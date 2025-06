Come guidare il cambiamento culturale in un'organizzazione per ottenere esiti positivi

Ti è mai capitato di cambiare lavoro e di provare uno shock culturale? Quella sensazione travolgente che tutto sia così diverso, persino in netto contrasto con ciò a cui sei abituato?

La cultura è il timbro e il tessuto di qualsiasi organizzazione. È un insieme di credenze, pratiche e comportamenti che tutti i membri dell'organizzazione incarnano. Deloitte ha scoperto che "il 94% dei dirigenti e l'88% dei dipendenti ritiene che una cultura distintiva sul posto di lavoro sia importante per il successo aziendale".

Quindi, coltivare una cultura del posto di lavoro positiva e adattabile non è solo un optional, ma un imperativo strategico per le organizzazioni.

Eppure, poche organizzazioni lavorano attivamente per promuovere una cultura del posto di lavoro. Solo perché i leader non creano una cultura non significa che non ci sia cultura. In realtà, è vero il contrario.

Se non crei attivamente la cultura di un'organizzazione, ne emergerà una organica basata sulle convinzioni e le preferenze individuali dei dipendenti più loquaci.

Per evitare che ciò accada, tu, in qualità di leader aziendale, devi ispirare e guidare il cambiamento culturale. Ecco come.

Comprendere la cultura attuale nella tua organizzazione

Prima di impostare un piano per cambiare qualcosa, comprendi a fondo ciò che stai cambiando.

Valuta lo stato attuale: osserva come si comportano le persone, come prendono le decisioni, cosa accettano come normale, ecc. Ad esempio, se il tuo team di ingegneri ritiene che sia accettabile ritardare la consegna di due settimane, il ritardo potrebbe essere parte della tua cultura esistente.

Identificate le regole non scritte: esaminate attentamente le regole e i rituali non scritti che regolano le interazioni. Se i dipendenti chiamano regolarmente i loro manager "signore" o "signora", potreste avere una cultura della deferenza che impedisce ai junior di esprimere liberamente le proprie opinioni.

Ascolta le storie: le esperienze condivise dai membri del team definiscono il loro modo di lavorare. Cerca e ascolta le loro storie. Scopri cosa li unisce.

Cerca gli aspetti che rendono efficaci i team: i dipendenti prosperano in un'atmosfera di fiducia, collaborazione e responsabilizzazione? Oppure navigano in acque torbide di sfiducia, competizione e paura? Queste sono le domande che guidano il processo di valutazione, offrendo approfondimenti sull'anima dell'organizzazione.

Una volta che sei sicuro di aver compreso la cultura aziendale, valuta se è necessario cambiarla.

Fai un elenco delle aree problematiche e delle aree di miglioramento

Prendete nota di chi/cosa sta causando i problemi culturali

Misurate la deviazione da ciò che ritenete essere la vostra bussola culturale

Ricordate che i problemi culturali potrebbero non essere sempre evidenti. Dal calo del morale dei dipendenti ai leader che non mantengono le promesse, i problemi culturali possono manifestarsi in vari modi. Pensate a quando si avverte un cambiamento nell'aria prima che arrivi una tempesta: sottile ma inconfondibile.

Ora che conosci la cultura attuale del tuo team e le lacune, è il momento di assumerti le tue responsabilità.

Il ruolo della leadership nel guidare il cambiamento culturale

I leader esercitano un'influenza quasi onnipotente nel plasmare le credenze, i valori e i comportamenti collettivi che definiscono l'identità dell'organizzazione. Le loro azioni, decisioni, atteggiamenti e strategie di leadership danno il tono, mostrando a tutti come è fatta la cultura.

Quindi, ricorda che, in qualità di leader aziendale, il cambiamento culturale inizia da te.

Dai il tono: a nessuno piacciono i cambiamenti, soprattutto quelli culturali, perché sconvolgono la memoria muscolare e i comportamenti naturali. Ad esempio, le persone potrebbero opporre resistenza se passi dalla comunicazione email individuale a un canale pubblico Slack.

Date il tono spiegando perché è importante e in che modo sarà utile. Costruite una visione irresistibile del futuro.

Comunicare la visione: la comunicazione deve supportare il comportamento. Articolate la cultura aziendale, spiegate perché è importante e poi mostrate come comportarsi in linea con quella cultura. Questi modelli di dichiarazione di visione possono guidarvi.

