INFJ vs. INTP: Comprendere le personalità e la loro compatibilità sul lavoro

Il nostro approccio alla vita e al lavoro è spesso una funzione della nostra personalità individuale e della sua interazione con altre personalità.

L'indicatore di tipo di personalità Myers-Briggs, sviluppato da Isabel Myers e Katherine Briggs, si basa sulla teoria della personalità di Jung. Uno dei modelli di personalità più diffusi, divide le persone in 16 tipi di personalità in base alla loro posizione su quattro scale:

Estroversione (E) – Introversione (I)

Sensorialità (S) – Intuizione (N)

Pensiero (T) – Sentimento (F)

Giudicare (J) – Percepire (P)

INFJ e INTP sono due delle 16 personalità MBTI (Myers Briggs Type Indicator) con intuizione introversa come tratto dominante. Nonostante questa caratteristica comune, presentano più differenze che somiglianze.

Tuttavia, le loro differenze si completano bene a vicenda. Ecco perché a volte vengono chiamati la "coppia d'oro" delle personalità MBTI. Coprendo le debolezze l'uno dell'altro, questa coppia lavora bene insieme sia in situazioni sociali che lavorative.

Che tu stia cercando di capire meglio te stesso o di imparare a lavorare bene con queste personalità, conoscere la differenza tra INFJ e INTP ti sarà utile.

Continua a leggere per ulteriori informazioni sui tipi di personalità INFJ e INTP, le loro caratteristiche distintive, le loro somiglianze e differenze. Andiamo subito al sodo.

Tipi di personalità INFJ e INTP in breve

Prima di entrare nel dettaglio dei tipi di personalità INFJ e INTP, ecco una rapida panoramica delle loro differenze.

Differenze Somiglianze INFJ INTP Forte intuizione Guidati dall'intuizione e dai sentimenti Prendere decisioni basate su un modo di pensare logico Empatico e sensibile Distaccato e riservato Introversione Ben organizzati e strutturati Flessibile e adattabile Indole riservata Spirito e intelletto

Che cos'è un tipo di personalità INFJ?

INFJ sta per introverso, intuitivo, sentimentale e giudicante. È uno dei 16 tipi di personalità MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) e il più raro.

Secondo la classificazione, le persone con personalità INFJ sono spesso definite "Avvocati" o "Idealisti". Guidati dai loro valori e principi interiori, sono perfezionisti che vogliono creare armonia e fare la differenza nel mondo.

La personalità INFJ è ulteriormente suddivisa in due tipi: INFJ-A e INFJ-T. I primi sono chiamati "Assertive Advocates" (sostenitori assertivi) e sono sicuri di sé e rilassati. I secondi, chiamati "Turbulent Advocates" (sostenitori turbolenti), sono meno sicuri di sé e più inclini alle emozioni e allo stress.

Alcuni personaggi famosi con personalità INFJ sono Nelson Mandela, Martin Luther King, Madre Teresa e Marie Kondo.

Riesci a individuare il thread comune?

Hanno tutti o hanno avuto un forte sistema di valori e un forte desiderio di lasciare un segno nel mondo. Beh, questo è l'INFJ in poche parole.

Ora, esaminiamo le caratteristiche chiave, i punti di forza e i punti deboli del tipo di personalità INFJ.

Caratteristiche chiave di un INFJ

Ecco le caratteristiche chiave del tipo di personalità INFJ MBTI: Idealista : non sono idealisti in senso teorico, ma sono determinati a trasformare le loro idee in azioni concrete. Non si limitano a sognare di cambiare il mondo, ma agiscono per cambiarlo

Compassionevole : la loro forte intuizione e profondità emotiva li rendono compassionevoli e gentili. Questi individui hanno a cuore le emozioni degli altri e sono premurosi ed empatici

Coscienzioso : gli INFJ sono individui con forti principi che credono nell'etica e nell'altruismo. Cercano di condurre una vita guidata da una solida serie di valori interiori e principi morali

Privato: gli INFJ tendono ad essere persone riservate che amano tenere per sé la propria vita privata. Sono introversi e a volte possono chiudersi anche con gli amici più cari. Tuttavia, a differenza degli INTP, non sono distaccati o freddi

Punti di forza e debolezza dell'INFJ

Come altri tipi di personalità, anche le persone con personalità INFJ hanno qualità positive e negative. Discutiamole brevemente.

