le 10 migliori playlist per la produttività che aiutano a concentrarsi

Sviluppare buone abitudini di lavoro possono aiutare a evitare i killer della produttività . Ma a volte anche la migliore configurazione di lavoro non è sufficiente per superare le distrazioni e la noia.

Ecco allora che la musica può venire in soccorso, a patto che si scelgano i brani giusti per l'attività da svolgere.

La musica è più di una fonte di intrattenimento. Può influenzare il cervello in vari modi, a seconda del tipo, del tempo e del volume del suono.

Le ricerche confermano che la musica giusta può migliorare la concentrazione, l'umore e la memoria, rendendo il lavoro più produttivo.

Per istanza, una musica Scuola di Medicina dell'Università di Stanford ha rilevato che la musica può aiutare a elaborare e conservare meglio le informazioni.

Ma Da fare per scegliere la musica giusta? Dipende da ciò che si sta cercando di ottenere.

A volte, potreste aver bisogno di strumenti rilassanti per calmare i vostri nervi prima di un colloquio. Altre volte, invece, potreste desiderare brani in levare o colonne sonore di film per mantenervi motivati ed energici.

Incorporare la musica nella vostra strategia e ascoltare podcast sulla produttività e playlist potrebbero offrire ulteriori spunti per ottimizzare la vostra routine di lavoro. 🎼

Benefici delle playlist di produttività sul lavoro

Riuscite a credere che ascoltare Mozart possa rendervi più intelligenti? O che ascoltare i vostri brani preferiti possa aumentare la vostra produttività?

È vero! L'effetto Mozart è un'idea molto diffusa. Suggerisce che l'ascolto della musica classica di Mozart può migliorare le capacità cognitive, come la concentrazione e la memoria.

Questo concetto è emerso negli anni '90 sulla base di studi scientifici che hanno dimostrato un collegato tra la musica di Mozart e il ragionamento spazio-temporale.

Il ragionamento spazio-temporale è la capacità di visualizzare e manipolare immagini mentali nello spazio e nel tempo. È fondamentale per le attività che richiedono un piano, come giocare a scacchi o fare i conti. Secondo la ricerca, l'ascolto della musica di Mozart può migliorare questa abilità per circa 15 minuti.

Anche se i meccanismi esatti alla base di questo effetto non sono stati completamente compresi, l'ascolto della musica di Mozart prima di dedicarsi a un lavoro intellettuale è diventato una raccomandazione standard.

Quindi, anche se la musica di Mozart non rende più intelligenti in generale, può dare un vantaggio a breve termine in attività specifiche che coinvolgono il ragionamento spazio-temporale.

Ma la musica di Mozart non è l'unica che può aiutarvi a lavorare meglio. Molti tipi di playlist per la produttività possono far fluire la vostra creatività. Queste playlist possono influenzare il cervello e il corpo, influenzando l'umore, l'energia e la concentrazione.

Ecco alcuni benefici dei diversi tipi di musica per la concentrazione sul lavoro:

Spesso associata all'effetto Mozart, la musica classica è ancora apprezzata per migliorare la concentrazione e il ragionamento spazio-temporale. Le composizioni complesse agiscono come cibo per il cervello, rendendo queste playlist adatte ad attività che richiedono una profonda concentrazione e creatività

Playlist di suoni della natura: Portando i suoni della pioggia, dell'acqua che scorre e dell'ambiente della foresta sulla scrivania di lavoro, le playlist di suoni della natura possono aiutare a ridurre lo stress e ad aumentare la concentrazione. I suoni rilassanti e pacifici possono mascherare i rumori di sottofondo che distraggono, creando un ambiente calmante che promuove la concentrazione e il rilassamento

Portando i suoni della pioggia, dell'acqua che scorre e dell'ambiente della foresta sulla scrivania di lavoro, le playlist di suoni della natura possono aiutare a ridurre lo stress e ad aumentare la concentrazione. I suoni rilassanti e pacifici possono mascherare i rumori di sottofondo che distraggono, creando un ambiente calmante che promuove la concentrazione e il rilassamento Playlist hip hop Lo-Fi: Conosciuta per i ritmi rilassanti e le voci minimali, una playlist hip hop Lo-Fi è la playlist perfetta per migliorare la concentrazione in un'impostazione più informale o creativa. Il suono ripetitivo e a bassa fedeltà contribuisce a creare un'atmosfera rilassata che aiuta lo studio o il lavoro creativo