Crea una bacheca delle visioni per la tua organizzazione con ClickUp

Fornire supporto e risorse: il cambiamento culturale non è un evento occasionale, ma un'attività continua. Includete la cultura nella vostra strategia aziendale, stanziate budget, fornite formazione e rimuovete gli ostacoli al progresso.

Dare l'esempio: incarnare la cultura. Se volete promuovere una cultura della trasparenza, siate voi stessi aperti e onesti. Se volete fiducia, dimostratela fidandovi dei vostri collaboratori. Se volete costruire una collaborazione comunicativa, non prendete decisioni in modo indipendente.

Bonus: scopri alcuni trucchi e best practice su come migliorare il morale del team!

Assumiti la titolarità: accetta la responsabilità di ispirare il cambiamento culturale. Scegli dei promotori del cambiamento tra i membri del tuo team, che potranno poi trasmettere il messaggio ai loro team e così via.

Come leader, ora hai le basi per guidare il cambiamento culturale. Prima di passare alla pratica, cerchiamo di capire alcuni principi.

Principi per guidare il cambiamento culturale

Prima di avviare qualsiasi iniziativa di cambiamento, è utile comprendere alcuni principi che guidano tale trasformazione culturale. Alcuni dei più efficaci sono i seguenti.

Valori

Se la cultura definisce come ci si comporta, i valori aziendali definiscono il perché. Sono il fondamento su cui si basa ogni decisione. Ad esempio, se la responsabilità personale è un valore, allora ammettere i propri errori e scusarsi è il comportamento culturale che ne consegue.

Inclusione

La cultura organizzativa deve essere inclusiva di gruppi diversi di persone. Non è possibile definire valori o comportamenti che una persona/gruppo specifico non può praticare. Ad esempio, se la vostra cultura valorizza in modo sproporzionato la collaborazione di persona, allontanerete le persone con disabilità, i genitori di bambini piccoli, coloro che hanno responsabilità di assistenza, ecc.

Coinvolgimento

Affinché un cambiamento culturale abbia esito positivo, è necessario coinvolgere tutti. Una nuova serie di processi/pratiche imposta dall'alto difficilmente coinvolgerà i dipendenti.

Come parte delle vostre iniziative di cambiamento culturale, coinvolgete i dipendenti fin dall'inizio. Coinvolgeteli, raccogliete feedback e stimolate il loro entusiasmo.

Benessere

Affinché le iniziative di cambiamento culturale siano efficaci, devono essere nell'interesse dei dipendenti tanto quanto dell'organizzazione. Se si crea una cultura del lavoro frenetico e frenetico, si compromette il benessere dei dipendenti, il che può essere disastroso a lungo termine.

Allineamento

Per essere efficace, la cultura aziendale deve supportare gli obiettivi aziendali. Deve essere in linea con la visione, la missione, i valori fondamentali e gli obiettivi strategici dell'organizzazione. Senza di essa, la cultura non porterà al successo aziendale, vanificando così il suo scopo.

Tenendo presente questo, vediamo come puoi effettivamente promuovere il cambiamento della cultura organizzativa sul campo.

Passaggi pratici per guidare il cambiamento culturale

Passare da un profitto di 20 milioni di dollari a uno di 100 milioni non è facile, ma è semplice da capire, immaginare e monitorare. La trasformazione culturale desiderata raramente è così semplice.

Per promuovere un cambiamento sostenibile nella cultura organizzativa è necessario un piano completo. Di seguito sono riportati alcuni dei fondamenti da tenere in considerazione.

1. Definisci la tua cultura

Per quanto difficile possa essere, la cultura deve essere definita chiaramente. Spiega qual è la convinzione e come si manifesta nella pratica. Includi:

I valori che definiscono le tue decisioni e i tuoi comportamenti

Elenco delle cose che diciamo/facciamo/mettiamo in pratica o meno

Esempi di cosa è giusto o sbagliato

Il modello di cultura aziendale di ClickUp è un ottimo punto di partenza. Fornisce un documento pronto all'uso e completamente personalizzabile che può fungere da manifesto!

Centralizza le informazioni e le risorse relative alla cultura aziendale in un unico spazio grazie al modello Company Culture di ClickUp

2. Comunicare

Il cambiamento culturale deve essere comunicato e ribadito regolarmente. Per cominciare, offrite una formazione culturale per familiarizzare i team con la nuova cultura. Seguite regolarmente con workshop più piccoli per ribadire il concetto.

