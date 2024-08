PRINCE2 vs. PMP: qual è il migliore per i project manager?

Con le numerose certificazioni di project management disponibili, scegliere quella giusta può sembrare un tiro di dadi. Se ottenete il numero giusto, le vostre prospettive di carriera saliranno alle stelle. Tutto il resto, con ogni probabilità, vi costringerà a riprovarci.

Tra le tante opzioni disponibili, il PRojects IN Controlled Environments (PRINCE2) e il Project Management Professional (PMP) sono due certificazioni ben note. Da fare, però, per decidere se è meglio PMP o PRINCE2 per le vostre prospettive di carriera nel project management?

In questo confronto PRINCE2 vs. PMP, esploriamo le sfumature delle certificazioni PMP e PRINCE2 che le differenziano. Alla fine di questo blog post, sarete in una posizione migliore per prendere una decisione informata.

Benefici generali delle certificazioni di project management

Parleremo in seguito dei vantaggi distinti delle certificazioni PRINCE2 e PMP. Per prima cosa, facciamo una panoramica generale dei vantaggi delle certificazioni PRINCE2 e PMP delle certificazioni di project management . Queste includono:

Credibilità professionale : Una certificazione di project management legittima e riconosce formalmente le vostre conoscenze, abilità e competenze nel campo del project management. Potete anche acquisire certificazioni riconosciute dal settore per dimostrare la vostra comprensione e competenza in un settore specifico

: Una certificazione di project management legittima e riconosce formalmente le vostre conoscenze, abilità e competenze nel campo del project management. Potete anche acquisire certificazioni riconosciute dal settore per dimostrare la vostra comprensione e competenza in un settore specifico Miglioramento delle competenze : I project manager certificati dispongono di strumenti, tecniche e metodologie avanzate per gestire efficacemente i progetti. Il miglioramento delle competenze migliora i risultati dei progetti e la soddisfazione dei client, rendendo la situazione vantaggiosa per tutti

: I project manager certificati dispongono di strumenti, tecniche e metodologie avanzate per gestire efficacemente i progetti. Il miglioramento delle competenze migliora i risultati dei progetti e la soddisfazione dei client, rendendo la situazione vantaggiosa per tutti Prospettive salariali migliori : Guadagnare uncertificazione di project management può usufruire di opportunità di carriera o catalizzare avanzamenti di carriera all'interno dell'organizzazione esistente. Tale crescita corrisponde a migliori prospettive salariali

: Guadagnare uncertificazione di project management può usufruire di opportunità di carriera o catalizzare avanzamenti di carriera all'interno dell'organizzazione esistente. Tale crescita corrisponde a migliori prospettive salariali Riconoscimento universale : La maggior parte delle certificazioni di project management sono accettate in tutto il mondo. La certificazione riconosciuta a livello globale consente ai professionisti del project management di lavorare in diversi Paesi o aree geografiche

: La maggior parte delle certificazioni di project management sono accettate in tutto il mondo. La certificazione riconosciuta a livello globale consente ai professionisti del project management di lavorare in diversi Paesi o aree geografiche Conoscenza standardizzata : Dal momento che il progettoprincipi di gestione variano, le certificazioni conferiscono coerenza attraverso quadri di riferimento e best practice consolidate. Questa standardizzazione delle conoscenze e delle competenze facilita il lavoro dei project manager certificati ovunque

: Dal momento che il progettoprincipi di gestione variano, le certificazioni conferiscono coerenza attraverso quadri di riferimento e best practice consolidate. Questa standardizzazione delle conoscenze e delle competenze facilita il lavoro dei project manager certificati ovunque Bordo competitivo : Poiché il project management sta diventando un campo altamente competitivo, la certificazione può garantire ai professionisti un vantaggio competitivo di cui hanno bisogno. I datori di lavoro preferiscono assumere un project manager certificato rispetto a una controparte non certificata

: Poiché il project management sta diventando un campo altamente competitivo, la certificazione può garantire ai professionisti un vantaggio competitivo di cui hanno bisogno. I datori di lavoro preferiscono assumere un project manager certificato rispetto a una controparte non certificata Opportunità di networking : L'iscrizione a una certificazione di project management comporta l'adesione alle organizzazioni professionali che offrono tali programmi. Offre ai project manager l'opportunità di fare rete con altri professionisti certificati ed esperti di project management e di tenersi al passo con le tendenze del settore

: L'iscrizione a una certificazione di project management comporta l'adesione alle organizzazioni professionali che offrono tali programmi. Offre ai project manager l'opportunità di fare rete con altri professionisti certificati ed esperti di project management e di tenersi al passo con le tendenze del settore Apprendimento continuo: Le certificazioni professionali spesso richiedono un mantenimento. Questa necessità di sviluppo professionale e di apprendimento continuo incoraggia i project manager a rimanere aggiornati sulle ultime pratiche di project management

**Che cos'è la certificazione PRINCE2?

come si presenta il certificato PRINCE2_ via Novelvista PRINCE2 è l'acronimo di PRojects IN Controlled Environments.

