ISFP vs INFP: differenze e somiglianze di personalità sul lavoro

Melanie e John sono entrambi introversi, ma hanno una visione della vita molto diversa.

Melanie affronta la vita con una mente pratica: non si lascia influenzare dalle emozioni quando prende decisioni importanti. Si affida alle esperienze della vita reale e agisce in base alla logica.

D'altra parte, John crede nel futuro. Le sue decisioni sono cariche di emotività piuttosto che basate sulla realtà.

Cosa li rende diversi? La risposta sta nel loro indicatore di tipo Myers-Myers-Briggs (MBTI): Melanie è una ISFP (Introversa, Sensitiva, Emotiva, Percepitiva), mentre John è un INFP (Introverso, Intuitivo, Emotivo, Percepitivo) in base ai 16 diversi tipi di personalità secondo il modello.

Prima di discutere ISFP vs INFP, cerchiamo di capire perché questo concetto è rilevante per i luoghi di lavoro moderni e per la società.

Test della personalità di Meyers Briggs: una panoramica rapida

Il Meyers-Briggs Type Indicator (MBTI) è un questionario di autovalutazione che ti aiuta a conoscere meglio te stesso. Da come percepisci le informazioni, prendi decisioni e collabori con gli altri, questo test offre uno sguardo sulle caratteristiche che ti rendono quello che sei.

Questo test della personalità aiuta a:

Scegliere una professione in linea con il proprio tipo di personalità

Imparare i punti di forza e di debolezza dei diversi tipi di personalità

Creare un ambiente di lavoro in cui tutte le personalità possano prosperare

Assegnare il lavoro in base ai tipi di personalità per sfruttare al meglio il potenziale di ciascuno

Comprendere se stessi e condurre una vita appagante e ricca di contenuti

Che tu voglia conoscere meglio te stesso o che tu sia un responsabile delle risorse umane interessato ad acquisire informazioni approfondite sulla tua forza lavoro, la valutazione MBTI ti sarà di grande valore.

La metodologia Meyers-Briggs analizza la personalità lungo quattro scale: Estroversione (E) vs. Introversione (I): Questa scala misura da dove gli individui traggono la loro energia. Gli estroversi tendono ad essere socievoli e traggono energia dalle interazioni sociali, mentre gli introversi sono più riservati e traggono energia dalla solitudine Sensorialità (S) vs. Intuizione (N): Questa scala si riferisce al modo in cui le persone percepiscono le informazioni. I sensoriali si affidano a dati concreti e si concentrano sul presente, mentre gli intuitivi preferiscono interpretare modelli e possibilità, concentrandosi spesso sul futuro Pensiero (T) vs. Sentimento (F): Il modo in cui gli individui prendono le decisioni si basa su questa scala. I pensatori danno priorità alla logica e all'analisi oggettiva, mentre i sentimentali considerano le emozioni e i valori quando prendono delle decisioni Giudicare (J) vs. Percepire (P): Questa scala si riferisce al modo in cui gli individui si rapportano con il mondo esterno. Chi giudica preferisce la struttura e l'organizzazione, mentre chi percepisce è più flessibile e spontaneo

Queste quattro scale si combinano per formare 16 possibili tipi di personalità, due dei quali sono ISFP e INFP.

Tipi di personalità ISFP e INFP a colpo d'occhio

Ecco una breve panoramica dei tipi di personalità ISFP e INFP.

Differenze

ISFP INFP Con i piedi per terra Orientato al futuro Esprimersi attraverso le azioni (ad es. dipingere) Esprimersi attraverso le parole (ad es. poesia) Amanti del divertimento Ansioso Pratico Sognatore Va d'accordo con le persone nuove Non va d'accordo con le persone nuove

Somiglianze

Ti piace passare il tempo da solo

Sensibile

Empatica

Indipendente

Entreremo nei dettagli tra poco, ma prima cerchiamo di capire i singoli tipi di personalità.

Che cos'è un tipo di personalità ISFP?

Nel modello di personalità di Meyers-Briggs, ISFP sta per Intuitivo, Sensitivo, Emotivo e Percepitivo. Gli ISFP (noti anche come Avventurieri) sono creativi, con i piedi per terra, empatici, indipendenti e curiosi. Hanno una forte sensibilità artistica e un'innata attrazione verso l'esplorazione di cose nuove.

