazioni errate ed errori

Assicura che tutti (dagli sviluppatori agli utenti finali) comprendano i requisiti

Semplifica i test e la convalida aiutando i team a mappare i requisiti alle funzionalità/funzioni

Riduce gli errori e le costose rielaborazioni

Chiarisce come rispettare gli standard legali e normativi

Fornisce un riferimento affidabile per futuri aggiornamenti e manutenzione

Migliori pratiche per la revisione di un documento di specifiche tecniche

Il processo di revisione richiede un'attenta correzione di bozze. Ecco quindi alcune best practice da tenere a mente durante la correzione di bozze del tuo documento di specifiche tecniche:

Inizia con una lista di controllo di revisione: prepara una lista di controllo che copra tutti gli aspetti del documento, inclusi grammatica, ortografia, punteggiatura, formattazione, coerenza e accuratezza dei dettagli tecnici.

Utilizza strumenti di correzione professionale: strumenti di correzione professionale come Grammarly o Hemingway Editor possono correggere gli errori grammaticali.

Effettua più revisioni: rileggi il documento più volte, concentrandoti ogni volta su aspetti specifici.

Coinvolgi esperti in materia: chiedi aiuto a esperti in materia per verificare i dettagli tecnici, la terminologia e l'accuratezza delle informazioni.

Rivedi diagrammi e immagini: esamina attentamente tutti i diagrammi, i grafici e le rappresentazioni visive per verificarne l'accuratezza, la chiarezza e la coerenza con il contenuto scritto.

Effettua una revisione finale: dopo aver incorporato tutte le modifiche e le correzioni, effettua una revisione finale dell'intero documento per assicurarti che sia completo e accurato.

Sezioni chiave di un documento di specifiche tecniche

Ti illustreremo ora le sezioni più importanti di un documento di specifiche tecniche.

1. Frontespizio

Ogni documento di specifiche tecniche inizia con la Front, che include informazioni essenziali sul documento stesso.

La pagina del titolo riporta il titolo del documento, il nome del progetto, il numero di versione, la data di emissione e, talvolta, il logo dell'azienda. Funge da copertina, fornendo una rapida comprensione dello scopo del documento.

Di solito è seguito dall'indice, che elenca tutte le sezioni e sottosezioni con i relativi numeri di pagina per facilitare la navigazione.

2. Introduzione

L'introduzione spiega il contesto, gli obiettivi e l'ambito del progetto e pone l'impostazione per le specifiche tecniche.

Si inizia con una breve panoramica del contesto del progetto, spiegando il problema o l'opportunità che la soluzione proposta affronta. Ciò potrebbe includere le sfide attuali, i limiti del sistema o le ragioni aziendali alla base dell'ambito del progetto.

tramite Vernon Systems

Il documento con le specifiche tecniche di Vernon CMS è un ottimo esempio di come dovrebbe essere scritta un'introduzione. È diretto e semplice e offre immediatamente al lettore una panoramica chiara di cosa sia il prodotto e di cosa faccia.

3. Soluzioni

Questa sezione descrive le soluzioni proposte per soddisfare i requisiti tecnici e gli obiettivi del progetto delineati nell'introduzione.

Si inizia con una panoramica della soluzione, spiegando l'approccio, l'architettura del sistema e i componenti chiave. Questa panoramica fornisce una comprensione generale del design della soluzione prima di entrare nei dettagli degli aspetti tecnici.

tramite BMC

I documenti tecnici di BMC includono spesso una sezione dedicata alle soluzioni (indicata come "Concetti chiave" nell'immagine) che spiega chiaramente l'offerta del prodotto. Le sezioni sono facili da consultare e descrivono in modo chiaro ogni argomento.

4. Lavoro

La sezione dedicata al lavoro descrive in dettaglio i compiti, le attività e i risultati specifici necessari per implementare la soluzione proposta descritta in precedenza.