Punti di forza Punti deboli Avere un forte sistema di valori Possono avere aspettative elevate, spesso irrealistiche Comprendere i segnali emotivi in se stessi e negli altri Sono molto sensibili Sono idealisti e vogliono rendere il mondo un posto migliore A volte sono difficili da conoscere e comprendere Sono creativi e hanno un ricco mondo interiore Tendenza alla testardaggine Danno valore alle relazioni e sono empatici nei confronti dei sentimenti degli altri Non amano il confronto Sono dediti ai propri obiettivi e li raggiungono nonostante le difficoltà Sono in grado di pensare sia in modo emotivo che logico

Gli INFJ al lavoro

Finora abbiamo discusso delle caratteristiche degli INFJ come individui. Ora vediamo come sono sul lavoro e come lavorano con gli altri.

Gli INFJ nella leadership

Gli INFJ hanno una visione e uno scopo ben definiti, che li rendono leader in grado di ispirare e motivare gli altri. Come leader, gli INFJ sono empatici nei confronti delle esigenze degli altri e intuitivi, quindi il loro stile di gestione è più collaborativo che autoritario.

L'altro lato della medaglia è che, in quanto manager introversi, potrebbero non riuscire a esercitare la propria autorità, anche quando è necessario. Questo, ovviamente, potrebbe renderli meno efficaci quando devono mettere in riga il proprio team.

Gli INFJ come dipendenti

Se il loro lavoro e l'ambiente lavorativo sono in linea con i loro valori personali, gli INFJ possono ottenere grandi risultati. Sono guidati da un forte senso dello scopo e si dedicano al raggiungimento dei loro obiettivi, sia personali che professionali.

Possono anche essere perfezionisti a volte e sono generalmente gran lavoratori, con una grande etica del lavoro e una mentalità produttiva.

Percorsi professionali INFJ

Gli INFJ dovrebbero optare per percorsi professionali in cui il lavoro sia in linea con i loro valori e in cui possano avere un impatto.

Alcuni campi ideali per gli INFJ includono l'istruzione, la sanità, la consulenza e il lavoro sociale. Si trovano a loro agio anche in ruoli in cui vengono apprezzate la loro creatività e immaginazione.

Gli INFJ sono anche bravi nella risoluzione dei problemi e nel ragionamento e sono perfetti per ruoli in cui il loro intelletto viene messo a frutto. Quindi, anche le carriere nel campo della scienza e dell'ingegneria sono opzioni possibili per loro.

Letture consigliate: Se avete un tipo di personalità INFJ o conoscete qualcuno che ce l'ha, questi libri sull'INFJ vi saranno utili.

Che cos'è un tipo di personalità INTP?

INTP sta per introverso, intuitivo, pensante e percettivo ed è un altro dei 16 tipi di personalità MBTI. Conosciuti anche come "I Logici", gli INTP sono pensatori logici, tranquilli e analitici.

Proprio come gli INFJ, anche loro hanno un mondo interiore ricco. Tuttavia, a differenza degli INFJ, preferiscono rimanere distaccati invece di formare relazioni sociali. Preferiscono perdersi nei propri pensieri piuttosto che uscire e stare in mezzo alla gente.