Caratteristiche chiave di un ISFP

Queste sono alcune delle caratteristiche tipiche di un ISFP:

Gli ISFP sono introversi: amano stare in compagnia di se stessi e preferiscono trascorrere il tempo da soli per ritrovare se stessi

Si fidano più dei propri sensi o delle osservazioni della vita reale che del proprio intuito

Per loro le emozioni sono più importanti della logica

Sono persone aperte e flessibili: l'eccessiva organizzazione o rigidità non fanno per loro

Punti di forza e punti deboli dell'ISFP

Punti di forza

Gli ISFP credono nella filosofia del "vivi e lascia vivere", che li rende ottimisti, spensierati e divertenti

Sono sensibili e capiscono i sentimenti degli altri

Sono molto fantasiosi

Amano ricercare ed esplorare l'ignoto

Possiedono eccellenti capacità di risoluzione dei problemi

La loro individualità li distingue

Punti deboli

Gli ISFP trovano difficile impegnarsi in qualcosa per periodi lunghi

Faticano a creare un piano per se stessi o a seguirne uno

Spesso traggono la loro autostima dai risultati raggiunti, il che li rende molto competitivi

La loro preferenza per l'autonomia rende difficile adattarsi ad aree di lavoro rigide e strutturate o ad ambienti accademici

Gli ISFP al lavoro

Sul posto di lavoro, gli ISFP sono pragmatici, cooperativi e indipendenti, ma sono anche aperti alla collaborazione quando hanno al loro fianco un team che la pensa come loro. Cerchiamo di capire come si comportano questi tipi di personalità come leader e membri di un team, qual è la loro etica del lavoro e quali stili di gestione adottano.

ISFP nella leadership

Gli ISFP tendono generalmente ad evitare ruoli di leadership, ma ottengono buoni risultati quando guidano un piccolo gruppo di membri cooperativi.

In qualità di leader, fissano obiettivi realistici piuttosto che ambiziosi, facendo il possibile per aiutare i membri del team. La loro empatia li rende ottimi ascoltatori: sono in grado di comprendere i problemi che i membri del team devono affrontare. Il loro stile di leadership consiste più nel guidare con l'esempio che nell'esercitare l'autorità.

I leader ISFP sono abili nel comprendere i requisiti dei progetti e nell'assegnare le risorse di conseguenza. Lavorano bene anche con requisiti di progetto in costante evoluzione, poiché sono veloci ad adattarsi ai cambiamenti.

ISFP come dipendenti

Gli ISFP amano i lavori in linea con i loro valori e i loro obiettivi. Sul posto di lavoro, apprezzano le attività o le attività che producono risultati tangibili. Preferiscono un ambiente fisico cortese e collaborativo dove poter lavorare in modo indipendente. La loro sensibilità estetica spesso richiede che il posto di lavoro (o almeno la loro cabina/scrivania) sia visivamente accattivante.

Questo tipo di personalità ama lavorare in modo indipendente, ma dà il meglio di sé quando fa parte di un team. Come membri di un team, gli ISFP tendono ad essere disponibili, flessibili, aperti ai feedback, innovativi e leali. La loro innata introversione li rende restii a parlare in pubblico o ad assumere ruoli che comportano la guida di un team numeroso.

I lavori con scadenze stressanti o strutture rigide possono logorarli rapidamente, così come una cultura lavorativa con molti conflitti.

Percorsi professionali ISFP

Ecco alcuni percorsi professionali che puoi esplorare come ISFP: Artista

Stilista

Grafico

Interior designer

Musicista

Chef

Gioielliere

Fiorista

Assistente sociale

Insegnante

Infermiera

Responsabile vendite al dettaglio

Che cos'è un tipo di personalità INFP?

Nella valutazione MBTI, INFP sta per Introversione, Intuizione, Sentimento e Percezione. Gli INFP (noti anche come Mediatori o Idealisti) si sentono ricaricati quando trascorrono del tempo in solitudine, immaginano possibilità e vivono una vita in sintonia con i propri valori e principi. Sono gentili, comprensivi e spontanei e hanno a cuore la propria crescita personale e quella degli altri.

