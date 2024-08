Elevare gli obiettivi delle PR: Strategie digitali per risultati d'impatto

Le relazioni pubbliche (PR) consistono nel costruire relazioni e creare un'immagine pubblica positiva.

Tuttavia, i metodi tradizionali da soli non bastano. Integrare le strategie digitali nel vostro piano di PR è essenziale per raggiungere il vostro traguardo e ottenere risultati di grande impatto.

Considerate un piano di PR come la vostra tabella di marcia verso una solida reputazione pubblica. Delinea i messaggi chiave, il traguardo e le tattiche da utilizzare per diffondere il messaggio. Inoltre, assicura che il team sia allineato su obiettivi specifici, sia che si tratti di aumentare la notorietà del marchio o di formare la vostra reputazione.

Questo post del blog illustra gli elementi essenziali di un piano di pubbliche relazioni digital-first, tra cui cosa comporta e come fissare obiettivi che producano risultati reali e misurabili.

Cos'è un piano di PR?

Un piano di PR è un progetto completo che delinea le strategie, le tattiche e le attività di comunicazione di un'organizzazione per un periodo specifico.

Guida i lavori richiesti dalle PR, assicurando che siano in linea con gli oggetti e l'immagine del marchio dell'organizzazione. Comprende vari elementi, dalle relazioni con i media alle strategie sui social media, dalla comunicazione di crisi alla gestione degli eventi.

Importanza e obiettivi di un piano di PR

La percezione pubblica è il superpotere del vostro marchio e un piano strategico di PR è la vostra cintura digitale. Vi permette di gestire l'immagine e la reputazione della vostra organizzazione con un approccio strutturato e basato sui dati.

Pensate ai vostri obiettivi di PR come agli oggetti della vostra missione. Che cosa state cercando di ottenere? Da fare per acquisire clienti fedeli aumentando la consapevolezza del marchio? Da fare per costruire relazioni attraverso la gestione degli stakeholder strategie? O forse rimodellare sottilmente la percezione del pubblico con una messaggistica mirata?

Forse vi immaginate come un campione di crisi, che devia la negatività con una strategia di comunicazione efficace.

Un piano di PR con obiettivi cancellati e tattiche digitali vi permette di fare proprio questo. Vi permette di entrare in contatto con il vostro pubblico di riferimento in modo coerente e d'impatto, assicurandovi che la voce del vostro marchio risuoni e che i vostri obiettivi vengano raggiunti.

Comprendere il piano di PR

Un piano di PR vi aiuta a utilizzare con esito positivo una strategia di comunicazione per costruire una reputazione stellare.

Per creare un piano efficace, è necessario comprenderne gli elementi fondamentali e capirne lo scopo, in quanto è la chiave per creare messaggi che risuonino con il pubblico e facciano progredire l'organizzazione.

Qual è lo scopo delle PR?

Le PR mirano a promuovere un'immagine positiva e a costruire relazioni solide tra un'organizzazione e il suo pubblico.

Le PR, o relazioni pubbliche, si occupano di dare forma al modo in cui il pubblico vi vede. È come un narratore personale che crea i messaggi giusti e costruisce relazioni solide per influenzare il modo in cui le persone pensano e sentono la vostra organizzazione o la vostra causa.

Si tratta di gestire la comunicazione e di utilizzare messaggi strategici per influenzare la percezione dell'organizzazione. Le PR non si limitano a gestire la stampa negativa o le crisi; si tratta di impegnarsi in modo proattivo e di creare una narrazione positiva intorno al vostro marchio.

$$$a I cinque elementi chiave di un piano di PR

Un piano di PR solido ha cinque ingredienti chiave:

Pubblico di riferimento: Identificare i gruppi chiave con cui comunicare

Identificare i gruppi chiave con cui comunicare Analisi della situazione: Qui si valuta la posizione attuale, l'immagine pubblica e il panorama del mercato

Qui si valuta la posizione attuale, l'immagine pubblica e il panorama del mercato Obiettivi: Da fare per raggiungere gli obiettivi della comunicazione Qui si fissano obiettivi chiari e misurabili per il raggiungimento del piano di PR

Da fare per raggiungere gli obiettivi della comunicazione Qui si fissano obiettivi chiari e misurabili per il raggiungimento del piano di PR Strategia: Si tratta di delineare gli approcci e di scegliere i canali giusti (comunicati stampa, social media ed eventi) per raggiungere gli oggetti

Si tratta di delineare gli approcci e di scegliere i canali giusti (comunicati stampa, social media ed eventi) per raggiungere gli oggetti Misurare l'esito positivo: Stabilire metriche per misurare l'efficacia dei lavori richiesti e apportare le modifiche necessarie

Questi ingredienti creano consapevolezza, formano la vostra immagine e influenzano l'opinione pubblica.

Cos'è una campagna di PR?

Le campagne di pubbliche relazioni vanno ben oltre la diffusione di comunicati stampa. Vi aiutano a creare narrazioni avvincenti che risuonano con il vostro pubblico.

Consideratele come gocce di contenuto strategicamente pianificate per raggiungere obiettivi aziendali specifici.

Ecco alcuni esempi di missioni che una campagna di PR può affrontare:

Lancio di un prodotto: Annunciate il vostro ultimo prodotto con il botto! Generate entusiasmo e attesa attraverso un lavoro richiesto di pubbliche relazioni mirato

Annunciate il vostro ultimo prodotto con il botto! Generate entusiasmo e attesa attraverso un lavoro richiesto di pubbliche relazioni mirato Mescolamento della leadership: Presentate il vostro nuovo team di leadership o una ristrutturazione dell'azienda con messaggi di PR d'impatto

Presentate il vostro nuovo team di leadership o una ristrutturazione dell'azienda con messaggi di PR d'impatto Fusione e acquisizione: Navigare senza problemi in una fusione o acquisizione creando una narrazione di PR chiara e coerente per tutti gli stakeholder

Navigare senza problemi in una fusione o acquisizione creando una narrazione di PR chiara e coerente per tutti gli stakeholder Comunicazione di crisi: Mitigare i danni potenziali durante una crisi con una strategia di PR ben coordinata che favorisca la trasparenza e la fiducia

Mitigare i danni potenziali durante una crisi con una strategia di PR ben coordinata che favorisca la trasparenza e la fiducia Costruire l'atmosfera prima del lancio: Alimentare l'attesa per un'importante rivelazione con campagne di PR strategiche che stimolino l'interesse del pubblico e creino un senso di eccitazione

Utilizzando il potere dello storytelling e allineando i contenuti a obiettivi specifici, le campagne di PR possono diventare strumenti potenti per ottenere un esito positivo a livello aziendale.

