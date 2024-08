10 Migliori alternative a Sora AI per la creazione di video nel 2024

OpenIA ha trasformato l'industria della produzione di contenuti alimentati dall'IA con il suo innovativo strumento di text-to-video, Sora IA. Il debutto di Sora è stato più di un semplice annuncio di prodotto: è stato un momento straordinario in cui IA e creazione multimediale si sono intersecate, aprendo nuovi orizzonti per gli autori di video di tutto il mondo.

Questo generatore di video IA utilizza algoritmi avanzati per consentire agli utenti di trasformare i testi in video interattivi. Integra perfettamente il testo con immagini e musica per produrre video dall'aspetto professionale, distinguendo Sora dalla concorrenza.

Sora IA si rivolge a numerose applicazioni, da marketing video ai contenuti didattici e ai video di intrattenimento.

Nonostante le sue impressionanti funzionalità, Sora IA ha dei limiti.

Innanzitutto, non è stata rilasciata pubblicamente (a partire da maggio 2024). È disponibile solo per un numero limitato di red teamer e professionisti della creatività, affinché OpenAI possa ottenere un feedback sull'ottimizzazione del suo modello.

In secondo luogo, manca una comprensione implicita della fisica, quindi potrebbe non aderire sempre alle regole fisiche del mondo reale. Questo limite può portare a istanze in cui caratteri, oggetti o animali possono scomparire, deformarsi o replicarsi nel tempo.

Infine, Sora IA può generare video della durata massima di un minuto, il che limita la sua idoneità a contenuti video più lunghi.

Diverse alternative offrono funzioni simili o migliori di quelle offerte da Sora. In questo articolo esploreremo le 10 migliori alternative a Sora nel 2024, approfondendo le loro funzionalità/funzioni, i vantaggi, i prezzi e altro ancora.

Ma prima di tutto..

Cosa cercare nelle alternative a Sora IA?

Quando si valutano le alternative a Sora IA, è essenziale cercare le funzionalità/funzioni chiave che rispondono alle vostre esigenze specifiche.

Ecco alcuni fattori da considerare:

**Assicuratevi che l'alternativa offra una serie di funzionalità robuste che soddisfino le vostre esigenze, come la conversione da testo a video, l'analisi del sentiment, la riepilogazione/riassumere il testo, le opzioni personalizzate e le capacità di integrazione

Facilità d'uso : Scegliere una piattaforma facile da usare e intuitiva, che permetta di creare video in modo efficiente senza la necessità di una formazione approfondita

: Scegliere una piattaforma facile da usare e intuitiva, che permetta di creare video in modo efficiente senza la necessità di una formazione approfondita Scalabilità : selezionare una piattaforma in grado di scalare con la propria azienda, in grado di soddisfare le crescenti esigenze di produzione video senza compromettere la qualità o le prestazioni

: selezionare una piattaforma in grado di scalare con la propria azienda, in grado di soddisfare le crescenti esigenze di produzione video senza compromettere la qualità o le prestazioni **Facilità di integrazione: verificare se l'alternativa è in grado di integrarsi con gli strumenti e i flussi di lavoro esistenti, tra cui CRM, CMS, Adobe Suite e altri strumenti, per garantire una transizione fluida e la compatibilità con la configurazione attuale

Conformità e sicurezza: Verificare che la piattaforma aderisca alle normative sulla privacy e agli standard di sicurezza pertinenti. Deve offrire solidi meccanismi di protezione dei dati e garantire la conformità ai requisiti specifici del settore

Verificare che la piattaforma aderisca alle normative sulla privacy e agli standard di sicurezza pertinenti. Deve offrire solidi meccanismi di protezione dei dati e garantire la conformità ai requisiti specifici del settore **Confrontare le strutture dei prezzi delle diverse piattaforme, compresi i costi di sottoscrizione, i prezzi basati sull'uso e gli eventuali costi aggiuntivi per la personalizzazione o i servizi di supporto. Scegliete una soluzione che sia in linea con il vostro budget e che offra un valore aggiunto

Assistenza clienti: Valutare il livello di supporto clienti offerto dall'alternativa, compresa la disponibilità, la reattività e la competenza nella produzione di video

Valutando questi fattori in modo completo, è possibile identificare l'alternativa a Sora IA più adatta a soddisfare i requisiti aziendali e a supportare efficacemente le iniziative orientate all'IA.