Caratteristiche chiave di un INFP

Ecco alcune caratteristiche distintive di un INFP:

Gli INFP seguono il cuore e le emozioni, il che li rende sensibili

Sono sognatori che guardano sempre al quadro generale

Danno l'impressione di essere timidi e riservati

Aspirano a lasciare un impatto positivo sul mondo

Punti di forza e debolezza dell'INFP

Punti di forza

Gli INFP amano stare da soli, ma instaurano anche relazioni profonde e significative con un gruppo ristretto di amici

Sono molto appassionati: mettono anima e corpo in ogni lavoro che fanno

Ispirano gli altri con empatia e generosità

Hanno una mentalità aperta e non giudicano le opinioni, le scelte o le decisioni degli altri

Affrontano i problemi da prospettive uniche

Risolvono i conflitti e stabiliscono l'armonia

Punti deboli

Gli INFP fanno fatica ad aprirsi e a esprimere i propri sentimenti

Si sentono svuotati dopo aver socializzato

La loro natura perfezionista li rende eccessivamente autocritici

La tendenza a voler accontentare gli altri rende difficile per loro dare priorità alle proprie esigenze

Gli INFP al lavoro

Gli INFP si preoccupano meno di spuntare la lista delle attività da svolgere o di aumentare le entrate; il loro obiettivo è aiutare gli altri sul posto di lavoro. Amano i feedback positivi, hanno un'alta opinione di sé stessi e apprezzano la libertà di dare libero sfogo alla loro creatività.

INFP nella leadership

I leader INFP guidano con l'intuizione. Fissano obiettivi idealistici tenendo presente il quadro generale. La loro visione ottimistica delle possibilità future incoraggia i membri del team a impegnarsi maggiormente e a dare il meglio per raggiungere gli obiettivi.

Gli INFP sono in grado di collegare rapidamente le azioni e i risultati, il che li aiuta a delineare i passaggi necessari per completare un'attività, pianificare correttamente un progetto e delegare il lavoro.

In qualità di leader o manager, sono impegnati nella crescita e nello sviluppo di se stessi, degli altri membri del team e dell'organizzazione.

Gli INFP come dipendenti

I dipendenti INFP danno il meglio di sé in piccoli team dove possono avere interazioni significative. I team grandi e le riunioni continue possono prosciugare le loro energie, quindi funzionano meglio quando c'è un buon equilibrio tra lavoro interattivo e lavoro indipendente.

Sono appassionati per natura e quando partecipano a un progetto che li coinvolge profondamente, ci mettono tutto il lavoro richiesto. Nonostante siano introversi, riescono a costruire relazioni professionali facili e professionali con i membri del team.

La loro creatività e la loro inclinazione all'innovazione li rendono ottimi nel brainstorming, nella risoluzione di problemi complessi e nell'aggiungere un tocco creativo alle attività quotidiane. La loro empatia e comprensione rendono facile risolvere i conflitti.

Percorsi professionali INFP

Ecco alcuni percorsi professionali che puoi esplorare come INFP: Artista multimediale

Grafico

Scrittore

Editor cinematografico

Responsabile delle pubbliche relazioni

Specialista delle risorse umane

Consulente di salute mentale

Psicologo

Insegnante/Professore

Nutrizionista

Curatore

Bibliotecario

Rabbit hole: Esplora i libri INFP per saperne di più su questo tipo di personalità e intraprendi un viaggio alla scoperta di te stesso.

Differenze e somiglianze chiave tra un ISFP e un INFP

È facile confondere ISFP e INFP, considerando quanto siano simili alcuni tratti del loro carattere, ma i due tipi condividono anche alcune differenze distintive.

Differenze chiave

ISFP e INFP hanno molto in comune grazie alla stessa funzione dominante (Sentimento Introverso o Fi) e alla stessa funzione inferiore (Pensiero Estroverso o Te). Tuttavia, le funzioni ausiliarie e terziarie sono diverse. Dai un'occhiata a questo grafico:

Funzioni cognitive ISFP INFP Funzione dominante Sentimento introverso (Fi) Sentimento introverso (Fi) Funzione ausiliaria Sensorialità estroversa (Se) Intuizione estroversa (Ne) Funzione terziaria Intuizione introversa (Ni) Sensorialità introversa (Si) Funzione inferiore Pensiero estroverso (Te) Pensiero estroverso (Te)

Ora approfondiamo come la differenza nelle funzioni si manifesta nei due tipi di personalità:

1. Visione della vita

Gli ISFP sono pragmatici: percepiscono il mondo attraverso i sensi e prendono decisioni basate sull'esperienza personale. Rimangono con i piedi per terra, vivendo il momento e prendendo le cose come vengono.

