Come ristrutturare un'organizzazione nel modo giusto

Facebook, il gigante dei social media, si è ristrutturato con successo nel 2018. Nel 2018, Facebook ha annunciato un cambiamento focalizzato su tre aree di prodotto principali per affrontare i problemi di cybersicurezza e migliorare lo sviluppo dei prodotti, comprese le nuove tecnologie come la blockchain. Questa decisione strategica ne ha favorito la crescita.

Anche aziende come Google, Disney e Tesla si sono spesso ristrutturate per stimolare la crescita, diventare più efficienti e rivitalizzare il proprio business.

Questo dimostra quanto sia importante comprendere la ristrutturazione organizzativa, adattandosi alle nuove condizioni di mercato, ai progressi tecnologici e all'evoluzione delle aspettative dei clienti. La ristrutturazione aiuta un'organizzazione su larga scala a navigare nel cambiamento e a raggiungere l'esito positivo a lungo termine che desidera.

Se state cercando di potenziare la vostra azienda, migliorare la fidelizzazione dei clienti e rimanere competitivi, la strada da percorrere potrebbe essere quella di apportare dei cambiamenti all'interno della vostra azienda. Vediamo come ristrutturare la vostra organizzazione con alcune strategie e passaggi collaudati.

Che cos'è la ristrutturazione organizzativa?

La ristrutturazione organizzativa è il cambiamento deliberato della struttura interna di un'azienda, compresi struttura, processi, ruoli, relazioni e cultura. Comporta cambiamenti negli assetti dei reparti, nella composizione della forza lavoro, nelle entità legali e nella simultaneità dei processi di ristrutturazione sviluppo di nuove strategie di crescita .

La ristrutturazione dà all'organizzazione una nuova direzione. Ha un ruolo fondamentale nel mantenere la crescita e la competitività aziendale:

Aumenta l'efficienza: aiuta a rimuovere le ridondanze, a snellire i flussi di lavoro e a ottimizzare l'allocazione delle risorse

aiuta a rimuovere le ridondanze, a snellire i flussi di lavoro e a ottimizzare l'allocazione delle risorse Migliorando l'agilità: consente all'organizzazione di rispondere rapidamente alle mutevoli tendenze del mercato e alle richieste dei clienti

consente all'organizzazione di rispondere rapidamente alle mutevoli tendenze del mercato e alle richieste dei clienti **Miglioramento dell'efficacia dei costi: riduce gli sprechi e controlla le spese operative

**Promuovere l'innovazione: la ristrutturazione organizzativa crea un ambiente favorevole alle nuove idee e alla sperimentazione

**Motivare i dipendenti: aiuta ad allineare i ruoli con i punti di forza e le aspirazioni individuali

Sebbene ogni organizzazione desideri questi vantaggi, non sono le uniche ragioni per cui le aziende si sottopongono a una ristrutturazione.

Motivi della ristrutturazione organizzativa

Ecco alcuni fattori significativi che possono innescare la ristrutturazione di un'organizzazione:

1. Cambiamento dell'ambiente aziendale

Gli argomenti sono dinamici e soggetti a continui cambiamenti di mercato.

I cambiamenti strutturali sono spesso necessari per adeguarsi ai progressi tecnologici, all'evoluzione delle preferenze dei clienti, alle condizioni di mercato in continua evoluzione o ai nuovi concorrenti.

Ad esempio, l'impatto della COVID-19 ha indotto molte aziende a cambiare strategia per garantire la sopravvivenza.

2. Necessità di ristrutturazione finanziaria

La necessità di una ristrutturazione finanziaria porta spesso a un cambiamento organizzativo. Di solito è causata da fattori come l'eccessivo indebitamento, problemi di flusso di cassa, calo della redditività o cambiamenti nelle condizioni di mercato.

Il processo può richiedere l'adozione di varie misure, come la ristrutturazione del debito, la vendita di attività, iniziative di riduzione dei costi o la ristrutturazione del capitale. Queste misure aiutano a stabilizzare le finanze e a migliorare la salute finanziaria dell'organizzazione.

3. Migliorare l'efficienza

Il miglioramento delle prestazioni aziendali o l'esplorazione di nuove opportunità possono prompt iniziative di ristrutturazione. In questi casi, la razionalizzazione delle operazioni, la riduzione della ridondanza e l'ottimizzazione delle l'allocazione delle risorse possono essere gli obiettivi del processo di ristrutturazione.