Scrivere un oggetto per un piano di PR

Il piano di PR è una tabella di marcia verso l'esito positivo, ma senza obiettivi cancellati è come guidare con una benda sugli occhi. Ecco come scrivere oggetti di PR efficaci che garantiscano il successo dei vostri lavori richiesti:

Creare un oggetto per il vostro piano di PR

Gli oggetti devono essere SMART: Specifici, Misurabili, Raggiungibili, Rilevanti e Tempificati. Questo assicura che gli obiettivi siano ben definiti, che abbiano un percorso chiaro per la misurazione quantitativa e che siano realistici nei tempi previsti.

Non impantanatevi nell'elenco delle attività. Concentratevi invece sui risultati desiderati che volete ottenere. Volete aumentare la notorietà del marchio? Create un oggetto che specifichi un traguardo di aumento percentuale entro un determinato periodo di tempo.

Gli oggetti delle PR non devono esistere nel vuoto. Assicuratevi che siano in linea con l'esito aziendale complessivo della vostra organizzazione. Volete aumentare le vendite, fidelizzare il marchio o attirare nuovi investitori?

Ecco alcuni obiettivi SMART di PR chiari e perseguibili:

Aumentare il traffico del sito web del 20% entro 3 mesi grazie a un'attività di sensibilizzazione mirata da parte dei media

Assicurare menzioni positive del marchio in 5 pubblicazioni di settore entro la fine del trimestre

Generare 100 contatti qualificati attraverso campagne sui social media entro sei mesi

Ricordate, che potete impostare il vostro piano di PR per il successo scrivendo obiettivi chiari e SMART che si concentrino sui risultati e si allineino con gli obiettivi aziendali. Questo assicura che i vostri lavori richiesti abbiano un impatto misurabile e contribuiscano agli obiettivi della vostra organizzazione.

Il ruolo del traguardo e delle intenzioni nell'impostazione degli oggetti

Il pubblico di riferimento e le sue intenzioni sono fondamentali per l'impostazione di obiettivi pratici di PR. Ecco perché:

Capire i dati demografici, gli interessi e i punti dolenti del vostro pubblico vi permette di creare obiettivi di PR che risuonino con loro.

Ad esempio, se il vostro traguardo sono i giovani genitori, un oggetto potrebbe essere "aumentare la consapevolezza del marchio tra le mamme millennial del 15% entro 6 mesi attraverso partnership con influencer sui social media"

Inoltre, conoscere le intenzioni del vostro pubblico vi aiuta a determinare come misurare l'esito positivo. Puntate alla brand awareness, al traffico sul sito web o alla generazione di lead? Oggetti diversi richiedono metriche diverse.

Tenendo in primo piano il vostro target e le sue intenzioni, potete impostare obiettivi di PR mirati che contribuiscano direttamente al raggiungimento dei risultati desiderati.

In questo modo si garantisce che il messaggio raggiunga le persone giuste con l'intenzione giusta, avvicinandole all'azione desiderata: notorietà del marchio, visite al sito web o generazione di contatti.

Impostazione degli obiettivi di PR

Gli obiettivi di PR indicano esattamente il titolo e il modo in cui ci si arriva. Forniscono una direzione chiara per le iniziative di PR e un parametro di riferimento per l'esito positivo.

Creazione di un obiettivo di PR

Per creare un obiettivo di PR, identificate ciò che volete raggiungere e perché è importante per la vostra organizzazione. Assicuratevi che l'obiettivo sia in linea con gli obiettivi aziendali generali.

Poi, rendetelo SMART: specifico, misurabile, realizzabile, pertinente e limitato nel tempo. Questo schema fornisce una direzione chiara per le iniziative di PR e un parametro di riferimento per l'esito positivo.

Assicura che l'obiettivo sia chiaro, realistico e in grado di essere valutato.

I quattro obiettivi delle relazioni pubbliche

Gli obiettivi delle pubbliche relazioni rientrano tipicamente in quattro categorie principali:

Costruire e gestire le relazioni: Coltivare relazioni forti e positive con le parti interessate, compresi i clienti, i dipendenti, gli investitori e i media

Coltivare relazioni forti e positive con le parti interessate, compresi i clienti, i dipendenti, gli investitori e i media **Influenzare il modo in cui il pubblico percepisce l'organizzazione, formando opinioni e atteggiamenti

Gestione delle crisi: Prepararsi e rispondere alle crisi in modo da minimizzare i danni e mantenere la fiducia

Prepararsi e rispondere alle crisi in modo da minimizzare i danni e mantenere la fiducia **Promuovere i valori del marchio: comunicare la missione, la visione e i valori dell'organizzazione per costruire la fedeltà e la fiducia nel marchio

$$$a Esempio di un obiettivo SMART di PR

Supponiamo che vogliate essere considerati più rispettosi dell'ambiente.

Ecco come formulare il vostro obiettivo SMART:

***Aumentare la copertura mediatica del nostro marchio del 30% nei prossimi sei mesi attraverso una campagna di comunicati stampa a traguardo che si concentri sulle nostre recenti iniziative sostenibili per migliorare la nostra reputazione di responsabilità ambientale"

Questo obiettivo è specifico (copertura mediatica), misurabile (aumento del 30%), realizzabile (campagna mirata), pertinente (responsabilità ambientale) e limitato nel tempo (sei mesi).

Le organizzazioni possono migliorare in modo significativo la propria immagine pubblica e ottenere risultati concreti grazie all'impostazione di obiettivi di PR SMART e chiari e all'adozione di strategie digitali. Questi elementi vi aiutano a raccontare la vostra storia, a creare connessioni e a raggiungere gli obiettivi scritti.

Suggerimenti per impostare obiettivi di PR efficaci

L'impostazione degli obiettivi di PR è come la preparazione di una presentazione aziendale vincente. È necessario disporre degli elementi giusti per catturare l'attenzione di tutti e raggiungere gli oggetti.

Ecco quattro fattori chiave da considerare per costruire obiettivi di PR d'impatto:

Comprendere la psicologia del vostro pubblico: Gli atteggiamenti delle persone sono come le esigenze preesistenti dei clienti. Come una buona proposta risponde a queste esigenze, adattare il messaggio agli atteggiamenti del pubblico può essere molto potente. La psicologia ci insegna che adattare il messaggio in modo che risuoni con questi atteggiamenti o spingerli delicatamente in una direzione positiva può essere un potente strumento per raggiungere gli oggetti delle PR

Gli atteggiamenti delle persone sono come le esigenze preesistenti dei clienti. Come una buona proposta risponde a queste esigenze, adattare il messaggio agli atteggiamenti del pubblico può essere molto potente. La psicologia ci insegna che adattare il messaggio in modo che risuoni con questi atteggiamenti o spingerli delicatamente in una direzione positiva può essere un potente strumento per raggiungere gli oggetti delle PR Monitoraggio dello stato (indicatori di performance) : Stabilite degli indicatori di performance chiave (KPI) che siano in linea con i vostri obiettivi di PR. Queste metriche vi aiuteranno a misurare l'esito positivo dei vostri lavori richiesti e a determinare se le vostre strategie vi stanno avvicinando ai vostri oggetti. Metriche chiare (KPI) sono come rapporti sullo stato di avanzamento dei vostri lavori richiesti e vi diranno se le vostre strategie sono in corso e se vi stanno avvicinando ai vostri obiettivi

: Stabilite degli indicatori di performance chiave (KPI) che siano in linea con i vostri obiettivi di PR. Queste metriche vi aiuteranno a misurare l'esito positivo dei vostri lavori richiesti e a determinare se le vostre strategie vi stanno avvicinando ai vostri oggetti. Metriche chiare (KPI) sono come rapporti sullo stato di avanzamento dei vostri lavori richiesti e vi diranno se le vostre strategie sono in corso e se vi stanno avvicinando ai vostri obiettivi L'allineamento è la chiave (gestione strategica): Integrate i vostri obiettivi di PR con il piano strategico generale dell'organizzazione. Questo assicura che i vostri lavori richiesti contribuiscano al quadro generale dell'azienda, proprio come una presentazione ben allineata supporta la proposta aziendale complessiva

Integrate i vostri obiettivi di PR con il piano strategico generale dell'organizzazione. Questo assicura che i vostri lavori richiesti contribuiscano al quadro generale dell'azienda, proprio come una presentazione ben allineata supporta la proposta aziendale complessiva **Conoscere il proprio traguardo: chi si vuole raggiungere? Comprendere i dati demografici, le preferenze e i comportamenti del vostro traguardo è fondamentale.

Creare messaggi e strategie che risuonino con loro, proprio come una proposta vincente adatta il suo linguaggio e la sua proposta di valore al pubblico specifico. Creando messaggi e strategie che risuonino con il vostro pubblico specifico, i vostri obiettivi di PR diventano più raggiungibili

Incorporando i quattro elementi di cui sopra si può creare un progetto di esito positivo per le PR che produca risultati reali

Utilizzo di ClickUp per monitorare e gestire gli obiettivi di PR

Vi sentite sopraffatti dalle attività di PR? ClickUp è uno strumento potente per semplificare il flusso di lavoro e risparmiare tempo prezioso.

Ecco come ClickUp può automatizzare e far risparmiare tempo alle vostre attività di PR:

Monitoraggio degli obiettivi

Il

Obiettivi di ClickUp

è una funzionalità/funzione utile per la gestione degli obiettivi di pubbliche relazioni (PR).

Gestite in modo efficiente i vostri obiettivi di PR con ClickUp Obiettivi

Ecco come può aiutarvi:

Definizione degli obiettivi: Definire obiettivi specifici, misurabili e raggiungibili che siano in linea con i vostri oggetti di PR

Definire obiettivi specifici, misurabili e raggiungibili che siano in linea con i vostri oggetti di PR Esecuzione della strategia: Pianificare ed eseguire le strategie di PR con precisione, assicurandosi che ogni passaggio sia in linea con gli obiettivi prefissati

Pianificare ed eseguire le strategie di PR con precisione, assicurandosi che ogni passaggio sia in linea con gli obiettivi prefissati Monitoraggio dell'avanzamento: Monitorare lo stato dei vostri obiettivi utilizzando stati personalizzati come Completato, In Corso o Fuori Corso

Monitorare lo stato dei vostri obiettivi utilizzando stati personalizzati come Completato, In Corso o Fuori Corso Campi personalizzati: Utilizzate campi personalizzati per catturare informazioni importanti sui vostri obiettivi, assicurandovi che siano SMART (Specifici, Misurabili, Raggiungibili, Rilevanti e Limitati nel tempo)

Utilizzate campi personalizzati per catturare informazioni importanti sui vostri obiettivi, assicurandovi che siano SMART (Specifici, Misurabili, Raggiungibili, Rilevanti e Limitati nel tempo) Collaborazione: Sfruttare le funzionalità di collaborazione per assegnare attività, commentare e allegare file, mantenendo tutti allineati verso il raggiungimento degli obiettivi di PR

Modelli di PR

Saltate il problema della configurazione! ClickUp offre modelli preconfezionati

Modelli di piani di pubbliche relazioni

per iniziare rapidamente. Questi modelli forniscono una solida base per le vostre attività di PR, includendo sezioni per annotare obiettivi, target, strategie e attività.

Aumentate la visibilità del vostro marchio e create connessioni durature con Modello di piano per le relazioni pubbliche di ClickUp . Questo potente strumento consente ai team di marketing di creare ed eseguire meticolosamente campagne di pubbliche relazioni che risuonano con il loro pubblico di riferimento.

Questo modello completo semplifica l'intero processo di pianificazione delle PR, assicurando che ogni aspetto sia affrontato con attenzione ed eseguito in modo impeccabile:

Definire obiettivi chiari e misurabili che siano in linea con gli obiettivi aziendali generali, assicurando che i lavori richiesti producano risultati tangibili

che siano in linea con gli obiettivi aziendali generali, assicurando che i lavori richiesti producano risultati tangibili Creare una coesione di monitoraggio che delinei ogni fase della campagna, dall'ideazione all'esecuzione, consentendovi di rimanere in carreggiata e di rispettare le scadenze critiche

che delinei ogni fase della campagna, dall'ideazione all'esecuzione, consentendovi di rimanere in carreggiata e di rispettare le scadenze critiche Garantire una collaborazione perfetta tra i membri del team e gli stakeholder, sfruttando le competenze e le intuizioni collettive della vostra organizzazione

Gestione semplificata delle attività

Create attività per i comunicati stampa, la sensibilizzazione dei media e i contenuti per i social media. È inoltre possibile assegnare scadenze, stabilire priorità e monitorare lo stato di avanzamento all'interno del sito

Attività di ClickUp

per mantenere l'intero team di PR sulla stessa pagina.