Conosciuta per i ritmi rilassanti e le voci minimali, una playlist hip hop Lo-Fi è la playlist perfetta per migliorare la concentrazione in un'impostazione più informale o creativa. Il suono ripetitivo e a bassa fedeltà contribuisce a creare un'atmosfera rilassata che aiuta lo studio o il lavoro creativo Colonne sonore di film: Le colonne sonore strumentali di un film possono evocare emozioni e pulsioni, rendendole eccellenti per l'ispirazione e la motivazione. Queste playlist spesso presentano composizioni dinamiche che possono far sembrare coinvolgenti attività banali, aumentando il morale e la produttività

Le colonne sonore strumentali di un film possono evocare emozioni e pulsioni, rendendole eccellenti per l'ispirazione e la motivazione. Queste playlist spesso presentano composizioni dinamiche che possono far sembrare coinvolgenti attività banali, aumentando il morale e la produttività **Questi brani sono caratterizzati da una strumentazione acustica, testi riflessivi e profondità emotiva, che creano uno sfondo confortante e stimolante per la produttività. Mescolando la narrazione folk con la sensibilità indie, offrono un'atmosfera rilassante ma stimolante per le attività che richiedono concentrazione e creatività

**Queste playlist mirano a ridurre al minimo le distrazioni e a migliorare la concentrazione, grazie alla funzionalità di brani strumentali con ritmi minimali, trame ambientali e un tempo costante. Ideale per attività che richiedono una concentrazione intensa, la musica accuratamente selezionata evita le interruzioni, creando una zona di concentrazione profonda per una maggiore produttività

Per rendere la musica parte integrante del vostro lavoro piano di produttività è necessario sperimentare e trovare ciò che meglio si adatta alle proprie preferenze e attività. La chiave è la selezione di playlist che migliorino l'ambiente senza causare distrazioni.

È possibile combinare queste strategie con strumenti di produttività quali app per la concentrazione e app per la lista di controllo giornaliera per ottimizzare l'efficienza e l'efficacia nel completare le attività.

Ora che abbiamo un'idea precisa di cosa fanno queste playlist, vediamo quali sono le dieci migliori playlist per migliorare la produttività !

10 playlist per la produttività che vi aiuteranno a concentrarvi nel 2024

Abbiamo curato dieci eccellenti playlist per migliorare la vostra concentrazione su diverse attività.

1. Playlist di musica classica

Le playlist di musica classica, in particolare quelle con tempi più lenti, melodie più semplici e testi minimi, possono aiutare a migliorare la concentrazione e l'attenzione. I modelli prevedibili e la mancanza di cambiamenti stridenti nella musica classica permettono al cervello di concentrarsi sulle attività senza distrazioni.

Lo studio sull'Effetto Mozart, ampiamente citato, condotto da Gordon Shaw, Frances Rauscher e Katherine Ky, suggerisce che l'ascolto di Mozart può migliorare il ragionamento astratto.

Nello studio, un gruppo ha ascoltato Mozart, un altro nastri di rilassamento e il terzo ha sopportato il silenzio. Il gruppo Mozart ha mostrato un aumento del QI nei test successivi.

Sebbene studi successivi non siano riusciti a replicare i drammatici effetti di aumento del QI, è dimostrato che la musica classica può fornire un miglioramento a breve termine nelle attività spazio-temporali.

Uno studio recente ha rilevato che gli studenti elementari che hanno seguito un corso di composizione musicale hanno superato un gruppo di controllo nella comprensione della lettura.

Siete curiosi? Esplorate le playlist di musica classica come Mozart per la produttività e Classici per la produttività per vedere con i propri occhi.

2. Playlist di musica d'ambiente

Le persone che hanno bisogno di concentrarsi scelgono spesso la musica d'ambiente strumentale per i suoi ritmi rilassanti e i suoi toni distensivi. Le playlist ambient offrono composizioni minimaliste e ricche di texture che aiutano a creare un ambiente di lavoro concentrato.

Ad esempio, in un ambiente di lavoro Sondaggio su Spotify su 4.000 adulti negli Stati Uniti e nel Regno Unito, il 69% ha scelto la musica d'ambiente come migliore per lo studio, evidenziando come ingrediente chiave i ritmi più lenti.

Se siete alla ricerca di musica d'ambiente per migliorare la vostra concentrazione, vi consigliamo di ascoltare I progetti ambient di Brian Eno o album come Musica per aeroporti . È inoltre possibile ascoltare playlist come Ambient Focus o Ambiente minimo per suoni rilassanti e non distraenti.