Si inizia suddividendo l'implementazione in fasi o stadi, come la raccolta dei requisiti, la progettazione, lo sviluppo, il collaudo e l'implementazione. Questa suddivisione definisce un approccio strutturato e getta le basi per spiegare le singole attività e i risultati di ciascuna fase.

tramite AWS

Un classico esempio di sezione di lavoro dettagliata è quello di AWS. Questa guida alle specifiche tecniche è completa ed esaustiva e include linee guida sulle prestazioni e misure di sicurezza.

5. Ulteriori considerazioni

Questa sezione tratta fattori aggiuntivi, vincoli o requisiti essenziali durante l'implementazione che potrebbero non essere stati affrontati in precedenza. Inizia evidenziando normative, standard o regole di conformità specifici che la soluzione deve soddisfare, come le leggi sulla privacy dei dati o gli standard di sicurezza del settore.

Un esempio potrebbe essere: Il sistema deve essere conforme alle normative sulla privacy dei dati e agli standard di sicurezza del settore. Per garantire uno scambio di dati senza interruzioni, è necessario prendere in considerazione l'integrazione con i sistemi ERP e CRM esistenti.

6. Valutazione dell'esito positivo

Qui è dove stabilisci i criteri e le metriche per valutare l'esito positivo della soluzione (ovvero del tuo prodotto).

Definisce gli indicatori chiave di prestazione (KPI) o le metriche di successo utilizzati per misurare l'efficacia con cui la soluzione soddisfa gli obiettivi del progetto. Questi possono includere misure quali le prestazioni del sistema, i tassi di adozione da parte degli utenti, i risparmi sui costi e la soddisfazione degli utenti.

via Tesla

Se hai bisogno di ispirazione, dai un'occhiata alle specifiche tecniche di Tesla sul Model 3. Forniscono metriche precise sulle prestazioni del sistema dell'auto, oltre ad altri dettagli chiave.

7. Deliberazioni

Le deliberazioni si riferiscono a soluzioni o approcci alternativi che sono stati presi in considerazione ma non scelti. Si inizia presentando le diverse opzioni valutate durante la fase di progettazione della soluzione, riepilogando/riassumendo i pro e i contro di ciascuna alternativa e le ragioni della decisione finale.

tramite OpenS tack

Se dai un'occhiata alle specifiche tecniche di Cyborg di OpenStack, troverai una sezione in cui alcune soluzioni sono state approvate ma non implementate. Si tratta delle deliberazioni. Scorrendo la pagina, troverai diverse deliberazioni che non sono mai state messe in atto.

8. Conclusioni

La parte finale è la conclusione del documento delle specifiche tecniche. Include appendici, glossari, riferimenti e altre informazioni di supporto alle specifiche tecniche.

Le appendici possono contenere informazioni dettagliate troppo complesse o estese per il documento principale, come dizionari di dati, specifiche di progettazione dell'interfaccia utente, diagrammi tecnici e frammenti di codice.

Sfide nella creazione di un documento di specifiche tecniche

È ovvio che incontrerai alcune difficoltà durante la creazione di un documento così dettagliato e specifico. È meglio conoscerne alcune in anticipo, in modo da essere meglio preparato.

Errori comuni da evitare

Requisiti poco chiari: requisiti incompleti o poco chiari possono portare a malintesi ed errori. Assicurati quindi di documentare ogni requisito del sistema, anche quelli più ovvi.

Scope creep: si verifica quando vengono aggiunti nuovi requisiti senza considerare il loro impatto. Per evitare che ciò accada, definisci chiaramente l'ambito del progetto fin dall'inizio e gestisci attentamente le modifiche.

Mancanza di prioritizzazione dei requisiti: non tutti i requisiti hanno la stessa importanza. Assegna loro una priorità in modo che quelli più cruciali vengano affrontati per primi.

Concetti tecnici complessi: utilizza un linguaggio semplice nelle specifiche tecniche, comprensibile a tutti. Coinvolgi fin dall'inizio esperti tecnici, scomponi i concetti e utilizza diagrammi per spiegare

Non coinvolgere tutte le parti interessate: non coinvolgere le parti interessate chiave può avere come risultato la creazione di un documento che non soddisfa le loro esigenze. Assicurati che le parti interessate siano coinvolte attivamente e forniscano feedback durante tutto il processo.

