Come utilizzare Sora AI per creare contenuti text-to-video

Nota: Sora AI non è ancora stato rilasciato al grande pubblico. Attualmente, Open AI fornisce l'accesso a un gruppo selezionato di artisti, designer e registi per testare lo strumento.

La promessa fondamentale della tecnologia AI generativa è la capacità di creare qualcosa di nuovo in risposta alle richieste dell'utente. Strumenti come ChatGPT, Gemini di Google, Copilot di Microsoft, ecc Generatori di testo AI .

DALL-E e Midjourney generano immagini in risposta al testo. Sora di Open AI promette di creare video realistici a partire da istruzioni testuali. Si tratta di uno dei pochissimi prodotti che offrono un'intelligenza artificiale che va dal testo al video e che ha suscitato un grande interesse tra i creativi.

Vediamo come funziona e come utilizzarlo per le vostre esigenze di contenuti video.

Che cos'è Sora AI?

Sora AI è uno strumento di intelligenza artificiale generativa che crea video realistici sulla base di input/prompt di testo. Creato da Open AI, è in grado di creare personaggi, animali, paesaggi, prospettive, immagini in stop-motion, ecc. sulla base della descrizione testuale fornita dall'utente.

Screengrab da un video dimostrativo su

openai.com/sora

Come funziona Sora: La scienza dietro l'intelligenza artificiale

Come

Strumenti di scrittura AI

(ChatGPT) e strumenti di generazione di immagini (DALL-E), Sora crea video invece di testi/immagini.

Il modello di Sora AI viene addestrato su video con alt-text che spiegano cosa sta accadendo nel video. Su questa base, Sora associa le parole alle immagini, che poi utilizza per generare video in base alle richieste. Alcune delle caratteristiche principali di Sora AI sono le seguenti.

Caratteristiche principali di Sora AI

Sora, che prende il nome dalla parola giapponese che indica il cielo, dovrebbe possedere un potenziale creativo illimitato. Alcune delle capacità di Sora sono:

1. Da testo a video

Fondamentalmente, Sora è un

Strumento di creazione di contenuti AI

che accetta input sotto forma di poche parole e crea video come output.

Si può dire: "Mostra un disco volante che gira intorno alla Statua della Libertà a mezzogiorno" e il video viene creato quasi istantaneamente.

2. Alta definizione

Sora può generare video ad alta definizione con specifici tipi di movimento, soggetto e sfondo.

3. Durata di un minuto

Attualmente, Sora è un

Generatore di contenuti AI

per video di durata massima di un minuto.

4. Riprese multiple in un singolo video

Sora AI è in grado di raccontare una storia o di realizzare un video avvincente includendo più inquadrature (zoom, panoramica, primi piani, ecc.) con uno stile e dei personaggi coerenti.

Prezzi di Sora AI

Sora AI non è stato rilasciato pubblicamente. Vi aggiorneremo sui prezzi quando ne sapremo di più.

Come usare Sora AI

Il pubblico non può utilizzare Sora AI perché non è ancora stata rilasciata. Attualmente, Open AI sta dando accesso a un gruppo selezionato di artisti, designer e registi per testare lo strumento.

Tuttavia, è possibile leggere un

su come funziona Sora

sul loro sito web. Include una serie di aspetti tecnici, quali:

Uso di LLM e dati visivi

Durata, risoluzioni e rapporti di aspetto

Inquadratura e composizione

Capacità di richiedere immagini e video (oltre al testo)

capacità di simulazione 3D

Applicazioni potenziali di Sora e casi d'uso

L'IA generativa ha creato immense possibilità in tutti i settori e casi d'uso, accelerando in modo esponenziale la produzione di contenuti. Sora AI non sarà da meno. Alcuni dei casi d'uso attualmente in fase di esplorazione sono:

Demo di prodotti e pubblicità

I marchi possono creare demo di prodotti e video pubblicitari a una frazione del costo e del tempo richiesti oggi. I registi possono alimentare il modello di intelligenza artificiale con i loro film e creare trailer fantasiosi con elementi chiave.

Video sociali

Gli influencer di Instagram e i professionisti della creatività possono creare video di alta qualità su scala per scopi promozionali e di intrattenimento.

Filmati

Il cinema, in particolare i film di fantasia o storici, può essere portato in vita istantaneamente come immaginato.

Prototipazione

Registi e artisti visivi possono proporre progetti ambiziosi realizzando brevi prototipi video generati dall'intelligenza artificiale. Questa tecnica può essere applicata anche a prototipi di percorsi per i clienti, formazione online, progettazione architettonica, ecc.