3. Suoni della natura e playlist di rumori bianchi

I suoni della natura e il rumore bianco sono scelte popolari per rilassarsi e migliorare la concentrazione, soprattutto nella drammatica frenesia della nostra vita lavorativa.

I suoni dell'acqua che scorre, del cinguettio degli uccelli o del fruscio delle foglie creano un'atmosfera rilassante, riducendo lo stress e promuovendo un senso di tranquillità.

Il rumore bianco, un suono coerente su tutte le frequenze udibili, aiuta a mascherare i rumori di distrazione, creando un ambiente più tranquillo per la concentrazione.

Che si tratti dei suoni delicati di una foresta o del ronzio costante del rumore bianco, questi elementi uditivi possono migliorare il benessere e supportare un ambiente tranquillo in varie impostazioni. È possibile ascoltare playlist come Concentrarsi con i suoni della natura o Rumore bianco per lo studio .

4. Colonne sonore dei video

Sorpresi di trovare la musica dei videogiochi in questo elenco? Si è scoperto che molti appassionati di produttività amano ascoltare musica ad alto ritmo come le colonne sonore dei videogiochi per migliorare la concentrazione. Le composizioni accuratamente realizzate, progettate per accompagnare il gioco, spesso presentano melodie ripetitive e coinvolgenti.

Questa natura ripetitiva, unita alla connessione emotiva con il gioco, può creare un ambiente concentrato e coinvolgente per l'ascoltatore.

L'assenza di testi riduce il carico cognitivo, evitando le distrazioni, mentre la natura dinamica della musica si integra con il ritmo mutevole del gioco.

Su Spotify, è possibile ascoltare playlist con funzionalità/funzioni di giochi come La leggenda di Zelda , Fantasia finale e Skyrim .

5. Playlist indie folk

L'indie folk ha come funzionalità/funzione strumenti acustici come chitarra, pianoforte, violino e banjo. Questo può renderlo più calmo rispetto alla musica con batteria ed elettronica. Le playlist che propongono musica indie folk melodica e strumentale favoriscono la concentrazione e creano un ambiente di lavoro sereno.

Artisti indie folk popolari come Sufjan Stevens , Gli aquiloni di carta e José González può offrire uno sfondo delicato ma edificante per le attività che richiedono creatività e concentrazione.

Molte raccolte di canzoni indie folk propongono brani che bilanciano stati d'animo sereni e riflessivi, rendendoli compagni ideali per attività che richiedono un mix di concentrazione e ispirazione.

6. Playlist per la concentrazione profonda

Questa playlist è pensata per ridurre al minimo le distrazioni, con brani strumentali e canzoni prive di testo che favoriscono la concentrazione profonda.

La musica scelta con cura aiuta a creare un ambiente concentrato, particolarmente utile per attività complesse o impegnative che richiedono la massima attenzione.

Le playlist presentano una varietà di generi, dalla classica all'elettronica, che condividono un tema comune di minimalismo e chiarezza. Questa playlist vi permette di escludere il rumore e di sintonizzarvi sul vostro lavoro.

Alcune playlist che si possono ascoltare sono Focus profondo e La migliore musica per la concentrazione profonda - Migliorare la concentrazione con i suoni armonici del posto di lavoro .

7. Playlist hip hop Lo-Fi

La natura rilassante e ripetitiva dei ritmi lo-fi, combinata con voci o testi minimi, crea un'atmosfera ambientale e rilassante che favorisce alti livelli di produttività.

Questo tipo di musica presenta spesso elementi jazz e strumentali hip-hop, che contribuiscono a creare un ritmo lento e costante che può aiutare a mantenere la concentrazione durante le varie attività.

Gli elenchi di musica hip-hop Lo-Fi su cui fare affidamento per superare una dura giornata di lavoro sono i seguenti Battiti di studio Lofi rilassanti e Battiti Lofi , che in genere presentano funzionalità/funzioni di artisti come J Dilla, Nujabes e vari produttori emergenti del genere lo-fi hip-hop.

8. Playlist di jazz

Le playlist jazz offrono una miscela di brani jazz lisci, strumentali e classici che stimolano la creatività e migliorano l'umore. Le playlist jazz possono aumentare significativamente la concentrazione grazie alla natura dinamica e intricata del genere.

Gli elementi di improvvisazione, le melodie rilassanti e i modelli ritmici del jazz possono coinvolgere la mente e mantenerla attivamente concentrata sull'attività da svolgere, senza distrarla eccessivamente.

