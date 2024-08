I migliori software di architettura gratuiti e a pagamento da considerare nel 2024

L'architettura è una scienza che è una miscela intricata di creatività e complessità che ha fatto molta strada dai tempi della carta, delle matite e degli strumenti di disegno. Oggi la progettazione assistita da computer (CAD) è lo standard di fatto del settore.

Da questo punto di vista, il software per l'architettura di oggi fa molto di più che aiutare l'aspetto progettuale del lavoro. Include anche il project management , diagramma di flusso e software per diagrammi che svolgono un ruolo fondamentale e aiutano gli architetti a snellire i flussi di lavoro, a migliorare la produttività e a collaborare senza problemi con tutti i soggetti coinvolti.

Questo blog elenca i 10 migliori software per l'architettura da utilizzare nel 2024 per aiutare gli architetti a migliorare i progetti e la produttività.

**Cosa si deve cercare in un software di architettura?

Non tutti i software di architettura sono costruiti allo stesso modo. Il "migliore" per voi dipenderà da ciò che funziona per il vostro flusso di lavoro e le vostre esigenze specifiche. Ecco i punti chiave da considerare per decidere in quale software investire.

Impianto di funzionalità/funzione

Le funzionalità/funzioni di ogni software devono essere l'obiettivo principale nella selezione. I fattori da considerare sono:

Capacità di modellazione

Supporto per l'integrazione del Building Information Modelling (BIM)

Funzionalità di rendering e documentazione

Considerazioni tecniche

La prossima area di attenzione dovrebbe essere quella degli aspetti tecnici di ciascun software. I punti chiave da prendere in considerazione sono

Requisiti hardware e di sistema

Prestazioni e stabilità del software

Compatibilità con gli altri software del flusso di lavoro attuale

Scalabilità dell'ecosistema software

Considerazioni aggiuntive

Oltre ai punti elencati, ecco altri fattori da considerare prima di impegnarsi in uno specifico software di architettura.

La curva di apprendimento e la disponibilità di documentazione di supporto

I costi. Da fare: il software ha diversi modelli di sottoscrizione che corrispondono alle vostre esigenze? Da fare con una licenza perpetua?

Sicurezza e capacità di gestione dei dati del software in questione.

Con queste premesse, diamo un'occhiata ai migliori software di architettura da prendere in considerazione nel 2024.

La migliore architettura da usare nel 2024

Ora che sapete cosa cercare in un software di architettura, analizziamo i migliori che dovreste prendere in considerazione nel 2024.

1. ClickUp

vista della dashboard di ClickUp

Quando si parla di software per l'architettura, l'attenzione si sposta automaticamente sulle soluzioni software utilizzate per progettare modelli di edifici. Tuttavia, una gestione efficace del tempo e delle risorse è altrettanto essenziale, ed è proprio qui che si può trovare la soluzione migliore ClickUp viene fornito in.

ClickUp è una piattaforma all-in-one che mira a eliminare il caos delle app e a consentire agli architetti di gestire tutti gli aspetti della progettazione architettonica. Una delle funzionalità/funzione più preziose per gli architetti è I modelli architettonici di ClickUp che vi aiuteranno a pianificare, organizzare e coordinare in modo efficiente i progetti di architettura.

Un'altra funzionalità/funzione che gli architetti apprezzeranno è il Lavagne online ClickUp strumenti di collaborazione visiva che consentono di creare e condividere idee, flussi di lavoro e roadmap su una lavagna online.

Questa funzionalità/funzione viene fornita con diversi modelli di lavagna online che permettono agli architetti di organizzare e dare priorità alle attività in base alle esigenze dei singoli progetti. In breve, ClickUp è il miglior software per gli architetti che desiderano risparmiare tempo sui progetti.

vista delle lavagne online di ClickUp

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

Un negozio unico per tutte le cose relative aproject management e collaborazione

Interfaccia super intuitiva, facile da usare e personalizzabile

Una versione gratuita ricca di funzionalità, ideale per i team più piccoli

Limiti di ClickUp:

Gli utenti ritengono che alcune funzionalità/funzione richiedano una curva di apprendimento

Prezzo di ClickUp:

Free: Per sempre

Unlimited: $7/mese per utente

Business: $12/mese per utente

Azienda:Contatto per i prezzi *ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp al mese

ClickUp valutazione e recensioni:

G2: 4.7/5 (9000+ recensioni)

Capterra: 4.7/5 (~4000 recensioni)

2. SketchUp

l'interfaccia di layout in SketchUp Pro_ via SketchUpSketchUp ha un approccio intuitivo alla modellazione 3D, che lo rende una scelta popolare per gli architetti di tutti i livelli. La sua interfaccia utente imita il disegno su un tovagliolo virtuale, con semplici strumenti di controllo push-and-pull.