Data la maturità emergente di Sora AI, questi sono solo i punti di partenza. Il potenziale di uno strumento text-to-video come Sora AI può aprire la strada a una grande velocità e scala nella produzione di video.

I vantaggi di Sora AI

Sora AI rende possibile una produzione video che ha richiesto tempo, energia e investimenti significativi. Alcuni dei maggiori vantaggi di strumenti come Sora AI per la generazione di video sono:

Velocità: Sora AI può creare video brevi in pochi minuti, che altrimenti richiederebbero almeno un paio di settimane.

Scala: Sora AI può generare decine di video senza limitazioni di competenze o di tempo, come le AI basate su testo

generatori di paragrafi

che possono creare contenuti in pochi minuti.

Flessibilità: Lo strumento è in grado di creare riprese in grandangolo, primo piano, verticale, orizzontale e in vari altri formati, che altrimenti richiederebbero più attrezzature e riprese. È inoltre possibile estendere i video esistenti senza ulteriori sforzi di produzione.

Rifacimento: Quando si creano video con Sora AI, correggere gli errori o rifare parti del video è più facile fino a raggiungere un livello soddisfacente mantenendo la qualità visiva.

Immaginazione: Sora AI permette di visualizzare l'impossibile, creando scene immaginifiche e personaggi di fantasia. È anche un ottimo

Strumento di intelligenza artificiale per le presentazioni

che consente la creatività e il coinvolgimento in ciò che un tempo era banale.

Screengrab di un video di una "piccola creatura rotonda e soffice con grandi occhi espressivi" tratto da

openai.com/sora

Punti dolenti comuni per gli utenti di Sora AI

Il punto più critico di Sora AI è che non è ancora disponibile per il pubblico. Oltre a ciò, il modello presenta diverse carenze, quali:

Incapacità di simulare la fisica di una scena complessa

Rappresentare la causalità

Discernimento dei dettagli spaziali

Contenuto fuorviante nei video generati dall'IA

Recensioni di Sora AI su Reddit

Mentre il pubblico attende il lancio di Sora AI, alcuni esperti hanno avuto modo di giocarci. Ecco alcune recensioni da Reddit.

A dimostrazione dei limiti della capacità di Sora di creare contenuti originali, una

Utente di Reddit dice

, "Un canguro dei cartoni animati balla in discoteca. Si vede chiaramente che si tratta di un'inquadratura di un film. La danza non è una coincidenza (nulla lo è); è la danza esatta o una molto simile di una specifica inquadratura.

Lo stesso accade con ogni singolo esempio di video mostrato. Si potrebbe pensare che si tratti di un video generato in modo originale, ma è solo un input miscelato. Non si può andare oltre il filmato usato per l'allenamento. Mai"

A proposito della qualità del filmato,

Air Head di ragazzi timidi

, a

L'utente di Reddit dice

"Assolutamente incredibile. Sono solo a metà strada, ma questo è ciò che intendono per vera e propria interruzione.

Questo calibro di qualità, a un livello così basso di difficoltà di produzione, permetterà a tante storie non raccontate di raggiungere la luce del giorno. Sono fiducioso"

Anche se la speranza ribolle, gli utenti normali non possono ancora accedere a Sora AI. Nel frattempo, ecco alcune alternative.

Strumenti alternativi di intelligenza artificiale da usare al posto di Sora AI

Sebbene Sora abbia creato il maggior clamore, non è l'unico strumento di text-to-video disponibile oggi. Make-A-Video di Meta e Lumiere di Google sono in varie fasi di sviluppo.

Synthesia è un software per la generazione di video con intelligenza artificiale che si può usare subito. Sebbene sia in grado di creare video solo con avatar e voci fuori campo dell'intelligenza artificiale, consente di creare video in scala e in velocità per demo, presentazioni di vendita, video di formazione, ecc.

Diversi strumenti utilizzano le capacità dell'intelligenza artificiale per supportare la creazione e l'accesso ai video.

ClickUp Brain è un potente Strumento di trascrizione AI per video esistenti, riunioni, webinar e altro ancora

ClickUp Clips permette di creare registrazioni dello schermo e di condividerle senza problemi

ClickUp Clips permette di creare registrazioni dello schermo e di condividerle senza problemi

Bonus: Se sei un animatore o un produttore, ecco i migliori

software di gestione dei progetti per la produzione video

.