Al contrario, gli INFP si concentrano su concetti astratti e possibilità piuttosto che sulle esperienze vissute. Sono sognatori e visionari che tengono gli occhi fissi sulle possibilità future.

2. Modi di esprimersi

Artisti nell'animo, gli ISFP si esprimono attraverso azioni come la pittura, l'arte e la musica.

Al contrario, gli INFP amano le attività intellettuali che coinvolgono le parole, come scrivere saggi, romanzi o poesie.

3. Processo decisionale

Gli ISFP si affidano ai propri valori personali e alle esperienze sensoriali immediate quando prendono decisioni.

Al contrario, gli INFP considerano i propri valori e principi insieme alla loro visione a lungo termine prima di prendere decisioni importanti nella vita.

3. Temperamento

Gli ISFP sono amanti del divertimento e spontanei, il tipo spensierato. Sanno come divertirsi.

Al contrario, gli INFP lottano con la complessità dei loro pensieri. Trovano difficile rilassarsi e spesso provano ansia per il futuro.

4. Relazioni

Gli ISFP amano la privacy e i momenti di tranquillità da soli, ma fanno anche facilmente amicizia con le persone nuove.

Al contrario, gli INFP temono il rifiuto e fanno fatica a stabilire nuove connessioni.

5. Stile di lavoro

Gli ISFP possono essere bravi a destreggiarsi tra più attività contemporaneamente.

Al contrario, gli INFP preferiscono completare l'attività che stanno svolgendo prima di passare alla successiva.

6. Outlook sui beni materiali

Essendo tipi Se-Ni, gli ISFP spesso preferiscono le cose belle della vita, come lo stato sociale e i beni materiali.

Al contrario, gli INFP sono tipi Ni-Se che si accontentano delle necessità e tendono al minimalismo materiale.

Somiglianze chiave

La preferenza condivisa per l'introversione, il sentimento e la percezione porta a molte somiglianze tra gli ISFP e gli INFP:

1. Sentimento introverso (Fi)

Entrambi i tipi sono guidati dal Fi, il che li rende profondamente radicati nei loro valori, emozioni e credenze. Danno priorità all'autenticità piuttosto che all'influenza del mondo esterno.

2. Preferenza percettiva

Sia gli ISFP che gli INFP hanno una preferenza percettiva, che li rende adattabili. Sono aperti a feedback costruttivi e cambiamenti, preferiscono pianificare il minimo indispensabile e capire le cose man mano che procedono.

3. Sensibilità emotiva

Entrambi i tipi sono profondamente empatici e compassionevoli nei confronti dei sentimenti degli altri. Si mettono nei panni degli altri per capire il loro stato emotivo e connettersi con i loro amici più cari a un livello più profondo.

4. Espressione creativa

Gli ISFP e gli INFP tendono a dedicarsi ad attività creative come l'arte, la musica, la scrittura o altre forme di espressione personale. Amano usare la loro creatività per essere introspettivi e comunicare le loro emozioni.

5. Bisogno di autonomia

Entrambi i tipi tendono ad essere flessibili e di mentalità aperta, e danno valore alla libertà e all'autonomia. Non amano le strutture rigide o le regole che potrebbero limitare la loro individualità.

Strategie di collaborazione tra ISFP e INFP

Una cultura del lavoro felice e produttiva è quella in cui le diverse personalità si sentono a proprio agio e hanno le giuste opportunità per mostrare il proprio potenziale. Ecco alcune strategie chiave che i leader e i manager possono utilizzare per padroneggiare la gestione collaborativa del lavoro:

1. Creare un ambiente di lavoro adatto a diversi tipi di personalità

Cerca di creare un equilibrio tra autonomia e collaborazione per soddisfare i diversi stili di lavoro dei diversi tipi di personalità. Troppa autonomia può far sentire i dipendenti estroversi soli e non supportati sul lavoro, mentre un'eccessiva enfasi sulla collaborazione può far sentire gli introversi privi di energia.