È una metodologia di project management ampiamente riconosciuta che conferisce struttura e scalabilità al project management. Il suo approccio basato sui processi prevede la suddivisione dei progetti in fasi più piccole e gestibili, con processi, temi e principi definiti.

Le modifiche che possono essere giustificate o che offrono un valore significativo al progetto vengono incorporate, rendendo la tecnica altamente flessibile e adattabile. Inoltre, infonde un forte senso di account e titolarità che getta le basi per un esito positivo del progetto.

Sviluppato da AXELOS, una joint venture tra il governo britannico e Capita, PRINCE2 ha trovato un uso immenso nei progetti del governo e del settore pubblico. Tuttavia, la sua portata si è ampliata e gode di una discreta popolarità in Europa.

Vantaggi della certificazione PRINCE2

Tra i principali vantaggi della certificazione PRINCE2 vi sono:

Fornisce un approccio metodico e strutturato al project management, che migliora le possibilità di esito positivo

Si adatta a progetti di diverso tipo, dimensione e con diversi requisiti, rendendolo adatto alla gestione di progetti provenienti da diversi settori e aziende

Si concentra suobiettivi del progetto e l'allineamento degli oggetti aziendali per aggiungere valore all'organizzazione

Definisce chiaramente i ruoli e le responsabilità del team di progetto, dei gestori del progetto e degli altri stakeholder per rafforzare la responsabilità e ridurre l'ambiguità

Enfatizza la gestione del rischio e consente alle organizzazioni di identificare, valutare e gestire i rischi in modo efficace

È una certificazione molto apprezzata, soprattutto nel Regno Unito, in Europa, in Asia e in Australia, e può migliorare le prospettive di retribuzione

**Che cos'è la certificazione PMP?

come si presenta il certificato PMP_ via Sprintzeal La certificazione Project Management Professional (PMP) è una certificazione globale, riconosciuta dal settore e gestita dal Project Management Institute (PMI).

La certificazione PMP indica un alto livello di competenza nelle metodologie e nelle pratiche di project management. Il corso PMP si concentra su dieci aree di conoscenza prescritte dal Project Management Body of Knowledge (PMBOK®).

Queste aree forniscono una visione completa del project management e ruotano intorno a integrazione, scopo, programma, costo, qualità, risorse, comunicazione, rischio, approvvigionamento e stakeholder.

La certificazione PMP non è collegata ad alcuna metodologia formale di project management. Questo stato di disaccoppiamento conferisce agilità. I professionisti del project management PMP si affidano alle loro conoscenze e competenze per gestire i progetti ciclo di vita del project management da un capo all'altro, dal piano del progetto al change management, al esecuzione del progetto e completamento, e modificarlo per soddisfare i requisiti del progetto, dell'organizzazione o del settore.

Vantaggi dell'ottenimento della certificazione PMP

Tra i principali vantaggi della certificazione PMP vi sono:

Non è legato ad alcuna metodologia specifica di project management, il che lo rende altamente versatile da applicare in diversi settori e ambienti di progetto

Copre dieci aree di conoscenza, come l'ambito, i costi, il tempo, la qualità, il rischio, la comunicazione e così via, per affinare le tecniche di project management

La certificazione PMP è spesso un requisito primario per le posizioni di project management in paesi come gli Stati Uniti. Inoltre, gode di un ampio riconoscimento a livello mondiale

La certificazione si concentra sull'affinamento di competenze come la leadership, la comunicazione, la gestione degli stakeholder e così via, che non possono mancare nel portfolio di un project manager

Richiede ai professionisti del project management di guadagnare unità di sviluppo professionale (PDU). Questo requisito apre la strada a un apprendimento e a un miglioramento continui durante lo sviluppo delle competenze di project management

**PRINCE2 vs PMP: quali sono le differenze chiave?

Ora che avete un'idea di base delle certificazioni PMP e PRINCE2, diamo un'occhiata alle differenze tra le due. Ecco un confronto testa a testa tra PMP e PRINCE2 su vari parametri:

Certificazione provider

AXELOS, una joint venture tra il Cabinet Office del governo britannico e Capita plc, un outsourcer aziendale del settore privato, amministra PRINCE2.

