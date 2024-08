I migliori podcast sul marketing dei contenuti per voi e il vostro team

La vostra esperienza di content marketing vi avrà insegnato che l'innovazione è una delle chiavi dell'esito positivo.

E l'innovazione deriva dall'apprendimento e dalla ricerca. Con il comportamento dei consumatori e le tendenze in continua evoluzione, Da fare per mantenersi aggiornati e rilevanti?

I podcast sul marketing dei contenuti sono un ottimo modo per rimanere informati su ciò che accade oggi nello spazio del marketing.

Questi podcast sono caratterizzati da funzionalità/funzione di esperti, professionisti del settore e leader di pensiero che condividono intuizioni, consigli pratici, casi di studio e best practice per aiutare i marketer e le aziende a utilizzare efficacemente i contenuti come strumento per raggiungere i loro obiettivi obiettivi di marketing .

I podcast possono aiutarvi a rimanere aggiornati sulle ultime tendenze, a imparare da campagne di content marketing di esito positivo e a utilizzare le conoscenze acquisite per un passaggio alla creazione di contenuti e ai lavori richiesti. La parte migliore dei podcast è che potete abbonarvi e ascoltare qualsiasi episodio in qualsiasi momento, sia che siate in viaggio o stiate facendo le vostre faccende.

Ma ecco il problema: con così tanti podcast di marketing digitale disponibili, da fare per scegliere quelli da non perdere?

Abbiamo stilato un elenco dei migliori podcast di marketing per chi si occupa di marketing dei contenuti, per aiutarvi a imparare dagli esperti e a stare davanti ai concorrenti.

I migliori podcast di marketing dei contenuti per i marketer

Preparate le cuffie! Ecco 10 dei migliori podcast sul marketing dei contenuti che ogni marketer dovrebbe aggiungere alla propria playlist.

1. Tutti odiano i marketer

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-285.png Everyone Hates Marketers è uno dei podcast più interessanti sul marketing dei contenuti /$$$img/

via Tutti odiano i marketer Ospite: Louis Grenier Tutti odiano i marketer è un podcast di marketing senza peli sulla lingua e con un'azione mirata, rivolto a chi è stanco delle invadenti strategie di marketing digitale.

Grenier intervista marketer e imprenditori impegnati in pratiche di marketing etiche. Si concentra sull'aiutare gli ascoltatori a capire come aumentare il traffico e i contatti sul sito web, acquisire più clienti e generare profitti sostenibili attraverso un marketing efficace.

Il podcast approfondisce vari argomenti di marketing, con particolare attenzione al content marketing.

**Perché ci piace?

Grenier ha maturato oltre dieci anni di esperienza nel marketing per aziende come Hotjar e Dropbox, ottenendo esiti positivi. Ha intervistato professionisti famosi come Seth Godin, Benji Hyam e Joanna Wiebe.

Episodi da ascoltare assolutamente

Cosa dicono gli ascoltatori

**Questo podcast vale al 100% il tempo che ci vuole per ascoltarlo!

2. Marketing online facile

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-286.png Marketing online facile /$$$img/

via Amy Porterfield Ospite: Amy Porterfield

Amy Porterfield è un mentore aziendale online con oltre dieci anni di esperienza nel marketing online. È l'amministratore delegato di un'azienda online multimilionaria e autrice di best seller del NY Times.

Su Marketing online facile amy scompone le grandi idee e le strategie in processi attuabili, passo dopo passo, per aiutarvi a migliorare i contenuti, il social media marketing, i tassi di conversione e le strategie di automazione del marketing.

La sua guida aiuta gli ascoltatori a raggiungere più velocemente gli obiettivi di marketing.

**Perché ci piace?

L'impegno, l'esperienza e il desiderio genuino di dare potere agli altri fanno di Online Marketing Made Easy una risorsa preziosa per chiunque voglia migliorare la propria presenza online e raggiungere la crescita e l'esito positivo della propria azienda.