Caratteristiche chiave di un INTP

Ecco alcune delle caratteristiche della personalità degli INTP: Analitico : gli INTP tendono ad analizzare tutto sulla base di fatti e dati. Amano risolvere i problemi, ragionare e fare ciò che ha senso

Riservati : sono introversi e amano trascorrere il tempo da soli con la loro immaginazione. Amano così tanto la tranquillità che spesso vengono considerati distaccati e distanti

Curioso : gli INTP sono persone di mentalità aperta e curiose che si affidano alla logica e mantengono aperte tutte le opzioni. Sono interessati a trovare risposte ed esplorare nuovi orizzonti. Amano imparare cose nuove e passano con passione da un'idea all'altra nella loro ricerca della conoscenza

Innovativo : gli INTP non amano essere limitati da regole e strutture e pensano fuori dagli schemi. Hanno un'immensa capacità di pensiero originale, grazie alla loro ricca immaginazione, che permette loro di elaborare idee nuove e innovative

Obiettivo: a differenza degli INFJ, gli INTP non prendono decisioni basate sulle emozioni o sui sentimenti. Analizzano le informazioni senza pregiudizi, cercano una spiegazione logica per tutto e prendono decisioni obiettive

Punti di forza e debolezze dell'INTP

In questa sezione, cerchiamo di comprendere meglio i punti di forza e i difetti delle persone con personalità di tipo INTP. Cominciamo.

Punti di forza Punti deboli Ottime capacità di ragionamento e analisi Può apparire insensibile o distaccato Sono pensatori creativi Hanno difficoltà a esprimere le proprie emozioni Sono curiosi e di mentalità aperta Tendenza a pensare troppo e ad essere ansiosi Sono appassionati dei propri interessi Possono disconnettersi dal mondo e perdersi nei propri pensieri Affidabile, obiettivo ed equo

Gli INTP al lavoro

In questa sezione spiegheremo come sono gli INTP sul lavoro e quali sono i percorsi professionali più adatti a loro. Cominciamo.

Gli INTP nella leadership

Come leader, gli INTP comandano con rispetto e ispirano gli altri con il loro intelletto e le loro idee innovative. Incoraggiano l'autonomia all'interno dei loro team e non credono nel controllo minuzioso.

Sebbene siano ottimi nel prendere decisioni e nella condivisione di grandi idee, spesso ignorano i dettagli e lasciano che sia il loro team a occuparsene. Ecco perché hanno bisogno di un team intellettuale e autonomo per implementare le loro idee.

Gli INTP come dipendenti

Gli INTP eccellono nei ruoli in cui possono utilizzare la loro creatività e le loro capacità di risoluzione dei problemi. Grazie alla loro necessità di risolvere problemi e comprendere concetti, ottengono ottimi risultati nei campi legati alle scienze.

Il loro percorso professionale, tuttavia, non è limitato ai campi tecnici. Otterranno buoni risultati in qualsiasi lavoro che permetta loro di risolvere problemi e migliorare i processi.

Non amano essere limitati dalle regole e preferiscono un ambiente di lavoro flessibile che alimenti la loro creatività e curiosità.

Percorsi professionali INTP

Gli INTP ottengono buoni risultati nei campi tecnici e possono essere matematici, analisti, ricercatori, scienziati, ecc.

Sono anche bravi nei ruoli che richiedono un mix di conoscenze tecniche e creatività, come i grafici o gli architetti. L'informatica, la tecnologia, l'ingegneria e le scienze sociali sono altri campi in cui gli INTP tendono a eccellere.

Per ulteriori informazioni su questo tipo di personalità, leggi i libri INTP che spiegano in modo esaustivo i tratti, le motivazioni, i comportamenti e altro ancora.

Differenze e somiglianze chiave tra INFJ e INTP

Sebbene entrambe le personalità INFJ e INTP siano introverse e dotate di forte intuizione, presentano anche diverse differenze. In questa sezione tratteremo sia le somiglianze che le differenze tra INFJ e INTP.

Differenze chiave: INTP vs. INFJ

Ecco alcune differenze chiave tra i tipi di personalità INTP e INFJ.

Risoluzione dei problemi e processo decisionale

Una differenza chiave tra INFJ e INTP è il modo in cui affrontano i problemi e prendono le decisioni. I loro stili decisionali differiscono a causa delle loro funzioni cognitive.

