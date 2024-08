Padroneggiare il modello di cambiamento in 8 fasi di Kotter per un'implementazione efficace

Se c'è una cosa che i dirigenti aziendali capiscono è questa: Ciò che ha funzionato in passato potrebbe non funzionare in futuro.

E francamente, non apportare cambiamenti potrebbe avere effetti disastrosi, fino a causare la chiusura dell'azienda. Un esempio? Solo nel 2023, 3.200 aziende private sostenute da venture falliscono -anche se sostenute da finanziamenti per 27 miliardi di dollari.

Anche se utilizzare sempre gli stessi strumenti, tecnologie, strutture organizzative o processi interni renderebbe certamente il lavoro (e la vita!) più facile, questo non è un buon viatico per l'esito positivo. I leader aziendali devono invece essere disposti ad adattarsi ai tempi che cambiano, identificando continuamente le aree di miglioramento. 👊

L'implementazione di cambiamenti a livello aziendale non è mai semplice, ed è per questo che le organizzazioni si affidano a modelli collaudati. Uno dei metodi più scelti è il Modello di cambiamento in 8 passaggi di Kotter, sviluppato da John Kotter nel 1995 e da allora è stato rivisto più volte.

Di seguito analizziamo ogni passaggio del modello di Kotter, i suoi vantaggi e svantaggi e come implementare il modello nella vostra organizzazione.

Che cos'è il modello a 8 passaggi di Kotter del cambiamento?

Stimolare il cambiamento all'interno di un'organizzazione è un equilibrio delicato. Se si crea un cambiamento troppo rapido, è probabile che si vada incontro a blocchi, resistenze e dipendenti scontenti. Ma se il cambiamento viene attuato troppo lentamente, si rischia di non raggiungere gli oggetti prefissati.

È proprio qui che entra in gioco il modello di cambiamento in 8 fasi di Kotter. 🙌

Il modello è stato sviluppato da John P. Kotter, professore della Harvard Business School e autore di numerosi libri di testo gestione del cambiamento libri, tra cui Leading Change , Accelerate e CHANGE.

Kotter ha basato la sua ricerca su 100 organizzazioni che stavano affrontando un cambiamento, osservando quali strategie lavoravano e quali invece non funzionavano. I suoi esiti positivi sono risultati in un processo in otto passaggi, che ha aiutato le organizzazioni ad avere successo implementare nuovi processi tecnologia o altri cambiamenti.

Il modello di Kotter è considerato una risorsa fondamentale per la gestione del cambiamento, ossia un quadro che aiuta individui e aziende ad adottare il cambiamento. Come altri modelli di gestione del cambiamento, il Modello del cambiamento in 8 passaggi di Kotter aiuta a implementare il miglioramento dei processi prepara e supporta i dipendenti e identifica i passaggi necessari per il cambiamento.

8 passaggi del modello di cambiamento di Kotter

Il Modello a 8 fasi di Kotter offre una guida con passaggi su come le aziende possono implementare efficacemente i cambiamenti, sia che questi abbiano a che fare con il cambiamento che con il cambiamento con la leadership strumenti e tecnologie, o linee di prodotti. Gli otto passaggi comprendono i seguenti.

1. Creare un senso di urgenza

Una delle frasi più ripetute in un ambiente aziendale è: "Beh, questo è il modo in cui abbiamo sempre fatto le cose" 🙅

I dipendenti sono persone e le persone hanno l'abitudine di fare ciò che è comodo. Per incoraggiare un'intera organizzazione a mettere in atto cambiamenti seri, dovrete fare un po' di opera di convincimento. Se avete bisogno di ispirare i vostri dipendenti ad agire, prendete in considerazione le seguenti azioni:

Iniziare un dialogo: Fare conversazioni aperte e oneste con le parti interessate, i venditori, i personalizzati e i dipendenti sui motivi per cui è necessario un cambiamento

Fare conversazioni aperte e oneste con le parti interessate, i venditori, i personalizzati e i dipendenti sui motivi per cui è necessario un cambiamento Fissare nuovi obiettivi: Creare una visione chiara del futuro, spiegando quali opportunità vi attendono dall'altra parte del cambiamento

Creare una visione chiara del futuro, spiegando quali opportunità vi attendono dall'altra parte del cambiamento Raccogliere dati sul settore: Sostenere l'argomento della necessità del cambiamento raccogliendo misure quantitative e qualitative

2. Costruire una coalizione di guida

Il cambiamento non può essere completato da una sola persona. È invece necessario un gruppo di persone che si dedichino alla visione del futuro e che fungano da agenti di cambiamento all'interno dell'organizzazione.