Le certificazioni PMP sono fornite dal Project Management Institute (PMI), un'organizzazione no-profit riconosciuta a livello mondiale con sede negli Stati Uniti.

Entrambe le organizzazioni lavorano per la gestione e l'impostazione di standard industriali e best practice nel project management. Tuttavia, il PMI ha una sfera d'influenza più ampia, che è attribuibile all'appeal globale della certificazione PMP.

Vantaggio: PMP grazie alla maggiore popolarità del PMI.

Tipi di certificazione

La certificazione PRINCE2 è disponibile in due livelli di qualificazione: Foundation e Practitioner. La certificazione Foundation espone alla metodologia, ai principi e alle terminologie di PRINCE2. La certificazione Practitioner prevede l'applicazione degli apprendimenti del corso Foundation alla vita pratica e a progetti reali nell'ambiente PRINCE2.

Il PMP è una certificazione singola, indipendente, disponibile per coloro che hanno un certo grado di esperienza nel project management. Copre ampie aree di conoscenza del project management PMP ed è considerata una credenziale avanzata.

Vantaggi: PRINCE2 per la sua struttura di certificazione flessibile a due livelli.

Prequisiti della certificazione

È qui che le differenze tra le certificazioni PMP e PRINCE2 appaiono più marcate.

Il corso PRINCE2 Foundation è aperto a tutti, indipendentemente dalla loro esperienza nel project management. Una volta ottenuta la certificazione Foundation, gli aspiranti project manager possono accedere alla certificazione PRINCE2 Practitioner.

D'altra parte, i prerequisiti per la certificazione PMP sono piuttosto elaborati. Innanzitutto, è necessario un diploma di laurea quadriennale conseguito presso un college o un'università riconosciuti o un titolo equivalente a livello mondiale.

Sono inoltre necessari 36 mesi di esperienza nel project management negli ultimi otto anni. Questo requisito sale a 60 mesi per i project manager in possesso di un diploma di scuola media inferiore o superiore. Infine, è necessario avere 35 ore di formazione formale in project management o la certificazione CAPM.

Vantaggi: PRINCE2 è più accessibile a persone di qualsiasi livello di esperienza.

Costo dell'esame

Il costo dell'esame per la certificazione PMP e PRINCE2 è dettagliato di seguito:

La tassa d'esame per il PMP è di 405 dollari per i membri del PMI e di 555 dollari per i non membri del PMI. Si noti che l'iscrizione al PMI costa 129 dollari all'anno, con un supplemento di 10 dollari come tassa di iscrizione una tantum.

La tassa d'esame per PRINCE2 (7a edizione) è di 380 sterline per il corso Foundation e di 410 sterline per la certificazione Practitioner.

Oltre al costo dell'esame, entrambe le certificazioni possono comportare costi aggiuntivi per materiale di studio, corsi di preparazione ed esami pratici.

Vantaggio: Legame. A seconda delle competenze, PRINCE2 permette di scegliere tra i livelli Foundation e Practitioner. Inoltre, il prezzo è leggermente inferiore a quello della certificazione PMP. Tuttavia, se siete alla ricerca di una certificazione di project management più completa e avanzata, il PMP risulta più conveniente, indipendentemente dall'adesione al PMI.

Quadro di project management

Il confronto tra PMP e PRINCE2 diventa più netto quando si visualizza il quadro generale del project management.

Con PRINCE2, il quadro del project management è più ampio:

Strutturato, che richiede un quadro chiaro e organizzato per la gestione dei progetti

Prescrittivo, in cui viene seguita una metodologia di passaggio in ambienti controllati

Orientato al processo, che si concentra sulla suddivisione dei progetti in unità ben definite e di dimensioni ridotte

Flessibile e adattabile, in base all'argomento e alla proposta di valore del cambiamento

Basato su ruoli e responsabilità chiari per tutti gli attori coinvolti

Il framework di project management PMP è invece:

Versatile, in quanto non si conforma a una metodologia fissa o specificata

Descrittivo, con un focus su dieci aree di conoscenza per un project management efficace

Standardizzato per le conoscenze, le competenze e le tecniche utilizzando la Guida PMBOK®

Adattabile a requisiti specifici del settore o dell'azienda

Incentrato sul fatto che il project manager è l'eroe del progetto

Vantaggio: Legame. La scelta ideale di un framework di project management varia da caso a caso. Per istanza, progetti guidati da processi o altamente strutturati possono richiedere un framework PRINCE2 project management roadmap . D'altro canto, i progetti altamente versatili che richiedono una forte leadership da parte dei project manager possono beneficiare del PMP.