Gli INFJ sono tipi giudicanti che si affidano all'intuizione e alla loro comprensione delle persone per valutare le situazioni, mentre gli INTP hanno un approccio più analitico e logico alla risoluzione dei problemi.

Nonostante la loro natura intuitiva, gli INFJ preferiscono un approccio più strutturato, in cui esaminano tutti gli aspetti prima di prendere una decisione. Gli INTP sono più flessibili e adattabili e amano esplorare tutte le opzioni che si presentano.

Interazioni sociali

Gli INFJ sono attenti alle emozioni degli altri e tengono molto a mantenere relazioni armoniose. Sebbene amino tenere per sé i propri pensieri, possono aprirsi con le persone a loro vicine.

Gli INTP, invece, non si preoccupano di ciò che gli altri pensano di loro e preferiscono stare da soli piuttosto che in compagnia. Tuttavia, essendo riservati e spesso schietti, a volte possono sembrare insensibili.

Elaborazione delle informazioni

Un'altra differenza tra INFJ e INTP è il modo in cui elaborano le informazioni.

Gli INFJ sono più organizzati e amano esaminare tutte le informazioni disponibili per ottenere una visione d'insieme. Completano un ragionamento prima di passare al successivo. Sono pensatori profondi.

Gli INTP sono l'esatto opposto in questo senso. A loro piace passare da un'idea all'altra. Non gli dispiace avere molte idee e intuizioni contemporaneamente e seguire il flusso.

Somiglianze chiave: INTP vs. INFJ

Le due somiglianze più significative tra gli INFJ e gli INTP sono che entrambi sono introversi con una forte intuizione e un ricco mondo interiore. Entrambi amano trascorrere del tempo da soli in silenziosa riflessione e ne hanno bisogno per ricaricare le batterie sociali.

Un'altra somiglianza tra le personalità INTP e INFJ è che sono spiritose e intellettuali con un lato creativo.

Strategie di collaborazione INFJ e INTP

In questa sezione forniremo alcuni consigli su come le persone con personalità INFJ e INTP possono lavorare insieme in modo efficace.

1. Comprendere gli stili di lavoro reciproci

Il primo passaggio verso una relazione lavorativa fruttuosa tra INFJ e INTP è comprendere le reciproche personalità e stili di lavoro. Molte organizzazioni incoraggiano i dipendenti a sostenere il test della personalità MBTI in modo che i membri del team conoscano i tipi di personalità degli altri.

Ciò garantisce una collaborazione fluida e una comunicazione efficace tra i membri del team.

Ti consigliamo di utilizzare il modello ClickUp Meet the Team per presentare i membri del team tra loro.

Presenta i membri del tuo team e comunica la personalità MBTI di ciascuno di essi utilizzando strumenti appropriati.

Utilizzatelo per condividere i tipi di personalità, gli stili di gestione, le preferenze, le antipatie, gli stili di lavoro di ciascun membro dello staff o qualsiasi informazione che possa aiutare a migliorare la collaborazione all'interno del team.

Suggerimento per i professionisti: Sfrutta strumenti di collaborazione per team per migliorare la comunicazione e la collaborazione all'interno del team.

2. Comunicare in modo efficace

Una comunicazione efficace è la colonna portante di qualsiasi buona relazione; le relazioni di lavoro non fanno eccezione. Ecco perché ogni organizzazione ha bisogno di app di comunicazione per team che offrano ai dipendenti un modo semplice per conversare con i membri del team.

Strumenti di project management offrono numerosi modi di comunicare tra i membri del team. Che tu sia introverso o estroverso, troverai modi efficaci per comunicare. Dai commenti alle attività ai messaggi diretti istantanei, puoi scegliere tra numerose opzioni.

Tieni traccia di tutte le prossime riunioni del team e dei relativi programmi utilizzando strumenti appropriati di gestione delle riunioni.

Per migliorare la comunicazione all'interno del team, è necessario organizzare riunioni regolari e tenerne traccia. Strumenti di gestione offrono un modo visivo per monitorare tutte le riunioni pianificate del team e i dettagli chiave di tali riunioni, come i partecipanti e l'ordine del giorno.