4. Cambiamenti culturali

Coltivare una nuova cultura aziendale che enfatizzi la collaborazione o l'innovazione può richiedere cambiamenti strutturali.

I cambiamenti di titolarità, come le fusioni o le acquisizioni, spesso innescano iniziative di ristrutturazione per allineare l'azienda alla visione dell'entità acquirente.

A seconda della causa, possono esserci diversi tipi di ristrutturazione organizzativa.

Tipi di ristrutturazione organizzativa

Un'azienda può ristrutturarsi in vari modi, a seconda delle esigenze e degli obiettivi specifici dell'organizzazione. Ecco alcuni approcci comuni:

1. Ristrutturazione delle risorse umane

La ristrutturazione delle risorse umane si concentra sui cambiamenti della forza lavoro, come l'implementazione di nuovi programmi di formazione, creazione di nuovi manuali per i dipendenti e grafici organizzativi, riqualificare i dipendenti, rivedere le strategie di gestione dei talenti o adeguare i livelli di organico e le strutture retributive.

2. Ristrutturazione legale

Gli adeguamenti organizzativi sono necessari quando cambia la titolarità o il quadro giuridico. Ciò può comportare una modifica della struttura legale dell'organizzazione, come la dichiarazione di fallimento, l'unione con un'altra organizzazione o la ristrutturazione del debito.

3. Disinvestimento

Il disinvestimento consiste nella vendita di unità aziendali con prestazioni insufficienti per semplificare le operazioni e concentrarsi sulle competenze principali. Uno degli oggetti principali del piano di riorganizzazione è l'aumento della redditività.

Il disinvestimento può anche allineare il portfolio dell'organizzazione ai suoi obiettivi strategici e migliorare la competitività aziendale.

4. Ristrutturazione per la riduzione dei costi

La ristrutturazione per la riduzione dei costi prevede la riduzione dei costi amministrativi e operativi attraverso l'automazione o il ridimensionamento. Spesso include l'esternalizzazione dei progetti, la rinegoziazione dei contratti e il consolidamento delle risorse per ridurre i costi.

5. Ripristino

Il turnaround è un approccio globale per salvare un'azienda in difficoltà, che spesso prevede ristrutturazioni finanziarie, cambiamenti operativi, acquisizioni e revisioni della leadership. Si può anche pensare di cambiare l'offerta di prodotti o servizi per invertire il declino delle prestazioni.

Da fare per ristrutturare un'organizzazione?

La ristrutturazione è un processo complesso che richiede un piano e un'esecuzione accurati. Seguite questi passaggi per creare una struttura organizzativa ben definita:

Passaggio 1: Audit e analisi

Eseguite una valutazione approfondita dello stato attuale e passato della vostra organizzazione e identificate le potenziali sfide e le aree di miglioramento.

Tracciate e monitorate le attività, le scadenze e gli stati del vostro team con le dashboard di ClickUp

Utilizzare ClickUp Dashboard per visualizzare le metriche chiave e le relazioni sullo stato di avanzamento. Semplifica la mappatura dei processi , programmazione delle risorse e project management e migliora le dinamiche del team e la collaborazione.

Le visualizzazioni personalizzabili e i dati in tempo reale nei dashboard consentono di monitorare facilmente lo stato, identificare i colli di bottiglia e prendere decisioni basate sui dati.

È inoltre possibile aumentare la produttività complessiva mantenendo tutte le informazioni sul progetto in una posizione centralizzata, a cui tutti i membri del team possono accedere senza perdere tempo a fare avanti e indietro per gli aggiornamenti.

Con ClickUp, avete a disposizione una piattaforma centralizzata che consolida tutte le attività, i programmi, le comunicazioni, i progetti, i database e i documenti relativi alla ristrutturazione. Queste informazioni vi aiutano a effettuare revisioni e analisi approfondite.

Passaggio 2: Impostazione degli obiettivi

Una volta analizzata la situazione attuale, il passaggio successivo consiste nell'impostazione degli obiettivi per il processo di transizione. Il team di leadership deve articolare chiaramente i risultati desiderati del processo di ristrutturazione e assicurarsi che siano in linea con la strategia generale dell'organizzazione.