Il ruolo del controllo delle versioni nell'attenuare le difficoltà

La versione migliore del tuo documento di specifiche tecniche richiederà modifiche su più livelli. Ecco perché hai bisogno di un controllo coerente delle versioni per mitigare tutti gli errori e mantenerne l'accuratezza. Ti consente di

Effettua il monitoraggio facilmente di tutte le modifiche apportate al documento, inclusi chi le ha apportate e quando.

Promuovi la collaborazione coinvolgendo più utenti che lavorano contemporaneamente sul documento senza conflitti.

Crea un ambiente controllato in cui gli stakeholder possano esaminare versioni specifiche, confrontare le modifiche e fornire feedback in modo efficiente.

Stabilisci punti di riferimento o attività cardine stabili per il documento, garantendo una corretta gestione del rilascio.

Se necessario, torna a una versione precedente.

Tieni un registro dettagliato di tutte le modifiche, gli autori e i timestamp, garantendo trasparenza e responsabilità.

Considerazioni sulla migrazione dei dati

Immagina che il tuo software abbia un esito positivo e che tu decida di aggiornarlo, ma la nuova versione funziona solo su un sistema più avanzato. In questo scenario, dovrai spostare tutti i tuoi dati esistenti in una nuova posizione.

Per prepararti, è importante includere nelle specifiche tecniche alcune considerazioni relative alla possibile migrazione dei dati. Alcune di queste considerazioni includono

Elenca le origini dati esistenti (come database o sistemi legacy) e specifica i formati e i volumi dei dati.

Spiegare come i dati dei sistemi di origine saranno abbinati alla struttura del nuovo sistema (mappatura dei dati), tenendo conto di eventuali trasformazioni o pulizie necessarie.

Aggiunta di una guida passo passo su come verificare la qualità dei dati prima della migrazione

Avere una strategia di migrazione (tutta in una volta o per fasi) e spiegare perché è stata scelta

Elenco degli strumenti e delle tecniche di migrazione, come strumenti ETL o script personalizzati

Descrizione delle modalità di verifica dei dati migrati nel nuovo sistema, con piani per la correzione degli errori

Descrivere in dettaglio un piano per ripristinare i dati originali in caso di problemi di migrazione, garantendo che i dati rimangano sicuri e accessibili.

Scrivi il tuo documento di specifiche tecniche con ClickUp!

L'esito positivo del tuo prodotto dipende da un documento di specifiche tecniche accuratamente dettagliato. Esso fornisce il progetto che allinea le parti interessate e guida il processo di sviluppo.

Tuttavia, questo processo può essere complesso. E ClickUp eccelle nel semplificare praticamente qualsiasi cosa.

La sua funzionalità Docs offre uno spazio centrale per la redazione e la collaborazione, dove i membri del team possono collaborare facilmente utilizzando commenti, @menzioni e modifiche in tempo reale.

Inoltre, gli strumenti di project management di ClickUp integrano le specifiche tecniche nel ciclo di vita dello sviluppo del software. Puoi assegnare e effettuare il monitoraggio di più attività utilizzando varie visualizzazioni come bacheche, calendari e diagrammi Gantt.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp e crea documenti di specifiche tecniche di altissimo livello per tutti i tuoi progetti con esito positivo!

Domande frequenti (FAQ)

1. Come si redigono le specifiche tecniche?

Per redigere le specifiche tecniche, raccogli i requisiti delle parti interessate, documenta le storie degli utenti, identifica le funzionalità principali e definisci l'ambito del progetto. Quindi, delinea l'architettura del sistema, il flusso di dati, le interfacce, la strategia di test e le istruzioni di implementazione.

2. Come si scrive un esempio di specifica?

Un modello o un esempio di specifica tecnica descrive chiaramente ciò che un sistema o un prodotto deve fare. La documentazione AWS Lambda è un ottimo esempio di specifica tecnica.

3. Chi dovrebbe redigere le specifiche tecniche?

Le specifiche tecniche sono solitamente redatte da project manager, analisti aziendali o responsabili tecnici che comprendono i requisiti del progetto e sono in grado di tradurli in linee guida tecniche chiare per i team di sviluppo.