È possibile ascoltare playlist di jazz come Classici del jazz , Tabella Jazz e Jazz a tarda notte . Queste playlist presentano in genere un mix di brani di leggende del jazz come Miles Davis e John Coltrane, insieme a quelli di artisti jazz contemporanei.

9. Playlist per non soffrire di stress

Lo stress non deve per forza far parte della vita lavorativa. Le piccole strategie sono importanti quando si vuole mantenere la calma.

Come la Totalmente libero dallo stress l'ascolto di musica allegra può aiutarvi a mantenere la calma quando l'elenco delle cose da fare sembra infinito.

Poiché la maggior parte delle canzoni contiene un testo, questa playlist potrebbe non essere abbastanza concentrata per alcuni. È possibile utilizzarla per i primi venti minuti della sessione di lavoro, per poi passare a una playlist più orientata all'attenzione per una concentrazione più profonda.

Altri esempi di playlist di questo tipo sono Musica per sentirsi bene , Classica senza stress e Collezione musicale Antistress .

10. Playlist di battiti binaurali

Prima di tutto, cosa sono i battiti binaurali?

Le playlist di battiti binaurali utilizzano toni di frequenze leggermente diverse per creare la percezione di un unico tono di nuova frequenza. Questo può accelerare le onde cerebrali per concentrarsi o rallentarle per rilassarsi.

Alcuni studi suggeriscono che riducono l'ansia e migliorano la qualità della vita, ma c'è scetticismo.

Esplorate una playlist di musica per la produttività, come ad esempio Battiti binaurali per la concentrazione e Sinfonia delle onde cerebrali e decidere se i battiti binaurali fanno al caso vostro.

Con così tanti generi e artisti, non sarete più alla ricerca della musica giusta per le vostre sessioni di lavoro o di studio. (Non c'è di che!)

La scienza dietro l'ascolto della musica e la produttività

La relazione tra l'ascolto della musica e la produttività è un'area di ricerca affascinante, che attira l'attenzione di psicologi e neuroscienziati.

Se vi state chiedendo: "Le playlist per la produttività funzionano davvero?", non siete i soli. Diversi studi scientifici hanno esplorato la questione e hanno fornito indicazioni preziose per migliorare l'efficienza sul posto di lavoro e la produttività personale.

Per esempio, uno studio pubblicato sulla rivista Journal of Music Therapy ha rilevato che la musica di sottofondo a volume moderato può migliorare le prestazioni nelle attività cognitive migliorando l'umore.

D'altra parte, una ricerca del Istituti Nazionali di Sanità indica che la musica senza testi favorisce maggiormente la concentrazione e la produttività, poiché i testi possono competere con le risorse cognitive necessarie per le attività di lettura o scrittura.

Questa scoperta è cruciale per la cura delle playlist per la produttività, in quanto enfatizza la musica strumentale o le canzoni con un contenuto lirico minimo come scelta migliore per il lavoro.

Anche la natura dell'attività gioca un ruolo fondamentale nel modo in cui la musica influisce sulla produttività. Le attività più banali e ripetitive sembrano trarre maggiore beneficio dalla musica d'ambiente, in quanto fornisce un sottofondo piacevole e stimolante che può rendere il compito meno noioso.

Al contrario, il silenzio o una musica dolce, non invadente e rilassante potrebbero essere più utili per attività complesse che richiedono una profonda concentrazione.

La scienza alla base dell'ascolto della musica e della produttività rivela una relazione sfumata influenzata da vari fattori, tra cui il tipo di musica, la natura dell'attività e le preferenze individuali.

Se le playlist per la produttività possono migliorare le prestazioni per attività e individui specifici, la chiave è la comprensione del contesto e della risposta personale alla musica.

Adattare la selezione musicale all'attività specifica e alle preferenze personali sembra essere la strategia più efficace per utilizzare la musica per aumentare la produttività.

Amplificare la concentrazione con le migliori funzionalità/funzione per la produttività di ClickUp

La musica può aumentare la produttività, a patto che sia usata in modo ponderato e strategico.

Per integrare i benefici delle playlist per la produttività, vi consigliamo di usare software per la postazione di lavoro digitale come ClickUp.

ClickUp offre una serie di funzionalità/funzione che consentono a voi e al vostro team di organizzare il lavoro in modo più efficace, di assegnare priorità alle attività in base all'urgenza e all'importanza, e di adottare modelli di produttività che meglio si adattano al vostro stile di lavoro e ai vostri specifici oggetti.