Episodi da ascoltare assolutamente

Cosa dicono gli ascoltatori

Gli episodi di Amy non solo aiutano a creare nuove idee, ma ti danno anche le ricette passo passo per l'esito positivo.

3. L'esperienza audio di GaryVee

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-287.png L'esperienza audio di GaryVee /$$$img/

via Gary Vaynerchuk Ospite: Gary Vaynerchuk

Gary Vaynerchuk è uno degli autori di contenuti più influenti nello spazio del marketing, che indossa molteplici cappelli come imprenditore, CEO, investitore e oratore pubblico.

Sintonizzatevi con L'esperienza audio di GaryVee il podcast di GaryVee contiene discorsi sul marketing e sull'azienda, estratti dalla serie di video DAILYVEE, interviste coinvolgenti e altri pezzi esclusivi da lui curati.

Gary offre spunti di riflessione di grande onestà che risuonano con gli ascoltatori e li ispirano ad affrontare i loro obiettivi.

**Perché ci piace?

L'estensione dell'esperienza di Gary Vaynerchuk nel marketing si estende per anni, durante i quali ha costruito con successo diverse aziende e ha collaborato con marchi Fortune 1000 per catturare l'attenzione dei consumatori attraverso la sua agenzia pubblicitaria a servizio completo.

Nel suo podcast condivide generosamente le sue esperienze e presenta regolarmente funzionalità/funzione di esperti del campo.

Episodi da ascoltare assolutamente

Cosa dicono gli ascoltatori

**Se hai appena iniziato o sei un imprenditore da un po', questo è il podcast che fa per te

4. Podcast dei professionisti del sociale

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-300.png Podcast di Social Pros /$$$img/

via Convincere e convertire Ospiti: Daniel Lemin e Hannah Tooker Professionisti del sociale è il podcast più longevo sul social media marketing, con un archivio impressionante di oltre 600 episodi. Il podcast estrae preziose intuizioni dai migliori esperti del settore dei social media e le fornisce a persone desiderose di fare carriera in questo campo.

Sintonizzatevi per scoprire le esclusive rivelazioni dietro le quinte sui lavori interni dei team di social media all'interno di organizzazioni importanti come Google, Reddit, Glossier, Lyft e altre.

Scoprite come questi team gestiscono le assunzioni, le operazioni, le piattaforme di social media e la misurazione dei programmi di social media.

**Perché ci piace?

The Social Pros Podcast mette in evidenza il lato umano dei social media, presentandovi consigli e strategie di marketing pratiche, perspicaci e pronte per essere implementate immediatamente.

Episodi da ascoltare assolutamente

Cosa dicono gli ascoltatori

Questo è assolutamente un ascolto fantastico per chiunque si occupi di comunicazione o di social media!!!

5. Podcast ProBlogger

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-306.png Podcast ProBlogger /%img/

via ProBlogger Conduttore: Darren Rowse

Creare contenuti convincenti che convertano davvero non è un'impresa facile, e i blogger conoscono bene la sfida.

Ed è qui che il Podcast di ProBlogger aiuta!

Questo podcast offre una deliziosa miscela di episodi ricchi dei migliori consigli di marketing, di casi di studio illuminanti e di sfide da affrontare.

Il podcast funge da classe virtuale, insegnandovi l'arte di creare contenuti notevoli, attirare lettori dedicati al vostro blog, migliorare il coinvolgimento e trasformare la vostra passione in profitto. Anche se Darren non ha pubblicato un nuovo episodio dopo il 2020, gli episodi più vecchi del podcast contengono un patrimonio di conoscenze e saggezza ancora attuale.

La schiera di ospiti è impressionante, con funzionalità/funzione di leader del settore come Seth Godin, Nir Eyal, Rand Fishkin e Sujan Patel.

**Perché ci piace?

Darren, blogger esperto dal 2002, non solo si è guadagnato da vivere a tempo pieno con il blogging, ma ha anche raggiunto oltre 5 milioni di lettori al mese sui suoi blog.

