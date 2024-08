Aha! vs. Productboard: Quale strumento di gestione dei prodotti è il migliore?

In qualità di product manager, le vostre attività quotidiane probabilmente comprendono la costruzione di roadmap di prodotto, la definizione di funzionalità/funzione, la creazione di PRD, la definizione delle probabilità o la collaborazione con i partner team interfunzionali per dare vita a un prodotto.

Ma per eseguire queste attività in modo efficiente, è necessario avere il giusto strumenti di gestione del prodotto per semplificare i flussi di lavoro e tenere traccia dello stato del progetto.

Mentre i vostri colleghi e team valutano le opzioni a loro disposizione, due nomi continuano a comparire nelle loro discussioni: Productboard e Aha!

Vediamo quindi in cosa consistono questi strumenti. Analizzeremo Aha! Vs. Productboard in termini di funzionalità/funzione, prezzi, supporto e altro ancora, per assicurarvi di avere tutte le informazioni per fare una scelta informata.

Parleremo anche di una nuova potente alternativa. Alla fine di questo confronto, avrete un'idea chiara di quale sia il software di sviluppo prodotti più adatto a voi e potrete dedicarvi a ciò che sapete fare meglio: creare prodotti straordinari!

Che cos'è Productboard?

via Scheda prodotto Productboard è un'applicazione di strumento per il project management che fornisce uno spazio centralizzato per la raccolta dei feedback e l'organizzazione delle idee sui prodotti e delle richieste di funzionalità/funzione.

È una soluzione completa che aiuta i team di prodotto a comprendere le esigenze degli utenti attraverso i feedback, a stabilire le priorità delle funzionalità/funzione da realizzare e ad allineare tutti sulla stessa pagina.

Con Productboard, i gestori del team possono creare una roadmap del prodotto e collaborare con altri team al processo di sviluppo. È anche un sistema dedicato per registrare le attività del progetto, i ruoli e i risultati.

Funzionalità/funzione di Productboard

Productboard offre una serie di funzionalità/funzione per arricchire il percorso di sviluppo del prodotto, dall'ideazione alla consegna. Ecco una selezione di alcune delle migliori:

1. Portale per il feedback degli utenti

via Scheda prodotto Il portale dei feedback è uno spazio per raccogliere tutti i feedback dei clienti. I team di produttività possono raccogliere, analizzare e agire sistematicamente sulle intuizioni degli utenti. Il portale raccoglie i commenti da varie fonti, come Zendesk, Teams e Slack.

Questa funzionalità/funzione aiuta a identificare i problemi, le esigenze e le aree di miglioramento dei clienti. Assicura che il vostro prodotto sia focalizzato sulle reali esigenze dei clienti.

2. Pianificazione e collaborazione della roadmap

via Scheda prodotto L'utilità di Productboard non è però limitata ai team di prodotto. Questo strumento consente di collaborare facilmente con i team di progettazione e sviluppo utilizzando una roadmap visiva del prodotto.

La piattaforma consente di personalizzare le visualizzazioni della roadmap in base ai parametri scelti. Ora è possibile comunicare piani, attività cardine e sequenze a tutti gli stakeholder del progetto, assicurandosi che tutti siano sulla stessa pagina e che possano concentrarsi sugli oggetti aziendali condivisi.

3. Prioritarizzazione delle funzionalità/funzione e scorecard

via Scheda prodotto Il quadro di priorità a punteggio ponderato di Productboard consente anche di classificare e dare priorità alle funzionalità e di impostare le tempistiche di sviluppo delle funzionalità utilizzando schede di valutazione personalizzabili. È sufficiente allinearsi alla strategia di prodotto e identificare gli elementi ad alto impatto per semplificare il processo decisionale dei team di prodotto.

Il processo di valutazione ponderata è molto intuitivo, con un'interfaccia visiva per impostare e definire i pesi. È anche possibile filtrare le funzionalità/funzione in base al loro punteggio di priorità.

Prezzi di Productboard

Essenziale per i privati : $25/mese per utente

: $25/mese per utente Pro per piccoli team: $75/mese per utente

$75/mese per utente Aziende: Prezzi personalizzati

Cos'è Aha!

via Aha! Aha! è una piattaforma di sviluppo software completa e personalizzabile. Aiuta a ideare piani di prodotto, creare e gestire roadmap ed eseguire la strategia di prodotto.

Come Productboard, Aha! offre ai team di prodotto uno spazio centralizzato per collaborare, allineare gli obiettivi e semplificare il ciclo di vita dello sviluppo del prodotto.

I professionisti della gestione dei prodotti lo hanno adottato ampiamente grazie alla sua flessibilità, all'integrazione e alle opzioni personalizzate.

