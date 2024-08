10 OKR ingegneristici per i team di software

Sia gli individui che le organizzazioni faticano a definire con chiarezza gli obiettivi che vogliono raggiungere e a guidarli in modo sistematico.

Negli anni '70, quando Intel si trovò ad affrontare questa sfida, Andrew Grove, ex amministratore delegato dell'azienda, ideò il quadro degli oggetti e dei risultati chiave (OKR). Da allora, Google, Microsoft, Uber e molte altre organizzazioni multinazionali hanno adottato gli OKR per guidare i loro lavori richiesti.

In questo post ci concentriamo su come adottare gli OKR per i vostri team di ingegneri. Iniziamo.

Che cosa sono gli OKR per l'ingegneria?

Gli OKR per l'ingegneria sono oggetti e risultati chiave che potete definire per la vostra organizzazione, per i team di sviluppo software o per i singoli dipendenti.

Oggetto: Un oggetto significativo, rilevante e chiaramente definito, qualitativo e ispiratore.

Risultati chiave: Risultati misurabili che monitorano il raggiungimento dell'oggetto. In genere, per ogni oggetto sono previsti 3-5 risultati chiave.

In pratica, questo è l'aspetto di un team di prodotto.

Obiettivo : Migliorare l'affidabilità del sistema

: Migliorare l'affidabilità del sistema Risultato chiave 1 : Ridurre i tempi di inattività del sistema dal 5% all'1%

: Ridurre i tempi di inattività del sistema dal 5% all'1% Risultato chiave 2 : Aumentare la copertura dei test unitari dal 70% al 90%

: Aumentare la copertura dei test unitari dal 70% al 90% Risultato chiave 3: Implementare strumenti di monitoraggio automatico delle prestazioni

Se vi state chiedendo dove sia la parola obiettivo in questa definizione, ecco un articolo chiarificatore su obiettivi e non oggetti .

Importanza degli OKR nel team di progettazione

A differenza di attività come quelle commerciali, che hanno un impatto diretto sulle entrate e sui profitti di un'organizzazione, l'ingegneria è a distanza. Questo rende un po' confuso per il team di ingegneri sapere cosa deve fare e raggiungere.

Tuttavia, la prima lezione del come gestire gli ingegneri il capitolo più importante è quello degli OKR. Il quadro degli oggetti e dei risultati chiave fornisce una chiara tabella di marcia per i lavori richiesti dagli ingegneri, aiutandoli a concentrarsi su ciò che è importante. Ecco come.

Focalizzazione: Gli OKR danno priorità al lavoro definendo chiaramente ciò che è più importante, consentendo ai team di concentrare le risorse e i lavori richiesti per raggiungere gli obiettivi aziendali ad alta priorità.

Allineamento: Gli OKR partono dall'alto. Gli oggetti dell'organizzazione sono suddivisi per i team e poi per gli individui. In questo modo si garantisce che i lavori richiesti da ciascuno siano allineati con gli oggetti dell'organizzazione.

Collegamento tra aspetti qualitativi e quantitativi: Gli OKR ingegneristici si concentrano sulla scomposizione degli oggetti qualitativi in risultati chiave misurabili, che coprono l'intera gamma degli obiettivi dell'organizzazione.

Oggetto: La natura misurabile degli OKR consente ai team di monitorare lo stato in modo oggettivo. I membri del team possono trovare un terreno comune nei risultati chiave, supportandosi a vicenda per raggiungere gli oggetti.

Scopo: Gli OKR danno ai membri del team una missione e uno scopo verso il quale mobilitarsi. Non deve essere necessariamente grandioso come salvare il mondo. Può essere semplice come "fornire l'eccellenza del software" o "creare prodotti incentrati sull'utente", che dà ai membri del team una connessione emotiva con il loro lavoro. Soprattutto tra i millennial e la generazione Z, che guardano con attenzione ai valori di un'azienda, gli OKR sono un ottimo modo per far parlare di sé.

Sfide nell'implementazione degli OKR per l'ingegneria

Nonostante i numerosi vantaggi, gli OKR non sono facili da implementare. L'implementazione degli OKR in tutta l'organizzazione comporta delle sfide che illustriamo di seguito.

Troppi oggetti

Troppo di tutto non va bene. Raggiungere troppi oggetti all'interno di un singolo ciclo di OKR può diluire l'attenzione e le risorse, portando al burnout e a una riduzione dell'efficacia.