Le 10 migliori alternative a Sora IA da utilizzare nel 2024

Per soddisfare le diverse esigenze di video marketing sono disponibili diverse alternative, tra cui piattaforme consolidate e aziende più recenti. Di seguito, esploreremo le 10 migliori alternative a Sora IA per la generazione di video.

1. ClickUp

Organizzate le attività di produzione video in ClickUp, con le sue 15 visualizzazioni dinamiche, per una migliore gestione dei progetti video

Se Sora IA è stata una scelta popolare per diverse attività di produzione video, alcune alternative offrono funzioni simili, arricchite da funzionalità/funzioni uniche.

Una di queste alternative è ClickUp, un'applicazione versatile per la gestione dei progetti video software di project management per la produttività video che integra diversi strumenti di produttività, tra cui ClickUp Brain e ClickUp Clip.

ClickUp combina il meglio della tecnologia IA e della Strumenti di trascrizione IA per gestire tutti i progetti video, assegnare ruoli e priorità e garantire che tutti rispettino le scadenze e siano informati.

Utilizzate ClickUp Brain per trascrivere clip vocali

Con ClickUp Brain è possibile trascrivere rapidamente Clip vocali per aggiungere sottotitoli ai video. Questa funzionalità/funzione semplifica la creazione di contenuti video accessibili e migliora il coinvolgimento degli utenti. Da fare è semplicemente caricare il clip vocale su ClickUp Brain, che trascriverà l'audio in testo.

Guardate questo video per sapere come fare:

Il testo può essere utilizzato come sottotitolo nei video, in modo che gli spettatori possano seguirli anche senza audio. Questa funzionalità/funzione è utile per creare tutorial, video di formazione e altri contenuti educativi in cui la comunicazione chiara è fondamentale.

Provate il riepilogare/riassumere con ClickUp Brain grazie all'intelligenza artificiale

Approfittate di ClickUp Clip per registrare lo schermo e creare istruzioni videoApprofittate di ClickUp Clip per registrare lo schermo e creare istruzioni video

Condividete il vostro messaggio video ClickUp con un collegamento diretto al browser che non richiede scarichi e può essere visualizzato immediatamente dopo la registrazione

Per ottenere un esito positivo nei canali video non bastano solo le riprese. ClickUp è un'applicazione all-in-one software di registrazione dello schermo per Windows , Mac e browser aiuta a creare, registrare, modificare e pubblicare i video. ClickUp Clip consente di registrare lo schermo, aggiungere l'audio dal microfono e condividere i video con un collegato. Questa funzione consente di creare messaggi, fare brainstorming di idee e comunicare istantaneamente con team interfunzionali.

È possibile utilizzare ClickUp registratore di schermo di Chrome, con la sua estensione per catturare messaggi e filmati di produttività per una maggiore comodità.

Inoltre, è possibile migliorare il brainstorming e l'ideazione con i modelli di storyboard presenti nella piattaforma e assegnare attività per ogni progetto di produzione utilizzando varie visualizzazioni del project management. ClickUp offre

per creare e rivedere i flussi di lavoro interni, aiutando tutti a completare più velocemente le proprie attività produttive.

Condividete facilmente il vostro schermo e registratelo all'interno di un'attività di ClickUp per comunicare più velocemente con altri utenti senza dover ricorrere ad altri strumenti di registrazione dello schermo

Clip è perfetto per creare tutorial approfonditi su produttività o servizi. Ciò può favorire notevolmente le vendite, come dimostrato da 2022 statistiche di video marketing che indica che il 96% delle persone guarda i video esplicativi per conoscere nuovi prodotti. Inoltre, è possibile utilizzare la piattaforma per produrre video didattici per i dipendenti o registrazioni di schermate pratiche.