Semplifica e migliora la comunicazione del team con report sulla matrice di comunicazione.

Inoltre, se desideri monitorare e conservare una registrazione di tutte le comunicazioni del team, sia tramite email che riunioni di team, utilizza il modello di report della matrice di comunicazione ClickUp.

È ottimo per il monitoraggio di tutte le comunicazioni pianificate per un periodo specifico. Utilizzando questo modello, è possibile tenere traccia delle riunioni del team, delle teleconferenze, delle chat relative ai progetti e delle comunicazioni via email.

Infine, migliora la comunicazione del team creando un piano di comunicazione settimanale, mensile, trimestrale o annuale. Gli INFJ apprezzano l'organizzazione e la chiarezza, mentre gli INTP danno valore alla logica e alla flessibilità.

Crea un piano di comunicazione periodico che indichi la frequenza delle riunioni o delle chiamate del tuo team e imposta il programma per i diversi tipi di comunicazione.

Per raggiungere un buon equilibrio, approfitta di strumenti di lavagna online per la pianificazione della comunicazione. Visualizza, fai brainstorming e collabora con il tuo team e siate sempre sulla stessa pagina.

Se alcuni membri del tuo team non sono presenti a una riunione, puoi registrare lo schermo della riunione e condividerla con loro. È utile anche per condividere note vocali o video con i membri del team, semplificando ulteriormente la comunicazione all'interno del team.

Condividi il tuo schermo durante una riunione o condividi le registrazioni dello schermo con i membri del team per riferimento futuro utilizzando strumenti di registrazione dello schermo.

Suggerimento per esperti: Sfrutta strumenti di intelligenza artificiale per scrivere risposte alle email, redigere riepiloghi/riassunti o prendere appunti durante le riunioni. Ciò è particolarmente utile per gli introversi che hanno difficoltà a comunicare in modo efficace, poiché l'IA può aiutarti a formulare risposte accurate alle comunicazioni del team.

Le persone con personalità INTP e INFJ possono lavorare bene insieme se comunicano e collaborano in modo efficace. L'uso degli strumenti di collaborazione di team giusti può aiutare in questo senso.

Strumenti di project management offrono numerosi strumenti di collaborazione per team, dalle lavagne online alla messaggistica istantanea. Sono disponibili diverse viste che consentono a diversi tipi di team di collaborare nel modo più conveniente per loro.

Le funzionalità di chat sono particolarmente comode per i team che lavorano insieme anche da remoto. Usale per integrare tutte le comunicazioni del team e riunirle in un'unica dashboard. Questo semplifica la comunicazione del team come nient'altro.

Semplifica la collaborazione del team integrando tutte le comunicazioni del team in un'unica dashboard con strumenti di chat integrati.

Le lavagne online e le mappe mentali sono gli strumenti perfetti per la collaborazione visiva in tempo reale. Usale per fare brainstorming con il tuo team in un modo che non metta a disagio gli introversi, a differenza di una riunione faccia a faccia.

Consenti a più membri del team di ideare e fare brainstorming contemporaneamente utilizzando lavagne online collaborative.

Utilizzando questi strumenti, gli INFJ e gli INTP possono lavorare efficacemente tra loro e con gli altri membri del team. La chiave è capire quale strumento di collaborazione funziona meglio per il vostro team, a seconda delle personalità MBTI dei vari membri del team.

Sfruttare i tipi di personalità per lavorare meglio insieme

Se sei un INFJ o un INTP o conosci qualcuno che lo è, questa guida INTP vs. INFJ ti aiuterà a capire le loro personalità e come comunicare al meglio e lavorare con loro.

Comprendere la personalità MBTI dei tuoi colleghi e la tua può migliorare significativamente la comunicazione e la collaborazione all'interno del team. Combina questo con un ottimo strumento di collaborazione per team come ClickUp e avrai una strategia vincente.

Cosa aspetti? Esplora strumenti di collaborazione per team che possano migliorare la comunicazione e il lavoro di squadra.