Potreste fissare ambiziosamente l'obiettivo di rifattorizzare l'intera base di codice, introdurre un'architettura a microservizi e raggiungere il 100% di copertura dei test, il tutto nello stesso trimestre.

Questo eccesso di commit non è realistico e disperde il team in modo eccessivo, rischiando di non raggiungere alcun oggetto in modo soddisfacente.

Disallineamento con gli obiettivi individuali

I team di ingegneri sono composti da individui con competenze, aspirazioni di carriera e motivazioni personali diverse. Spesso faticano ad allineare i loro OKR con i più ampi oggetti dell'azienda.

Quando gli OKR vengono imposti dall'alto verso il basso senza coinvolgere il team nel processo di impostazione degli obiettivi, ciò può portare al disimpegno e alla mancanza di investimenti personali nel raggiungimento degli OKR.

OKR irrealistici

Nell'ambito dell'ingegneria del software, ogni decisione è un compromesso. Per esempio, se si fissano scadenze brevi, si potrebbe aver bisogno di membri aggiuntivi del team o di spendere in strumenti di automazione.

Se non siete disposti a fare questo compromesso (pretendendo scadenze brevi dal team esistente senza strumenti), probabilmente li brucerete e vi guadagnerete il loro risentimento.

Quindi, l'impostazione di un oggetto o di un risultato chiave troppo aggressivo non solo fallirà, ma ostacolerà anche la gioia di raggiungerlo.

OKR vaghi

La parte fondamentale dei risultati chiave è che siano specifici e misurabili. Quando un OKR è vago, si presta a essere interpretato, causando ulteriore confusione.

Ad esempio, se l'oggetto è "migliorare l'esperienza del cliente", il risultato chiave è "aumentare il punteggio NPS", che è incompleto e non misurabile. Si tratta di un OKR vago.

Tentazione di misurare l'output anziché i risultati

I risultati chiave non sono attività da completare {output} ma risultati da raggiungere. Quindi, i vostri OKR di ingegneria non possono essere linee di codice o numero di bug, anche se sono facili da misurare.

Senza considerare attivamente questa differenza, le aziende impostano gli OKR sbagliati, che alla fine non supportano gli obiettivi organizzativi.

Non monitorare gli stati di avanzamento

Gli OKR sono tipicamente impostati per un anno. Quindi, il rischio più grande che le organizzazioni devono affrontare è il problema del "set and forget"!

Il risultato è che i team non monitorano i loro risultati chiave, non fanno aggiustamenti/miglioramenti e alla fine rimangono indietro.

Per istanza, senza una visualizzazione chiara degli OKR in un'azienda, i team non riescono a monitorare i loro risultati chiave, non fanno aggiustamenti/miglioramenti e finiscono per rimanere indietro app per il monitoraggio degli obiettivi i membri del team potrebbero dare la priorità alle attività immediate o urgenti rispetto a quelle strategiche critiche, facendo deragliare tutti i lavori richiesti.

Rigidità

Le aziende si evolvono. Ciò che era una priorità in un trimestre può diventare meno critico o addirittura irrilevante in quello successivo.

I progetti oggi sono dinamici, con nuove intuizioni, feedback dei clienti o sfide tecniche che emergono regolarmente. Non adeguando gli OKR, i team di ingegneri rischiano di lavorare su oggetti che non contribuiscono più in modo significativo all'esito positivo dell'azienda.

Un team che si attiene rigidamente a una serie iniziale di OKR senza considerare l'evoluzione del panorama aziendale potrebbe consegnare lavori datati e non più utili.

Fortunatamente, fin dalla sua nascita, diverse organizzazioni hanno affrontato queste sfide con gli OKR e hanno escogitato dei rimedi. Vediamo quindi come superare queste sfide e implementare con esito positivo gli OKR nella vostra organizzazione.

Implementazione degli OKR nei Teams di ingegnerizzazione

Per implementare in modo esito positivo l'OKR in tutti i team di ingegneria, sono necessarie due cose: Processi strategici e una solida software di project management per l'ingegneria . ClickUp è stato progettato proprio per questo. È tra i migliori software OKR oggi disponibile, che consente un project management completo.

Ecco come implementare in modo positivo gli OKR per i vostri team di ingegneri.

Comprendere gli OKR organizzativi

Lo scopo degli OKR è quello di allineare l'intera organizzazione verso obiettivi comuni. Da fare, i team di ingegneri devono capire come il loro lavoro si inserisce nel contesto della visione aziendale.