Formato dell'esame di certificazione

Gli esami PRINCE2 Foundation e Practioner prevedono entrambi domande a scelta multipla. Il primo prevede circa 60 domande, mentre il secondo ne prevede 68 e include alcune domande basate su scenari.

I candidati hanno a disposizione un'ora (Foundation) o 2,5 ore (Practitioner) per completare l'esame e devono ottenere un punteggio pari o superiore al 55% per superarlo. Mentre la certificazione Foundation prevede un esame a libro chiuso, l'esame Practitioner è un esame a libro aperto in cui i candidati possono fare riferimento al manuale ufficiale PRINCE2.

L'esame PMP è molto più completo, con alcune domande situazionali e altre a risposta multipla. Il formato dell'esame prevede 180 domande con un limite di tempo di 3 ore e 50 minuti (230 minuti). Il punteggio di passaggio non viene reso noto, ma viene determinato attraverso un'analisi psicometrica.

Vantaggi: PRINCE2, semplicemente perché l'esame contiene meno domande e ha una durata inferiore. Inoltre, il più difficile dei due è un test a libro aperto, il che fa pendere la bilancia a suo favore.

Validità della certificazione e rinnovo

Le certificazioni PRINCE2, sia Foundation che Practitioner, hanno validità a vita senza obbligo di rinnovo.

La certificazione PMP è valida per tre anni dalla data del problema. Inoltre, per rinnovare il certificato, il project manager deve conseguire 60 PDU entro tre anni.

Vantaggi: PRINCE2, con la sua validità a vita e la mancanza di requisiti di rinnovo, è una scelta eccellente per i professionisti del project management che desiderano investire una sola volta tempo, denaro e lavoro richiesto. Tuttavia, se si lavora in un settore dinamico, l'aspetto di apprendimento continuo e di continuità della certificazione PMP può essere più appropriato.

Richiesta geografica

La domanda geografica delle certificazioni PMP e PRINCE2 dipende dalla loro origine.

Poiché PRINCE2 ha radici nel Regno Unito, è molto più popolare in questo Paese e nelle regioni europee circostanti. È popolare anche in Australia.

Poiché il PMI ha sede negli Stati Uniti, il PMP è diffuso in Nord America, Asia e Medio Oriente.

Vantaggi: La certificazione PMP ha una portata più ampia e valutazioni più elevate a livello globale.

Applicazione

L'ultimo confronto tra PMP e PRINCE2 si riduce alla sua applicabilità.

PRINCE2 è spesso utilizzato da enti governativi e industrie che seguono gli standard europei di project management. Di conseguenza, il suo campo di applicazione è limitato ai progetti del settore pubblico.

D'altra parte, il PMP è ampiamente accettato dalle aziende multinazionali grazie al suo allineamento con gli standard internazionali di project management. Un professionista del project management certificato PMP può inserirsi in diversi settori verticali, dall'IT alla produzione, dalla sanità alla finanza!

Vantaggi: PMP per la sua maggiore versatilità e applicabilità in vari settori e ambienti di project management.

**PRINCE2 vs PMP: cosa è più difficile?

Un confronto tra PMP e PRINCE2 in termini di difficoltà è altamente soggettivo, in quanto la difficoltà percepita può variare da persona a persona in dipendenza del proprio background, della propria esperienza e della propria capacità di comprensione.

Detto questo, entrambi gli esami comportano una propria serie di sfide.

Ad esempio, gli esami PRINCE2 sono più radicati in scenari reali in cui si devono applicare i principi del project management alla vita pratica. Anche se si dispone del manuale, l'esito positivo dipende dalla capacità di risolvere i problemi e di pensare in modo critico per comprendere il quadro PRINCE2 in dettaglio e utilizzare i suoi concetti per eseguire i progetti.

Allo stesso modo, l'esame di certificazione PMP è vasto e copre diverse aree di conoscenza del project management e i processi coperti dalla Guida PMBOK®. Rispondere alle domande a scelta multipla, soprattutto a quelle con risposte multiple, richiede una comprensione approfondita dei concetti, delle formule e dei processi del project management. Per complicare ulteriormente le cose, si tratta di un esame a libro chiuso, per cui è necessario memorizzare tutto.