Pianifica e collabora agli oggetti di PR con il tuo team attraverso le attività di ClickUp Tasks

Flussi di lavoro automatizzati

Risparmia tempo e concentrati su ciò che conta con le Automazioni di ClickUp

Automazioni dei flussi di lavoro ripetitivi nel vostro processo di PR grazie a

Automazioni di ClickUp

. È possibile assegnare automaticamente attività ai membri del team quando viene redatto un comunicato stampa o triggerare i post sui social media al momento della pubblicazione.

Reportistica e analisi

Utilizzare

Modello KPI di ClickUp

per monitorare le metriche chiave come il traffico del sito web, l'impegno sui social media e le menzioni dei media. Questi dati vi aiutano a valutare la vostra strategia di PR e a prendere decisioni basate sui dati per le campagne future.

Campagne PR

Una campagna di pubbliche relazioni ben orchestrata può essere il catalizzatore che spinge il vostro marchio sotto i riflettori.

Modello di campagna PR di ClickUp

fornisce un quadro completo che semplifica l'intero processo.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-361.png Pianificate e monitorate gli oggetti di PR delle aziende attraverso il modello di campagna PR di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6106428 Scaricare questo modello /$$$cta/

Con questo modello a vostra disposizione, potete:

Definire e monitorare i vostri oggetti, le scadenze e lo stato di avanzamento senza soluzione di continuità all'interno di una piattaforma centralizzata, assicurando che le vostre campagne rimangano in linea con la vostra visione strategica

Favorire la collaborazione tra più team e stakeholder, sfruttando le competenze e le intuizioni collettive della vostra organizzazione per creare un messaggio coeso e risonante

Ottenere informazioni basate sui dati misurando senza sforzo l'impatto delle campagne rispetto a specifici indicatori di performance chiave (KPI), consentendovi di prendere decisioni informate e di perfezionare continuamente il vostro approccio

Comunicazione centralizzata

Abbandonate la confusione delle email! Utilizzate i commenti, le menzioni e le comunicazioni in tempo reale

ClickUp Chattare

funzionalità/funzione all'interno del vostro team di PR per collaborare efficacemente su progetti, condividere aggiornamenti e fare brainstorming di idee, il tutto all'interno della piattaforma ClickUp.

Sfruttando le funzionalità/funzione di ClickUp e i modelli precostituiti, potete ridurre significativamente il tempo dedicato alle attività amministrative e concentrarvi sulle attività di PR ad alto impatto che portano risultati.

Stabilire gli obiettivi di PR sfruttando il marketing digitale

I professionisti delle pubbliche relazioni lavorano per costruire relazioni e formare la percezione del pubblico. Ma oggi per raggiungere i vostri obiettivi di PR è necessario un partner potente in

marketing del marchio

.

Ecco come il marketing digitale, in particolare l'ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO), può aiutare i vostri lavori richiesti:

1. Aumentare la visibilità

Immaginate il vostro sito web come una vetrina su una strada trafficata.

**Le pubbliche relazioni possono far parlare del vostro negozio, ma la SEO è come affiggere un'insegna luminosa con indicazioni chiare

La chiave è rappresentata da contenuti di alta qualità che mettano in luce le vostre competenze e si allineino con la vostra comunicazione di PR. La SEO aiuta i contenuti a posizionarsi più in alto nei risultati di ricerca, rendendoli più accessibili ai potenziali clienti. Questo amplia l'impatto delle PR.

Le buone pratiche SEO assicurano che il vostro traguardo vi trovi online quando cerca parole chiave pertinenti. Questo aumenta il riconoscimento del marchio e porta traffico qualificato al vostro sito web.

2. Creare backlink

I backlink sono collegamenti da altri siti web al vostro. Nel mondo digitale, si comportano come raccomandazioni.

Ottenere backlink da siti web autorevoli dimostra la vostra autorevolezza e competenza, rafforzando ulteriormente l'immagine positiva che state costruendo attraverso le PR.

Inoltre, invia un segnale inconscio di fiducia e credibilità. Questo rafforza il messaggio positivo che state trasmettendo attraverso le attività di PR.

3. Amplificare la portata e il coinvolgimento

Sfruttate le piattaforme dei social media per amplificare i vostri messaggi di PR, condividere i comunicati stampa e coinvolgere il vostro pubblico. La SEO può aiutare a portare traffico ai vostri profili sui social media, aumentando la vostra presenza online.

Il marketing digitale vi permette di essere guidati dai dati, monitorando il traffico del sito web, l'impegno sui social media e le menzioni del marchio per misurare l'efficacia dei vostri lavori richiesti e identificare le aree di miglioramento.

Integrare il

processo di piano di marketing

nel vostro piano di pubbliche relazioni può creare una potente sinergia che porta alla consapevolezza del marchio, costruisce la fiducia e, in ultima analisi, vi aiuta a raggiungere i vostri obiettivi di pubbliche relazioni.

Obiettivi dei social media e delle PR

Vediamo come i social media possono aiutare a migliorare la consapevolezza del marchio e a raggiungere gli obiettivi di PR:

1. Social media e influencer marketing

Considerate il vostro profilo utente come un mini comunicato stampa per voi o per il vostro marchio. Assicuratevi che comunichi la vostra missione, i valori e la proposta di vendita unica (USP). Utilizzate parole chiave pertinenti al vostro settore per aumentarne la scopribilità.

I profili sui social media sono come la vostra vetrina digitale. Un profilo ben curato con un messaggio chiaro, immagini di alta qualità e una voce coerente del marchio mette in mostra la vostra professionalità e crea fiducia nei potenziali clienti e nei media.

Partnership con influencer rilevanti è come avere una celebrità che appoggia il vostro marchio. Sfruttare l'influencer marketing vi permette di attingere a questo pubblico esistente, amplificando il messaggio del vostro marchio e aumentandone significativamente la notorietà. |

2. Sfruttare i profili degli utenti e Twitter

Investire tempo e lavoro richiesto per creare un profilo utente convincente e padroneggiare l'arte del tweet può migliorare significativamente i vostri sforzi di PR.