Quindi, adattano gli OKR organizzativi al team di ingegneri. Ad esempio, se l'azienda mira a offrire un'esperienza cliente stellare, il team di ingegneri può adattarli per offrire un'esperienza utente stellare sui prodotti digitali.

Includere il team

Una serie di obiettivi e traguardi stabiliti dai manager e trasmessi ai team sarebbe poco stimolante per questi ultimi. Quindi, includete i team nell'impostazione degli OKR.

Ricevete le intuizioni del team: Chiedete loro quali sono le loro attuali misure di esito positivo. Esaminate insieme a loro le prestazioni passate per impostare le componenti misurabili. ClickUp Dashboard fornisce tutte le metriche chiave che desiderate vedere.

Rendere gli OKR rilevanti nel tempo: Mappate il ciclo aziendale e fissate l'OKR nella parte del ciclo più pertinente. Per istanza, se il vostro marchio raggiunge il picco commerciale solo a novembre-dicembre, le metriche sull'affidabilità della piattaforma sono più rilevanti in quel periodo.

Individuare tempestivamente i bloccanti: Capire quali sono le sfide che devono affrontare regolarmente e trovare il modo di superarle. Potete utilizzare il tempo impiegato per la creazione dei report su ClickUp per identificare le attività che richiedono più tempo e discuterne i motivi con il team.

Siate realistici: Chiedete al team di fornire informazioni sulla fattibilità tecnica, sulla disponibilità di risorse e sulle potenziali sfide. Potreste volere il 100% di un risultato chiave, ma non è realistico. Gli esperti suggeriscono che il 70% del risultato chiave può essere sufficiente.

Soprattutto, quando coinvolgete il team nel processo di sviluppo delle OKR, è più probabile che senta un senso di titolarità e di commit nei loro confronti.

Trovare l'equilibrio

Per essere realistici, gli oggetti e i risultati chiave devono essere ambiziosi e ambiziosi, ma allo stesso tempo allineati alle capacità e alle risorse del team. Questo è necessario per evitare che i team si demoralizzino con attività impossibili o si compiacciano con traguardi troppo facili. Obiettivi di ClickUp consente di impostare obiettivi e di suddividerli in risultati chiave. Questi possono essere connessi ad attività più piccole e gestibili.

Gli obiettivi di ClickUp per monitorare il proprio stato

Per istanza, se il vostro obiettivo è migliorare l'efficienza del deployment, potete impostarlo come traguardo su ClickUp. Poi, i vostri risultati chiave, come l'automazione del 90% della pipeline di deployment, i deployment a tempo zero e la frequenza di deployment giornaliera, possono essere impostati come traguardi. I traguardi di ClickUp possono essere numerici, monetari o vero/falso.

Monitorare lo stato di avanzamento

In genere le organizzazioni utilizzano cicli di OKR annuali. Se questo è il vostro caso, l'impostazione degli obiettivi all'inizio e l'esame delle prestazioni alla fine dell'anno vanificano lo scopo.

Pertanto, monitorate lo stato regolarmente: ogni sprint è una buona frequenza. Anche il mese è accettabile. Quindi, identificate le aree che richiedono attenzione, sviluppate una cultura della responsabilità e migliorate continuamente. App per il monitoraggio degli obiettivi sono progettate proprio per questo.

la visualizzazione del monitoraggio del tempo di ClickUp per misurare i progressi in tempo reale

Iterare e migliorare

Nel corso del trimestre, se vi rendete conto che i vostri traguardi sono troppo facili o troppo ambiziosi, potete modificarli per trovare il giusto equilibrio.

Raccogliete attivamente il feedback di tutti gli stakeholder su ogni ciclo di OKR e perfezionate il processo, gli oggetti e i risultati chiave. Applicate le pratiche del miglioramento continuo anche all'impostazione degli obiettivi.

Poste queste premesse, vediamo alcuni obiettivi per gli ingegneri del software che potete adottare per i vostri team.

10 OKR di ingegneria per i team di software

I team di ingegneri lavorano a un intervallo straordinario di attività, dalla scrittura del codice alla gestione delle prestazioni delle app. Per ognuna di queste attività è possibile fissare degli oggetti e dei risultati chiave. Ecco dieci esempi di OKR ingegneristici.

1. Migliorare la soddisfazione dei clienti con le nuove release

Questo è un grande oggetto organizzativo che può essere adattato all'ingegneria. Mentre il resto dell'azienda lavora sulle sue aree di risultato chiave, voi potete concentrarvi sulle nuove versioni dei prodotti per raggiungere questo obiettivo.