Questo punto di vista unico gli ha permesso di vedere come si è evoluto il blogging e di capire come si può monetizzare in modo coerente il proprio blog, anche in mezzo a continui cambiamenti. Nel podcast, condivide generosamente queste preziose intuizioni.

Episodi da ascoltare assolutamente

Cosa dicono gli ascoltatori

**Questo è stato il podcast perfetto per un'autrice di liste ossessiva come me. Mi ha dato molta fiducia

6. Contenuto e conversazione

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-308.png Contenuto e conversazione /$$$img/

via Podcast Apple Conduttore: Ross Hudgens Contenuto e conversazione è un podcast di Siege Media, un'agenzia di content marketing leader nel settore SEO di San Diego. Questo podcast è la vostra risorsa di riferimento per capire come integrare i vostri strategia di marketing dei contenuti con la SEO.

Questo podcast emergente sta guadagnando attenzione perché esplora in modo approfondito le complessità dell'esecuzione, il che ha portato a un notevole aumento delle visite al sito web.

Ascoltate questo podcast per capire cosa fa classificare i contenuti e scoprire strategie efficaci per la loro condivisione.

**Perché ci piace?

Il podcast tratta molti argomenti, tra cui il marketing dei contenuti, il SEO, l'email outreach e il Reddit marketing. Con tecniche che si sono dimostrate in grado di produrre risultati tangibili, questo podcast è una guida preziosa per chi vuole migliorare la visibilità e l'impatto dei propri contenuti.

Episodi da ascoltare assolutamente

Cosa dicono gli ascoltatori

Grandi consigli SEO e sui contenuti per migliorare la vostra strategia di marketing dei contenuti.

7. Segreti sul profitto dell'elenco di email (precedentemente Segreti di narrazione)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-309.png Segreti sul profitto dell'elenco di email (ex Segreti di narrazione) /$$$img/

via Podcast Apple Conduttore: Jules Dan

Se siete coach, consulenti o esperti di marketing delle informazioni che vogliono migliorare le vendite attraverso l'email marketing, Segreti del profitto dell'elenco di email è la vostra risorsa di riferimento. Questo podcast vi aiuterà a:

Acquisire più clienti

Aumentare le entrate per cliente

Migliorare la fidelizzazione dei clienti

Dan vi insegna a creare sequenze di email che risuonino con il vostro pubblico, raccontino storie e favoriscano le conversioni.

**Perché ci piace?

Jules Dan ha un curriculum impressionante, con risultati per 15 milioni di dollari per i suoi clienti. Il suo podcast si concentra sulla trasformazione degli elenchi di email in risorse redditizie, dando priorità all'elemento cruciale della fiducia.

Episodi da ascoltare assolutamente

Cosa dicono gli ascoltatori

Chi non ama una buona storia? Questo podcast non fa eccezione: grande energia, grandi informazioni.

8. Questo vecchio marketing con Joe Pulizzi e Robert Rose

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-310.png This Old Marketing con Joe Pulizzi e Robert Rose è uno dei famosi podcast sul marketing dei contenuti /$$$img/

via Questo vecchio marketing Ospiti: Joe Pulizzi e Robert Rose

Il Content Marketing Institute (CMI) è una fonte attendibile per gli approfondimenti sul marketing dei contenuti, e Questo vecchio marketing è il loro podcast sul marketing dei contenuti.

Ospitato da due rinomati esperti di marketing dei contenuti, il podcast settimanale approfondisce le ultime tendenze, le notizie e i consigli nello spazio del marketing dei contenuti.

Lanciato inizialmente nel 2013, il programma ha subito una breve pausa alla fine del 2017, per poi tornare trionfalmente nel 2019. Da allora, Pulizzi e Rose hanno sostenuto attivamente la rinascita del podcast.

**Perché ci piace?

Conosciuto come "il padrino del marketing dei contenuti", Joe Pulizzi è accreditato da alcuni come l'ideatore del termine "marketing dei contenuti" In collaborazione con il co-conduttore, fornisce una visione completa delle tendenze più rilevanti del marketing, della strategia dei contenuti e dell'editoria.