Utilizzare il modello di produzione video di ClickUp

Organizzate l'intera produzione di video, dall'idea iniziale alla pubblicazione finale, grazie a Il modello di produzione video di ClickUp .

Il modello è dotato di fasi predefinite per monitorare lo stato del video. Categorizzate i vostri video in stati personalizzati come Riprese, Modifica, Revisione, Approvazione e Taglio finale, per monitorare facilmente il flusso di lavoro della vostra produzione video.

Questo aiuta a garantire che tutte le persone coinvolte siano sulla stessa pagina per quanto riguarda le scadenze, le attività e lo stato generale.

Inoltre, fornisce una chiara tabella di marcia per ogni progetto video, facilitando un processo di produzione senza intoppi.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Trascrivete le clip vocali in modo accurato con ClickUp Brain

Garantisce una qualità audio e video di livello professionale

Registrazione senza limiti di tempo o filigrane sulle registrazioni dello schermo

Accesso a oltre 1.000 modelli, tra cui quelli per la produzione video, il marketing e la scrittura di contenuti

SfruttareClickUp Dashboard con reportistica e widget integrati

Condivisione dei video via email o collegamenti pubblici o privati

Compatibilità multipiattaforma

Utilizzate l'estensione per Chrome per ritagliare rapidamente siti web e screenshot

Utilizzatestrumenti di presentazione per creare presentazioni coinvolgenti e creative

Limiti di ClickUp

Per i nuovi utenti la matrice di funzionalità/funzione di ClickUp può essere eccessiva e richiede un po' di tempo per utilizzarne appieno le capacità

Non è in grado di generare video da zero come SORA (ma può aiutare nel processo di brainstorming creativo e nella gestione della produzione video)

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $10/utente al mese

$10/utente al mese Business: $19/utente al mese

$19/utente al mese Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain è disponibile in qualsiasi piano a pagamento al costo di $5 per membro per area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (4.000+ recensioni)

2. PistaML

vis PistaML Ecco un'altra alternativa a Sora IA. Questo strumento permette di creare video a partire da testi senza alcuno sforzo. Con la sua interfaccia user-friendly e le sue funzionalità/funzioni, RunwayML è una scelta eccellente per i principianti e gli autori esperti di contenuti digitali.

Un recente aggiornamento di RunwayML è il Multi-Motion Brush, che offre un maggiore controllo sul movimento nei video generati. Questa funzionalità/funzione Gen-2 è disponibile sia sulla piattaforma web di Runway che sulla sua app per dispositivi mobili, offrendo flessibilità per progetti creativi in movimento.

È possibile visualizzare in anteprima e scaricare i video generati, scegliendo quello che meglio si adatta alla propria visione. Inoltre, RunwayML permette di modificare, ritagliare e animare gli input, aumentando le possibilità creative.

Le migliori funzionalità di RunwayML

Creare video accattivanti e trasformare testi in video con la tecnologia IA

Miglioramento della qualità complessiva dei video con strumenti di modifica impeccabili

Personalizzazione dei video in base alle proprie esigenze

Integrazione con altri strumenti di IA e applicazioni

Limiti di RunwayML

A causa delle sue funzionalità avanzate, RunwayML può presentare una curva di apprendimento più ripida per gli utenti che sono alle prime armi con i software di IA

Prezzi di RunwayML

Basic: Free Forever per sempre

Free Forever per sempre Standard : $15/utente al mese

: $15/utente al mese Pro : $35/utente al mese

: $35/utente al mese Unlimitato : $95/utente al mese

: $95/utente al mese Azienda: Prezzo personalizzato

RunwayML valutazioni e recensioni

G2: Nessuna valutazione disponibile

Nessuna valutazione disponibile Capterra: Nessuna valutazione disponibile

3. Kaiber IA

via Kaiber IA Kaiber IA è una piattaforma rivoluzionaria che consente agli autori di convertire le loro idee in esperienze visive straordinarie.