I risultati chiave del team di ingegneria potrebbero essere:

Raggiungere un Net Promoter Score {NPS} di 80 per ogni nuovo rilascio di funzionalità/funzione

Ridurre il tempo di risposta alle richieste di funzionalità/funzione a meno di 24 ore (anche se si tratta di un no)

Realizzare le cinque principali funzionalità/funzione richieste dai clienti

2. Ottimizzare le prestazioni dell'applicazione

I team agili cercano sempre di migliorare. Le prestazioni delle applicazioni sono una classica metrica di miglioramento continuo. Utilizzate risultati chiave, quali:

Ridurre il tempo medio di caricamento delle pagine del 30%

Aumentare il tempo di attività dell'applicazione al 99,9%

Ridurre il tempo di migrazione dei dati del 25%

3. Migliorare la qualità del software

La prevenzione del debito tecnologico e il miglioramento dell'esperienza dei clienti dipendono dalla qualità del software. Il modo più semplice per implementare le best practice e garantire la coerenza è l'uso di liste di controllo. Attività di ClickUp consente di aggiungere liste di controllo a ogni attività/sottocompito, facilitando il lavoro.

La lista di controllo di ClickUp per gestire tutte le attività da fare

Impostate i vostri criteri di accettazione e lavorate per ottenere delle metriche chiave, ad esempio:

Raggiungere un tasso di superamento del 95% su tutti i test automatizzati

Ridurre i bug critici del 40% nel prossimo trimestre

Implementare un processo di revisione del codice tra pari con una conformità del 100%

4. Migliorare l'efficienza del deployment

L'efficienza del deployment è una metrica fondamentale per i processi agili. Esaminate l'efficienza di distribuzione dell'ultimo anno e impostate i risultati chiave. Questi potrebbero essere:

Automatizzare il 90% della pipeline di deployment

Ottenere distribuzioni a tempo zero

Ridurre la frequenza di distribuzione a rilasci giornalieri

5. Migliorare la sicurezza delle app

Ogni anno, questo è naturalmente un oggetto per i team di ingegneri. Migliorare le prestazioni con risultati chiave, quali:

Rimediare a tutte le vulnerabilità critiche della sicurezza entro 48 ore dal rilevamento

Implementare l'autenticazione a due fattori per tutti i sistemi interni

Condurre sessioni trimestrali di formazione sulla sicurezza per tutti gli ingegneri

6. Semplificare i flussi di lavoro dello sviluppo

Da qui ci spostiamo verso le metriche di efficienza e produttività del team. I flussi di lavoro di sviluppo sono fondamentali per il flusso di informazioni e l'efficienza del team.

Visualizzare i flussi di lavoro con le mappe mentali di ClickUp

I team di ingegneri usano ClickUp mappe mentali per visualizzare i loro flussi di lavoro in modo da ottimizzare le prestazioni. Esempi di risultati chiave per la semplificazione dei flussi di lavoro dello sviluppo sono:

Ridurre il tempo medio di unione delle richieste di pull da 2 giorni a 4 ore

Implementazione di pipeline di build e test automatizzate per il 100% dei progetti

Riduzione del 30% della durata del ciclo dall'ideazione alla distribuzione

7. Aumentare la produttività del team

I diversi team definiscono la produttività in modo diverso. Scegliete con cura le definizioni e impostate i traguardi di conseguenza. Create degli OKR, come ad esempio:

Ridurre del 50% il tempo impiegato dal commit del codice alla distribuzione in produttività

Aumentare il tasso di completamento degli sprint al 90%

Ridurre il numero di ore di lavoro non pianificate a 4 a settimana (Monitoraggio del tempo con ClickUp e i tag possono aiutare a monitorare questo aspetto a livello granulare)

8. Ottimizzare l'allocazione delle risorse

Questo obiettivo è più per il project manager che per gli ingegneri stessi. Tuttavia, una buona allocazione delle risorse è fondamentale per gestire i costi e le prestazioni.

La vista Carico di lavoro di ClickUp assicura che le risorse umane siano allocate in modo ottimale. Dopo aver parlato di produttività ed efficienza, parliamo delle risorse non umane.