Impostazione di chiari traguardi ed esito positivo con ClickUp Obiettivi

Utilizzare Obiettivi di ClickUp per fissare oggetti chiari per la ristrutturazione. Monitorate visivamente lo stato di avanzamento e assicuratevi che tutti i membri del team siano allineati sugli obiettivi fissati per la ristrutturazione.

Visualizzare le idee con le mappe mentali di ClickUp

Brainstorming di idee e raccolta di feedback in modo collaborativo con ClickUp Mappe mentali . È possibile creare e personalizzare facilmente mappe mentali, pianificare progetti e collaborare con il proprio team per introdurre e gestire il cambiamento.

Questo vi aiuterà molto a pianificare il tipo di ristrutturazione e le strategie necessarie.

Passaggio 3: Piano e implementazione

Una volta definiti gli obiettivi, è possibile creare un piano dettagliato che delinei i cambiamenti da attuare, le relative sequenze e le risorse da allocare. Gestione del cambiamento è fondamentale per garantire una transizione senza intoppi e ridurre al minimo le interruzioni.

Per ristrutturare efficacemente l'organizzazione, è importante coinvolgere le parti interessate attraverso una comunicazione proattiva e rispondere alle loro preoccupazioni.

È possibile ottenere il consenso delle parti interessate spiegando chiaramente le motivazioni e i vantaggi della ristrutturazione.

Inoltre, considerate la possibilità di offrire opportunità di formazione e sviluppo per dotare i dipendenti delle competenze e delle conoscenze necessarie nella nuova struttura aziendale. Infine, assicuratevi che ci sia un forte commit da parte della leadership nei confronti della ristrutturazione. Questo si può ottenere supportando i dipendenti e dando l'esempio.

Se vi sentite sopraffatti dall'enormità e dall'intricatezza del progetto, potete utilizzare modelli precostituiti come Modello di piano di gestione del cambiamento di ClickUp o il Modello di piano di gestione dei cambiamenti di ClickUp può ridurre l'onere.

Questi modelli forniscono un quadro strutturato per delineare il piano, identificare le attività e assegnare le responsabilità associate alla ristrutturazione.

Suddividete il piano di ristrutturazione in attività gestibili con Elenchi di ClickUp e visualizzare i dettagli in base allo stile preferito, come la vista Gantt, la vista Team o la vista Bacheca. Utilizzare Campi personalizzati di ClickUp per acquisire dettagli specifici relativi alla ristrutturazione. Monitoraggio dello stato di avanzamento e identificazione di potenziali colli di bottiglia.

Questi modelli possono essere utilizzati per chiarire i risultati desiderati di un cambiamento proposto, mantenendo tutti concentrati sul successo della transizione.

Passaggio 4: comunicazione

Eseguite il piano di ristrutturazione con diligenza, assicurando una comunicazione cancellata con modelli efficaci , il supporto dei dipendenti e l'adesione a considerazioni legali ed etiche.

Comunicare il piano di ristrutturazione in modo trasparente ed efficace a tutte le parti interessate, affrontando le preoccupazioni e attenuando le resistenze.

Collaborare in tempo reale con ClickUp Chattare

È possibile utilizzare ClickUp Chattare per comunicare in tempo reale. Condividete gli aggiornamenti, affrontate le preoccupazioni e create trasparenza durante il processo di ristrutturazione. Questo aiuterà anche a rispondere alle query dei dipendenti in merito al cambiamento.

Creare, condividere e collaborare con le nuove politiche e procedure derivanti dalla ristrutturazione Documenti ClickUp . Rendeteli facilmente accessibili a tutti i membri del team. Per le informazioni riservate, controllate l'accesso e assicuratevi che solo le parti interessate possano visualizzare e modificare i documenti.

Passaggio 5: Monitoraggio e valutazione

L'esito positivo della ristrutturazione non si verifica da un giorno all'altro. È necessario monitorare costantemente lo stato e l'impatto del processo di ristrutturazione e apportare le modifiche necessarie. Identificate le aree che necessitano di miglioramenti e modificate il piano di conseguenza.