Questo software di progettazione offre prezzi differenziati che lo rendono adatto a tutti i livelli di competenza. La versione gratis è accessibile via web e ogni livello successivo a pagamento garantisce l'accesso a funzionalità/funzione migliori, come il modellatore 3D desktop, il magazzino 3D di Sketchup, le funzionalità BIM e le capacità di rendering di livello professionale tramite V-Ray di Chaos.

Le migliori funzionalità/funzione di SketchUp:

Un'interfaccia utente semplice e intuitiva che rende questo software facile da usare

SketchUp ha una comunità di utenti ampia e in continua crescita che sviluppa e condivide modelli, materiali ed estensioni che potenziano le capacità di progettazione di questo strumento

Supporta le estensioni che consentono di aggiungere strumenti basati sull'IA per aiutare il processo di progettazione.

Limiti di SketchUp:

Non ha un motore di rendering o di animazione incorporato e necessita di strumenti o estensioni esterne per creare rendering realistici

Supporto limitato per la progettazione parametrica, che rende difficile la modifica di un progetto a posteriori

Prezzi diSketchUp:

SketchUp Go: $119 all'anno

SketchUp Pro: $349 all'anno

Sketchup Studio: $749 all'anno

Valutazioni e recensioni di SketchUp:

G2: 4,5/5 (oltre 1000 recensioni)

Capterra: 4.5/5 (1000+ recensioni)

3. Autocad

scala a chiocciola progettata con il set di strumenti architettonici di AutoCAD_ via AutoCADAutoCAD è uno dei migliori programmi di architettura oggi disponibili e non ha bisogno di presentazioni. È stato rilasciato per la prima volta nel 1982 ed è diventato un punto di riferimento per i professionisti della ristrutturazione, gli ingegneri civili e i designer d'interni.

Il set di strumenti dedicati all'architettura fa di AutoCAD il software architettonico preferito dagli utenti avanzati che, secondo uno studio di Autodesk, possono aumentare la produttività di ben il 61%.

Questo set di strumenti presenta funzionalità/funzioni specifiche che generano automaticamente oggetti architettonici di uso comune, come piani e prospetti.

Le migliori funzionalità/funzione di AutoCAD:

AutoCAD include un set di strumenti architettonici dedicato con oltre 8800 componenti

AutoCAD supporta anche la modellazione 2D e 3D con la possibilità di passare da una all'altra in tempo reale, consentendo la visualizzazione dei progetti da diverse prospettive

Limiti di AutoCAD:

Richiede un hardware potente per lavorare su progetti di grandi dimensioni o su disegni complessi

Richiede un investimento iniziale elevato e un canone di sottoscrizione ricorrente

Prezzi di AutoCAD:

$245 al mese

Valutazioni e recensioni di AutoCAD:

G2: 4.4/5 (oltre 1000 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (3000 recensioni)

4. Revit

l'interfaccia di progettazione di Revit mostra le versioni 2D e 3D del modello una accanto all'altra_ via AutodeskRevit è un altro software di architettura della casa Autodesk. Mentre AutoCAD è un software CAD, Revit è una soluzione BIM più adatta alla progettazione architettonica.

A differenza di AutoCAD, che richiede la creazione e l'aggiornamento manuale di più viste, Revit è in grado di generare automaticamente piani, prospetti, sezioni e altre visualizzazioni da un unico modello 3D.

Revit ha anche nuove funzionalità/funzione, come la possibilità di analizzare e creare simulazioni di vari aspetti di un edificio, come energia, illuminazione, struttura e ventilazione. Supporta inoltre la collaborazione e il coordinamento tra più utenti e discipline.

Le migliori funzionalità/funzione di Revit:

Supporto di Revit per la creazione e la modifica parametrica dei componenti

La facile integrazione con AutoCAD è un grande vantaggio

Essendo parte di Autodesk, si ha accesso a una serie di componenti aggiuntivi e plugin

Limiti di Revit:

Le librerie integrate di Rivet non sono il suo punto di forza

Il prezzo è un po' alto e potrebbe non essere adatto a progetti relativamente piccoli

Prezzi di Rivit:

Sottoscrizione Revit: $193 al mese (con fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Revit

G2: 4,5/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (400+ recensioni)

5. LibreCAD

l'interfaccia utente predefinita di LibreCAD_ via Wiki di LibreCADLibreCAD è un software CAD semplice ma potente che eccelle nella modellazione 2D. Sebbene non possa essere definito un software intelligente rispetto alle altre soluzioni presenti in questo elenco, è uno strumento eccellente da cui dipendere quando si ha un budget limitato.