Episodi da ascoltare assolutamente

Cosa dicono gli ascoltatori

Joe e Robert mi hanno aiutato a capire il mondo in continua evoluzione del marketing, dell'azienda e dei contenuti

9. Il gioco lungo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-311.png Il gioco lungo /$$$img/

via Podcast Apple Ospiti: Alex Birkett, Allie Decker e David Khim Il gioco lungo offre un approccio più sostenibile al marketing dei contenuti. I conduttori conducono interviste approfondite con professionisti del marketing dei contenuti.

Gli argomenti trattati spaziano dalla scrittura freelance alla creazione di team e all'ottimizzazione delle conversioni.

Inoltre, i conduttori arricchiscono il tutto con episodi periodici di "cucina", impegnandosi in vivaci dibattiti su varie idee di content marketing tra di loro.

**Perché ci piace?

Ciò che distingue questo podcast è l'esplorazione dei modelli mentali, dei quadri e dei principi sottostanti che formano il pensiero degli ospiti. Le interviste mirano ad andare oltre le tattiche attuali, esplorando le strategie a lungo termine degli esperti del campo.

Episodi da ascoltare assolutamente

Cosa dicono gli ascoltatori

**Una risorsa eccellente per i marketer per migliorare le loro competenze

10. Il Compagno di Marketing

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-312.png I podcast sul marketing dei contenuti come Marketing Companion sono divertenti da ascoltare /$$$img/

via Crescita delle aziende Ospite: Mark Schaefer Il compagno di marketing è un podcast divertente che esplora le tendenze, le strategie e le tattiche del marketing digitale. Si colloca costantemente tra i primi 1% dei podcast su iTunes!

Gli episodi presentano conversazioni e interviste coinvolgenti con esperti, che offrono intuizioni preziose sul mondo del content marketing, dinamico e in continua evoluzione. Potete contare sull'umorismo di Schaefer per ravvivare argomenti di marketing complessi.

Ogni episodio di The Marketing Companion è ricco di consigli, strategie ed esempi concreti da applicare immediatamente ai vostri lavori richiesti.

**Perché ci piace?

Il podcast assicura che siate ben equipaggiati per affrontare le sfide e le opportunità del settore del marketing dei contenuti. A volte le conversazioni sono leggere e contengono aneddoti, riferimenti alla cultura pop ed esperienze personali.

Episodi da ascoltare assolutamente

Cosa dicono gli ascoltatori

**Il Marketing Companion è diventato rapidamente uno dei miei preferiti!

Marketing dei contenuti con ClickUp

Ogni team di content marketing ha bisogno di strumenti solidi per gestire efficacemente i processi interni, dalla creazione dei contenuti alla distribuzione e alla misurazione dei risultati.

ClickUp è uno strumento completo per la gestione dei contenuti piattaforma software per il marketing dei contenuti con molteplici strumenti e funzionalità/funzione progettati per semplificare il contenuto flussi di lavoro del marketing e migliorare l'efficacia complessiva. Ecco le funzionalità/funzione chiave che possono portare benefici significativi a qualsiasi marketer digitale:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Untitled-1400x970.jpg Funzionalità/funzione di marketing di ClickUp /$$$img/

Creare flussi di lavoro migliori per il vostro team di marketing dei contenuti utilizzando le funzionalità/funzione di ClickUp

Project management

I team che si occupano di contenuti continuano a destreggiarsi tra molteplici progetti, stakeholder e oKR di marketing . Questo è il punto in cui una strumento di project management è utile. La piattaforma di project management di ClickUp per il marketing aiuta i team a lavorare meglio insieme grazie alla connessione di flussi di lavoro, documenti e dashboard in tempo reale. In questo modo tutti si muovono più velocemente, lavorano in modo più intelligente e risparmiano tempo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Whiteboards-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Lavagne online semplificate /$$$img/

Brainstorming, strategie o mappatura dei flussi di lavoro con le lavagne online di ClickUp, che consentono di collaborare visivamente

Utilizzo Le lavagne online di ClickUp per collaborare con tutto il team e sfruttare il potere creativo di ciascun membro. Create roadmap e flussi di lavoro con il vostro team per garantire che tutti siano sulla stessa pagina.