Cattura le risposte per un'azione rapida con ClickUp Modulo

Conducete sondaggi o inchieste con Moduli ClickUp per raccogliere il feedback dei dipendenti e degli stakeholder sull'impatto della ristrutturazione. Analizzate il feedback e affrontate le eventuali preoccupazioni sollevate.

Quindi, discutete le lezioni apprese e cercate di individuare miglioramenti continui per l'organizzazione appena ristrutturata.

Potete anche ispirarvi alla Teoria dei Nudge per affrontare le numerose sfide che emergeranno durante la ristrutturazione.

La teoria Nudge

La teoria del Nudge, resa popolare da Richard Thaler e Cass Sunstein nel loro libro Nudge, propone che sottili indicazioni ambientali possano influenzare le nostre decisioni senza coercizione. Utilizza i nostri pregiudizi cognitivi intrinseci per "spingerci" verso comportamenti percepiti come più desiderabili.

Come la teoria Nudge contribuisce alla ristrutturazione

La ristrutturazione delle organizzazioni incontra spesso resistenze dovute all'incertezza, alla paura del cambiamento e all'inerzia. La teoria dei Nudge può aiutare i leader a superare queste sfide attraverso la comprensione:

**Le aziende possono progettare le scelte disponibili presentandole in modo diverso ed evidenziando le opzioni specifiche che sono più attraenti e che hanno maggiori probabilità di essere scelte. Questo permette alle organizzazioni di influenzare le preferenze e i risultati decisionali dei clienti

Pregiudizi comportamentali: I leader possono utilizzare i nudge per guidare gli individui verso i comportamenti preferiti. Queste spinte si basano su schemi prevedibili del pensiero umano come l'avversione alle perdite, la correzione di bozze e l'effetto dotazione

I leader possono utilizzare i nudge per guidare gli individui verso i comportamenti preferiti. Queste spinte si basano su schemi prevedibili del pensiero umano come l'avversione alle perdite, la correzione di bozze e l'effetto dotazione **Rinforzo positivo: le organizzazioni possono utilizzare i nudge come ricompense, riconoscimenti o feedback sociali per incoraggiare le azioni desiderate, creando associazioni positive con esse

Supponiamo che la vostra organizzazione stia implementando un nuovo sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) per migliorare l'efficienza e il servizio ai clienti, e che alcuni dipendenti siano resistenti al cambiamento, adducendo la mancanza di familiarità e la paura dell'interruzione. In questo caso, potete architettare le scelte nei seguenti modi:

Durante la formazione, concentrarsi sui vantaggi che il nuovo CRM apporterà ai singoli dipendenti (ad esempio, un completamento più rapido delle attività, un accesso più facile ai dati)

Pre-popolare le dashboard individuali per dare priorità alle attività e alle informazioni rilevanti per i loro ruoli, rendendo più fluida la loro esperienza iniziale

È inoltre possibile utilizzare la gamification per ottenere un rinforzo positivo. Implementate punti o badge per le attività completate nel nuovo CRM, alimentando un senso di realizzazione e di competizione amichevole tra i dipendenti.

Ricordate che i nudge non devono essere manipolativi. Devono essere trasparenti, etici e rispettosi delle scelte individuali. Per garantirlo, basta seguire alcuni semplici passaggi:

Comprendere le preoccupazioni dei vostri dipendenti e progettare nudge che risuonino con loro

Combinare i nudge con altrigestione del cambiamento strategie di gestione del cambiamento come la comunicazione cancellata, la formazione e il supporto

Mostrare come i cambiamenti miglioreranno il benessere individuale e organizzativo

Sottolineare i vantaggi dell'adozione della nuova struttura aziendale rispetto al mantenimento di quella precedente

Consentire una certa flessibilità agli individui per adattarsi al proprio ritmo

Strategie post-ristrutturazione

Dopo la ristrutturazione di un'organizzazione, è necessario garantire una transizione fluida e mantenere il morale dei dipendenti. Ecco alcune strategie che vi aiuteranno a raggiungere lo stesso obiettivo in tutti i reparti:

1. Mantenere la diversità, l'equità e l'inclusione (DEI)

Il DEI va oltre la conformità legale. Coltiva un senso di appartenenza, migliora il processo decisionale e favorisce l'innovazione.