Sfrutta un motore di generazione IA avanzato per trasformare testi, video, foto e musica in scene accattivanti, realistiche e fantasiose che lasciano un'impressione duratura. Semplicemente caricando una canzone e applicando un tocco artistico, Kaiber IA compie la sua magia, creando un viaggio audiovisivo ipnotico.

Lo stile di animazione frame-by-frame della piattaforma incoraggia la creatività con un fascino senza tempo. Ogni livello si basa su quello precedente, consentendo di esplorare nuovi stili ed estetiche senza alcuno sforzo.

La tecnologia IA di Kaiber trasforma i prompt in esperienze visive accattivanti, caratterizzate da fluidità e movimento.

Le migliori funzionalità/funzione di Kaiber IA

Progettate le vostre narrazioni su Kaibermodelli di storyboard* Esplorate nuovi stili ed estetiche con livelli in evoluzione

Ispiratevi ai lavori degli altri e mostrate le vostre creazioni al mondo, tutto in un unico posto

Limiti dell'IA di Kaiber

Richiede agli utenti di registrarsi e di effettuare il login per accedere alle sue funzionalità/funzione

Prezzi di Kaiber IA

Explorer : $5/utente al mese

: $5/utente al mese Pro : $15/utente al mese

: $15/utente al mese Artist: $30/utente al mese

Kaiber IA valutazioni e recensioni

G2 : Non abbastanza recensioni

: Non abbastanza recensioni Capterra: Nessuna valutazione disponibile

4. DescrittivoAI

via Descrizione Descript non è solo un editor video, ma una piattaforma multifunzionale che trasforma senza sforzo i contenuti scritti in video. Con DescriptAI, è possibile trascrivere rapidamente le registrazioni audio in testi scritti, una funzionalità/funzione utile per gli studenti che preferiscono la lettura all'ascolto o per coloro che hanno problemi di udito.

Descript dispone anche di potenti funzionalità di collaborazione, che consentono a più utenti di lavorare contemporaneamente su un progetto. I membri del team possono lasciare commenti e dare suggerimenti, semplificando il processo di modifica.

Inoltre, la piattaforma vanta una facile integrazione con strumenti molto diffusi come Slack, Castos, Podbean, Restream e Final Cut Pro. La compatibilità con Adobe Premiere Pro ne consolida ulteriormente lo stato di strumento di riferimento per le attività di modifica avanzate.

Include anche un registratore di schermo integrato, che consente di creare senza sforzo video didattici o di presentazione dall'inizio alla fine all'interno della piattaforma.

Le migliori funzionalità/funzioni di Descript

Trascrizione di registrazioni audio in testi in 23 lingue

Aggiunta facile di contenuti con funzionalità di trascinamento e rilascio

Miglioramento dell'audio con una soluzione in un solo clic per il miglioramento dell'audio e la modifica del testo

Supporto alla creazione di video con modelli, didascalie e transizioni per arricchire il processo di creazione di video con elementi essenziali

Limiti della descrizione

Gli utenti possono aver bisogno di una connessione internet stabile e di investire tempo per imparare tutte le funzionalità/funzione, poiché Descript ha una curva di apprendimento

Ha costi più elevati per i team più grandi, poiché il suo prezzo è per utente/editor

Prezzi di Descript

**Gratuito

Autore : $15/utente al mese

: $15/utente al mese Pro : $30/utente al mese

: $30/utente al mese Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Descript

G2 : 4.6/5 (440+ recensioni)

: 4.6/5 (440+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (160+ recensioni)

5. Pika.art

via Pika.art Pika.art è una piattaforma innovativa che vanta diverse funzionalità/funzione progettate per rendere la creazione di video più efficiente e senza problemi.

Una funzionalità/funzione di Pika.art è la sua interfaccia intuitiva, che consente di navigare facilmente all'interno della piattaforma. Ogni passaggio è semplice e facile da usare, dal caricamento dei filmati alla modifica e all'aggiunta di effetti.