Collegate le roadmap di marketing ai piani go-to-market e suddividetele in attività con titolari e sequenze chiare. In questo modo, tutti i membri del team di marketing sanno a che punto sono del progetto e qual è lo stato di avanzamento.

Potete anche utilizzare ClickUp Dashboard per migliorare la visualizzazione del flusso di lavoro del team. Visualizzate lo stato delle attività e dei progetti attraverso grafici e diagrammi per una rapida analisi. Ad istanza, è possibile avere una panoramica del rendimento delle diverse campagne in base alla demografia.

Un'altra potente strategia per semplificare le attività di marketing è l'uso di modelli di attività. Un modello di attività è una struttura predefinita creata per elencare, dare priorità, organizzare e monitorare in modo efficiente le attività. I modelli di attività di ClickUp sono un potente strumento per ottimizzare il flusso di lavoro. Questi modelli possono essere personalizzati per diverse attività, dalle segnalazioni di bug alle pagine del blog e alle landing page. L'utilizzo di questi modelli consente di automatizzare molte attività ridondanti, risparmiando tempo e garantendo la coerenza del lavoro. ClickUp offre diverse visualizzazioni per visualizzare e interagire con attività e progetti. Che si tratti di una vista Elenco, di una vista Calendario, di una vista Bacheca o di una vista Gantt, è possibile scegliere il formato più adatto alle proprie esigenze.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Elenco-view-Progress-status.png ClickUp 3.0 Vista Elenco Stato di Avanzamento /$$$img/

Cercate, impostate o ordinate gli stati delle attività di ClickUp nella vista Elenco per vedere lo stato di avanzamento di tutti i lavori

Questo permette ai team di content marketing di organizzare in modo efficace le campagne e le pianificazioni, migliorando la produttività e la collaborazione all'interno del team.

Calendario editoriale

Ogni team di content marketing ha bisogno di un calendario per monitorare tutte le attività di creazione e marketing dei contenuti. È possibile scaricare alcuni modelli di calendario dei contenuti , apportate alcune modifiche in base alle vostre esigenze e utilizzateli subito!

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-315.png Utilizzate il modello di Calendario editoriale di ClickUp per pianificare la pubblicazione dei contenuti https://app.clickup.com/signup?template=t-182148223 Scaricate il modello /$$$cta/

Pianificate quali contenuti pubblicare, quando e con quale frequenza con l'aiuto di Il modello di Calendario editoriale di ClickUp . Vi aiuta a visualizzare i vostri piani editoriali giornalieri, settimanali e mensili per tenere pronte le risorse e non perdere mai le scadenze.

Assistenza IA

La scrittura è la parte più importante di qualsiasi attività di content marketing. Tuttavia, produrre contenuti di qualità richiede molto tempo e lavoro richiesto.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-26.gif Modello di assistenza IA /$$$img/

Utilizzate ClickUp Brain, l'assistenza IA di ClickUp Assistente di scrittura per fare brainstorming di idee e creare contenuti in pochi secondi

Ogni volta che avete bisogno di un aiuto in più per i testi di marketing, chiedete a L'assistente di scrittura IA di ClickUp Brain bacheca. Vi assiste in qualsiasi attività di creazione di contenuti, riduce il tempo dedicato alla ricerca e previene il blocco dello scrittore grazie a prompt e schemi basati sulla ricerca.

Se preferite scrivere i vostri testi, vi consigliamo di farli analizzare da un compagno. E quale migliore compagno dell'assistente ClickUp AI per modificare il vostro testo e offrire suggerimenti per migliorarlo?