Sulla base di questa comprensione di alto livello dell'esame, delle aspirazioni di carriera e della valutazione personale, si può decidere cosa sarebbe più difficile.

PRINCE2 vs PMP: stipendio e prospettive di lavoro

Ora arriva la parte più succosa del confronto tra PMP e PRINCE2: cosa viene pagato meglio? O perlomeno, cosa permette di usufruire di prospettive di carriera nel project management con una retribuzione migliore?

Secondo il Project Management Salary Survey (13a edizione) i professionisti del project management certificati PMP negli Stati Uniti guadagnano da 130.000 a 150.000 dollari all'anno. Si tratta di un aumento del 44% rispetto alle loro controparti non certificate. Questo aumento del salario medio può arrivare fino al 67%, come avviene in Sudafrica!

Ma come si comporta rispetto a PRINCE2?

Per compensare l'influenza e la disparità regionale, confronteremo lo stipendio di cui sopra con quanto guadagna un project manager certificato PRINCE2 nel Regno Unito.

Secondo Scala retributiva i project management con certificazione PRINCE2 hanno uno stipendio medio di 44.322 sterline all'anno. La valutazione del giorno in cui questo articolo è stato scritto equivale a 56.329 dollari all'anno.

Per una maggiore coerenza, abbiamo controllato la retribuzione dei project manager con certificazione PMP su PayScale e ha scoperto che la media è di 92.690 dollari all'anno.

Quindi, da qualsiasi punto di vista lo si veda, il PMP aiuta a guadagnare 2-3 volte di più rispetto a PRINCE2. Naturalmente, questi sono numeri indicativi e potreste guadagnare di più (o di meno) a seconda della vostra esperienza nel project management, del settore e di altre variabili.

Per quanto riguarda le prospettive di carriera, abbiamo già visto che il PMP gode di un ampio riconoscimento globale ed è applicabile in una miriade di settori. Queste qualità lo rendono generalmente più promettente nell'offrire prospettive di lavoro più ampie.

PRINCE2 vs PMP: quale scegliere?

Infine, esaminiamo la questione più scottante: PMP o PRINCE2; quale delle due certificazioni scegliere?

Purtroppo, non esiste una risposta diretta a questa domanda. La scelta tra la certificazione PMP e PRINCE2 dipende dagli obiettivi di carriera, dalle preferenze del settore, dalla posizione geografica, ecc.

Potete scegliere PMP se:

Avete in programma di lavorare a livello internazionale, principalmente in America e in alcune parti dell'Asia e dell'Africa

Volete una certificazione versatile, applicabile a diversi tipi di progetti e settori industriali

Desiderate acquisire la padronanza delle dieci aree di conoscenza chiave del project management per un progetto di esito positivo

Siete disposti ad apprendere continuamente e ad aggiornarvi ogni tre anni

D'altra parte, potete scegliere PRINCE2 se:

State puntando a un lavoro nel Regno Unito o in Europa

Volete fare carriera nel governo o nel settore pubblico

Preferite un approccio strutturato e orientato ai processi di project management

Desiderate fare un investimento una tantum nel vostro lavoro richiesto per la certificazione

Considerate le informazioni di cui sopra come una regola empirica e utilizzatele in modo puramente indicativo. Idealmente, dovreste fare una ricerca sul mercato del lavoro, considerare i vostri interessi e le vostre competenze e tenere conto delle vostre capacità per i rispettivi esami per prendere una decisione più personalizzata e completa tra PMP e PRINCE2.

ClickUp: Una marcia in più per la preparazione alla certificazione di project management Il software ClickUp per il Project Management è senza dubbio il migliore amico di ogni project manager. ClickUp rende agile il project management, indipendentemente dalla metodologia utilizzata. Ma sapevate anche che può potenziare la vostra preparazione alla certificazione di project management?

Ecco come:

Gestione delle attività

creare attività, definire relazioni e impostare attività cardine in ClickUp

La preparazione agli esami PMP e PRINCE2 richiede un apprendimento organizzato. Le priorità delle attività di ClickUp aiuta a dividere il programma in attività più piccole e ad assegnarle.

Allegate il materiale di studio e le note a ogni attività per poterla consultare e assegnate le date di scadenza. Strumenti come elenchi di attività, elenchi da fare e Bacheca Kanban rappresenterà visivamente il vostro piano di studio, in modo che possiate visualizzare una vista dettagliata e rimanere organizzati durante lo studio!

Monitoraggio del tempo

visualizzate il tempo trascorso su ogni attività con ClickUp_

Lo strumento di monitoraggio del tempo di ClickUp è una risorsa preziosa per gestire il vostro tempo durante lo studio. Utilizzatelo per assegnare durate specifiche a ogni attività di studio e per monitorare in tempo reale il tempo trascorso a studiare.

Questa strategia di blocco del tempo conferisce struttura e coerenza alla vostra routine di studio. Analizzando i vostri schemi temporali, potete anche identificare le ore di massima produttività. Utilizzare modelli di studio a tempo se non si vuole partire da zero.

Gestione dei documenti

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/Release-2.176\_Whiteboard-Doc-Edit_V1.gif Incorporazione di schede documento nelle lavagne online ClickUp /$$$img/

incorporare documenti nel piano di studio con ClickUp

Avrete bisogno di uno strumento di gestione dei documenti efficiente per tutto il materiale di studio che tratterete. Per fortuna, ClickUp vi copre. Con ClickUp è possibile creare un unico repository di tutto il materiale di studio, le note, i documenti di riferimento e tutte le altre risorse. La struttura a cartelle e la funzionalità di tag/funzione di etichettatura mantengono questi documenti organizzati e accessibili.

Monitoraggio degli stati di avanzamento

cercare, impostare o ordinare gli stati delle attività nella vista Elenco di ClickUp per visualizzare lo stato di avanzamento di tutti i lavori_ Monitoraggio degli obiettivi su ClickUp aiuta gli studenti a visualizzare il loro stato e le attività cardine che hanno raggiunto. Può anche aiutare a confrontare i progressi effettivi rispetto a quelli pianificati, in modo da poter modificare di conseguenza la strategia di apprendimento. Festeggiate i micro-risultati, identificate i colli di bottiglia e ottenete un feedback sul vostro stato con lo strumento di monitoraggio dei progressi.

Quindi andate avanti e controllate ClickUp e tutto ciò che ha da offrire.

FAQs

**1. Le certificazioni PMP e PRINCE2 sono equivalenti?

No, PMP (Project Management Professional) e PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) sono due certificazioni distinte e non equivalenti.

2. Da dove parte il corso di formazione per la certificazione PRINCE2?

L'esame di certificazione PRINCE2 prevede due livelli: PRINCE2 Foundation, che offre un'introduzione di base a PRINCE2, e PRINCE2 Practitioner, che si concentra sull'applicazione pratica delle metodologie PRINCE2 nel mondo reale.

La formazione per la certificazione PRINCE2 prevede in genere la partecipazione a corsi accreditati da un'organizzazione di formazione. Questi corsi coprono i principi, le terminologie, i temi e i processi di PRINCE2. Oltre all'aspetto teorico, la formazione per la certificazione comprende esercizi pratici in cui gli studenti applicano i principi di PRINCE2 a progetti e problemi del mondo reale.

**3. Qual è la scala retributiva dei professionisti PRINCE2 e PMP in tutto il mondo?

La scala retributiva annua dei professionisti certificati PRINCE in diverse aree geografiche è la seguente:

Stati Uniti d'America: 98.422 USD

Canada: CAD 89.009

India: INR 22.00.000

Regno Unito: GBP 54.634

Australia: AUD 163.042

La scala retributiva dei professionisti certificati PMP in tutto il mondo è:

Stati Uniti d'America: 1.30.000 USD

Canada: CAD 81.503

India: INR 17.70.000

Regno Unito: GBP 48.111

Australia: AUD 150.503

Si noti che queste cifre sono indicative e dipendono dal settore, dall'esperienza, dal profilo, ecc.

**4. Vale la pena di ottenere la certificazione PRINCE2?

Il valore della certificazione PRINCE2 dipende da fattori quali la posizione geografica, gli obiettivi di carriera e i settori in cui si lavora. Poiché PRINCE2 è molto apprezzato nel Regno Unito e in Europa ed è largamente utilizzato nei progetti del governo e del settore pubblico, può essere vantaggioso se le vostre aspirazioni di carriera si allineano con queste regioni e settori.

**5. Come iscriversi agli esami PRINCE2 e PMP?

La registrazione all'esame PRINCE2 prevede i seguenti passaggi:

Selezione di un ente di formazione accreditato (ATO)

Frequentare il corso di formazione PRINCE2 Foundation o Practitioner per un numero prestabilito di ore

Iscriversi all'esame tramite l'organizzazione di formazione o un istituto d'esame accreditato

Per iscriversi all'esame PMP, seguire i passaggi indicati di seguito: