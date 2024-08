Qual è la differenza tra pensiero convergente e divergente?

Pensate all'ultimo problema che avete risolto. Non deve essere necessariamente qualcosa di importante. Da fare anche problemi semplici come "quale gelato mangiare" o "quale strada prendere per andare in città". Da fare: come l'avete risolto?

Molto probabilmente avete usato uno dei due metodi. La maggior parte delle persone utilizza il pensiero convergente o divergente per risolvere i problemi. Vediamo come.

Che cos'è il pensiero convergente e divergente?

Il pensiero convergente e divergente sono processi di pensiero o approcci utilizzati per risolvere un problema o generare idee.

Il pensiero convergente consiste nel trovare un'unica soluzione corretta a un problema, concentrandosi sulla logica e sul ragionamento analitico

Il pensiero divergente è un processo creativo che esplora più soluzioni possibili a un problema attraverso un pensiero libero e non lineare, evolvendo la risposta man mano che si procede

Cerchiamo di comprenderli entrambi.

Comprendere il pensiero convergente

Cos'è il pensiero convergente?

Il pensiero convergente è un approccio alla soluzione dei problemi orientato al processo, logico e analitico. Si concentra sul restringimento delle molteplici possibilità per arrivare a un'unica soluzione ottimale.

Quando usare il pensiero convergente?

Il pensiero convergente è particolarmente pratico quando il problema è ben definito e c'è un obiettivo o una risposta chiara. È più adatto quando si hanno poche opzioni tra cui scegliere.

Ad esempio, mentre si sta decidendo cosa ordinare per cena, si possono raccogliere le preferenze di tutti i presenti in tabella, individuare la scelta più popolare e negoziare con i più deboli per creare un consenso.

In ambito aziendale, potrebbe trattarsi di risolvere il problema dell'indisponibilità di una risorsa critica. Si può usare il pensiero convergente per valutare le strategie di mitigazione, come ridistribuire le attività tra i membri del team esistenti, modificare la Sequenza o assumere un sostituto temporaneo prima di scegliere quello giusto.

Quali sono i pro del pensiero convergente?

Il pensiero convergente, se ben applicato, può essere estremamente vantaggioso per i seguenti parametri.

Efficienza : Il pensiero convergente porta a un rapido processo decisionale, concentrandosi sulla ricerca della soluzione più pratica e logica a un problema

: Il pensiero convergente porta a un rapido processo decisionale, concentrandosi sulla ricerca della soluzione più pratica e logica a un problema Clarità : Fornisce risposte chiare e corrette, riducendo l'ambiguità e garantendo risultati precisi con un'elevata accuratezza

: Fornisce risposte chiare e corrette, riducendo l'ambiguità e garantendo risultati precisi con un'elevata accuratezza Semplicità : Questo approccio semplifica il processo decisionale restringendo le opzioni a quelle più valide, rendendo i problemi complessi più gestibili

: Questo approccio semplifica il processo decisionale restringendo le opzioni a quelle più valide, rendendo i problemi complessi più gestibili Orientamento agli obiettivi: Aiuta a mantenere la concentrazione su obiettivi predefiniti, facilitando un percorso diretto verso il raggiungimento di obiettivi specifici senza inutili deviazioni

Quali sono i contro del pensiero convergente?

Pur essendo semplice ed efficace, l'approccio del pensiero convergente non è sempre corretto. Ecco alcuni motivi per cui bisogna fare attenzione quando si usa il pensiero convergente.