Ridurre i costi dell'infrastruttura cloud del 20% senza impattare sulle prestazioni grazie all'ottimizzazione dell'utilizzo

Ridurre gli sprechi riducendo dell'80% le licenze e le sottoscrizioni non utilizzate

Implementare lo scaling dinamico con una ridondanza minima

9. Scalare il team di progettazione

In un'organizzazione in crescita, scalare efficacemente il team di sviluppo software è un oggetto importante, non solo per l'acquisizione di talenti, ma anche per i leader dell'ingegneria. Buono Software OKR per le startup consente di impostare aree di risultato chiave, come ad esempio:

Assumere e inserire cinque nuovi ingegneri software con competenze specialistiche

Raggiungere un tasso di retention del 95% per il team di ingegneri

Implementare un programma di mentorship con il 100% di partecipazione da parte degli ingegneri senior

10. Rafforzare la collaborazione tra i reparti

Cos'è uno scrum team senza collaborazione? Rafforzare la collaborazione all'interno del team di ingegneri e con gli stakeholder aziendali con risultati chiave, quali:

Eliminare i difetti dovuti alle lacune di comunicazione del 70%

Condurre tre sessioni di condivisione delle conoscenze tra i vari reparti

Scoprite alcuni altri esempi esempi di OKR .

Modelli di OKR per i Teams di ingegneria

Speriamo che gli esempi precedenti vi abbiano ispirato. I modelli che seguono vi daranno gli strumenti per metterli in pratica.

Modello di OKR aziendale di ClickUp

Iniziare con Modello di OKR aziendale di ClickUp per impostare e gestire gli obiettivi organizzativi. Include otto viste, 30 stati personalizzati e un pannello di invio degli OKR per organizzare gli obiettivi e renderli facilmente accessibili al team.

Visualizzazione degli OKR e degli obiettivi aziendali di CilckUp con obiettivi e stati ben definiti

Modello di cartella OKR

Il Modello di cartella ClickUp OKR è un'ottima soluzione. Si tratta di uno strumento di piano completo, progettato per aiutare i singoli e i team a stabilire e raggiungere i propri obiettivi. Include una cadenza di pianificazione, elenchi di OKR, cinque viste personalizzate e sette stati personalizzati per suddividere efficacemente gli obiettivi e monitorare gli stati.

Modello di cartella OKR di ClickUp

Cercate qualcosa di specifico? Ecco sette modelli gratuiti Modelli OKR in Excel, Fogli Google e ClickUp. È inoltre possibile trovare ulteriori modelli di ingegneria per altre ottimizzazioni del processo.

Impostazione e gestione degli OKR di progettazione con ClickUp

Se siete confusi tra missione, obiettivi, traguardi, metriche e così via, il quadro degli OKR è uno strumento utile. Fornisce la struttura e i binari di sicurezza necessari per lavorare all'esito positivo dell'azienda.

ClickUp è uno strumento completo di project management e incorpora l'importanza degli OKR in tutto il prodotto. Aiuta i project manager a impostare, tracciare, monitorare, rivedere, rivedere e raggiungere gli obiettivi in un unico luogo. Inoltre, i modelli di ClickUp accelerano il percorso di adozione degli OKR.

Migliorate i risultati dell'ingegneria con ClickUp. Provate gratis ClickUp oggi stesso !

FAQ comuni

1. Da fare per scrivere un OKR ingegneristico?

L'OKR è composto da due parti: Oggetto e risultati chiave. L'oggetto è una dichiarazione qualitativa, mentre i risultati chiave sono risultati misurabili. Ecco come scrivere gli OKR per i team di ingegneri.

Iniziate con un obiettivo chiaro, stimolante e stimolante per il team di ingegneri, allineato agli obiettivi aziendali. Ad esempio, migliorare l'affidabilità del sistema.

Identificate i risultati chiave che vi aiuteranno a raggiungere questo oggetto. L'obiettivo deve essere misurabile, specifico, limitato nel tempo e realizzabile. Ad esempio,

Ridurre i tempi di inattività del sistema del 50% entro il secondo trimestre

Raggiungere un punteggio di soddisfazione del cliente del 90% per quanto riguarda l'affidabilità del sistema entro la fine del terzo trimestre

Automazioni di test per l'80% della base di codice entro il quarto trimestre

2. Che cos'è un OKR tecnico?

L'OKR tecnico è costituito dagli oggetti e dai risultati chiave per il team tecnico. Un OKR tecnico mira a concentrare i lavori richiesti su miglioramenti tecnici, innovazioni o efficienze ad alto impatto che contribuiscono all'esito positivo complessivo dell'organizzazione.