Collaborazione

Il marketing è uno sport di squadra; chi si occupa di contenuti deve collaborare con più persone in tempo reale per ottenere risultati. Scrittori, editor, social media manager, strateghi del contenuto e altri devono essere sulla stessa pagina per gestire strategie di contenuto e campagne di marketing dall'esito positivo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-316.png Modello di ClickUp Documenti /$$$img/

Collaborare con tutte le parti interessate in tempo reale con ClickUp Documenti

Con Documenti ClickUp per consentire a più persone di lavorare contemporaneamente sullo stesso documento. In questo modo tutti sono sulla stessa pagina e collaborano in modo efficiente.

Personalizzate i documenti con pagine annidate, opzioni di stile e strumenti di formattazione per migliorare le presentazioni di marketing. I vostri colleghi possono dare il loro contributo con commenti e suggerimenti.

Collaborate in tempo reale con i membri del team, facilitando il lavoro di squadra e lo scambio di idee. Potete taggarvi a vicenda, se necessario, per terminare il lavoro o chiarire i dubbi. Questo è particolarmente utile quando si lavora con scadenze ravvicinate.

Condividete in sicurezza i documenti con controlli sulla privacy e gestite le autorizzazioni per una collaborazione efficace. Questo aiuta a garantire che le idee di marketing segrete o in erba rimangano solo alle parti interessate.

Go Teams Content!

I podcast sono un ottimo modo per acquisire informazioni e conoscenze mentre si lavora quotidianamente. La sfida sta nell'identificare i podcast che si allineano alle vostre esigenze e che possono darvi il massimo valore. Speriamo che il nostro elenco dei migliori podcast sul content marketing vi sia utile.

Dopo aver raccolto le conoscenze da questi podcast, prendete in considerazione gli strumenti che possono aiutarvi a metterle in pratica. ClickUp è un potente strumento di project management che molti team utilizzano per gestire i loro lavori richiesti di content marketing.

Sia che dobbiate lavorare su un progetto di strategia go-to-market o di pianificare le attività di marketing dei clienti, ClickUp dispone di molteplici funzionalità/funzioni e di un'interfaccia pronta per l'uso modelli di piano di marketing pronti all'uso per aiutare voi e il vostro team a rendere il processo più veloce, semplice ed efficace.

E se state pianificando l'avvio di un podcast, potete fare riferimento a modelli di podcast per pianificare e gestire al meglio.

Iniziate con ClickUp iscrivendoti ora!

FAQ comuni

**1. Che cosa sono i podcast nel marketing dei contenuti?

I podcast di content marketing sono programmi audio che forniscono informazioni preziose, approfondimenti o intrattenimento a un pubblico di traguardo. Sono un mezzo potente per le aziende per coinvolgere il loro pubblico, costruire la consapevolezza del marchio e condividere le competenze in un formato comodo e accessibile.

**2. Che tipo di marketing è un podcast?

Un podcast è un modulo di content marketing che consente alle aziende o ai singoli di coinvolgere e attrarre il pubblico attraverso contenuti audio. Ha diversi scopi di marketing, tra cui la creazione di autorevolezza, l'aumento della notorietà del marchio, la generazione di contatti e l'offerta di vantaggi SEO attraverso le trascrizioni.

I podcast possono anche integrare altre strategie come l'influencer marketing o le sponsorizzazioni, in base agli obiettivi degli autori.

**3. I podcast sono un buon strumento di marketing?

I podcast possono essere uno strumento di marketing molto efficace per aziende e privati. Offrono una piattaforma unica per costruire l'autorevolezza del marchio, raggiungere un pubblico più ampio e favorire una connessione diretta con gli ascoltatori.

La natura coinvolgente dei contenuti audio aiuta a fornire informazioni preziose o intrattenimento, creando un forte legame con il pubblico. Inoltre, i podcast contribuiscono alla visibilità del marchio e alla creazione di una comunità e possono essere monetizzati attraverso sponsorizzazioni o promozioni di prodotti.

Come mezzo di comunicazione adattabile e accessibile, i podcast offrono un modo versatile per migliorare le strategie di marketing.