La sua interfaccia pulita, ispirata ad AutoCAD, lo rende immediatamente familiare, consentendovi di entrare subito in azione e creare piani, prospetti e sezioni precise.

LibreCAD supporta anche funzionalità/funzione aggiuntive che consentono di organizzare i disegni in livelli, blocchi e attributi, il che può essere un vantaggio quando i progetti diventano complessi.

Le migliori funzionalità/funzione di LibreCAD:

LibreCAD si può usare gratis, senza costi nascosti o limiti

Disponibile in oltre 30 lingue

Funziona su MacOS, Linux e Windows

Limiti di LibreCAD:

Supporta solo la progettazione in 2D

Funzionalità/funzioni limitate, soprattutto per la progettazione architettonica

Prezzo di LibreCAD:

Free (open source)

Valutazioni e recensioni di LibreCAD:

G2: 3.8/5 (~25 recensioni)

Capterra: 4.1/5 (~50 recensioni)

6. Frullatore

panoramica dell'interfaccia di Blender_ via YouTubeBlender è un potente software CAD che non ha un prezzo elevato. È uno strumento intuitivo che fonde perfettamente modellazione, rendering e animazione 2D e 3D in un unico pacchetto, consentendo al team di progettazione di passare dall'ideazione a un modello completo senza dover cambiare software.

Da fare a meno di questo software per l'architettura gratis, che ha una curva di apprendimento più ripida rispetto ad altri presenti in questo elenco, ma la sua fiorente comunità offre una grande quantità di plugin, tutorial e risorse a cui fare riferimento.

Le migliori funzionalità/funzione di Blender:

Utilizza tre motori di rendering, Eevee, Workbench e Cycles, che insieme possono produrre modelli e animazioni di alta qualità e fotorealismo

La grande e attiva comunità di sviluppatori e utenti contribuisce allo sviluppo e al miglioramento del software

Limiti di Blender:

L'interfaccia unica di Blender è complessa e presenta una curva di apprendimento ripida

Non supporta la modellazione precisa e accurata, necessaria per l'architettura

Prezzi di Blender:

Software free-to-use con componenti aggiuntivi a pagamento

**Valutazioni e recensioni su Blender

G2: 4.6/5 (oltre 250 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (900 recensioni)

7. OpenSCAD

l'interfaccia di OpenSCAD interfaccia di modellazione basata su script OpenSCAD è un software di progettazione architettonica basato su script. La sua curva di apprendimento è più ripida di quella di tutti gli altri software di architettura presenti in questo elenco. Ma una volta acquisita la padronanza, è possibile creare modelli estremamente accurati e realistici.

OpenSCAD è uno strumento gratuito e le sue capacità di modellazione parametrica sono l'unica area in cui supera altri software popolari in questa nicchia. Questo software supporta diversi formati di importazione ed esportazione, come STL, DXF, OFF e SVG.

Le migliori funzionalità/funzione di OpenSCAD:

La modellazione basata su script di OpenSCAD offre livelli di controllo ineguagliabili sulprocesso di progettazione* Essendo un modello basato su parametri, questo software è perfetto per i progetti complessi che devono rispettare tolleranze ristrette

Limiti di OpenSCAD:

La mancanza di una modellazione interattiva lo rende meno intuitivo e facile da usare rispetto agli altri software

Non è in grado di gestire grafiche complesse, come texture e materiali

Richiede una conoscenza estesa del codice

Prezzi di OpenSCAD:

Free (Open Source)

Valutazioni e recensioni di OpenSCAD:

G2: 4.3/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 3.5/5 (2 recensioni)

8. InDesign

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/InDesign-home-1400x754.png

/$$$img/

homepage di Adobe Indesign_ via AdobeAdobe InDesign non è un software di modellazione, né possiede funzionalità BIM. È uno strumento potente nel vostro arsenale di software per l'architettura, in quanto è in grado di raccontare storie visive. Come forse già sapete, in architettura la pubblicità e il marketing hanno ruoli altrettanto cruciali della progettazione e della modellazione.

InDesign può aiutare a migliorare l'aspetto visivo dei disegni di costruzione grazie alla sua vasta libreria di modelli, modelli di wireframe e risorse di design su misura per progetti architettonici.

L'appartenenza all'ecosistema Adobe consente inoltre di integrare e sfruttare perfettamente le capacità di Photoshop e Illustrator per realizzare progetti di grande impatto in modo efficace ed efficiente.