Pensate agli agenti del cambiamento come ai project manager per la realizzazione del cambiamento. Sono coloro che comunicheranno con tutte le parti interessate, assegneranno le attività, otterranno il consenso del team esecutivo e si assicureranno che gli elementi vengano terminati in tempo. In poche parole, guideranno l'organizzazione in ogni passaggio del processo di cambiamento.

Quando eleggete questi leader, considerate quanto segue:

Non seguire la gerarchia organizzativa: anzi, a volte è meglio non seguire la gerarchia organizzativaincludere un team di dirigenti al 100%. Invece, reclutate persone con esperienza e livelli di anzianità diversi

anzi, a volte è meglio non seguire la gerarchia organizzativaincludere un team di dirigenti al 100%. Invece, reclutate persone con esperienza e livelli di anzianità diversi Includere tutti i reparti: Per garantire che il cambiamento funzioni, assicuratevi di includere rappresentanti di tutti i reparti, con abilità e competenze diverse

Per garantire che il cambiamento funzioni, assicuratevi di includere rappresentanti di tutti i reparti, con abilità e competenze diverse **Cercate la passione: a volte i migliori agenti di cambiamento non sono quelli con la maggiore esperienza, ma quelli che hanno una chiara passione per la vostra visione di cambiamento

3. Modulo Visione strategica

Per attuare un cambiamento efficace, il team deve allinearsi su una visione chiara. (E sì, quando iniziate il processo, il team sarà sommerso da idee e obiettivi potenziali. Il vostro compito è quello di tagliare i ponti con la confusione)

Fornite chiarezza su come il futuro sarà diverso dalle vostre iniziative passate. E dimostrate come questi nuovi cambiamenti andranno a vantaggio della cultura aziendale, delle vendite o dei processi quotidiani. Per iniziare, considerate i seguenti prompt:

Definire i valori: Con la vostra coalizione guida, definite i valori fondamentali per realizzare il cambiamento all'interno dell'azienda

Con la vostra coalizione guida, definite i valori fondamentali per realizzare il cambiamento all'interno dell'azienda Scrivete la vostra visione: Scrivete una dichiarazione di visione breve e dolce di due frasi che fornisca chiarezza all'intera azienda

Scrivete una dichiarazione di visione breve e dolce di due frasi che fornisca chiarezza all'intera azienda **Se chiedeste ai vostri stakeholder: "Qual è la nostra visione del cambiamento?", ricevereste risposte molto diverse? Assicuratevi che la vostra coalizione sia chiara sulla visione e che ripeta lo stesso linguaggio agli altri membri del team

4. Arruolare un esercito di volontari

Una volta definita la strategia e la visione, è necessario comunicarla. E le persone migliori per guidare la carica sono quelle unite dietro l'opportunità futura.

Un esercito di volontari è un gruppo di persone unite nel perseguimento di obiettivi comuni. Queste persone sono responsabili di:

Comunicare il cambiamento: Comunicheranno la vostra strategia all'intera organizzazione

Comunicheranno la vostra strategia all'intera organizzazione **Gestire gli ostacoli: il vostro esercito di volontari gestirà tutte le preoccupazioni e i problemi degli altri dipendenti

**Come ogni leader del cambiamento sa, il piano iniziale potrebbe non essere perfetto. Il vostro esercito di volontari deve creare un sistema di revisioni delle prestazioni, riunioni e check-in per apportare modifiche quando necessario

5. Abilitare l'azione rimuovendo le barriere

Qualsiasi cambiamento organizzativo, sia che si tratti di modificare la dichiarazione della missione, il traguardo o i processi interni, si riunisce con ostacoli. Pertanto, un passaggio cruciale del Modello di cambiamento in otto fasi di John Kotter è la rimozione degli ostacoli.

