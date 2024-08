10 Migliori alternative a Brex nel 2024 (Recensioni e prezzi)

Brex è una piattaforma SaaS che fornisce schede aziendali e software di gestione delle spese a società di medie e grandi dimensioni sostenute da venture. All'interno della sua piattaforma utilizza algoritmi basati sull'IA per individuare le frodi, prendere decisioni basate sui dati, gestire i flussi di cassa e fornire soluzioni su misura per le aziende.

Tuttavia, Brex potrebbe non soddisfare le esigenze di tutte le aziende, soprattutto di quelle più piccole. E questo crea la necessità di un'alternativa valida.

Ecco quindi le migliori alternative a Brex per aiutare le piccole imprese nella gestione delle spese aziendali.

**Cosa si deve cercare nelle alternative a Brex?

Le piattaforme di gestione delle spese offrono molte funzionalità/funzione. Ecco le principali funzionalità/funzione che dovreste considerare prima di effettuare la selezione:

Dashboard: Per una navigazione facile e un accesso rapido alle vostre spese reportistica delle spese *App mobile: Per gestire e rivedere le schede, le spese e i pagamenti dovuti da qualsiasi luogo

Per una navigazione facile e un accesso rapido alle vostre spese reportistica delle spese *App mobile: Per gestire e rivedere le schede, le spese e i pagamenti dovuti da qualsiasi luogo Processo di approvazione automatizzato: Per sperimentare un flusso di lavoro più veloce grazie all'impostazione di limiti di spesa giornalieri o di importi di approvazione pre-autorizzati per garantire una traccia di controllo

Per sperimentare un flusso di lavoro più veloce grazie all'impostazione di limiti di spesa giornalieri o di importi di approvazione pre-autorizzati per garantire una traccia di controllo Acquisizione digitale delle ricevute: Consente di risparmiare tempo nella registrazione delle spese e di ridurre il rischio di smarrimento delle ricevute grazie a funzionalità/funzioni come il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR)

Consente di risparmiare tempo nella registrazione delle spese e di ridurre il rischio di smarrimento delle ricevute grazie a funzionalità/funzioni come il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) **Per il calcolo automatico del chilometraggio in base alle leggi nazionali per le aziende e i team che viaggiano spesso

Reportistica e analisi in tempo reale: Supporta decisioni ben informate per la vostra azienda e le vostre spese

Le 10 migliori alternative a Brex da utilizzare nel 2024

Ora che sapete cosa cercare nella selezione di una soluzione ideale per la gestione delle spese, diamo un'occhiata alle migliori alternative a Brex nel 2024.

1. Harvest

via Harvest Harvest è un'app per il monitoraggio del tempo ideale per piccoli team e aziende.

Aiuta a monitorare il tempo dei progetti su tutte le piattaforme. È possibile collegarla ad altre app aziendali e integrazioni come Asana e Slack.

Harvest consente di creare fatture, raccogliere pagamenti e integrarsi con software di contabilità come Xero e QuickBooks.

Le migliori funzionalità/funzioni di Harvest

Monitoraggio del tempo su tutte le piattaforme: browser, desktop e cellulare

Assegnazione di budget ai progetti e monitoraggio del loro utilizzo

Analizzare i costi e il consumo di tempo utilizzando gli strumenti di reportistica

Semplificare la fatturazione integrando i pagamenti online con PayPal e Stripe

Limiti di Harvest

Gli account non amministratori devono aggiungere manualmente tutte le informazioni

Il monitoraggio delle modifiche apportate in passato è difficile, poiché non considera le valutazioni modificate nello storico

Prezzi di Harvest

Harvest: gratis

gratis Harvest Pro: $12/mese per postazione

Valutazioni e recensioni di Harvest

G2 : 4.5/5 (700+ recensioni)

: 4.5/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.6 (500+ recensioni)

2. Fattura Spesa e Spese

via Fattura Spesa e Spese BILL Spend & Expense aiuta ad automatizzare le reportistiche di spesa, i budget e l'elaborazione dei rimborsi.

Dispone di un'opzione di automatizzazione delle note spese e consente di risparmiare tempo aggiungendo manualmente gli estratti conto delle carte di credito. Consente inoltre di creare schede separate per ogni sottoscrizione con limiti personalizzati.