Posizionatevi come esperti del settore attraverso la condivisione di approfondimenti, blog e articoli di valore. Partecipate alle conversazioni su Twitter utilizzando gli hashtag del settore per affermarvi come leader di pensiero. |

Identificate e seguite giornalisti, leader di settore e influencer rilevanti per il vostro campo. Questo vi permette di rimanere aggiornati sulle tendenze del settore e di entrare in connessione con potenziali partner.

3. Impatto dei social media sul coinvolgimento dei clienti

Rispondete prontamente ai commenti e ai messaggi sui social media e organizzate eventi interattivi.

| Fate sondaggi e domande per scatenare le conversazioni e ottenere una comunità fedele di clienti e potenziali clienti sulle piattaforme dei social media che si impegnino attivamente con il vostro marchio. |

Sfruttando il potere dei social media e dell'influencer marketing, la vostra strategia di PR può produrre un elevato coinvolgimento dei clienti.

Creare una campagna di PR efficace

Costruire una campagna di PR di successo è come pianificare un viaggio: occorre una destinazione chiara e un percorso strategico per arrivarci.

Ecco le fasi chiave della campagna di

gestione di una campagna di PR

:

1. Raccogliere informazioni sulla destinazione

Iniziate a capire chi state cercando di raggiungere (target) e cosa volete ottenere (obiettivi SMART). Questa è la vostra destinazione finale: state puntando a una maggiore consapevolezza del marchio, alla leadership di pensiero o alla gestione della crisi?

Quindi, ricercate il panorama del vostro settore. Quali sono le tendenze attuali e le attività dei concorrenti? Identificare i media, i giornalisti e gli influencer rilevanti vi permette di adattare il vostro messaggio per ottenere il massimo impatto.

2. Realizzare la roadmap e il lancio

Scegliete i canali di comunicazione che meglio raggiungono il vostro traguardo, sia che si tratti di

comunicati stampa

campagne di marketing sui social media o partecipazione a eventi.

Date il via ai vostri lavori richiesti usando gratuitamente

modelli di piani di marketing gratuiti

per creare un messaggio chiaro e conciso che risuoni con il vostro pubblico e si allinei con i vostri obiettivi.

Lanciate la campagna sui canali prescelti. Fate dei comunicati stampa, contattate i media e attivate la vostra strategia sui social media.

3. Monitoraggio del viaggio

Man mano che procedete, monitorate le prestazioni della vostra campagna. Monitorate le metriche come le menzioni dei media, l'impegno sui social media e il traffico sul sito web. Questo vi aiuta a valutare l'efficacia dei vostri lavori richiesti e ad apportare modifiche lungo il percorso.

Le PR sono una maratona, non uno sprint. Curate le relazioni con i giornalisti e gli influencer per mantenere lo slancio.

Valutate continuamente i vostri risultati e perfezionate la vostra strategia in base ai dati e ai feedback. Questo assicura che i lavori richiesti siano ottimizzati per un esito positivo a lungo termine.

Seguendo questo approccio semplificato, potete creare una campagna di PR dinamica che vi faccia notare e raggiunga i vostri obiettivi.

4. Esecuzione della campagna di PR e misurazione dei risultati

Ecco come assicurarvi che i vostri lavori richiesti generino un'eco e un impatto duraturo:

**Iniziare la campagna con comunicati stampa convincenti e social media coinvolgenti. Pensate ai lanci di Apple e alla frenesia e all'attesa dei media ad essi associata

Misurare l'effetto di richiamo: Google Analytics è la vostra stanza della guerra: monitorate il traffico del sito web, l'impegno sui social media e le menzioni del marchio. Analizzate la vostra campagna digitale: i social media hanno stimolato conversazioni (e vendite)?

Google Analytics è la vostra stanza della guerra: monitorate il traffico del sito web, l'impegno sui social media e le menzioni del marchio. Analizzate la vostra campagna digitale: i social media hanno stimolato conversazioni (e vendite)? La comunicazione è la chiave: I comunicati stampa cancellati e lo storytelling avvincente sui social media regnano sovrani. Pensate ai contenuti ludici di M&M's, dove le M&M animate e l'umorismo generano un'attenzione particolare

Lanciate in modo efficace, seguite diligentemente e sfruttate Google Analytics per perfezionare la vostra strategia. In questo modo si garantisce la risonanza del messaggio e la costruzione di una reputazione positiva.

Le PR sono in continua evoluzione: continuate ad adattarvi e l'impatto positivo non mancherà!

Obiettivi di link building e PR

La link building e gli obiettivi di PR sono strettamente collegati. Ecco perché i backlink guadagnati con la link building strategica sono fondamentali per raggiungere i vostri obiettivi di PR:

Aumento della credibilità e della reputazione

Quando siti web affidabili linkano i vostri contenuti, segnalano ai motori di ricerca e agli utenti che il vostro sito è affidabile e autorevole.

Più backlink di alta qualità avete, più alta diventa la vostra autorità di dominio (DA). Questo rafforza il messaggio positivo che state trasmettendo attraverso i lavori richiesti.

La DA è una metrica di posizionamento nei motori di ricerca e una DA forte aiuta il vostro sito web a posizionarsi più in alto nei risultati di ricerca per le parole chiave pertinenti. Questa maggiore visibilità rafforza la reputazione del vostro marchio e attira un pubblico più ampio.

Amplificare la vostra portata e il vostro impatto

I backlink fungono da ponte, indirizzando il traffico da altri siti web verso il vostro. Questo aumenta il traffico del sito web e l'esposizione a un pubblico potenzialmente nuovo interessato ai vostri contenuti.

I lavori richiesti dalle PR che generano backlink amplificano la vostra portata e garantiscono che il vostro messaggio raggiunga un pubblico più ampio.

Quando siti web di grande autorevolezza collegano il vostro contenuto, lo condividono sui social media Questo aumenta la consapevolezza del marchio e amplifica la portata del vostro messaggio di PR.

Allinearsi alle strategie di PR

La creazione di collegamenti si basa su contenuti di alta qualità. La creazione di contenuti di valore e informativi, in linea con il vostro messaggio di PR, attira i backlink in modo naturale.

Questa sinergia tra link building e PR assicura che il vostro messaggio raggiunga il pubblico giusto e vi affermi come leader di pensiero.

Un'efficace attività di link building spesso implica la creazione di relazioni con altri siti web del vostro settore. Questo può portare a opportunità di guest blogging, alla scoperta di argomenti comuni e alla creazione di un sito di riferimento

obiettivi di marketing

e altre collaborazioni che migliorano ulteriormente i vostri lavori richiesti.

Integrando le strategie di link-building nel vostro piano di PR, potete creare una potente sinergia che rafforza la vostra presenza online, crea fiducia nel vostro pubblico e, in ultima analisi, vi aiuta a raggiungere i vostri obiettivi di PR.

Misurare gli obiettivi di PR

Le pubbliche relazioni non si limitano a creare scalpore. Si tratta di raggiungere obiettivi strategici. Non affidatevi a una singola metrica. Utilizzate una combinazione di dati relativi al traffico del sito web, all'engagement, alle menzioni del marchio, alla generazione di lead e alla conversione delle vendite per tracciare un quadro olistico dell'esito positivo delle vostre PR.

Ecco come misurare l'esito positivo delle PR:

**Traffico del sito web: i provider di servizi Internet (ISP) e le reti di computer monitorano il traffico del sito web. La vostra campagna di PR ha generato un aumento delle visite al sito web? Questo indica una maggiore consapevolezza del marchio e un maggiore interesse da parte dei clienti potenziali

Metriche di coinvolgimento: Guardate oltre i semplici like e condivisioni. Monitorate i commenti, le menzioni sui social media e la durata media delle sessioni (quanto tempo i visitatori rimangono sul vostro sito). Queste metriche indicano il livello di coinvolgimento del pubblico

Guardate oltre i semplici like e condivisioni. Monitorate i commenti, le menzioni sui social media e la durata media delle sessioni (quanto tempo i visitatori rimangono sul vostro sito). Queste metriche indicano il livello di coinvolgimento del pubblico Menzioni del marchio: Andate oltre i cookie HTTP - dato che un numero crescente di utenti blocca i cookie per problemi di privacy - e aggiungete strumenti di ascolto sociale in grado non solo di tracciare le menzioni, ma anche di monitorare il sentiment del marchio in tempo reale

Andate oltre i cookie HTTP - dato che un numero crescente di utenti blocca i cookie per problemi di privacy - e aggiungete strumenti di ascolto sociale in grado non solo di tracciare le menzioni, ma anche di monitorare il sentiment del marchio in tempo reale Generazione di lead: La vostra campagna di PR ha generato lead qualificati? Monitorate gli invii di moduli al sito web, le richieste di contatto o le iscrizioni alla newsletter, che sono forti indicatori dell'efficacia della campagna nell'attirare un maggior numero di potenziali clienti

Concentratevi sulle metriche direttamente collegate ai vostri oggetti. In ultima analisi, il successo delle PR porterà a una crescita delle vendite: tracciate le conversioni (acquisti) attraverso l'analisi del sito web o i dati di un sito web

Campagna CRM

.

Questo collega il lavoro richiesto direttamente a risultati aziendali misurabili, consente di affinare la strategia e garantisce che le campagne di PR forniscano risultati reali e misurabili che contribuiscono agli obiettivi aziendali generali.

Obiettivi unici di PR per i client

Sebbene sia gli esperti che i marchi traggano beneficio dalle PR, i loro oggetti principali sono spesso diversi:

Gli esperti di solito mirano ad affermarsi come leader di pensiero nel loro campo. I loro lavori richiesti si concentrano sull'ottenimento di incarichi di conversazione, di posizionamenti sui media e di articoli per costruire credibilità e attrarre nuovi client.

I marchi, invece, hanno un intervallo più ampio di obiettivi. Potrebbero cercare di aumentare la notorietà del marchio, migliorarne la reputazione, lanciare con successo nuovi prodotti o favorire le vendite.

Impatto delle relazioni con i client

Dando priorità a una comunicazione aperta e promuovendo uno spirito collaborativo, è possibile costruire solide relazioni con i client che sono la pietra miliare di campagne di PR efficaci e di esito positivo.

Quando i client si sentono coinvolti nel processo decisionale, è più probabile che accettino la strategia di PR e partecipino attivamente alla sua esecuzione.

Un senso di titolarità condivisa crea un commit più forte da entrambe le parti. Questo approccio collaborativo porta a un lavoro più richiesto e a maggiori possibilità di esito positivo.

Il mondo delle PR è in continua evoluzione. Una solida relazione con il cliente consente una comunicazione aperta e una correzione di rotta, se necessario, per garantire che gli obiettivi delle PR rimangano pertinenti e raggiungibili.

Impostazione di obiettivi di PR unici che portano a risultati

La definizione di obiettivi di PR unici ed efficaci richiede un approccio strategico. Ecco alcuni suggerimenti ed esempi per iniziare:

Non accontentatevi di obiettivi generici come "aumentare la notorietà del marchio" Puntate invece a obiettivi specifici e misurabili, come "assicuratevi 10 posizionamenti sui media nelle migliori pubblicazioni del settore entro 3 mesi per raggiungere l'X% del nostro pubblico di riferimento"

Sebbene la notorietà del marchio e le vendite siano importanti, prendete in considerazione obiettivi unici come "migliorare la soddisfazione dei clienti dell'Y% attraverso iniziative positive di gestione della reputazione online"

Utilizzate metriche misurabili per monitorare lo stato dei vostri oggetti. In questo modo potrete dimostrare l'impatto dei vostri lavori richiesti e modificare la vostra strategia se necessario.

Esempi di obiettivi unici e misurabili per i professionisti delle PR

Vediamo alcuni esempi di obiettivi per le PR:

Per un esperto: Aumentare del 50% gli interventi alle conferenze di settore entro un anno

Aumentare del 50% gli interventi alle conferenze di settore entro un anno Per una startup tecnologica: Generare 100 contatti qualificati attraverso campagne sui social media mirate agli sviluppatori di software entro 6 mesi

Generare 100 contatti qualificati attraverso campagne sui social media mirate agli sviluppatori di software entro 6 mesi Per una catena di ristoranti: Ottenere un aumento del 15% delle recensioni online positive su Google e Yelp entro 3 mesi attraverso iniziative di coinvolgimento dei clienti mirate

Potete creare una strategia di PR vincente che produca risultati reali comprendendo le esigenze del vostro cliente, costruendo relazioni solide e impostando obiettivi di PR unici e misurabili.

Privacy e relazioni pubbliche

Nell'era di Internet, la privacy dei dati è una delle principali preoccupazioni. Le relazioni pubbliche (PR) si basano sulla trasparenza e sulla costruzione della fiducia, quindi da fare per navigare in questo complesso panorama?

Ecco come la comprensione della privacy e la stesura di una solida informativa sulla privacy possono aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi di PR:

Creare fiducia attraverso la trasparenza

I consumatori sono sempre più diffidenti su come vengono raccolti e utilizzati i loro dati personali.

Una solida informativa sulla privacy che illustri le pratiche di raccolta dei dati dimostra trasparenza e contribuirà a creare fiducia nel pubblico.

In questo modo si creano le basi per relazioni positive, che sono fondamentali per ottenere un esito positivo nelle PR.

Mitigare i rischi ed evitare le crisi

Le violazioni dei dati e della privacy possono portare a incubi per le PR.

Una solida politica sulla privacy dimostra il vostro impegno per la sicurezza dei dati e vi aiuta a rispettare le normative vigenti.

Questo approccio proattivo riduce anche il rischio di pubblicità negativa e di potenziali problemi legali.

Migliorare la reputazione del marchio

I consumatori premiano le aziende che danno priorità alla privacy.

Evidenziando il vostro impegno per la protezione dei dati nei vostri lavori richiesti, il vostro marchio si posiziona come affidabile ed etico.

Questa reputazione positiva può portare a un aumento della fedeltà al marchio e dell'advocacy.

Costruire relazioni più forti

Rispettando la privacy degli utenti, dimostrate rispetto per il vostro pubblico.

Questo favorisce un senso di fiducia e vi permette di costruire relazioni più forti con i clienti potenziali ed esistenti.

Relazioni più forti si traducono in un maggiore coinvolgimento e in campagne di PR di esito positivo.

Attirare talenti

I migliori talenti cercano datori di lavoro con forti valori etici.

Un'informativa sulla privacy ben formulata, che dimostri il vostro impegno per la sicurezza dei dati, può rappresentare un vantaggio competitivo nell'attrarre professionisti qualificati.

Questo rafforza il vostro team di PR, che in ultima analisi contribuisce al raggiungimento dei vostri obiettivi di PR.

Obiettivi di carriera nelle relazioni pubbliche

Il settore delle pubbliche relazioni si è liberato della sua veste superficiale di comunicato stampa. Oggi è una carriera dinamica con obiettivi interessanti da raggiungere:

Esplorare gli obiettivi di carriera delle PR

Il bello delle PR è la loro flessibilità. Scegliete il vostro percorso: guru delle crisi, mago dei social media o professionista delle PR a tutto tondo.

Siate narratori. Create narrazioni d'impatto che risuonino con il vostro pubblico. Mettete in connessione giornalisti e influencer con le storie che desiderano. Promuovete la trasparenza e il coinvolgimento all'interno delle organizzazioni: mantenete tutti sulla stessa pagina!

Fate della vostra azienda un leader del settore. Oppure, diventate un leader del settore gestione del marchio guru e sviluppare strategie per far sì che tutti parlino del vostro marchio.

Sviluppate contenuti che attirino il vostro pubblico e spingano il traffico. I numeri sono vostri amici: analizzate i dati per misurare l'esito positivo e perfezionare le vostre strategie. Costruire comunità online.

Andate oltre il tradizionale e navigate nel panorama politico. Ricordate che le PR si basano sulle relazioni, sulle storie e sull'influenza della percezione. È una carriera gratificante che vi permette di avere un impatto reale.

Come raggiungere gli obiettivi di carriera nelle PR

Una volta ottenuto il lavoro di PR dei vostri sogni, iniziate a salire la scala aziendale! Rimanete aggiornati con le notizie, i corsi e le pubblicazioni del settore. Affinate le vostre capacità di scrittura, comunicazione e dati: le vostre basi di PR.

Fate rete senza sosta. Connessione con professionisti del settore, partecipazione a conferenze e amicizia con giornalisti online. Una rete solida vi apre le porte e vi tiene informati.

Le relazioni pubbliche sono un traguardo in movimento, quindi adattatevi. Abbracciate nuovi approcci, adattatevi ai cambiamenti del panorama mediatico e analizzate le campagne per massimizzare l'impatto.

Cercate un posto di lavoro che investa su di voi, offra sviluppo professionale e favorisca la collaborazione: team felici e impegnati sono la chiave per fidelizzare i dipendenti e migliorare le PR!

Diventate straordinari risolutori di problemi. Affrontate le sfide con soluzioni creative, che si tratti di comunicazione di crisi, brand awareness o gestione della reputazione online. Fornite risultati e vi distinguerete.

La passione è il vostro carburante. Siate sinceramente interessati alle industrie dei vostri client e alle storie che create. Prendete l'iniziativa, andate oltre e mostrate un genuino entusiasmo per il vostro ruolo.

Raccogliete ricompense significative con obiettivi di PR misurabili

Obiettivi quantificabili guidano il processo decisionale delle attività di PR. Potete allocare le risorse in modo più efficace e dare priorità alle tattiche che producono il maggiore impatto per il vostro marchio.

Monitorando lo stato di avanzamento degli obiettivi quantificabili, potete dimostrare agli stakeholder l'impatto tangibile dei vostri lavori richiesti. Questo dimostra il valore e aiuta a mettere in sicurezza i budget e le risorse future per le vostre iniziative di PR.

Tuttavia, anche i migliori piani di PR possono incontrare ostacoli. Definire e monitorare le metriche giuste può essere complicato. Concentratevi su una combinazione di dati rilevanti per i vostri obiettivi specifici di PR e adattate il vostro approccio di misurazione in base alle necessità.

Il panorama delle PR cambia rapidamente. Rimanete informati sulle ultime tendenze, abbracciate le nuove tecnologie e rimanete flessibili per essere all'avanguardia.

E non tutti dispongono di un budget elevato per le PR. Siate pieni di risorse, date priorità ai vostri lavori richiesti e sfruttate tattiche gratuite o a basso costo come il social media marketing e la creazione di contenuti per ottenere risultati d'impatto.

Il marketing dei contenuti e le PR si stanno unendo in una forza potente. Contenuti di alta qualità attirano l'attenzione e possono generare posizionamenti sui media. Questo espande la vostra portata e rafforza la reputazione del vostro marchio in modo organico.

I dati ricavati dai lavori richiesti dal content marketing forniscono preziose informazioni sulle preferenze e sul coinvolgimento del pubblico. Questi dati possono essere utilizzati per perfezionare la vostra strategia di PR e garantire che il vostro messaggio risuoni con le persone giuste.

Il futuro della strategia di piano e dell'impostazione degli obiettivi delle PR dipende dall'integrazione strategica del content marketing e dalla comprensione delle tendenze in evoluzione delle telecomunicazioni. ClickUp può aiutarvi a essere sempre all'avanguardia agendo come centro di comando delle PR. Dalla creazione di contenuti alla loro pubblicazione, dalla gestione dei flussi di lavoro delle PR al mantenimento delle relazioni, supporta ogni passaggio della vostra carriera di PR.

Quindi, cosa state aspettando?

/Riferimenti https://clickup.com/signup Iscrivetevi gratis a ClickUp /%href/

!

Domande frequenti (FAQ)

1. Quali sono gli obiettivi di un piano di PR?

Un piano di RP mira a creare consapevolezza, formare l'immagine pubblica e influenzare le opinioni attraverso strategie di comunicazione mirate.

2. Da fare per creare un obiettivo di PR?

Seguite questi passaggi per creare un obiettivo di PR:

Definire con chiarezza il risultato desiderato, ad esempio "aumentare la notorietà del marchio" o "migliorare la percezione pubblica"

Specificare il traguardo che si vuole influenzare e stabilire una sequenza ragionevole per raggiungere il risultato desiderato

Infine, utilizzate verbi d'azione come "costruire", "aumentare" e "migliorare" per iniziare la descrizione dell'obiettivo

3. Quali sono i cinque elementi chiave di un piano di PR?

I cinque elementi cruciali di un piano di PR sono:

Ricerca: Comprendere il proprio traguardo e il panorama dei media

Comprendere il proprio traguardo e il panorama dei media **Obiettivi: impostazione di obiettivi chiari e raggiungibili per i lavori richiesti

Messaggi: Creare messaggi convincenti e coerenti che risuonino con il pubblico

Creare messaggi convincenti e coerenti che risuonino con il pubblico **Tattiche: scegliere i canali di comunicazione giusti, come i comunicati stampa o i social media, per raggiungere gli obiettivi

**Valutazione: misurare l'esito positivo del piano di PR e apportare le modifiche necessarie

4. Quali sono i quattro obiettivi delle relazioni pubbliche?

Il team che si occupa di pubbliche relazioni mira a raggiungere quattro obiettivi chiave per un'organizzazione:

Aumentare la consapevolezza: Far conoscere l'organizzazione o il prodotto al pubblico

Far conoscere l'organizzazione o il prodotto al pubblico **Costruire la credibilità: stabilire la fiducia e la legittimità del marchio

**Formare l'immagine pubblica: promuovere una percezione positiva dell'organizzazione

**Influenzare l'opinione pubblica: guidare il modo in cui le persone pensano e sentono il marchio o la causa

5. Quali sono gli obiettivi di sviluppo delle relazioni pubbliche?

Gli obiettivi di sviluppo delle relazioni pubbliche sono obiettivi che si concentrano sulla costruzione di capacità di PR a lungo termine piuttosto che sui risultati a breve termine della campagna.

Mirano a rafforzare l'infrastruttura di comunicazione, a migliorare la gestione della reputazione dell'organizzazione e a coltivare le relazioni con i principali stakeholder per supportare i futuri lavori richiesti.

6. Quali sono gli obiettivi di una carriera nelle relazioni pubbliche?

Gli obiettivi di una carriera nelle pubbliche relazioni possono comprendere quanto segue:

Sviluppare competenze: padroneggiare le capacità di comunicazione, le relazioni con i media e il pensiero strategico

padroneggiare le capacità di comunicazione, le relazioni con i media e il pensiero strategico **Costruire una rete solida: coltivare relazioni con giornalisti, influencer e altri professionisti del settore

Farsi conoscere per campagne di esito positivo: Svolgere un ruolo prezioso nel raggiungimento di risultati positivi nelle pubbliche relazioni

Svolgere un ruolo prezioso nel raggiungimento di risultati positivi nelle pubbliche relazioni Avanzare nel campo: Assumere posizioni di leadership e ampliare le responsabilità

Un piano di PR aiuta a raggiungere obiettivi di comunicazione specifici. Delinea le strategie per creare consapevolezza, formare l'immagine pubblica e influenzare l'opinione pubblica attraverso messaggi, tattiche e valutazioni mirate.

7. Qual è un esempio di obiettivo di PR intelligente?

Un obiettivo SMART di PR potrebbe essere: 'Aumentare il traffico del sito web del 15% entro 3 mesi assicurandosi 5 posizionamenti sui media in pubblicazioni di settore rilevanti, con il risultato di un aumento del 10% della consapevolezza del marchio presso il nostro target'

Questo obiettivo è specifico, misurabile, realizzabile, pertinente e limitato nel tempo.

8. Quali sono gli elementi chiave delle relazioni pubbliche?

Le relazioni pubbliche combinano comunicazione strategica, costruzione di relazioni, gestione della reputazione, risposta alle crisi e valutazione per formare l'immagine di un'organizzazione, alimentare le connessioni e misurare l'impatto.

9. Da fare: cosa significa scopo delle PR?

Le PR, o relazioni pubbliche, mirano a gestire la comunicazione, a costruire relazioni e a influenzare la percezione pubblica per raggiungere obiettivi specifici, come l'aumento della notorietà del marchio, il sentimento positivo o la risposta a una crisi.

10. Da fare per scrivere un oggetto per un piano di PR?

Ecco come scrivere un obiettivo per un piano di PR:

Iniziare con un verbo d'azione come "aumentare", "migliorare" o "costruire"

Definire il risultato desiderato, che potrebbe essere la consapevolezza del marchio, la percezione positiva, la risposta alla crisi e così via

Identificare il traguardo in termini di persone che si desidera influenzare

Impostare un calendario realistico per il raggiungimento dell'oggetto.

Esempio: "Aumentare la consapevolezza del marchio del 20% tra i giovani professionisti entro il prossimo anno"