Limiti : Il pensiero convergente può limitare le idee creative e il potenziale di soluzioni innovative

: Il pensiero convergente può limitare le idee creative e il potenziale di soluzioni innovative Superare le alternative : Potrebbe trascurare soluzioni non convenzionali o fuori dagli schemi che potrebbero essere più efficaci o vantaggiose

: Potrebbe trascurare soluzioni non convenzionali o fuori dagli schemi che potrebbero essere più efficaci o vantaggiose Rigore : In ambienti incerti, la rigidità del pensiero convergente può ostacolare l'adattabilità alle informazioni/sfide emergenti

: In ambienti incerti, la rigidità del pensiero convergente può ostacolare l'adattabilità alle informazioni/sfide emergenti Rischio di groupthink : Nei gruppi, il pensiero convergente può portare al groupthink, in cui il desiderio di consenso prevale sulle alternative

: Nei gruppi, il pensiero convergente può portare al groupthink, in cui il desiderio di consenso prevale sulle alternative Semplificazione: Il pensiero convergente può costringere i team a semplificare problemi complessi che richiedono una comprensione sfumata di più prospettive

Per superare questi inconvenienti, esiste un'alternativa sotto forma di pensiero divergente.

Comprendere il pensiero divergente

Cos'è il pensiero divergente?

Il pensiero divergente è un approccio creativo ed esplorativo per risolvere i problemi generando nuove idee e possibilità. Il pensiero divergente favorisce l'innovazione fondendo prospettive diverse, senza vincoli immediati di fattibilità. Questo porta a scoperte che il pensiero convenzionale e lineare non potrebbe raggiungere.

Quando usare il pensiero divergente?

Il pensiero divergente è ottimale quando il problema non è né ovvio né semplice e richiede un'innovazione per essere risolto. Per esempio, quando si ristruttura la casa, il pensiero divergente aiuta a creare un'esperienza domestica unica.

Nel business, il pensiero divergente può risolvere i problemi aziendali in modo differenziato. Da fare per sviluppare questa funzionalità/funzione? Come possiamo completare questo progetto più velocemente? Da fare per distinguerci dalla concorrenza? Il pensiero divergente può rispondere a tutto questo e ad altro ancora.

Quali sono i pro del pensiero divergente?

Quando si applica il pensiero divergente, il mondo è la vostra ostrica. Ha diversi vantaggi.

Creatività : Un approccio aperto incoraggia la risoluzione creativa dei problemi con idee innovative, uniche e differenziate

: Un approccio aperto incoraggia la risoluzione creativa dei problemi con idee innovative, uniche e differenziate Flessibilità : Espande la flessibilità cognitiva, ispirando gli individui a pensare in più direzioni e a considerare un intervallo di prospettive e soluzioni

: Espande la flessibilità cognitiva, ispirando gli individui a pensare in più direzioni e a considerare un intervallo di prospettive e soluzioni Completezza : Incoraggia una profonda esplorazione delle idee, contribuendo a una comprensione più completa del problema e del contesto stesso

: Incoraggia una profonda esplorazione delle idee, contribuendo a una comprensione più completa del problema e del contesto stesso Adattabilità : Incoraggia i team a simulare vari scenari ed esiti, aumentando le possibilità di trovare soluzioni efficaci

: Incoraggia i team a simulare vari scenari ed esiti, aumentando le possibilità di trovare soluzioni efficaci Collaborazione: Favorisce il processo decisionale di gruppo senza giudizi o analisi immediate, consentendo ai partecipanti di esplorare varie soluzioni a un determinato problema

Quali sono i contro del pensiero divergente?

Sebbene il pensiero divergente offra un grande potenziale, può essere inefficace quando non viene applicato correttamente.

Sovraffazione : Generare troppe idee può essere opprimente e portare alla paralisi decisionale

: Generare troppe idee può essere opprimente e portare alla paralisi decisionale Mancanza di concentrazione : Esplorando numerose possibilità, si rischia di allontanarsi troppo dal problema o dall'obiettivo iniziale

: Esplorando numerose possibilità, si rischia di allontanarsi troppo dal problema o dall'obiettivo iniziale Consumo di tempo : La generazione di un numero di idee può richiedere molto tempo e non è adatta a un processo decisionale rapido