Da fare:

Assicurarsi che la leadership post-ristrutturazione rifletta la diversità della vostra forza lavoro

Formare manager e dipendenti a riconoscere e attenuare i pregiudizi inconsci

Monitorare le metriche DEI per tutto il processo di riorganizzazione e oltre

Fornire spazi sicuri ai dipendenti per la connessione e la difesa di prospettive diverse

Utilizzare un linguaggio inclusivo

2. Articolare la nuova proposta di valore per la posizione dell'organizzazione

I dipendenti devono capire il "perché" dei cambiamenti culturali dell'organizzazione e come questi contribuiscano al suo esito positivo futuro.

Da fare:

Spiegare le motivazioni della ristrutturazione in termini semplici e privi di gergo

Sottolineare come il nuovo cambiamento creerà valore per i dipendenti, i clienti e le parti interessate

Condividere la visione e i piani di crescita dell'organizzazione per generare entusiasmo e partecipazione

Tenere informati i dipendenti attraverso più canali durante la transizione

3. Garantire la soddisfazione lavorativa di tutta la forza lavoro

I dipendenti soddisfatti sono più produttivi, più impegnati e meno propensi ad andarsene.

Da fare:

Implementare un sistema di valutazione e gestione delle prestazioni allineato alla ristrutturazione e agli obiettivi dell'esito positivo. Le valutazioni possono aiutare a valutare le competenze per i nuovi ruoli, a identificare le esigenze di formazione e ad affrontare i problemi di sicurezza del lavoro. Utilizzatele per personalizzare la formazione e monitorare lo stato delle prestazioni individuali e organizzative

Fornire ai dipendenti le competenze necessarie per avere successo nei loro nuovi ruoli

Supportare i dipendenti nell'orientarsi tra le opzioni di carriera all'interno della nuova struttura organizzativa

4. Adottare i modelli seguiti dalle società di capitali e dalle società a responsabilità limitata (LLC) per la crescita

Dopo la ristrutturazione, le organizzazioni su larga scala possono ottimizzare l'allocazione delle risorse, snellire le operazioni e potenzialmente ottenere risparmi sui costi grazie alle economie di scala. In questo modo si liberano risorse per le iniziative di crescita.

La nuova struttura organizzativa consente inoltre alle aziende di eliminare le funzioni non essenziali e di concentrarsi sulle competenze principali, aumentando l'efficienza e la competitività nei mercati di riferimento. Una strategia di ristrutturazione efficace può migliorare la percezione del marchio, aumentando la fedeltà dei clienti e la quota di mercato.

Le SRL possono adattare le loro strutture più facilmente delle società, il che consente loro di rispondere rapidamente ai mercati in rapida evoluzione e di perseguire opportunità di crescita. Inoltre, le LLC non subiscono la doppia imposizione fiscale, il che rappresenta un vantaggio significativo per le aziende in crescita, in quanto consente loro di massimizzare i profitti e reinvestirli per un'ulteriore crescita.

Una struttura organizzativa più semplice può portare a una riduzione dei costi amministrativi e operativi, liberando risorse per la crescita.

5. Farsi aiutare da consulenti durante e dopo la ristrutturazione

I consulenti possono fornire analisi e raccomandazioni esperte sulle opzioni di ristrutturazione, garantendo l'allineamento con gli obiettivi di crescita. Possono assistere nell'esecuzione del piano di ristrutturazione, nella gestione della logistica e nel superamento delle sfide.

Inoltre, apportano conoscenze specialistiche e best practice al processo. Questo li aiuta a fornire una prospettiva imparziale, a evitare la politica interna e a ridurre al minimo le interruzioni.

La via da seguire

Il futuro della ristrutturazione organizzativa si concentrerà sull'agilità, sul processo decisionale basato sui dati e sul coinvolgimento dei dipendenti.

Le aziende che abbracciano il miglioramento continuo e l'adattabilità si troveranno in una posizione ottimale per affrontare il cambiamento e ottenere un esito positivo duraturo.

Ricordate che la ristrutturazione non è solo un ridimensionamento o una riduzione dei costi; si tratta di una trasformazione strategica e di usufruire del pieno potenziale dell'organizzazione. Le organizzazioni possono guidare la crescita comprendendo le varie sfaccettature della ristrutturazione, seguendo un approccio sistematico e implementando efficacemente le strategie post-ristrutturazione.