Uno strumento di gestione del lavoro e collaborazione online come ClickUp può aiutarti a bilanciare questi due aspetti, aumentare l'efficienza e coltivare una mentalità produttiva all'interno dei team.

ClickUp offre diversi modi di comunicare, consentendo ai dipendenti di scegliere il metodo che funziona meglio per loro o di passare da un canale all'altro se lo desiderano. Vediamo come:

Interagisci con i membri del team, fai domande, condividi risorse o dai seguito in tempo reale con la vista Chat di ClickUp . Usa la funzionalità @menzione nei commenti delle attività e gestisci le comunicazioni del team in un unico posto

Collabora con la vista Chat di ClickUp e assegna commenti per rivolgerti a membri specifici del team

Riunisci team remoti e aiutali a collaborare ai progetti con le lavagne online di ClickUp . Fai brainstorming, aggiungi note, crea flussi di lavoro e aggiungi contesto alle tue idee collegando attività tracciabili o risorse esterne

Collabora con il tuo team e mappa il flusso di lavoro con le lavagne online ClickUp

Organizza la comunicazione del team con ClickUp Clips . Utilizza questa funzionalità di registrazione dello schermo per inviare rapidamente note vocali o video e saltare riunioni inutili

Porta avanti le conversazioni con i messaggi video utilizzando ClickUp Clips

Utilizza i modelli di piani di comunicazione personalizzati di ClickUp per trasmettere il messaggio in un modo che funzioni per tutti.

Ad esempio, puoi comunicare le informazioni giuste alle persone giuste con il modello di lavagna online "Piano di comunicazione" di ClickUp.

Scarica questo modello Delinea i messaggi che desideri inviare ai tuoi team, insieme al pubblico di destinazione, agli obiettivi, ai canali di distribuzione e alla frequenza con il modello di lavagna online Piano di comunicazione di ClickUp

Utilizza la visualizzazione predefinita della lavagna online, suddivisa in colonne ordinate, e specifica gli obiettivi di comunicazione, la struttura dei messaggi, i canali di comunicazione, la frequenza e la sequenza per garantire che tutti siano sulla stessa pagina

Oltre a questi, puoi anche utilizzare il modello di report della matrice di comunicazione di ClickUp per tenere tutti aggiornati e identificare eventuali lacune nella comunicazione.

Scarica questo modello Crea una panoramica completa che mostra quali team sono connessi e lavorano insieme con il modello di report Matrice di comunicazione di ClickUp

Questo framework personalizzabile aiuta a mappare quali membri del team parlano con chi e con quale frequenza (per scopi ufficiali, ad esempio, un dipendente che fa reportistica quotidiana al gestore del team). Fornisce inoltre una panoramica completa dei canali di comunicazione della tua organizzazione.

Utilizza il modello per comunicare in modo aperto, eliminare la confusione e migliorare la collaborazione e il processo decisionale a tutti i livelli.

2. Incoraggiare una sana gestione dei conflitti

Sia gli ISFP che gli INFP preferiscono evitare i conflitti. Tuttavia, i conflitti possono sorgere quando il tuo team gestisce progetti complessi con più parti interessate. In questi casi, non puoi permettere ai dipendenti di lasciare il problema in sospeso e cercare vie d'uscita. Devi fornire loro strategie di gestione dei conflitti in modo che sappiano come affrontare e mitigare i problemi per garantire il corretto avanzamento del progetto.

Questo è qualcosa in cui le visualizzazioni di ClickUp possono aiutarti. Dalla gestione delle attività e dal monitoraggio dei progetti alla visualizzazione del flusso di lavoro, le oltre 15 visualizzazioni personalizzabili offrono aggiornamenti in tempo reale sui progetti. Rendono facile identificare i colli di bottiglia prima che si trasformino in qualcosa di enorme. Scopriamo come:

Controlla lo stato delle attività a colpo d'occhio con la vista Elenco

Controlla rapidamente lo stato del progetto con la vista Elenco di ClickUp e ordina facilmente le attività, ottieni una prospettiva dettagliata e apporta modifiche in blocco

Visualizza lo stato dei progetti utilizzando le bacheche Kanban con la vista Bacheca e identifica gli ostacoli che ne impediscono lo stato di avanzamento

Trascina e rilascia le attività, ordina, filtra e visualizza il flusso di lavoro come preferisci con la vista Bacheca di ClickUp

Rimani aggiornato sulle tue attività utilizzando la visualizzazione Calendario: integra il tuo programma con Google Calendar o Zoom utilizzando la visualizzazione Calendario e non dimenticare mai una riunione o altri impegni

Trascina e rilascia le attività e rimani in linea con il tuo programma con la vista Calendario di ClickUp

Assegna priorità alle attività, modifica le sequenze, aggiungi dipendenze, ottieni una panoramica di alto livello dei progetti ed evita conflitti di pianificazione con i grafici di Gantt

Tieni traccia dello stato dei progetti in modo visivamente accattivante con i grafici Gantt di ClickUp

3. Risparmia tempo con le automazioni

In qualità di responsabili delle risorse umane o team leader, cercate di massimizzare il potenziale creativo degli ISFP e degli INFP: utilizzate l'automazione per garantire che non perdano tempo in attività banali. ClickUp Brain può aiutare i dipendenti in questo senso in molti modi:

Genera riepiloghi automatici dei progetti e report sullo stato delle attività di ClickUp , dei documenti e dei membri del team

Crea risposte in forma abbreviata e consenti all'IA di scrivere messaggi con un tono adeguato

Automatizza gli standup e gli aggiornamenti quotidiani

Genera automaticamente trascrizioni di file audio e video

Perfeziona e crea le tue email e altri materiali di comunicazione con ClickUp Brain

4. Comprendere meglio il proprio team

Ogni team è composto da membri con diversi tipi di personalità. Sapere a quale tipo di Meyers-Briggs appartengono aiuterebbe tutti a comunicare tra loro in modo più efficace. Aiuterebbe anche i team leader ad assegnare le attività in base ai punti di forza dei tipi di personalità, in modo che i membri del team possano godersi il proprio lavoro e ottenere ottimi risultati.

È qui che il modello Meet the Team di ClickUp può tornare utile.

Scarica questo modello Mostra i tuoi dipendenti e i loro risultati con il modello "Meet the Team" di ClickUp

Ecco alcuni utilizzi e vantaggi di questo modello:

Crea profili dei singoli membri del team, evidenzia le loro competenze e i loro risultati e aiuta i colleghi a conoscersi meglio

Mostra le risorse della tua organizzazione ai potenziali clienti e attira più affari

Offri una spinta al morale dei tuoi dipendenti mettendoli in mostra sul sito web della tua azienda

Apporta le modifiche necessarie e mantieni aggiornate le informazioni sui dipendenti

5. Riunire team interfunzionali

È necessario offrire una piattaforma unificata per promuovere la collaborazione, in cui team remoti e interfunzionali possano riunirsi sotto lo stesso tetto.

Perché è importante? Ogni ambiente di lavoro richiede che i membri del team collaborino, indipendentemente dal loro tipo di personalità. Il grado di collaborazione dipende dai ruoli individuali, ma non è qualcosa che i dipendenti possono evitare.

E quale strumento migliore di ClickUp Teams? Si tratta di una piattaforma personalizzabile che si adatta alle esigenze specifiche della tua organizzazione e della tua forza lavoro. Dai team di sviluppo, marketing, commerciale e progettazione alla gestione dei prodotti, ClickUp funziona per tutti i team. Che si tratti di gestire attività personali, progetti aziendali o collaborare con altri, il software fa tutto senza sforzo!

Comprendere e accettare le differenze

Ora che conosci bene i tratti, i punti di forza e i punti deboli dei tipi di personalità INFP e ISFP, sarà più facile capire a quale tipo ti senti più affine o a quale tipo appartengono i tuoi dipendenti.

Metti in pratica queste conoscenze per progettare un luogo di lavoro in cui persone con personalità diverse si sentano a proprio agio e abbiano ampie opportunità di esprimersi.

Se stai cercando una piattaforma di collaborazione che possa essere personalizzata per introversi, estroversi e ambiversi, inizia oggi stesso con ClickUp!