: La generazione di un numero di idee può richiedere molto tempo e non è adatta a un processo decisionale rapido Incremento delle risorse : Il pensiero divergente richiede notevoli risorse mentali e fisiche, che possono non essere sempre pratiche

: Il pensiero divergente richiede notevoli risorse mentali e fisiche, che possono non essere sempre pratiche Difficoltà di transizione: La transizione dal pensiero divergente a quello convergente per finalizzare una soluzione può essere impegnativa, in quanto richiede un diverso insieme di abilità cognitive per restringere efficacemente le scelte

Ora che abbiamo compreso in dettaglio il pensiero convergente e divergente, le differenze devono essere chiarissime. Quindi, ricapitoliamo.

Pensiero convergente e pensiero divergente: Le differenze chiave

Differenze tra pensiero convergente e divergente

Se conoscete l'Indicatore di Tipo Myers-Briggs, ecco alcuni esempi di tipi di personalità e del loro stile di pensiero.

Le personalità ISTJ sono metodiche e preferiscono la tradizione e l'ordine. Questo li rende più pensatori convergenti, in grado di seguire strutture prefissate. Lo stesso vale per gli individui ESTJ, che sono organizzati, decisi e danno grande valore all'efficienza.

Le personalità INTP usano il loro lato innovativo e fantasioso per esplorare soluzioni stravaganti ai loro problemi. Nota a margine: se appartenete a questo tipo di personalità, ecco alcune Libri INTP potrebbe piacerti.

Le personalità ISFP con senso estetico e amore per la libertà amano anche esplorare soluzioni creative. Leadership ISFP è spesso definita dal pensiero divergente.

L'equilibrio tra pensiero convergente e divergente

Sebbene il pensiero divergente e quello convergente siano fondamentalmente diversi, non si escludono a vicenda. Ogni professionista e project manager deve incorporare sia il pensiero convergente che quello divergente stili decisionali nel loro kit di strumenti.

Il pensiero divergente apre le opzioni, mentre il pensiero convergente restringe la decisione. Quando si risolve un problema, è necessaria la fase di pensiero divergente per generare idee e la fase di pensiero convergente per prendere la decisione finale.

Inoltre, in ambito aziendale, vi troverete ad affrontare ogni giorno un ampio intervallo di problemi. Alcuni potrebbero richiedere l'intervallo del pensiero divergente, mentre altri hanno bisogno della velocità e dell'efficienza del pensiero convergente.

Ad esempio, quando un team di marketing sta cercando di sviluppare una nuova campagna pubblicitaria, si potrebbe incoraggiare il pensiero divergente per generare concetti che catturino l'attenzione e influenzino il pubblico.

Una volta che si dispone di una serie di opzioni, è necessario il pensiero convergente per affinare queste idee in base al traguardo, al budget, alle linee guida del marchio, ecc. Quindi, tutti devono sviluppare competenze per entrambi i processi di pensiero e imparare a trovare il giusto equilibrio in base al contesto.

Ecco come fare.

Tecniche per migliorare il pensiero convergente

Il pensiero convergente sfrutta le conoscenze, i metodi e i processi esistenti per risolvere i problemi. Alcune delle tecniche più comunemente utilizzate sono le seguenti. Ogni buon strumento di project management vi aiuterà a esplorare le opzioni e a prendere decisioni.

Analisi SWOT

SWOT è l'acronimo di Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (punti di forza, punti di debolezza, opportunità e minacce), fattori critici per qualsiasi decisione si stia prendendo. Se state pensando di cambiare lavoro, potete prendere decisioni basate su un'analisi SWOT approfondita. Il modello di analisi SWOT personale di ClickUp può essere d'aiuto.

il modello di analisi SWOT di ClickUp_

Conseguenze e pagamenti

Si tratta di una variante dei pro e dei contro, con una maggiore attenzione ai risultati.

Quali sono le conseguenze del non prendere questa decisione? Quali sono i vantaggi di questa decisione? Questa tecnica sceglie la risposta in base alle risposte alle due domande precedenti.