Un'altra funzionalità/funzione chiave è la vasta libreria di modelli pre-progettati e di elementi personalizzabili. Che si tratti di animazioni di testo, transizioni o grafica, Pika.art è in grado di soddisfare tutte le esigenze. La piattaforma offre anche funzionalità di collaborazione, consentendo ai team di collaborare ai progetti in tempo reale.

Inoltre, Pika.art offre solide opzioni di esportazione che possono essere utilizzate per salvare i video finali in vari formati e risoluzioni. Sia che stiate creando contenuti per i social media, i siti web o le presentazioni, potete facilmente ottimizzare i vostri video per la piattaforma a cui sono destinati.

Le migliori funzionalità/funzione di Pika.art

Utilizzate la funzionalità/funzione di sincronizzazione labiale di Pika.art per dare voce ai vostri caratteri

Creare storie animate coinvolgenti senza sforzo

Sfruttate la funzione degli effetti sonori proponendo prompt o lasciando che Pika.art li generi per voi

Personalizzate facilmente i modelli utilizzando la funzionalità/funzione "espandi tela"

Estendete la lunghezza dei video e salvate le vostre creazioni in vari formati

Limiti di Pika.art

Alcuni utenti hanno riscontrato problemi di compatibilità con software o plugin esterni

Prezzi di Pika.art

Basic: Free

Free Standard : $10/utente al mese

: $10/utente al mese Unlimitato : $35/utente al mese

: $35/utente al mese Pro: $70/utente al mese

Pika.art valutazioni e recensioni

G2 : Nessuna valutazione disponibile

: Nessuna valutazione disponibile Capterra: Nessuna valutazione disponibile

6. Invideo

via Invideo Invideo è una versatile piattaforma di modifica video online che consente di creare facilmente video dall'aspetto professionale.

Una delle sue migliori funzionalità/funzione è l'estensione della libreria di modelli personalizzabili. Con oltre 4.000 modelli già pronti a disposizione, avete ampie opzioni per vari tipi di video.

Un altro punto di forza di Invideo è l'interfaccia intuitiva e l'editor facile da usare. La funzione drag-and-drop consente di aggiungere facilmente testi, immagini e clip video al progetto e di organizzarli a proprio piacimento.

Invideo fornisce anche l'accesso a una vasta libreria di filmati, tracce musicali ed effetti sonori, eliminando la necessità di reperire risorse esterne per i progetti.

Inoltre, la piattaforma offre diversi elementi di design integrati, come adesivi, icone e animazioni, per migliorare l'appeal visivo dei video.

Le migliori funzionalità/funzione di Invideo

Utilizzare modelli personalizzabili per vari tipi di video, come annunci sui social media, video di marketing e presentazioni

Aggiungete istruzioni come il traguardo e la piattaforma per personalizzare i vostri video

Utilizzare l'editor video completamente potente per modificare gli script e i media dei video con un'interfaccia facile da usare

Utilizzate voci fuori campo per dare vita ai vostri video

Limiti di Invideo

Le opzioni di personalizzazione possono essere limitate rispetto al software standalone

Prezzi di Invideo

Free

Plus : A partire da $25/utente al mese

: A partire da $25/utente al mese Max: A partire da $60/utente al mese

Valutazioni e recensioni su Invideo

G2 : 4.5/5 (150+ recensioni)

: 4.5/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (370+ recensioni)

7. Lumen5

via Lumen5 Lumen5 è un potente autore di video online che semplifica la creazione di contenuti video coinvolgenti.

La sua piattaforma di facile utilizzo consente ai membri del team, indipendentemente dalle competenze tecniche o dall'esperienza, di produrre senza sforzo video dall'aspetto professionale. La piattaforma è dotata di un'interfaccia "point-and-click" e "drag-and-drop" che consente di aggiungere rapidamente testi, immagini e clip video ai progetti.

Una delle principali funzionalità/funzione di Lumen5 è la sua avanzata tecnologia di automazione, che può trasformare i post di un blog o le registrazioni di Zoom in video accattivanti in pochi clic.