Una volta messa in atto la strategia di cambiamento, dovrete verificare continuamente la presenza di ostacoli. Per garantire l'esito positivo dei vostri lavori richiesti, adottate le seguenti misure:

**Ci saranno sempre membri del team che saranno amareggiati dall'implementazione del cambiamento. Organizzate riunioni individuali con queste persone per aiutare a identificare (e risolvere) i punti di contenuto

Guardate al di fuori delle vostre iniziative di cambiamento : I blocchi possono verificarsi ovunque. Considerate la possibilità di rivedere le descrizioni delle mansioni, i sistemi di retribuzione o di ricompensa, le valutazioni tra pari e la struttura organizzativa per far avanzare il progetto di cambiamento

I blocchi possono verificarsi ovunque. Considerate la possibilità di rivedere le descrizioni delle mansioni, i sistemi di retribuzione o di ricompensa, le valutazioni tra pari e la struttura organizzativa per far avanzare il progetto di cambiamento **Rimuovere le barriere: a volte sarete costretti a rimuovere le potenziali minacce al cambiamento, sia che si tratti di rimuovere persone, sistemi o strumenti e tecnologie

6. Generare vincite a breve termine

L'implementazione di una struttura di cambiamento su larga scala può richiedere mesi (se non anni). Questa Sequenza può essere piena di frustrazioni, ostacoli e battute d'arresto, quindi non dimenticate di festeggiare ogni vittoria.

Suddividete il vostro progetto di cambiamento su larga scala in attività cardine di dimensioni ridotte. Ogni volta che si passa da una fase del progetto alla successiva, ricordatevi di premiare il team che lavora sodo. Prendete in considerazione i seguenti passaggi:

Ricompensare i membri del team : Creare un sistema per ricompensare i dipendenti per la loro dedizione e il loro duro lavoro. (Potrebbe essere un pomeriggio libero, un giorno in più aggiunto alle ferie o una scheda regalo)

membri del team : Creare un sistema per ricompensare i dipendenti per la loro dedizione e il loro duro lavoro. (Potrebbe essere un pomeriggio libero, un giorno in più aggiunto alle ferie o una scheda regalo) Condividere ogni attività cardine : Pubblicizzare ogni vittoria in tutta l'azienda. Considerate la possibilità di creare mini storie di esito positivo e di condividerle in una riunione aziendale di tutti i dipendenti

Pubblicizzare ogni vittoria in tutta l'azienda. Considerate la possibilità di creare mini storie di esito positivo e di condividerle in una riunione aziendale di tutti i dipendenti Creare un elenco predeterminato di fattori di successo : Da cosa dipende l'esito positivo (oltre al completamento dell'intero progetto)? Ogni volta che si raggiunge un traguardo, assicurarsi di celebrarlo con l'azienda

7. Sostenere l'accelerazione

Da fare per mantenere lo slancio dopo aver ottenuto i primi successi della fase iniziale?

Garantite l'esito positivo per la vostra azienda premendo di più, cioè non mollando il pedale dell'acceleratore nella vostra ricerca del cambiamento. Come parte del processo in 8 passaggi di Kotter, basatevi su ogni esito positivo implementando quanto segue:

**Dopo ogni mini-vittoria, fermatevi a riflettere sulle aree deboli del vostro processo. Da qui, potete migliorare il vostro piano di progetto per il futuro

**Per mantenere le idee fresche, costruite una coalizione potente cambiando gli agenti del cambiamento

Rinnovare il vostro processo decisionale: imparate a fare perno rapidamente su come snellire il vostro processo decisionale

8. Instaurare il cambiamento

L'ultimo passaggio del processo? Assicurarsi che i cambiamenti per i quali si è lavorato così duramente vengano effettivamente applicati

Per assicurarvi che i cambiamenti rimangano parte della vostra cultura organizzativa anche in futuro, intraprendete le seguenti azioni:

**I dirigenti e l'alta direzione devono ricordare ai dipendenti i cambiamenti organizzativi durante i check-in individuali, i ritiri aziendali e le riunioni di tutti i dipendenti

Semplificare le storie di esito positivo : Creare mini-casi di studio di ogni vittoria, promemoria per il team di quanto è stato fatto come organizzazione

Creare mini-casi di studio di ogni vittoria, promemoria per il team di quanto è stato fatto come organizzazione **Per assicurarvi che ogni cambiamento sia efficace, tornate alla vostra visione. In questo modo, il vostro team non dimenticherà mai il motivo per cui avete apportato questi cambiamenti

Benefici e insidie dell'utilizzo del modello di cambiamento in 8 passaggi di Kotter

Il modello di Kotter per la gestione del cambiamento in otto passaggi presenta vantaggi e svantaggi. È importante considerare entrambi quando si decide se il modello è adatto alla propria organizzazione.

I vantaggi del modello di Kotter includono:

Il modello è relativamente facile da capire

Fornisce una tabella di marcia chiara e strutturata per l'implementazione del cambiamento

Il modello enfatizza l'unione intorno ad obiettivi a lungo termine, celebrando al contempo i successi a breve termine lungo il percorso

Il modello si concentra sull'acquisizione di consenso da parte di tutta l'azienda, comprese le persone influenti e il personale più giovane

È molto importante che il cambiamento sia radicato nella cultura aziendale

Le insidie del modello di cambiamento in otto passaggi includono:

È costruito principalmente per le grandi aziende e potrebbe non essere adatto ai titolari di piccole imprese

È tipicamente adatto a gerarchie organizzative rigide

Il modello è piuttosto rigido e potrebbe non essere adatto alla natura complessa dei cambiamenti organizzativi

Il modello segue una Sequenza lineare (mentre il cambiamento può essere molto più volatile con iterazioni multiple)

Il modello non affronta i fattori psicologici ed emotivi coinvolti nel cambiamento, il che potrebbe essere impegnativo per i membri del team

Consigli per l'implementazione Modello di cambiamento in 8 passaggi di Kotter

Prima di implementare i cambiamenti a livello organizzativo, è necessario disporre degli strumenti giusti. Per assicurarvi di creare un processo di cambiamento senza soluzione di continuità (e per garantire che i cambiamenti rimangano tali), seguite questi suggerimenti. 🤩

Non abbiate paura di rivedere il vostro processo

Ciò che funziona all'inizio potrebbe non funzionare nelle fasi centrali o finali del progetto. Quando questo accade nella vostra organizzazione, accettatelo. È l'occasione perfetta per rivedere in meglio il vostro processo.

Non iniziate il vostro lavoro da zero: scegliete le opzioni preconfezionate dal Centro modelli o costruite il vostro modello che il vostro team può utilizzare

Considerate l'utilizzo di I modelli di miglioramento dei processi di ClickUp per semplificare il piano del progetto di cambiamento.

Definizione chiara delle priorità

Con Le attività cardine di ClickUp è possibile trasformare anche il piano del progetto di cambiamento più intimidatorio in pezzi realizzabili e di dimensioni ridotte.

Visualizzare le attività cardine del progetto con la vista Gantt di ClickUp

Le attività critiche saranno identificabili con un testo in grassetto e un'icona a forma di diamante. Questo assicura che tutti abbiano la stessa pagina su quali siano i traguardi chiave.

È inoltre possibile visualizzare come le attività cardine si connettono e contribuiscono agli obiettivi generali del progetto.

Ripartire il progetto in più fasi

Il Metodologia Agile è una tattica comune in cui i dirigenti suddividono un progetto di grandi dimensioni in fasi più piccole, note come Sprints. Implementando questa strategia, è possibile mantenere il team motivato e continuare a festeggiare ogni mini vittoria.

Creare il perfetto Flusso di lavoro agile e costruire un sistema Kanban flessibile per visualizzare il lavoro e migliorare il project management con la vista Bacheca di ClickUp

Con la visualizzazione Bacheca di ClickUp è possibile implementare la metodologia Agile suddividendo il progetto in fasi o sprint e creando un flusso di lavoro visivo.

Creare un visual per i vostri processi

Con ClickUp, il sistema altamente collaborativo e visuale strumenti di mappatura dei processi il team può concordare le sequenze, controllare lo stato di avanzamento e snellire i processi.

ClickUp Whiteboards è il vostro hub visivo centralizzato per trasformare in modo collaborativo le idee del team in azioni coordinate La lavagna online di ClickUp è la funzionalità/funzione perfetta per questo scopo. Aiuta il team a fare brainstorming visivo, a definire strategie e a creare mappe dei processi. Inoltre, tutti possono collaborare sulla lavagna in tempo reale.

Creare una guida alla gerarchia

La gerarchia di ClickUp consente di organizzare i team e i progetti della vostra azienda

Con La gerarchia di ClickUp la piattaforma è stata progettata per mantenere l'organizzazione dal quadro generale fino ai dettagli. Ciò significa che con spazi, cartelle ed elenchi è possibile creare una vista strutturata di team e progetti. Da qui è possibile aggiungere attività, sottoattività, attività secondarie annidate e liste di controllo per organizzare il lavoro e tenere traccia e assegnare ogni passaggio lungo il percorso.

Riunione del team dove si trova

I diversi membri del team assorbono le informazioni in modo diverso. Fortunatamente, grazie alla personalizzazione Visualizzazioni ClickUp in modo da essere sicuri che tutti siano aggiornati sui processi di gestione del cambiamento.

Le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp offrono alle organizzazioni una soluzione da parete a parete per ogni team

ClickUp Views offre oltre 15 modi per digerire informazioni, attività e priorità. I dipendenti possono utilizzare la vista Elenco per visualizzare le attività del giorno, creare una vista Calendario per vedere i progetti all'orizzonte o utilizzare la vista Bacheca per capire le fasi di ogni progetto.

Non partire da zero

Le fasi iniziali di un processo di gestione del cambiamento possono essere travolgenti. Aiutate a far girare la palla utilizzando I modelli di ClickUp per la gestione del cambiamento .

Semplificate e gestite i cambiamenti all'interno della vostra organizzazione con questo semplice modello Gantt

Ad esempio, con il modello Modello di piano per la gestione del cambiamento di ClickUp il piano di gestione dei cambiamenti è un'ottima soluzione per pianificare, monitorare e implementare i cambiamenti a livello organizzativo. Con una chiara Sequenza, un'analisi dei rischi e un piano di comunicazione con gli stakeholder, avrete gli strumenti necessari per apportare cambiamenti critici con successo.

Frequenze comuni

**1. Che cos'è il Modello a 8 passaggi di Kotter nell'assistenza infermieristica?

L'implementazione dei cambiamenti nel campo dell'assistenza sanitaria è un processo delicato. Con il Modello a 8 fasi di Kotter, gli infermieri possono implementare cambiamenti nella tecnologia, nei processi, nelle procedure e nelle mansioni lavorative.

**2. Quante fasi sono presenti nel modello di cambiamento di Kotter?

Il modello di cambiamento di Kotter prevede otto fasi: creare un senso di urgenza, costruire una coalizione guida, modellare una visione strategica, arruolare un esercito di volontari, abilitare l'azione rimuovendo le barriere, generare vittorie a breve termine, sostenere l'accelerazione e istituire il cambiamento.

**3. Perché usare il modello di cambiamento in 8 passaggi di Kotter?

Il Modello di cambiamento in 8 fasi di Kotter è un quadro di riferimento per la gestione del cambiamento nelle organizzazioni. È possibile utilizzare i passaggi per riunire un gruppo eterogeneo di membri del team per fissare obiettivi, sviluppare una strategia e implementare i cambiamenti necessari o i miglioramenti dei processi.

Usa ClickUp per implementare il Modello in 8 fasi di Kotter per il cambiamento

Il Modello a 8 fasi di Kotter per il cambiamento è un metodo collaudato per attuare un cambiamento a livello di organizzazione. Il modello incoraggia i leader aziendali ad impostare una visione chiara, a definire le priorità, a reclutare persone appassionate per guidare la carica e a celebrare le mini attività cardine.

Per garantire l'esito positivo del vostro piano di gestione del cambiamento, utilizzate ClickUp, la piattaforma di produttività all-in-one che aiuta i team a lavorare in modo più efficiente. ClickUp è completato da strumenti indispensabili come le pietre miliari, le guide gerarchiche, le visualizzazioni personalizzabili e i modelli per la mappatura dei processi, per far sì che i cambiamenti vengano applicati. 👏👏

ClickUp completa migliaia di modelli, centinaia di integrazioni e oltre 100 automazioni per rendere il vostro piano di gestione delle modifiche un esito positivo. Per vedere come, provate gratis ClickUp oggi stesso .