1. Mantenete il controllo delle scadenze urgenti con le attività di ClickUp a Priorità

Con le Priorità delle attività di ClickUp, gli elementi ad alta priorità vengono spostati nella barra di accesso rapido per una migliore visibilità Le attività di ClickUp con priorità sono utili per gestire il carico di lavoro e ridurre il rischio di burnout, separando visivamente le attività più urgenti dall'elenco dei progetti.

Assegnando livelli di priorità alle attività, potete concentrarvi su ciò che necessita di attenzione immediata, assicurando il rispetto delle scadenze critiche e un lavoro in corso (WIP) senza intoppi.

2. Da fare di più con le attività di ClickUp

Pianificate, organizzate e collaborate a qualsiasi progetto con le attività di ClickUp Tasks

Desiderate avere un'agenda di elenco personale di attività che potrebbe anche monitorare le attività del team e fornire a tutti una panoramica dello stato di avanzamento. È necessario Attività di ClickUp !

Semplificate la gestione delle attività, compresa l'impostazione delle scadenze, l'assegnazione dei compiti ai membri del team e il monitoraggio dello stato utilizzando la flessibilità e la personalizzazione offerte da ClickUp Tasks.

Suddividete le attività più importanti in sotto-attività più piccole, commentate le attività per collaborare con il vostro team e condividere gli aggiornamenti in tempo reale, e assegnate commenti come elementi di azione per accelerare il lavoro di squadra.

È inoltre possibile creare flussi di lavoro su misura utilizzando funzionalità come stati personalizzati, campi personalizzati e dipendenze all'interno di ClickUp. Questo livello di organizzazione è fondamentale per mantenere una panoramica chiara dei progetti e delle responsabilità in corso e facilita la produttività e la concentrazione.

3. Garantite uno stato visibile con il modello di produttività personale di ClickUp

Modello per la produttività personale di ClickUp è lo strumento ideale per organizzare e dare priorità alle singole attività. Questo modello è stato progettato per snellire il processo di pianificazione e garantire una rapida implementazione di strategie di lavoro efficaci senza dover partire da zero.

Visualizzate le vostre attività come preferite grazie a viste personalizzate come Elenco e Bacheca. Utilizzate gli stati personalizzati e i campi personalizzati per personalizzare il modello e monitorare facilmente lo stato delle attività.

Il modello offre anche funzionalità/funzione di project management, come notifiche in tempo reale, copia delle attività, duplicazione delle cartelle e pianificazione delle attività, tutte finalizzate a migliorare la qualità del lavoro il monitoraggio della produttività personale .

Aumentare la produttività con gli strumenti e le playlist giuste

La produttività non è una scienza missilistica. Tutto ciò di cui avete bisogno per lavorare al meglio è uno spazio con distrazioni minime, musica che aiuti a concentrarsi e uno strumento da fare.

La comprovata capacità della musica di energizzare o calmare, combinata con la perfetta organizzazione delle attività di ClickUp, può aiutarvi a lavorare in modo più intelligente e a sentirvi meglio.

Utilizzando le proprietà della musica che migliorano l'umore e inducono la concentrazione e le funzionalità intelligenti e collaborative di ClickUp, è possibile creare un ambiente di lavoro che aumenta la produttività e contribuisce a un equilibrio più soddisfacente tra lavoro e vita privata.

ClickUp si può provare gratis, quindi perché aspettare?

/Riferimenti/ https://clickup.com/

/%href/

È il momento di creare il vostro ambiente di lavoro ideale. Iscriviti a ClickUp e iniziate a ottenere di più divertendovi!

FAQ comuni

1. Qual è la musica migliore per aumentare la produttività?

La musica migliore per la produttività varia da persona a persona. Tuttavia, generi strumentali come la musica classica, lo-fi o d'ambiente senza testi che distraggono sono spesso consigliati per la loro capacità di migliorare la concentrazione.

2. Da fare per creare una playlist per la produttività?

Creare una playlist per la produttività è facile. Scegliete canzoni strumentali con testi minimi. Piattaforme come Spotify permettono di curare la playlist aggiungendo ai preferiti i brani che servono a mantenere la concentrazione.

3. Quale genere musicale vi rende più produttivi?

Il genere che rende più produttivi dipende dalle preferenze personali. Alcuni trovano avvincente la musica classica o i generi strumentali come la musica elettronica o d'ambiente, mentre altri preferiscono la semplicità dei ritmi lo-fi. Sperimentate diversi generi per scoprire quello che funziona meglio per voi.