Questa automazione, abbinata a diversi modelli, font, colori e animazioni, consente di creare video straordinari che comunicano efficacemente il messaggio al pubblico.

Che si tratti di marketing, formazione o didattica, i design personalizzabili e gli strumenti di collaborazione di Lumen5 ne fanno una scelta privilegiata per le aziende di tutte le dimensioni.

Le migliori funzionalità di Lumen5

Utilizzate l'IA Script Composer di Lumen5 per convertire i vostri testi in video

Accesso a una libreria di clip video e immagini di alta qualità

Convertire post di blog, articoli, PDF, whitepaper e altri materiali scritti in video dinamici

Utilizzate l'IA per abbinare automaticamente testi e immagini rilevanti

Limiti di Lumen5

Costoso rispetto alle altre alternative di Sora

Prezzi di Lumen5

Basic : $29/mese

: $29/mese Starter : $79/mese

: $79/mese Professionale : $199/mese

: $199/mese Azienda: Prezzi personalizzati

Lumen5 valutazioni e recensioni

G2 : 4.5/5 (60+ recensioni)

: 4.5/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (130+ recensioni)

8. Animatore

via Animatore Animaker è una piattaforma per il fai-da-te che consente di creare video professionali dal vivo e animati in pochi minuti.

La piattaforma consente di creare video 4k di alta qualità per vari scopi, come l'onboarding, il marketing, il branding e la semplificazione di concetti complessi, senza richiedere competenze tecniche. Ciò consente alle aziende di adattarsi ai cambiamenti del mercato e di ottenere rapidamente un vantaggio competitivo.

Una delle funzionalità/funzione chiave di Animaker è il supporto per le infografiche video, che aiutano i team delle aziende a presentare visivamente i dati attraverso un ampio intervallo di grafici, icone e mappe.

La piattaforma offre anche funzionalità/funzione di livello professionale come la registrazione, il multimovimento, la curva, gli effetti di transizione, l'ingresso e l'uscita della telecamera e gli effetti di entrata/uscita, consentendo di creare animazioni professionali e coinvolgenti.

Inoltre, Animaker offre strumenti per aggiungere vita ai video, come la funzionalità di sintesi vocale, una libreria di brani musicali di sottofondo ed effetti sonori e la registrazione diretta della voce. È possibile esportare i video in qualità Full HD e ottimizzarli verticalmente per gli schermi dei cellulari.

Le migliori funzionalità/funzioni di Animaker

Utilizzate più di 50 voci, più di 25 lingue e altre personalizzazioni per rendere più umano il testo da riprodurre

Creazione di caratteri personalizzati con oltre 15 funzionalità/funzione, 10 slot per accessori e 20 espressioni facciali

Sfruttare centinaia di modelli per gli ambienti aziendali

Aggiunta di immagini, video e GIF ai progetti da Giphy e Getty

Semplificare il carico di lavoro interagendo con i progetti in tempo reale

Sfruttate le funzionalità di AnimakerSteve.ai per convertire testi in video

Limiti di Animaker

Poiché il software è nuovo, le animazioni dei caratteri sono limitate

Alcuni utenti dicono che richiede più dati per la modifica dei video

Prezzi di Animaker

Basic : $24/mese

: $24/mese Starter : $37/mese

: $37/mese Pro : $79/mese

: $79/mese Azienda: Prezzi personalizzati

Animaker valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (600+ recensioni)

: 4.7/5 (600+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (200+ recensioni)

9. Vidyo.ai

via Vidyo.ai Con Vidyo.ai è possibile migliorare la modifica e la produttività dei video. Grazie alla sua avanzata tecnologia IA, Vidyo.ai offre molte funzionalità e strumenti che semplificano la creazione di video di alta qualità.

Una delle sue funzionalità/funzione è la capacità di generare automaticamente i momenti salienti del video, rendendo più facile l'identificazione e la condivisione dei momenti chiave del filmato.

Inoltre, Vidyo.ai offre un intervallo di strumenti di IA, come il rilevamento automatico delle scene e il ritaglio intelligente, che rendono il processo di modifica più efficiente e migliorano la qualità complessiva dei video.

Il potenziamento vocale IA può migliorare la qualità dell'audio dei video riducendo il rumore di fondo e migliorando la chiarezza del parlato. Questa funzionalità/funzione è utile per interviste, webinar e altri contenuti in cui l'audio chiaro è essenziale.

Vidyo.ai offre anche un intervallo di strumenti di collaborazione che consentono a più utenti di lavorare contemporaneamente allo stesso progetto.

Le migliori funzionalità di Vidyo.ai

Aggiungete sottotitoli ai vostri video con il generatore automatico di sottotitoli IA

Utilizzate la funzione IA per la creazione di video in evidenza e trailer per i moduli lunghi

Aumenta il tuo pubblico online con la funzionalità Punteggi di viralità di Vidyo.ai per i tuoi cortometraggi, filmati e TikTok

Limiti di Vidyo.ai

La versione gratuita consente agli utenti di caricare un solo video alla volta

La piattaforma non taglia automaticamente i silenzi o i riempitivi

Prezzi di Vidyo.ai

**Gratuito

Essenziale : $35/mese

: $35/mese Crescita : $50/mese

: $50/mese Personalizzato: $75-150/mese

Valutazioni e recensioni di Vidyo.ai

G2 : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: Valutazioni non disponibili

10. Pictory IA

via Immagine IA Pictory è uno strumento estremamente intuitivo che trasforma i vostri testi in video in modo rapido e semplice. Con Pictory IA è possibile creare sfondi video, voci fuori campo IA, didascalie, sottotitoli e altro ancora direttamente dai testi.

Utilizzate questo strumento per ridimensionare i video per adattarli a varie piattaforme di social media come Instagram, YouTube, TikTok, ecc.

Mentre gli utenti premium possono accedere a funzionalità/funzione aggiuntive, il piano Free consente di creare solo video brevi. Pictory è stato progettato per semplificare il processo di creazione dei video, rendendolo accessibile a tutti, indipendentemente dalle competenze tecniche.

Le migliori funzionalità/funzione di Pictory IA

Utilizzate gli strumenti di IA di Pictory per trasformare testi, immagini e sceneggiature in video

Accesso a una vasta libreria di musica per migliorare i vostri video

Aggiungete facilmente la musica ai video utilizzando i brani presenti nella libreria di Pictory

Scegliere tra una varietà di stili per i vostri video

Limiti dell'IA di Pictory

Con il piano iniziale gli utenti hanno a disposizione un numero limitato di funzionalità/funzioni avanzate

La velocità di rendering dei video può essere più lenta rispetto ad altri strumenti

Prezzi di Pictory IA

Starter : $29/mese

: $29/mese Professionale : $59/mese

: $59/mese Teams: $149/mese

Pictory IA valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (75+ recensioni)

: 4.7/5 (75+ recensioni) Capterra: Nessuna valutazione disponibile

Scegliere la migliore alternativa a Sora IA per le vostre esigenze di produzione video

Per concludere il nostro elenco delle migliori alternative a Sora nel 2024, è chiaro che le piattaforme per la produzione di testi e video si stanno rapidamente evolvendo per soddisfare le diverse esigenze degli utenti. Ogni opzione offre funzionalità/funzione uniche, evidenziando la natura competitiva di questo spazio.

Con lo stato della tecnologia, possiamo aspettarci l'emergere di un numero ancora maggiore di piattaforme, che offrono modi innovativi per creare video coinvolgenti. Una di queste piattaforme è ClickUp, che non solo trasforma i testi scritti in video straordinari, ma aiuta anche a organizzare e gestire i progetti (e non solo quelli relativi alla produzione e distribuzione di video!).

Con ClickUp è possibile semplificare e velocizzare il flusso di lavoro di modifica dei video. Inoltre, non perdete l'opportunità di sfruttare Assistenti virtuali IA e software per podcasting per migliorare il processo di creazione dei contenuti con ClickUp. Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso, gratis!