Grazie al software di gestione delle spese e alle schede virtuali, è possibile ottenere informazioni in tempo reale sulle spese dei dipendenti e proteggersi dalle frodi. Gli utenti apprezzano la capacità dello strumento di gestire diverse opzioni di pagamento.

le migliori funzionalità/funzioni di #### BILL Spend & Expense

Automazione delle relazioni sulle spese senza dover riconciliare gli estratti conto delle carte di credito

Creazione di schede separate per ogni sottoscrizione con limite di spesa

Monitoraggio delle spese vive e delle richieste di rimborso con caricamento mobile delle ricevute e notifiche push per le approvazioni

Limiti di spesa e di spesa per le bollette

Non è possibile reimpostare la sottoscrizione della scheda virtuale fino al primo giorno aziendale del mese

Non esiste un'opzione per suddividere automaticamente le spese ricorrenti su più budget

Prezzi di BILL Spend & Expense

**Gratis

BILL Spend & Expense valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (1.100+ recensioni)

4.5/5 (1.100+ recensioni) Capterra: 4.7 (400+ recensioni)

3. Increspatura

via Increspatura Rippling offre la possibilità di rimborsare i dipendenti nella loro valuta locale e di fornire reportistica in qualsiasi lingua.

È possibile creare una catena di approvazione basata sui ruoli che si adatta automaticamente ai cambiamenti aziendali.

Il software di gestione delle spese crea rapidamente politiche personalizzate e fa risparmiare tempo per le revisioni manuali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Rippling

Individuare istantaneamente le discrepanze tra le ricevute, anche se in lingue diverse

Creazione di una catena di approvazione basata sui ruoli che si aggiorna automaticamente in base alle modifiche aziendali

Accesso a reportistica di spesa approfondita per ogni membro del team

Limiti del Rippling

Tempi di risposta lenti durante l'implementazione della reportistica

Prezzi di Rippling

A partire da $7/mese per utente

Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Rippling

G2: 4.8/5 (2.100+ recensioni)

4.8/5 (2.100+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (2.900+ recensioni)

4. Spendesk

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-37.png

/$$$img/

via Spendesk Spendesk è una soluzione di gestione delle spese basata su cloud sette in uno che aiuta le aziende a gestire i pagamenti delle fatture, buste paga , schede aziendali e altro ancora.

Aiuta a creare report di spesa digitalizzati senza documenti cartacei, rendendo il processo di rimborso dei dipendenti facile e veloce.

La piattaforma utilizza la tecnologia OCR (Optical Character Recognition) per scansionare e archiviare le fatture o le ricevute caricate. È possibile integrarla con app di terze parti come Xero, Slack e Netsuite.

Le migliori funzionalità/funzioni di Spendesk

Tiene traccia della gestione delle spese attraverso schede virtuali e fisiche

Digitalizzazione delle reportistiche di spesa per un facile rimborso delle spese dei dipendenti senza bisogno di scartoffie

Impostazione dei limiti di spesa aziendali e delle approvazioni di pre-pagamento

Automazioni di attività come l'estrazione dell'IVA, la riconciliazione delle ricevute e l'assegnazione di account di spesa

Limiti di Spendesk

Costoso per le piccole aziende

Sebbene il dashboard sia di facile utilizzo, l'impostazione dell'account bancario aziendale è impegnativo

Prezzi di Spendesk

Prezzi personalizzati

Valutazioni e giudizi su Spendesk

G2: 4.7/5 (oltre 300 recensioni)

4.7/5 (oltre 300 recensioni) Capterra: 4.8/5 (200+ recensioni)

5. Clearco

via Clearco Clearco aiuta le aziende di e-commerce a gestire le fatture e i pagamenti. Supporta tutte le spese di inventario, di marketing, legali e finanziarie, di spedizione e di logistica.

È apprezzato per il suo dashboard all-in-one e di facile utilizzo. La piattaforma supporta quattro valute: EUR, CAD, USD e GBP.

Clearco: le migliori funzionalità/funzioni

È possibile ottenere capitale azionario a pagamento come startup tecnologica

Offre la possibilità di prendere in prestito fino a 20 milioni di dollari

Nessun controllo del credito per le aziende in attività da sei o più mesi

Limiti di Clearco

Disponibile solo per le aziende di e-commerce e SaaS

Lavora solo per le società o le LLC

Prezzi di Clearco

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Clearco

G2: 4.6/5 (300+ recensioni)

4.6/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (300+ recensioni)

6. Zoho Expense

via Zoho Expense Zoho Expense è un'applicazione mobile basata sul web che gestisce i viaggi aziendali e le spese. Offre un'automazione delle spese di viaggio e della reportistica.

Imposta il monitoraggio delle ricevute con l'opzione di scansione automatica delle ricevute, integrando le applicazioni cloud. Salva le copie a vita e garantisce un monitoraggio sicuro del tempo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Expense

Monitoraggio dei pagamenti anticipati e reportistica ad alto grado di personalizzazione per processi rapidi ed efficaci

Modulo di creazione delle spese personalizzato e campi personalizzati da riempire durante l'invio delle spese

È possibile utilizzare le opzioni di caricamento di più valute

Limiti di Zoho Expense

Curva di apprendimento per i principianti

Interruzioni occasionali della piattaforma

Prezzi di Zoho Expense

Free: fino a 3 utenti

fino a 3 utenti Standard: $3/mese per utente

$3/mese per utente Premium: $5/mese per utente

$5/mese per utente Azienda: $8/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Zoho Expense

G2: 4.5/5 (1000+ recensioni)

4.5/5 (1000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (900+ recensioni)

7. Muschio

via Muschio Moss fornisce schede aziendali per start-up e aziende digitali.

È possibile regolare i limiti delle singole schede in tempo reale dal proprio dashboard. È disponibile anche un'opzione per impostare limiti di spesa su ciascuna scheda. Gli utenti apprezzano la piattaforma per avere spese, fatture e schede in un unico posto.

Consente di impostare attività amministrative automatizzate con diverse categorie per il flusso di lavoro dell'azienda, tra cui l'aliquota IVA e il centro di costo.

le migliori funzionalità/funzione di #### Moss

È possibile ottenere carte di credito e di debito illimitate

Richiedere fino allo 0,4% di cashback per schede fisiche e virtuali

Integrazione con software ERP e di account come XERO, DATEV ed Exact Online

Limiti di Moss

Cashback inferiore rispetto ad altri software di gestione delle spese

Richiede l'assistenza di un team per la demo e per l'acquisto di un software di gestione delle speseconfigurazione dell'account finanziario Prezzi Moss

Smart Cards: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Piano personalizzato: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Gestione completa della spesa: Prezzo personalizzato

Moss valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (30+ recensioni)

4.8/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (50+ recensioni)

8. Concur

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-38.png

/$$$img/

via Concorrere Concur offre un software di gestione delle spese integrato e automatizzato che monitora le spese utilizzando IA e dati in tempo reale.

È possibile interpretare i dati e ottenere reportistica approfondita. Lo strumento consente di rilevare errori come duplicati e attività non conformi alle politiche aziendali attraverso il dashboard.

La piattaforma offre una demo autoguidata senza acquisire i dati della carta di credito.

Le migliori funzionalità/funzioni di Concur

Analisi delle spese e reportistica conStrumenti di IA per l'accounting e l'apprendimento automatico

Creazione e categorizzazione delle voci di spesa grazie all'IA

Caricare direttamente le ricevute nella reportistica delle spese

Calcolo automatico dell'IVA e dei tassi di cambio valuta per i viaggi internazionali

Limiti di Concur

Troppe opzioni disponibili per stimare il prezzo finale

Riavvia il processo per risolvere alcuni problemi in corso d'opera

Prezzi di Concur

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Concur

G2: 4/5 (5000+ recensioni)

4/5 (5000+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (1900+ recensioni)

9. Credito Tribale

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-35.png

/$$$img/

via Credito tribale Tribal Credit è una carta di credito aziendale per start-up e medie imprese (PMI).

Monitora e analizza il vostro aziendale in tempo reale attraverso il dashboard. Il dashboard viene attivato quando si forniscono gli estratti conto degli ultimi tre mesi, l'atto costitutivo della società e il numero ID.

La piattaforma di gestione delle spese è nota per offrire linee di credito aziendali fino a 1.000.000 $$a.

funzionalità/funzione migliori di #### Tribal Credit

Possibilità di ottenere schede sicure emesse in valuta locale

Monitoraggio delle spese in tempo reale grazie a strumenti avanzati

Accesso a sconti rilevanti e opportunità di networking come parte di comunità di start-up globali

Limiti del credito tribale

Lentezza nella valutazione delle spese del team

Opzioni di monitoraggio e reportistica poco familiari

Prezzi del credito tribale

Gratuito

Valutazioni e recensioni di Tribal Credit

G2: Non ci sono abbastanza recensioni

Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: Non elencato

10. Rampa

via Rampa Ramp fornisce soluzioni di gestione delle schede aziendali e delle spese appositamente studiate per i team finanziari del mercato medio.

Consente di impostare promemoria per i rimborsi e gli elementi mancanti e un'opzione di blocco automatico per potenziali transazioni sospette.

Il software crea flussi di lavoro personalizzati con impostazioni predefinite modelli di bilancio . È inoltre possibile impostare limiti automatici e requisiti di invio per tutte le schede aziendali.

funzionalità/funzione migliori di #### Ramp

Impostazione di promemoria per rimborsi, elementi mancanti e blocco automatico delle schede per transazioni dubbie

Integrazione diretta con app di terze parti come Asana

Accesso ai dati in tempo reale per evitare di sforare il budget

Generazione di reportistica creata dall'IA per un'analisi accurata

Limiti della Rampa

Tempi di elaborazione lunghi

Prezzi delle rampe

Ramp: $0/mese per utente

$0/mese per utente Ramp Plus : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Ramp Enterprise: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Rampa

G2: 4,8/5 (1.800+ recensioni)

4,8/5 (1.800+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (100+ recensioni)

Altri strumenti di gestione finanziaria

Mentre Brex e altri software simili per la gestione delle spese si occupano di attività finanziarie e reportistiche, le piattaforme di project management come ClickUp si concentrano su gestione delle attività e la collaborazione tra i membri del team per completare il progetto senza intoppi e con la massima produttività.

ClickUp

Utilizzo Modelli di gestione finanziaria di ClickUp per gestire in modo efficiente le attività finanziarie. Grazie a questi modelli, i team finanziari potranno facilmente monitorare i KPI finanziari, gestire gli account e calcolare i profitti e le spese.

Con il modello di gestione finanziaria ClickUp è possibile centralizzare tutti i dati finanziari e gestirli con facilità

Gestione delle finanze e delle spese con ClickUp

È sufficiente iscriversi ai modelli di gestione finanziaria di ClickUp. Applicate il modello allo spazio o alla cartella su cui volete lavorare. Aggiungete i membri del team interessati e l'area di lavoro è pronta.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/accounting-and-finance-template-by-clickup-1400x850.png

/$$$img/

Passate da una visualizzazione all'altra di ClickUp per organizzare le vostre fatture in pochi secondi

ClickUp aiuta anche a tenere traccia e a gestire i vostri client con reportistica condivisibile creata con Il software di project management per la contabilità di ClickUp .

Esempio di area di lavoro di ClickUp per il project management di uno studio di commercialisti

Sarete anche in grado di monitorare e gestire i budget dei progetti per i client con fogli di calcolo organizzati in un database visivo utilizzando lo strumento. Questi fogli di calcolo consentono di collegare le attività, di allegare o incorporare qualsiasi documento e di esportare i dati.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-1.gif

/$$$img/

Personalizzate e customizzate la vostra dashboard di ClickUp con oltre 50 varianti di widget

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Lavorare con modelli personalizzati di gestione finanziaria

Monitoraggio e gestione degli account e delle reportistiche dei clienti con Lo strumento di gestione della contabilità e delle finanze di ClickUp, Automazioni e strumenti di promemoria

Creare e condividere reportistica dettagliata con il monitoraggio del tempo delle risorse con fogli di calcolo organizzati visivamente

Gestire fatture, promemoria di pagamento e molto altro ancora con dashboard altamente visivi

Automazioniaccount attività per la reportistica, la collaborazione del team e gli incarichi di lavoro

Oltre 1000 opzioni di integrazione con monitoraggio del tempo, archiviazione cloud, sviluppatori e calendario

Limiti di ClickUp

Nessun credito o premio extra per l'utilizzo di ClickUp

Curva di apprendimento per i nuovi utenti

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

ClickUp valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.000+ recensioni)

Combina la gestione delle spese con gli strumenti di gestione finanziaria

La scelta della giusta alternativa a Brex dipende dalle esigenze del vostro team e della vostra azienda. Gli strumenti specializzati si adattano alle vostre esigenze specifiche. Ma strumenti come ClickUp vi aiuteranno a tenere aggiornati i vostri dipendenti e i vostri client con tutte le informazioni e a gestire più progetti.

I risultati sono massimi quando si ottimizzano i processi in un unico luogo. Grazie a funzionalità/funzione come la collaborazione tra attività, le integrazioni e la personalizzazione del flusso di lavoro, ClickUp si concentra sulla risoluzione di diversi aspetti del project management finanziario. Provate ClickUp oggi stesso! 🎉