Funzionalità/funzione di Aha!

Aha! è uno dei software di gestione dei prodotti più richiesti sul mercato per un motivo preciso. Ha un ampio intervallo di funzionalità/funzione per costruire prodotti e valutarne l'esito positivo senza soluzione di continuità. Diamo un'occhiata ad alcuni dei suoi maggiori vantaggi:

1. Mappa strategica

via Aha! Aha! vi permette di creare e comunicare un chiaro messaggio di strategia di produttività utilizzando roadmap visive. È possibile allineare il team su obiettivi, iniziative e piani di rilascio chiave, il tutto attraverso la roadmap, favorendo una condivisione della direzione del prodotto.

2. Ideazione e gestione delle idee

via Aha! Con la funzionalità/funzione Idee di Aha! è possibile ideare, registrare e perfezionare facilmente le idee di prodotto. In questo modo è possibile dare priorità ai concetti e trasformare le idee promettenti in elementi attuabili.

3. Piano di rilascio e dipendenze

via Aha! Con Aha! è possibile pianificare i rilasci e gestire le dipendenze tra più funzionalità/funzione. Questo garantisce un approccio coordinato e ben organizzato, riducendo al minimo i colli di bottiglia e ottimizzando le sequenze.

4. Integrazioni e personalizzazioni

via Aha! Aha! può integrarsi con molti altri strumenti di lavoro. Questo consente ai team di prodotto di lavorare con strumenti già noti, mantenendo una piattaforma centralizzata per la collaborazione del team.

Prezzi di Aha!

Aha! Roadmaps: a partire da 59 dollari al mese per utente

a partire da 59 dollari al mese per utente Aha! Ideas : A partire da $39/mese per utente

: A partire da $39/mese per utente Aha! Notebook : A partire da $9/mese per utente

: A partire da $9/mese per utente Aha! Develop: A partire da $9/mese per utente

**Leggi anche Le migliori alternative Aha!

Aha! Vs. Productboard: Funzionalità/funzione a confronto

Vediamo ora come si svolge il confronto tra Aha! e Productboard.

Sia Productboard che Aha! consentono di collaborare con i Teams sulla roadmap del prodotto, di raccogliere e gestire i feedback dei clienti e di dare priorità alle attività e alle richieste di funzionalità/funzione.

Entrambe le piattaforme offrono ai clienti risorse di supporto estese, come documentazione, tutorial e webinar. Inoltre, forniscono supporto clienti tramite email, telefono e chat dal vivo.

Aha! si distingue per la sua mappatura strategica, la gestione delle idee, la flessibilità dell'integrazione e le opzioni di personalizzazione. Tuttavia, la sua estesa funzionalità/funzione può risultare troppo complessa per i piccoli team. L'elevato livello di personalizzazione richiesto può portare a un affaticamento decisionale, che potrebbe influenzare la vostra decisione su Aha! o Productboard.

D'altra parte, Productboard eccelle nello sviluppo collaborativo dei prodotti, grazie alle sue scorecard di priorità e ai portali di feedback degli utenti. È stato apprezzato per il suo approccio personalizzato allo sviluppo dei prodotti.

1. Prezzi

Sia Aha! che Productboard hanno piani tariffari mensili e annuali. Ma si corre sempre il rischio di pagare molto di più di quanto si è sottoscritto per utilizzare tutte le loro funzionalità/funzione essenziali.

Aha!

Il piano tariffario di Aha! sviluppo del software processo in sezioni. Offre una tariffa per i principianti per utilizzare le Idee di Aha! Da fare con l'ideazione, è necessario pagare una quota aggiuntiva per passare alla creazione di roadmap.

Dovrete pagare di più anche per utilizzare la piattaforma di Aha! per lo sviluppo dei prodotti. Quindi, il conto totale può arrivare a 100 dollari al mese per costruire il vostro prodotto end-to-end.

Productboard

Il piano tariffario di Productboard è più tradizionale. Tuttavia, con il piano Essentials è possibile accedere solo alle funzionalità di base di ideazione e mappatura. Per utilizzare il portale di feedback dei clienti è necessario acquistare il piano Pro o Enterprise.

2. Ideazione e feedback

Sia Aha! che Productboard offrono solide funzionalità di gestione delle idee. Permettono di creare, assegnare, dare priorità e monitorare le idee, ma ci sono alcune differenze nel modo in cui ognuna di esse Da fare.

Aha!

Aha! consente di acquisire idee e feedback da vari stakeholder attraverso portali personalizzati, integrazioni email e invii diretti. È possibile classificare, valutare e dare priorità alle attività e alle funzionalità/funzione utilizzando i criteri personalizzati e i meccanismi di punteggio.