Ad esempio, supponiamo che stiate pensando di scegliere Python come linguaggio di programmazione. Cosa potrebbe andare bene se scegliete Python? Cosa potrebbe andare storto se non lo scegliete?

Con ClickUp Lavagna online è possibile delineare le conseguenze e i vantaggi di tutte le opzioni per prendere rapidamente le decisioni.

Annota le idee e i flussi di lavoro del team sulle lavagne online di ClickUp

Albero decisionale

L'albero delle decisioni è un po' più avanzato e mappa il percorso decisionale in base alle scelte. Ecco come potrebbe apparire un albero decisionale.

convergete le vostre idee con il modello di lavagna online dell'albero delle decisioni di ClickUp

Se questo sembra complesso, ecco Il modello dell'albero decisionale di ClickUp per facilitare i vostri problemi iniziali. Si tratta di una lavagna online personalizzabile che vi aiuta a identificare i punti di decisione chiave e a fare progressi eliminando le opzioni non adatte.

Strategie per la promozione del pensiero divergente

Il pensiero divergente spesso adotta un approccio "blue-sky", esplorando numerose opzioni prima di selezionarne alcune. Alcune tecniche comuni utilizzate nella pratica del pensiero divergente sono le seguenti.

Sei cappelli per pensare

Edward de Bono ha sviluppato una strategia per la risoluzione dei problemi e il processo decisionale nel suo libro I sei cappelli del pensiero . L'autore raccomanda di adottare sei prospettive distinte, simboleggiate da cappelli di colore diverso, per esplorare un problema in modo completo e generare soluzioni olistiche.

I sei cappelli pensanti (fonte immagine: DeBono )

Alla fine della sessione, ognuno di voi avrà affrontato il problema da sei prospettive diverse. Questo amplia il contesto, facilita l'esplorazione strutturata e bilancia la creatività.

Brainstorming

Tutti hanno sentito parlare del brainstorming come di uno dei metodi più popolari tecniche decisionali di gruppo . È un processo in cui i gruppi si riuniscono e generano idee per risolvere un problema in una durata breve, senza giudizi o vincoli. Incoraggia la creatività, l'ideazione radicale e la spontaneità.

Qualsiasi il miglior software per lavagne online può essere un ottimo strumento di brainstorming. Aiuta i team di progetto a generare idee, a documentarle in modo collaborativo, a selezionare le opzioni possibili, a esplorare i pro e i contro e a prendere decisioni efficaci.

ClickUp include anche un ampio intervallo di strumenti per la creazione di progetti modelli di lavagna online per facilitare il brainstorming di idee per le vostre esigenze aziendali.

Brainstorming efficace e idee concrete con le lavagne online ClickUp

Mappe mentali

Se vi sembra di avere troppe idee che non riuscite a gestire, le mappe mentali sono un'ottima tecnica per snellire il vostro pensiero creativo. Le mappe mentali sono diagrammi che organizzano le idee/informazioni in una gerarchia di relazioni intorno a un concetto centrale.

mappe mentali con ClickUp Mappe mentali con ClickUp possono essere utilizzate come software per la risoluzione dei problemi aiutandovi a pianificare e organizzare le vostre idee come nodi e relazioni. Create flussi di lavoro, condivideteli tra i membri del team, raccogliete feedback e seguite il processo di pensiero divergente tra team distribuiti.

Migliorare il pensiero convergente e divergente con ClickUp

Un buon processo decisionale richiede il giusto mix di pensiero convergente e divergente. Avete bisogno di opzioni creative che vi differenzino dalla concorrenza. È anche necessario un modo efficiente per scegliere tra le opzioni e prendere una decisione.

Imparate le tecniche e le strategie del pensiero convergente e divergente per non dover pensare troppo a ogni decisione. Funzionalità/funzione di ClickUp e modelli decisionali gratis di ClickUp vi facilitano il compito. Provate gratis ClickUp oggi stesso !