Ad esempio, se stai introducendo l'apertura nella tua cultura, puoi condurre una formazione su cosa sia e come praticarla. Quindi, puoi condurre workshop sul dare/ricevere feedback, sulla risoluzione dei conflitti, sulla negoziazione, ecc. per ribadire i comportamenti legati all'apertura.

Ricorda che una o due comunicazioni ad hoc non sono sufficienti. È necessario trovare vari modi per informare e ricordare regolarmente ai dipendenti. Ciò richiede la pianificazione di diverse attività su un periodo prolungato. Il software gratuito di project management ti aiuterà a farlo con la giusta cadenza.

3. Coinvolgi

Non è possibile apportare un cambiamento culturale semplicemente parlando alle persone. La conversazione deve essere bidirezionale. Invita quindi i membri del team a discutere della nuova cultura e dei comportamenti corrispondenti.

Accetta i feedback e evolvi. Apprezza coloro che praticano attivamente la nuova cultura. Identifica le persone entusiaste e dai loro la possibilità di promuovere il cambiamento tra i loro colleghi.

4. Superare

Come in ogni processo di gestione del cambiamento, è probabile che si incontrino delle sfide. Alcune delle più comuni sono le seguenti.

Mancanza di fiducia : i membri del team potrebbero diventare cinici o diffidenti nei confronti dei nuovi cambiamenti che introduci

Mancanza di incentivi personali : La prima domanda che viene in mente a un dipendente è: "Cosa ci guadagno?"

Mancanza di interazione : a volte i dipendenti potrebbero semplicemente non sapere cosa ci si aspetta da loro, oppure potrebbero essere riluttanti a fare domande e chiedere chiarimenti

Mancanza di progressi tangibili: il cambiamento culturale può essere quasi impossibile da monitorare

Aspettatevi queste sfide e superatele. Coinvolgete i dipendenti in modo proattivo e create fiducia. Dimostrate come il cambiamento della cultura aziendale influirà sulla produttività, sulle prestazioni e sulla crescita professionale di ogni singolo individuo.

Crea dei modi per consentire ai dipendenti di chiedere aiuto e assistenza se ne hanno bisogno. Utilizza strumenti di comunicazione sul posto di lavoro per mantenere un approccio strutturato a questo processo.

Visualizza lo stato di avanzamento. Evidenzia esempi di coloro che stanno mettendo in pratica il cambiamento culturale e mostra come è stato fatto.

5. Sostenere

Nei primi giorni del cambiamento culturale, le persone ricorderanno i punti chiave e agiranno di conseguenza. Tuttavia, è estremamente comune che i membri del team dimentichino questi punti chiave e tornino alle vecchie abitudini.

Per evitare questo, i leader devono dimostrare attivamente la nuova cultura. Questo potrebbe essere semplice come tenere la telecamera accesa durante le riunioni o discutibile come rendere pubblici i dati relativi alle retribuzioni.

Man mano che procedi, crea sistemi che sostengano la cultura. Modifica l'ambiente fisico o gli strumenti digitali per supportare meglio la tua nuova cultura. Se il tema è il lavoro ibrido, dai la priorità alla chat di Slack o ClickUp rispetto alle riunioni di persona.

Come leader, sii il cambiamento culturale che desideri vedere.

L'importanza della salute e del benessere nella cultura aziendale

Le dinamiche sul posto di lavoro sono state oggetto di accesi dibattiti da tempo immemorabile. Dai lavoratori dell'industria del XIX secolo ai lavoratori della conoscenza di oggi, la "cultura del posto di lavoro" si è evoluta in modo drammatico.

I dipendenti rimangono connessi al lavoro 24 ore su 24, 7 giorni su 7, tramite i loro computer portatili e telefoni cellulari

I team distribuiti sono la norma in tutti i settori

I ruoli lavorativi includono risoluzione di problemi molto più complessi e creatività piuttosto che la ripetizione di semplici processi

Gli uffici sono più aperti e privilegiano la collaborazione rispetto alla gerarchia o alla produttività individuale

Questo cambiamento culturale ha un profondo impatto sulla salute fisica e mentale dei dipendenti. Ad esempio, essere connessi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, può indurre ansia e disturbi correlati. Le riunioni online possono causare affaticamento da Zoom e creare distrazioni.

La buona notizia è che, a differenza del passato, oggi le organizzazioni stanno investendo nella salute e nel benessere dei propri dipendenti come parte della cultura aziendale. Ecco come e perché.