Productboard

Productboard consente di raccogliere input da varie fonti, tra cui il feedback dei clienti, le storie degli utenti, le discussioni interne al team e le ricerche di mercato.

Grazie alle sue funzioni, Productboard sottolinea l'importanza di comprendere le esigenze degli utenti e di stabilire le priorità delle funzionalità in base al loro feedback e agli obiettivi strategici. È possibile consolidare e raccogliere i feedback dei clienti, identificare le tendenze e collegare i feedback a funzionalità o iniziative specifiche.

Quindi, se la vostra organizzazione valorizza i contributi degli utenti fin dalla fase di ideazione, Productboard è un chiaro vincitore nel confronto tra Aha e Productboard.

3. Visualizzazione della roadmap

Mentre Aha! offre lo spazio per creare roadmap di prodotto altamente personalizzabili e interattive, la funzionalità di visualizzazione delle roadmap di ProductBoard è molto più snella e intuitiva.

Aha!

Con la robusta funzionalità di visualizzazione delle roadmap di Aha!, i product manager possono creare e condividere roadmap visive per comunicare piani strategici e direzione del prodotto.

Gli utenti possono creare diverse visualizzazioni della roadmap, comprese quelle basate su sequenze temporali e su elenchi. È anche possibile personalizzare le roadmap in Aha! per allinearsi alle esigenze dei diversi stakeholder e includere vari elementi come funzionalità/funzione, iniziative e obiettivi.

Productboard

Anche Productboard fornisce funzionalità di visualizzazione dinamica delle roadmap. Tuttavia, sottolinea l'importanza di creare roadmap basate sul feedback degli utenti e sugli oggetti strategici.

Le roadmap di Productboard sono progettate per essere flessibili e adattabili, consentendo ai team di adeguare i piani in base alle mutevoli priorità e alle dinamiche del mercato.

Entrambi gli strumenti vantano funzionalità/funzione che possono interessare persone diverse, a seconda del loro stile di lavoro o delle loro esigenze. È quindi difficile scegliere un vincitore in questo senso.

Aha! Vs. Productboard su Reddit

Quindi, quale software per lo sviluppo della produttività è migliore?

Abbiamo cercato su Reddit le risposte all'enigma Aha! vs. Productboard. Nel complesso, entrambi gli strumenti sono molto apprezzati dagli utenti per le loro diverse funzionalità/funzioni.

Ecco cosa ha detto un utente di Reddit alla domanda sull'uso di Productboard come strumento di gestione dei prodotti:

productboard è piuttosto completo a un prezzo ragionevole. Per le organizzazioni più piccole che hanno bisogno di un ciclo di feedback e che hanno solo 1-15 membri nel team di prodotto (che hanno bisogno di controllare la gestione della roadmap e delle visualizzazioni), è il miglior rapporto qualità-prezzo che si possa trovare"_

Alla domanda su I concorrenti di Productboard hanno scritto:

aha è probabilmente lo strumento numero 1 per le organizzazioni più grandi + valore per i product manager. Dispone di funzionalità/funzione più complete che consentono di entrare nel vivo della prioritizzazione e di diversi framework (RICE, Valore vs. Lavoro richiesto, ecc.)"_

ClickUp: la migliore alternativa ad Aha! Vs. Productboard

con ClickUp Home è possibile visualizzare una vista all-in-one per anticipare e organizzare meglio il lavoro quotidiano, le promemoria e gli eventi del calendario

Productboard e Aha! hanno le loro impostazioni di pro e contro. L'ideale sarebbe uno strumento che combini tutte le loro migliori funzionalità/funzione sotto un unico ombrello.

Riunione ClickUp !

Questa piattaforma di produttività e collaborazione all-in-one consolida il vostro stack tecnologico e fornisce tutte le funzionalità/funzioni, integrazioni e personalizzazioni necessarie per gestire l'intero ciclo di vita del prodotto.

Ma come può ClickUp aiutare nella gestione dei prodotti?

Innanzitutto, potete fare brainstorming e ideare con il vostro team su Lavagne online di ClickUp . Vi aiuta a pianificare e costruire strategicamente le roadmap dei vostri prodotti e a monitorare in tempo reale gli aggiornamenti e le date di lancio con tutte le parti interessate.

Quindi, Documenti di ClickUp può aiutarvi a documentare i vostri piani e ad impostare gli oggetti del vostro prodotto. È possibile personalizzare i piani, le liste di controllo e le note del prodotto con opzioni di stile e di formattazione intuitive. È anche possibile aggiungere immagini, grafici e altro ancora, il tutto in un unico luogo accessibile a tutto il team.

È inoltre possibile scambiare feedback in tempo reale con La visualizzazione della chat di ClickUp . È un modo semplice per allineare gli obiettivi del team, presentare idee, monitorare i problemi e risolverli su un'unica piattaforma.

visualizzate i carichi di lavoro del team con la vista Carico di lavoro di ClickUp per monitorare lo stato e regolare le scadenze delle attività_

Ma ClickUp è la migliore alternativa ad Aha! e Productboard? Ecco alcune funzionalità/funzione che distinguono ClickUp:

1. Gestione dei prodotti

ClickUp riunisce in un unico strumento il project management e lo sviluppo del prodotto. ClickUp Software per la gestione dei prodotti vi aiuta a pianificare, definire le priorità, progettare, fare reportistica e rilasciare prodotti in modo efficace e puntuale.

Creare Grafici Gantt in ClickUp per definire visivamente la roadmap di prodotto. Raccogliete e gestite feedback, epiche e sprint nella roadmap di prodotto condivisa: monitorate le prestazioni, lo stato degli obiettivi e altro ancora in tempo reale. Inoltre, potete ottenere una panoramica di alto livello del vostro lavoro e condividerla con il vostro team grazie a ClickUp Dashboard .

Le esclusive funzionalità di integrazione di ClickUp consentono di creare cicli di feedback dei clienti attraverso Zendesk, Intercom e Zapier. È inoltre possibile monitorare gli stati di avanzamento con le integrazioni native delle app per GitHub, Gitlab e Bitbucket.

i cruscotti di ClickUp 3.0 consentono ai gestori del team di visualizzare rapidamente le attività rimanenti e le priorità della settimana, oltre a grafici dettagliati di burnup e burndown_

2. Gestione del team di progetto software La piattaforma di project management di ClickUp consente ai team di software di gestire facilmente le idee di prodotto, di lavorare in modo efficiente e di rimanere in connessione con tutte le parti interessate al progetto.

Poiché consente agli sviluppatori di software di visualizzare lo stato di avanzamento, le dipendenze e i blocchi, diventa più facile stabilire le priorità di attività e obiettivi.

Tuttavia, il vantaggio principale di ClickUp è la sua capacità di semplificare i problemi di bug. È possibile raccogliere le richieste di problemi di bug con l'aiuto di moduli di assunzione e convertirle prontamente in attività tracciabili per il team, in modo da assegnare le priorità e risolvere i problemi.

È inoltre possibile collegare problemi collegati, aggiungere tag e gestire il backlog con campi personalizzati, stati ed eseguire il rollup.

visione delle attività e dei progetti con un solo sguardo, trascinando e rilasciando senza sforzo le attività, ordinando e filtrando con una visualizzazione della Bacheca Kanban completamente personalizzabile in ClickUp_

3. Sprints

Rispetto al più popolare strumenti per la pianificazione degli sprint disponibili sul mercato, ClickUp Sprints semplifica notevolmente la gestione degli sprint, consentendo di impostare le date degli sprint, assegnare punti e segnare le priorità.

Questa piattaforma di produttività all-in-one è stata progettata per essere un'area di lavoro in cui i team di prodotto possono strategizzare, assegnare ed eseguire senza problemi.

Ma non finisce qui! ClickUp fornisce anche molti strumenti per la gestione dei progetti modelli per la pianificazione degli sprint per pianificare ed eseguire rapidamente i piani di sviluppo del prodotto.

aggiungere punti di sprint all'interno di un'attività di ClickUp per mantenere i progetti in movimento

Prezzi di ClickUp

Free Forever: Gratuito

Gratuito Unlimitato: $7/utente al mese

$7/utente al mese Business: $12/utente al mese

$12/utente al mese Business Plus: $19/utente al mese

$19/utente al mese Azienda: Contattare per i prezzi

Dai energia al tuo percorso di gestione dei prodotti con ClickUp

Aha! e Productboard sono molto apprezzati per la gestione dei prodotti e il roadmapping, rendendo difficile la decisione tra Aha! e Productboard. Tuttavia, entrambi gli strumenti presentano una buona dose di svantaggi. Possono essere costosi per le piccole aziende e difficili da imparare a causa della loro complessità e della necessità di personalizzazioni.

È qui che ClickUp si distingue. Il piano Free Forever, ricco di funzionalità, combina il meglio delle funzionalità di gestione delle attività, di sviluppo dei prodotti e di collaborazione, senza gravare sulle vostre tasche!

Inoltre, con ClickUp AI clickUp IA è una piattaforma che consente di accelerare il monitoraggio dei piani e della documentazione dei prodotti, di ottimizzare il feedback degli utenti e molto altro ancora, grazie a strumenti di IA creati da esperti all'interno della piattaforma.

Perché non provare? Iscrivetevi a Free Forever di ClickUp per iniziare!