Le migliori funzionalità/funzione di InDesign:

Funzionalità/funzione quali Master Page, Auto Style e Text Frame fitting aiutano a creare una documentazione altamente rifinita

L'integrazione con la suite creativa di Adoble consente di sfruttare le capacità di rendering iperrealistico di Photoshop o le capacità di creazione e modifica vettoriale di Illustrator

**Limiti di InDesign

Il modello basato sulla sottoscrizione di Adobe può risultare costoso per alcuni utenti

Compatibilità limitata con software al di fuori dell'ecosistema Adobe

InDesign è anche un'applicazione che richiede molte risorse

Prezzi di InDesign:

Singola app: $29,99 al mese

Valutazioni e recensioni di InDesign:

G2: 4.6/5 (oltre 3000 recensioni)

Capterra: 4.8/5 (250 recensioni)

9. Archicad

l'interfaccia di ArchiCAD visualizza tutti i progetti su cui si sta lavorando_ tramite Comunità GraphisoftArchicad è stato una pietra miliare dell'industria dell'architettura per oltre quattro decenni. È stato il primo software CAD in grado di modellare in 2D e 3D e il primo a introdurre le funzionalità BIM nei personal computer.

Il suo motore di rendering integrato e l'interfaccia utente offrono agli architetti professionisti la libertà creativa di realizzare qualsiasi idea progettuale. Le sue funzionalità BIM aiutano a creare e mantenere un ambiente pratico di collaborazione che rende semplice la realizzazione di progetti di qualsiasi dimensione.

Le migliori funzionalità/funzione di Archicad:

Archicad è un software BIM appositamente realizzato con tutte le funzionalità/funzioni necessarie.

Offre un elevato grado di personalizzazione in termini di interfaccia e di strumenti per adattarsi a flussi di lavoro unici

Offre flessibilità e si integra bene con software come SketchUp e la suite di prodotti Adobe

Limiti di Archicad:

Funzionalità/funzione limitate nella versione gratuita rispetto ai prodotti concorrenti

Scarso supporto clienti e disponibilità limitata di fonti di apprendimento

Prezzo di Archicad:

BIM Cloud: $40 + tasse al mese

Archicad Collaborate: $160 + tasse al mese

Valutazioni e recensioni di Archicad:

G2: 4,6/5 (250 recensioni)

Capterra: 4.5/5 (~270 recensioni)

10. V-Ray

un rendering degli interni utilizzando V-ray_ via Caos.comV-Ray è un plugin di rendering 3D in grado di produrre modelli 3D fotorealistici e animazioni dei progetti architettonici. È un ottimo strumento per i progetti di architettura in quanto è compatibile con numerosi programmi CAD di architettura come Revit, SketchUp e 3ds Max, per citarne alcuni.

Oltre alle funzionalità/funzioni standard del settore, V-Ray dispone di capacità di modellazione complesse, come il ray-tracing adattivo e l'intelligenza della scena, che gli consentono di creare progetti complessi e iperrealistici.

V-Ray supporta anche diversi formati di file, come DWG, OBJ e FBX, consentendo agli utenti di lavorare senza problemi con diversi software di architettura.

Le migliori funzionalità/funzione di V-Ray:

Rendering fotorealistici

Tonnellate di opzioni per personalizzare e mettere a punto l'output

Compatibilità con vari software di rendering come SketchUp, Rhino, 3D's Max e altri.

Limiti di V-Ray:

Curva di apprendimento ripida

Tempi di rendering lunghi

Prezzi di V-Ray:

V-Ray Solo: 38,90 dollari al mese (con fatturazione annuale)

V-Ray Premium: 57,90 dollari al mese (con fatturazione manuale)

V-Ray Enterprise: $49,40 al mese (con fatturazione annuale)

V-Ray valutazioni e recensioni:

G2: 4.5/5 (90+ recensioni)

Capterra: 4.8/5 (25 recensioni)

Design to Delivery-Ottimizzare l'intero flusso di lavoro architettonico

Se state cercando il miglior software di architettura per le sue capacità di progettazione, ne avete molti. Questo elenco completo comprende tutti gli strumenti software, da quelli gratuiti a quelli a pagamento, con le loro migliori funzionalità/funzioni e i loro limiti, per aiutarvi a decidere quello che funziona meglio per le vostre esigenze specifiche.

Tuttavia, se siete alla ricerca di uno strumento che possa aiutarvi a semplificare l'intero flusso di lavoro architettonico, tra cui la gestione della costruzione -Le soluzioni di ClickUp vi aiuteranno a migliorare la vostra produttività e a portare la vostra azienda a nuovi livelli. Iscriviti per il "Piano Free Forever" di ClickUp per saperne di più.