Attenzione alla salute mentale: i leader comprendono la relazione tra lavoro e salute mentale. Per supportare i dipendenti, offrono risorse, consulenza, linee telefoniche dedicate, assicurazioni e altro ancora.

Adobe, ad esempio, offre ai propri dipendenti un contributo per il benessere da utilizzare per attività quali abbonamenti a palestre, corsi di fitness e programmi di mindfulness. Questo, a sua volta, aiuta l'organizzazione a creare un ambiente di lavoro sano per tutti.

Dare priorità all'equilibrio tra lavoro e vita privata: Soprattutto dopo la pandemia, le organizzazioni stanno aggiungendo maggiore flessibilità con il lavoro da remoto/ibrido, opzioni di telelavoro e ferie retribuite, che possono ridurre lo stress e prevenire il burnout.

Questo favorisce un sano coinvolgimento nel lavoro dei dipendenti e li libera dal risentimento di essere occupati tutto il giorno dal lavoro.

Pianificazione ragionevole: i team si riuniscono per stimare e pianificare il proprio tempo in modo ragionevole. Ad esempio, un team potrebbe ridurre al minimo le riunioni documentando in modo esaustivo. Altri potrebbero utilizzare modelli di piani di lavoro condivisi come guida.

Questo rende più prevedibile la routine lavorativa, consentendo ai project manager di prevedere con maggiore sicurezza ciò che verrà realizzato.

Rivedere la produttività: i team di oggi stanno ridefinendo il concetto di produttività. A differenza del numero di ore lavorate utilizzato finora come metrica, oggi i team misurano i risultati.

Questo offre a tutti maggiore chiarezza. Inoltre, definisce la linea di base per ciò che è produttivo a un livello ragionevole e piacevole. Di risultato, i team rimangono produttivi senza esaurirsi, riducendo in ultima analisi anche l'assenteismo.

Misurare e monitorare il cambiamento culturale

Tutto il lavoro richiesto è ottimo, ma come si può dire oggettivamente se la cultura è cambiata o meno?

Misurare i cambiamenti culturali richiede una combinazione di metodi qualitativi e quantitativi per valutare i cambiamenti di atteggiamenti, comportamenti e norme all'interno dell'organizzazione.

Definisci il quadro di riferimento per la misurazione

Un software per il posto di lavoro digitale come ClickUp può rendere accessibili a tutti gli aspetti del cambiamento culturale. Documenta la visione, la missione, i valori e i comportamenti attesi utilizzando ClickUp Docs. Condividili all'interno dell'organizzazione e invita le persone ad aggiungerli ai segnalibri per sicurezza.

Identifica gli indicatori chiave di prestazione (KPI)

Definisci metriche e KPI specifici che riflettono gli attributi culturali desiderati e monitora lo stato nel tempo. Le metriche possono essere alcune o tutte quelle riportate di seguito.

Diversità : rappresentanza di tutti i gruppi demografici e neurodiversità

Benessere : livelli di stress, tassi di assenteismo e partecipazione a programmi di benessere

Produttività : Miglioramento dei numeri relativi alla produttività, riduzione degli straordinari o del sovraccarico dei dipendenti

Fidelizzazione: Riduzione del turnover dei dipendenti come risultato della cultura aziendale

ClickUp Obiettivi consente alle organizzazioni di impostare e monitorare i KPI relativi alle iniziative di cambiamento culturale.

Visualizza, monitora, traccia e raggiungi i tuoi traguardi con ClickUp Obiettivi

Raccogli dati

Utilizza i sondaggi per ottenere informazioni quantitative. Potresti condurre un sondaggio sull'esperienza dei dipendenti, come CSAT o NPS, per valutare il loro sentiment. La vista Modulo di ClickUp è progettata proprio per questo. Automatizza la raccolta e l'analisi dei dati direttamente all'interno del tuo strumento di gestione del cambiamento.

Per approfondimenti più dettagliati, conduci studi osservazionali e interviste. Poni domande approfondite per capire come i team percepiscono il cambiamento culturale e cosa puoi fare per migliorare.

Puoi anche osservare le pratiche di collaborazione con la visualizzazione chat di ClickUp. Se le persone sono rispettose, disponibili e amichevoli tra loro, quella è la tua cultura.

Visualizzazione consolidata della chat in tempo reale di ClickUp

Analizza e ottimizza

Raccogli i dati per un'analisi più approfondita. Identifica le lacune e definisci una strategia per colmarle.

Ad esempio, se uno dei cambiamenti comportamentali che prevedi è che le persone non utilizzano le sale conferenze oltre gli orari di blocco, puoi creare una mappa mentale delle cause alla radice. Potrebbe essere che tutte le riunioni nella tua azienda finiscano in ritardo. Oppure, chi occupa posizioni più elevate nella gerarchia potrebbe non voler rinunciare agli spazi per le riunioni.

Apri le lavagne online di ClickUp ed elenca tutti gli ostacoli al cambiamento culturale. Quindi, affrontali uno per uno.

Guida il cambiamento insieme alla lavagna online collaborativa di ClickUp

Festeggiate gli esiti positivi

Ricorda, il cambiamento culturale è un'iniziativa titanica che richiede molto tempo. Quindi, impara ad apprezzare le piccole vittorie e festeggiale regolarmente.

Promuovi efficacemente il cambiamento culturale con ClickUp

Il cambiamento culturale non consiste solo nel cambiare il modo di fare le cose. È qualcosa di più profondo, che trasforma il modo di pensare, credere, comportarsi e agire delle persone nel contesto del loro lavoro.

Qualcosa di questa portata e impatto non può essere preso alla leggera. Prima di apportare qualsiasi cambiamento, comprendi a fondo lo stato attuale. Crea un piano chiaro e attuabile con un impegno alla trasparenza, all'inclusione e al benessere.

Usa tutti gli strumenti a tua disposizione per promuovere un cambiamento culturale positivo. Noi di ClickUp comprendiamo il tuo obiettivo e ci impegniamo a fornirti strumenti potenti.

Documenta il tuo manifesto culturale con ClickUp Docs. Tieni traccia dei tuoi progressi con ClickUp Obiettivi. Collabora in tempo reale con la vista Chat di ClickUp.

Utilizza l'area di lavoro digitale completa di ClickUp per promuovere il cambiamento culturale.

Prova ClickUp gratis oggi stesso.

Domande frequenti sul cambiamento culturale

1. Cosa guida il cambiamento culturale?

Il cambiamento culturale è un processo complesso e multiforme influenzato da un ampio intervallo di fattori interconnessi. I fattori esterni che determinano il cambiamento culturale includono:

I progressi tecnologici catalizzano il cambiamento culturale. Ad esempio, Internet ha cambiato il modo in cui vengono diffuse le informazioni, alterando le strutture di potere.

La globalizzazione accelera il cambiamento culturale facilitando lo scambio di idee, beni e informazioni oltre i confini nazionali.

I cambiamenti demografici della popolazione riuniscono gruppi diversi con prospettive e tradizioni distinte.

I movimenti sociali come il movimento per i diritti civili, il movimento per i diritti LGBTQ+ e il movimento #MeToo influenzano l'opinione pubblica e le politiche organizzative.

I fattori economici, compresi i cambiamenti nei modelli occupazionali, nella distribuzione del reddito e nel comportamento dei consumatori, danno forma alle dinamiche culturali.

Spesso, i leader aziendali cercano anche di cambiare la cultura organizzativa dall'interno. Per motivi di innovazione, agilità, vantaggio competitivo, conformità normativa e altro ancora, le aziende guidano lentamente e regolarmente il cambiamento culturale.

2. Qual è il modo migliore per realizzare un cambiamento culturale?

Il modo più efficace per realizzare un cambiamento culturale dipende dal contesto, dagli obiettivi e dalle sfide. Alcune delle strategie di gestione del cambiamento comunemente applicabili sono:

Leadership-drive: Articolare una visione convincente e dare l'esempio

Comunicazione: Educare le persone sulle ragioni del cambiamento, sui suoi vantaggi e su come aiuta tutti i membri dell'organizzazione

Responsabilità: Rendere gli individui e i gruppi responsabili del rispetto delle norme culturali desiderate

Gestione delle risorse: Formazione e supporto dei membri del team, incoraggiamento alla sperimentazione e celebrazione degli esiti positivi

Meccanismi di feedback: flessibilità e adattabilità per rispondere a sfide e opportunità impreviste

3. Come si guida un cambiamento culturale?

Guidare il cambiamento culturale richiede un approccio ponderato e strategico. Ecco alcuni passaggi per guidare efficacemente il cambiamento culturale: